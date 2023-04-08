Тур: 30. Стадион: Сент-Мэрис. Главный судья: Джонс Роберт
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
31
Базуну
Гэвин
35
Беднарек
Ян
45
Лавия
Ромео
32
Уолкотт
Тео
26
Марез
Рияд
10
Грилиш
Джек
- Основной состав
-
31 Базуну ГэвинВратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Лавия РомеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Уолкотт ТеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Онуачу ПолНападающий
-
18 Мара СекуНападающий
-
Главный тренер: Селлес Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Палмер КоулПолузащитник
-
82 Льюис РикоПолузащитник
-
47 Фоден ФилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
История личных встреч
Саутгемптон
Манчестер Сити
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
116.7%
83.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед
24 матча
16.7%
16.7%
66.6%
4 победы 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
8.3%
37.5%
54.2%
2 победы 9 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.17
0.92
Среднее время на гол
77
98
Всего голов
35
20
Голов в среднем за матч
2.92
1.67
Среднее время на гол
30
54
Всего голов
49
31
Голов в среднем за матч
2.04
1.29
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
44
69
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уорд-Праус Джеймс
|7 (1)
|0.24
|Адамс Че
|5
|0.17
|Перро Ромен
|2
|0.07
|Арибо Джо
|2
|0.07
|Алькарас Карлос
|2
|0.07
|Уолкотт Тео
|1
|0.03
|Армстронг Адам
|1
|0.03
|Армстронг Стюарт
|1
|0.03
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.03
|Лавия Ромео
|1
|0.03
|Мара Секу
|0
|0
|Эльюнусси Мохамед
|0
|0
|Дженепо Мусса
|0
|0
|Салису Мохаммед
|0
|0
|Белла-Кочап Армель
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|28 (5)
|1
|Фоден Фил
|9
|0.32
|Альварес Хулиан
|6
|0.21
|Де Брёйне Кевин
|5
|0.18
|Марез Рияд
|5 (1)
|0.18
|Силва Бернарду
|4
|0.14
|Грилиш Джек
|4
|0.14
|Гюндоган Илкай
|4
|0.14
|Родри Эрнандес
|2
|0.07
|Канселу Жоау
|2
|0.07
|Стоунс Джон
|0
|0
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|Аканджи Мануэль
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавия Ромео
|6
|0
|Армстронг Стюарт
|5
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|5
|0
|Салису Мохаммед
|5
|0
|Лянко Войнович
|4
|0
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|3
|0
|Перро Ромен
|3
|0
|Белла-Кочап Армель
|3
|0
|Диалло Ибраима
|3
|0
|Беднарек Ян
|2
|0
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|2
|0
|Арибо Джо
|2
|0
|Уолкотт Тео
|1
|0
|Армстронг Адам
|1
|0
|Адамс Че
|1
|0
|Алькарас Карлос
|1
|0
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канселу Жоау
|3
|1
|Родри Эрнандес
|4
|0
|Холанн Эрлинг
|4
|0
|Силва Бернарду
|3
|0
|Уокер Кайл
|2
|0
|Марез Рияд
|2
|0
|Аке Натан
|2
|0
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Диаш Рубен
|2
|0
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Грилиш Джек
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Палмер Коул
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Результаты матчей
Саутгемптон
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Манчестер Сити
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
13
6
Саутгемптон
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Манчестер Сити
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
19
2
Волевые поражения
6
46
Саутгемптон
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
48% (14)
24% (7)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Манчестер Сити
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
14% (4)
43% (12)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
20
6
Волевые поражения
19
52
Голы по времени матча
Забито
16
23
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 12
19 Не забивали 16
0
0%
3
13%
1-15
3
19%
3
13%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
2
13%
5
22%
46-60
4
25%
6
26%
61-75
4
25%
2
9%
76-90
Пропущено
22
13
7 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 9
2
9%
1
8%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
7
32%
2
15%
46-60
4
18%
2
15%
61-75
4
18%
5
38%
76-90
Забито
11
47
5 В 1-м тайме 24
6 Во 2-м тайме 23
4 Забивали первыми 11
22 Не забивали 14
3
27%
5
11%
1-15
0
0%
7
15%
16-30
2
18%
12
26%
31-45
2
18%
9
19%
46-60
2
18%
10
21%
61-75
2
18%
4
9%
76-90
Пропущено
21
14
14 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
1
5%
0
0%
1-15
4
19%
4
29%
16-30
9
43%
2
14%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
2
10%
2
14%
61-75
3
14%
4
29%
76-90
Забито
27
70
11 В 1-м тайме 34
16 Во 2-м тайме 36
8 Забивали первыми 23
12 Не забивали 2
3
11%
8
11%
1-15
3
11%
10
14%
16-30
5
19%
16
23%
31-45
4
15%
14
20%
46-60
6
22%
16
23%
61-75
6
22%
6
9%
76-90
Пропущено
43
27
21 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 17
20 Пропускали первыми 5
25 Не пропускали 19
3
7%
1
4%
1-15
6
14%
5
19%
16-30
12
28%
4
15%
31-45
9
21%
4
15%
46-60
6
14%
4
15%
61-75
7
16%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0
Саутгемптон - Лестер 1:0 Саутгемптон - Гримсби 1:2 Лидс - Саутгемптон 1:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Блэкпул 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Брайтон 1:3
