Тур: 27. Стадион: Казимеж Гурски. Главный судья: Pawel Malec
2:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаКапюади Стив
52' Желтая карточкаПолетанович Марко
1:0
55' ГолСекульски Лукаш
64' Желтая карточкаТомасик Пётр
2:0
72' ГолDamian Warchol
90' Желтая карточкаГрадецки Бартломей
90'+6
Ход матча
20'
55'
1:0
64'
72'
77
Томасик
Пётр
23
Лесняк
Филип
14
Швох
Матеуш
55
Мата
Луиш
39
Бохар
Дамьян
70
Сверчок
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Шулек МартинЗащитник
- Защитник
-
24 Колар МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гашек МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стано Павол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
-
70 Сверчок ЯкубНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Висла Плоцк
Заглембе Любин
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
21 матч
42.9%
14.3%
42.8%
9 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
23.8%
52.4%
23.8%
5 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.1%
19%
42.9%
8 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.64
1.5
Среднее время на гол
55
60
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.8
1.09
Среднее время на гол
50
82
Всего голов
36
27
Голов в среднем за матч
1.71
1.29
Тотал матчей
2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
52
70
Бомбардиры внутри турнира
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Давид
|9 (1)
|0.33
|Вольски Рафал
|7 (1)
|0.26
|Секульски Лукаш
|4
|0.15
|Колар Марко
|4
|0.15
|Damian Warchol
|3
|0.11
|Валло Кристиан
|2
|0.07
|Швох Матеуш
|2
|0.07
|Коцыля Давид
|2
|0.07
|Левандовски Матеуш II
|2
|0.07
|Расак Дамиан
|1
|0.04
|Кривоцюк Антон
|1
|0.04
|Павляк Александр
|1
|0.04
|Фурман Доминик
|0
|0
|Томасик Пётр
|0
|0
|Лесняк Филип
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ходына Кацпер
|5 (1)
|0.19
|Бохар Дамьян
|3
|0.11
|Lukasz Lakomy
|3
|0.11
|Долежал Мартин
|2
|0.07
|Живец Саша
|2
|0.07
|Rafal Adamski
|2
|0.07
|Стажиньски Филип
|1
|0.04
|Маковский Томаш
|1
|0.04
|Ях Ярослав
|1
|0.04
|Курминовски Давид
|1
|0.04
|Гаприндашвили Торнике
|1
|0.04
|Tomasz Pienko
|1
|0.04
|Bartlomiej Kludka
|0
|0
|Копац Бартош
|0
|0
|Дьенг Шейку
|0
|0
|Mateusz Grzybek
|0
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|0
|0
Карточки
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томасик Пётр
|6
|0
|Швох Матеуш
|5
|0
|Жезничак Якуб
|3
|1
|Вольски Рафал
|3
|1
|Капюади Стив
|3
|1
|Фурман Доминик
|4
|0
|Хжановски Адам
|3
|0
|Расак Дамиан
|3
|0
|Градецки Бартломей
|3
|0
|Секульски Лукаш
|2
|0
|Лесняк Филип
|2
|0
|Кривоцюк Антон
|2
|0
|Павляк Александр
|2
|0
|Bartosz Spiaczka
|1
|0
|Шулек Мартин
|1
|0
|Альварес Давид
|1
|0
|Валло Кристиан
|1
|0
|Michal Mokrzycki
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Коцыля Давид
|1
|0
|Левандовски Матеуш II
|1
|0
|Jakub Szymanski
|1
|0
|Igor Drapinski
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копац Бартош
|5
|0
|Полетанович Марко
|5
|0
|Маковский Томаш
|4
|0
|Ях Ярослав
|3
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|3
|0
|Lukasz Lakomy
|3
|0
|Bartlomiej Kludka
|3
|0
|Стажиньски Филип
|2
|0
|Koki Hinokio
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Tomasz Pienko
|2
|0
|Бартолевски Матеуш
|0
|1
|Гаприндашвили Торнике
|0
|1
|Бурич Ясмин
|1
|0
|Диудис Сократис
|1
|0
|Mateusz Grzybek
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Биззад Каспер
|1
|0
|Ходына Кацпер
|1
|0
|Szymon Kobusinski
|1
|0
|Rafal Adamski
|1
|0
|Filip Kocaba
|1
|0
Результаты матчей
Висла Плоцк
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Заглембе Любин
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
4
4
Висла Плоцк
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Заглембе Любин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
19
13
Волевые поражения
11
7
Висла Плоцк
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (15)
15% (4)
30% (8)
Заглембе Любин
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (9)
52% (14)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Сухие победы
8
9
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
22
17
Волевые поражения
15
11
Голы по времени матча
Забито
20
14
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
0
0%
2
14%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
4
20%
5
36%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
4
20%
5
36%
61-75
6
30%
1
7%
76-90
Пропущено
10
21
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
4
19%
16-30
1
10%
2
10%
31-45
1
10%
6
29%
46-60
3
30%
7
33%
61-75
4
40%
2
10%
76-90
Забито
18
9
11 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
1
11%
16-30
5
28%
1
11%
31-45
3
17%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
22%
2
22%
76-90
Пропущено
24
18
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
13%
2
11%
1-15
3
13%
3
17%
16-30
3
13%
2
11%
31-45
5
21%
1
6%
46-60
7
29%
29%
3
17%
61-75
3
13%
7
39%
76-90
Забито
38
23
17 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 13
17 Забивали первыми 10
4 Не забивали 13
2
5%
2
9%
1-15
6
16%
2
9%
16-30
9
24%
6
26%
31-45
7
18%
3
13%
46-60
4
11%
7
30%
61-75
10
26%
3
13%
76-90
Пропущено
34
39
11 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 22
3
9%
2
5%
1-15
4
12%
7
18%
16-30
4
12%
4
10%
31-45
6
18%
7
18%
46-60
10
29%
29%
10
26%
61-75
7
21%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Плоцк
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Висла Плоцк - Погонь Седльце 2:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1
Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Штурм - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Михаловце 0:2 Вождовац - Висла Плоцк 3:3 Висла Плоцк - Висла Краков 1:5 Висла Плоцк - Ягилония 3:1 Гарбарния Краков - Висла Плоцк 2:1 Подбрезова - Висла Плоцк 1:3 Татран Липтовски-Микулаш - Висла Плоцк 4:4 Жилина-2 - Висла Плоцк 4:0 Висла Плоцк - Краковия 1:0
Заглембе Любин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Ягеллония - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1
Заглембе Любин - Медзь 2:1 Лех - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Пяст 0:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Заглембе Любин - Лудогорец 1:1 Заглембе Любин - Графичар Белград 3:0 Заглембе Любин - Богемианс 1:1 Заглембе Любин - Магдебург 2:1 Заглембе Любин - Ботошани 0:0 Заглембе Любин - Ракув 1:2 Сталь Мелец - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Краковия 0:2 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 0:3 Мотор Люблин - Заглембе Любин 1:0 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 3:0
Результаты матчей
Висла Плоцк
Заглембе Любин
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
0:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
2:1
5 раз 19%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 48%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
0
12 раз 44%
1
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Висла Плоцк
Заглембе Любин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
77
59
212
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
49
58
211
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
1512
918
720
423
225
225
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Имас Хесус
|11 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|10 (4)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|10 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (3)
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9
|Гурник Забже
|Янжа Эрик
|10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|10