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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Ян
2:2
Конец матча
Магдебург
0'
6' Желтая карточка
Атик Бариш
10' Желтая карточка
Тальхаммер Максимилиан
0:1
10' Гол
Атик Бариш
45' Желтая карточка
Гимбер Бенедикт
1:1
52' Гол в свои ворота
Гнака Силас
76' Желтая карточка
Саллер Бенедикт
79' Желтая карточка
Эльведи Ян
1:2
80' Гол
Лоуренс Джеймс
2:2
90' Гол
Калисканер Каан
90' Красная карточка
Daniel Heber
90'+9

Ход матча

6'
 
Атик Бариш
10'
Тальхаммер Максимилиан
 
10'
0:1
Атик Бариш
45'
Гимбер Бенедикт
 
52'
Гнака Силас
1:1
60'
 
Kai Bruenker
Эль-Ханкури Мохамед
61'
 
Connor Krempicki
Гнака Силас
69'
Йылдырым Айгюн
Альберс Андреас
 
69'
Вит Кристиан
Идризи Бленди
 
69'
Макридис Хараламбос
Гимбер Бенедикт
 
76'
Саллер Бенедикт
 
78'
 
Ито Тацуя
Jason Ceka
79'
Эльведи Ян
 
80'
1:2
Лоуренс Джеймс
(Kai Bruenker)
84'
Фабер Конрад
Саллер Бенедикт
 
87'
Minos Gouras
Тальхаммер Максимилиан
 
88'
 
Зехельманн Тим
Атик Бариш
88'
 
Пиччини Кристиано
Ульманн Максимилиан
90'
Калисканер Каан
(Фабер Конрад)
2:2
90'
 
Daniel Heber

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 12
  • 6 Удары в створ 10
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 310 Количество передач 525
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
40
Урбиг
Йонас
6
Саллер
Бенедикт
23
Брайткройц
Стив
33
Эльведи
Ян
20
Гувара
Леон
8
Тальхаммер
Максимилиан
5
Гимбер
Бенедикт
15
Сингх
Сарприт
10
Калисканер
Каан
14
Идризи
Бленди
19
Альберс
Андреас
1
Райманн
Доминик
7
Бокхорн
Эберт
5
Лоуренс
Джеймс
15
Daniel
Heber
31
Ульманн
Максимилиан
25
Гнака
Силас
29
Конде
Амара
6
Daniel
Elfadli
10
Jason
Ceka
11
Эль-Ханкури
Мохамед
23
Атик
Бариш
Ян
4-2-3-1
Магдебург
4-3-3

История личных встреч

Ян
Магдебург

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
1:0
Б2
1:0
Б2
2:3
Б3
1:2
Б3
1:1

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
75

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберс Андреас 6 (1) 0.22
Калисканер Каан 5 0.19
Овусу Принс-Осеи 4 (1) 0.15
Макридис Хараламбос 2 0.07
Меес Джошуа 1 0.04
Схипноски Никлас 1 0.04
Сингх Сарприт 1 0.04
Эльведи Ян 1 0.04
Йылдырым Айгюн 1 0.04
Гимбер Бенедикт 1 0.04
Тальхаммер Максимилиан 1 0.04
Minos Gouras 1 0.04
Саллер Бенедикт 0 0
Гувара Леон 0 0
Фабер Конрад 0 0
Гюнтер Лассе 0 0
Вит Кристиан 0 0
Идризи Бленди 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квартенг Мориц-Брони 8 0.3
Атик Бариш 6 0.22
Jason Ceka 3 0.11
Ито Тацуя 3 0.11
Пиччини Кристиано 3 (1) 0.11
Эль-Ханкури Мохамед 2 0.07
Daniel Elfadli 2 0.07
Конде Амара 1 0.04
Connor Krempicki 1 0.04
Лоуренс Джеймс 1 0.04
Кастаньос Люк 1 0.04
Бокхорн Эберт 1 0.04
Рикманн Юлиан 1 0.04
Шулер Лука 1 0.04
Andreas Mueller 1 0.04
Райманн Доминик 0 0
Daniel Heber 0 0
Kai Bruenker 0 0

