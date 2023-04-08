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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Сьон
2:2
Конец матча
Серветт
0'
0:1
23' Гол
Кривелли Энцо
33' Желтая карточка
Вуйоз Николя
1:1
34' Пенальти
Гргич Анто
36' Желтая карточка
Итаитинга
44' Желтая карточка
Лаванши Нума
46' Желтая карточка
Конья Тимоте
2:1
56' Гол
Итаитинга
2:2
69' Гол
Стеванович Мирослав
83' Желтая карточка
Стеванович Мирослав
90' Красная карточка
David Bettoni
90' Желтая карточка
Гргич Анто
90'+5

Ход матча

23'
0:1
Кривелли Энцо
(Стеванович Мирослав)
33'
 
Вуйоз Николя
34'
Гргич Анто
1:1
36'
Итаитинга
 
44'
Лаванши Нума
 
46'
 
Конья Тимоте
56'
Итаитинга
(Циглер Рето)
2:1
69'
2:2
Стеванович Мирослав
(Кривелли Энцо)
72'
 
Hussayn Touati
Флюке Патрик
72'
 
Бедья Крис
Кутеса Дерек
73'
Шуареф Ильяс
Буа Кевин
 
78'
 
Фофана Бубакар
Кривелли Энцо
80'
Кавар Димитри
Лаванши Нума
 
80'
Араз Муса
Сио Жованни
 
80'
 
Anthony Baron2
Клиши Гаэль
83'
 
Стеванович Мирослав
86'
Kevin Halabaku
Итаитинга
 
90'
David Bettoni
 
90'
Гргич Анто
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 11
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 269 Количество передач 444
  • 39 Владение мячом, % 61
1
Линднер
Хайнц
19
Лаванши
Нума
2
Шмид
Йоэль
3
Циглер
Рето
4
Gora
Diouf
76
Итаитинга
22
Поа
Денис
14
Гргич
Анто
33
Буа
Кевин
13
Сио
Жованни
27
Abdel
Zagre
32
Фрик
Джереми
43
Мбабу
Кевин
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
8
Конья
Тимоте
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
17
Кутеса
Дерек
7
Флюке
Патрик
27
Кривелли
Энцо
Сьон
4-4-2
Серветт
4-2-3-1

История личных встреч

Сьон
Серветт

19 матчей

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
36.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

31 матч

38.7%
35.5%
25.8%
12 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

32.3%
45.2%
22.5%
10 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

С
2:2
С
0:0
ТМК
1:2
С
3:3
С
2:1
ТМК
0:2
С
1:2
С
1:2
С
3:5
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
0:0
ТМК
0:1
ТМС
0:3
ТМС
0:0
С
4:0
С
1:1
С
0:2
С
1:0
С
2:2
С
0:1
С
0:2
С
0:4
ТМС
2:2
ТМС
0:2
ТМС
3:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

18
25

Голов в среднем за матч

1.06
1.79

Среднее время на гол

85
50

Всего голов

16
21

Голов в среднем за матч

1.14
1.24

Среднее время на гол

78
72

Всего голов

34
46

Голов в среднем за матч

1.1
1.48

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

82
60

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сио Жованни 6 0.22
Стожилкович Филип 5 0.19
Балотелли Марио 5 (3) 0.19
Итаитинга 4 0.15
Араз Муса 2 0.07
Поа Денис 1 0.04
Буа Кевин 1 0.04
Гргич Анто 1 (1) 0.04
Дзуффи Лука 1 0.04
Кавар Димитри 1 0.04
Шуареф Ильяс 1 0.04
Сиприен Вилан 1 0.04
Шмид Йоэль 1 0.04
Nathanael Saintini 1 0.04
Лаванши Нума 0 0
Япикино Деннис 0 0
Kevin Halabaku 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 6 (1) 0.22
Стеванович Мирослав 5 0.19
Флюке Патрик 3 (1) 0.11
Валь Тео 3 0.11
Фофана Бубакар II 3 (1) 0.11
Кривелли Энцо 3 0.11
Конья Тимоте 2 0.07
Кутеса Дерек 2 0.07
Антунес Алексис 2 0.07
Роделен Ронни 1 0.04
Бауэр Мориц 1 0.04
Дулин Давид 1 0.04
Руй Стив 1 0.04
Севрен Йоан 1 0.04
Фрик Джереми 0 0
Anthony Baron2 0 0
Samba Diba 0 0
Hussayn Touati 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаванши Нума 9 0
Балотелли Марио 8 0
Бальтазар 6 1
Кавар Димитри 5 1
Араз Муса 6 0
Сио Жованни 4 1
Гргич Анто 5 0
Поа Денис 5 0
Сиприен Вилан 3 1
Nathanael Saintini 4 0
Буа Кевин 3 0
Стожилкович Филип 3 0
Циглер Рето 2 0
Карлен Гаэтан 2 0
Итаитинга 2 0
Шуареф Ильяс 2 0
Шмид Йоэль 2 0
David Bettoni 0 1
Дзуффи Лука 1 0
Линднер Хайнц 1 0
Япикино Деннис 1 0
Мубандже Жак-Франсуа 1 0
Kevin Halabaku 1 0
Gora Diouf 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 7 0
Конья Тимоте 7 0
Сеспедес Борис 5 1
Руй Стив 4 1
Диалло Мусса 4 0
Антунес Алексис 4 0
Мбабу Кевин 2 1
Кривелли Энцо 2 1
Клиши Гаэль 3 0
Бедья Крис 3 0
Кутеса Дерек 3 0
Вуйоз Николя 3 0
Роделен Ронни 2 0
Стеванович Мирослав 2 0
Валь Тео 2 0
Бауэр Мориц 1 0
Фрик Джереми 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Флюке Патрик 1 0
Севрен Йоан 1 0
Монтейро Диого 1 0
Theo Magnin 1 0

