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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Зрители: 16342 Главный судья: Lukasz Kuzma
Видзев Лодзь
0:2
Конец матча
Сталь Мелец
0'
0:1
10' Гол
Цепеля Бартломей
35' Желтая карточка
Флис Марцин
47' Желтая карточка
Шеху Юлиан
0:2
52' Гол
Мак Матеуш
90' Желтая карточка
Санчез Джорди
90'+6
26
Равас
Генрих
95
Стемпиньски
Мариуш
5
Шота
Серафин
33
Кройцриглер
Мартин
7
Милош
Мато
25
Ганоушек
Марек
6
Шеху
Юлиан
14
Цыганик
Андрей
21
Сыпек
Якуб
9
Санчез
Джорди
19
Павловски
Бартоломей
41
Bartosz
Mrozek
26
Касперкевич
Аркадиуш
21
Матрас
Матеуш
4
Флис
Марцин
17
Fabian
Hiszpanski
16
Жира
Павел
18
Piotr
Wlazlo
23
Гетингер
Крыстян
10
Мак
Матеуш
92
Цепеля
Бартломей
7
Доманьски
Мацей
Видзев Лодзь
3-4-3
Сталь Мелец
3-4-3

История личных встреч

Видзев Лодзь
Сталь Мелец

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

Э
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 8 (1) 0.3
Санчез Джорди 6 0.22
Dominik Kun 3 0.11
Хансен Кристоффер 3 0.11
Кройцриглер Мартин 3 (3) 0.11
Ernest Terpilowski 2 0.07
Липски Патрик 2 0.07
Ганоушек Марек 2 (1) 0.07
Данеляк Кароль 1 0.04
Милош Мато 1 0.04
Сыпек Якуб 1 0.04
Стемпиньски Мариуш 0 0
Зелиньски Павел 0 0
Нунеш Фабиу 0 0
Шота Серафин 0 0
Летневски Юлиуш 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Said Hamulic 9 0.33
Доманьски Мацей 4 (1) 0.15
Piotr Wlazlo 4 (2) 0.15
Мак Матеуш 2 0.07
Матрас Матеуш 1 0.04
Касперкевич Аркадиуш 1 0.04
Жира Павел 1 0.04
Ратайчик Адам 1 0.04
Цепеля Бартломей 1 0.04
Гербовски Фридерик 1 0.04
Саппинен Рауно 1 0.04
Fabian Hiszpanski 1 0.04
Koki Hinokio 1 0.04
Флис Марцин 0 0
Гетингер Крыстян 0 0
Лебедински Миколай 0 0
Крук Камиль 0 0
Маж Пшемыслав 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчез Джорди 5 0
Dominik Kun 3 0
Жиро Матеуш 3 0
Шота Серафин 3 0
Летневски Юлиуш 3 0
Ernest Terpilowski 3 0
Ганоушек Марек 2 0
Павловски Бартоломей 2 0
Шеху Юлиан 2 0
Сыпек Якуб 2 0
Хансен Кристоффер 1 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Милош Мато 1 0
Кройцриглер Мартин 1 0
Нунеш Фабиу 1 0
Цыганик Андрей 1 0
Чорбаджийски Божидар 1 0
Зьявиньски Лукаш 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Piotr Wlazlo 6 0
Флис Марцин 6 0
Матрас Матеуш 4 1
Касперкевич Аркадиуш 4 1
Fabian Hiszpanski 4 0
Крук Камиль 4 0
Вальехо Алекс 3 0
Гетингер Крыстян 3 0
Bartosz Mrozek 2 0
Koki Hinokio 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Лебедински Миколай 1 0
Саппинен Рауно 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Бараускас Доминикас 1 0
Вольски Мацей 1 0
Ратайчик Адам 1 0
Цепеля Бартломей 1 0
Said Hamulic 1 0
David Poreba 1 0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сталь Мелец
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

10
5
Видзев Лодзь
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сталь Мелец
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

7
7

Волевые поражения

14
12
Видзев Лодзь
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Сталь Мелец
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
30% (8)
41% (11)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

24
17

Голы по времени матча

Забито

19
16
5 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
4
21%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
5%
6
38%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
6
32%
1
6%
76-90

Пропущено

18
20
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
4
22%
3
15%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
1
6%
5
25%
46-60
3
17%
4
20%
61-75
5
28%
3
15%
76-90

Забито

15
12
2 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
0
0%
1
8%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
10
67%
2
17%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
0
0%
2
14%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
4
36%
7
50%
76-90

Забито

34
28
7 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 9
7 Не забивали 11
4
12%
5
18%
1-15
2
6%
3
11%
16-30
1
3%
7
25%
31-45
5
15%
5
18%
46-60
6
18%
5
18%
61-75
16
47%
3
11%
76-90

