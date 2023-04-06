Тур: 26.
История личных встреч
Акрон
Енисей
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
3.5
1
Среднее время на гол
25
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Среднее время на гол
72
180
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
2
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
45
108
Бомбардиры внутри турнира
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палиенко Максим
|4
|0.16
|Понсе Андрес
|4 (1)
|0.16
|Савичев Константин
|4 (3)
|0.16
|Марухин Владимир
|3
|0.12
|Чудин Иван
|2
|0.08
|Азаров Владимир
|2
|0.08
|Гираев Карим
|2
|0.08
|Базелюк Константин
|2 (1)
|0.08
|Килин Антон
|1
|0.04
|Рогач Иван
|1
|0.04
|Сагуткин Даниил
|1
|0.04
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.04
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|6
|0.24
|Глушков Никита Андреевич
|6
|0.24
|Окладников Андрей
|3
|0.12
|Саная Анзор
|3 (2)
|0.12
|Масловский Александр
|2
|0.08
|Молтенинов Илья
|2
|0.08
|Столбов Кирилл
|2
|0.08
|Кичин Валерий
|2 (1)
|0.08
|Иванов Егор
|1
|0.04
|Феррейра Херман
|1
|0.04
|Умаев Идрис
|1
|0.04
|Бардыбахин Вячеслав
|1
|0.04
|Самойлов Денис
|1
|0.04
|Апушников Егор
|1
|0.04
Карточки
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Савичев Константин
|7
|0
|Полубояринов Данил
|3
|1
|Чудин Иван
|4
|0
|Шакуро Павел
|4
|0
|Волков Сергей
|3
|0
|Песегов Евгений
|3
|0
|Ходжаниязов Джамалдин
|3
|0
|Рогач Иван
|3
|0
|Bart Eduardovich
|1
|1
|Палиенко Максим
|2
|0
|Зуев Илья
|2
|0
|Макаров Сергей
|2
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|2
|0
|Матвеев Максим
|2
|0
|Марухин Владимир
|2
|0
|Базелюк Константин
|0
|1
|Азаров Владимир
|1
|0
|Сасин Дмитрий
|1
|0
|Килин Антон
|1
|0
|Сагуткин Даниил
|1
|0
|Понсе Андрес
|1
|0
|Мацукатов Алекс
|1
|0
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ланин Олег
|6
|0
|Кичин Валерий
|6
|0
|Масловский Александр
|4
|1
|Бардыбахин Вячеслав
|4
|1
|Иванов Егор
|5
|0
|Канаплин Александр
|4
|0
|Раздорских Никита
|2
|1
|Саная Анзор
|3
|0
|Феррейра Херман
|3
|0
|Хозин Владимир
|2
|0
|Рукас Андрюс
|2
|0
|Глушков Никита Андреевич
|2
|0
|Марков Николай
|1
|0
|Воронин Евгений
|1
|0
|Стежко Виталий
|1
|0
|Умаев Идрис
|1
|0
|Ивакин Ярослав
|1
|0
|Арустамян Артур
|1
|0
|Молтенинов Илья
|1
|0
|Самойлов Денис
|1
|0
|Столбов Кирилл
|1
|0
|Окладников Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Акрон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Енисей
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
7
10
Акрон
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Енисей
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
13
19
Акрон
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Енисей
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
4% (1)
64% (16)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
60% (15)
24% (6)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
20
29
Голы по времени матча
Забито
14
14
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
6
43%
2
14%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
2
14%
4
29%
61-75
2
14%
3
21%
76-90
Пропущено
10
15
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
10%
3
20%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
5
33%
61-75
2
20%
3
20%
76-90
Забито
14
19
10 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
1
7%
3
16%
1-15
7
50%
4
21%
16-30
2
14%
5
26%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
3
21%
1
5%
76-90
Пропущено
16
9
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
1
6%
1
11%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
3
33%
31-45
4
25%
2
22%
46-60
3
19%
1
11%
61-75
1
6%
2
22%
76-90
Забито
28
33
18 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 12
8 Не забивали 7
7
25%
5
15%
1-15
8
29%
5
15%
16-30
3
11%
7
21%
31-45
2
7%
5
15%
46-60
3
11%
7
21%
61-75
5
18%
4
12%
76-90
Пропущено
26
24
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
2
8%
4
17%
1-15
5
19%
2
8%
16-30
3
12%
5
21%
31-45
7
27%
2
8%
46-60
6
23%
6
25%
61-75
3
12%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Акрон
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Динамо Москва - Акрон 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Акрон 1:1
Акрон - Локомотив Москва 1:1 Акрон - КАМАЗ 2:0 Акрон - Краснодар-2 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Сочи 1:3 Акрон - Динамо-2 Москва 1:1 Акрон - Сурхон 3:0 Ширак - Акрон 1:2 Железничар Панчево - Акрон 1:5 Акрон - Бухара 1:2 Балтика - Акрон 3:1 Пари НН - Акрон 1:1 Акрон - Рубин 2:4 Акрон - СКА-Хабаровск 1:1 Акрон - Арсенал Тула 0:0 Акрон - Алания 1:0
