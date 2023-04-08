  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 26.
Динамо Махачкала
0:0
Перерыв
КАМАЗ
0'
10' Желтая карточка
Таликин Дамир
12' Желтая карточка
Красильниченко Олег
25' Желтая карточка
Алибеков Муталип
37' Желтая карточка
Рейхмен Богдан

Ход матча

10'
 
Таликин Дамир
12'
Красильниченко Олег
 
25'
Алибеков Муталип
 
37'
 
Рейхмен Богдан
Прогнозы 123
Динамо Махачкала 50.4% (62)
X 40.7% (50)
КАМАЗ 8.9% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Махачкала
Ничья
КАМАЗ
2.80
3.22
4.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Динамо Махачкала
КАМАЗ

История личных встреч

Динамо Махачкала
КАМАЗ

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магомедов Ражаб 4 0.15
Дибиргаджиев Джамал 3 0.12
Юсупов Залимхан 3 0.12
Гасанов Шамиль 1 0.04
Красильниченко Олег 1 0.04
Кагермазов Сослан 1 0.04
Агабалаев Чингиз 1 0.04
Ибрагимов Камиль 1 0.04
Шумахов Идар 1 0.04
Гаджиев Абакар 1 0.04
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шамкин Даниил 5 0.19
Пальцев Валентин 4 0.15
Гаглоев Александр 4 (4) 0.15
Бабаев Владлен 3 0.12
Мохаммад Амир 2 0.08
Бадртдинов Ильнур 2 0.08
Денисов Александр 1 0.04
Полюткин Антон 1 0.04
Сикоев Асланбек 1 0.04
Серченков Сергей 1 0.04
Кирсанов Никита 1 0.04
Рейхмен Богдан 1 0.04
Таликин Дамир 1 0.04

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алибеков Муталип 9 0
Юсупов Залимхан 7 0
Красильниченко Олег 6 0
Кагермазов Сослан 6 0
Дибиргаджиев Джамал 4 0
Атабаев Эрбол 4 0
Халимбеков Рустам 3 0
Хамкоев Хазбулат 3 0
Гаджиев Абакар 3 0
Гасанов Шамиль 2 0
Вагидов Арсен 2 0
Агабалаев Чингиз 2 0
Абдурагимов Рамазан 2 0
Ковачевич Владимир 1 0
Мулахусейнович Нардин 1 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Лысенко Сослан 1 0
Магомедов Ражаб 1 0
Глушков Никита Сергеевич 1 0
Боженов Кирилл 1 0
Ибрагимов Камиль 1 0
Шумахов Идар 1 0
Исаев Шамиль 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальцев Валентин 8 1
Абрамов Артём 6 1
Мохаммад Амир 6 1
Гаглоев Александр 7 0
Аюкин Руслан 7 0
Шамкин Даниил 7 0
Толстопятов Николай 7 0
Свежов Виктор 4 1
Таликин Дамир 4 0
Кириллов Юрий 3 0
Полюткин Антон 3 0
Кирсанов Никита 3 0
Маляров Никита 1 1
Мамин Алексей 2 0
Тарасенко Захар 2 0
Денисов Александр 1 0
Сикоев Асланбек 1 0
Бабаев Владлен 1 0
Герасимов Алексей 1 0
Серченков Сергей 1 0
Гираев Карим 1 0
Рейхмен Богдан 1 0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
КАМАЗ
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
7
Динамо Махачкала
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
КАМАЗ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

7
16
Динамо Махачкала
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (7)
56% (14)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
64% (16)
16% (4)
КАМАЗ
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

10
4

Волевые поражения

9
23

Голы по времени матча

Забито

8
10
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
3
38%
1
10%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Пропущено

7
16
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
3
19%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
4
57%
3
19%
46-60
1
14%
3
19%
61-75
1
14%
4
25%
76-90

Забито

9
17
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
2
22%
2
12%
1-15
1
11%
3
18%
16-30
2
22%
3
18%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
3
33%
3
18%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
4
44%
76-90

