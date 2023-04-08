Тур: 27. Стадион: Видзев. Зрители: 16342 Главный судья: Lukasz Kuzma
0:2
Конец матча
0'
0:1
10' ГолЦепеля Бартломей
35' Желтая карточкаФлис Марцин
47' Желтая карточкаШеху Юлиан
0:2
52' ГолМак Матеуш
90' Желтая карточкаСанчез Джорди
90'+6
Ход матча
10'
0:1
35'
47'
52'
0:2
90'
26
Равас
Генрих
21
Сыпек
Якуб
16
Жира
Павел
18
Piotr
Wlazlo
10
Мак
Матеуш
- Основной состав
-
26 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сыпек ЯкубНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Врабель ЯкубВратарь
-
22 Dominik KunЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
88 Ignacy Dawid
-
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
30 Konrad Guca
-
Главный тренер: Kamil Kieres
История личных встреч
Видзев Лодзь
Сталь Мелец
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|8 (1)
|0.3
|Санчез Джорди
|6
|0.22
|Dominik Kun
|3
|0.11
|Хансен Кристоффер
|3
|0.11
|Кройцриглер Мартин
|3 (3)
|0.11
|Ernest Terpilowski
|2
|0.07
|Липски Патрик
|2
|0.07
|Ганоушек Марек
|2 (1)
|0.07
|Данеляк Кароль
|1
|0.04
|Милош Мато
|1
|0.04
|Сыпек Якуб
|1
|0.04
|Стемпиньски Мариуш
|0
|0
|Зелиньски Павел
|0
|0
|Нунеш Фабиу
|0
|0
|Шота Серафин
|0
|0
|Летневски Юлиуш
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Said Hamulic
|9
|0.33
|Доманьски Мацей
|4 (1)
|0.15
|Piotr Wlazlo
|4 (2)
|0.15
|Мак Матеуш
|2
|0.07
|Матрас Матеуш
|1
|0.04
|Касперкевич Аркадиуш
|1
|0.04
|Жира Павел
|1
|0.04
|Ратайчик Адам
|1
|0.04
|Цепеля Бартломей
|1
|0.04
|Гербовски Фридерик
|1
|0.04
|Саппинен Рауно
|1
|0.04
|Fabian Hiszpanski
|1
|0.04
|Koki Hinokio
|1
|0.04
|Флис Марцин
|0
|0
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Лебедински Миколай
|0
|0
|Крук Камиль
|0
|0
|Маж Пшемыслав
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчез Джорди
|5
|0
|Dominik Kun
|3
|0
|Жиро Матеуш
|3
|0
|Шота Серафин
|3
|0
|Летневски Юлиуш
|3
|0
|Ernest Terpilowski
|3
|0
|Ганоушек Марек
|2
|0
|Павловски Бартоломей
|2
|0
|Шеху Юлиан
|2
|0
|Сыпек Якуб
|2
|0
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Милош Мато
|1
|0
|Кройцриглер Мартин
|1
|0
|Нунеш Фабиу
|1
|0
|Цыганик Андрей
|1
|0
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0
|Зьявиньски Лукаш
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Piotr Wlazlo
|6
|0
|Флис Марцин
|6
|0
|Матрас Матеуш
|4
|1
|Касперкевич Аркадиуш
|4
|1
|Fabian Hiszpanski
|4
|0
|Крук Камиль
|4
|0
|Вальехо Алекс
|3
|0
|Гетингер Крыстян
|3
|0
|Bartosz Mrozek
|2
|0
|Koki Hinokio
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Лебедински Миколай
|1
|0
|Саппинен Рауно
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Бараускас Доминикас
|1
|0
|Вольски Мацей
|1
|0
|Ратайчик Адам
|1
|0
|Цепеля Бартломей
|1
|0
|Said Hamulic
|1
|0
|David Poreba
|1
|0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сталь Мелец
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
10
5
Видзев Лодзь
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сталь Мелец
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
7
7
Волевые поражения
14
12
Видзев Лодзь
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Сталь Мелец
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
30% (8)
41% (11)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
8
8
Волевые поражения
24
17
Голы по времени матча
Забито
19
16
5 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
4
21%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
5%
6
38%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
6
32%
1
6%
76-90
Пропущено
18
20
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
4
22%
3
15%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
1
6%
5
25%
46-60
3
17%
4
20%
61-75
5
28%
3
15%
76-90
Забито
15
12
2 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
0
0%
1
8%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
10
67%
2
17%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
0
0%
2
14%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
4
36%
7
50%
76-90
Забито
34
28
7 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 9
7 Не забивали 11
4
12%
5
18%
1-15
2
6%
3
11%
16-30
1
3%
7
25%
31-45
5
15%
5
18%
46-60
6
18%
5
18%
61-75
16
47%
3
11%
76-90
Пропущено
29
34
15 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 20
4
14%
5
15%
1-15
6
21%
2
6%
16-30
5
17%
4
12%
31-45
1
3%
7
21%
46-60
4
14%
6
18%
61-75
9
31%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Ягилония 2:0 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1
Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Видзев Лодзь - Динамо Батуми 4:2 Ческе-Будеёвице - Видзев Лодзь 0:4 Видзев Лодзь - Университатя Крайова 0:1 Видзев Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Корона Кельце - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Радомьяк Радом 1:3 Гурник Забже - Видзев Лодзь 3:0 Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 3:0
Сталь Мелец
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Легия - Сталь Мелец 2:0
Сталь Мелец - Пяст 0:2 Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Кисварда - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Варта Познань - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 3:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:3 Корона Кельце - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 4:2
Результаты матчей
Видзев Лодзь
Сталь Мелец
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:2
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
0
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%
0
11 раз 41%
2
7 раз 26%
1
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Видзев Лодзь
Сталь Мелец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
76
59
49
212
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
95
49
68
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
1611
918
1017
324
324
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|19
|4
|3
|52 - 19
|61
|2.
