Тур: 30. Стадион: Кинг Пауэр. Зрители: 32094 Главный судья: Кут Дэвид
0'
33' Желтая карточкаРотуэлл Джо
0:1
40' ГолБиллинг Филип
79' Желтая карточкаКелли Ллойд
80' Желтая карточкаСмит Адам
90'+8
Ход матча
33'
40'
0:1
59'
72'
79'
80'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 6
-
6 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.90 Победа «Лестера»
-
3
Фас
Ваут
13
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
14
Ротуэлл
Джо
10
Кристи
Райан
11
Уттара
Данго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Суттар ГарриЗащитник
-
33 Томас ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Прат ДеннисПолузащитник
-
37 ТетеПолузащитник
- Нападающий
-
20 Дака ПатсонНападающий
-
Главный тренер: Сэндлер Адам
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Нето МурараВратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ротуэлл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Винья МатиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мур КифферНападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лестер
Борнмут
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
114.3%
14.3%
8 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
13 матчей
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.86
Среднее время на гол
60
105
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
1.71
0.67
Среднее время на гол
52
135
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.62
0.77
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
55
117
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барнс Харви
|10
|0.33
|Мэддисон Джеймс
|9
|0.3
|Дака Патсон
|4
|0.13
|Ихеаначо Келечи
|3
|0.1
|Тилеманс Юри
|3 (1)
|0.1
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|2
|0.07
|Варди Джейми
|1
|0.03
|Кастань Тимоти
|1
|0.03
|Рикарду Перейра II
|1
|0.03
|Олбрайтон Марк
|1
|0.03
|Менди Нампали
|1
|0.03
|Прат Деннис
|1
|0.03
|Тете
|1
|0.03
|Перес Айосе
|0
|0
|Фас Ваут
|0
|0
|Суттар Гарри
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биллинг Филип
|7
|0.23
|Соланке Доминик
|4
|0.13
|Тавернер Маркус
|4
|0.13
|Мур Киффер
|4
|0.13
|Хефферсон Лерма
|3
|0.1
|Энтони Джейдон
|3
|0.1
|Сенеси Маркос
|2
|0.07
|Кристи Райан
|1
|0.03
|Уттара Данго
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Ротуэлл Джо
|0
|0
|Земура Джордан
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэддисон Джеймс
|8
|0
|Фас Ваут
|5
|1
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|4
|1
|Сумаре Бубакари
|5
|0
|Ндиди Уилфред
|4
|0
|Тилеманс Юри
|3
|0
|Кастань Тимоти
|3
|0
|Суттар Гарри
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Дака Патсон
|2
|0
|Фофана Уэсли
|2
|0
|Менди Нампали
|1
|0
|Варди Джейми
|1
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Томас Люк
|1
|0
|Кристиансен Виктор
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Адам
|9
|0
|Мефам Крис
|7
|0
|Биллинг Филип
|5
|0
|Хефферсон Лерма
|5
|0
|Нето Мурара
|4
|0
|Сенеси Маркос
|4
|0
|Кук Льюис
|3
|0
|Келли Ллойд
|3
|0
|Стивенс Джек
|2
|0
|Стэйси Джек
|2
|0
|Энтони Джейдон
|2
|0
|О'Нил Гари
|1
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Кристи Райан
|1
|0
|Пирсон Бен
|1
|0
|Ротуэлл Джо
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Уттара Данго
|1
|0
Результаты матчей
Лестер
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Борнмут
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
7
10
Лестер
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Борнмут
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
26
14
Волевые поражения
14
12
Лестер
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Борнмут
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
37% (11)
20% (6)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
33% (10)
47% (14)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
9
11
Волевые победы
28
16
Волевые поражения
21
22
Голы по времени матча
Забито
16
15
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
22 Не забивали 21
0
0%
3
20%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
7
44%
1
7%
31-45
2
13%
5
33%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
1
6%
2
13%
76-90
Пропущено
21
36
12 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
4
19%
4
11%
1-15
5
24%
6
17%
16-30
3
14%
8
22%
31-45
2
10%
3
8%
46-60
2
10%
6
17%
61-75
5
24%
9
25%
76-90
Забито
27
16
17 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
8
30%
30%
1
6%
1-15
1
4%
6
38%
16-30
8
30%
30%
0
0%
31-45
3
11%
3
19%
46-60
3
11%
3
19%
61-75
4
15%
3
19%
76-90
Пропущено
28
18
9 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
11%
5
28%
1-15
3
11%
4
22%
16-30
3
11%
3
17%
31-45
6
21%
2
11%
46-60
8
29%
1
6%
61-75
5
18%
3
17%
76-90
Забито
43
31
28 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 11
10 Не забивали 12
8
19%
4
13%
1-15
5
12%
8
26%
16-30
15
35%
1
3%
31-45
5
12%
8
26%
46-60
5
12%
5
16%
61-75
5
12%
5
16%
76-90
Пропущено
49
54
21 В 1-м тайме 30
28 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 23
7
14%
9
17%
1-15
8
16%
10
19%
16-30
6
12%
11
20%
31-45
8
16%
5
9%
46-60
10
20%
7
13%
61-75
10
20%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Лестер - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Брентфорд - Лестер 1:1 Лестер - Челси 1:3
