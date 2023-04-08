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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 26.
Велес Москва
 
Позже
Алания
Прогнозы 122
Велес Москва 13.1% (16)
X 29.5% (36)
Алания 57.4% (70)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Велес Москва
Ничья
Алания
3.90
3.70
2.17
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Велес Москва
Алания

История личных встреч

Велес Москва
Алания

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.33

Среднее время на гол

60
270

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
112

Бомбардиры внутри турнира

Велес Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Логуа Ираклий 6 (1) 0.24
Саркисян Геворк 5 0.2
Бацуев Аюб 3 0.12
Макеев Евгений 2 0.08
Дибиргаджиев Джамал 2 0.08
Кабахидзе Владимир 2 0.08
Кертанов Константин 1 0.04
Песиков Евгений 1 0.04
Баранов Павел 1 0.04
Прищепа Дмитрий 1 0.04
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галоян Артур 7 0.28
Машуков Ислам 6 (1) 0.24
Гиоргобиани Николай 5 0.2
Багаев Алан 4 0.16
Цараев Алан 2 0.08
Петров Максим Вячеславович 2 0.08
Хабалов Алан 2 (1) 0.08
Засеев Азамат 1 0.04
Качмазов Сослан 1 0.04
Ташаев Александр 1 0.04
Корян Аршак 1 0.04
Татаев Алексей 1 0.04
Гурциев Батраз 1 0.04
Хосонов Хетаг 1 0.04
Хугаев Алан 1 0.04
Мазурин Андрей 1 0.04
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.04
Кочиев Хетаг 1 0.04

Карточки

Велес Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабахидзе Владимир 6 0
Бадоев Хетаг 6 0
Бокоев Марат 2 2
Макеев Евгений 4 0
Кертанов Константин 4 0
Дорохов Егор 4 0
Логуа Ираклий 3 0
Бацуев Аюб 3 0
Панюков Андрей 1 1
Прищепа Дмитрий 1 1
Смирнов Олег 2 0
Михайленко Дмитрий 2 0
Саркисян Геворк 2 0
Баранов Павел 2 0
Стаменкович Филип 2 0
Почивалин Валерий 1 0
Кузнецов Алексей 1 0
Песиков Евгений 1 0
Муталиев Аслан 1 0
Кахидзе Александр 1 0
Ежков Данила 1 0
Абдуллахи Квари 1 0
Нтумба Муамба Артём 1 0
Мотовичёв Дмитрий 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багаев Алан 6 0
Кочиев Хетаг 6 0
Хосонов Хетаг 5 0
Гиоргобиани Николай 5 0
Машуков Ислам 3 1
Бутаев Аллон 4 0
Качмазов Сослан 3 0
Хабалов Алан 3 0
Галоян Артур 3 0
Татаев Алексей 1 1
Засеев Азамат 2 0
Чочиев Алан 2 0
Цараев Алан 2 0
Мазурин Андрей 2 0
Бакаев Михаил 1 0
Дзахов Давид 1 0
Ташаев Александр 1 0
Хугаев Алан 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0

Результаты матчей

Велес Москва
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Алания
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

3
4
Велес Москва
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Алания
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

23
5

Волевые поражения

4
20
Велес Москва
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
Алания
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

27
7

Волевые поражения

7
24

Голы по времени матча

Забито

15
18
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
3
17%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
2
13%
9
50%
76-90

Пропущено

15
11
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
5
33%
1
9%
76-90

Забито

9
22
2 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 7
19 Не забивали 14
0
0%
6
27%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
1
11%
3
14%
31-45
2
22%
4
18%
46-60
2
22%
5
23%
61-75
3
33%
3
14%
76-90

Пропущено

25
15
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
5
20%
1
7%
1-15
5
20%
6
40%
16-30
2
8%
4
27%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
3
12%
2
13%
61-75
5
20%
2
13%
76-90

Забито

24
40
8 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 12
10 Не забивали 6
1
4%
6
15%
1-15
5
21%
4
10%
16-30
2
8%
6
15%
31-45
5
21%
6
15%
46-60
6
25%
6
15%
61-75
5
21%
12
30%
76-90

Пропущено

40
26
19 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 11
18 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 16
7
18%
2
8%
1-15
7
18%
8
31%
16-30
5
13%
5
19%
31-45
8
20%
2
8%
46-60
3
8%
6
23%
61-75
10
25%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Москва
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Рубин - Велес Москва 1:1 Велес Москва - Волга Ульяновск 0:0 ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Нефтехимик 4:1
Уфа - Велес Москва 4:1 Енисей - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Волгарь 1:2 Химки - Велес Москва 1:2 Велес Москва - Енисей 2:0 Родина Москва - Велес Москва 1:1 Велес Москва - Динамо Махачкала 0:1 Акрон - Велес Москва 3:0 Велес Москва - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 6:0 Велес Москва - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Велес Москва 2:0 Звезда Санкт-Петербург - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Волгарь 1:3 Велес Москва - КАМАЗ 1:1 Алания - Велес Москва 1:0
Алания
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
КАМАЗ - Алания 1:0 Алания - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Алания - ФК Кубань 1:1
Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 Алания - Алай Ош 2:0 Динамо Москва - Алания 3:2 Алания - Кызыл-Жар 3:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Алания - Торпедо Москва 1:1 Алания - Уфа 2:1 Енисей - Алания 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - Родина Москва 1:3 Балтика - Алания 2:1 Алания - Волгарь 2:0 Алания - Акрон 3:3 Краснодар-2 - Алания 0:3 Алания - СКА-Хабаровск 4:1

