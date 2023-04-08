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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 26.
Акрон
 
Позже
Енисей
Прогнозы 121
Акрон 24.8% (30)
X 54.5% (66)
Енисей 20.7% (25)
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2.70
3.40
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Акрон
Енисей

История личных встреч

Акрон
Енисей

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
4:1
К
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

3.5
1

Среднее время на гол

25
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

45
108

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палиенко Максим 4 0.16
Понсе Андрес 4 (1) 0.16
Савичев Константин 4 (3) 0.16
Марухин Владимир 3 0.12
Чудин Иван 2 0.08
Азаров Владимир 2 0.08
Гираев Карим 2 0.08
Базелюк Константин 2 (1) 0.08
Килин Антон 1 0.04
Рогач Иван 1 0.04
Сагуткин Даниил 1 0.04
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.04
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 6 0.24
Глушков Никита Андреевич 6 0.24
Окладников Андрей 3 0.12
Саная Анзор 3 (2) 0.12
Масловский Александр 2 0.08
Молтенинов Илья 2 0.08
Столбов Кирилл 2 0.08
Кичин Валерий 2 (1) 0.08
Иванов Егор 1 0.04
Феррейра Херман 1 0.04
Умаев Идрис 1 0.04
Бардыбахин Вячеслав 1 0.04
Самойлов Денис 1 0.04
Апушников Егор 1 0.04

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савичев Константин 7 0
Полубояринов Данил 3 1
Чудин Иван 4 0
Шакуро Павел 4 0
Волков Сергей 3 0
Песегов Евгений 3 0
Ходжаниязов Джамалдин 3 0
Рогач Иван 3 0
Bart Eduardovich 1 1
Палиенко Максим 2 0
Зуев Илья 2 0
Макаров Сергей 2 0
Эльдарушев Абу-Саид 2 0
Матвеев Максим 2 0
Марухин Владимир 2 0
Базелюк Константин 0 1
Азаров Владимир 1 0
Сасин Дмитрий 1 0
Килин Антон 1 0
Сагуткин Даниил 1 0
Понсе Андрес 1 0
Мацукатов Алекс 1 0
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланин Олег 6 0
Кичин Валерий 6 0
Масловский Александр 4 1
Бардыбахин Вячеслав 4 1
Иванов Егор 5 0
Канаплин Александр 4 0
Раздорских Никита 2 1
Саная Анзор 3 0
Феррейра Херман 3 0
Хозин Владимир 2 0
Рукас Андрюс 2 0
Глушков Никита Андреевич 2 0
Марков Николай 1 0
Воронин Евгений 1 0
Стежко Виталий 1 0
Умаев Идрис 1 0
Ивакин Ярослав 1 0
Арустамян Артур 1 0
Молтенинов Илья 1 0
Самойлов Денис 1 0
Столбов Кирилл 1 0
Окладников Андрей 1 0

Результаты матчей

Акрон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Енисей
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

7
10
Акрон
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Енисей
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

13
19
Акрон
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Енисей
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
4% (1)
64% (16)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
60% (15)
24% (6)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

20
29

Голы по времени матча

Забито

14
14
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
6
43%
2
14%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
2
14%
4
29%
61-75
2
14%
3
21%
76-90

Пропущено

10
15
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
10%
3
20%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
5
33%
61-75
2
20%
3
20%
76-90

Забито

14
19
10 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
1
7%
3
16%
1-15
7
50%
4
21%
16-30
2
14%
5
26%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
3
21%
1
5%
76-90

Пропущено

16
9
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
1
6%
1
11%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
3
33%
31-45
4
25%
2
22%
46-60
3
19%
1
11%
61-75
1
6%
2
22%
76-90

Забито

28
33
18 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 12
8 Не забивали 7
7
25%
5
15%
1-15
8
29%
5
15%
16-30
3
11%
7
21%
31-45
2
7%
5
15%
46-60
3
11%
7
21%
61-75
5
18%
4
12%
76-90

Пропущено

26
24
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
2
8%
4
17%
1-15
5
19%
2
8%
16-30
3
12%
5
21%
31-45
7
27%
2
8%
46-60
6
23%
6
25%
61-75
3
12%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Динамо Москва - Акрон 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Акрон 1:1
Акрон - Локомотив Москва 1:1 Акрон - КАМАЗ 2:0 Акрон - Краснодар-2 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Сочи 1:3 Акрон - Динамо-2 Москва 1:1 Акрон - Сурхон 3:0 Ширак - Акрон 1:2 Железничар Панчево - Акрон 1:5 Акрон - Бухара 1:2 Балтика - Акрон 3:1 Пари НН - Акрон 1:1 Акрон - Рубин 2:4 Акрон - СКА-Хабаровск 1:1 Акрон - Арсенал Тула 0:0 Акрон - Алания 1:0
Енисей
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Енисей - Краснодар-2 0:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Енисей 2:2
Енисей - Волгарь 2:1 Енисей - Шахтёр Караганда 2:4 Енисей - Актобе 0:2 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Енисей - Велес Москва 1:0 Енисей - Тобол 1:2 Динамо Москва - Енисей 4:1 Енисей - Навбахор 0:1 Алашкерт - Енисей 0:1 Кызыл-Жар - Енисей 1:0 Енисей - Раднички 1923 1:1 Велес Москва - Енисей 2:0 Енисей - Алания 2:0 Рубин - Енисей 0:0 Енисей - ФК Кубань 2:1 КАМАЗ - Енисей 2:0

