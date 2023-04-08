Тур: 27. Стадион: Летцигрунд.
0'
0:1
19' ГолЛопес Серхио
23' Желтая карточкаКамбери Линдрит
1:1
26' ГолКонде Шейк
74' Желтая карточкаНдой Дан
82' Желтая карточкаСелмин Ходжа
83' Желтая карточкаМэтью Ифиний
Ход матча
19'
23'
26'
1:1
46'
74'
82'
83'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
5 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
25
Бреше
Янник
16
Хорншу
Марк
24
Катич
Никола
12
Мэтью
Ифиний
17
Конде
Шейк
21
Пельмар
Анди
30
Каде
Антон
22
Лопес
Серхио
19
Малес
Дариан
14
Брэдли
Финк
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Селмин ХоджаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианНападающий
-
22 Шимич РокоНападающий
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
-
30 Каде АнтонЗащитник
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Брэдли ФинкНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
-
90 Новоа УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
-
17 Зекири АндиНападающий
-
Главный тренер: Фогель Хайко
История личных встреч
Цюрих
Базель
20 матчей
55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
45%
75%
9 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед
41 матч
12.2%
87.8%
0 побед 5 ничьих 36 побед
Первый тайм
29.3%
70.7%
0 побед 12 ничьих 25 побед
Второй тайм
12.2%
87.8%
0 побед 5 ничьих 35 побед
61 матч
18%
23%
59%
11 побед 14 ничьих 36 побед
Первый тайм
14.8%
44.3%
40.9%
9 побед 27 ничьих 25 побед
Второй тайм
23%
19.7%
57.3%
14 побед 12 ничьих 35 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
29
Голов в среднем за матч
1.39
0.97
Среднее время на гол
64
93
Всего голов
74
59
Голов в среднем за матч
2.47
1.9
Среднее время на гол
36
47
Всего голов
117
88
Голов в среднем за матч
1.92
1.44
Тотал матчей
2.5
56
Больше 92%
Меньше 8%
5
51
Больше 84%
Меньше 16%
10
42
Больше 69%
Меньше 31%
19
33
Больше 54%
Меньше 46%
28
16
Больше 26%
Меньше 74%
45
7
Больше 11%
Меньше 89%
54
Среднее время на гол
46
62
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тосин Айегун
|11 (1)
|0.41
|Окита Жонатан
|6 (1)
|0.22
|Джемаили Блерим
|2 (2)
|0.07
|Шимич Роко
|2
|0.07
|Маркезано Антонио
|1
|0.04
|Ронер Фабиан
|1
|0.04
|Конде Шейк
|1
|0.04
|Хорншу Марк
|1
|0.04
|Катич Никола
|1
|0.04
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.04
|Calixte Ligue
|1
|0.04
|Сельнес Оле
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Боранияшевич Никола
|0
|0
|Красничи Бледиан
|0
|0
|Вьюнник Богдан
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Анди
|7
|0.26
|Амдуни Зеки
|6 (1)
|0.22
|Брэдли Финк
|5
|0.19
|Малес Дариан
|3 (1)
|0.11
|Огюстен Жан-Кевин
|3 (1)
|0.11
|Бургер Ваутер
|3
|0.11
|Ндой Дан
|2
|0.07
|Комас Арнау
|2
|0.07
|Ланг Михаэль
|1
|0.04
|Новоа Уго
|1
|0.04
|Фрай Фабиан
|1 (1)
|0.04
|Лопес Серхио
|1
|0.04
|Джака Таулант
|0
|0
|Адамс Касим
|0
|0
|Миллар Лиам
|0
|0
|Пельмар Анди
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
|Сене Кали
|0
|0
|Диуф Энди
|0
|0
|Каде Антон
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алити Фидан
|7
|0
|Конде Шейк
|7
|0
|Боранияшевич Никола
|6
|0
|Сантини Иван
|4
|1
|Крюезиу Мирлинд
|5
|0
|Омерагич Бечир
|3
|1
|Джемаили Блерим
|4
|0
|Сельнес Оле
|4
|0
|Катич Никола
|4
|0
|Камбери Линдрит
|4
|0
|Окита Жонатан
|2
|1
|Ронер Фабиан
|2
|1
|Шимич Роко
|3
|0
|Красничи Бледиан
|1
|1
|Бреше Янник
|2
|0
|Афдияй Донис
|2
|0
|Тосин Айегун
|2
|0
|Герреро Адрия
|2
|0
|Ньонто Вильфред
|2
|0
|Хорншу Марк
|1
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Маркезано Антонио
|1
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Костадинович Живко
|1
|0
|Мэтью Ифиний
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургер Ваутер
|8
|1
|Джака Таулант
|6
|0
|Ланг Михаэль
|4
|1
|Калафьори Рикардо
|5
|0
|Комас Арнау
|5
|0
|Фрай Фабиан
|3
|1
|Адамс Касим
|4
|0
|Ндой Дан
|4
|0
|Хитц Mapвин
|3
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|3
|0
|Миллар Лиам
|3
|0
|Пельмар Анди
|3
|0
|Малес Дариан
|3
|0
|Лопес Серхио
|2
|0
|Зекири Анди
|2
|0
|Диуф Энди
|2
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
|Джига Нассер
|1
|0
|Фогель Уго
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Базель
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
8
6
Цюрих
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Базель
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
5
Волевые поражения
10
19
Цюрих
