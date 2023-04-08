Тур: 27. Стадион: Турбийон.
0'
0:1
23' ГолКривелли Энцо
33' Желтая карточкаВуйоз Николя
1:1
35' ПенальтиГргич Анто
36' Желтая карточкаИтаитинга
44' Желтая карточкаЛаванши Нума
Ход матча
23'
33'
35'
1:1
36'
44'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
19
Лаванши
Нума
76
Итаитинга
22
Поа
Денис
14
Гргич
Анто
33
Буа
Кевин
13
Сио
Жованни
27
Abdel
Zagre
32
Фрик
Джереми
43
Мбабу
Кевин
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
15
Валь
Тео
17
Кутеса
Дерек
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
76 ИтаитингаПолузащитник
-
22 Поа ДенисПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
-
13 Сио ЖованниНападающий
-
27 Abdel ZagreНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фортюн ЯссинНападающий
-
-
-
Главный тренер: David Bettoni
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 Руй СтивЗащитник
- Защитник
-
29 Бедья КрисНападающий
- Нападающий
-
30 Samba Diba
-
-
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
История личных встреч
Сьон
Серветт
19 матчей
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
36.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
31 матч
38.7%
35.5%
25.8%
12 побед 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
32.3%
45.2%
22.5%
10 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
25
Голов в среднем за матч
1.06
1.79
Среднее время на гол
85
50
Всего голов
16
21
Голов в среднем за матч
1.14
1.24
Среднее время на гол
78
72
Всего голов
34
46
Голов в среднем за матч
1.1
1.48
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
82
60
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сио Жованни
|6
|0.22
|Стожилкович Филип
|5
|0.19
|Балотелли Марио
|5 (3)
|0.19
|Итаитинга
|3
|0.11
|Араз Муса
|2
|0.07
|Поа Денис
|1
|0.04
|Буа Кевин
|1
|0.04
|Гргич Анто
|1 (1)
|0.04
|Дзуффи Лука
|1
|0.04
|Кавар Димитри
|1
|0.04
|Шуареф Ильяс
|1
|0.04
|Сиприен Вилан
|1
|0.04
|Шмид Йоэль
|1
|0.04
|Nathanael Saintini
|1
|0.04
|Лаванши Нума
|0
|0
|Япикино Деннис
|0
|0
|Kevin Halabaku
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|6 (1)
|0.22
|Стеванович Мирослав
|4
|0.15
|Флюке Патрик
|3 (1)
|0.11
|Валь Тео
|3
|0.11
|Фофана Бубакар II
|3 (1)
|0.11
|Кривелли Энцо
|3
|0.11
|Конья Тимоте
|2
|0.07
|Кутеса Дерек
|2
|0.07
|Антунес Алексис
|2
|0.07
|Роделен Ронни
|1
|0.04
|Бауэр Мориц
|1
|0.04
|Дулин Давид
|1
|0.04
|Руй Стив
|1
|0.04
|Севрен Йоан
|1
|0.04
|Фрик Джереми
|0
|0
|Anthony Baron2
|0
|0
|Samba Diba
|0
|0
|Hussayn Touati
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаванши Нума
|9
|0
|Балотелли Марио
|8
|0
|Бальтазар
|6
|1
|Кавар Димитри
|5
|1
|Араз Муса
|6
|0
|Сио Жованни
|4
|1
|Поа Денис
|5
|0
|Сиприен Вилан
|3
|1
|Гргич Анто
|4
|0
|Nathanael Saintini
|4
|0
|Буа Кевин
|3
|0
|Стожилкович Филип
|3
|0
|Циглер Рето
|2
|0
|Карлен Гаэтан
|2
|0
|Итаитинга
|2
|0
|Шуареф Ильяс
|2
|0
|Шмид Йоэль
|2
|0
|Дзуффи Лука
|1
|0
|Линднер Хайнц
|1
|0
|Япикино Деннис
|1
|0
|Мубандже Жак-Франсуа
|1
|0
|Kevin Halabaku
|1
|0
|Gora Diouf
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дулин Давид
|7
|0
|Сеспедес Борис
|5
|1
|Конья Тимоте
|6
|0
|Руй Стив
|4
|1
|Диалло Мусса
|4
|0
|Антунес Алексис
|4
|0
|Мбабу Кевин
|2
|1
|Кривелли Энцо
|2
|1
|Клиши Гаэль
|3
|0
|Бедья Крис
|3
|0
|Кутеса Дерек
|3
|0
|Вуйоз Николя
|3
|0
|Роделен Ронни
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Фрик Джереми
|1
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|0
|Оберлин Димитри
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
|Монтейро Диого
|1
|0
|Theo Magnin
|1
|0
Результаты матчей
Сьон
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Серветт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
8
7
Сьон
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Серветт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
1
Волевые поражения
16
20
Сьон
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
35% (9)
46% (12)
Серветт
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (4)
38% (10)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
11
4
Волевые поражения
24
27
Голы по времени матча
Забито
12
14
