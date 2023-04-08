Тур: 27. Стадион: Городской стадион Познань. Главный судья: Стефански Даниэль
1:0
Второй тайм: 58'
Ход матча
34'
1:0
57'
21
Скораш
Михал
24
Шмыт
Каетан
99
Зреляк
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Скораш МихалПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Шмыт КаетанНападающий
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
История личных встреч
Лех
Варта Познань
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|0.41
|Скораш Михал
|7
|0.26
|Вельде Кристоффер
|4
|0.15
|Мархвиньски Филип
|2
|0.07
|Соуза Афонсу
|2
|0.07
|Шимчак Филип
|2
|0.07
|Квеквескири Ника
|2
|0.07
|Амарал Жоау
|2
|0.07
|Муравски Радослав
|1
|0.04
|Карлстрём Йеспер
|1
|0.04
|Цитаишвили Георгий
|1
|0.04
|Собех Артур
|1
|0.04
|Милич Антонио
|1
|0.04
|Ребошу Педру
|0
|0
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Червински Алан
|0
|0
|Дагерстол Филип
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|6
|0.22
|Журавски Мачей
|4
|0.15
|Гжесик Ян
|4
|0.15
|Щепаньски Милош
|3
|0.11
|Луиш Мигел
|2
|0.07
|Ставропулос Димитрис
|2
|0.07
|Шмыт Каетан
|1
|0.04
|Шимонович Давид
|1
|0.04
|Савич Стефан V
|1
|0.04
|Иванов Роберт
|1
|0.04
|Коррин Милан
|1
|0.04
|Дестан Энис
|1
|0.04
|Копчински Михал
|1 (1)
|0.04
|Konrad Matuszewski
|0
|0
|Мяйнпя Нило
|0
|0
|Купчак Матеуш
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ника
|6
|0
|Муравски Радослав
|4
|1
|Карлстрём Йеспер
|5
|0
|Вельде Кристоффер
|5
|0
|Скораш Михал
|5
|0
|Исхак Микаэль
|4
|0
|Дуглас Барри
|2
|1
|Червински Алан
|3
|0
|Перейра Жоэл III
|3
|0
|Соуза Афонсу
|3
|0
|Шимчак Филип
|3
|0
|Саламон Бартош
|2
|0
|Беднарек Филип
|2
|0
|Ба-Луа Адриэль
|2
|0
|Цитаишвили Георгий
|2
|0
|Мархвиньски Филип
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Милич Антонио
|1
|0
|Шатка Любомир
|1
|0
|Амарал Жоау
|1
|0
|Пиньот Максимилиан
|1
|0
|Michal Gurgul
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ставропулос Димитрис
|6
|0
|Дестан Энис
|5
|0
|Мяйнпя Нило
|3
|1
|Зреляк Адам
|4
|0
|Гжесик Ян
|4
|0
|Плеснерович Виктор
|4
|0
|Шмыт Каетан
|4
|0
|Шимонович Давид
|3
|0
|Копчински Михал
|2
|0
|Купчак Матеуш
|2
|0
|Косцельны Камиль
|2
|0
|Щепаньски Милош
|2
|0
|Иванов Роберт
|2
|0
|Коррин Милан
|2
|0
|Луиш Мигел
|2
|0
|Konrad Matuszewski
|2
|0
|Журавски Мачей
|1
|0
|Лис Адриан
|1
|0
|Кьельб Якуб
|1
|0
Результаты матчей
Лех
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Варта Познань
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
5
1
Лех
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
Варта Познань
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
7
Волевые поражения
17
13
Лех
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
62% (16)
31% (8)
Варта Познань
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (7)
58% (15)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
4
11
Волевые поражения
22
14
Голы по времени матча
Забито
18
14
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
2
11%
2
14%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
3
17%
4
29%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
4
22%
2
14%
61-75
5
28%
4
29%
76-90
Пропущено
14
10
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
7%
1
10%
1-15
2
14%
3
30%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
4
40%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
3
21%
1
10%
76-90
Забито
18
15
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
4
27%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
4
22%
4
27%
61-75
4
22%
3
20%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
18%
2
14%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
2
18%
2
14%
76-90
Забито
36
29
15 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 10
5 Не забивали 10
3
8%
2
7%
1-15
6
17%
5
17%
16-30
6
17%
6
21%
31-45
4
11%
3
10%
46-60
8
22%
6
21%
61-75
9
25%
7
24%
76-90
Пропущено
25
24
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
3
12%
3
13%
1-15
3
12%
5
21%
16-30
5
20%
2
8%
31-45
5
20%
7
29%
29%
46-60
4
16%
4
17%
61-75
5
