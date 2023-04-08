Тур: 27. Стадион: Stadion Florian Krygier. Главный судья: Франковски Бартож
2:1
Первый тайм: 26'
Ход матча
3'
0:1
15'
1:1
17'
2:1
23
Цех
Бенедикт
24
Югас
Якуб
20
Karol
Knap
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
76 Maciej Kowal
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Погонь Щецин
Краковия
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед
23 матча
34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
16
Голов в среднем за матч
1.2
1.23
Среднее время на гол
75
73
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.46
1.1
Среднее время на гол
61
81
Всего голов
31
27
Голов в среднем за матч
1.35
1.17
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
Среднее время на гол
66
76
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|10 (2)
|0.37
|Ковальчик Себастьян
|5 (2)
|0.19
|Захович Лука
|5
|0.19
|Бичахчян Ваан
|5
|0.19
|Алмквист Понтус
|3
|0.11
|Дабровски Дамьян
|3
|0.11
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.07
|Кутрис Леонардо
|2
|0.07
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.04
|Ленговски Матеуш
|1
|0.04
|Горгон Александр
|1
|0.04
|Бартковски Якуб
|1
|0.04
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.04
|Дрыгас Камил
|1 (1)
|0.04
|Вальквист Линус
|0
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракочи Михал
|6
|0.22
|Кялльман Беньямин
|4
|0.15
|Patryk Makuch
|4 (1)
|0.15
|Мишор Якуб
|2
|0.07
|Бохнак Матеуш
|2
|0.07
|Какабадзе Отар
|1
|0.04
|Коноплянка Евгений
|1
|0.04
|Югас Якуб
|1
|0.04
|Хебо Матиас
|1
|0.04
|Лосаж Флорьян
|1
|0.04
|Takuto Oshima
|1
|0.04
|Karol Knap
|1 (1)
|0.04
|Хосконен Артту
|1
|0.04
|Родин Матай
|1
|0.04
|Яблонски Давид
|1
|0.04
|Гицэ Вирджил
|1
|0.04
|Сиплак Михал
|0
|0
|Атанасов Яни
|0
|0
|Балай Филип
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Триантафиллопулос Константинос
|5
|1
|Леонардо Родригес
|6
|0
|Бичахчян Ваан
|5
|0
|Ленговски Матеуш
|5
|0
|Цех Бенедикт
|4
|0
|Захович Лука
|4
|0
|Дабровски Дамьян
|3
|0
|Ковальчик Себастьян
|3
|0
|Форнальчик Мариуш
|3
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Кухарчик Михал
|2
|0
|Бартковски Якуб
|2
|0
|Стипица Данте
|2
|0
|Кужава Рафал
|2
|0
|Малец Мариуш
|2
|0
|Дрыгас Камил
|1
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Кутрис Леонардо
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Вендрыховски Марцел
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яблонски Давид
|7
|1
|Takuto Oshima
|6
|1
|Какабадзе Отар
|6
|0
|Ярошински Павел
|5
|0
|Сиплак Михал
|5
|0
|Рыпэ Корнел
|4
|0
|Югас Якуб
|4
|0
|Ракочи Михал
|4
|0
|Patryk Makuch
|4
|0
|Атанасов Яни
|2
|1
|Лосаж Флорьян
|3
|0
|Коноплянка Евгений
|2
|0
|Хебо Матиас
|2
|0
|Кялльман Беньямин
|2
|0
|Гицэ Вирджил
|2
|0
|Немчикски Карол
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Родин Матай
|1
|0
|Бохнак Матеуш
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Краковия
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
6
8
Погонь Щецин
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Краковия
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
18
15
Погонь Щецин
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
58% (15)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Краковия
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
27% (7)
54% (14)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
24
23
Голы по времени матча
Забито
17
14
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
3
18%
2
14%
1-15
2
12%
3
21%
16-30
4
24%
3
21%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
4
29%
61-75
1
6%
2
14%
76-90
Пропущено
16
16
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
13%
1
6%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
6
38%
7
44%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
2
13%
3
19%
76-90
Забито
21
15
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
2
10%
5
33%
46-60
5
24%
1
7%
61-75
5
24%
5
33%
76-90
Пропущено
22
9
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
3
14%
1
11%
1-15
2
9%
1
11%
16-30
3
14%
1
11%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
5
23%
2
22%
61-75
4
18%
4
44%
76-90
Забито
38
29
18 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 13
5 Не забивали 7
7
18%
2
7%
1-15
5
13%
5
17%
16-30
6
16%
5
17%
31-45
5
13%
5
17%
46-60
9
24%
5
17%
61-75
6
16%
7
24%
76-90
Пропущено
38
25
15 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 17
5
13%
2
8%
1-15
5
13%
2
8%
16-30
5
13%
3
12%
31-45
11
29%
7
28%
46-60
6
16%
4
16%
61-75
6
16%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лех - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2
Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Карабах 4:2 Погонь Щецин - Стяуа 2:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ракув 0:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:4 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Легия - Погонь Щецин 1:1 Рекорд Бельско-Бяла - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Погонь Щецин 4:2
Краковия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Краковия 4:1 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Шлёнск 1:1
Пяст - Краковия 2:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Легия - Краковия 2:2 Корона Кельце - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 Баник Острава - Краковия 2:0 Сигма Оломоуц - Краковия 1:2 Краковия - Нюрнберг 0:0 Краковия - Ганза 0:6 Краковия - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Краковия - Банска-Бистрица 1:0 Краковия - Подбрезова 3:4 Висла Плоцк - Краковия 1:0 Краковия - Ягеллония 1:0 Заглембе Любин - Краковия 0:2 Краковия - Лех 0:0
Результаты матчей
Погонь Щецин
Краковия
Точный счет
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Точный счет
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 35%
1
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
Краковия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
94
66
58
210
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
94
77
49
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
188
1313
917
422
224
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|19
|4
|3
|52 - 19
|61
|2.
