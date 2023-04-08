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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Зрители: 19451
Цюрих
1:1
Конец матча
Базель
0'
0:1
19' Гол
Лопес Серхио
23' Желтая карточка
Камбери Линдрит
1:1
26' Гол
Конде Шейк
74' Желтая карточка
Ндой Дан
82' Желтая карточка
Селмин Ходжа
83' Желтая карточка
Мэтью Ифиний
90'+6

Ход матча

19'
0:1
Лопес Серхио
(Огюстен Жан-Кевин)
23'
Камбери Линдрит
 
26'
Конде Шейк
1:1
37'
 
Адамс Касим
Калафьори Рикардо
46'
 
Зекири Анди
Брэдли Финк
46'
 
Ндой Дан
Каде Антон
59'
Ронер Фабиан
Хорншу Марк
 
68'
Красничи Бледиан
Джемаили Блерим
 
68'
Селмин Ходжа
Ронер Фабиан
 
69'
 
Амдуни Зеки
Огюстен Жан-Кевин
74'
 
Ндой Дан
81'
 
Диуф Энди
Бургер Ваутер
82'
Селмин Ходжа
 
83'
Мэтью Ифиний
 
87'
Calixte Ligue
Маркезано Антонио
 
87'
Шимич Роко
Окита Жонатан
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 6 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 303 Количество передач 566
  • 37 Владение мячом, % 63
25
Бреше
Янник
16
Хорншу
Марк
24
Катич
Никола
2
Камбери
Линдрит
12
Мэтью
Ифиний
19
Боранияшевич
Никола
17
Конде
Шейк
21
Джемаили
Блерим
6
Алити
Фидан
11
Окита
Жонатан
10
Маркезано
Антонио
1
Хитц
Mapвин
5
Ланг
Михаэль
21
Пельмар
Анди
33
Калафьори
Рикардо
30
Каде
Антон
22
Лопес
Серхио
34
Джака
Таулант
23
Бургер
Ваутер
19
Малес
Дариан
10
Огюстен
Жан-Кевин
14
Брэдли
Финк
Цюрих
3-1-4-2
Базель
3-4-2-1

История личных встреч

Цюрих
Базель

20 матчей

55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

45%
75%
9 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед

41 матч

12.2%
87.8%
0 побед 5 ничьих 36 побед

Первый тайм

29.3%
70.7%
0 побед 12 ничьих 25 побед

Второй тайм

12.2%
87.8%
0 побед 5 ничьих 35 побед

61 матч

18%
23%
59%
11 побед 14 ничьих 36 побед

Первый тайм

14.8%
44.3%
40.9%
9 побед 27 ничьих 25 побед

Второй тайм

23%
19.7%
57.3%
14 побед 12 ничьих 35 побед

История матчей

С
0:0
С
2:4
С
0:2
С
4:2
С
3:3
С
3:1
С
4:0
С
2:0
С
1:4
С
1:0
С
4:0
С
0:4
С
3:2
С
4:0
С
3:0
К
1:3
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
4:1
С
3:0
С
0:0
С
1:0
К
3:1
С
2:3
С
2:2
С
2:2
С
3:1
С
1:2
С
5:1
С
1:2
С
4:1
КШ
2:0
С
4:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
3:1
С
3:1
С
1:2
С
0:0
С
1:5
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
2:2
С
3:1
С
1:4
С
3:2
С
1:2
С
4:1
К
4:2
С
2:2
С
1:1
С
1:3
К
0:1
С
2:1
С
1:1
С
1:4
С
4:0
С
1:1

Голы

Всего голов

43
29

Голов в среднем за матч

1.39
0.97

Среднее время на гол

64
93

Всего голов

74
59

Голов в среднем за матч

2.47
1.9

Среднее время на гол

36
47

Всего голов

117
88

Голов в среднем за матч

1.92
1.44

Тотал матчей

2.5
56
Больше 92%
Меньше 8%
5
51
Больше 84%
Меньше 16%
10
42
Больше 69%
Меньше 31%
19
33
Больше 54%
Меньше 46%
28
16
Больше 26%
Меньше 74%
45
7
Больше 11%
Меньше 89%
54

