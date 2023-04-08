Тур: 30. Стадион: Кинг Пауэр. Главный судья: Кут Дэвид
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
3
Фас
Ваут
13
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
14
Ротуэлл
Джо
10
Кристи
Райан
11
Уттара
Данго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Суттар ГарриЗащитник
-
33 Томас ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Прат ДеннисПолузащитник
-
37 ТетеПолузащитник
- Нападающий
-
20 Дака ПатсонНападающий
-
Главный тренер: Сэндлер Адам
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Нето МурараВратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ротуэлл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Винья МатиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мур КифферНападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лестер
Борнмут
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
114.3%
14.3%
8 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
13 матчей
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.86
Среднее время на гол
60
105
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
1.71
0.67
Среднее время на гол
52
135
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.62
0.77
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
55
117
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барнс Харви
|10
|0.33
|Мэддисон Джеймс
|9
|0.3
|Дака Патсон
|4
|0.13
|Ихеаначо Келечи
|3
|0.1
|Тилеманс Юри
|3 (1)
|0.1
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|2
|0.07
|Варди Джейми
|1
|0.03
|Кастань Тимоти
|1
|0.03
|Рикарду Перейра II
|1
|0.03
|Олбрайтон Марк
|1
|0.03
|Менди Нампали
|1
|0.03
|Прат Деннис
|1
|0.03
|Тете
|1
|0.03
|Перес Айосе
|0
|0
|Фас Ваут
|0
|0
|Суттар Гарри
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биллинг Филип
|6
|0.2
|Соланке Доминик
|4
|0.13
|Тавернер Маркус
|4
|0.13
|Мур Киффер
|4
|0.13
|Хефферсон Лерма
|3
|0.1
|Энтони Джейдон
|3
|0.1
|Сенеси Маркос
|2
|0.07
|Кристи Райан
|1
|0.03
|Уттара Данго
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Ротуэлл Джо
|0
|0
|Земура Джордан
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэддисон Джеймс
|8
|0
|Фас Ваут
|5
|1
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|4
|1
|Сумаре Бубакари
|5
|0
|Ндиди Уилфред
|4
|0
|Тилеманс Юри
|3
|0
|Кастань Тимоти
|3
|0
|Суттар Гарри
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Дака Патсон
|2
|0
|Фофана Уэсли
|2
|0
|Менди Нампали
|1
|0
|Варди Джейми
|1
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Томас Люк
|1
|0
|Кристиансен Виктор
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Адам
|8
|0
|Мефам Крис
|7
|0
|Биллинг Филип
|5
|0
|Хефферсон Лерма
|5
|0
|Нето Мурара
|4
|0
|Сенеси Маркос
|4
|0
|Кук Льюис
|3
|0
|Стивенс Джек
|2
|0
|Стэйси Джек
|2
|0
|Келли Ллойд
|2
|0
|Энтони Джейдон
|2
|0
|О'Нил Гари
|1
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Кристи Райан
|1
|0
|Пирсон Бен
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Уттара Данго
|1
|0
Результаты матчей
Лестер
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Борнмут
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
7
10
Лестер
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Борнмут
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
26
14
Волевые поражения
14
12
Лестер
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
Борнмут
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
34% (10)
21% (6)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
31% (9)
48% (14)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
8
11
Волевые победы
28
16
Волевые поражения
21
22
Голы по времени матча
Забито
16
14
11 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
21 Не забивали 21
0
0%
3
21%
1-15
4
25%
2
14%
16-30
7
44%
0
0%
31-45
2
13%
5
36%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
1
6%
2
14%
76-90
Пропущено
20
36
11 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
4
20%
4
11%
1-15
5
25%
6
17%
16-30
2
10%
8
22%
31-45
2
10%
3
8%
46-60
2
10%
6
17%
61-75
5
25%
9
25%
76-90
Забито
27
16
17 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
8
30%
30%
1
6%
1-15
1
4%
6
38%
16-30
8
30%
30%
0
0%
31-45
3
11%
3
19%
46-60
3
11%
3
19%
61-75
4
15%
3
19%
76-90
Пропущено
28
18
9 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
11%
5
28%
1-15
3
11%
4
22%
16-30
3
11%
3
17%
31-45
6
21%
2
11%
46-60
8
29%
1
6%
61-75
5
18%
3
17%
76-90
Забито
43
30
28 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 10
9 Не забивали 12
8
19%
4
13%
1-15
5
12%
8
27%
16-30
15
35%
0
0%
31-45
5
12%
8
27%
46-60
5
12%
5
17%
61-75
5
12%
5
17%
76-90
Пропущено
48
54
20 В 1-м тайме 30
28 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 23
7
15%
9
17%
1-15
8
17%
10
19%
16-30
5
10%
11
20%
31-45
8
17%
5
9%
46-60
10
21%
7
13%
61-75
10
21%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Лестер - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Брентфорд - Лестер 1:1 Лестер - Челси 1:3
Саутгемптон - Лестер 1:0 Лестер - Блэкберн 1:2 Лестер - Арсенал 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Уолсолл - Лестер 0:1 Лестер - Брайтон 2:2 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Джиллингем - Лестер 0:1 Лестер - Фулхэм 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:1 Лестер - Ньюкасл 0:3 Милтон-Кейнс Донс - Лестер 0:3 Лестер - Труа 0:0
