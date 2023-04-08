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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 42076 Главный судья: Тейлор Энтони
Астон Вилла
2:0
Конец матча
Ноттингем Форест
0'
35' Желтая карточка
Морено Алекс
36' Желтая карточка
Шелви Джонджо
1:0
48' Гол
Траоре Бертран
85' Желтая карточка
Авонийи Тайво
85' Желтая карточка
Конса Эзри
90' Желтая карточка
Мангаля Орель
90' Желтая карточка
Тоффоло Харри
2:0
90' Гол
Уоткинс Олли
90' Желтая карточка
Уоткинс Олли
90'+7

Ход матча

28'
Траоре Бертран
Бэйли Леон
 
32'
 
Фройлер Ремо
Куяте Шейху
35'
Морено Алекс
 
36'
 
Шелви Джонджо
48'
Траоре Бертран
1:0
65'
 
Мангаля Орель
Уорролл Джо
65'
 
Авонийи Тайво
Шелви Джонджо
75'
Дендонкер Леандер
Буэндия Эмилиано
 
78'
 
Айю Андре
Данило
85'
 
Авонийи Тайво
85'
Конса Эзри
 
90'
 
Мангаля Орель
90'
 
Тоффоло Харри
90'
Уоткинс Олли
(Рамси Джакоб)
2:0
90'
Уоткинс Олли
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 8
  • 1 Офсайды 7
  • 6 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Астон Вилла 90.2% (111)
X 7.3% (9)
Ноттингем Форест 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Эмилиано
18
Янг
Эшли
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
15
Морено
Алекс
41
Рамси
Джакоб
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
10
Буэндия
Эмилиано
31
Бэйли
Леон
11
Уоткинс
Олли
12
Навас
Кейлор
4
Уорролл
Джо
38
Фелипе
Аугусто
IV
19
Ньякат
Мусса
7
Уильямс
Неко
15
Тоффоло
Харри
6
Шелви
Джонджо
21
Куяте
Шейху
10
Гиббс-Уайт
Морган
28
Данило
Ларанжера
20
Джонсон
Бреннан
Астон Вилла
4-4-2
Ноттингем Форест
3-4-2-1

История личных встреч

Астон Вилла
Ноттингем Форест

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
Ч
1:3
Ч
5:5
Ч
0:1
Ч
2:1
Ч
2:1
Ч
2:2
ТМК
3:3

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

3
1.8

Среднее время на гол

30
50

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.4
2.67

Среднее время на гол

64
33

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

2
2.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

45
42

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 12 (1) 0.4
Ингс Дэнни 8 (2) 0.27
Буэндия Эмилиано 5 0.17
Бэйли Леон 4 0.13
Соарес Дуглас 3 0.1
Рамси Джакоб 3 0.1
Траоре Бертран 2 0.07
Макгинн Джон 1 0.03
Янг Эшли 1 0.03
Коутиньо Филиппе 1 0.03
Динь Люка 1 0.03
Морено Алекс 0 0
Мингс Тайрон 0 0
Кэш Мэтти 0 0
Камара Бубакар I 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джонсон Бреннан 8 (1) 0.27
Авонийи Тайво 4 0.13
Гиббс-Уайт Морган 2 0.07
Деннис Эммануэль 2 0.07
Куяте Шейху 1 0.03
Вуд Крис 1 0.03
Орье Серж 1 0.03
Мангаля Орель 1 0.03
Сарридж Сэм 1 0.03
Уорролл Джо 1 0.03
О'Брайен Льюис 1 0.03
Йейтс Райан 0 0
Боли Вийи 0 0
Данило Ларанжера 0 0
Фелипе Аугусто IV 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соарес Дуглас 4 1
Мартинес Эмилиано 5 0
Макгинн Джон 5 0
Конса Эзри 5 0
Динь Люка 4 0
Мингс Тайрон 4 0
Бэйли Леон 4 0
Камара Бубакар I 4 0
Рамси Джакоб 4 0
Янг Эшли 3 0
Коутиньо Филиппе 3 0
Ингс Дэнни 3 0
Морено Алекс 3 0
Кэш Мэтти 3 0
Чамберс Калум 2 0
Уоткинс Олли 2 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорролл Джо 6 0
Джонсон Бреннан 6 0
Лоди Ренан 5 0
Уильямс Неко 5 0
Фройлер Ремо 4 0
Кук Стив 4 0
Маккена Скотт 4 0
Йейтс Райан 4 0
Куяте Шейху 3 0
Деннис Эммануэль 3 0
Гиббс-Уайт Морган 3 0
Шелви Джонджо 2 0
Орье Серж 2 0
Боли Вийи 2 0
Тоффоло Харри 2 0
Мангаля Орель 2 0
Хендерсон Дин 2 0
Фелипе Аугусто IV 2 0
Сарридж Сэм 2 0
О'Брайен Льюис 2 0
Навас Кейлор 1 0
Данило Ларанжера 1 0
Лингард Джесси 1 0
Авонийи Тайво 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Стив Купер 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Ноттингем Форест
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

7
4
Астон Вилла
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Ноттингем Форест
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

16
10

Волевые поражения

13
13
Астон Вилла
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
43% (13)
40% (12)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Ноттингем Форест
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (5)
40% (12)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
30% (9)
50% (15)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

6
14

Волевые победы

18
10

Волевые поражения

20
17

Голы по времени матча

Забито

26
5
13 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 3
18 Не забивали 25
9
35%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
27%
3
60%
76-90

Пропущено

18
36
10 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
4
22%
2
6%
1-15
2
11%
9
25%
16-30
4
22%
4
11%
31-45
1
6%
7
19%
46-60
3
17%
5
14%
61-75
4
22%
9
25%
76-90

