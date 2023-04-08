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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Pawel Malec
Висла Плоцк
2:0
Конец матча
Заглембе Любин
0'
20' Желтая карточка
Капюади Стив
52' Желтая карточка
Полетанович Марко
1:0
55' Гол
Секульски Лукаш
64' Желтая карточка
Томасик Пётр
2:0
72' Гол
Damian Warchol
90' Желтая карточка
Градецки Бартломей
90'+6
69
Градецки
Бартломей
71
Jakub
Szymanski
3
Капюади
Стив
25
Жезничак
Якуб
89
Павляк
Александр
77
Томасик
Пётр
23
Лесняк
Филип
14
Швох
Матеуш
10
Вольски
Рафал
20
Секульски
Лукаш
18
Bartosz
Spiaczka
87
Диудис
Сократис
13
Mateusz
Grzybek
4
Ях
Ярослав
2
Копац
Бартош
55
Мата
Луиш
20
Полетанович
Марко
99
Lukasz
Lakomy
26
Ходына
Кацпер
21
Tomasz
Pienko
39
Бохар
Дамьян
70
Сверчок
Якуб
Висла Плоцк
3-4-1-2
Заглембе Любин
4-2-3-1

История личных встреч

Висла Плоцк
Заглембе Любин

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

21 матч

42.9%
14.3%
42.8%
9 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

23.8%
52.4%
23.8%
5 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.1%
19%
42.9%
8 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

Э
2:1
Э
3:1
Э
4:0
Э
4:0
Э
0:2
ЭГБ
0:1
Э
1:1
Э
5:0
Э
0:1
Э
3:3
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:2
ЭГБ
1:2
Э
2:1
Э
1:2
ПД
0:1
ПЛ
1:3
КП
2:4
ВД
1:0
ВД
1:0

Голы

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.64
1.5

Среднее время на гол

55
60

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.8
1.09

Среднее время на гол

50
82

Всего голов

36
27

Голов в среднем за матч

1.71
1.29

Тотал матчей

2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

52
70

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Давид 9 (1) 0.33
Вольски Рафал 7 (1) 0.26
Секульски Лукаш 4 0.15
Колар Марко 4 0.15
Damian Warchol 3 0.11
Валло Кристиан 2 0.07
Швох Матеуш 2 0.07
Коцыля Давид 2 0.07
Левандовски Матеуш II 2 0.07
Расак Дамиан 1 0.04
Кривоцюк Антон 1 0.04
Павляк Александр 1 0.04
Фурман Доминик 0 0
Томасик Пётр 0 0
Лесняк Филип 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ходына Кацпер 5 (1) 0.19
Бохар Дамьян 3 0.11
Lukasz Lakomy 3 0.11
Долежал Мартин 2 0.07
Живец Саша 2 0.07
Rafal Adamski 2 0.07
Стажиньски Филип 1 0.04
Маковский Томаш 1 0.04
Ях Ярослав 1 0.04
Курминовски Давид 1 0.04
Гаприндашвили Торнике 1 0.04
Tomasz Pienko 1 0.04
Bartlomiej Kludka 0 0
Копац Бартош 0 0
Дьенг Шейку 0 0
Mateusz Grzybek 0 0
Гиорбелидзе Гурам 0 0

