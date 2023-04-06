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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 26.
СКА-Хабаровск
 
Позже
Нефтехимик
Прогнозы 67
СКА-Хабаровск 85.1% (57)
X 13.4% (9)
Нефтехимик 1.5% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
Нефтехимик
3.35
3.40
3.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Нефтехимик

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

13 матчей

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

МД
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.83
1.29

Среднее время на гол

49
70

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.38
1.08

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

65
83

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петров Илья 7 (6) 0.28
Алейников Василий 4 0.16
Стародуб Дмитрий 3 0.12
Мусалов Магомед 3 0.12
Гащенков Михаил 3 0.12
Жамалетдинов Тимур 3 0.12
Алиев Саид 3 0.12
Яо Жан Шарль I 3 0.12
Фомин Денис 2 0.08
Мирошниченко Никита 2 0.08
Рукас Томас 1 0.04
Натхо Амир 1 0.04
Турсунов Игорь 1 0.04
Левицкий Денис 1 0.04
Александр Иванков 1 0.04
Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уридия Мераби 5 (1) 0.2
Галиулин Вагиз 3 0.12
Дворецков Филипп 3 0.12
Лайкин Максим 3 0.12
Котов Павел 2 0.08
Шоркин Максим 1 0.04
Денисов Роман 1 0.04
Ширяев Максим 1 0.04
Котик Артём 1 0.04

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петров Илья 5 1
Фомин Денис 5 1
Рукас Томас 3 1
Алейников Василий 4 0
Мусалов Магомед 4 0
Гащенков Михаил 4 0
Сугробов Владимир 4 0
Бавин Юрий 3 0
Яо Жан Шарль I 3 0
Стародуб Дмитрий 1 1
Симонян Артём 1 1
Муминов Ильяс 1 1
Александр Иванков 1 1
Гелоян Ишхан 2 0
Турсунов Игорь 2 0
Мирошниченко Никита 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Натхо Амир 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Алиев Саид 1 0
Адили Мевлан 1 0
Климов Кирилл 1 0
Имамов Ислам 1 0
Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хубаев Давид 7 0
Бердников Алексей 5 1
Калугин Никита 4 1
Москвичёв Владимир 5 0
Дворецков Филипп 3 1
Галиулин Вагиз 4 0
Школик Игорь 4 0
Лайкин Максим 4 0
Котик Артём 2 1
Денисов Роман 3 0
Барсов Максим 2 0
Ситдиков Марат 2 0
Обухов Игорь 2 0
Терехов Антон 2 0
Ширяев Максим 2 0
Янушковский Роман 2 0
Базелюк Константин 1 0
Котов Павел 1 0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Нефтехимик
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

4
5
СКА-Хабаровск
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Нефтехимик
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

17
5

Волевые поражения

10
10
СКА-Хабаровск
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (8)
52% (13)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
36% (9)
16% (4)
Нефтехимик
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (4)
56% (14)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

20
5

Волевые поражения

14
15

Голы по времени матча

Забито

23
11
5 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
0
0%
1
9%
1-15
3
13%
1
9%
16-30
2
9%
2
18%
31-45
5
22%
3
27%
46-60
8
35%
2
18%
61-75
5
22%
2
18%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
10%
2
15%
1-15
2
20%
6
46%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
2
15%
76-90

Забито

15
11
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
5
33%
4
36%
76-90

Пропущено

21
10
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
4
19%
2
20%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
2
20%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
19%
1
10%
61-75
6
29%
5
50%
76-90

Забито

38
22
11 В 1-м тайме 7
27 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
8 Не забивали 10
2
5%
1
5%
1-15
5
13%
4
18%
16-30
4
11%
2
9%
31-45
7
18%
4
18%
46-60
10
26%
5
23%
61-75
10
26%
6
27%
76-90

Пропущено

31
23
13 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 14
5
16%
4
17%
1-15
5
16%
6
26%
16-30
3
10%
3
13%
31-45
3
10%
2
9%
46-60
5
16%
1
4%
61-75
10
32%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1
Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 СКА-Хабаровск - Зенит-2 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Актобе - СКА-Хабаровск 0:2 СКА-Хабаровск - Атырау 5:3 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 СКА-Хабаровск - Пюник 2:4 Акрон - СКА-Хабаровск 1:1 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 1:4 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 3:1 СКА-Хабаровск - Шинник 3:1 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:3 СКА-Хабаровск - Велес Москва 6:0 Алания - СКА-Хабаровск 4:1
Нефтехимик
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Нефтехимик 3:0 Нефтехимик - Волгарь 1:1 Велес Москва - Нефтехимик 4:1
Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 3:1 Нефтехимик - Кызыл-Жар 2:0 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Сочи - Нефтехимик 3:0 Рубин - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Нефтехимик 0:1 Уфа - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2 Нефтехимик - Енисей 1:1 Родина Москва - Нефтехимик 0:2 Нефтехимик - Динамо Махачкала 2:1 Балтика - Нефтехимик 2:2

