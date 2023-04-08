Тур: 30. Стадион: Вилла Парк. Главный судья: Тейлор Энтони
0:0
Первый тайм: 19'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Янг
Эшли
15
Морено
Алекс
41
Рамси
Джакоб
31
Бэйли
Леон
11
Уоткинс
Олли
12
Навас
Кейлор
19
Ньякат
Мусса
21
Куяте
Шейху
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонНападающий
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Динь ЛюкаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дуран ДжонНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
12 Навас КейлорВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Защитник
-
21 Куяте ШейхуПолузащитник
- Полузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Сарридж СэмНападающий
-
34 Айю АндреНападающий
-
Главный тренер: Купер Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Астон Вилла
Ноттингем Форест
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
3
1.8
Среднее время на гол
30
50
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.4
2.67
Среднее время на гол
64
33
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
2
2.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
45
42
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|11 (1)
|0.37
|Ингс Дэнни
|8 (2)
|0.27
|Буэндия Эмилиано
|5
|0.17
|Бэйли Леон
|4
|0.13
|Соарес Дуглас
|3
|0.1
|Рамси Джакоб
|3
|0.1
|Макгинн Джон
|1
|0.03
|Янг Эшли
|1
|0.03
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.03
|Динь Люка
|1
|0.03
|Траоре Бертран
|1
|0.03
|Морено Алекс
|0
|0
|Мингс Тайрон
|0
|0
|Кэш Мэтти
|0
|0
|Камара Бубакар I
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джонсон Бреннан
|8 (1)
|0.27
|Авонийи Тайво
|4
|0.13
|Гиббс-Уайт Морган
|2
|0.07
|Деннис Эммануэль
|2
|0.07
|Куяте Шейху
|1
|0.03
|Вуд Крис
|1
|0.03
|Орье Серж
|1
|0.03
|Мангаля Орель
|1
|0.03
|Сарридж Сэм
|1
|0.03
|Уорролл Джо
|1
|0.03
|О'Брайен Льюис
|1
|0.03
|Йейтс Райан
|0
|0
|Боли Вийи
|0
|0
|Данило Ларанжера
|0
|0
|Фелипе Аугусто IV
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соарес Дуглас
|4
|1
|Мартинес Эмилиано
|5
|0
|Макгинн Джон
|5
|0
|Динь Люка
|4
|0
|Мингс Тайрон
|4
|0
|Бэйли Леон
|4
|0
|Камара Бубакар I
|4
|0
|Конса Эзри
|4
|0
|Рамси Джакоб
|4
|0
|Янг Эшли
|3
|0
|Коутиньо Филиппе
|3
|0
|Ингс Дэнни
|3
|0
|Кэш Мэтти
|3
|0
|Чамберс Калум
|2
|0
|Морено Алекс
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Уоткинс Олли
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорролл Джо
|6
|0
|Джонсон Бреннан
|6
|0
|Лоди Ренан
|5
|0
|Уильямс Неко
|5
|0
|Фройлер Ремо
|4
|0
|Кук Стив
|4
|0
|Маккена Скотт
|4
|0
|Йейтс Райан
|4
|0
|Куяте Шейху
|3
|0
|Деннис Эммануэль
|3
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|3
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Боли Вийи
|2
|0
|Хендерсон Дин
|2
|0
|Фелипе Аугусто IV
|2
|0
|Сарридж Сэм
|2
|0
|О'Брайен Льюис
|2
|0
|Шелви Джонджо
|1
|0
|Навас Кейлор
|1
|0
|Данило Ларанжера
|1
|0
|Лингард Джесси
|1
|0
|Тоффоло Харри
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Мангаля Орель
|1
|0
|Стив Купер
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Ноттингем Форест
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
7
4
Астон Вилла
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Ноттингем Форест
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
16
10
Волевые поражения
13
13
Астон Вилла
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
45% (13)
38% (11)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
Ноттингем Форест
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
17% (5)
38% (11)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
31% (9)
48% (14)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
6
13
Волевые победы
18
10
Волевые поражения
20
17
Голы по времени матча
Забито
24
5
13 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 3
18 Не забивали 24
9
38%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
6
25%
3
60%
76-90
Пропущено
18
34
10 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
4
22%
2
6%
1-15
2
11%
9
26%
16-30
4
22%
4
12%
31-45
1
6%
6
18%
46-60
3
17%
5
15%
61-75
4
22%
8
24%
76-90
Забито
17
18
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 11
17 Не забивали 15
1
6%
3
17%
1-15
5
29%
29%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
3
18%
3
17%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
4
24%
4
22%
76-90
Пропущено
20
19
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
5
25%
2
11%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
5
25%
3
16%
31-45
3
15%
4
21%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
2
10%
5
26%
76-90
Забито
41
23
19 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 11
15 Забивали первыми 14
6 Не забивали 10
10
24%
4
17%
1-15
5
12%
4
17%
16-30
4
10%
4
17%
31-45
6
15%
3
13%
46-60
6
15%
1
4%
61-75
10
24%
7
30%
76-90
Пропущено
38
53
22 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 22
9
24%
4
8%
1-15
4
11%
12
23%
16-30
9
24%
7
13%
31-45
4
11%
10
19%
46-60
6
16%
7
13%
61-75
6
16%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лестер - Астон Вилла 1:2 Челси - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1
Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 2:1 Астон Вилла - Стивенэйдж 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Астон Вилла - Вильярреал 0:1 Челси - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Брайтон 2:2 Кардифф Сити - Астон Вилла 3:1 Брайтон - Астон Вилла 1:2
Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1
Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Блэкпул - Ноттингем Форест 4:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:0 Блэкберн - Ноттингем Форест 1:4 Валенсия - Ноттингем Форест 1:2
Результаты матчей
Астон Вилла
Ноттингем Форест
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
9 раз 60%
2
5 раз 33%
0
1 раз 7%
Точный счет
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
0
9 раз 64%
1
5 раз 36%
Точный счет
0:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
2
9 раз 31%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
14 раз 48%
0
10 раз 34%
2
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Ноттингем Форест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
141
77
510
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
59
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
1910
1217
524
326
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|23
|3
|3
|70 - 27
|72
|2.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|71 - 26
|64
|3.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|44 - 37
|56
|4.
|0:0 Заявка
|29
|14
|12
|3
|46 - 20
|54
|5.
|1:0 Заявка
|30
|16
|5
|9
|54 - 41
|53
|6.
|0:1 Заявка
|28
|13
|7
|8
|51 - 35
|46
|7.
|0:0 Заявка
|30
|13
|6
|11
|39 - 40
|45
|8.
|0:0 Заявка
|30
|10
|14
|6
|46 - 38
|44
|9.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|48 - 33
|43
|10.
|0:0 Заявка
|29
|11
|7
|11
|39 - 39
|40
|11.
|0:0 Заявка
|30
|10
|10
|10
|29 - 30
|40
|12.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|24 - 39
|30
|13.
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|38 - 49
|29
|14.
|0:0 Заявка
|30
|7
|8
|15
|23 - 42
|29
|15.
|0:0 Заявка
|29
|7
|7
|15
|26 - 39
|28
|16.
|0:0 Заявка
|30
|6
|10
|14
|24 - 52
|28
|17.
|0:0 Заявка
|30
|7
|7
|16
|27 - 57
|28
|18.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|23 - 43
|27
|19.
|0:0 Заявка
|30
|7
|5
|18
|40 - 51
|26
|20.
|Заявка
|29
|6
|5
|18
|23 - 47
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|42 - 18
|38
|2.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 14
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|1:0 Заявка
|15
|11
|0
|4
|30 - 16
|33
|5.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 9
|30
|6.
|0:0 Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 9
|29
|7.
|0:0 Заявка
|15
|7
|7
|1
|28 - 14
|28
|8.
|0:1 Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|9.
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 19
|24
|10.
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 12
|23
|11.
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 20
|23
|12.
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|13.
|0:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|14.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 19
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|16.
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|17.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 17
|18
|18.
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|12 - 19
|18
|19.
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 19
|13
|20.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 12
|27
|3.
|0:0 Заявка
|15
|6
|7
|2
|23 - 11
|25
|4.
|0:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|26 - 21
|22
|5.
|0:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 21
|21
|6.
|1:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 25
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 29
|20
|8.
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 19
|17
|9.
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 18
|17
|10.
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 24
|16
|11.
|0:0 Заявка
|15
|4
|1
|10
|23 - 32
|13
|12.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|9 - 23
|13
|13.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|14.
|0:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 20
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 30
|9
|17.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|10 - 26
|9
|18.
|0:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 38
|9
|19.
|0:0 Заявка
|14
|1
|4
|9
|7 - 20
|7
|20.
|0:0 Заявка
|15
|1
|4
|10
|5 - 34
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|28 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|22 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|17 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|15 (4)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|13 (3)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Астон Вилла 0:0 Ноттингем Форест
Исход игры
Астон Вилла
90.2% (111)
Ничья
7.3% (9)
Ноттингем Форест
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (52)
Меньше
55.56% (65)
Обе команды забьют
Да
47.86% (56)
Нет
52.14% (61)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
33.3% (41)
2:0 Астон Вилла
26% (32)
1:0 Астон Вилла
20.3% (25)
3:1 Астон Вилла
4.9% (6)
1:1 Ничья
4.9% (6)
3:0 Астон Вилла
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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