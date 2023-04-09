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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Зрители: 23000
Арминия
2:2
Конец матча
Фортуна
0'
16' Желтая карточка
Андраде Андреас
1:0
20' Гол
Клос Фабиан
23' Желтая карточка
Рамос Гильерме
1:1
48' Гол
Ийоха Эммануэль
1:2
60' Гол
Клаус Феликс
75' Желтая карточка
Василиадис Себастиан
2:2
84' Гол
Ласм Бриан
90' Желтая карточка
Ковнацки Давид
90'+6

Ход матча

16'
Андраде Андреас
 
20'
Клос Фабиан
1:0
23'
Рамос Гильерме
 
46'
Ржатковски Марк
Якель Фредерик
 
48'
1:1
Ийоха Эммануэль
60'
1:2
Клаус Феликс
68'
Ласм Бриан
Серра Янни
 
68'
Василиадис Себастиан
Консбрух Джомейн
 
75'
Василиадис Себастиан
 
75'
 
Аппелькамп Синта
Танака Ао
77'
 
Петерсон Кристофер
Клаус Феликс
77'
 
Jona Niemiec
Гинчек Даниэль
84'
Ласм Бриан
2:2
86'
Корбяну Теодор
Хак Робин
 
90'
Лепиница Иван
Клос Фабиан
 
90'
 
Ковнацки Давид

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 392 Количество передач 471
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
33
Фрайсль
Мартин
3
Рамос
Гильерме
30
Андраде
Андреас
4
Якель
Фредерик
2
Клюнтер
Лукас
19
Притль
Мануэль
5
Ощипка
Бастиан
14
Консбрух
Джомейн
21
Хак
Робин
23
Серра
Янни
9
Клос
Фабиан
33
Кастенмайер
Флориан
15
Обердорф
Тим
3
Хоффманн
Андре
5
Кларер
Кристоф
25
Циммерман
Маттиас
4
Танака
Ао
8
Карбовник
Михал
11
Клаус
Феликс
19
Ийоха
Эммануэль
10
Гинчек
Даниэль
9
Ковнацки
Давид
Арминия
3-3-2-2
Фортуна
3-3-2-2

История личных встреч

Арминия
Фортуна

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

14 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

Б2
4:1
Б2
4:2
Б2
0:2
К
1:3
Б2
2:1
Б2
4:0
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
4:2
Б2
2:0
Б2
0:2
Б2
1:1
Б2
3:2

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.14
0.71

Среднее время на гол

78
126

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

2.86
1.57

Среднее время на гол

31
57

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

2
1.14

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

45
78

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хак Робин 9 (2) 0.33
Серра Янни 6 0.22
Окугава Масая 5 0.19
Клос Фабиан 5 0.19
Ласм Бриан 4 0.15
Консбрух Джомейн 2 0.07
Василиадис Себастиан 2 0.07
Ощипка Бастиан 1 0.04
Якель Фредерик 1 0.04
Гебауэр Кристиан 1 0.04
Притль Мануэль 1 0.04
Хюсинг Оливер 1 0.04
Андраде Андреас 1 0.04
Рамос Гильерме 1 0.04
Канурич Беньямин 1 0.04
Ржатковски Марк 0 0
Клюнтер Лукас 0 0
Лепиница Иван 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковнацки Давид 12 (3) 0.44
Хеннингс Роувен 6 (2) 0.22
Аппелькамп Синта 5 0.19
Клаус Феликс 4 0.15
Петерсон Кристофер 3 0.11
Ийоха Эммануэль 3 0.11
Циммерман Маттиас 2 0.07
Кларер Кристоф 2 0.07
Обердорф Тим 2 0.07
Зоботка Марсель 2 0.07
Карбовник Михал 1 0.04
Гинчек Даниэль 1 0.04
Николя Гавори 1 0.04
Танака Ао 1 0.04
Jona Niemiec 1 0.04
Хоффманн Андре 1 0.04
Хендрикс Йоррит 0 0

