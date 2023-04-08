Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Данило пробует нанести удар издали, но Эмилиано Мартинес держит все под контролем

Неко Уильямс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Данило не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Астон Вилла имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Неко Уильямс из команды Ноттингем Форест в офсайде

47' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Неко Уильямс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Соарес Дуглас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Неко Уильямс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Тоффоло Харри нанес удар головой, но Эмилиано Мартинес спокойно отбил мяч.

40' Фройлер Ремо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Фелипе Аугусто IV выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Игрок из команды Ноттингем Форест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

35' Морено Алекс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

34' Неко Уильямс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Игрок из команды Ноттингем Форест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

34' Игрок из команды Ноттингем Форест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

32' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Мартинес Эмилиано взял и забрал мяч на выходе

30' Гиббс-Уайт Морган навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Куяте Шейху получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Куяте Шейху на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Бэйли Леон получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Бэйли Леон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Уоткинс Олли нанес удар головой, но Кейлор Навас спокойно отбил мяч.

25' Бэйли Леон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Уорролл Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Морено Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Мингс Тайрон выиграл воздушное противоборство у Неко Уильямс.

8' Игрок из команды Ноттингем Форест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

8' Гиббс-Уайт Морган навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Гиббс-Уайт Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Ньякат Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Ньякат Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня отличная погода для футбола.