Результаты матчей

Акрон
Енисей

Точный счет

0:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%

Точный счет

0:0
5 раз 20%
1:1
5 раз 20%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 36%
1
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
2
11 раз 44%
0
7 раз 28%
1
5 раз 20%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Акрон
Енисей

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
5
7
1.5
8
4
1
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
5
3
10
1.5
5
8
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
18
7
8
17
1.5
13
12
3
22
2.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 26 14 11 1 45 - 22 53
2.
Рубин
 Заявка 26 12 11 3 39 - 24 47
3.
Енисей
 Заявка 25 11 10 4 33 - 24 43
4.
Алания
 1:1 Заявка 26 11 9 6 40 - 28 42
5.
Волгарь
 Заявка 26 10 9 7 29 - 23 39
6.
Арсенал Тула
 Заявка 25 10 6 9 32 - 31 36
7.
КАМАЗ
 Заявка 25 9 9 7 28 - 24 36
8.
Шинник
 Заявка 25 10 5 10 29 - 28 35
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 26 9 8 9 38 - 31 35
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 25 8 10 7 17 - 18 34
11.
Нефтехимик
 Заявка 26 8 9 9 21 - 24 33
12.
Акрон
 Заявка 25 7 12 6 27 - 27 33
13.
Родина Москва
 Заявка 26 8 8 10 27 - 32 32
14.
ФК Кубань
 Заявка 25 7 6 12 26 - 28 27
15.
Велес Москва
 1:1 Заявка 26 7 5 14 25 - 41 26
16.
Уфа
 Заявка 25 6 6 13 25 - 34 24
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 25 4 8 13 17 - 34 20
18.
Краснодар-2
 Заявка 25 4 6 15 16 - 41 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 12 9 3 0 20 - 8 30
2.
Балтика
 Заявка 13 8 5 0 21 - 11 29
3.
Шинник
 Заявка 13 8 4 1 18 - 7 28
4.
Рубин
 Заявка 13 6 6 1 24 - 13 24
5.
КАМАЗ
 Заявка 13 6 5 2 17 - 9 23
6.
Алания
 1:1 Заявка 13 6 5 2 22 - 15 23
7.
Волгарь
 Заявка 14 6 5 3 12 - 9 23
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 6 4 3 23 - 10 22
9.
Арсенал Тула
 Заявка 12 6 3 3 21 - 21 21
10.
Велес Москва
 1:1 Заявка 14 6 3 5 17 - 15 21
11.
ФК Кубань
 Заявка 13 6 2 5 16 - 10 20
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 4 5 3 8 - 7 17
13.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 5 4 11 - 10 17
14.
Акрон
 Заявка 12 3 7 2 14 - 10 16
15.
Уфа
 Заявка 12 4 2 6 14 - 15 14
16.
Родина Москва
 Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
18.
Краснодар-2
 Заявка 12 1 3 8 5 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 13 6 6 1 24 - 11 24
2.
Рубин
 Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
3.
Родина Москва
 Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
4.
Алания
 1:1 Заявка 13 5 4 4 18 - 13 19
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 4 5 4 9 - 11 17
6.
Акрон
 Заявка 13 4 5 4 13 - 17 17
7.
Волгарь
 Заявка 12 4 4 4 17 - 14 16
8.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
9.
Арсенал Тула
 Заявка 13 4 3 6 11 - 10 15
10.
КАМАЗ
 Заявка 12 3 4 5 11 - 15 13
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 3 4 6 15 - 21 13
12.
Енисей
 Заявка 13 2 7 4 13 - 16 13
13.
Краснодар-2
 Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
15.
Уфа
 Заявка 13 2 4 7 11 - 19 10
16.
Шинник
 Заявка 12 2 1 9 11 - 21 7
17.
ФК Кубань
 Заявка 12 1 4 7 10 - 18 7
18.
Велес Москва
 1:1 Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Рубин Лисакович Виталий 9
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 7
Шинник Грузнов Илья 2 5
ФК Кубань Хомуха Иван 8
Весь список
  • До матча
  • Покорители Кубка России из Тольятти готовы дать бой "Енисею". Получится ли?
  • – Команды шесть раз играли между собой 6 (+3=1-2), голов: 11:6
    – У «Акрона» три победы за пять крайних матчей и две ничьи в Первой лиге.   
    – У «Енисея» только один забитый мяч за три матча.  
  • Добрый день, уважаемые любители футбола! Уже в скором времени раздастся стартовый свисток поединка между "Акроном" и "Енисеем". Работать на матче для вас буду я, Константин Лицин. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Акрон - Енисей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 апреля 2023, осталось 18 минут.



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  • 97 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 121
Акрон 24.8% (30)
X 54.5% (66)
Енисей 20.7% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Акрон
Ничья
Енисей
2.70
3.40
3.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Акрон - Енисей онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Акрон - Енисей

Исход игры
Акрон
25.4% (31)
Ничья
54.1% (66)
Енисей
20.5% (25)
Тотал 2.5
Больше
17.8% (21)
Меньше
82.2% (97)
Обе команды забьют
Да
68.64% (81)
Нет
31.36% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
49.2% (60)
1:0 Акрон
14.8% (18)
1:2 Енисей
9% (11)
0:1 Енисей
8.2% (10)
2:1 Акрон
7.4% (9)
0:0 Ничья
3.3% (4)
2:0 Акрон
2.5% (3)
0:2 Енисей
1.6% (2)
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