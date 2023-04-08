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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Лестер
0:0
Первый тайм: 24'
Борнмут
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 117
Лестер 82.9% (97)
X 11.1% (13)
Борнмут 6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Борнмут
3.65
3.82
4.04
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Иверсен
Даниэль
27
Кастань
Тимоти
18
Амарти
Даниэль
3
Фас
Ваут
16
Кристиансен
Виктор
21
Рикарду
Перейра
II
42
Сумаре
Бубакари
25
Ндиди
Уилфред
7
Барнс
Харви
10
Мэддисон
Джеймс
9
Варди
Джейми
13
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
3
Стивенс
Джек
6
Мефам
Крис
5
Келли
Ллойд
14
Ротуэлл
Джо
8
Хефферсон
Лерма
10
Кристи
Райан
29
Биллинг
Филип
11
Уттара
Данго
9
Соланке
Доминик
Лестер
4-4-2
Борнмут
4-2-3-1

История личных встреч

Лестер
Борнмут

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

114.3%
14.3%
8 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

13 матчей

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
Ч
0:1
Ч
2:1

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.86

Среднее время на гол

60
105

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.71
0.67

Среднее время на гол

52
135

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.62
0.77

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

55
117

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барнс Харви 10 0.33
Мэддисон Джеймс 9 0.3
Дака Патсон 4 0.13
Ихеаначо Келечи 3 0.1
Тилеманс Юри 3 (1) 0.1
Дьюсбери-Холл Кирнан 2 0.07
Варди Джейми 1 0.03
Кастань Тимоти 1 0.03
Рикарду Перейра II 1 0.03
Олбрайтон Марк 1 0.03
Менди Нампали 1 0.03
Прат Деннис 1 0.03
Тете 1 0.03
Перес Айосе 0 0
Фас Ваут 0 0
Суттар Гарри 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биллинг Филип 6 0.2
Соланке Доминик 4 0.13
Тавернер Маркус 4 0.13
Мур Киффер 4 0.13
Хефферсон Лерма 3 0.1
Энтони Джейдон 3 0.1
Сенеси Маркос 2 0.07
Кристи Райан 1 0.03
Уттара Данго 0 0
Кук Льюис 0 0
Келли Ллойд 0 0
Смит Адам 0 0
Ротуэлл Джо 0 0
Земура Джордан 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэддисон Джеймс 8 0
Фас Ваут 5 1
Дьюсбери-Холл Кирнан 4 1
Сумаре Бубакари 5 0
Ндиди Уилфред 4 0
Тилеманс Юри 3 0
Кастань Тимоти 3 0
Суттар Гарри 2 0
Барнс Харви 2 0
Дака Патсон 2 0
Фофана Уэсли 2 0
Менди Нампали 1 0
Варди Джейми 1 0
Прат Деннис 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Томас Люк 1 0
Кристиансен Виктор 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Адам 8 0
Мефам Крис 7 0
Биллинг Филип 5 0
Хефферсон Лерма 5 0
Нето Мурара 4 0
Сенеси Маркос 4 0
Кук Льюис 3 0
Стивенс Джек 2 0
Стэйси Джек 2 0
Келли Ллойд 2 0
Энтони Джейдон 2 0
О'Нил Гари 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Кристи Райан 1 0
Пирсон Бен 1 0
Соланке Доминик 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Земура Джордан 1 0
Уттара Данго 1 0

Результаты матчей

Лестер
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Борнмут
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

7
10
Лестер
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Борнмут
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

26
14

Волевые поражения

14
12
Лестер
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
Борнмут
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
34% (10)
21% (6)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
31% (9)
48% (14)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

8
11

Волевые победы

28
16

Волевые поражения

21
22

Голы по времени матча

Забито

16
14
11 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
21 Не забивали 21
0
0%
3
21%
1-15
4
25%
2
14%
16-30
7
44%
0
0%
31-45
2
13%
5
36%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
1
6%
2
14%
76-90

Пропущено

20
36
11 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
4
20%
4
11%
1-15
5
25%
6
17%
16-30
2
10%
8
22%
31-45
2
10%
3
8%
46-60
2
10%
6
17%
61-75
5
25%
9
25%
76-90

Забито

27
16
17 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
8
30%
30%
1
6%
1-15
1
4%
6
38%
16-30
8
30%
30%
0
0%
31-45
3
11%
3
19%
46-60
3
11%
3
19%
61-75
4
15%
3
19%
76-90

Пропущено

28
18
9 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
11%
5
28%
1-15
3
11%
4
22%
16-30
3
11%
3
17%
31-45
6
21%
2
11%
46-60
8
29%
1
6%
61-75
5
18%
3
17%
76-90

Забито

43
30
28 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 10
9 Не забивали 12
8
19%
4
13%
1-15
5
12%
8
27%
16-30
15
35%
0
0%
31-45
5
12%
8
27%
46-60
5
12%
5
17%
61-75
5
12%
5
17%
76-90

