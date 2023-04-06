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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 26.
Арсенал Тула
 
Позже
ФК Кубань
Прогнозы 57
Арсенал Тула 86% (49)
X 10.5% (6)
ФК Кубань 3.5% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арсенал Тула
Ничья
ФК Кубань
4.55
3.65
4.90
Все Коэффициенты

История личных встреч

Арсенал Тула
ФК Кубань

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
5:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

3.5
1

Среднее время на гол

25
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
90

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луценко Евгений 8 0.32
Панченко Кирилл 8 (2) 0.32
Ткачёв Сергей 5 0.2
Алиев Камран 3 0.12
Григалава Гиа 1 0.04
Померко Алексей 1 0.04
Григорян Арутюн 1 0.04
Яковлев Михаил 1 0.04
Хабибов Ансор 1 0.04
Манелов Ираклий 1 0.04
Козлов Иван 1 0.04
Кайнов Максим 1 0.04
ФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдоков Нури 10 (2) 0.4
Чуканов Андреа 2 0.08
Архипов Артём 2 0.08
Мосейчук Илья 2 0.08
Родин Даниил 2 0.08
Рыбин Алексей 1 0.04
Таказов Сослан 1 0.04
Щёткин Алексей 1 0.04
Лаук Максим 1 0.04
Махатадзе Георгий 1 0.04
Горовых Даниил 1 0.04
Цаллагов Дзамболат 1 0.04
Сидоров Максим 1 (1) 0.04

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сериков Илья 4 1
Панченко Кирилл 3 1
Григалава Гиа 4 0
Луценко Евгений 4 0
Померко Алексей 3 0
Мануйлов Роман 3 0
Суханов Артём Романович 3 0
Ставпец Александр 2 0
Григорян Арутюн 2 0
Насыров Исламжан 2 0
Ткачёв Сергей 1 0
Левашов Михаил 1 0
Деспотович Джордже 1 0
Изотов Роман 1 0
Яковлев Михаил 1 0
Шамов Егор 1 0
Бакалюк Никита 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Козлов Иван 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Кайнов Максим 1 0
ФК Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безденежных Игорь 7 1
Хомуха Иван 7 0
Родин Даниил 6 0
Сидоров Максим 3 1
Таказов Сослан 4 0
Архипов Артём 4 0
Мосейчук Илья 4 0
Позняк Александр 2 1
Махатадзе Георгий 3 0
Абдоков Нури 3 0
Байрыев Азат 2 0
Ткачук Денис 2 0
Чуканов Андреа 2 0
Цаллагов Дзамболат 2 0
Голосов Илья 2 0
Гудков Ян 2 0
Нестеренко Юрий 1 0
Лаук Максим 1 0
Югалдин Дмитрий 1 0
Солоп Аркадий 1 0

Результаты матчей

Арсенал Тула
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
ФК Кубань
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

6
6
Арсенал Тула
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
ФК Кубань
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

9
14
Арсенал Тула
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
60% (15)
16% (4)
ФК Кубань
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

15
8

Волевые поражения

15
20

Голы по времени матча

Забито

21
10
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
3
14%
1
10%
1-15
5
24%
2
20%
16-30
2
10%
2
20%
31-45
3
14%
2
20%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
24%
3
30%
76-90

Пропущено

21
18
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
5%
1
6%
1-15
6
29%
2
11%
16-30
6
29%
3
17%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
4
19%
5
28%
61-75
2
10%
7
39%
76-90

Забито

11
16
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
1
9%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
1
9%
6
38%
46-60
4
36%
1
6%
61-75
3
27%
4
25%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
20%
1
10%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
1
10%
4
40%
76-90

Забито

32
26
13 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 10
8 Не забивали 10
4
13%
4
15%
1-15
5
16%
3
12%
16-30
4
13%
3
12%
31-45
4
13%
8
31%
46-60
7
22%
1
4%
61-75
8
25%
7
27%
76-90

Пропущено

31
28
18 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 17
3
10%
2
7%
1-15
9
29%
29%
3
11%
16-30
6
19%
4
14%
31-45
4
13%
2
7%
46-60
6
19%
6
21%
61-75
3
10%
11
39%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3
Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0 Арсенал Тула - Сутьеска 4:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Акрон - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 Шинник - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Волгарь 3:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:2 Динамо Брянск - Арсенал Тула 0:0 Рубин - Арсенал Тула 1:2
ФК Кубань
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ФК Кубань - Шинник 2:0 Волгарь - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Алания - ФК Кубань 1:1
ФК Кубань - Рубин 1:2 ФК Кубань - Мактаарал 0:1 Ширак - ФК Кубань 0:2 Шинник - ФК Кубань 1:2 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Уфа - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Кубань Холдинг 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Нефтехимик 0:1 Енисей - ФК Кубань 2:1 Шинник - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Балтика 0:0

