Тур: 26.
Позже
История личных встреч
Арсенал Тула
ФК Кубань
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
3.5
1
Среднее время на гол
25
90
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
90
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луценко Евгений
|8
|0.32
|Панченко Кирилл
|8 (2)
|0.32
|Ткачёв Сергей
|5
|0.2
|Алиев Камран
|3
|0.12
|Григалава Гиа
|1
|0.04
|Померко Алексей
|1
|0.04
|Григорян Арутюн
|1
|0.04
|Яковлев Михаил
|1
|0.04
|Хабибов Ансор
|1
|0.04
|Манелов Ираклий
|1
|0.04
|Козлов Иван
|1
|0.04
|Кайнов Максим
|1
|0.04
ФК Кубань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абдоков Нури
|10 (2)
|0.4
|Чуканов Андреа
|2
|0.08
|Архипов Артём
|2
|0.08
|Мосейчук Илья
|2
|0.08
|Родин Даниил
|2
|0.08
|Рыбин Алексей
|1
|0.04
|Таказов Сослан
|1
|0.04
|Щёткин Алексей
|1
|0.04
|Лаук Максим
|1
|0.04
|Махатадзе Георгий
|1
|0.04
|Горовых Даниил
|1
|0.04
|Цаллагов Дзамболат
|1
|0.04
|Сидоров Максим
|1 (1)
|0.04
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сериков Илья
|4
|1
|Панченко Кирилл
|3
|1
|Григалава Гиа
|4
|0
|Луценко Евгений
|4
|0
|Померко Алексей
|3
|0
|Мануйлов Роман
|3
|0
|Суханов Артём Романович
|3
|0
|Ставпец Александр
|2
|0
|Григорян Арутюн
|2
|0
|Насыров Исламжан
|2
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Левашов Михаил
|1
|0
|Деспотович Джордже
|1
|0
|Изотов Роман
|1
|0
|Яковлев Михаил
|1
|0
|Шамов Егор
|1
|0
|Бакалюк Никита
|1
|0
|Хабибов Ансор
|1
|0
|Козлов Иван
|1
|0
|Большаков Кирилл
|1
|0
|Кайнов Максим
|1
|0
ФК Кубань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безденежных Игорь
|7
|1
|Хомуха Иван
|7
|0
|Родин Даниил
|6
|0
|Сидоров Максим
|3
|1
|Таказов Сослан
|4
|0
|Архипов Артём
|4
|0
|Мосейчук Илья
|4
|0
|Позняк Александр
|2
|1
|Махатадзе Георгий
|3
|0
|Абдоков Нури
|3
|0
|Байрыев Азат
|2
|0
|Ткачук Денис
|2
|0
|Чуканов Андреа
|2
|0
|Цаллагов Дзамболат
|2
|0
|Голосов Илья
|2
|0
|Гудков Ян
|2
|0
|Нестеренко Юрий
|1
|0
|Лаук Максим
|1
|0
|Югалдин Дмитрий
|1
|0
|Солоп Аркадий
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал Тула
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
ФК Кубань
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
6
6
Арсенал Тула
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
ФК Кубань
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
9
14
Арсенал Тула
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
60% (15)
16% (4)
ФК Кубань
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
15
8
Волевые поражения
15
20
Голы по времени матча
Забито
21
10
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
3
14%
1
10%
1-15
5
24%
2
20%
16-30
2
10%
2
20%
31-45
3
14%
2
20%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
24%
3
30%
76-90
Пропущено
21
18
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
5%
1
6%
1-15
6
29%
2
11%
16-30
6
29%
3
17%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
4
19%
5
28%
61-75
2
10%
7
39%
76-90
Забито
11
16
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
1
9%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
1
9%
6
38%
46-60
4
36%
1
6%
61-75
3
27%
4
25%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
20%
1
10%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
1
10%
4
40%
76-90
Забито
32
26
13 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 10
8 Не забивали 10
4
13%
4
15%
1-15
5
16%
3
12%
16-30
4
13%
3
12%
31-45
4
13%
8
31%
46-60
7
22%
1
4%
61-75
8
25%
7
27%
76-90
Пропущено
31
28
18 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 17
3
10%
2
7%
1-15
9
29%
29%
3
11%
16-30
6
19%
4
14%
31-45
4
13%
2
7%
46-60
6
19%
6
21%
61-75
3
10%
11
39%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3
Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0 Арсенал Тула - Сутьеска 4:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Акрон - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 Шинник - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Волгарь 3:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:2 Динамо Брянск - Арсенал Тула 0:0 Рубин - Арсенал Тула 1:2
ФК Кубань
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ФК Кубань - Шинник 2:0 Волгарь - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Алания - ФК Кубань 1:1
ФК Кубань - Рубин 1:2 ФК Кубань - Мактаарал 0:1 Ширак - ФК Кубань 0:2 Шинник - ФК Кубань 1:2 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Уфа - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Кубань Холдинг 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Нефтехимик 0:1 Енисей - ФК Кубань 2:1 Шинник - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Балтика 0:0
Результаты матчей
Арсенал Тула
ФК Кубань
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 32%
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
3
4 раза 16%
0
10 раз 40%
1
9 раз 36%
2
3 раза 12%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Арсенал Тула
ФК Кубань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
85
84
58
39
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
75
310
111
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
1510
1114
619
421
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|14
|10
|1
|45 - 22
|52
|2.
|Заявка
|25
|12
|10
|3
|39 - 24
|46
|3.
|Заявка
|25
|11
|10
|4
|33 - 24
|43
|4.
|Заявка
|25
|11
|8
|6
|39 - 27
|41
|5.
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|29 - 23
|38
|6.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|32 - 31
|36
|7.
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|28 - 24
|36
|8.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|29 - 28
|35
|9.
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|38 - 31
|34
|10.
|Заявка
|25
|8
|10
|7
|17 - 18
|34
|11.
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|27 - 27
|33
|12.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|21 - 24
|32
|13.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|27 - 32
|31
|14.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|26 - 28
|27
|15.
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|24 - 40
|25
|16.
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|25 - 34
|24
|17.
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|17 - 34
|20
|18.
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|16 - 41
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|20 - 8
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|18 - 7
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|21 - 11
|28
|4.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 13
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 9
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 15
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|12 - 9
|22
|8.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 10
|21
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 21
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 10
|20
|11.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 14
|20
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|8 - 7
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 10
|17
|14.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|14 - 10
|16
|15.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 15
|14
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|5 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 11
|24
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|9 - 11
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 14
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 10
|15
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|11.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|12.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 16
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 19
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 21
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 18
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|10
|Рубин
|Лисакович Виталий
|9
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|9
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 7
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 5
|ФК Кубань
|Хомуха Иван
|8
Прогнозы на матч Арсенал Тула - ФК Кубань
Исход игры
Арсенал Тула
86% (49)
Ничья
10.5% (6)
ФК Кубань
3.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.74% (22)
Меньше
59.26% (32)
Обе команды забьют
Да
50% (27)
Нет
50% (27)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
35.1% (20)
1:0 Арсенал Тула
29.8% (17)
2:0 Арсенал Тула
17.5% (10)
1:1 Ничья
8.8% (5)
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