Пропущено

48
54
20 В 1-м тайме 30
28 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 23
7
15%
9
17%
1-15
8
17%
10
19%
16-30
5
10%
11
20%
31-45
8
17%
5
9%
46-60
10
21%
7
13%
61-75
10
21%
12
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Лестер - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Брентфорд - Лестер 1:1 Лестер - Челси 1:3
Саутгемптон - Лестер 1:0 Лестер - Блэкберн 1:2 Лестер - Арсенал 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Уолсолл - Лестер 0:1 Лестер - Брайтон 2:2 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Джиллингем - Лестер 0:1 Лестер - Фулхэм 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:1 Лестер - Ньюкасл 0:3 Милтон-Кейнс Донс - Лестер 0:3 Лестер - Труа 0:0
Борнмут
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Борнмут - Брайтон 0:2 Борнмут - Фулхэм 2:1 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0
Арсенал - Борнмут 3:2 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Брентфорд - Борнмут 2:0 Борнмут - Бёрнли 2:4 Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Челси - Борнмут 2:0 Ньюкасл - Борнмут 1:0 Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1 Лидс - Борнмут 4:3 Борнмут - Тоттенхэм 2:3

Результаты матчей

Лестер
Борнмут

Точный счет

0:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
9:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
8 раз 57%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
5:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 31%
1
8 раз 28%
2
8 раз 28%
4
4 раза 14%
0
14 раз 48%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Лестер
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
9
6
5
9
1.5
5
10
2
12
2.5
1
14
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
6
8
7
8
1.5
4
10
2
13
2.5
2
12
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
15
14
12
17
1.5
9
20
4
25
2.5
3
26
4
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 29 23 3 3 70 - 27 72
2.
Манчестер Сити
 Заявка 28 20 4 4 71 - 26 64
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 29 17 5 7 44 - 37 56
4.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 29 14 12 3 46 - 20 54
5.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 30 16 5 9 54 - 41 53
6.
Брайтон
 0:1 Заявка 28 13 7 8 51 - 35 46
7.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 30 13 6 11 39 - 40 45
8.
Брентфорд
 0:0 Заявка 30 10 14 6 46 - 38 44
9.
Ливерпуль
 Заявка 28 12 7 9 48 - 33 43
10.
Фулхэм
 0:0 Заявка 29 11 7 11 39 - 39 40
11.
Челси
 0:0 Заявка 30 10 10 10 29 - 30 40
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 29 7 9 13 24 - 39 30
13.
Лидс
 Заявка 29 7 8 14 38 - 49 29
14.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 30 7 8 15 23 - 42 29
15.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 29 7 7 15 26 - 39 28
16.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 30 6 10 14 24 - 52 28
17.
Борнмут
 0:0 Заявка 30 7 7 16 27 - 57 28
18.
Эвертон
 Заявка 30 6 9 15 23 - 43 27
19.
Лестер
 0:0 Заявка 30 7 5 18 40 - 51 26
20.
Саутгемптон
 Заявка 29 6 5 18 23 - 47 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 15 11 0 4 30 - 16 33
5.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
6.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
7.
Брентфорд
 0:0 Заявка 15 7 7 1 28 - 14 28
8.
Брайтон
 0:1 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
9.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 15 7 3 5 23 - 19 24
10.
Челси
 0:0 Заявка 15 6 5 4 16 - 12 23
11.
Фулхэм
 0:0 Заявка 15 6 5 4 21 - 20 23
12.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 15 5 6 4 19 - 18 21
13.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
14.
Лидс
 Заявка 14 5 5 4 20 - 19 20
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
16.
Борнмут
 0:0 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
17.
Эвертон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 17 18
18.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 15 5 3 7 12 - 19 18
19.
Лестер
 0:0 Заявка 15 3 4 8 17 - 19 13
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 2 4 8 14 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 15 6 7 2 23 - 11 25
4.
Брайтон
 0:1 Заявка 14 6 4 4 26 - 21 22
5.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 15 6 3 6 16 - 21 21
6.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 29 20
8.
Фулхэм
 0:0 Заявка 14 5 2 7 18 - 19 17
9.
Челси
 0:0 Заявка 15 4 5 6 13 - 18 17
10.
Брентфорд
 0:0 Заявка 15 3 7 5 18 - 24 16
11.
Лестер
 0:0 Заявка 15 4 1 10 23 - 32 13
12.
Саутгемптон
 Заявка 15 4 1 10 9 - 23 13
13.
Ливерпуль
 Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
14.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 2 4 8 10 - 20 10
16.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
17.
Эвертон
 Заявка 15 1 6 8 10 - 26 9
18.
Борнмут
 0:0 Заявка 15 2 3 10 12 - 38 9
19.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 14 1 4 9 7 - 20 7
20.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 15 1 4 10 5 - 34 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 22 (2)
Брентфорд Тони Айвен 17 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 15 (4)
Арсенал Мартинелли Габриэл 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
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    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 41.8% пользователей.
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    Прогнозы 117
    Лестер 82.9% (97)
    X 11.1% (13)
    Борнмут 6% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Борнмут
    3.65
    3.82
    4.04
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лестер 0:0 Борнмут

    Исход игры
    Лестер
    82.8% (101)
    Ничья
    11.5% (14)
    Борнмут
    5.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.39% (63)
    Меньше
    46.61% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    61.86% (73)
    Нет
    38.14% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    41.8% (51)
    1:0 Лестер
    24.6% (30)
    1:1 Ничья
    9.8% (12)
    2:0 Лестер
    9% (11)
    3:1 Лестер
    3.3% (4)
    1:2 Борнмут
    2.5% (3)
    0:1 Борнмут
    1.6% (2)
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