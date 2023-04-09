Тур: 27. Стадион: Шюко-Арена. Зрители: 23000
0'
16' Желтая карточкаАндраде Андреас
1:0
20' ГолКлос Фабиан
23' Желтая карточкаРамос Гильерме
1:1
48' ГолИйоха Эммануэль
1:2
60' ГолКлаус Феликс
75' Желтая карточкаВасилиадис Себастиан
2:2
84' ГолЛасм Бриан
90' Желтая карточкаКовнацки Давид
90'+6
Ход матча
16'
20'
1:0
23'
48'
1:1
60'
1:2
68'
84'
2:2
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 6
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
392 Количество передач 471
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
21
Хак
Робин
23
Серра
Янни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
-
23 Серра ЯнниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ласм БрианНападающий
-
Главный тренер: Uwe Koschinat
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Горка ДеннисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Jona Niemiec
-
-
Главный тренер: Daniel Thioune
История личных встреч
Арминия
Фортуна
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед
14 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.14
0.71
Среднее время на гол
78
126
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
2.86
1.57
Среднее время на гол
31
57
Всего голов
28
16
Голов в среднем за матч
2
1.14
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
45
78
Бомбардиры внутри турнира
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хак Робин
|9 (2)
|0.33
|Серра Янни
|6
|0.22
|Окугава Масая
|5
|0.19
|Клос Фабиан
|5
|0.19
|Ласм Бриан
|4
|0.15
|Консбрух Джомейн
|2
|0.07
|Василиадис Себастиан
|2
|0.07
|Ощипка Бастиан
|1
|0.04
|Якель Фредерик
|1
|0.04
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.04
|Притль Мануэль
|1
|0.04
|Хюсинг Оливер
|1
|0.04
|Андраде Андреас
|1
|0.04
|Рамос Гильерме
|1
|0.04
|Канурич Беньямин
|1
|0.04
|Ржатковски Марк
|0
|0
|Клюнтер Лукас
|0
|0
|Лепиница Иван
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковнацки Давид
|12 (3)
|0.44
|Хеннингс Роувен
|6 (2)
|0.22
|Аппелькамп Синта
|5
|0.19
|Клаус Феликс
|4
|0.15
|Петерсон Кристофер
|3
|0.11
|Ийоха Эммануэль
|3
|0.11
|Циммерман Маттиас
|2
|0.07
|Кларер Кристоф
|2
|0.07
|Обердорф Тим
|2
|0.07
|Зоботка Марсель
|2
|0.07
|Карбовник Михал
|1
|0.04
|Гинчек Даниэль
|1
|0.04
|Николя Гавори
|1
|0.04
|Танака Ао
|1
|0.04
|Jona Niemiec
|1
|0.04
|Хоффманн Андре
|1
|0.04
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
Карточки
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лепиница Иван
|8
|0
|Василиадис Себастиан
|6
|0
|Хак Робин
|6
|0
|Рамос Гильерме
|5
|0
|Клюнтер Лукас
|3
|1
|Ласм Бриан
|3
|1
|Ощипка Бастиан
|4
|0
|Ржатковски Марк
|4
|0
|Фрайсль Мартин
|3
|0
|Консбрух Джомейн
|3
|0
|Сидлер Сильван
|1
|1
|Якель Фредерик
|1
|1
|Клос Фабиан
|2
|0
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Андраде Андреас
|2
|0
|Окугава Масая
|2
|0
|Капино Стефанос
|1
|0
|Притль Мануэль
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
|Канурич Беньямин
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковнацки Давид
|8
|0
|Зоботка Марсель
|6
|1
|Де Вейс Йорди
|5
|1
|Кларер Кристоф
|6
|0
|Хеннингс Роувен
|5
|0
|Хендрикс Йоррит
|5
|0
|Клаус Феликс
|4
|0
|Карбовник Михал
|4
|0
|Хоффманн Андре
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Петерсон Кристофер
|3
|0
|Обердорф Тим
|3
|0
|Гинчек Даниэль
|2
|0
|Циммерман Маттиас
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Ийоха Эммануэль
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|Marcel Mansfeld
|1
|0
Результаты матчей
Арминия
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Фортуна
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
8
7
Арминия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Фортуна
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
3
Волевые поражения
13
29
Арминия
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Фортуна
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (5)
33% (9)
48% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
52% (14)
30% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
19
7
Волевые поражения
21
36
Голы по времени матча
Забито
24
19
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
2
8%
2
11%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
4
17%
3
16%
31-45
3
13%
6
32%
46-60
5
21%
3
16%
61-75
6
25%
3
16%
76-90
Пропущено
23
22
5 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
1
4%
0
0%
1-15
1
4%
4
18%
16-30
3
13%
3
14%
31-45
11
48%
5
23%
46-60
4
17%
5
23%
61-75
3
13%
5
23%
76-90
Забито
17
30
10 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
5
29%
29%
5
17%
1-15
2
12%
8
27%
16-30
3
18%
1
3%
31-45
4
24%
2
7%
46-60
0
0%
6
20%
61-75
3
18%
8
27%
76-90
Пропущено
22
12
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
5
23%
2
17%
1-15
5
23%
2
17%
16-30
2
9%
2
17%
31-45
2
9%
3
25%
46-60
4
18%
1
8%
61-75
4
18%
2
17%
76-90
Забито
41
49
20 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
7
17%
7
14%
1-15
6
15%
10
20%
16-30
7
17%
4
8%
31-45
7
17%
8
16%
46-60
5
12%
9
18%
61-75
9
22%
11
22%
76-90
Пропущено
45
34
17 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 21
6
13%
2
6%
1-15
6
13%
6
18%
16-30
5
11%
5
15%
31-45
13
29%
8
24%
46-60
8
18%
6
18%
61-75
7
16%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Арминия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Арминия - Гронинген 1:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Арминия - Дармштадт 3:1
Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Арминия - Хайденхайм 0:1 Гамбург - Арминия 2:1 Арминия - Ганза 0:1 Ян - Арминия 1:3 Арминия - Зандхаузен 1:2 Арминия - Падерборн 1:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Арминия - Ферль 1:1 Арминия - Магдебург 3:1 Падерборн - Арминия 0:2 Арминия - Кайзерслаутерн 2:3 Гройтер Фюрт - Арминия 1:0 Арминия - Санкт-Паули 2:0 Штутгарт - Арминия 6:0
Фортуна
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фортуна - Гамбург 2:2 Ганза - Фортуна 2:5 Фортуна - Хайденхайм 1:1 Ян - Фортуна 0:1
Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Падерборн - Фортуна 4:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Фортуна - Шварц-Вайсс Реден 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Боруссия Д - Фортуна 5:1 Фортуна - Меппен 4:3 Фортуна - Де Графсхап 3:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 1:2 Ганновер 96 - Фортуна 2:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:0 Хольштайн Киль - Фортуна 1:2 Карлсруэ - Фортуна 0:2
Результаты матчей
Арминия
Фортуна
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 30%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
2 раза 7%
2
9 раз 33%
1
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Арминия
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
121
86
94
410
58
212
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
104
49
68
310
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
225
1215
1512
720
621
225
324
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|20 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (7)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|12 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|11 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10