Борнмут
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Борнмут - Брайтон 0:2 Борнмут - Фулхэм 2:1 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0
Арсенал - Борнмут 3:2 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Брентфорд - Борнмут 2:0 Борнмут - Бёрнли 2:4 Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Челси - Борнмут 2:0 Ньюкасл - Борнмут 1:0 Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1 Лидс - Борнмут 4:3 Борнмут - Тоттенхэм 2:3
Результаты матчей
Лестер
Борнмут
Точный счет
0:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
9:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
8 раз 57%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
5:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 31%
1
8 раз 28%
2
8 раз 28%
4
4 раза 14%
0
14 раз 48%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Лестер
Борнмут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
96
59
510
212
114
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
68
78
410
213
212
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
1514
1217
920
425
326
425
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|23
|3
|3
|70 - 27
|72
|2.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|71 - 26
|64
|3.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|44 - 37
|56
|4.
|0:0 Заявка
|29
|14
|12
|3
|46 - 20
|54
|5.
|1:0 Заявка
|30
|16
|5
|9
|54 - 41
|53
|6.
|0:1 Заявка
|28
|13
|7
|8
|51 - 35
|46
|7.
|0:0 Заявка
|30
|13
|6
|11
|39 - 40
|45
|8.
|0:0 Заявка
|30
|10
|14
|6
|46 - 38
|44
|9.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|48 - 33
|43
|10.
|0:0 Заявка
|29
|11
|7
|11
|39 - 39
|40
|11.
|0:0 Заявка
|30
|10
|10
|10
|29 - 30
|40
|12.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|24 - 39
|30
|13.
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|38 - 49
|29
|14.
|0:0 Заявка
|30
|7
|8
|15
|23 - 42
|29
|15.
|0:0 Заявка
|29
|7
|7
|15
|26 - 39
|28
|16.
|0:0 Заявка
|30
|6
|10
|14
|24 - 52
|28
|17.
|0:0 Заявка
|30
|7
|7
|16
|27 - 57
|28
|18.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|23 - 43
|27
|19.
|0:0 Заявка
|30
|7
|5
|18
|40 - 51
|26
|20.
|Заявка
|29
|6
|5
|18
|23 - 47
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|42 - 18
|38
|2.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 14
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|1:0 Заявка
|15
|11
|0
|4
|30 - 16
|33
|5.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 9
|30
|6.
|0:0 Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 9
|29
|7.
|0:0 Заявка
|15
|7
|7
|1
|28 - 14
|28
|8.
|0:1 Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|9.
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 19
|24
|10.
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 12
|23
|11.
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 20
|23
|12.
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|13.
|0:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|14.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 19
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|16.
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|17.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 17
|18
|18.
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|12 - 19
|18
|19.
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 19
|13
|20.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 12
|27
|3.
|0:0 Заявка
|15
|6
|7
|2
|23 - 11
|25
|4.
|0:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|26 - 21
|22
|5.
|0:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 21
|21
|6.
|1:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 25
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 29
|20
|8.
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 19
|17
|9.
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 18
|17
|10.
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 24
|16
|11.
|0:0 Заявка
|15
|4
|1
|10
|23 - 32
|13
|12.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|9 - 23
|13
|13.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|14.
|0:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 20
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 30
|9
|17.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|10 - 26
|9
|18.
|0:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 38
|9
|19.
|0:0 Заявка
|14
|1
|4
|9
|7 - 20
|7
|20.
|0:0 Заявка
|15
|1
|4
|10
|5 - 34
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|28 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|22 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|17 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|15 (4)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|13 (3)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лестер 0:0 Борнмут
Исход игры
Лестер
82.8% (101)
Ничья
11.5% (14)
Борнмут
5.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
53.39% (63)
Меньше
46.61% (55)
Обе команды забьют
Да
61.86% (73)
Нет
38.14% (45)
Популярный счёт
2:1 Лестер
41.8% (51)
1:0 Лестер
24.6% (30)
1:1 Ничья
9.8% (12)
2:0 Лестер
9% (11)
3:1 Лестер
3.3% (4)
1:2 Борнмут
2.5% (3)
0:1 Борнмут
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!