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
2
14%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
3
25%
6
43%
76-90
Пропущено
29
20
14 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
4
14%
1
5%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
8
28%
4
20%
31-45
8
28%
5
25%
46-60
3
10%
4
20%
61-75
4
14%
5
25%
76-90
Забито
17
20
4 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
1
6%
3
15%
1-15
2
12%
5
25%
16-30
1
6%
4
20%
31-45
5
29%
29%
1
5%
46-60
3
18%
1
5%
61-75
5
29%
29%
6
30%
76-90
Пропущено
24
10
13 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
2
20%
16-30
5
21%
1
10%
31-45
0
0%
6
60%
46-60
6
25%
0
0%
61-75
5
21%
1
10%
76-90
Забито
29
34
11 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 15
9 Не забивали 7
2
7%
3
9%
1-15
5
17%
7
21%
16-30
4
14%
5
15%
31-45
5
17%
3
9%
46-60
5
17%
4
12%
61-75
8
28%
12
35%
76-90
Пропущено
53
30
27 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 19
8
15%
1
3%
1-15
6
11%
3
10%
16-30
13
25%
5
17%
31-45
8
15%
11
37%
46-60
9
17%
4
13%
61-75
9
17%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Люцерн - Сьон 1:2 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз - Сьон 4:0 Сьон - Лугано 1:1
Сьон - Лугано 0:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Винтертур - Сьон 1:1 Базель - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Серветт - Сьон 2:2 Сьон - Лугано 2:3 Яблонец - Сьон 0:1 Сьон - Яблонец 1:0 Штутгарт - Сьон 3:0 Тун - Сьон 2:1 Сьон - Санкт-Галлен 2:7 Виль - Сьон 1:2 Базель - Сьон 0:0 Сьон - Цюрих 0:1 Янг Бойз - Сьон 1:1
Серветт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Серветт - Лугано 2:2 Серветт - Янг Бойз 2:1 Лугано - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 0:1
Цюрих - Серветт 1:1 Роткройц - Серветт 0:3 Серветт - Винтертур 1:1 Базель - Серветт 2:2 Винтертур - Серветт 1:2 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Серветт - Сьон 2:2 Серветт - Славия Прага 0:1 Серветт - Славия Прага 0:3 Серветт - Хоффенхайм 1:3 Анси - Серветт 2:4 Серветт - Утрехт 1:0 Специя - Серветт 3:0 Цюрих - Серветт 4:1 Волен - Серветт 2:5
Результаты матчей
Сьон
Серветт
Точный счет
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:7
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:7
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 35%
2
8 раз 31%
1
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
9 раз 35%
0
7 раз 27%
2
7 раз 27%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Сьон
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
103
58
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
67
49
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
197
1115
1016
323
323
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|15
|9
|2
|60 - 19
|54
|2.
|1:1
|27
|9
|13
|5
|33 - 33
|40
|3.
|26
|9
|8
|9
|48 - 38
|35
|4.
|26
|9
|8
|9
|39 - 38
|35
|5.
|27
|8
|11
|8
|36 - 32
|35
|6.
|26
|9
|7
|10
|40 - 42
|34
|7.
|26
|8
|9
|9
|37 - 37
|33
|8.
|27
|6
|12
|9
|28 - 40
|30
|9.
|1:1
|27
|6
|9
|12
|33 - 51
|27
|10.
|26
|6
|8
|12
|22 - 46
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|38 - 7
|33
|2.
|13
|6
|6
|1
|24 - 13
|24
|3.
|1:1
|13
|6
|6
|1
|18 - 12
|24
|4.
|13
|7
|2
|4
|24 - 20
|23
|5.
|13
|5
|6
|2
|22 - 14
|21
|6.
|13
|5
|4
|4
|20 - 18
|19
|7.
|13
|5
|4
|4
|12 - 21
|19
|8.
|14
|3
|7
|4
|16 - 20
|16
|9.
|13
|3
|5
|5
|16 - 18
|14
|10.
|1:1
|14
|2
|4
|8
|14 - 29
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|6
|2
|22 - 12
|21
|2.
|13
|5
|4
|4
|21 - 19
|19
|3.
|1:1
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|4.
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|5.
|1:1
|14
|3
|7
|4
|15 - 21
|16
|6.
|14
|3
|5
|6
|14 - 18
|14
|7.
|13
|3
|5
|5
|12 - 20
|14
|8.
|13
|3
|2
|8
|24 - 25
|11
|9.
|13
|2
|5
|6
|16 - 22
|11
|10.
|13
|1
|4
|8
|10 - 25
|7
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|14 (7)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|14 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|13 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|9 (4)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 10
|Люцерн
|Симани Денис
|1 8
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 8
|Лугано
|Валенсуэла Мильтон
|1 8
|Базель
|Бургер Ваутер
|1 8