Забито

17
27
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 12
11 Не забивали 8
5
29%
29%
3
11%
1-15
3
18%
3
11%
16-30
2
12%
5
19%
31-45
2
12%
3
11%
46-60
0
0%
7
26%
61-75
5
29%
29%
6
22%
76-90

Пропущено

18
25
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
0
0%
5
20%
1-15
2
11%
4
16%
16-30
3
17%
1
4%
31-45
7
39%
4
16%
46-60
4
22%
3
12%
61-75
2
11%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1
Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Динамо Махачкала - Алай Ош 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Динамо Махачкала - Кызыл-Жар 1:0 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 3:2 Динамо Махачкала - Сурхон 0:0 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Динамо Махачкала - Спартак-Нальчик 4:0 Динамо Махачкала - Ротор 2:0 Динамо Махачкала - Легион-Динамо 2:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Волгарь 1:2 Уфа - Динамо Махачкала 2:2 Велес Москва - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Рубин 0:1 Динамо Махачкала - Динамо Владивосток 0:0
КАМАЗ
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
КАМАЗ - Алания 1:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Акрон - КАМАЗ 2:0
КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0 КАМАЗ - Хан Тенгри 1:1 КАМАЗ - Иртыш Омск 0:0 КАМАЗ - Текстильщик 1:1 КАМАЗ - Зенит-2 2:2 КАМАЗ - Новосибирск 4:1 КАМАЗ - Каспий 1:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 КАМАЗ - Шинник 2:1 Краснодар-2 - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - ФК Кубань 2:1 КАМАЗ - Звезда Санкт-Петербург 1:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 КАМАЗ - Енисей 2:0 КАМАЗ - Уфа 2:2