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1
Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0 Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Эвертон 1:1
Результаты матчей
Саутгемптон
Манчестер Сити
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
5 раз 36%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
6
2 раза 14%
Точный счет
1:0
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 21%
0:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
6:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 41%
1
12 раз 41%
2
4 раза 14%
3
1 раз 3%
1
8 раз 29%
3
7 раз 25%
4
6 раз 21%
2
3 раза 11%
0
2 раза 7%
6
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Саутгемптон
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
311
122
113
104
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
122
213
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1712
Больше Меньше
262
524
1810
128
1513
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|23
|3
|3
|70 - 27
|72
|2.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|71 - 26
|64
|3.
|Заявка
|29
|15
|11
|3
|48 - 21
|56
|4.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|44 - 37
|56
|5.
|2:1 Заявка
|30
|16
|5
|9
|55 - 42
|53
|6.
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|41 - 40
|47
|7.
|1:2 Заявка
|28
|13
|7
|8
|52 - 36
|46
|8.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|48 - 33
|43
|9.
|Заявка
|30
|10
|13
|7
|47 - 40
|43
|10.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|39 - 40
|39
|11.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|29 - 31
|39
|12.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|24 - 42
|31
|13.
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|27 - 39
|30
|14.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|28 - 57
|30
|15.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|24 - 39
|30
|16.
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|38 - 49
|29
|17.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|23 - 43
|27
|18.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|24 - 54
|27
|19.
|Заявка
|30
|7
|4
|19
|40 - 52
|25
|20.
|Заявка
|29
|6
|5
|18
|23 - 47
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|42 - 18
|38
|2.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 14
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|2:1 Заявка
|15
|11
|0
|4
|31 - 17
|33
|5.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 9
|30
|6.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 9
|29
|7.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|29 - 16
|27
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 19
|26
|9.
|1:2 Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 12
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 21
|22
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|14.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|13 - 19
|20
|15.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 19
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|17.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|18.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 17
|18
|19.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 20
|12
|20.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 12
|27
|3.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|25 - 12
|27
|4.
|1:2 Заявка
|14
|6
|4
|4
|27 - 22
|22
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 21
|21
|6.
|2:1 Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 25
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 29
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 19
|17
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|10.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 24
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|23 - 32
|13
|12.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|9 - 23
|13
|13.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|15.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|13 - 38
|11
|16.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 20
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 20
|9
|18.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 30
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|10 - 26
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|5 - 36
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|28 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|23 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|18 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|15 (4)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|13 (3)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Саутгемптон - Манчестер Сити
Исход игры
Саутгемптон
4% (5)
Ничья
0.8% (1)
Манчестер Сити
95.2% (120)
Тотал 2.5
Больше
63.03% (75)
Меньше
36.97% (44)
Обе команды забьют
Да
46.22% (55)
Нет
53.78% (64)
Популярный счёт
0:2 Манчестер Сити
30.2% (38)
1:3 Манчестер Сити
19.8% (25)
0:3 Манчестер Сити
15.1% (19)
1:2 Манчестер Сити
15.1% (19)
1:4 Манчестер Сити
4.8% (6)
0:1 Манчестер Сити
4% (5)
2:1 Саутгемптон
2.4% (3)
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