|26
|16
|7
|3
|42 - 27
|55
|3.
|26
|12
|8
|6
|36 - 25
|44
|4.
|2:1
|27
|12
|8
|7
|41 - 38
|44
|5.
|26
|10
|8
|8
|30 - 23
|38
|6.
|27
|10
|8
|9
|32 - 31
|38
|7.
|27
|10
|6
|11
|37 - 35
|36
|8.
|27
|10
|6
|11
|29 - 27
|36
|9.
|1:2
|27
|9
|8
|10
|30 - 27
|35
|10.
|27
|9
|7
|11
|30 - 32
|34
|11.
|26
|9
|6
|11
|27 - 30
|33
|12.
|27
|8
|7
|12
|29 - 38
|31
|13.
|27
|8
|7
|12
|24 - 38
|31
|14.
|27
|7
|10
|10
|25 - 35
|31
|15.
|26
|6
|12
|8
|36 - 35
|30
|16.
|27
|7
|8
|12
|33 - 40
|29
|17.
|26
|7
|5
|14
|25 - 42
|26
|18.
|26
|4
|7
|15
|25 - 41
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|1
|0
|34 - 7
|37
|2.
|13
|9
|4
|0
|26 - 13
|31
|3.
|14
|8
|3
|3
|20 - 10
|27
|4.
|1:2
|13
|6
|4
|3
|16 - 8
|22
|5.
|2:1
|13
|6
|4
|3
|19 - 17
|22
|6.
|13
|6
|2
|5
|24 - 19
|20
|7.
|13
|6
|2
|5
|18 - 14
|20
|8.
|13
|6
|2
|5
|14 - 13
|20
|9.
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|10.
|14
|4
|6
|4
|16 - 19
|18
|11.
|13
|4
|5
|4
|14 - 12
|17
|12.
|13
|4
|4
|5
|12 - 16
|16
|13.
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|14.
|13
|3
|6
|4
|15 - 14
|15
|15.
|13
|4
|2
|7
|13 - 17
|14
|16.
|13
|3
|5
|5
|14 - 18
|14
|17.
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|18.
|14
|2
|5
|7
|9 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|3
|3
|18 - 12
|24
|2.
|13
|7
|3
|3
|16 - 14
|24
|3.
|13
|6
|6
|1
|18 - 11
|24
|4.
|13
|7
|2
|4
|15 - 9
|23
|5.
|2:1
|14
|6
|4
|4
|22 - 21
|22
|6.
|14
|6
|3
|5
|15 - 13
|21
|7.
|13
|6
|2
|5
|15 - 20
|20
|8.
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|9.
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|10.
|14
|5
|2
|7
|16 - 20
|17
|11.
|13
|4
|3
|6
|16 - 18
|15
|12.
|13
|3
|4
|6
|9 - 16
|13
|13.
|1:2
|14
|3
|4
|7
|14 - 19
|13
|14.
|14
|2
|5
|7
|15 - 25
|11
|15.
|13
|3
|1
|9
|13 - 26
|10
|16.
|13
|0
|10
|3
|12 - 16
|10
|17.
|13
|2
|3
|8
|17 - 25
|9
|18.
|13
|1
|2
|10
|11 - 23
|5
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Имас Хесус
|11 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|10 (4)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|10 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (3)
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9
|Гурник Забже
|Янжа Эрик
|10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|10