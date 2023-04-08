Гаджиев слева прошёл вперёд и не смог сделать точный пас в центр на Мулахусейновича.

Юсупов не дал на фланге сыграть Рейхмену. У углового флага Богдан толкнул в спину Залимхана.

Алибеков у центрального круга грубо подкатился под Гаглоева. Арбитр не стал показывать вторую жёлтую карточку Муталипу. Составы пока останутся равными.

Гаглоев уже после свистка на перерыв получил жёлтую карточку за недисциплинированное поведение.

Глушков на правом фланге оказался в офсайде.

Шумахов по центру подключился к атаке. Обостряющей передачи вперёд Идару сделать не удалось.

Рейхмен у центрального круга ударил по ногам Гаджимурадова и получил жёлтую карточку.

После заброс Кагермазова с сорока метров мяч едва не юркнул под перекладину. Мамин сыграл внимательно.

Юсупов от углового флага навесил к дальней штанге на Алибекова, который головой пробил в сетку ворот с внешней стороны.

Гаджиев слева вывел к воротам Гаджимурадова, удар которого заблокировал Толстопятов.

Юсупов исполнил подачу от углового флага. Розыгрыш завершился фолом против Гаглоева в штрафной площади "КАМАЗа".

32' Толстопятов на фланге вбил мяч у Мулахусейновича.

31' Пальцев слева издали пробил по воротам. Терновский с трудом справился с мокрым мячом.

30' Мамин забрал мяч в руки после навеса от Гаджимурадова справа.

28' Кагермазов справа навесил к воротам. Мяч отскочил к Юсупову, чей удар с четырнадцати метров пришёлся в соперника.

27' Османов забрался в офсайд.

26' Мулахусейнович на фланге локтем ударил соперника. А жёлтую карточку получил Алибеков за излишние эмоции при общении с арбитром.

25' Кагермазов не позволил Гаглоеву слева навесить к воротам.

24' Рейхмен у углового флага не смог обыграть соперника и упустил мяч за боковую линию поля.

22' Красильниченко и Пальцев неудачно столкнулись вверху в центре поля. Арбитр дал игрокам небольшую паузу без выхода медиков на поле.