Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Удар от ворот произведет Борнмут

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Нето Мурара взял и забрал мяч на выходе

85' Кук Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Биллинг Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Удар от ворот произведет Лестер

83' Биллинг Филип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Кристи Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Смит Адам получил желтую карточку от судьи

80' Сумаре Бубакари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Судье надоело, что Келли Ллойд тянет время и он наказал его горчичником

79' Фас Ваут выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Ндиди Уилфред выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Удар от ворот произведет Борнмут

77' Кристиансен Виктор не смог попасть в створ ударом издали

77' Мэддисон Джеймс из команды Лестер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Тете оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Мэддисон Джеймс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Борнмут

73' Мэддисон Джеймс не смог попасть в створ ударом издали

72' Нето Мурара взял и забрал мяч на выходе

72' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Барнс Харви получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Барнс Харви на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Хорошую попытку сделал Ихеаначо Келечи . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Барнс Харви создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Ндиди Уилфред выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Удар от ворот произведет Лестер

64' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Матч возобновлен

63' Нето Мурара на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Нето Мурара взял и забрал мяч на выходе

61' Кристиансен Виктор из команды Лестер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Хорошую попытку сделал Мэддисон Джеймс . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Фас Ваут выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Ротуэлл Джо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Хорошую попытку сделал Соланке Доминик . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Удар от ворот произведет Борнмут

53' Мэддисон Джеймс из команды Лестер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Удар от ворот произведет Борнмут

50' Варди Джейми оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Мэддисон Джеймс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Келли Ллойд нанес удар головой, но Даниэль Иверсен спокойно отбил мяч.

50' Соланке Доминик нанес удар головой, но Даниэль Иверсен спокойно отбил мяч.

49' Ротуэлл Джо из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Хорошую попытку сделал Соланке Доминик . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Биллинг Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Иверсен Даниэль взял и забрал мяч на выходе