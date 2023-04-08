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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Франковски Бартож
Погонь Щецин
3:2
Конец матча
Краковия
0'
0:1
3' Гол
Бохнак Матеуш
1:1
15' Гол
Кутрис Леонардо
2:1
17' Гол
Бичахчян Ваан
2:2
54' Гол
Атанасов Яни
3:2
88' Гол
Горгон Александр
90'+5
81
Bartosz
Klebaniuk
28
Вальквист
Линус
68
Лонкар
Даниель
23
Цех
Бенедикт
32
Кутрис
Леонардо
8
Дабровски
Дамьян
99
Ленговски
Матеуш
22
Бичахчян
Ваан
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
20
Горгон
Александр
23
Немчикски
Карол
4
Ярошински
Павел
5
Гицэ
Вирджил
24
Югас
Якуб
25
Какабадзе
Отар
17
Бохнак
Матеуш
18
Takuto
Oshima
20
Karol
Knap
10
Коноплянка
Евгений
6
Атанасов
Яни
9
Кялльман
Беньямин
Погонь Щецин
4-2-3-1
Краковия
3-4-2-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Краковия

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед

23 матча

34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
ЭГА
2:1
Э
1:0
Э
2:0
ЭГА
0:3
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:4
Э
0:3
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:1
ЭГА
3:2
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
0:1

Голы

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

1.2
1.23

Среднее время на гол

75
73

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.46
1.1

Среднее время на гол

61
81

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.35
1.17

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20

Среднее время на гол

66
76

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 10 (2) 0.37
Ковальчик Себастьян 5 (2) 0.19
Захович Лука 5 0.19
Бичахчян Ваан 5 0.19
Алмквист Понтус 3 0.11
Дабровски Дамьян 3 0.11
Салес Жеан Карлос 2 0.07
Горгон Александр 2 0.07
Кутрис Леонардо 2 0.07
Вендрыховски Марцел 1 0.04
Ленговски Матеуш 1 0.04
Бартковски Якуб 1 0.04
Смолиньски Кацпер 1 0.04
Дрыгас Камил 1 (1) 0.04
Вальквист Линус 0 0
Триантафиллопулос Константинос 0 0
Форнальчик Мариуш 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракочи Михал 6 0.22
Кялльман Беньямин 4 0.15
Patryk Makuch 4 (1) 0.15
Мишор Якуб 2 0.07
Бохнак Матеуш 2 0.07
Какабадзе Отар 1 0.04
Коноплянка Евгений 1 0.04
Атанасов Яни 1 0.04
Югас Якуб 1 0.04
Хебо Матиас 1 0.04
Лосаж Флорьян 1 0.04
Takuto Oshima 1 0.04
Karol Knap 1 (1) 0.04
Хосконен Артту 1 0.04
Родин Матай 1 0.04
Яблонски Давид 1 0.04
Гицэ Вирджил 1 0.04
Сиплак Михал 0 0
Балай Филип 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Триантафиллопулос Константинос 5 1
Леонардо Родригес 6 0
Бичахчян Ваан 5 0
Ленговски Матеуш 5 0
Цех Бенедикт 4 0
Захович Лука 4 0
Дабровски Дамьян 3 0
Ковальчик Себастьян 3 0
Форнальчик Мариуш 3 0
Салес Жеан Карлос 2 0
Кухарчик Михал 2 0
Бартковски Якуб 2 0
Стипица Данте 2 0
Кужава Рафал 2 0
Малец Мариуш 2 0
Дрыгас Камил 1 0
Вальквист Линус 1 0
Кутрис Леонардо 1 0
Мата Луиш 1 0
Вендрыховски Марцел 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яблонски Давид 7 1
Takuto Oshima 6 1
Какабадзе Отар 6 0
Ярошински Павел 5 0
Сиплак Михал 5 0
Рыпэ Корнел 4 0
Югас Якуб 4 0
Ракочи Михал 4 0
Patryk Makuch 4 0
Атанасов Яни 2 1
Лосаж Флорьян 3 0
Коноплянка Евгений 2 0
Хебо Матиас 2 0
Кялльман Беньямин 2 0
Гицэ Вирджил 2 0
Немчикски Карол 2 0
Karol Knap 2 0
Родин Матай 1 0
Бохнак Матеуш 1 0
Мишор Якуб 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Краковия
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

6
10
Погонь Щецин
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Краковия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

18
15
Погонь Щецин
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
56% (15)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
Краковия
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
30% (8)
52% (14)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

14
4

Волевые поражения

24
25

Голы по времени матча

Забито

20
16
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
4
20%
3
19%
1-15
3
15%
3
19%
16-30
4
20%
3
19%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
4
20%
4
25%
61-75
2
10%
2
13%
76-90

Пропущено

18
19
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
3
17%
2
11%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
7
39%
7
37%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
2
11%
4
21%
76-90

Забито

21
15
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
2
10%
5
33%
46-60
5
24%
1
7%
61-75
5
24%
5
33%
76-90

Пропущено

22
9
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
3
14%
1
11%
1-15
2
9%
1
11%
16-30
3
14%
1
11%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
5
23%
2
22%
61-75
4
18%
4
44%
76-90

Забито

41
31
20 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 14
5 Не забивали 7
8
20%
3
10%
1-15
6
15%
5
16%
16-30
6
15%
5
16%
31-45
5
12%
6
19%
46-60
9
22%
5
16%
61-75
7
17%
7
23%
76-90