20%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Лех - Погонь Щецин 2:2 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Юргорден - Лех 0:3 Пяст - Лех 1:1
Лех - Юргорден 2:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Шлёнск - Лех 2:1 Лех - Будё-Глимт 1:0 Лех - Заглембе Любин 1:2 Будё-Глимт - Лех 0:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Ганза 0:0 Айнтрахт Фр - Лех 2:2 Лех - Айнтрахт Фр 2:2 Аджман - Лех 1:1 Ягеллония - Лех 1:2 Лех - Корона Кельце 3:2
Варта Познань
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0
Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Варта Познань - Олимпия Эльблонг 1:4 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Варта Познань - ККС 1925 Калиш 1:0 Варта Познань - Юниа Сважендз 3:2 Варта Познань - Ракув 1:1 Варта Познань - Дукаджини 1:0 Варта Познань - Сабах Баку 1:1 Сьрода - Варта Познань 3:4 Варта Познань - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Варта Познань 0:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 2:3 Варта Познань - Гурник Забже 0:0 Сандецья - Варта Познань 2:1
Результаты матчей
Лех
Варта Познань
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:2
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
0:2
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
2
7 раз 27%
0
5 раз 19%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
10 раз 38%
2
8 раз 31%
1
6 раз 23%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лех
Варта Познань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
49
49
211
112
112
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
85
67
67
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
1610
1016
1016
323
224
125
125
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|19
|4
|3
|52 - 19
|61
|2.
|26
|16
|7
|3
|42 - 27
|55
|3.
|1:0
|27
|13
|8
|6
|37 - 25
|47
|4.
|27
|12
|8
|7
|42 - 39
|44
|5.
|0:1
|27
|10
|8
|9
|30 - 24
|38
|6.
|27
|10
|8
|9
|32 - 31
|38
|7.
|27
|10
|6
|11
|37 - 35
|36
|8.
|27
|10
|6
|11
|29 - 27
|36
|9.
|27
|9
|8
|10
|31 - 28
|35
|10.
|27
|9
|7
|11
|30 - 32
|34
|11.
|26
|9
|6
|11
|27 - 30
|33
|12.
|27
|8
|7
|12
|29 - 38
|31
|13.
|27
|8
|7
|12
|24 - 38
|31
|14.
|27
|7
|10
|10
|25 - 35
|31
|15.
|26
|6
|12
|8
|36 - 35
|30
|16.
|27
|7
|8
|12
|33 - 40
|29
|17.
|26
|7
|5
|14
|25 - 42
|26
|18.
|26
|4
|7
|15
|25 - 41
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|1
|0
|34 - 7
|37
|2.
|13
|9
|4
|0
|26 - 13
|31
|3.
|14
|8
|3
|3
|20 - 10
|27
|4.
|1:0
|14
|7
|2
|5
|19 - 14
|23
|5.
|13
|6
|4
|3
|16 - 8
|22
|6.
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|7.
|13
|6
|2
|5
|24 - 19
|20
|8.
|13
|6
|2
|5
|14 - 13
|20
|9.
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|10.
|14
|4
|6
|4
|16 - 19
|18
|11.
|13
|4
|5
|4
|14 - 12
|17
|12.
|13
|4
|4
|5
|12 - 16
|16
|13.
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|14.
|0:1
|13
|3
|6
|4
|15 - 14
|15
|15.
|13
|4
|2
|7
|13 - 17
|14
|16.
|13
|3
|5
|5
|14 - 18
|14
|17.
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|18.
|14
|2
|5
|7
|9 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|3
|3
|18 - 12
|24
|2.
|13
|7
|3
|3
|16 - 14
|24
|3.
|1:0
|13
|6
|6
|1
|18 - 11
|24
|4.
|0:1
|14
|7
|2
|5
|15 - 10
|23
|5.
|14
|6
|4
|4
|22 - 21
|22
|6.
|14
|6
|3
|5
|15 - 13
|21
|7.
|13
|6
|2
|5
|15 - 20
|20
|8.
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|9.
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|10.
|14
|5
|2
|7
|16 - 20
|17
|11.
|13
|4
|3
|6
|16 - 18
|15
|12.
|13
|3
|4
|6
|9 - 16
|13
|13.
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|14.
|14
|2
|5
|7
|15 - 25
|11
|15.
|13
|3
|1
|9
|13 - 26
|10
|16.
|13
|0
|10
|3
|12 - 16
|10
|17.
|13
|2
|3
|8
|17 - 25
|9
|18.
|13
|1
|2
|10
|11 - 23
|5
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Имас Хесус
|11 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|10 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (4)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|10 (4)
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9
|Гурник Забже
|Янжа Эрик
|10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|10