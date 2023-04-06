Тур: 26.
Позже
История личных встреч
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
13 матчей
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.83
1.29
Среднее время на гол
49
70
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.38
1.08
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
65
83
Бомбардиры внутри турнира
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петров Илья
|7 (6)
|0.28
|Алейников Василий
|4
|0.16
|Стародуб Дмитрий
|3
|0.12
|Мусалов Магомед
|3
|0.12
|Гащенков Михаил
|3
|0.12
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0.12
|Алиев Саид
|3
|0.12
|Яо Жан Шарль I
|3
|0.12
|Фомин Денис
|2
|0.08
|Мирошниченко Никита
|2
|0.08
|Рукас Томас
|1
|0.04
|Натхо Амир
|1
|0.04
|Турсунов Игорь
|1
|0.04
|Левицкий Денис
|1
|0.04
|Александр Иванков
|1
|0.04
Нефтехимик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уридия Мераби
|5 (1)
|0.2
|Галиулин Вагиз
|3
|0.12
|Дворецков Филипп
|3
|0.12
|Лайкин Максим
|3
|0.12
|Котов Павел
|2
|0.08
|Шоркин Максим
|1
|0.04
|Денисов Роман
|1
|0.04
|Ширяев Максим
|1
|0.04
|Котик Артём
|1
|0.04
Карточки
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петров Илья
|5
|1
|Фомин Денис
|5
|1
|Рукас Томас
|3
|1
|Алейников Василий
|4
|0
|Мусалов Магомед
|4
|0
|Гащенков Михаил
|4
|0
|Сугробов Владимир
|4
|0
|Бавин Юрий
|3
|0
|Яо Жан Шарль I
|3
|0
|Стародуб Дмитрий
|1
|1
|Симонян Артём
|1
|1
|Муминов Ильяс
|1
|1
|Александр Иванков
|1
|1
|Гелоян Ишхан
|2
|0
|Турсунов Игорь
|2
|0
|Мирошниченко Никита
|2
|0
|Сухомлинов Данила
|2
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Натхо Амир
|1
|0
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Алиев Саид
|1
|0
|Адили Мевлан
|1
|0
|Климов Кирилл
|1
|0
|Имамов Ислам
|1
|0
Нефтехимик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хубаев Давид
|7
|0
|Бердников Алексей
|5
|1
|Калугин Никита
|4
|1
|Москвичёв Владимир
|5
|0
|Дворецков Филипп
|3
|1
|Галиулин Вагиз
|4
|0
|Школик Игорь
|4
|0
|Лайкин Максим
|4
|0
|Котик Артём
|2
|1
|Денисов Роман
|3
|0
|Барсов Максим
|2
|0
|Ситдиков Марат
|2
|0
|Обухов Игорь
|2
|0
|Терехов Антон
|2
|0
|Ширяев Максим
|2
|0
|Янушковский Роман
|2
|0
|Базелюк Константин
|1
|0
|Котов Павел
|1
|0
Результаты матчей
СКА-Хабаровск
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Нефтехимик
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
4
5
СКА-Хабаровск
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Нефтехимик
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
17
5
Волевые поражения
10
10
СКА-Хабаровск
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (8)
52% (13)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
36% (9)
16% (4)
Нефтехимик
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (4)
56% (14)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
20
5
Волевые поражения
14
15
Голы по времени матча
Забито
23
11
5 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
0
0%
1
9%
1-15
3
13%
1
9%
16-30
2
9%
2
18%
31-45
5
22%
3
27%
46-60
8
35%
2
18%
61-75
5
22%
2
18%
76-90
Пропущено
10
13
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
10%
2
15%
1-15
2
20%
6
46%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
2
15%
76-90
Забито
15
11
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
5
33%
4
36%
76-90
Пропущено
21
10
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
4
19%
2
20%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
2
20%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
19%
1
10%
61-75
6
29%
5
50%
76-90
Забито
38
22
11 В 1-м тайме 7
27 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
8 Не забивали 10
2
5%
1
5%
1-15
5
13%
4
18%
16-30
4
11%
2
9%
31-45
7
18%
4
18%
46-60
10
26%
5
23%
61-75
10
26%
6
27%
76-90
Пропущено
31
23
13 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 14
5
16%
4
17%
1-15
5
16%
6
26%
16-30
3
10%
3
13%
31-45
3
10%
2
9%
46-60
5
16%
1
4%
61-75
10
32%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1
Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 СКА-Хабаровск - Зенит-2 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Актобе - СКА-Хабаровск 0:2 СКА-Хабаровск - Атырау 5:3 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 СКА-Хабаровск - Пюник 2:4 Акрон - СКА-Хабаровск 1:1 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 1:4 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 3:1 СКА-Хабаровск - Шинник 3:1 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:3 СКА-Хабаровск - Велес Москва 6:0 Алания - СКА-Хабаровск 4:1
Нефтехимик
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Нефтехимик 3:0 Нефтехимик - Волгарь 1:1 Велес Москва - Нефтехимик 4:1
Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 3:1 Нефтехимик - Кызыл-Жар 2:0 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Сочи - Нефтехимик 3:0 Рубин - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Нефтехимик 0:1 Уфа - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2 Нефтехимик - Енисей 1:1 Родина Москва - Нефтехимик 0:2 Нефтехимик - Динамо Махачкала 2:1 Балтика - Нефтехимик 2:2
Результаты матчей
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
Точный счет
3:1
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
6
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Точный счет
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:1
5 раз 20%
0:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 32%
1
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
10 раз 40%
1
9 раз 36%
2
6 раз 24%
Тоталы голов в матче
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
85
75
310
48
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
75
49
39
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
1510
1114
619
619
223
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|14
|10
|1
|45 - 22
|52
|2.
|Заявка
|25
|12
|10
|3
|39 - 24
|46
|3.
|Заявка
|25
|11
|10
|4
|33 - 24
|43
|4.
|Заявка
|25
|11
|8
|6
|39 - 27
|41
|5.
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|29 - 23
|38
|6.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|32 - 31
|36
|7.
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|28 - 24
|36
|8.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|29 - 28
|35
|9.
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|38 - 31
|34
|10.
|Заявка
|25
|8
|10
|7
|17 - 18
|34
|11.
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|27 - 27
|33
|12.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|21 - 24
|32
|13.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|27 - 32
|31
|14.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|26 - 28
|27
|15.
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|24 - 40
|25
|16.
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|25 - 34
|24
|17.
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|17 - 34
|20
|18.
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|16 - 41
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|20 - 8
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|18 - 7
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|21 - 11
|28
|4.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 13
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 9
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 15
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|12 - 9
|22
|8.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 10
|21
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 21
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 10
|20
|11.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 14
|20
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|8 - 7
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 10
|17
|14.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|14 - 10
|16
|15.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 15
|14
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|5 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 11
|24
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|9 - 11
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 14
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 10
|15
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|11.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|12.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 16
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 19
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 21
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 18
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|10
|Рубин
|Лисакович Виталий
|9
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|9
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 7
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 5
|ФК Кубань
|Хомуха Иван
|8
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Нефтехимик
Исход игры
СКА-Хабаровск
85.1% (57)
Ничья
13.4% (9)
Нефтехимик
1.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
25% (16)
Меньше
75% (48)
Обе команды забьют
Да
37.5% (24)
Нет
62.5% (40)
Популярный счёт
1:0 СКА-Хабаровск
40.3% (27)
2:0 СКА-Хабаровск
19.4% (13)
2:1 СКА-Хабаровск
19.4% (13)
1:1 Ничья
11.9% (8)
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