Результаты матчей

Сьон
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Серветт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

10
9
Сьон
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Серветт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
1

Волевые поражения

16
20
Сьон
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)
Серветт
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (4)
41% (11)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

11
4

Волевые поражения

26
29

Голы по времени матча

Забито

14
16
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
3
19%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
2
14%
4
25%
61-75
3
21%
6
38%
76-90

Пропущено

31
22
15 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
4
13%
1
5%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
8
26%
5
23%
31-45
8
26%
6
27%
46-60
4
13%
4
18%
61-75
4
13%
5
23%
76-90

Забито

17
20
4 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
1
6%
3
15%
1-15
2
12%
5
25%
16-30
1
6%
4
20%
31-45
5
29%
29%
1
5%
46-60
3
18%
1
5%
61-75
5
29%
29%
6
30%
76-90

Пропущено

24
10
13 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
2
20%
16-30
5
21%
1
10%
31-45
0
0%
6
60%
46-60
6
25%
0
0%
61-75
5
21%
1
10%
76-90

Забито

31
36
12 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 16
9 Не забивали 7
2
6%
3
8%
1-15
5
16%
8
22%
16-30
5
16%
5
14%
31-45
6
19%
3
8%
46-60
5
16%
5
14%
61-75
8
26%
12
33%
76-90

Пропущено

55
32
28 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 8
23 Не пропускали 20
8
15%
1
3%
1-15
7
13%
3
9%
16-30
13
24%
6
19%
31-45
8
15%
12
38%
46-60
10
18%
4
13%
61-75
9
16%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Люцерн - Сьон 1:2 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз - Сьон 4:0 Сьон - Лугано 1:1
Сьон - Лугано 0:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Винтертур - Сьон 1:1 Базель - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Серветт - Сьон 2:2 Сьон - Лугано 2:3 Яблонец - Сьон 0:1 Сьон - Яблонец 1:0 Штутгарт - Сьон 3:0 Тун - Сьон 2:1 Сьон - Санкт-Галлен 2:7 Виль - Сьон 1:2 Базель - Сьон 0:0 Сьон - Цюрих 0:1 Янг Бойз - Сьон 1:1
Серветт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Серветт - Лугано 2:2 Серветт - Янг Бойз 2:1 Лугано - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 0:1
Цюрих - Серветт 1:1 Роткройц - Серветт 0:3 Серветт - Винтертур 1:1 Базель - Серветт 2:2 Винтертур - Серветт 1:2 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Серветт - Сьон 2:2 Серветт - Славия Прага 0:1 Серветт - Славия Прага 0:3 Серветт - Хоффенхайм 1:3 Анси - Серветт 2:4 Серветт - Утрехт 1:0 Специя - Серветт 3:0 Цюрих - Серветт 4:1 Волен - Серветт 2:5

Результаты матчей

Сьон
Серветт

Точный счет

0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:7
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:7
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
2:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 33%
2
9 раз 33%
1
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
9 раз 33%
2
8 раз 30%
0
7 раз 26%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Сьон
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
3
6
8
1.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
4
6
7
1.5
5
9
3
10
2.5
1
13
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
20
7
12
15
1.5
11
16
3
24
2.5
3
24
1
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 26 15 9 2 60 - 19 54
2.
Серветт
 27 9 13 5 34 - 34 40
3.
Санкт-Галлен
 26 9 8 9 48 - 38 35
4.
Лугано
 26 9 8 9 39 - 38 35
5.
Базель
 27 8 11 8 36 - 32 35
6.
Грасcхоппер
 26 9 7 10 40 - 42 34
7.
Люцерн
 26 8 9 9 37 - 37 33
8.
Цюрих
 27 6 12 9 28 - 40 30
9.
Сьон
 27 6 9 12 34 - 52 27
10.
Винтертур
 26 6 8 12 22 - 46 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 13 10 3 0 38 - 7 33
2.
Санкт-Галлен
 13 6 6 1 24 - 13 24
3.
Серветт
 13 6 6 1 18 - 12 24
4.
Грасcхоппер
 13 7 2 4 24 - 20 23
5.
Базель
 13 5 6 2 22 - 14 21
6.
Лугано
 13 5 4 4 20 - 18 19
7.
Винтертур
 13 5 4 4 12 - 21 19
8.
Цюрих
 14 3 7 4 16 - 20 16
9.
Люцерн
 13 3 5 5 16 - 18 14
10.
Сьон
 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 13 5 6 2 22 - 12 21
2.
Люцерн
 13 5 4 4 21 - 19 19
3.
Сьон
 13 4 5 4 19 - 22 17
4.
Лугано
 13 4 4 5 19 - 20 16
5.
Серветт
 14 3 7 4 16 - 22 16
6.
Базель
 14 3 5 6 14 - 18 14
7.
Цюрих
 13 3 5 5 12 - 20 14
8.
Санкт-Галлен
 13 3 2 8 24 - 25 11
9.
Грасcхоппер
 13 2 5 6 16 - 22 11
10.
Винтертур
 13 1 4 8 10 - 25 7
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 14 (7)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 14 (4)
Лугано Целар Жан 13 (3)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 9 (4)
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Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Люцерн Симани Денис 1 8
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 8
Лугано Валенсуэла Мильтон 1 8
Базель Бургер Ваутер 1 8
Весь список
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    • 56'
      Циглер Рето сделал результативную передачу.
    • Желтая карточка
      46'
      Конья Тимоте получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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