Тур: 26.
0:0
Перерыв
0'
10' Желтая карточкаТаликин Дамир
12' Желтая карточкаКрасильниченко Олег
25' Желтая карточкаАлибеков Муталип
37' Желтая карточкаРейхмен Богдан
Ход матча
10'
25'
37'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Волк ДавидВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Алексич Горан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гираев КаримНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клонцак Владимир
История личных встреч
Динамо Махачкала
КАМАЗ
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Магомедов Ражаб
|4
|0.15
|Дибиргаджиев Джамал
|3
|0.12
|Юсупов Залимхан
|3
|0.12
|Гасанов Шамиль
|1
|0.04
|Красильниченко Олег
|1
|0.04
|Кагермазов Сослан
|1
|0.04
|Агабалаев Чингиз
|1
|0.04
|Ибрагимов Камиль
|1
|0.04
|Шумахов Идар
|1
|0.04
|Гаджиев Абакар
|1
|0.04
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шамкин Даниил
|5
|0.19
|Пальцев Валентин
|4
|0.15
|Гаглоев Александр
|4 (4)
|0.15
|Бабаев Владлен
|3
|0.12
|Мохаммад Амир
|2
|0.08
|Бадртдинов Ильнур
|2
|0.08
|Денисов Александр
|1
|0.04
|Полюткин Антон
|1
|0.04
|Сикоев Асланбек
|1
|0.04
|Серченков Сергей
|1
|0.04
|Кирсанов Никита
|1
|0.04
|Рейхмен Богдан
|1
|0.04
|Таликин Дамир
|1
|0.04
Карточки
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алибеков Муталип
|9
|0
|Юсупов Залимхан
|7
|0
|Красильниченко Олег
|6
|0
|Кагермазов Сослан
|6
|0
|Дибиргаджиев Джамал
|4
|0
|Атабаев Эрбол
|4
|0
|Халимбеков Рустам
|3
|0
|Хамкоев Хазбулат
|3
|0
|Гаджиев Абакар
|3
|0
|Гасанов Шамиль
|2
|0
|Вагидов Арсен
|2
|0
|Агабалаев Чингиз
|2
|0
|Абдурагимов Рамазан
|2
|0
|Ковачевич Владимир
|1
|0
|Мулахусейнович Нардин
|1
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0
|Лысенко Сослан
|1
|0
|Магомедов Ражаб
|1
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|1
|0
|Боженов Кирилл
|1
|0
|Ибрагимов Камиль
|1
|0
|Шумахов Идар
|1
|0
|Исаев Шамиль
|1
|0
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальцев Валентин
|8
|1
|Абрамов Артём
|6
|1
|Мохаммад Амир
|6
|1
|Гаглоев Александр
|7
|0
|Аюкин Руслан
|7
|0
|Шамкин Даниил
|7
|0
|Толстопятов Николай
|7
|0
|Свежов Виктор
|4
|1
|Таликин Дамир
|4
|0
|Кириллов Юрий
|3
|0
|Полюткин Антон
|3
|0
|Кирсанов Никита
|3
|0
|Маляров Никита
|1
|1
|Мамин Алексей
|2
|0
|Тарасенко Захар
|2
|0
|Денисов Александр
|1
|0
|Сикоев Асланбек
|1
|0
|Бабаев Владлен
|1
|0
|Герасимов Алексей
|1
|0
|Серченков Сергей
|1
|0
|Гираев Карим
|1
|0
|Рейхмен Богдан
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Махачкала
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
КАМАЗ
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
2
7
Динамо Махачкала
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
КАМАЗ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
7
16
Динамо Махачкала
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (7)
56% (14)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
64% (16)
16% (4)
КАМАЗ
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
10
4
Волевые поражения
9
23
Голы по времени матча
Забито
8
10
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
3
38%
1
10%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Пропущено
7
16
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
3
19%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
4
57%
3
19%
46-60
1
14%
3
19%
61-75
1
14%
4
25%
76-90
Забито
9
17
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
2
22%
2
12%
1-15
1
11%
3
18%
16-30
2
22%
3
18%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
3
33%
3
18%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
4
44%
76-90
Забито
17
27
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 12
11 Не забивали 8
5
29%
29%
3
11%
1-15
3
18%
3
11%
16-30
2
12%
5
19%
31-45
2
12%
3
11%
46-60
0
0%
7
26%
61-75
5
29%
29%
6
22%
76-90
Пропущено
18
25
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
0
0%
5
20%
1-15
2
11%
4
16%
16-30
3
17%
1
4%
31-45
7
39%
4
16%
46-60
4
22%
3
12%
61-75
2
11%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1
Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Динамо Махачкала - Алай Ош 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Динамо Махачкала - Кызыл-Жар 1:0 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 3:2 Динамо Махачкала - Сурхон 0:0 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Динамо Махачкала - Спартак-Нальчик 4:0 Динамо Махачкала - Ротор 2:0 Динамо Махачкала - Легион-Динамо 2:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Волгарь 1:2 Уфа - Динамо Махачкала 2:2 Велес Москва - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Рубин 0:1 Динамо Махачкала - Динамо Владивосток 0:0
КАМАЗ
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
КАМАЗ - Алания 1:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Акрон - КАМАЗ 2:0
КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0 КАМАЗ - Хан Тенгри 1:1 КАМАЗ - Иртыш Омск 0:0 КАМАЗ - Текстильщик 1:1 КАМАЗ - Зенит-2 2:2 КАМАЗ - Новосибирск 4:1 КАМАЗ - Каспий 1:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 КАМАЗ - Шинник 2:1 Краснодар-2 - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - ФК Кубань 2:1 КАМАЗ - Звезда Санкт-Петербург 1:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 КАМАЗ - Енисей 2:0 КАМАЗ - Уфа 2:2
Результаты матчей
Динамо Махачкала
КАМАЗ
Точный счет
0:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Точный счет
0:0
7 раз 28%
0:1
5 раз 20%
2:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 44%
1
11 раз 44%
2
3 раза 12%
1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Динамо Махачкала
КАМАЗ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
94
210
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
84
112
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1411
Больше Меньше
178
322
817
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|14
|11
|1
|45 - 22
|53
|2.
|Заявка
|26
|12
|11
|3
|39 - 24
|47
|3.
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|41 - 28
|44
|4.
|0:1 Заявка
|26
|11
|10
|5
|33 - 25
|43
|5.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|29 - 23
|39
|6.
|2:1 Заявка
|26
|11
|5
|10
|31 - 29
|38
|7.
|0:0 Заявка
|26
|9
|10
|7
|28 - 24
|37
|8.
|0:1 Заявка
|26
|10
|6
|10
|32 - 32
|36
|9.
|1:0 Заявка
|26
|8
|12
|6
|28 - 27
|36
|10.
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|38 - 31
|35
|11.
|0:0 Заявка
|26
|8
|11
|7
|17 - 18
|35
|12.
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|21 - 24
|33
|13.
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|27 - 32
|32
|14.
|1:0 Заявка
|26
|8
|6
|12
|27 - 28
|30
|15.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|25 - 42
|25
|16.
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|25 - 34
|24
|17.
|1:2 Заявка
|26
|4
|8
|14
|18 - 36
|20
|18.
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|16 - 41
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|14
|9
|4
|1
|20 - 8
|31
|2.
|0:1 Заявка
|12
|9
|3
|0
|20 - 8
|30
|3.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|21 - 11
|29
|4.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 13
|24
|5.
|0:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 9
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 15
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|12 - 9
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 10
|22
|9.
|0:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 22
|21
|10.
|1:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 10
|20
|11.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|12.
|1:0 Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 10
|19
|13.
|0:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|8 - 7
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 10
|17
|15.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 15
|14
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|17.
|1:2 Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|5 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 11
|24
|2.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|4.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|5.
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|9 - 11
|17
|6.
|1:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 14
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 14
|16
|9.
|0:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 10
|15
|10.
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 15
|14
|11.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|12.
|0:1 Заявка
|14
|2
|7
|5
|13 - 17
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|14.
|1:2 Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 15
|10
|15.
|1:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 18
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 19
|10
|17.
|2:1 Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 21
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|10
|Рубин
|Лисакович Виталий
|9
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|9
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|9
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 7
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 5
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Махачкала 0:0 КАМАЗ
Исход игры
Динамо Махачкала
50.4% (62)
Ничья
40.7% (50)
КАМАЗ
8.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
21.85% (26)
Меньше
78.15% (93)
Обе команды забьют
Да
54.62% (65)
Нет
45.38% (54)
Популярный счёт
1:0 Динамо Махачкала
33.3% (41)
1:1 Ничья
31.7% (39)
2:1 Динамо Махачкала
12.2% (15)
0:0 Ничья
6.5% (8)
1:2 КАМАЗ
4.9% (6)
0:1 КАМАЗ
2.4% (3)
3:1 Динамо Махачкала
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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