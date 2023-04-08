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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Зрители: 20622 Главный судья: Стефански Даниэль
Лех
2:0
Конец матча
Варта Познань
0'
1:0
34' Гол
Скораш Михал
56' Желтая карточка
Квеквескири Ника
61' Желтая карточка
Копчински Михал
1:0
62' Не забитый пенальти
Исхак Микаэль
80' Желтая карточка
Ставропулос Димитрис
2:0
88' Гол
Скораш Михал
2:0
90' Не забитый пенальти
Зреляк Адам
90'+6
35
Беднарек
Филип
2
Перейра
Жоэл
III
18
Саламон
Бартош
16
Милич
Антонио
5
Ребошу
Педру
30
Квеквескири
Ника
6
Карлстрём
Йеспер
50
Ба-Луа
Адриэль
11
Мархвиньски
Филип
21
Скораш
Михал
9
Исхак
Микаэль
1
Лис
Адриан
54
Ставропулос
Димитрис
44
Шимонович
Давид
4
Иванов
Роберт
14
Косцельны
Камиль
6
Журавски
Мачей
15
Копчински
Михал
22
Konrad
Matuszewski
24
Шмыт
Каетан
99
Зреляк
Адам
30
Щепаньски
Милош
Лех
4-2-3-1
Варта Познань
3-4-3

История личных встреч

Лех
Варта Познань

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Э
0:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
1:0

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 11 (4) 0.41
Скораш Михал 8 0.3
Вельде Кристоффер 4 0.15
Мархвиньски Филип 2 0.07
Соуза Афонсу 2 0.07
Шимчак Филип 2 0.07
Квеквескири Ника 2 0.07
Амарал Жоау 2 0.07
Муравски Радослав 1 0.04
Карлстрём Йеспер 1 0.04
Цитаишвили Георгий 1 0.04
Собех Артур 1 0.04
Милич Антонио 1 0.04
Ребошу Педру 0 0
Перейра Жоэл III 0 0
Червински Алан 0 0
Дагерстол Филип 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 6 0.22
Журавски Мачей 4 0.15
Гжесик Ян 4 0.15
Щепаньски Милош 3 0.11
Луиш Мигел 2 0.07
Ставропулос Димитрис 2 0.07
Шмыт Каетан 1 0.04
Шимонович Давид 1 0.04
Савич Стефан V 1 0.04
Иванов Роберт 1 0.04
Коррин Милан 1 0.04
Дестан Энис 1 0.04
Копчински Михал 1 (1) 0.04
Konrad Matuszewski 0 0
Мяйнпя Нило 0 0
Купчак Матеуш 0 0
Кьельб Якуб 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ника 7 0
Муравски Радослав 4 1
Карлстрём Йеспер 5 0
Вельде Кристоффер 5 0
Скораш Михал 5 0
Исхак Микаэль 4 0
Дуглас Барри 2 1
Червински Алан 3 0
Перейра Жоэл III 3 0
Соуза Афонсу 3 0
Шимчак Филип 3 0
Саламон Бартош 2 0
Беднарек Филип 2 0
Ба-Луа Адриэль 2 0
Цитаишвили Георгий 2 0
Мархвиньски Филип 2 0
Собех Артур 1 0
Милич Антонио 1 0
Шатка Любомир 1 0
Амарал Жоау 1 0
Пиньот Максимилиан 1 0
Michal Gurgul 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ставропулос Димитрис 7 0
Дестан Энис 5 0
Мяйнпя Нило 3 1
Зреляк Адам 4 0
Гжесик Ян 4 0
Плеснерович Виктор 4 0
Шмыт Каетан 4 0
Копчински Михал 3 0
Шимонович Давид 3 0
Купчак Матеуш 2 0
Косцельны Камиль 2 0
Щепаньски Милош 2 0
Иванов Роберт 2 0
Коррин Милан 2 0
Луиш Мигел 2 0
Konrad Matuszewski 2 0
Журавски Мачей 1 0
Лис Адриан 1 0
Кьельб Якуб 1 0

Результаты матчей

Лех
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Варта Познань
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

5
1
Лех
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
Варта Познань
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
7

Волевые поражения

17
13
Лех
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (3)
59% (16)
30% (8)
Варта Познань
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (7)
56% (15)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

4
11

Волевые поражения

22
14

Голы по времени матча

Забито

20
14
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
2
10%
2
14%
1-15
3
15%
1
7%
16-30
4
20%
4
29%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
4
20%
2
14%
61-75
6
30%
4
29%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
7%
1
8%
1-15
2
14%
3
25%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
4
33%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
3
21%
2
17%
76-90

Забито

18
15
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
4
27%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
4
22%
4
27%
61-75
4
22%
3
20%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
18%
2
14%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
2
18%
2
14%
76-90

Забито

38
29
16 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
5 Не забивали 11
3
8%
2
7%
1-15
6
16%
5
17%
16-30
7
18%
6
21%
31-45
4
11%
3
10%
46-60
8
21%
6
21%
61-75
10
26%
7
24%
76-90

