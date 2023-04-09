Тур: 27. Стадион: BWT-Stadion am Hardtwald.
0:0
Первый тайм: 8'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.92 Победа «Гройтера»
-
26
Бахманн
Яник
27
Зикер
Арне
38
Эвина
Франк
23
Юнг
Гидеон
37
Грин
Джулиан
30
Зиб
Арминдо
39
Ахе
Рагнар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
-
27 Зикер АрнеПолузащитник
-
38 Эвина ФранкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Ганда ЙосефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Адеми КемальНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Орал Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
-
39 Ахе РагнарНападающий
- Запасные игроки
-
41 Шульц ЛассеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
-
16 Петков ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
История личных встреч
Зандхаузен
Гройтер Фюрт
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед
19 матчей
15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
15.8%
63.2%
21%
3 победы 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
15.8%
31.6%
52.6%
3 победы 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
0.78
1
Среднее время на гол
115
90
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.7
1.22
Среднее время на гол
52
73
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.26
1.11
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
71
81
Бомбардиры внутри турнира
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинсомби Кристиан
|6
|0.23
|Кинсомби Давид
|6 (1)
|0.23
|Эшвайн Александер
|4
|0.15
|Бахманн Яник
|2
|0.08
|Эвина Франк
|2
|0.08
|Кутуджу Ахмед
|2
|0.08
|Айдини Басхким
|2
|0.08
|Суку Себио
|1
|0.04
|Жиров Александр
|1
|0.04
|Папела Мервиль
|1
|0.04
|Окороджи Чима
|0
|0
|Думич Дарио
|0
|0
|Ценга Эрик
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|9 (2)
|0.35
|Ахе Рагнар
|6
|0.23
|Михальски Дамян
|4
|0.15
|Грин Джулиан
|3
|0.12
|Зиб Арминдо
|3
|0.12
|Абиама Диксон
|2
|0.08
|Аста Симон
|1
|0.04
|Рашль Тобиас
|1
|0.04
|Тильман Тимоти
|1
|0.04
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.04
|Петков Лукас
|1
|0.04
|Кристиансен Макс
|0
|0
|Йон Марко
|0
|0
|Юнг Гидеон
|0
|0
Карточки
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эшвайн Александер
|7
|1
|Бахманн Яник
|7
|0
|Трибулл Том
|4
|1
|Кинсомби Давид
|5
|0
|Айдини Басхким
|5
|0
|Кутуджу Ахмед
|4
|0
|Кинсомби Кристиан
|4
|0
|Думич Дарио
|3
|0
|Ценга Эрик
|3
|0
|Хён Иммануэль
|3
|0
|Окс Филипп
|3
|0
|Зикер Арне
|3
|0
|Папела Мервиль
|3
|0
|Дикмайер Деннис
|2
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Жиров Александр
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Чалханоглу Керим
|2
|0
|Рицмайер Марсель
|1
|0
|Древес Патрик
|1
|0
|Суку Себио
|1
|0
|Пулкраб Матей
|1
|0
|Мехлем Марсель
|1
|0
|Эвина Франк
|1
|0
|Abu-Bekir El-Zein
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аста Симон
|5
|1
|Юнг Гидеон
|3
|2
|Гризбек Себастьян
|6
|0
|Кристиансен Макс
|5
|0
|Хргота Бранимир
|4
|0
|Хаддади Уссама
|4
|0
|Михальски Дамян
|4
|0
|Рашль Тобиас
|4
|0
|Ахе Рагнар
|3
|0
|Абиама Диксон
|3
|0
|Зиб Арминдо
|3
|0
|Йон Марко
|2
|0
|Oualid Mhamdi
|2
|0
|Тильман Тимоти
|0
|1
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Линде Андреас
|1
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Шаффран Леон
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Фобассам Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Зандхаузен
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Гройтер Фюрт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
9
13
Зандхаузен
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
Гройтер Фюрт
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
19
3
Волевые поражения
7
17
Зандхаузен
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
31% (8)
19% (5)
Гройтер Фюрт
11.8%
88.2%
2 победы 15 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
42% (11)
50% (13)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
20
3
Волевые поражения
16
30
Голы по времени матча
Забито
13
14
2 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 15
1
8%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
5
36%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
4
31%
2
14%
61-75
4
31%
4
29%
76-90
Пропущено
25
27
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
3
12%
5
19%
1-15
4
16%
2
7%
16-30
3
12%
4
15%
31-45
7
28%
4
15%
46-60
5
20%
7
26%
61-75
3
12%
5
19%
76-90
Забито
16
18
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
16 Не забивали 13
7
44%
2
11%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
1
6%
7
39%
46-60
4
25%
3
17%
61-75
1
6%
2
11%
76-90
Пропущено
24
16
8 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
2
8%
1
6%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
5
21%
6
38%
46-60
3
13%
3
19%
61-75
8
33%
4
25%
76-90
Забито
29
32
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 14
8 Не забивали 2
8
28%
3
9%
1-15
1
3%
4
13%
16-30
3
10%
6
19%
31-45
4
14%
8
25%
46-60
8
28%
5
16%
61-75
5
17%
6
19%
76-90
Пропущено
49
43
18 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 22
5
10%
6
14%
1-15
5
10%
4
9%
16-30
8
16%
4
9%
31-45
12
24%
10
23%
46-60
8
16%
10
23%
61-75
11
22%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Зандхаузен
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2
Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Арминия - Зандхаузен 1:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 5:1 Зандхаузен - Альтах 0:0 Базель - Зандхаузен 0:0 Гамбург - Зандхаузен 4:2 Зандхаузен - Хайденхайм 3:4 Ганза - Зандхаузен 0:1 Зандхаузен - Айнтрахт Бр 2:2 Ян - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Карлсруэ 2:2
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1
Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Блау-Вайс 3:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Пендикспор - Гройтер Фюрт 0:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 3:3 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:3 Дармштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:0 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 3:1
Результаты матчей
Зандхаузен
Гройтер Фюрт
Точный счет
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
5 раз 38%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
5 раз 38%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
9 раз 69%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
7 раз 27%
2:2
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%
1
16 раз 62%
2
8 раз 31%
0
1 раз 4%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Зандхаузен
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
48
67
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
121
410
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
251
818
917
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|27
|16
|8
|3
|41 - 21
|56
|2.