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
Нефтехимик

Точный счет

3:1
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
6
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Точный счет

0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:1
5 раз 20%
0:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 32%
1
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
10 раз 40%
1
9 раз 36%
2
6 раз 24%

Тоталы голов в матче

СКА-Хабаровск
Нефтехимик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
5
7
5
1.5
3
10
4
8
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
5
4
9
1.5
3
9
2
11
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
15
10
11
14
1.5
6
19
6
19
2.5
2
23
3.5
1
24
4.5
1
24
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 25 14 10 1 45 - 22 52
2.
Рубин
 Заявка 25 12 10 3 39 - 24 46
3.
Енисей
 Заявка 25 11 10 4 33 - 24 43
4.
Алания
 Заявка 25 11 8 6 39 - 27 41
5.
Волгарь
 Заявка 25 10 8 7 29 - 23 38
6.
Арсенал Тула
 Заявка 25 10 6 9 32 - 31 36
7.
КАМАЗ
 Заявка 25 9 9 7 28 - 24 36
8.
Шинник
 Заявка 25 10 5 10 29 - 28 35
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 25 9 7 9 38 - 31 34
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 25 8 10 7 17 - 18 34
11.
Акрон
 Заявка 25 7 12 6 27 - 27 33
12.
Нефтехимик
 Заявка 25 8 8 9 21 - 24 32
13.
Родина Москва
 Заявка 25 8 7 10 27 - 32 31
14.
ФК Кубань
 Заявка 25 7 6 12 26 - 28 27
15.
Велес Москва
 Заявка 25 7 4 14 24 - 40 25
16.
Уфа
 Заявка 25 6 6 13 25 - 34 24
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 25 4 8 13 17 - 34 20
18.
Краснодар-2
 Заявка 25 4 6 15 16 - 41 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 12 9 3 0 20 - 8 30
2.
Шинник
 Заявка 13 8 4 1 18 - 7 28
3.
Балтика
 Заявка 12 8 4 0 21 - 11 28
4.
Рубин
 Заявка 13 6 6 1 24 - 13 24
5.
КАМАЗ
 Заявка 13 6 5 2 17 - 9 23
6.
Алания
 Заявка 13 6 5 2 22 - 15 23
7.
Волгарь
 Заявка 13 6 4 3 12 - 9 22
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 6 3 3 23 - 10 21
9.
Арсенал Тула
 Заявка 12 6 3 3 21 - 21 21
10.
ФК Кубань
 Заявка 13 6 2 5 16 - 10 20
11.
Велес Москва
 Заявка 13 6 2 5 16 - 14 20
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 4 5 3 8 - 7 17
13.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 5 4 11 - 10 17
14.
Акрон
 Заявка 12 3 7 2 14 - 10 16
15.
Уфа
 Заявка 12 4 2 6 14 - 15 14
16.
Родина Москва
 Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
18.
Краснодар-2
 Заявка 12 1 3 8 5 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 13 6 6 1 24 - 11 24
2.
Рубин
 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
3.
Родина Москва
 Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
4.
Алания
 Заявка 12 5 3 4 17 - 12 18
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 4 5 4 9 - 11 17
6.
Акрон
 Заявка 13 4 5 4 13 - 17 17
7.
Волгарь
 Заявка 12 4 4 4 17 - 14 16
8.
Арсенал Тула
 Заявка 13 4 3 6 11 - 10 15
9.
Нефтехимик
 Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
10.
КАМАЗ
 Заявка 12 3 4 5 11 - 15 13
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 3 4 6 15 - 21 13
12.
Енисей
 Заявка 13 2 7 4 13 - 16 13
13.
Краснодар-2
 Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
15.
Уфа
 Заявка 13 2 4 7 11 - 19 10
16.
Шинник
 Заявка 12 2 1 9 11 - 21 7
17.
ФК Кубань
 Заявка 12 1 4 7 10 - 18 7
18.
Велес Москва
 Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Рубин Лисакович Виталий 9
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 7
Шинник Грузнов Илья 2 5
ФК Кубань Хомуха Иван 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Нефтехимик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 апреля 2023, осталось 1 день 10 часов 22 минуты.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 67
    СКА-Хабаровск 85.1% (57)
    X 13.4% (9)
    Нефтехимик 1.5% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Нефтехимик
    3.35
    3.40
    3.50
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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Нефтехимик

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    85.1% (57)
    Ничья
    13.4% (9)
    Нефтехимик
    1.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    25% (16)
    Меньше
    75% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    37.5% (24)
    Нет
    62.5% (40)
    Популярный счёт
    1:0 СКА-Хабаровск
    40.3% (27)
    2:0 СКА-Хабаровск
    19.4% (13)
    2:1 СКА-Хабаровск
    19.4% (13)
    1:1 Ничья
    11.9% (8)
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    СКА-Хабаровск
    Нефтехимик
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