Пропущено

29
34
15 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 20
4
14%
5
15%
1-15
6
21%
2
6%
16-30
5
17%
4
12%
31-45
1
3%
7
21%
46-60
4
14%
6
18%
61-75
9
31%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Ягилония 2:0 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1
Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Видзев Лодзь - Динамо Батуми 4:2 Ческе-Будеёвице - Видзев Лодзь 0:4 Видзев Лодзь - Университатя Крайова 0:1 Видзев Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Корона Кельце - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Радомьяк Радом 1:3 Гурник Забже - Видзев Лодзь 3:0 Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 3:0
Сталь Мелец
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Легия - Сталь Мелец 2:0
Сталь Мелец - Пяст 0:2 Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Кисварда - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Варта Познань - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 3:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:3 Корона Кельце - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 4:2

Результаты матчей

Видзев Лодзь
Сталь Мелец

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:2
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
0
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%
0
11 раз 41%
2
7 раз 26%
1
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Видзев Лодзь
Сталь Мелец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
7
6
5
9
1.5
4
9
2
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
5
4
9
1.5
6
8
1
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
16
11
9
18
1.5
10
17
3
24
2.5
3
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 26 19 4 3 52 - 19 61
2.
Легия
 26 16 7 3 42 - 27 55
3.
Лех
 26 12 8 6 36 - 25 44
4.
Погонь Щецин
 2:1 27 12 8 7 41 - 38 44
5.
Варта Познань
 26 10 8 8 30 - 23 38
6.
Видзев Лодзь
 27 10 8 9 32 - 31 38
7.
Висла Плоцк
 27 10 6 11 37 - 35 36
8.
Пяст
 27 10 6 11 29 - 27 36
9.
Краковия
 1:2 27 9 8 10 30 - 27 35
10.
Сталь Мелец
 27 9 7 11 30 - 32 34
11.
Радомьяк Радом
 26 9 6 11 27 - 30 33
12.
Корона Кельце
 27 8 7 12 29 - 38 31
13.
Заглембе Любин
 27 8 7 12 24 - 38 31
14.
Шлёнск
 27 7 10 10 25 - 35 31
15.
Ягеллония
 26 6 12 8 36 - 35 30
16.
Гурник Забже
 27 7 8 12 33 - 40 29
17.
Лехия Гданьск
 26 7 5 14 25 - 42 26
18.
Медзь
 26 4 7 15 25 - 41 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 12 1 0 34 - 7 37
2.
Легия
 13 9 4 0 26 - 13 31
3.
Висла Плоцк
 14 8 3 3 20 - 10 27
4.
Краковия
 1:2 13 6 4 3 16 - 8 22
5.
Погонь Щецин
 2:1 13 6 4 3 19 - 17 22
6.
Ягеллония
 13 6 2 5 24 - 19 20
7.
Лех
 13 6 2 5 18 - 14 20
8.
Корона Кельце
 13 6 2 5 14 - 13 20
9.
Видзев Лодзь
 14 5 3 6 18 - 19 18
10.
Шлёнск
 14 4 6 4 16 - 19 18
11.
Сталь Мелец
 13 4 5 4 14 - 12 17
12.
Лехия Гданьск
 13 4 4 5 12 - 16 16
13.
Пяст
 13 4 3 6 14 - 14 15
14.
Варта Познань
 13 3 6 4 15 - 14 15
15.
Радомьяк Радом
 13 4 2 7 13 - 17 14
16.
Медзь
 13 3 5 5 14 - 18 14
17.
Гурник Забже
 14 3 5 6 17 - 22 14
18.
Заглембе Любин
 14 2 5 7 9 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 7 3 3 18 - 12 24
2.
Легия
 13 7 3 3 16 - 14 24
3.
Лех
 13 6 6 1 18 - 11 24
4.
Варта Познань
 13 7 2 4 15 - 9 23
5.
Погонь Щецин
 2:1 14 6 4 4 22 - 21 22
6.
Пяст
 14 6 3 5 15 - 13 21
7.
Заглембе Любин
 13 6 2 5 15 - 20 20
8.
Видзев Лодзь
 13 5 5 3 14 - 12 20
9.
Радомьяк Радом
 13 5 4 4 14 - 13 19
10.
Сталь Мелец
 14 5 2 7 16 - 20 17
11.
Гурник Забже
 13 4 3 6 16 - 18 15
12.
Шлёнск
 13 3 4 6 9 - 16 13
13.
Краковия
 1:2 14 3 4 7 14 - 19 13
14.
Корона Кельце
 14 2 5 7 15 - 25 11
15.
Лехия Гданьск
 13 3 1 9 13 - 26 10
16.
Ягеллония
 13 0 10 3 12 - 16 10
17.
Висла Плоцк
 13 2 3 8 17 - 25 9
18.
Медзь
 13 1 2 10 11 - 23 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Имас Хесус 11 (3)
Лех Исхак Микаэль 11 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 10 (4)
Ягеллония Гуаль Марк 10 (4)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 9
Шлёнск Вердаска Диогу 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Гурник Забже Янжа Эрик 10
Шлёнск Ольсен Патрик 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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