Результаты матчей

Велес Москва
Алания

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%

Точный счет

1:0
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 40%
1
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
8 раз 32%
0
6 раз 24%
3
5 раз 20%
2
4 раза 16%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Велес Москва
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
5
8
2
11
2.5
4
9
1
12
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
8
4
2
10
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
10
0.5
Больше Меньше
19
6
6
19
1.5
11
14
2
23
2.5
7
18
1
24
3.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 26 14 11 1 45 - 22 53
2.
Рубин
 Заявка 26 12 11 3 39 - 24 47
3.
Енисей
 Заявка 25 11 10 4 33 - 24 43
4.
Алания
 Заявка 25 11 8 6 39 - 27 41
5.
Волгарь
 Заявка 26 10 9 7 29 - 23 39
6.
Арсенал Тула
 Заявка 25 10 6 9 32 - 31 36
7.
КАМАЗ
 Заявка 25 9 9 7 28 - 24 36
8.
Шинник
 Заявка 25 10 5 10 29 - 28 35
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 26 9 8 9 38 - 31 35
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 25 8 10 7 17 - 18 34
11.
Нефтехимик
 Заявка 26 8 9 9 21 - 24 33
12.
Акрон
 Заявка 25 7 12 6 27 - 27 33
13.
Родина Москва
 Заявка 26 8 8 10 27 - 32 32
14.
ФК Кубань
 Заявка 25 7 6 12 26 - 28 27
15.
Велес Москва
 Заявка 25 7 4 14 24 - 40 25
16.
Уфа
 Заявка 25 6 6 13 25 - 34 24
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 25 4 8 13 17 - 34 20
18.
Краснодар-2
 Заявка 25 4 6 15 16 - 41 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 12 9 3 0 20 - 8 30
2.
Балтика
 Заявка 13 8 5 0 21 - 11 29
3.
Шинник
 Заявка 13 8 4 1 18 - 7 28
4.
Рубин
 Заявка 13 6 6 1 24 - 13 24
5.
КАМАЗ
 Заявка 13 6 5 2 17 - 9 23
6.
Алания
 Заявка 13 6 5 2 22 - 15 23
7.
Волгарь
 Заявка 14 6 5 3 12 - 9 23
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 6 4 3 23 - 10 22
9.
Арсенал Тула
 Заявка 12 6 3 3 21 - 21 21
10.
ФК Кубань
 Заявка 13 6 2 5 16 - 10 20
11.
Велес Москва
 Заявка 13 6 2 5 16 - 14 20
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 4 5 3 8 - 7 17
13.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 5 4 11 - 10 17
14.
Акрон
 Заявка 12 3 7 2 14 - 10 16
15.
Уфа
 Заявка 12 4 2 6 14 - 15 14
16.
Родина Москва
 Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
18.
Краснодар-2
 Заявка 12 1 3 8 5 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 13 6 6 1 24 - 11 24
2.
Рубин
 Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
3.
Родина Москва
 Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
4.
Алания
 Заявка 12 5 3 4 17 - 12 18
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 4 5 4 9 - 11 17
6.
Акрон
 Заявка 13 4 5 4 13 - 17 17
7.
Волгарь
 Заявка 12 4 4 4 17 - 14 16
8.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
9.
Арсенал Тула
 Заявка 13 4 3 6 11 - 10 15
10.
КАМАЗ
 Заявка 12 3 4 5 11 - 15 13
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 3 4 6 15 - 21 13
12.
Енисей
 Заявка 13 2 7 4 13 - 16 13
13.
Краснодар-2
 Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
15.
Уфа
 Заявка 13 2 4 7 11 - 19 10
16.
Шинник
 Заявка 12 2 1 9 11 - 21 7
17.
ФК Кубань
 Заявка 12 1 4 7 10 - 18 7
18.
Велес Москва
 Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Рубин Лисакович Виталий 9
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 7
Шинник Грузнов Илья 2 5
ФК Кубань Хомуха Иван 8
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 26-го тура Первой лиги "Велес" принимает "Аланию". Текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Велес Москва - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 апреля 2023, осталось 4 минуты.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится победой Алания.
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Прогнозы 122
Велес Москва 13.1% (16)
X 29.5% (36)
Алания 57.4% (70)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Велес Москва
Ничья
Алания
3.90
3.70
2.17
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Велес Москва - Алания

Исход игры
Велес Москва
13% (16)
Ничья
29.3% (36)
Алания
57.7% (71)
Тотал 2.5
Больше
43.7% (52)
Меньше
56.3% (67)
Обе команды забьют
Да
71.43% (85)
Нет
28.57% (34)
Популярный счёт
1:2 Алания
31.7% (39)
1:1 Ничья
26.8% (33)
0:1 Алания
17.1% (21)
2:1 Велес Москва
6.5% (8)
1:0 Велес Москва
4.9% (6)
0:2 Алания
3.3% (4)
1:3 Алания
2.4% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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