Забито

17
18
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 11
18 Не забивали 16
1
6%
3
17%
1-15
5
29%
29%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
3
18%
3
17%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
4
24%
4
22%
76-90

Пропущено

20
19
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
5
25%
2
11%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
5
25%
3
16%
31-45
3
15%
4
21%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
2
10%
5
26%
76-90

Забито

43
23
19 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 11
16 Забивали первыми 14
6 Не забивали 11
10
23%
4
17%
1-15
5
12%
4
17%
16-30
4
9%
4
17%
31-45
7
16%
3
13%
46-60
6
14%
1
4%
61-75
11
26%
7
30%
76-90

Пропущено

38
55
22 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 32
13 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 23
9
24%
4
7%
1-15
4
11%
12
22%
16-30
9
24%
7
13%
31-45
4
11%
11
20%
46-60
6
16%
7
13%
61-75
6
16%
14
25%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лестер - Астон Вилла 1:2 Челси - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1
Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 2:1 Астон Вилла - Стивенэйдж 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Астон Вилла - Вильярреал 0:1 Челси - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Брайтон 2:2 Кардифф Сити - Астон Вилла 3:1 Брайтон - Астон Вилла 1:2
Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1
Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Блэкпул - Ноттингем Форест 4:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:0 Блэкберн - Ноттингем Форест 1:4 Валенсия - Ноттингем Форест 1:2

Результаты матчей

Астон Вилла
Ноттингем Форест

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
9 раз 60%
2
5 раз 33%
0
1 раз 7%

Точный счет

0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
0
10 раз 67%
1
5 раз 33%

Точный счет

0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 37%
2
10 раз 33%
0
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
14 раз 47%
0
11 раз 37%
2
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
1
8
7
1.5
5
10
3
12
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
5
10
5
10
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
19
11
13
17
1.5
5
25
3
27
2.5
1
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 29 23 3 3 70 - 27 72
2.
Манчестер Сити
 1:0 Заявка 29 21 4 4 72 - 26 67
3.
Ньюкасл
 Заявка 29 15 11 3 48 - 21 56
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 29 17 5 7 44 - 37 56
5.
Тоттенхэм
 Заявка 30 16 5 9 55 - 42 53
6.
Астон Вилла
 Заявка 30 14 5 11 41 - 40 47
7.
Брайтон
 Заявка 28 13 7 8 52 - 36 46
8.
Ливерпуль
 Заявка 28 12 7 9 48 - 33 43
9.
Брентфорд
 Заявка 30 10 13 7 47 - 40 43
10.
Фулхэм
 Заявка 29 11 6 12 39 - 40 39
11.
Челси
 Заявка 30 10 9 11 29 - 31 39
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 30 8 7 15 24 - 42 31
13.
Вест Хэм
 Заявка 29 8 6 15 27 - 39 30
14.
Борнмут
 Заявка 30 8 6 16 28 - 57 30
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 29 7 9 13 24 - 39 30
16.
Лидс
 Заявка 29 7 8 14 38 - 49 29
17.
Эвертон
 Заявка 30 6 9 15 23 - 43 27
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 30 6 9 15 24 - 54 27
19.
Лестер
 Заявка 30 7 4 19 40 - 52 25
20.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 30 6 5 19 23 - 48 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
2.
Манчестер Сити
 1:0 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 17 33
5.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
7.
Брентфорд
 Заявка 15 7 6 2 29 - 16 27
8.
Астон Вилла
 Заявка 15 8 2 5 25 - 19 26
9.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
10.
Челси
 Заявка 15 6 5 4 16 - 12 23
11.
Фулхэм
 Заявка 15 6 4 5 21 - 21 22
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 5 6 4 19 - 18 21
13.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 6 2 7 13 - 19 20
15.
Лидс
 Заявка 14 5 5 4 20 - 19 20
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
17.
Борнмут
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
18.
Эвертон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 17 18
19.
Лестер
 Заявка 15 3 3 9 17 - 20 12
20.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 15 2 4 9 14 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 1:0 Заявка 15 9 3 3 25 - 12 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 15 7 6 2 25 - 12 27
4.
Брайтон
 Заявка 14 6 4 4 27 - 22 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 15 6 3 6 16 - 21 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 29 20
8.
Фулхэм
 Заявка 14 5 2 7 18 - 19 17
9.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
10.
Брентфорд
 Заявка 15 3 7 5 18 - 24 16
11.
Лестер
 Заявка 15 4 1 10 23 - 32 13
12.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 15 4 1 10 9 - 23 13
13.
Ливерпуль
 Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
15.
Борнмут
 Заявка 15 3 2 10 13 - 38 11
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 2 4 8 10 - 20 10
17.
Вест Хэм
 Заявка 14 2 3 9 8 - 20 9
18.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
19.
Эвертон
 Заявка 15 1 6 8 10 - 26 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 1 3 11 5 - 36 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 29 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 23 (2)
Брентфорд Тони Айвен 18 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 15 (4)
Арсенал Мартинелли Габриэл 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 123
    Астон Вилла 90.2% (111)
    X 7.3% (9)
    Ноттингем Форест 2.4% (3)
    Все прогнозы
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астон Вилла 2:0 Ноттингем Форест

    Исход игры
    Астон Вилла
    90.2% (111)
    Ничья
    7.3% (9)
    Ноттингем Форест
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (52)
    Меньше
    55.56% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    47.86% (56)
    Нет
    52.14% (61)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    33.3% (41)
    2:0 Астон Вилла
    26% (32)
    1:0 Астон Вилла
    20.3% (25)
    3:1 Астон Вилла
    4.9% (6)
    1:1 Ничья
    4.9% (6)
    3:0 Астон Вилла
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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