Среднее время на гол

46
62

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тосин Айегун 11 (1) 0.41
Окита Жонатан 6 (1) 0.22
Джемаили Блерим 2 (2) 0.07
Шимич Роко 2 0.07
Маркезано Антонио 1 0.04
Ронер Фабиан 1 0.04
Конде Шейк 1 0.04
Хорншу Марк 1 0.04
Катич Никола 1 0.04
Крюезиу Мирлинд 1 0.04
Calixte Ligue 1 0.04
Сельнес Оле 0 0
Алити Фидан 0 0
Боранияшевич Никола 0 0
Красничи Бледиан 0 0
Вьюнник Богдан 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Анди 7 0.26
Амдуни Зеки 6 (1) 0.22
Брэдли Финк 5 0.19
Малес Дариан 3 (1) 0.11
Огюстен Жан-Кевин 3 (1) 0.11
Бургер Ваутер 3 0.11
Ндой Дан 2 0.07
Комас Арнау 2 0.07
Ланг Михаэль 1 0.04
Новоа Уго 1 0.04
Фрай Фабиан 1 (1) 0.04
Лопес Серхио 1 0.04
Джака Таулант 0 0
Адамс Касим 0 0
Миллар Лиам 0 0
Пельмар Анди 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Сене Кали 0 0
Диуф Энди 0 0
Каде Антон 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алити Фидан 7 0
Конде Шейк 7 0
Боранияшевич Никола 6 0
Сантини Иван 4 1
Крюезиу Мирлинд 5 0
Омерагич Бечир 3 1
Джемаили Блерим 4 0
Сельнес Оле 4 0
Катич Никола 4 0
Камбери Линдрит 4 0
Окита Жонатан 2 1
Ронер Фабиан 2 1
Шимич Роко 3 0
Красничи Бледиан 1 1
Бреше Янник 2 0
Афдияй Донис 2 0
Мэтью Ифиний 2 0
Тосин Айегун 2 0
Герреро Адрия 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Хорншу Марк 1 0
Гогия Акакий 1 0
Маркезано Антонио 1 0
Метс Кароль 1 0
Костадинович Живко 1 0
Селмин Ходжа 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургер Ваутер 8 1
Джака Таулант 6 0
Ланг Михаэль 4 1
Ндой Дан 5 0
Калафьори Рикардо 5 0
Комас Арнау 5 0
Фрай Фабиан 3 1
Адамс Касим 4 0
Хитц Mapвин 3 0
Огюстен Жан-Кевин 3 0
Миллар Лиам 3 0
Пельмар Анди 3 0
Малес Дариан 3 0
Лопес Серхио 2 0
Зекири Анди 2 0
Диуф Энди 2 0
Амдуни Зеки 1 0
Джига Нассер 1 0
Фогель Уго 1 0
Брэдли Финк 1 0

Результаты матчей

Цюрих
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
79% (11)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Базель
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

9
7
Цюрих
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Базель
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
5

Волевые поражения

10
19
Цюрих
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (7)
63% (17)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
Базель
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
11% (3)
44% (12)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

15
7

Волевые поражения

19
26

Голы по времени матча

Забито

16
14
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
0
0%
1
7%
1-15
2
13%
4
29%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
1
6%
5
36%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
6
38%
2
14%
76-90

Пропущено

20
18
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
1
5%
3
17%
1-15
4
20%
3
17%
16-30
2
10%
5
28%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
4
20%
7
39%
76-90

Забито

12
21
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
2
17%
4
19%
1-15
2
17%
3
14%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
3
25%
3
14%
46-60
2
17%
5
24%
61-75
3
25%
4
19%
76-90

Пропущено

20
15
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
10%
2
13%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
4
20%
1
7%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
5
25%
6
40%
76-90