Карточки

Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томасик Пётр 6 0
Швох Матеуш 5 0
Жезничак Якуб 3 1
Вольски Рафал 3 1
Капюади Стив 3 1
Фурман Доминик 4 0
Хжановски Адам 3 0
Расак Дамиан 3 0
Градецки Бартломей 3 0
Секульски Лукаш 2 0
Лесняк Филип 2 0
Кривоцюк Антон 2 0
Павляк Александр 2 0
Bartosz Spiaczka 1 0
Шулек Мартин 1 0
Альварес Давид 1 0
Валло Кристиан 1 0
Michal Mokrzycki 1 0
Михальски Дамян 1 0
Коцыля Давид 1 0
Левандовски Матеуш II 1 0
Jakub Szymanski 1 0
Igor Drapinski 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копац Бартош 5 0
Полетанович Марко 5 0
Маковский Томаш 4 0
Ях Ярослав 3 0
Гиорбелидзе Гурам 3 0
Lukasz Lakomy 3 0
Bartlomiej Kludka 3 0
Стажиньски Филип 2 0
Koki Hinokio 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Tomasz Pienko 2 0
Бартолевски Матеуш 0 1
Гаприндашвили Торнике 0 1
Бурич Ясмин 1 0
Диудис Сократис 1 0
Mateusz Grzybek 1 0
Мата Луиш 1 0
Биззад Каспер 1 0
Ходына Кацпер 1 0
Szymon Kobusinski 1 0
Rafal Adamski 1 0
Filip Kocaba 1 0

Результаты матчей

Висла Плоцк
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Заглембе Любин
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

4
4
Висла Плоцк
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Заглембе Любин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

19
13

Волевые поражения

11
7
Висла Плоцк
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (15)
15% (4)
30% (8)
Заглембе Любин
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (9)
52% (14)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)

Сухие победы

8
9

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

22
17

Волевые поражения

15
11

Голы по времени матча

Забито

20
14
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
0
0%
2
14%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
4
20%
5
36%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
4
20%
5
36%
61-75
6
30%
1
7%
76-90

Пропущено

10
21
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
4
19%
16-30
1
10%
2
10%
31-45
1
10%
6
29%
46-60
3
30%
7
33%
61-75
4
40%
2
10%
76-90

Забито

18
9
11 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
1
11%
16-30
5
28%
1
11%
31-45
3
17%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
22%
2
22%
76-90

Пропущено

24
18
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
13%
2
11%
1-15
3
13%
3
17%
16-30
3
13%
2
11%
31-45
5
21%
1
6%
46-60
7
29%
29%
3
17%
61-75
3
13%
7
39%
76-90

Забито

38
23
17 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 13
17 Забивали первыми 10
4 Не забивали 13
2
5%
2
9%
1-15
6
16%
2
9%
16-30
9
24%
6
26%
31-45
7
18%
3
13%
46-60
4
11%
7
30%
61-75
10
26%
3
13%
76-90

Пропущено

34
39
11 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 22
3
9%
2
5%
1-15
4
12%
7
18%
16-30
4
12%
4
10%
31-45
6
18%
7
18%
46-60
10
29%
29%
10
26%
61-75
7
21%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Плоцк
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Висла Плоцк - Погонь Седльце 2:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1
Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Штурм - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Михаловце 0:2 Вождовац - Висла Плоцк 3:3 Висла Плоцк - Висла Краков 1:5 Висла Плоцк - Ягилония 3:1 Гарбарния Краков - Висла Плоцк 2:1 Подбрезова - Висла Плоцк 1:3 Татран Липтовски-Микулаш - Висла Плоцк 4:4 Жилина-2 - Висла Плоцк 4:0 Висла Плоцк - Краковия 1:0
Заглембе Любин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Ягеллония - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1
Заглембе Любин - Медзь 2:1 Лех - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Пяст 0:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Заглембе Любин - Лудогорец 1:1 Заглембе Любин - Графичар Белград 3:0 Заглембе Любин - Богемианс 1:1 Заглембе Любин - Магдебург 2:1 Заглембе Любин - Ботошани 0:0 Заглембе Любин - Ракув 1:2 Сталь Мелец - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Краковия 0:2 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 0:3 Мотор Люблин - Заглембе Любин 1:0 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 3:0