Пропущено

40
28
16 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 18
6
15%
3
11%
1-15
5
13%
3
11%
16-30
5
13%
3
11%
31-45
12
30%
7
25%
46-60
6
15%
4
14%
61-75
6
15%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лех - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2
Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Карабах 4:2 Погонь Щецин - Стяуа 2:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ракув 0:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:4 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Легия - Погонь Щецин 1:1 Рекорд Бельско-Бяла - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Погонь Щецин 4:2
Краковия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Краковия 4:1 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Шлёнск 1:1
Пяст - Краковия 2:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Легия - Краковия 2:2 Корона Кельце - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 Баник Острава - Краковия 2:0 Сигма Оломоуц - Краковия 1:2 Краковия - Нюрнберг 0:0 Краковия - Ганза 0:6 Краковия - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Краковия - Банска-Бистрица 1:0 Краковия - Подбрезова 3:4 Висла Плоцк - Краковия 1:0 Краковия - Ягеллония 1:0 Заглембе Любин - Краковия 0:2 Краковия - Лех 0:0

Результаты матчей

Погонь Щецин
Краковия

Точный счет

0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 33%
1
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
2
8 раз 30%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
Краковия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
7
6
1.5
5
8
3
10
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
7
7
1.5
5
9
2
12
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
19
8
14
13
1.5
10
17
5
22
2.5
2
25
1
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 26 19 4 3 52 - 19 61
2.
Легия
 26 16 7 3 42 - 27 55
3.
Лех
 26 12 8 6 36 - 25 44
4.
Погонь Щецин
 27 12 8 7 42 - 39 44
5.
Варта Познань
 26 10 8 8 30 - 23 38
6.
Видзев Лодзь
 27 10 8 9 32 - 31 38
7.
Висла Плоцк
 27 10 6 11 37 - 35 36
8.
Пяст
 27 10 6 11 29 - 27 36
9.
Краковия
 27 9 8 10 31 - 28 35
10.
Сталь Мелец
 27 9 7 11 30 - 32 34
11.
Радомьяк Радом
 26 9 6 11 27 - 30 33
12.
Корона Кельце
 27 8 7 12 29 - 38 31
13.
Заглембе Любин
 27 8 7 12 24 - 38 31
14.
Шлёнск
 27 7 10 10 25 - 35 31
15.
Ягеллония
 26 6 12 8 36 - 35 30
16.
Гурник Забже
 27 7 8 12 33 - 40 29
17.
Лехия Гданьск
 26 7 5 14 25 - 42 26
18.
Медзь
 26 4 7 15 25 - 41 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 12 1 0 34 - 7 37
2.
Легия
 13 9 4 0 26 - 13 31
3.
Висла Плоцк
 14 8 3 3 20 - 10 27
4.
Краковия
 13 6 4 3 16 - 8 22
5.
Погонь Щецин
 13 6 4 3 20 - 18 22
6.
Ягеллония
 13 6 2 5 24 - 19 20
7.
Лех
 13 6 2 5 18 - 14 20
8.
Корона Кельце
 13 6 2 5 14 - 13 20
9.
Видзев Лодзь
 14 5 3 6 18 - 19 18
10.
Шлёнск
 14 4 6 4 16 - 19 18
11.
Сталь Мелец
 13 4 5 4 14 - 12 17
12.
Лехия Гданьск
 13 4 4 5 12 - 16 16
13.
Пяст
 13 4 3 6 14 - 14 15
14.
Варта Познань
 13 3 6 4 15 - 14 15
15.
Радомьяк Радом
 13 4 2 7 13 - 17 14
16.
Медзь
 13 3 5 5 14 - 18 14
17.
Гурник Забже
 14 3 5 6 17 - 22 14
18.
Заглембе Любин
 14 2 5 7 9 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 7 3 3 18 - 12 24
2.
Легия
 13 7 3 3 16 - 14 24
3.
Лех
 13 6 6 1 18 - 11 24
4.
Варта Познань
 13 7 2 4 15 - 9 23
5.
Погонь Щецин
 14 6 4 4 22 - 21 22
6.
Пяст
 14 6 3 5 15 - 13 21
7.
Заглембе Любин
 13 6 2 5 15 - 20 20
8.
Видзев Лодзь
 13 5 5 3 14 - 12 20
9.
Радомьяк Радом
 13 5 4 4 14 - 13 19
10.
Сталь Мелец
 14 5 2 7 16 - 20 17
11.
Гурник Забже
 13 4 3 6 16 - 18 15
12.
Шлёнск
 13 3 4 6 9 - 16 13
13.
Краковия
 14 3 4 7 15 - 20 13
14.
Корона Кельце
 14 2 5 7 15 - 25 11
15.
Лехия Гданьск
 13 3 1 9 13 - 26 10
16.
Ягеллония
 13 0 10 3 12 - 16 10
17.
Висла Плоцк
 13 2 3 8 17 - 25 9
18.
Медзь
 13 1 2 10 11 - 23 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Имас Хесус 11 (3)
Лех Исхак Микаэль 11 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 10 (4)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (4)
Ягеллония Гуаль Марк 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 9
Шлёнск Вердаска Диогу 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Гурник Забже Янжа Эрик 10
Шлёнск Ольсен Патрик 10
Весь список
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      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Погонь Щецин 3:2 Краковия онлайн

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