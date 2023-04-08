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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Саутгемптон
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 123
Саутгемптон 4.1% (5)
X 0.8% (1)
Манчестер Сити 95.1% (117)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Манчестер Сити
13.50
6.90
12.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Базуну
Гэвин
2
Уокер-Питерс
Кайл
35
Беднарек
Ян
37
Белла-Кочап
Армель
3
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
45
Лавия
Ромео
8
Уорд-Праус
Джеймс
24
Эльюнусси
Мохамед
26
Алькарас
Карлос
20
Сулемана
Камалдин
32
Уолкотт
Тео
31
Эдерсон
Мораес
25
Аканджи
Мануэль
3
Диаш
Рубен
6
Аке
Натан
5
Стоунс
Джон
16
Родри
Эрнандес
26
Марез
Рияд
17
Де
Брёйне
Кевин
8
Гюндоган
Илкай
10
Грилиш
Джек
9
Холанн
Эрлинг
Саутгемптон
4-2-3-1
Манчестер Сити
3-2-4-1

История личных встреч

Саутгемптон
Манчестер Сити

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

116.7%
83.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

24 матча

16.7%
16.7%
66.6%
4 победы 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

8.3%
37.5%
54.2%
2 победы 9 ничьих 13 побед

История матчей

КЛ
2:0
ПЛ
4:0
К
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
5:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
КЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
6:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.17
0.92

Среднее время на гол

77
98

Всего голов

35
20

Голов в среднем за матч

2.92
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

49
31

Голов в среднем за матч

2.04
1.29

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

44
69

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 7 (1) 0.24
Адамс Че 5 0.17
Перро Ромен 2 0.07
Арибо Джо 2 0.07
Алькарас Карлос 2 0.07
Уолкотт Тео 1 0.03
Армстронг Адам 1 0.03
Армстронг Стюарт 1 0.03
Уокер-Питерс Кайл 1 0.03
Лавия Ромео 1 0.03
Мара Секу 0 0
Эльюнусси Мохамед 0 0
Дженепо Мусса 0 0
Салису Мохаммед 0 0
Белла-Кочап Армель 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 28 (5) 1
Фоден Фил 9 0.32
Альварес Хулиан 6 0.21
Де Брёйне Кевин 5 0.18
Марез Рияд 5 (1) 0.18
Силва Бернарду 4 0.14
Грилиш Джек 4 0.14
Гюндоган Илкай 4 0.14
Родри Эрнандес 2 0.07
Канселу Жоау 2 0.07
Стоунс Джон 0 0
Эдерсон Мораес 0 0
Аканджи Мануэль 0 0
Гомес Серхио 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавия Ромео 6 0
Армстронг Стюарт 5 0
Уорд-Праус Джеймс 5 0
Салису Мохаммед 5 0
Лянко Войнович 4 0
Эльюнусси Мохамед 3 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 3 0
Перро Ромен 3 0
Белла-Кочап Армель 3 0
Диалло Ибраима 3 0
Беднарек Ян 2 0
Чалета-Цар Дуе 2 0
Уокер-Питерс Кайл 2 0
Арибо Джо 2 0
Уолкотт Тео 1 0
Армстронг Адам 1 0
Адамс Че 1 0
Алькарас Карлос 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Мара Секу 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 3 1
Родри Эрнандес 4 0
Холанн Эрлинг 4 0
Силва Бернарду 3 0
Уокер Кайл 2 0
Марез Рияд 2 0
Аке Натан 2 0
Эдерсон Мораес 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Диаш Рубен 2 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Стоунс Джон 1 0
Грилиш Джек 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Фоден Фил 1 0
Палмер Коул 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0
Льюис Рико 1 0

Результаты матчей

Саутгемптон
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Манчестер Сити
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

13
6
Саутгемптон
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Манчестер Сити
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

19
2

Волевые поражения

6
46
Саутгемптон
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
48% (14)
24% (7)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Манчестер Сити
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
14% (4)
43% (12)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

20
6

Волевые поражения

19
52

Голы по времени матча

Забито

16
23
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 12
19 Не забивали 16
0
0%
3
13%
1-15
3
19%
3
13%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
2
13%
5
22%
46-60
4
25%
6
26%
61-75
4
25%
2
9%
76-90

Пропущено

22
13
7 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 9
2
9%
1
8%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
7
32%
2
15%
46-60
4
18%
2
15%
61-75
4
18%
5
38%
76-90

Забито

11
47
5 В 1-м тайме 24
6 Во 2-м тайме 23
4 Забивали первыми 11
22 Не забивали 14
3
27%
5
11%
1-15
0
0%
7
15%
16-30
2
18%
12
26%
31-45
2
18%
9
19%
46-60
2
18%
10
21%
61-75
2
18%
4
9%
76-90

Пропущено

21
14
14 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
1
5%
0
0%
1-15
4
19%
4
29%
16-30
9
43%
2
14%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
2
10%
2
14%
61-75
3
14%
4
29%
76-90

Забито

27
70
11 В 1-м тайме 34
16 Во 2-м тайме 36
8 Забивали первыми 23
12 Не забивали 2
3
11%
8
11%
1-15
3
11%
10
14%
16-30
5
19%
16
23%
31-45
4
15%
14
20%
46-60
6
22%
16
23%
61-75
6
22%
6
9%
76-90

