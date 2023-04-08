Тур: 27. Стадион: Городской стадион Познань. Зрители: 20622 Главный судья: Стефански Даниэль
2:0
Конец матча
0'
1:0
34' ГолСкораш Михал
56' Желтая карточкаКвеквескири Ника
61' Желтая карточкаКопчински Михал
1:0
62' Не забитый пенальтиИсхак Микаэль
80' Желтая карточкаСтавропулос Димитрис
2:0
88' ГолСкораш Михал
2:0
90' Не забитый пенальтиЗреляк Адам
90'+6
Ход матча
34'
1:0
56'
61'
62'
1:0
88'
2:0
90'
2:0
21
Скораш
Михал
24
Шмыт
Каетан
99
Зреляк
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Скораш МихалПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Шмыт КаетанНападающий
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
История личных встреч
Лех
Варта Познань
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|0.41
|Скораш Михал
|8
|0.3
|Вельде Кристоффер
|4
|0.15
|Мархвиньски Филип
|2
|0.07
|Соуза Афонсу
|2
|0.07
|Шимчак Филип
|2
|0.07
|Квеквескири Ника
|2
|0.07
|Амарал Жоау
|2
|0.07
|Муравски Радослав
|1
|0.04
|Карлстрём Йеспер
|1
|0.04
|Цитаишвили Георгий
|1
|0.04
|Собех Артур
|1
|0.04
|Милич Антонио
|1
|0.04
|Ребошу Педру
|0
|0
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Червински Алан
|0
|0
|Дагерстол Филип
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|6
|0.22
|Журавски Мачей
|4
|0.15
|Гжесик Ян
|4
|0.15
|Щепаньски Милош
|3
|0.11
|Луиш Мигел
|2
|0.07
|Ставропулос Димитрис
|2
|0.07
|Шмыт Каетан
|1
|0.04
|Шимонович Давид
|1
|0.04
|Савич Стефан V
|1
|0.04
|Иванов Роберт
|1
|0.04
|Коррин Милан
|1
|0.04
|Дестан Энис
|1
|0.04
|Копчински Михал
|1 (1)
|0.04
|Konrad Matuszewski
|0
|0
|Мяйнпя Нило
|0
|0
|Купчак Матеуш
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ника
|7
|0
|Муравски Радослав
|4
|1
|Карлстрём Йеспер
|5
|0
|Вельде Кристоффер
|5
|0
|Скораш Михал
|5
|0
|Исхак Микаэль
|4
|0
|Дуглас Барри
|2
|1
|Червински Алан
|3
|0
|Перейра Жоэл III
|3
|0
|Соуза Афонсу
|3
|0
|Шимчак Филип
|3
|0
|Саламон Бартош
|2
|0
|Беднарек Филип
|2
|0
|Ба-Луа Адриэль
|2
|0
|Цитаишвили Георгий
|2
|0
|Мархвиньски Филип
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Милич Антонио
|1
|0
|Шатка Любомир
|1
|0
|Амарал Жоау
|1
|0
|Пиньот Максимилиан
|1
|0
|Michal Gurgul
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ставропулос Димитрис
|7
|0
|Дестан Энис
|5
|0
|Мяйнпя Нило
|3
|1
|Зреляк Адам
|4
|0
|Гжесик Ян
|4
|0
|Плеснерович Виктор
|4
|0
|Шмыт Каетан
|4
|0
|Копчински Михал
|3
|0
|Шимонович Давид
|3
|0
|Купчак Матеуш
|2
|0
|Косцельны Камиль
|2
|0
|Щепаньски Милош
|2
|0
|Иванов Роберт
|2
|0
|Коррин Милан
|2
|0
|Луиш Мигел
|2
|0
|Konrad Matuszewski
|2
|0
|Журавски Мачей
|1
|0
|Лис Адриан
|1
|0
|Кьельб Якуб
|1
|0
Результаты матчей
Лех
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Варта Познань
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
5
1
Лех
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
Варта Познань
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
7
Волевые поражения
17
13
Лех
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (3)
59% (16)
30% (8)
Варта Познань
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (7)
56% (15)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
4
11
Волевые поражения
22
14
Голы по времени матча
Забито
20
14
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
2
10%
2
14%
1-15
3
15%
1
7%
16-30
4
20%
4
29%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
4
20%
2
14%
61-75
6
30%
4
29%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
7%
1
8%
1-15
2
14%
3
25%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
4
33%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
3
21%
2
17%
76-90
Забито
18
15
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
4
27%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
4
22%
4
27%
61-75
4
22%
3
20%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
18%
2
14%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
2
18%
2
14%
76-90
Забито
38
29
16 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
5 Не забивали 11
3
8%
2
7%
1-15
6
16%
5
17%
16-30
7
18%
6
21%
31-45
4
11%
3
10%
46-60
8
21%
6
21%
61-75
10
26%
7
24%
76-90
Пропущено
25
26
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 16
3
12%
3
12%
1-15
3
12%
5
19%
16-30
5
20%
3
12%
31-45
5
20%
7
27%
46-60
4
16%
4
15%
61-75
5
20%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Лех - Погонь Щецин 2:2 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Юргорден - Лех 0:3 Пяст - Лех 1:1
Лех - Юргорден 2:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Шлёнск - Лех 2:1 Лех - Будё-Глимт 1:0 Лех - Заглембе Любин 1:2 Будё-Глимт - Лех 0:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Ганза 0:0 Айнтрахт Фр - Лех 2:2 Лех - Айнтрахт Фр 2:2 Аджман - Лех 1:1 Ягеллония - Лех 1:2 Лех - Корона Кельце 3:2
Варта Познань
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0
Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Варта Познань - Олимпия Эльблонг 1:4 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Варта Познань - ККС 1925 Калиш 1:0 Варта Познань - Юниа Сважендз 3:2 Варта Познань - Ракув 1:1 Варта Познань - Дукаджини 1:0 Варта Познань - Сабах Баку 1:1 Сьрода - Варта Познань 3:4 Варта Познань - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Варта Познань 0:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 2:3 Варта Познань - Гурник Забже 0:0 Сандецья - Варта Познань 2:1
Результаты матчей
Лех
Варта Познань
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:2
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
0:2
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
2
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
0
11 раз 41%
2
8 раз 30%
1
6 раз 22%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лех
Варта Познань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
85
59
49
212
112
113
112
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
86
67
68
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
1611
1116
1017
324
225
126
126
126
126
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|11 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|10 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (4)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|10 (4)
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9
|Гурник Забже
|Янжа Эрик
|10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|10