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лепиница Иван 8 0
Василиадис Себастиан 6 0
Хак Робин 6 0
Рамос Гильерме 5 0
Клюнтер Лукас 3 1
Ласм Бриан 3 1
Ощипка Бастиан 4 0
Ржатковски Марк 4 0
Фрайсль Мартин 3 0
Консбрух Джомейн 3 0
Сидлер Сильван 1 1
Якель Фредерик 1 1
Клос Фабиан 2 0
Хюсинг Оливер 2 0
Андраде Андреас 2 0
Окугава Масая 2 0
Капино Стефанос 1 0
Притль Мануэль 1 0
Белло Джордж 1 0
Канурич Беньямин 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковнацки Давид 8 0
Зоботка Марсель 6 1
Де Вейс Йорди 5 1
Кларер Кристоф 6 0
Хеннингс Роувен 5 0
Хендрикс Йоррит 5 0
Клаус Феликс 4 0
Карбовник Михал 4 0
Хоффманн Андре 3 0
Николя Гавори 3 0
Петерсон Кристофер 3 0
Обердорф Тим 3 0
Гинчек Даниэль 2 0
Циммерман Маттиас 2 0
Танака Ао 2 0
Ийоха Эммануэль 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Marcel Mansfeld 1 0

Результаты матчей

Арминия
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Фортуна
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

8
7
Арминия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Фортуна
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
3

Волевые поражения

13
29
Арминия
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Фортуна
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (5)
33% (9)
48% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
52% (14)
30% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

19
7

Волевые поражения

21
36

Голы по времени матча

Забито

24
19
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
2
8%
2
11%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
4
17%
3
16%
31-45
3
13%
6
32%
46-60
5
21%
3
16%
61-75
6
25%
3
16%
76-90

Пропущено

23
22
5 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
1
4%
0
0%
1-15
1
4%
4
18%
16-30
3
13%
3
14%
31-45
11
48%
5
23%
46-60
4
17%
5
23%
61-75
3
13%
5
23%
76-90

Забито

17
30
10 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
5
29%
29%
5
17%
1-15
2
12%
8
27%
16-30
3
18%
1
3%
31-45
4
24%
2
7%
46-60
0
0%
6
20%
61-75
3
18%
8
27%
76-90

Пропущено

22
12
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
5
23%
2
17%
1-15
5
23%
2
17%
16-30
2
9%
2
17%
31-45
2
9%
3
25%
46-60
4
18%
1
8%
61-75
4
18%
2
17%
76-90

Забито

41
49
20 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
7
17%
7
14%
1-15
6
15%
10
20%
16-30
7
17%
4
8%
31-45
7
17%
8
16%
46-60
5
12%
9
18%
61-75
9
22%
11
22%
76-90

Пропущено

45
34
17 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 21
6
13%
2
6%
1-15
6
13%
6
18%
16-30
5
11%
5
15%
31-45
13
29%
8
24%
46-60
8
18%
6
18%
61-75
7
16%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Арминия - Гронинген 1:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Арминия - Дармштадт 3:1
Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Арминия - Хайденхайм 0:1 Гамбург - Арминия 2:1 Арминия - Ганза 0:1 Ян - Арминия 1:3 Арминия - Зандхаузен 1:2 Арминия - Падерборн 1:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Арминия - Ферль 1:1 Арминия - Магдебург 3:1 Падерборн - Арминия 0:2 Арминия - Кайзерслаутерн 2:3 Гройтер Фюрт - Арминия 1:0 Арминия - Санкт-Паули 2:0 Штутгарт - Арминия 6:0
Фортуна
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фортуна - Гамбург 2:2 Ганза - Фортуна 2:5 Фортуна - Хайденхайм 1:1 Ян - Фортуна 0:1
Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Падерборн - Фортуна 4:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Фортуна - Шварц-Вайсс Реден 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Боруссия Д - Фортуна 5:1 Фортуна - Меппен 4:3 Фортуна - Де Графсхап 3:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 1:2 Ганновер 96 - Фортуна 2:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:0 Хольштайн Киль - Фортуна 1:2 Карлсруэ - Фортуна 0:2