Пропущено

43
27
21 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 17
20 Пропускали первыми 5
25 Не пропускали 19
3
7%
1
4%
1-15
6
14%
5
19%
16-30
12
28%
4
15%
31-45
9
21%
4
15%
46-60
6
14%
4
15%
61-75
7
16%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0
Саутгемптон - Лестер 1:0 Саутгемптон - Гримсби 1:2 Лидс - Саутгемптон 1:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Блэкпул 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Брайтон 1:3
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1
Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0 Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Эвертон 1:1

Результаты матчей

Саутгемптон
Манчестер Сити

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
5 раз 36%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
6
2 раза 14%

Точный счет

1:0
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 21%
0:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
6:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 41%
1
12 раз 41%
2
4 раза 14%
3
1 раз 3%
1
8 раз 29%
3
7 раз 25%
4
6 раз 21%
2
3 раза 11%
0
2 раза 7%
6
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Саутгемптон
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
3
11
1.5
12
2
1
13
2.5
10
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
12
2
2
13
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
12
0.5
Больше Меньше
26
2
5
24
1.5
18
10
1
28
2.5
15
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 29 23 3 3 70 - 27 72
2.
Манчестер Сити
 Заявка 28 20 4 4 71 - 26 64
3.
Ньюкасл
 Заявка 29 15 11 3 48 - 21 56
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 29 17 5 7 44 - 37 56
5.
Тоттенхэм
 2:1 Заявка 30 16 5 9 55 - 42 53
6.
Астон Вилла
 Заявка 30 14 5 11 41 - 40 47
7.
Брайтон
 1:2 Заявка 28 13 7 8 52 - 36 46
8.
Ливерпуль
 Заявка 28 12 7 9 48 - 33 43
9.
Брентфорд
 Заявка 30 10 13 7 47 - 40 43
10.
Фулхэм
 Заявка 29 11 6 12 39 - 40 39
11.
Челси
 Заявка 30 10 9 11 29 - 31 39
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 30 8 7 15 24 - 42 31
13.
Вест Хэм
 Заявка 29 8 6 15 27 - 39 30
14.
Борнмут
 Заявка 30 8 6 16 28 - 57 30
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 29 7 9 13 24 - 39 30
16.
Лидс
 Заявка 29 7 8 14 38 - 49 29
17.
Эвертон
 Заявка 30 6 9 15 23 - 43 27
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 30 6 9 15 24 - 54 27
19.
Лестер
 Заявка 30 7 4 19 40 - 52 25
20.
Саутгемптон
 Заявка 29 6 5 18 23 - 47 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Тоттенхэм
 2:1 Заявка 15 11 0 4 31 - 17 33
5.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
7.
Брентфорд
 Заявка 15 7 6 2 29 - 16 27
8.
Астон Вилла
 Заявка 15 8 2 5 25 - 19 26
9.
Брайтон
 1:2 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
10.
Челси
 Заявка 15 6 5 4 16 - 12 23
11.
Фулхэм
 Заявка 15 6 4 5 21 - 21 22
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 5 6 4 19 - 18 21
13.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 6 2 7 13 - 19 20
15.
Лидс
 Заявка 14 5 5 4 20 - 19 20
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
17.
Борнмут
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
18.
Эвертон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 17 18
19.
Лестер
 Заявка 15 3 3 9 17 - 20 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 2 4 8 14 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 Заявка 15 7 6 2 25 - 12 27
4.
Брайтон
 1:2 Заявка 14 6 4 4 27 - 22 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 15 6 3 6 16 - 21 21
6.
Тоттенхэм
 2:1 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 29 20
8.
Фулхэм
 Заявка 14 5 2 7 18 - 19 17
9.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
10.
Брентфорд
 Заявка 15 3 7 5 18 - 24 16
11.
Лестер
 Заявка 15 4 1 10 23 - 32 13
12.
Саутгемптон
 Заявка 15 4 1 10 9 - 23 13
13.
Ливерпуль
 Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
15.
Борнмут
 Заявка 15 3 2 10 13 - 38 11
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 2 4 8 10 - 20 10
17.
Вест Хэм
 Заявка 14 2 3 9 8 - 20 9
18.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
19.
Эвертон
 Заявка 15 1 6 8 10 - 26 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 1 3 11 5 - 36 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 23 (2)
Брентфорд Тони Айвен 18 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 15 (4)
Арсенал Мартинелли Габриэл 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая матча 30-го тура Английской премьер-лиги, в котором "Саутгемптон" сыграет дома с "Манчестер Сити". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 апреля 2023, осталось 25 минут.

    Главный судья: Джонс Роберт

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  • 75 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 123
Саутгемптон 4.1% (5)
X 0.8% (1)
Манчестер Сити 95.1% (117)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Манчестер Сити
13.50
6.90
12.50
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Где смотреть матч Саутгемптон - Манчестер Сити онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Саутгемптон - Манчестер Сити

Исход игры
Саутгемптон
4% (5)
Ничья
0.8% (1)
Манчестер Сити
95.2% (120)
Тотал 2.5
Больше
63.03% (75)
Меньше
36.97% (44)
Обе команды забьют
Да
46.22% (55)
Нет
53.78% (64)
Популярный счёт
0:2 Манчестер Сити
30.2% (38)
1:3 Манчестер Сити
19.8% (25)
0:3 Манчестер Сити
15.1% (19)
1:2 Манчестер Сити
15.1% (19)
1:4 Манчестер Сити
4.8% (6)
0:1 Манчестер Сити
4% (5)
2:1 Саутгемптон
2.4% (3)
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