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 11 0
Саллер Бенедикт 6 0
Тальхаммер Максимилиан 6 0
Брайткройц Стив 4 1
Эльведи Ян 5 0
Овусу Принс-Осеи 5 0
Йылдырым Айгюн 4 0
Кеннеди Скотт 2 1
Нахрайнер Себастьян 3 0
Меес Джошуа 3 0
Сингх Сарприт 3 0
Альберс Андреас 2 0
Стоянович Деян 2 0
Гувара Леон 2 0
Схипноски Никлас 2 0
Идризи Бленди 2 0
Калисканер Каан 2 0
Minos Gouras 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Макридис Хараламбос 1 0
Вит Кристиан 1 0
Фабер Конрад 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 8 0
Leon Bell 6 0
Лоуренс Джеймс 2 2
Daniel Heber 3 1
Конде Амара 4 0
Эль-Ханкури Мохамед 4 0
Jason Ceka 4 0
Бокхорн Эберт 3 0
Квартенг Мориц-Брони 3 0
Andreas Mueller 3 0
Daniel Elfadli 3 0
Пиччини Кристиано 1 1
Биттрофф Александер 2 0
Connor Krempicki 2 0
Райманн Доминик 2 0
Гнака Силас 2 0
Зехельманн Тим 2 0
Шулер Лука 2 0
Кастаньос Люк 1 0
Какуталуа Малкольм 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Kai Bruenker 1 0
Рикманн Юлиан 1 0

Результаты матчей

Ян
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Магдебург
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
7

Волевые поражения

7
11
Ян
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Магдебург
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

20
12

Волевые поражения

8
10
Ян
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (8)
52% (14)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Магдебург
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
19% (5)
52% (14)

Сухие победы

11
3

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

22
19

Волевые поражения

15
21

Голы по времени матча

Забито

13
25
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
4
31%
5
20%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
2
15%
3
12%
31-45
1
8%
5
20%
46-60
4
31%
5
20%
61-75
1
8%
5
20%
76-90

Пропущено

21
29
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
8
38%
4
14%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
2
10%
4
14%
31-45
2
10%
3
10%
46-60
2
10%
10
34%
61-75
6
29%
6
21%
76-90

Забито

15
14
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
20%
4
29%
31-45
3
20%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
5
33%
3
21%
76-90

Пропущено

21
15
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
5%
2
13%
1-15
5
24%
2
13%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
2
10%
3
20%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
7
33%
4
27%
76-90

Забито

28
39
14 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 12
10 Не забивали 6
7
25%
5
13%
1-15
2
7%
3
8%
16-30
5
18%
7
18%
31-45
4
14%
8
21%
46-60
4
14%
8
21%
61-75
6
21%
8
21%
76-90

Пропущено

42
44
20 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 22
9
21%
6
14%
1-15
6
14%
4
9%
16-30
5
12%
7
16%
31-45
4
10%
6
14%
46-60
5
12%
11
25%
61-75
13
31%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Санкт-Паули - Ян 1:0 Ян - Падерборн 1:0 Хольштайн Киль - Ян 1:2 Ян - Фортуна 0:1
Карлсруэ - Ян 1:0 Ян - Ганновер 96 1:1 Нюрнберг - Ян 1:0 Ян - Арминия 1:3 Дармштадт - Ян 2:0 Ян - Вилцинг 5:1 Ян - Форвертс 4:0 Ян - Капфенберг 1:0 Ян - Байройт 0:0 Хайденхайм - Ян 5:4 Ян - Айнтрахт Бр 1:1 Гамбург - Ян 3:1 Ян - Ганза 0:3 Ян - Зандхаузен 2:1 Ян - Фортуна 0:3 Кайзерслаутерн - Ян 0:3
Магдебург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Магдебург - Ганза 3:0 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0
Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Магдебург - МТК 4:2 Заглембе Любин - Магдебург 2:1 Магдебург - Кечкемет 4:1 Магдебург - Цвиккау 2:3 Арминия - Магдебург 3:1 Магдебург - Дармштадт 0:1 Нюрнберг - Магдебург 1:2 Магдебург - Хайденхайм 1:1 Гамбург - Магдебург 2:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 0:2

