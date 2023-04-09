Тур: 27. Стадион: Jahnstadion Regensburg.
0'
6' Желтая карточкаАтик Бариш
10' Желтая карточкаТальхаммер Максимилиан
0:1
10' ГолАтик Бариш
45' Желтая карточкаГимбер Бенедикт
1:1
52' Гол в свои воротаГнака Силас
76' Желтая карточкаСаллер Бенедикт
79' Желтая карточкаЭльведи Ян
1:2
80' ГолЛоуренс Джеймс
2:2
90' ГолКалисканер Каан
90' Красная карточкаDaniel Heber
90'+9
Ход матча
6'
10'
0:1
45'
52'
1:1
76'
78'
79'
80'
1:2
90'
2:2
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 12
-
6 Удары в створ 10
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
310 Количество передач 525
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
40
Урбиг
Йонас
33
Эльведи
Ян
20
Гувара
Леон
15
Daniel
Heber
25
Гнака
Силас
29
Конде
Амара
10
Jason
Ceka
23
Атик
Бариш
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
20 Гувара ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Гюнтер ЛассеЗащитник
-
11 Фабер КонрадЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Вит КристианПолузащитник
- Нападающий
-
22 Minos Gouras
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Daniel HeberЗащитник
- Защитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Jason CekaНападающий
- Нападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
19 Leon Bell
-
-
Главный тренер: Титц Кристиан
История личных встреч
Ян
Магдебург
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
1.2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
75
Бомбардиры внутри турнира
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альберс Андреас
|6 (1)
|0.22
|Калисканер Каан
|5
|0.19
|Овусу Принс-Осеи
|4 (1)
|0.15
|Макридис Хараламбос
|2
|0.07
|Меес Джошуа
|1
|0.04
|Схипноски Никлас
|1
|0.04
|Сингх Сарприт
|1
|0.04
|Эльведи Ян
|1
|0.04
|Йылдырым Айгюн
|1
|0.04
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.04
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0.04
|Minos Gouras
|1
|0.04
|Саллер Бенедикт
|0
|0
|Гувара Леон
|0
|0
|Фабер Конрад
|0
|0
|Гюнтер Лассе
|0
|0
|Вит Кристиан
|0
|0
|Идризи Бленди
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квартенг Мориц-Брони
|8
|0.3
|Атик Бариш
|6
|0.22
|Jason Ceka
|3
|0.11
|Ито Тацуя
|3
|0.11
|Пиччини Кристиано
|3 (1)
|0.11
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0.07
|Daniel Elfadli
|2
|0.07
|Конде Амара
|1
|0.04
|Connor Krempicki
|1
|0.04
|Лоуренс Джеймс
|1
|0.04
|Кастаньос Люк
|1
|0.04
|Бокхорн Эберт
|1
|0.04
|Рикманн Юлиан
|1
|0.04
|Шулер Лука
|1
|0.04
|Andreas Mueller
|1
|0.04
|Райманн Доминик
|0
|0
|Daniel Heber
|0
|0
|Kai Bruenker
|0
|0
Карточки
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|11
|0
|Саллер Бенедикт
|6
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|6
|0
|Брайткройц Стив
|4
|1
|Эльведи Ян
|5
|0
|Овусу Принс-Осеи
|5
|0
|Йылдырым Айгюн
|4
|0
|Кеннеди Скотт
|2
|1
|Нахрайнер Себастьян
|3
|0
|Меес Джошуа
|3
|0
|Сингх Сарприт
|3
|0
|Альберс Андреас
|2
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Гувара Леон
|2
|0
|Схипноски Никлас
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Калисканер Каан
|2
|0
|Minos Gouras
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Макридис Хараламбос
|1
|0
|Вит Кристиан
|1
|0
|Фабер Конрад
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|8
|0
|Leon Bell
|6
|0
|Лоуренс Джеймс
|2
|2
|Daniel Heber
|3
|1
|Конде Амара
|4
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|4
|0
|Jason Ceka
|4
|0
|Бокхорн Эберт
|3
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|3
|0
|Andreas Mueller
|3
|0
|Daniel Elfadli
|3
|0
|Пиччини Кристиано
|1
|1
|Биттрофф Александер
|2
|0
|Connor Krempicki
|2
|0
|Райманн Доминик
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Зехельманн Тим
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Кастаньос Люк
|1
|0
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Kai Bruenker
|1
|0
|Рикманн Юлиан
|1
|0
Результаты матчей
Ян
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Магдебург
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
7
Волевые поражения
7
11
Ян
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Магдебург
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
20
12
Волевые поражения
8
10
Ян
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (8)
52% (14)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Магдебург
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
19% (5)
52% (14)
Сухие победы
11
3
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
22
19
Волевые поражения
15
21
Голы по времени матча
Забито
13
25
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
4
31%
5
20%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
2
15%
3
12%
31-45
1
8%
5
20%
46-60
4
31%
5
20%
61-75
1
8%
5
20%
76-90
Пропущено
21
29
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
8
38%
4
14%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
2
10%
4
14%
31-45
2
10%
3
10%
46-60
2
10%
10
34%
61-75
6
29%
6
21%
76-90
Забито
15
14
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
20%
4
29%
31-45
3
20%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
5
33%
3
21%
76-90
Пропущено
21
15
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
5%
2
13%
1-15
5
24%
2
13%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
2
10%
3
20%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
7
33%
4
27%
76-90
Забито
28
39
14 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 12
10 Не забивали 6
7
25%
5
13%
1-15
2
7%
3
8%
16-30
5
18%
7
18%
31-45
4
14%
8
21%
46-60
4
14%
8
21%
61-75
6
21%
8
21%
76-90
Пропущено
42
44
20 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 22
9
21%
6
14%
1-15
6
14%
4
9%
16-30
5
12%
7
16%
31-45
4
10%
6
14%
46-60
5
12%
11
25%
61-75
13
31%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ян
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Санкт-Паули - Ян 1:0 Ян - Падерборн 1:0 Хольштайн Киль - Ян 1:2 Ян - Фортуна 0:1
Карлсруэ - Ян 1:0 Ян - Ганновер 96 1:1 Нюрнберг - Ян 1:0 Ян - Арминия 1:3 Дармштадт - Ян 2:0 Ян - Вилцинг 5:1 Ян - Форвертс 4:0 Ян - Капфенберг 1:0 Ян - Байройт 0:0 Хайденхайм - Ян 5:4 Ян - Айнтрахт Бр 1:1 Гамбург - Ян 3:1 Ян - Ганза 0:3 Ян - Зандхаузен 2:1 Ян - Фортуна 0:3 Кайзерслаутерн - Ян 0:3
Магдебург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Магдебург - Ганза 3:0 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0
Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Магдебург - МТК 4:2 Заглембе Любин - Магдебург 2:1 Магдебург - Кечкемет 4:1 Магдебург - Цвиккау 2:3 Арминия - Магдебург 3:1 Магдебург - Дармштадт 0:1 Нюрнберг - Магдебург 1:2 Магдебург - Хайденхайм 1:1 Гамбург - Магдебург 2:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 0:2
Результаты матчей
Ян
Магдебург
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 38%
0:3
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:4
1 раз 8%
2:3
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 22%
0:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:4
1 раз 4%
1:2
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 48%
2
6 раз 22%
1
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
8 раз 30%
1
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ян
Магдебург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
94
59
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
104
49
86
310
410
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1413
Больше Меньше
198
918
1116
324
522
126
126
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|20 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (7)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|12 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|11 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10