Забито

28
35
11 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 9
9 Не забивали 9
2
7%
5
14%
1-15
4
14%
7
20%
16-30
5
18%
2
6%
31-45
4
14%
8
23%
46-60
4
14%
7
20%
61-75
9
32%
6
17%
76-90

Пропущено

40
33
16 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 20
3
8%
5
15%
1-15
7
18%
5
15%
16-30
6
15%
6
18%
31-45
8
20%
2
6%
46-60
7
18%
2
6%
61-75
9
23%
13
39%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Цюрих - Люцерн 2:1 Лугано - Цюрих 2:0 Цюрих - Серветт 1:1
Цюрих - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Сьон - Цюрих 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 2:2 Цюрих - Виль 1:1 Цюрих - Виль 3:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Шальке 04 - Цюрих 2:2 Университатя - Цюрих 1:3 Байер Л - Цюрих 4:1 Цюрих - Дорнбирн 2:1 Цюрих - Серветт 4:1 Лугано - Цюрих 2:0 Арсенал - Цюрих 1:0
Базель
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Базель - Янг Бойз 2:4 Базель - Винтертур 2:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Слован Братислава - Базель 2:2
Базель - Санкт-Галлен 1:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Люцерн - Базель 0:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Лугано - Базель 2:2 Базель - Трабзонспор 2:0 Базель - Серветт 2:2 Трабзонспор - Базель 1:0 Базель - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Базель - Люцерн 2:3 Санкт-Галлен - Базель 1:1 Боруссия Д - Базель 6:0 Фрайбург - Базель 3:2 Лозанна-Спорт - Базель 0:1

Результаты матчей

Цюрих
Базель

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
0
9 раз 33%
2
7 раз 26%
4
1 раз 4%
0
9 раз 33%
1
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
4
4
10
1.5
7
6
1
13
2.5
4
9
1
13
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
5
4
9
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
18
9
8
19
1.5
10
17
1
26
2.5
5
22
1
26
3.5
2
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 26 15 9 2 60 - 19 54
2.
Серветт
 1:1 27 9 13 5 33 - 33 40
3.
Санкт-Галлен
 26 9 8 9 48 - 38 35
4.
Лугано
 26 9 8 9 39 - 38 35
5.
Базель
 27 8 11 8 36 - 32 35
6.
Грасcхоппер
 26 9 7 10 40 - 42 34
7.
Люцерн
 26 8 9 9 37 - 37 33
8.
Цюрих
 27 6 12 9 28 - 40 30
9.
Сьон
 1:1 27 6 9 12 33 - 51 27
10.
Винтертур
 26 6 8 12 22 - 46 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 13 10 3 0 38 - 7 33
2.
Санкт-Галлен
 13 6 6 1 24 - 13 24
3.
Серветт
 1:1 13 6 6 1 18 - 12 24
4.
Грасcхоппер
 13 7 2 4 24 - 20 23
5.
Базель
 13 5 6 2 22 - 14 21
6.
Лугано
 13 5 4 4 20 - 18 19
7.
Винтертур
 13 5 4 4 12 - 21 19
8.
Цюрих
 14 3 7 4 16 - 20 16
9.
Люцерн
 13 3 5 5 16 - 18 14
10.
Сьон
 1:1 14 2 4 8 14 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 13 5 6 2 22 - 12 21
2.
Люцерн
 13 5 4 4 21 - 19 19
3.
Сьон
 1:1 13 4 5 4 19 - 22 17
4.
Лугано
 13 4 4 5 19 - 20 16
5.
Серветт
 1:1 14 3 7 4 15 - 21 16
6.
Базель
 14 3 5 6 14 - 18 14
7.
Цюрих
 13 3 5 5 12 - 20 14
8.
Санкт-Галлен
 13 3 2 8 24 - 25 11
9.
Грасcхоппер
 13 2 5 6 16 - 22 11
10.
Винтертур
 13 1 4 8 10 - 25 7
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  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 14 (7)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 14 (4)
Лугано Целар Жан 13 (3)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Люцерн Симани Денис 1 8
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 8
Лугано Валенсуэла Мильтон 1 8
Базель Бургер Ваутер 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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