Результаты матчей

Ян
Магдебург

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 38%
0:3
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:4
1 раз 8%
2:3
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 22%
0:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:4
1 раз 4%
1:2
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 48%
2
6 раз 22%
1
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
8 раз 30%
1
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ян
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
4
5
9
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
10
4
4
9
1.5
8
6
3
10
2.5
4
10
1
12
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
13
0.5
Больше Меньше
19
8
9
18
1.5
11
16
3
24
2.5
5
22
1
26
3.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 27 17 7 3 43 - 22 58
2.
Гамбург
 27 16 5 6 54 - 33 53
3.
Хайденхайм
 27 14 9 4 53 - 31 51
4.
Санкт-Паули
 27 13 8 6 41 - 28 47
5.
Фортуна
 27 13 5 9 47 - 36 44
6.
Падерборн
 27 13 4 10 51 - 34 43
7.
Кайзерслаутерн
 27 10 10 7 41 - 37 40
8.
Хольштайн Киль
 27 9 10 8 46 - 45 37
9.
Карлсруэ
 27 10 6 11 43 - 42 36
10.
Ганновер 96
 27 9 7 11 37 - 40 34
11.
Гройтер Фюрт
 27 8 9 10 37 - 40 33
12.
Магдебург
 27 9 5 13 36 - 47 32
13.
Нюрнберг
 27 8 6 13 23 - 39 30
14.
Арминия
 27 8 5 14 41 - 45 29
15.
Айнтрахт Бр
 27 7 8 12 32 - 44 29
16.
Ян
 27 7 6 14 27 - 43 27
17.
Ганза
 27 7 4 16 23 - 43 25
18.
Зандхаузен
 27 5 6 16 27 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 14 10 3 1 37 - 16 33
2.
Дармштадт
 14 9 5 0 24 - 9 32
3.
Гамбург
 14 9 2 3 30 - 14 29
4.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 20 - 7 29
5.
Падерборн
 13 9 0 4 35 - 16 27
6.
Фортуна
 13 8 3 2 28 - 14 27
7.
Гройтер Фюрт
 13 6 6 1 20 - 14 24
8.
Ганновер 96
 13 6 3 4 21 - 17 21
9.
Карлсруэ
 14 6 3 5 24 - 22 21
10.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 19 - 17 21
11.
Кайзерслаутерн
 13 5 6 2 23 - 20 21
12.
Нюрнберг
 14 6 2 6 13 - 14 20
13.
Ян
 14 4 6 4 14 - 20 18
14.
Арминия
 14 5 2 7 24 - 23 17
15.
Хольштайн Киль
 13 4 4 5 22 - 20 16
16.
Магдебург
 13 4 3 6 13 - 16 15
17.
Зандхаузен
 13 3 3 7 13 - 27 12
18.
Ганза
 14 3 1 10 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 13 8 2 3 19 - 13 26
2.
Гамбург
 13 7 3 3 24 - 19 24
3.
Хольштайн Киль
 14 5 6 3 24 - 25 21
4.
Кайзерслаутерн
 14 5 4 5 18 - 17 19
5.
Санкт-Паули
 14 5 3 6 21 - 21 18
6.
Хайденхайм
 13 4 6 3 16 - 15 18
7.
Фортуна
 14 5 2 7 19 - 22 17
8.
Магдебург
 14 5 2 7 23 - 31 17
9.
Падерборн
 14 4 4 6 16 - 18 16
10.
Карлсруэ
 13 4 3 6 19 - 20 15
11.
Ганза
 13 4 3 6 11 - 19 15
12.
Ганновер 96
 14 3 4 7 16 - 23 13
13.
Арминия
 13 3 3 7 17 - 22 12
14.
Нюрнберг
 13 2 4 7 10 - 25 10
15.
Гройтер Фюрт
 14 2 3 9 17 - 26 9
16.
Ян
 13 3 0 10 13 - 23 9
17.
Зандхаузен
 14 2 3 9 14 - 26 9
18.
Айнтрахт Бр
 13 1 5 7 13 - 27 8
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 20 (5)
Гамбург Глацель Роберт 17 (2)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (7)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 12 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Ян Гимбер Бенедикт 11
Карлсруэ Франке Марсель 1 9
Ганза Ферхук Йон 2 7
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 61'
      Гнака Силас уходит с поля. Connor Krempicki выходит вместо него
    • 60'
      Эль-Ханкури Мохамед уходит с поля. Kai Bruenker выходит вместо него
    • Описание гола
      52'
      Г О О О О Л - Гнака Силас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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