Результаты матчей

Динамо Махачкала
КАМАЗ

Точный счет

0:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Точный счет

0:0
7 раз 28%
0:1
5 раз 20%
2:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 44%
1
11 раз 44%
2
3 раза 12%
1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Динамо Махачкала
КАМАЗ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
9
4
2
10
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
4
1
12
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
11
0.5
Больше Меньше
17
8
3
22
1.5
8
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 26 14 11 1 45 - 22 53
2.
Рубин
 Заявка 26 12 11 3 39 - 24 47
3.
Алания
 Заявка 26 12 8 6 41 - 28 44
4.
Енисей
 0:1 Заявка 26 11 10 5 33 - 25 43
5.
Волгарь
 Заявка 26 10 9 7 29 - 23 39
6.
Шинник
 2:1 Заявка 26 11 5 10 31 - 29 38
7.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 26 9 10 7 28 - 24 37
8.
Арсенал Тула
 0:1 Заявка 26 10 6 10 32 - 32 36
9.
Акрон
 1:0 Заявка 26 8 12 6 28 - 27 36
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 26 9 8 9 38 - 31 35
11.
Динамо Махачкала
 0:0 Заявка 26 8 11 7 17 - 18 35
12.
Нефтехимик
 Заявка 26 8 9 9 21 - 24 33
13.
Родина Москва
 Заявка 26 8 8 10 27 - 32 32
14.
ФК Кубань
 1:0 Заявка 26 8 6 12 27 - 28 30
15.
Велес Москва
 Заявка 26 7 4 15 25 - 42 25
16.
Уфа
 Заявка 25 6 6 13 25 - 34 24
17.
Волга Ульяновск
 1:2 Заявка 26 4 8 14 18 - 36 20
18.
Краснодар-2
 Заявка 25 4 6 15 16 - 41 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шинник
 2:1 Заявка 14 9 4 1 20 - 8 31
2.
Енисей
 0:1 Заявка 12 9 3 0 20 - 8 30
3.
Балтика
 Заявка 13 8 5 0 21 - 11 29
4.
Рубин
 Заявка 13 6 6 1 24 - 13 24
5.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 13 6 5 2 17 - 9 23
6.
Алания
 Заявка 13 6 5 2 22 - 15 23
7.
Волгарь
 Заявка 14 6 5 3 12 - 9 23
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 6 4 3 23 - 10 22
9.
Арсенал Тула
 0:1 Заявка 13 6 3 4 21 - 22 21
10.
ФК Кубань
 1:0 Заявка 13 6 2 5 16 - 10 20
11.
Велес Москва
 Заявка 14 6 2 6 17 - 16 20
12.
Акрон
 1:0 Заявка 13 4 7 2 15 - 10 19
13.
Динамо Махачкала
 0:0 Заявка 13 4 6 3 8 - 7 18
14.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 5 4 11 - 10 17
15.
Уфа
 Заявка 12 4 2 6 14 - 15 14
16.
Родина Москва
 Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
17.
Волга Ульяновск
 1:2 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
18.
Краснодар-2
 Заявка 12 1 3 8 5 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 13 6 6 1 24 - 11 24
2.
Рубин
 Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
3.
Алания
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
4.
Родина Москва
 Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
5.
Динамо Махачкала
 0:0 Заявка 13 4 5 4 9 - 11 17
6.
Акрон
 1:0 Заявка 13 4 5 4 13 - 17 17
7.
Волгарь
 Заявка 12 4 4 4 17 - 14 16
8.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
9.
Арсенал Тула
 0:1 Заявка 13 4 3 6 11 - 10 15
10.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 13 3 5 5 11 - 15 14
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 3 4 6 15 - 21 13
12.
Енисей
 0:1 Заявка 14 2 7 5 13 - 17 13
13.
Краснодар-2
 Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
14.
Волга Ульяновск
 1:2 Заявка 13 2 4 7 9 - 15 10
15.
ФК Кубань
 1:0 Заявка 13 2 4 7 11 - 18 10
16.
Уфа
 Заявка 13 2 4 7 11 - 19 10
17.
Шинник
 2:1 Заявка 12 2 1 9 11 - 21 7
18.
Велес Москва
 Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Рубин Лисакович Виталий 9
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 9
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 7
Шинник Грузнов Илья 2 5
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    Гаглоев уже после свистка на перерыв получил жёлтую карточку за недисциплинированное поведение.
  • Перерыв
    Перерыв! "Динамо" (Махачкала) - "КАМАЗ" - 0:0.
  • Фол, нарушение
    45'
    Алибеков у центрального круга грубо подкатился под Гаглоева. Арбитр не стал показывать вторую жёлтую карточку Муталипу. Составы пока останутся равными.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Фёдоров в первом тайме.
  • Фол, нарушение
    44'
    Юсупов не дал на фланге сыграть Рейхмену. У углового флага Богдан толкнул в спину Залимхана.
  • Желтая карточка
    43'
    Ильдар Ахметзянов за излишние эмоции получил жёлтую карточку.
  • 42'
    Гаджиев слева прошёл вперёд и не смог сделать точный пас в центр на Мулахусейновича.
  • Угловой
    41'
    Юсупов исполнил подачу от углового флага. Розыгрыш завершился фолом против Гаглоева в штрафной площади "КАМАЗа".
  • 40'
    Гаджиев слева вывел к воротам Гаджимурадова, удар которого заблокировал Толстопятов.
  • Угловой
    39'
    Юсупов от углового флага навесил к дальней штанге на Алибекова, который головой пробил в сетку ворот с внешней стороны.
