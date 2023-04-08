Тур: 27. Стадион: Stadion Florian Krygier. Главный судья: Франковски Бартож
3:2
Конец матча
0'
0:1
3' ГолБохнак Матеуш
1:1
15' ГолКутрис Леонардо
2:1
17' ГолБичахчян Ваан
2:2
54' ГолАтанасов Яни
3:2
88' ГолГоргон Александр
90'+5
Ход матча
3'
0:1
15'
1:1
17'
2:1
54'
2:2
88'
23
Цех
Бенедикт
24
Югас
Якуб
20
Karol
Knap
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
76 Maciej Kowal
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Погонь Щецин
Краковия
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед
23 матча
34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
16
Голов в среднем за матч
1.2
1.23
Среднее время на гол
75
73
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.46
1.1
Среднее время на гол
61
81
Всего голов
31
27
Голов в среднем за матч
1.35
1.17
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
Среднее время на гол
66
76
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|10 (2)
|0.37
|Ковальчик Себастьян
|5 (2)
|0.19
|Захович Лука
|5
|0.19
|Бичахчян Ваан
|5
|0.19
|Алмквист Понтус
|3
|0.11
|Дабровски Дамьян
|3
|0.11
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.07
|Горгон Александр
|2
|0.07
|Кутрис Леонардо
|2
|0.07
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.04
|Ленговски Матеуш
|1
|0.04
|Бартковски Якуб
|1
|0.04
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.04
|Дрыгас Камил
|1 (1)
|0.04
|Вальквист Линус
|0
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракочи Михал
|6
|0.22
|Кялльман Беньямин
|4
|0.15
|Patryk Makuch
|4 (1)
|0.15
|Мишор Якуб
|2
|0.07
|Бохнак Матеуш
|2
|0.07
|Какабадзе Отар
|1
|0.04
|Коноплянка Евгений
|1
|0.04
|Атанасов Яни
|1
|0.04
|Югас Якуб
|1
|0.04
|Хебо Матиас
|1
|0.04
|Лосаж Флорьян
|1
|0.04
|Takuto Oshima
|1
|0.04
|Karol Knap
|1 (1)
|0.04
|Хосконен Артту
|1
|0.04
|Родин Матай
|1
|0.04
|Яблонски Давид
|1
|0.04
|Гицэ Вирджил
|1
|0.04
|Сиплак Михал
|0
|0
|Балай Филип
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Триантафиллопулос Константинос
|5
|1
|Леонардо Родригес
|6
|0
|Бичахчян Ваан
|5
|0
|Ленговски Матеуш
|5
|0
|Цех Бенедикт
|4
|0
|Захович Лука
|4
|0
|Дабровски Дамьян
|3
|0
|Ковальчик Себастьян
|3
|0
|Форнальчик Мариуш
|3
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Кухарчик Михал
|2
|0
|Бартковски Якуб
|2
|0
|Стипица Данте
|2
|0
|Кужава Рафал
|2
|0
|Малец Мариуш
|2
|0
|Дрыгас Камил
|1
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Кутрис Леонардо
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Вендрыховски Марцел
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яблонски Давид
|7
|1
|Takuto Oshima
|6
|1
|Какабадзе Отар
|6
|0
|Ярошински Павел
|5
|0
|Сиплак Михал
|5
|0
|Рыпэ Корнел
|4
|0
|Югас Якуб
|4
|0
|Ракочи Михал
|4
|0
|Patryk Makuch
|4
|0
|Атанасов Яни
|2
|1
|Лосаж Флорьян
|3
|0
|Коноплянка Евгений
|2
|0
|Хебо Матиас
|2
|0
|Кялльман Беньямин
|2
|0
|Гицэ Вирджил
|2
|0
|Немчикски Карол
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Родин Матай
|1
|0
|Бохнак Матеуш
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Краковия
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
6
10
Погонь Щецин
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Краковия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
18
15
Погонь Щецин
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
56% (15)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
Краковия
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
30% (8)
52% (14)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
14
4
Волевые поражения
24
25
Голы по времени матча
Забито
20
16
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
4
20%
3
19%
1-15
3
15%
3
19%
16-30
4
20%
3
19%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
4
20%
4
25%
61-75
2
10%
2
13%
76-90
Пропущено
18
19
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
3
17%
2
11%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
7
39%
7
37%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
2
11%
4
21%
76-90
Забито
21
15
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
2
10%
5
33%
46-60
5
24%
1
7%
61-75
5
24%
5
33%
76-90
Пропущено
22
9
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
3
14%
1
11%
1-15
2
9%
1
11%
16-30
3
14%
1
11%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
5
23%
2
22%
61-75
4
18%
4
44%
76-90
Забито
41
31
20 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 14
5 Не забивали 7
8
20%
3
10%
1-15
6
15%
5
16%
16-30
6
15%
5
16%
31-45
5
12%
6
19%
46-60
9
22%
5
16%
61-75
7
17%
7
23%
76-90
Пропущено
40
28
16 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 18
6
15%
3
11%
1-15
5
13%
3
11%
16-30
5
13%
3
11%
31-45
12
30%
7
25%
46-60
6
15%
4
14%
61-75
6
15%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лех - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2
Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Карабах 4:2 Погонь Щецин - Стяуа 2:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ракув 0:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:4 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Легия - Погонь Щецин 1:1 Рекорд Бельско-Бяла - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Погонь Щецин 4:2
Краковия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Краковия 4:1 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Шлёнск 1:1
Пяст - Краковия 2:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Легия - Краковия 2:2 Корона Кельце - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 Баник Острава - Краковия 2:0 Сигма Оломоуц - Краковия 1:2 Краковия - Нюрнберг 0:0 Краковия - Ганза 0:6 Краковия - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Краковия - Банска-Бистрица 1:0 Краковия - Подбрезова 3:4 Висла Плоцк - Краковия 1:0 Краковия - Ягеллония 1:0 Заглембе Любин - Краковия 0:2 Краковия - Лех 0:0
Результаты матчей
Погонь Щецин
Краковия
Точный счет
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
Точный счет
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 33%
1
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
2
8 раз 30%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
Краковия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
76
58
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
77
59
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
198
1413
1017
522
225
126
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Имас Хесус
|11 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|10 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (4)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|10 (4)
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9
|Гурник Забже
|Янжа Эрик
|10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|10