|27
|16
|5
|6
|54 - 33
|53
|3.
|27
|14
|9
|4
|53 - 31
|51
|4.
|27
|13
|8
|6
|41 - 28
|47
|5.
|0:0
|27
|13
|5
|9
|50 - 32
|44
|6.
|0:0
|27
|13
|5
|9
|45 - 34
|44
|7.
|27
|10
|10
|7
|41 - 37
|40
|8.
|27
|10
|6
|11
|43 - 42
|36
|9.
|27
|9
|7
|11
|37 - 40
|34
|10.
|26
|8
|10
|8
|43 - 43
|34
|11.
|0:0
|27
|9
|5
|13
|34 - 45
|32
|12.
|0:0
|27
|7
|10
|10
|35 - 40
|31
|13.
|27
|8
|6
|13
|23 - 39
|30
|14.
|0:0
|27
|8
|5
|14
|39 - 43
|29
|15.
|27
|7
|8
|12
|32 - 44
|29
|16.
|0:0
|27
|7
|6
|14
|25 - 41
|27
|17.
|26
|7
|4
|15
|21 - 40
|25
|18.
|0:0
|27
|5
|7
|15
|27 - 51
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|37 - 16
|33
|2.
|0:0
|14
|8
|6
|0
|22 - 8
|30
|3.
|14
|9
|2
|3
|30 - 14
|29
|4.
|13
|8
|5
|0
|20 - 7
|29
|5.
|0:0
|13
|9
|0
|4
|35 - 16
|27
|6.
|0:0
|13
|8
|3
|2
|28 - 14
|27
|7.
|0:0
|13
|6
|6
|1
|20 - 14
|24
|8.
|13
|6
|3
|4
|21 - 17
|21
|9.
|13
|5
|6
|2
|23 - 20
|21
|10.
|14
|6
|3
|5
|19 - 17
|21
|11.
|14
|6
|3
|5
|24 - 22
|21
|12.
|14
|6
|2
|6
|13 - 14
|20
|13.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|12 - 18
|18
|14.
|0:0
|14
|5
|2
|7
|22 - 21
|17
|15.
|13
|4
|4
|5
|22 - 20
|16
|16.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|13 - 16
|15
|17.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|13 - 25
|13
|18.
|13
|3
|1
|9
|10 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|8
|2
|3
|19 - 13
|26
|2.
|13
|7
|3
|3
|24 - 19
|24
|3.
|14
|5
|4
|5
|18 - 17
|19
|4.
|14
|5
|3
|6
|21 - 21
|18
|5.
|13
|4
|6
|3
|16 - 15
|18
|6.
|13
|4
|6
|3
|21 - 23
|18
|7.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|15 - 16
|17
|8.
|0:0
|14
|5
|2
|7
|17 - 20
|17
|9.
|0:0
|14
|5
|2
|7
|21 - 29
|17
|10.
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|11.
|13
|4
|3
|6
|11 - 19
|15
|12.
|14
|3
|4
|7
|16 - 23
|13
|13.
|0:0
|13
|3
|3
|7
|17 - 22
|12
|14.
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|15.
|0:0
|13
|3
|0
|10
|13 - 23
|9
|16.
|0:0
|14
|2
|3
|9
|14 - 26
|9
|17.
|13
|1
|5
|7
|13 - 27
|8
|18.
|0:0
|14
|1
|4
|9
|15 - 26
|7
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|20 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (7)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|12 (2)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|11 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|10
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.92 Победа «Гройтера»
-