  • 38'
    После заброс Кагермазова с сорока метров мяч едва не юркнул под перекладину. Мамин сыграл внимательно.
  • Травма, повреждение
    37'
    Гаджимурадову медики оказали помощь. Небольшая пауза в матче.
  • Желтая карточка
    36'
    Рейхмен у центрального круга ударил по ногам Гаджимурадова и получил жёлтую карточку.
  • 34'
    Шумахов по центру подключился к атаке. Обостряющей передачи вперёд Идару сделать не удалось.
  • Офсайд
    33'
    Глушков на правом фланге оказался в офсайде.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 32'
      Толстопятов на фланге вбил мяч у Мулахусейновича.
    • 31'
      Пальцев слева издали пробил по воротам. Терновский с трудом справился с мокрым мячом.
    • 30'
      Мамин забрал мяч в руки после навеса от Гаджимурадова справа.
    • 28'
      Кагермазов справа навесил к воротам. Мяч отскочил к Юсупову, чей удар с четырнадцати метров пришёлся в соперника.
    • Офсайд
      27'
      Османов забрался в офсайд.
    • Желтая карточка
      26'
      Мулахусейнович на фланге локтем ударил соперника. А жёлтую карточку получил Алибеков за излишние эмоции при общении с арбитром.
    • 25'
      Кагермазов не позволил Гаглоеву слева навесить к воротам.
    • 24'
      Рейхмен у углового флага не смог обыграть соперника и упустил мяч за боковую линию поля.
    • Травма, повреждение
      22'
      Красильниченко и Пальцев неудачно столкнулись вверху в центре поля. Арбитр дал игрокам небольшую паузу без выхода медиков на поле.
    • 21'
      Бабаев справа выдал пас в центр на Рейхмена, который с двадцати трёх метров пробил в правый угол. Терновский в прыжке отбил мяч и сумел его накрыть, не дав соперникам сыграть на добивании.
    • 20'
      Таликин справа навесил к дальней штанге, куда сместился Терновский и отбил мяч во фланг рукой.
    • 18'
      В центре поля команды увлеклись борьбой.
    • 16'
      Гаглоев по левому флангу не смог убежать в отрыв. Защитники "Динамо" настиг Александра и мяч отобрал.
    • 15'
      Удар Гаглоева справа с двадцати пяти метров пришёлся в соперника.
    • 14'
      Постепенно "КАМАЗ" отодвинул игру к центру поля. Преимущество махачкалинской команды начинает таять.
    • Желтая карточка
      13'
      Красильниченко в центре поля локтем ударил Гаглоева и получил жёлтую карточку.
    • 12'
      Подача Гаджимурадова справа со штрафного опасной не получилась.
    • Желтая карточка
      11'
      Таликин у угла штрафной площади сбил Гаджиева и получил жёлтую карточку.
    • 10'
      Передачу Пальцева вперёд по правому флангу на ход Бабаеву соперники перехватили.
    • 9'
      Стартовые минуты активнее проводят хозяева. "Динамо" старается разнообразно атаковать. Челнинцы больше заняты обороной и их редкие выпады вперёд опасности соперникам не представляют.
    • Офсайд
      8'
      Гаглоев забрался в офсайд.
    • Угловой
      7'
      Первый угловой удар в матче заработали хозяева. Навес Юсупова прерван свистком арбитра, который перед воротами зафиксировал фол со стороны атакующей команды.
    • 6'
      Гаджиев со штрафного пробил выше ворот.
    • Фол, нарушение
      5'
      Гаглоев завалил на газон Глушкова. Двадцать восемь метров до ворот.
    • Дождь
      4'
      Сразу отметим, что в Каспийске идёт дождь. Мокрый мяч может многим преподнести сюрпризы.
    • 3'
      Удар Гаджиева слева с двадцати метров соперники заблокировали.
    • 2'
      "Динамо" играет в синей форме, "КАМАЗ" - в белой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Анжи-Арене"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча двадцать шестого тура Российской Первой лиги, в котором сыграют махачкалинское «Динамо» и «КАМАЗ». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    Прогнозы 123
    Динамо Махачкала 50.4% (62)
    X 40.7% (50)
    КАМАЗ 8.9% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Махачкала
    Ничья
    КАМАЗ
    2.80
    3.22
    4.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Динамо Махачкала 0:0 КАМАЗ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Махачкала 0:0 КАМАЗ

    Исход игры
    Динамо Махачкала
    50.4% (62)
    Ничья
    40.7% (50)
    КАМАЗ
    8.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.85% (26)
    Меньше
    78.15% (93)
    Обе команды забьют
    Да
    54.62% (65)
    Нет
    45.38% (54)
    Популярный счёт
    1:0 Динамо Махачкала
    33.3% (41)
    1:1 Ничья
    31.7% (39)
    2:1 Динамо Махачкала
    12.2% (15)
    0:0 Ничья
    6.5% (8)
    1:2 КАМАЗ
    4.9% (6)
    0:1 КАМАЗ
    2.4% (3)
    3:1 Динамо Махачкала
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Динамо Махачкала
    КАМАЗ
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     