Результаты матчей

Арсенал Тула
ФК Кубань

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 32%
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
3
4 раза 16%
0
10 раз 40%
1
9 раз 36%
2
3 раза 12%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Арсенал Тула
ФК Кубань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
5
8
4
1.5
5
8
3
9
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
7
5
3
10
1.5
1
11
1
12
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
15
10
11
14
1.5
6
19
4
21
2.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 25 14 10 1 45 - 22 52
2.
Рубин
 Заявка 25 12 10 3 39 - 24 46
3.
Енисей
 Заявка 25 11 10 4 33 - 24 43
4.
Алания
 Заявка 25 11 8 6 39 - 27 41
5.
Волгарь
 Заявка 25 10 8 7 29 - 23 38
6.
Арсенал Тула
 Заявка 25 10 6 9 32 - 31 36
7.
КАМАЗ
 Заявка 25 9 9 7 28 - 24 36
8.
Шинник
 Заявка 25 10 5 10 29 - 28 35
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 25 9 7 9 38 - 31 34
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 25 8 10 7 17 - 18 34
11.
Акрон
 Заявка 25 7 12 6 27 - 27 33
12.
Нефтехимик
 Заявка 25 8 8 9 21 - 24 32
13.
Родина Москва
 Заявка 25 8 7 10 27 - 32 31
14.
ФК Кубань
 Заявка 25 7 6 12 26 - 28 27
15.
Велес Москва
 Заявка 25 7 4 14 24 - 40 25
16.
Уфа
 Заявка 25 6 6 13 25 - 34 24
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 25 4 8 13 17 - 34 20
18.
Краснодар-2
 Заявка 25 4 6 15 16 - 41 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 12 9 3 0 20 - 8 30
2.
Шинник
 Заявка 13 8 4 1 18 - 7 28
3.
Балтика
 Заявка 12 8 4 0 21 - 11 28
4.
Рубин
 Заявка 13 6 6 1 24 - 13 24
5.
КАМАЗ
 Заявка 13 6 5 2 17 - 9 23
6.
Алания
 Заявка 13 6 5 2 22 - 15 23
7.
Волгарь
 Заявка 13 6 4 3 12 - 9 22
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 6 3 3 23 - 10 21
9.
Арсенал Тула
 Заявка 12 6 3 3 21 - 21 21
10.
ФК Кубань
 Заявка 13 6 2 5 16 - 10 20
11.
Велес Москва
 Заявка 13 6 2 5 16 - 14 20
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 4 5 3 8 - 7 17
13.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 5 4 11 - 10 17
14.
Акрон
 Заявка 12 3 7 2 14 - 10 16
15.
Уфа
 Заявка 12 4 2 6 14 - 15 14
16.
Родина Москва
 Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
18.
Краснодар-2
 Заявка 12 1 3 8 5 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 13 6 6 1 24 - 11 24
2.
Рубин
 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
3.
Родина Москва
 Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
4.
Алания
 Заявка 12 5 3 4 17 - 12 18
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 4 5 4 9 - 11 17
6.
Акрон
 Заявка 13 4 5 4 13 - 17 17
7.
Волгарь
 Заявка 12 4 4 4 17 - 14 16
8.
Арсенал Тула
 Заявка 13 4 3 6 11 - 10 15
9.
Нефтехимик
 Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
10.
КАМАЗ
 Заявка 12 3 4 5 11 - 15 13
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 3 4 6 15 - 21 13
12.
Енисей
 Заявка 13 2 7 4 13 - 16 13
13.
Краснодар-2
 Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
15.
Уфа
 Заявка 13 2 4 7 11 - 19 10
16.
Шинник
 Заявка 12 2 1 9 11 - 21 7
17.
ФК Кубань
 Заявка 12 1 4 7 10 - 18 7
18.
Велес Москва
 Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
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Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Рубин Лисакович Виталий 9
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 7
Шинник Грузнов Илья 2 5
ФК Кубань Хомуха Иван 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - ФК Кубань от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 апреля 2023, осталось 1 день 16 часов 22 минуты.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 57
    Арсенал Тула 86% (49)
    X 10.5% (6)
    ФК Кубань 3.5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    ФК Кубань
    4.55
    3.65
    4.90
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    Где смотреть матч Арсенал Тула - ФК Кубань онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал Тула - ФК Кубань

    Исход игры
    Арсенал Тула
    86% (49)
    Ничья
    10.5% (6)
    ФК Кубань
    3.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.74% (22)
    Меньше
    59.26% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (27)
    Нет
    50% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал Тула
    35.1% (20)
    1:0 Арсенал Тула
    29.8% (17)
    2:0 Арсенал Тула
    17.5% (10)
    1:1 Ничья
    8.8% (5)
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    Арсенал Тула
    ФК Кубань
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