|26
|16
|7
|3
|42 - 27
|55
|3.
|26
|12
|8
|6
|36 - 25
|44
|4.
|2:1
|27
|12
|8
|7
|41 - 38
|44
|5.
|26
|10
|8
|8
|30 - 23
|38
|6.
|27
|10
|8
|9
|32 - 31
|38
|7.
|27
|10
|6
|11
|37 - 35
|36
|8.
|27
|10
|6
|11
|29 - 27
|36
|9.
|1:2
|27
|9
|8
|10
|30 - 27
|35
|10.
|27
|9
|7
|11
|30 - 32
|34
|11.
|26
|9
|6
|11
|27 - 30
|33
|12.
|27
|8
|7
|12
|29 - 38
|31
|13.
|27
|8
|7
|12
|24 - 38
|31
|14.
|27
|7
|10
|10
|25 - 35
|31
|15.
|26
|6
|12
|8
|36 - 35
|30
|16.
|27
|7
|8
|12
|33 - 40
|29
|17.
|26
|7
|5
|14
|25 - 42
|26
|18.
|26
|4
|7
|15
|25 - 41
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|1
|0
|34 - 7
|37
|2.
|13
|9
|4
|0
|26 - 13
|31
|3.
|14
|8
|3
|3
|20 - 10
|27
|4.
|1:2
|13
|6
|4
|3
|16 - 8
|22
|5.
|2:1
|13
|6
|4
|3
|19 - 17
|22
|6.
|13
|6
|2
|5
|24 - 19
|20
|7.
|13
|6
|2
|5
|18 - 14
|20
|8.
|13
|6
|2
|5
|14 - 13
|20
|9.
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|10.
|14
|4
|6
|4
|16 - 19
|18
|11.
|13
|4
|5
|4
|14 - 12
|17
|12.
|13
|4
|4
|5
|12 - 16
|16
|13.
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|14.
|13
|3
|6
|4
|15 - 14
|15
|15.
|13
|4
|2
|7
|13 - 17
|14
|16.
|13
|3
|5
|5
|14 - 18
|14
|17.
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|18.
|14
|2
|5
|7
|9 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|3
|3
|18 - 12
|24
|2.
|13
|7
|3
|3
|16 - 14
|24
|3.
|13
|6
|6
|1
|18 - 11
|24
|4.
|13
|7
|2
|4
|15 - 9
|23
|5.
|2:1
|14
|6
|4
|4
|22 - 21
|22
|6.
|14
|6
|3
|5
|15 - 13
|21
|7.
|13
|6
|2
|5
|15 - 20
|20
|8.
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|9.
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|10.
|14
|5
|2
|7
|16 - 20
|17
|11.
|13
|4
|3
|6
|16 - 18
|15
|12.
|13
|3
|4
|6
|9 - 16
|13
|13.
|1:2
|14
|3
|4
|7
|14 - 19
|13
|14.
|14
|2
|5
|7
|15 - 25
|11
|15.
|13
|3
|1
|9
|13 - 26
|10
|16.
|13
|0
|10
|3
|12 - 16
|10
|17.
|13
|2
|3
|8
|17 - 25
|9
|18.
|13
|1
|2
|10
|11 - 23
|5
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Имас Хесус
|11 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|10 (4)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|10 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (3)
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9
|Гурник Забже
|Янжа Эрик
|10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|10