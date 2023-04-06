Тур: 26.
Позже
История личных встреч
Велес Москва
Алания
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.33
Среднее время на гол
60
270
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
112
Бомбардиры внутри турнира
Велес Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Логуа Ираклий
|6 (1)
|0.24
|Саркисян Геворк
|5
|0.2
|Бацуев Аюб
|3
|0.12
|Макеев Евгений
|2
|0.08
|Дибиргаджиев Джамал
|2
|0.08
|Кабахидзе Владимир
|2
|0.08
|Кертанов Константин
|1
|0.04
|Песиков Евгений
|1
|0.04
|Баранов Павел
|1
|0.04
|Прищепа Дмитрий
|1
|0.04
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галоян Артур
|7
|0.28
|Машуков Ислам
|6 (1)
|0.24
|Гиоргобиани Николай
|5
|0.2
|Багаев Алан
|4
|0.16
|Цараев Алан
|2
|0.08
|Петров Максим Вячеславович
|2
|0.08
|Хабалов Алан
|2 (1)
|0.08
|Засеев Азамат
|1
|0.04
|Качмазов Сослан
|1
|0.04
|Ташаев Александр
|1
|0.04
|Корян Аршак
|1
|0.04
|Татаев Алексей
|1
|0.04
|Гурциев Батраз
|1
|0.04
|Хосонов Хетаг
|1
|0.04
|Хугаев Алан
|1
|0.04
|Мазурин Андрей
|1
|0.04
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.04
|Кочиев Хетаг
|1
|0.04
Карточки
Велес Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабахидзе Владимир
|6
|0
|Бадоев Хетаг
|6
|0
|Бокоев Марат
|2
|2
|Макеев Евгений
|4
|0
|Кертанов Константин
|4
|0
|Дорохов Егор
|4
|0
|Логуа Ираклий
|3
|0
|Бацуев Аюб
|3
|0
|Панюков Андрей
|1
|1
|Прищепа Дмитрий
|1
|1
|Смирнов Олег
|2
|0
|Михайленко Дмитрий
|2
|0
|Саркисян Геворк
|2
|0
|Баранов Павел
|2
|0
|Стаменкович Филип
|2
|0
|Почивалин Валерий
|1
|0
|Кузнецов Алексей
|1
|0
|Песиков Евгений
|1
|0
|Муталиев Аслан
|1
|0
|Кахидзе Александр
|1
|0
|Ежков Данила
|1
|0
|Абдуллахи Квари
|1
|0
|Нтумба Муамба Артём
|1
|0
|Мотовичёв Дмитрий
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Багаев Алан
|6
|0
|Кочиев Хетаг
|6
|0
|Хосонов Хетаг
|5
|0
|Гиоргобиани Николай
|5
|0
|Машуков Ислам
|3
|1
|Бутаев Аллон
|4
|0
|Качмазов Сослан
|3
|0
|Хабалов Алан
|3
|0
|Галоян Артур
|3
|0
|Татаев Алексей
|1
|1
|Засеев Азамат
|2
|0
|Чочиев Алан
|2
|0
|Цараев Алан
|2
|0
|Мазурин Андрей
|2
|0
|Бакаев Михаил
|1
|0
|Дзахов Давид
|1
|0
|Ташаев Александр
|1
|0
|Хугаев Алан
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
Результаты матчей
Велес Москва
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Алания
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
3
4
Велес Москва
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Алания
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
23
5
Волевые поражения
4
20
Велес Москва
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
Алания
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
27
7
Волевые поражения
7
24
Голы по времени матча
Забито
15
18
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
3
17%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
2
13%
9
50%
76-90
Пропущено
15
11
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
5
33%
1
9%
76-90
Забито
9
22
2 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 7
19 Не забивали 14
0
0%
6
27%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
1
11%
3
14%
31-45
2
22%
4
18%
46-60
2
22%
5
23%
61-75
3
33%
3
14%
76-90
Пропущено
25
15
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
5
20%
1
7%
1-15
5
20%
6
40%
16-30
2
8%
4
27%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
3
12%
2
13%
61-75
5
20%
2
13%
76-90
Забито
24
40
8 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 12
10 Не забивали 6
1
4%
6
15%
1-15
5
21%
4
10%
16-30
2
8%
6
15%
31-45
5
21%
6
15%
46-60
6
25%
6
15%
61-75
5
21%
12
30%
76-90
Пропущено
40
26
19 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 11
18 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 16
7
18%
2
8%
1-15
7
18%
8
31%
16-30
5
13%
5
19%
31-45
8
20%
2
8%
46-60
3
8%
6
23%
61-75
10
25%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Москва
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Рубин - Велес Москва 1:1 Велес Москва - Волга Ульяновск 0:0 ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Нефтехимик 4:1
Уфа - Велес Москва 4:1 Енисей - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Волгарь 1:2 Химки - Велес Москва 1:2 Велес Москва - Енисей 2:0 Родина Москва - Велес Москва 1:1 Велес Москва - Динамо Махачкала 0:1 Акрон - Велес Москва 3:0 Велес Москва - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 6:0 Велес Москва - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Велес Москва 2:0 Звезда Санкт-Петербург - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Волгарь 1:3 Велес Москва - КАМАЗ 1:1 Алания - Велес Москва 1:0