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (7)
62% (16)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Базель
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
12% (3)
42% (11)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
15
7
Волевые поражения
18
25
Голы по времени матча
Забито
15
13
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
0
0%
1
8%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
1
7%
5
38%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
6
40%
2
15%
76-90
Пропущено
19
17
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
1
5%
3
18%
1-15
3
16%
2
12%
16-30
2
11%
5
29%
29%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
4
21%
7
41%
76-90
Забито
12
21
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
2
17%
4
19%
1-15
2
17%
3
14%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
3
25%
3
14%
46-60
2
17%
5
24%
61-75
3
25%
4
19%
76-90
Пропущено
20
15
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
10%
2
13%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
4
20%
1
7%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
5
25%
6
40%
76-90
Забито
27
34
10 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 8
9 Не забивали 9
2
7%
5
15%
1-15
3
11%
6
18%
16-30
5
19%
2
6%
31-45
4
15%
8
24%
46-60
4
15%
7
21%
61-75
9
33%
6
18%
76-90
Пропущено
39
32
15 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 19
3
8%
5
16%
1-15
6
15%
4
13%
16-30
6
15%
6
19%
31-45
8
21%
2
6%
46-60
7
18%
2
6%
61-75
9
23%
13
41%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Цюрих - Люцерн 2:1 Лугано - Цюрих 2:0 Цюрих - Серветт 1:1
Цюрих - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Сьон - Цюрих 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 2:2 Цюрих - Виль 1:1 Цюрих - Виль 3:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Шальке 04 - Цюрих 2:2 Университатя - Цюрих 1:3 Байер Л - Цюрих 4:1 Цюрих - Дорнбирн 2:1 Цюрих - Серветт 4:1 Лугано - Цюрих 2:0 Арсенал - Цюрих 1:0
Базель
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Базель - Янг Бойз 2:4 Базель - Винтертур 2:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Слован Братислава - Базель 2:2
Базель - Санкт-Галлен 1:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Люцерн - Базель 0:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Лугано - Базель 2:2 Базель - Трабзонспор 2:0 Базель - Серветт 2:2 Трабзонспор - Базель 1:0 Базель - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Базель - Люцерн 2:3 Санкт-Галлен - Базель 1:1 Боруссия Д - Базель 6:0 Фрайбург - Базель 3:2 Лозанна-Спорт - Базель 0:1
Результаты матчей
Цюрих
Базель
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 35%
1
9 раз 35%
2
7 раз 27%
4
1 раз 4%
0
9 раз 35%
1
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
49
76
112
49
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
85
49
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
179
818
1016
125
521
125
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|15
|9
|2
|60 - 19
|54
|2.
|26
|9
|12
|5
|32 - 32
|39
|3.
|26
|9
|8
|9
|48 - 38
|35
|4.
|26
|9
|8
|9
|39 - 38
|35
|5.
|1:1
|27
|8
|11
|8
|36 - 32
|35
|6.
|26
|9
|7
|10
|40 - 42
|34
|7.
|26
|8
|9
|9
|37 - 37
|33
|8.
|1:1
|27
|6
|12
|9
|28 - 40
|30
|9.
|26
|6
|8
|12
|32 - 50
|26
|10.
|26
|6
|8
|12
|22 - 46
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|38 - 7
|33
|2.
|13
|6
|6
|1
|24 - 13
|24
|3.
|13
|6
|6
|1
|18 - 12
|24
|4.
|13
|7
|2
|4
|24 - 20
|23
|5.
|1:1
|13
|5
|6
|2
|22 - 14
|21
|6.
|13
|5
|4
|4
|20 - 18
|19
|7.
|13
|5
|4
|4
|12 - 21
|19
|8.
|1:1
|14
|3
|7
|4
|16 - 20
|16
|9.
|13
|3
|5
|5
|16 - 18
|14
|10.
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|6
|2
|22 - 12
|21
|2.
|13
|5
|4
|4
|21 - 19
|19
|3.
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|4.
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|5.
|13
|3
|6
|4
|14 - 20
|15
|6.
|1:1
|14
|3
|5
|6
|14 - 18
|14
|7.
|1:1
|13
|3
|5
|5
|12 - 20
|14
|8.
|13
|3
|2
|8
|24 - 25
|11
|9.
|13
|2
|5
|6
|16 - 22
|11
|10.
|13
|1
|4
|8
|10 - 25
|7
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|14 (7)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|14 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|13 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|9 (4)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 10
|Люцерн
|Симани Денис
|1 8
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 8
|Лугано
|Валенсуэла Мильтон
|1 8
|Базель
|Бургер Ваутер
|1 8