Результаты матчей

Висла Плоцк
Заглембе Любин

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
0:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
2:1
5 раз 19%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 48%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
0
12 раз 44%
1
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Висла Плоцк
Заглембе Любин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
7
5
9
1.5
2
12
2
12
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
4
9
1.5
5
8
2
11
2.5
2
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
15
12
9
18
1.5
7
20
4
23
2.5
2
25
2
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 26 19 4 3 52 - 19 61
2.
Легия
 26 16 7 3 42 - 27 55
3.
Лех
 26 12 8 6 36 - 25 44
4.
Погонь Щецин
 26 11 8 7 39 - 37 41
5.
Варта Познань
 26 10 8 8 30 - 23 38
6.
Видзев Лодзь
 26 10 8 8 32 - 29 38
7.
Висла Плоцк
 27 10 6 11 37 - 35 36
8.
Пяст
 27 10 6 11 29 - 27 36
9.
Краковия
 26 9 8 9 29 - 25 35
10.
Радомьяк Радом
 26 9 6 11 27 - 30 33
11.
Сталь Мелец
 26 8 7 11 28 - 32 31
12.
Корона Кельце
 27 8 7 12 29 - 38 31
13.
Заглембе Любин
 27 8 7 12 24 - 38 31
14.
Шлёнск
 27 7 10 10 25 - 35 31
15.
Ягеллония
 26 6 12 8 36 - 35 30
16.
Гурник Забже
 27 7 8 12 33 - 40 29
17.
Лехия Гданьск
 26 7 5 14 25 - 42 26
18.
Медзь
 26 4 7 15 25 - 41 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 12 1 0 34 - 7 37
2.
Легия
 13 9 4 0 26 - 13 31
3.
Висла Плоцк
 14 8 3 3 20 - 10 27
4.
Краковия
 13 6 4 3 16 - 8 22
5.
Ягеллония
 13 6 2 5 24 - 19 20
6.
Лех
 13 6 2 5 18 - 14 20
7.
Корона Кельце
 13 6 2 5 14 - 13 20
8.
Погонь Щецин
 12 5 4 3 17 - 16 19
9.
Видзев Лодзь
 13 5 3 5 18 - 17 18
10.
Шлёнск
 14 4 6 4 16 - 19 18
11.
Сталь Мелец
 13 4 5 4 14 - 12 17
12.
Лехия Гданьск
 13 4 4 5 12 - 16 16
13.
Пяст
 13 4 3 6 14 - 14 15
14.
Варта Познань
 13 3 6 4 15 - 14 15
15.
Радомьяк Радом
 13 4 2 7 13 - 17 14
16.
Медзь
 13 3 5 5 14 - 18 14
17.
Гурник Забже
 14 3 5 6 17 - 22 14
18.
Заглембе Любин
 14 2 5 7 9 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 7 3 3 18 - 12 24
2.
Легия
 13 7 3 3 16 - 14 24
3.
Лех
 13 6 6 1 18 - 11 24
4.
Варта Познань
 13 7 2 4 15 - 9 23
5.
Погонь Щецин
 14 6 4 4 22 - 21 22
6.
Пяст
 14 6 3 5 15 - 13 21
7.
Заглембе Любин
 13 6 2 5 15 - 20 20
8.
Видзев Лодзь
 13 5 5 3 14 - 12 20
9.
Радомьяк Радом
 13 5 4 4 14 - 13 19
10.
Гурник Забже
 13 4 3 6 16 - 18 15
11.
Сталь Мелец
 13 4 2 7 14 - 20 14
12.
Краковия
 13 3 4 6 13 - 17 13
13.
Шлёнск
 13 3 4 6 9 - 16 13
14.
Корона Кельце
 14 2 5 7 15 - 25 11
15.
Лехия Гданьск
 13 3 1 9 13 - 26 10
16.
Ягеллония
 13 0 10 3 12 - 16 10
17.
Висла Плоцк
 13 2 3 8 17 - 25 9
18.
Медзь
 13 1 2 10 11 - 23 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Имас Хесус 11 (3)
Лех Исхак Микаэль 11 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 10 (4)
Ягеллония Гуаль Марк 10 (4)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 9
Шлёнск Вердаска Диогу 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Гурник Забже Янжа Эрик 10
Шлёнск Ольсен Патрик 10
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      20'
      Steve Kapuadi получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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