Алания
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
КАМАЗ - Алания 1:0 Алания - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Алания - ФК Кубань 1:1
Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 Алания - Алай Ош 2:0 Динамо Москва - Алания 3:2 Алания - Кызыл-Жар 3:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Алания - Торпедо Москва 1:1 Алания - Уфа 2:1 Енисей - Алания 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - Родина Москва 1:3 Балтика - Алания 2:1 Алания - Волгарь 2:0 Алания - Акрон 3:3 Краснодар-2 - Алания 0:3 Алания - СКА-Хабаровск 4:1
Результаты матчей
Велес Москва
Алания
Точный счет
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
Точный счет
1:0
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 40%
1
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
8 раз 32%
0
6 раз 24%
3
5 раз 20%
2
4 раза 16%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Велес Москва
Алания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
49
58
211
49
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
84
210
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1510
Больше Меньше
196
619
1114
223
718
124
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|14
|10
|1
|45 - 22
|52
|2.
|Заявка
|25
|12
|10
|3
|39 - 24
|46
|3.
|Заявка
|25
|11
|10
|4
|33 - 24
|43
|4.
|Заявка
|25
|11
|8
|6
|39 - 27
|41
|5.
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|29 - 23
|38
|6.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|32 - 31
|36
|7.
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|28 - 24
|36
|8.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|29 - 28
|35
|9.
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|38 - 31
|34
|10.
|Заявка
|25
|8
|10
|7
|17 - 18
|34
|11.
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|27 - 27
|33
|12.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|21 - 24
|32
|13.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|27 - 32
|31
|14.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|26 - 28
|27
|15.
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|24 - 40
|25
|16.
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|25 - 34
|24
|17.
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|17 - 34
|20
|18.
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|16 - 41
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|20 - 8
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|18 - 7
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|21 - 11
|28
|4.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 13
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 9
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 15
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|12 - 9
|22
|8.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 10
|21
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 21
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 10
|20
|11.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 14
|20
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|8 - 7
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 10
|17
|14.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|14 - 10
|16
|15.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 15
|14
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|5 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 11
|24
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|9 - 11
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 14
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 10
|15
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|11.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|12.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 16
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 19
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 21
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 18
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|10
|Рубин
|Лисакович Виталий
|9
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|9
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 7
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 5
|ФК Кубань
|Хомуха Иван
|8
Прогнозы на матч Велес Москва - Алания
Исход игры
Велес Москва
15% (9)
Ничья
18.3% (11)
Алания
66.7% (40)
Тотал 2.5
Больше
49.15% (29)
Меньше
50.85% (30)
Обе команды забьют
Да
67.8% (40)
Нет
32.2% (19)
Популярный счёт
1:2 Алания
36.7% (22)
0:1 Алания
20% (12)
1:1 Ничья
18.3% (11)
2:1 Велес Москва
6.7% (4)
0:2 Алания
5% (3)
1:0 Велес Москва
5% (3)
1:3 Алания
3.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!