Саутгемптон - Лестер 1:0 Лестер - Блэкберн 1:2 Лестер - Арсенал 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Уолсолл - Лестер 0:1 Лестер - Брайтон 2:2 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Джиллингем - Лестер 0:1 Лестер - Фулхэм 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:1 Лестер - Ньюкасл 0:3 Милтон-Кейнс Донс - Лестер 0:3 Лестер - Труа 0:0
Борнмут
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Борнмут - Брайтон 0:2 Борнмут - Фулхэм 2:1 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0
Арсенал - Борнмут 3:2 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Брентфорд - Борнмут 2:0 Борнмут - Бёрнли 2:4 Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Челси - Борнмут 2:0 Ньюкасл - Борнмут 1:0 Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1 Лидс - Борнмут 4:3 Борнмут - Тоттенхэм 2:3
Результаты матчей
Лестер
Борнмут
Точный счет
0:1
5 раз 33%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
9:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
5:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 33%
1
8 раз 27%
2
8 раз 27%
4
4 раза 13%
0
14 раз 47%
1
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Лестер
Борнмут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
96
510
510
213
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
78
78
411
213
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
1614
1218
921
426
327
426
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|23
|3
|3
|70 - 27
|72
|2.
|1:0 Заявка
|29
|21
|4
|4
|72 - 26
|67
|3.
|Заявка
|29
|15
|11
|3
|48 - 21
|56
|4.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|44 - 37
|56
|5.
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|55 - 42
|53
|6.
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|41 - 40
|47
|7.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|52 - 36
|46
|8.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|48 - 33
|43
|9.
|Заявка
|30
|10
|13
|7
|47 - 40
|43
|10.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|39 - 40
|39
|11.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|29 - 31
|39
|12.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|24 - 42
|31
|13.
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|27 - 39
|30
|14.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|28 - 57
|30
|15.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|24 - 39
|30
|16.
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|38 - 49
|29
|17.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|23 - 43
|27
|18.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|24 - 54
|27
|19.
|Заявка
|30
|7
|4
|19
|40 - 52
|25
|20.
|0:1 Заявка
|30
|6
|5
|19
|23 - 48
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|42 - 18
|38
|2.
|1:0 Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 14
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|31 - 17
|33
|5.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 9
|30
|6.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 9
|29
|7.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|29 - 16
|27
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 19
|26
|9.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 12
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 21
|22
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|14.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|13 - 19
|20
|15.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 19
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|17.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|18.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 17
|18
|19.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 20
|12
|20.
|0:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 9
|34
|2.
|1:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|25 - 12
|30
|3.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|25 - 12
|27
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|27 - 22
|22
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 21
|21
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 25
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 29
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 19
|17
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|10.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 24
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|23 - 32
|13
|12.
|0:1 Заявка
|15
|4
|1
|10
|9 - 23
|13
|13.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|15.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|13 - 38
|11
|16.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 20
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 20
|9
|18.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 30
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|10 - 26
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|5 - 36
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|29 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|23 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|18 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|15 (4)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|13 (3)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10