Результаты матчей

Арминия
Фортуна

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 30%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
2 раза 7%
2
9 раз 33%
1
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Арминия
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
1
8
6
1.5
9
4
4
10
2.5
5
8
2
12
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
4
4
9
1.5
6
8
3
10
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
22
5
12
15
1.5
15
12
7
20
2.5
6
21
2
25
3.5
3
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 27 17 7 3 43 - 22 58
2.
Гамбург
 27 16 5 6 54 - 33 53
3.
Хайденхайм
 27 14 9 4 53 - 31 51
4.
Санкт-Паули
 27 13 8 6 41 - 28 47
5.
Фортуна
 27 13 5 9 47 - 36 44
6.
Падерборн
 27 13 4 10 51 - 34 43
7.
Кайзерслаутерн
 27 10 10 7 41 - 37 40
8.
Хольштайн Киль
 27 9 10 8 46 - 45 37
9.
Карлсруэ
 27 10 6 11 43 - 42 36
10.
Ганновер 96
 27 9 7 11 37 - 40 34
11.
Гройтер Фюрт
 27 8 9 10 37 - 40 33
12.
Магдебург
 27 9 5 13 36 - 47 32
13.
Нюрнберг
 27 8 6 13 23 - 39 30
14.
Арминия
 27 8 5 14 41 - 45 29
15.
Айнтрахт Бр
 27 7 8 12 32 - 44 29
16.
Ян
 27 7 6 14 27 - 43 27
17.
Ганза
 27 7 4 16 23 - 43 25
18.
Зандхаузен
 27 5 6 16 27 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 14 10 3 1 37 - 16 33
2.
Дармштадт
 14 9 5 0 24 - 9 32
3.
Гамбург
 14 9 2 3 30 - 14 29
4.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 20 - 7 29
5.
Падерборн
 13 9 0 4 35 - 16 27
6.
Фортуна
 13 8 3 2 28 - 14 27
7.
Гройтер Фюрт
 13 6 6 1 20 - 14 24
8.
Ганновер 96
 13 6 3 4 21 - 17 21
9.
Карлсруэ
 14 6 3 5 24 - 22 21
10.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 19 - 17 21
11.
Кайзерслаутерн
 13 5 6 2 23 - 20 21
12.
Нюрнберг
 14 6 2 6 13 - 14 20
13.
Ян
 14 4 6 4 14 - 20 18
14.
Арминия
 14 5 2 7 24 - 23 17
15.
Хольштайн Киль
 13 4 4 5 22 - 20 16
16.
Магдебург
 13 4 3 6 13 - 16 15
17.
Зандхаузен
 13 3 3 7 13 - 27 12
18.
Ганза
 14 3 1 10 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 13 8 2 3 19 - 13 26
2.
Гамбург
 13 7 3 3 24 - 19 24
3.
Хольштайн Киль
 14 5 6 3 24 - 25 21
4.
Кайзерслаутерн
 14 5 4 5 18 - 17 19
5.
Санкт-Паули
 14 5 3 6 21 - 21 18
6.
Хайденхайм
 13 4 6 3 16 - 15 18
7.
Фортуна
 14 5 2 7 19 - 22 17
8.
Магдебург
 14 5 2 7 23 - 31 17
9.
Падерборн
 14 4 4 6 16 - 18 16
10.
Карлсруэ
 13 4 3 6 19 - 20 15
11.
Ганза
 13 4 3 6 11 - 19 15
12.
Ганновер 96
 14 3 4 7 16 - 23 13
13.
Арминия
 13 3 3 7 17 - 22 12
14.
Нюрнберг
 13 2 4 7 10 - 25 10
15.
Гройтер Фюрт
 14 2 3 9 17 - 26 9
16.
Ян
 13 3 0 10 13 - 23 9
17.
Зандхаузен
 14 2 3 9 14 - 26 9
18.
Айнтрахт Бр
 13 1 5 7 13 - 27 8
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 20 (5)
Гамбург Глацель Роберт 17 (2)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (7)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 12 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Ян Гимбер Бенедикт 11
Карлсруэ Франке Марсель 1 9
Ганза Ферхук Йон 2 7
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Весь список
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    • 46'
      Фредерик Якель уходит с поля. Ржатковски Марк выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      23'
      Рамос Гильерме получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Фредерик Якель сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Клос Фабиан бьет в цель!
    • 19'
      Фредерик Якель сделал результативную передачу.
    • Желтая карточка
      16'
      Андраде Андреас получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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