Пропущено

25
26
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 16
3
12%
3
12%
1-15
3
12%
5
19%
16-30
5
20%
3
12%
31-45
5
20%
7
27%
46-60
4
16%
4
15%
61-75
5
20%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Лех - Погонь Щецин 2:2 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Юргорден - Лех 0:3 Пяст - Лех 1:1
Лех - Юргорден 2:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Шлёнск - Лех 2:1 Лех - Будё-Глимт 1:0 Лех - Заглембе Любин 1:2 Будё-Глимт - Лех 0:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Ганза 0:0 Айнтрахт Фр - Лех 2:2 Лех - Айнтрахт Фр 2:2 Аджман - Лех 1:1 Ягеллония - Лех 1:2 Лех - Корона Кельце 3:2
Варта Познань
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0
Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Варта Познань - Олимпия Эльблонг 1:4 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Варта Познань - ККС 1925 Калиш 1:0 Варта Познань - Юниа Сважендз 3:2 Варта Познань - Ракув 1:1 Варта Познань - Дукаджини 1:0 Варта Познань - Сабах Баку 1:1 Сьрода - Варта Познань 3:4 Варта Познань - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Варта Познань 0:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 2:3 Варта Познань - Гурник Забже 0:0 Сандецья - Варта Познань 2:1

Результаты матчей

Лех
Варта Познань

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:2
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
0:2
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
2
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
0
11 раз 41%
2
8 раз 30%
1
6 раз 22%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лех
Варта Познань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
5
5
9
1.5
4
9
2
12
2.5
1
12
1
13
3.5
1
12
1
13
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
6
6
7
1.5
6
8
1
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
16
11
11
16
1.5
10
17
3
24
2.5
2
25
1
26
3.5
1
26
1
26
4.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 26 19 4 3 52 - 19 61
2.
Легия
 26 16 7 3 42 - 27 55
3.
Лех
 27 13 8 6 38 - 25 47
4.
Погонь Щецин
 27 12 8 7 42 - 39 44
5.
Варта Познань
 27 10 8 9 30 - 25 38
6.
Видзев Лодзь
 27 10 8 9 32 - 31 38
7.
Висла Плоцк
 27 10 6 11 37 - 35 36
8.
Пяст
 27 10 6 11 29 - 27 36
9.
Краковия
 27 9 8 10 31 - 28 35
10.
Сталь Мелец
 27 9 7 11 30 - 32 34
11.
Радомьяк Радом
 26 9 6 11 27 - 30 33
12.
Корона Кельце
 27 8 7 12 29 - 38 31
13.
Заглембе Любин
 27 8 7 12 24 - 38 31
14.
Шлёнск
 27 7 10 10 25 - 35 31
15.
Ягеллония
 26 6 12 8 36 - 35 30
16.
Гурник Забже
 27 7 8 12 33 - 40 29
17.
Лехия Гданьск
 26 7 5 14 25 - 42 26
18.
Медзь
 26 4 7 15 25 - 41 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 12 1 0 34 - 7 37
2.
Легия
 13 9 4 0 26 - 13 31
3.
Висла Плоцк
 14 8 3 3 20 - 10 27
4.
Лех
 14 7 2 5 20 - 14 23
5.
Краковия
 13 6 4 3 16 - 8 22
6.
Погонь Щецин
 13 6 4 3 20 - 18 22
7.
Ягеллония
 13 6 2 5 24 - 19 20
8.
Корона Кельце
 13 6 2 5 14 - 13 20
9.
Видзев Лодзь
 14 5 3 6 18 - 19 18
10.
Шлёнск
 14 4 6 4 16 - 19 18
11.
Сталь Мелец
 13 4 5 4 14 - 12 17
12.
Лехия Гданьск
 13 4 4 5 12 - 16 16
13.
Пяст
 13 4 3 6 14 - 14 15
14.
Варта Познань
 13 3 6 4 15 - 14 15
15.
Радомьяк Радом
 13 4 2 7 13 - 17 14
16.
Медзь
 13 3 5 5 14 - 18 14
17.
Гурник Забже
 14 3 5 6 17 - 22 14
18.
Заглембе Любин
 14 2 5 7 9 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 7 3 3 18 - 12 24
2.
Легия
 13 7 3 3 16 - 14 24
3.
Лех
 13 6 6 1 18 - 11 24
4.
Варта Познань
 14 7 2 5 15 - 11 23
5.
Погонь Щецин
 14 6 4 4 22 - 21 22
6.
Пяст
 14 6 3 5 15 - 13 21
7.
Заглембе Любин
 13 6 2 5 15 - 20 20
8.
Видзев Лодзь
 13 5 5 3 14 - 12 20
9.
Радомьяк Радом
 13 5 4 4 14 - 13 19
10.
Сталь Мелец
 14 5 2 7 16 - 20 17
11.
Гурник Забже
 13 4 3 6 16 - 18 15
12.
Шлёнск
 13 3 4 6 9 - 16 13
13.
Краковия
 14 3 4 7 15 - 20 13
14.
Корона Кельце
 14 2 5 7 15 - 25 11
15.
Лехия Гданьск
 13 3 1 9 13 - 26 10
16.
Ягеллония
 13 0 10 3 12 - 16 10
17.
Висла Плоцк
 13 2 3 8 17 - 25 9
18.
Медзь
 13 1 2 10 11 - 23 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Ягеллония Имас Хесус 11 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 10 (4)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (4)
Ягеллония Гуаль Марк 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 9
Шлёнск Вердаска Диогу 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Гурник Забже Янжа Эрик 10
Шлёнск Ольсен Патрик 10
Весь список
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    • Описание гола
      62'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Исхак Микаэль пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      61'
      Копчински Михал получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      56'
      Квеквескири Ника получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Скораш Михал бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лех 2:0 Варта Познань онлайн

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