Енисей
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Енисей - Краснодар-2 0:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Енисей 2:2
Енисей - Волгарь 2:1 Енисей - Шахтёр Караганда 2:4 Енисей - Актобе 0:2 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Енисей - Велес Москва 1:0 Енисей - Тобол 1:2 Динамо Москва - Енисей 4:1 Енисей - Навбахор 0:1 Алашкерт - Енисей 0:1 Кызыл-Жар - Енисей 1:0 Енисей - Раднички 1923 1:1 Велес Москва - Енисей 2:0 Енисей - Алания 2:0 Рубин - Енисей 0:0 Енисей - ФК Кубань 2:1 КАМАЗ - Енисей 2:0
Результаты матчей
Акрон
Енисей
Точный счет
0:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
Точный счет
0:0
5 раз 20%
1:1
5 раз 20%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 36%
1
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
2
11 раз 44%
0
7 раз 28%
1
5 раз 20%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Акрон
Енисей
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
57
84
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
85
310
58
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
187
817
1312
322
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|14
|10
|1
|45 - 22
|52
|2.
|Заявка
|25
|12
|10
|3
|39 - 24
|46
|3.
|Заявка
|25
|11
|10
|4
|33 - 24
|43
|4.
|Заявка
|25
|11
|8
|6
|39 - 27
|41
|5.
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|29 - 23
|38
|6.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|32 - 31
|36
|7.
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|28 - 24
|36
|8.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|29 - 28
|35
|9.
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|38 - 31
|34
|10.
|Заявка
|25
|8
|10
|7
|17 - 18
|34
|11.
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|27 - 27
|33
|12.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|21 - 24
|32
|13.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|27 - 32
|31
|14.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|26 - 28
|27
|15.
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|24 - 40
|25
|16.
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|25 - 34
|24
|17.
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|17 - 34
|20
|18.
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|16 - 41
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|20 - 8
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|18 - 7
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|21 - 11
|28
|4.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 13
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 9
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 15
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|12 - 9
|22
|8.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 10
|21
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 21
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 10
|20
|11.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 14
|20
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|8 - 7
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 10
|17
|14.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|14 - 10
|16
|15.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 15
|14
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|5 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 11
|24
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|9 - 11
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 14
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 10
|15
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|11.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|12.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 16
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 19
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 21
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 18
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|10
|Рубин
|Лисакович Виталий
|9
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|9
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 7
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 5
|ФК Кубань
|Хомуха Иван
|8
Прогнозы на матч Акрон - Енисей
Исход игры
Акрон
29.1% (16)
Ничья
43.6% (24)
Енисей
27.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
16.67% (9)
Меньше
83.33% (45)
Обе команды забьют
Да
61.11% (33)
Нет
38.89% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.6% (24)
1:0 Акрон
18.2% (10)
0:1 Енисей
14.5% (8)
1:2 Енисей
10.9% (6)
2:1 Акрон
5.5% (3)
2:0 Акрон
5.5% (3)
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