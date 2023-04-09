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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Зандхаузен
0:0
Первый тайм: 8'
Гройтер Фюрт
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зандхаузен
Ничья
Гройтер Фюрт
4.30
4.05
3.55
Все Коэффициенты
1
Древес
Патрик
18
Дикмайер
Деннис
3
Думич
Дарио
2
Жиров
Александр
36
Окороджи
Чима
5
Мехлем
Марсель
6
Abu-Bekir
El-Zein
20
Чалханоглу
Керим
26
Бахманн
Яник
27
Зикер
Арне
38
Эвина
Франк
1
Линде
Андреас
5
Хаддади
Уссама
4
Михальски
Дамян
23
Юнг
Гидеон
2
Аста
Симон
10
Хргота
Бранимир
13
Кристиансен
Макс
37
Грин
Джулиан
27
Иттер
Джанлука
30
Зиб
Арминдо
39
Ахе
Рагнар
Зандхаузен
4-2-3-1
Гройтер Фюрт
3-5-2

История личных встреч

Зандхаузен
Гройтер Фюрт

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед

19 матчей

15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

15.8%
63.2%
21%
3 победы 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.8%
31.6%
52.6%
3 победы 6 ничьих 10 побед

История матчей

Б2
1:1
Б2
3:2
Б2
0:3
Б2
1:2
Б2
3:2
ТМК
1:1
Б2
0:0
Б2
3:1
Б2
0:0
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
2:0
ТМС
0:1
Б2
1:3

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

0.78
1

Среднее время на гол

115
90

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.7
1.22

Среднее время на гол

52
73

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.26
1.11

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

71
81

Бомбардиры внутри турнира

Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинсомби Кристиан 6 0.23
Кинсомби Давид 6 (1) 0.23
Эшвайн Александер 4 0.15
Бахманн Яник 2 0.08
Эвина Франк 2 0.08
Кутуджу Ахмед 2 0.08
Айдини Басхким 2 0.08
Суку Себио 1 0.04
Жиров Александр 1 0.04
Папела Мервиль 1 0.04
Окороджи Чима 0 0
Думич Дарио 0 0
Ценга Эрик 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 9 (2) 0.35
Ахе Рагнар 6 0.23
Михальски Дамян 4 0.15
Грин Джулиан 3 0.12
Зиб Арминдо 3 0.12
Абиама Диксон 2 0.08
Аста Симон 1 0.04
Рашль Тобиас 1 0.04
Тильман Тимоти 1 0.04
Пюлюлю Афимико 1 0.04
Петков Лукас 1 0.04
Кристиансен Макс 0 0
Йон Марко 0 0
Юнг Гидеон 0 0

Карточки

Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эшвайн Александер 7 1
Бахманн Яник 7 0
Трибулл Том 4 1
Кинсомби Давид 5 0
Айдини Басхким 5 0
Кутуджу Ахмед 4 0
Кинсомби Кристиан 4 0
Думич Дарио 3 0
Ценга Эрик 3 0
Хён Иммануэль 3 0
Окс Филипп 3 0
Зикер Арне 3 0
Папела Мервиль 3 0
Дикмайер Деннис 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Жиров Александр 2 0
Окороджи Чима 2 0
Чалханоглу Керим 2 0
Рицмайер Марсель 1 0
Древес Патрик 1 0
Суку Себио 1 0
Пулкраб Матей 1 0
Мехлем Марсель 1 0
Эвина Франк 1 0
Abu-Bekir El-Zein 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аста Симон 5 1
Юнг Гидеон 3 2
Гризбек Себастьян 6 0
Кристиансен Макс 5 0
Хргота Бранимир 4 0
Хаддади Уссама 4 0
Михальски Дамян 4 0
Рашль Тобиас 4 0
Ахе Рагнар 3 0
Абиама Диксон 3 0
Зиб Арминдо 3 0
Йон Марко 2 0
Oualid Mhamdi 2 0
Тильман Тимоти 0 1
Дуджак Джереми 1 0
Линде Андреас 1 0
Грин Джулиан 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Шаффран Леон 1 0
Петков Лукас 1 0
Фобассам Оливер 1 0

Результаты матчей

Зандхаузен
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Гройтер Фюрт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

9
13
Зандхаузен
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
Гройтер Фюрт
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

19
3

Волевые поражения

7
17
Зандхаузен
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
31% (8)
19% (5)
Гройтер Фюрт
11.8%
88.2%
2 победы 15 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
42% (11)
50% (13)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

20
3

Волевые поражения

16
30

Голы по времени матча

Забито

13
14
2 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 15
1
8%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
5
36%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
4
31%
2
14%
61-75
4
31%
4
29%
76-90

Пропущено

25
27
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
3
12%
5
19%
1-15
4
16%
2
7%
16-30
3
12%
4
15%
31-45
7
28%
4
15%
46-60
5
20%
7
26%
61-75
3
12%
5
19%
76-90

Забито

16
18
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
16 Не забивали 13
7
44%
2
11%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
1
6%
7
39%
46-60
4
25%
3
17%
61-75
1
6%
2
11%
76-90

Пропущено

24
16
8 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
2
8%
1
6%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
5
21%
6
38%
46-60
3
13%
3
19%
61-75
8
33%
4
25%
76-90

Забито

29
32
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 14
8 Не забивали 2
8
28%
3
9%
1-15
1
3%
4
13%
16-30
3
10%
6
19%
31-45
4
14%
8
25%
46-60
8
28%
5
16%
61-75
5
17%
6
19%
76-90

Пропущено

49
43
18 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 22
5
10%
6
14%
1-15
5
10%
4
9%
16-30
8
16%
4
9%
31-45
12
24%
10
23%
46-60
8
16%
10
23%
61-75
11
22%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Зандхаузен
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2
Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Арминия - Зандхаузен 1:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 5:1 Зандхаузен - Альтах 0:0 Базель - Зандхаузен 0:0 Гамбург - Зандхаузен 4:2 Зандхаузен - Хайденхайм 3:4 Ганза - Зандхаузен 0:1 Зандхаузен - Айнтрахт Бр 2:2 Ян - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Карлсруэ 2:2
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1
Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Блау-Вайс 3:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Пендикспор - Гройтер Фюрт 0:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 3:3 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:3 Дармштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:0 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 3:1

Результаты матчей

Зандхаузен
Гройтер Фюрт

Точный счет

1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
5 раз 38%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
5 раз 38%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
9 раз 69%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
7 раз 27%
2:2
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%
1
16 раз 62%
2
8 раз 31%
0
1 раз 4%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Зандхаузен
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
4
8
1.5
6
7
1
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
1
4
10
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
25
1
8
18
1.5
9
17
1
25
2.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 0:0 27 16 8 3 41 - 21 56
2.
Гамбург
 27 16 5 6 54 - 33 53
3.
Хайденхайм
 27 14 9 4 53 - 31 51
4.
Санкт-Паули
 27 13 8 6 41 - 28 47
5.
Падерборн
 0:0 27 13 5 9 50 - 32 44
6.
Фортуна
 0:0 27 13 5 9 45 - 34 44
7.
Кайзерслаутерн
 27 10 10 7 41 - 37 40
8.
Карлсруэ
 27 10 6 11 43 - 42 36
9.
Ганновер 96
 27 9 7 11 37 - 40 34
10.
Хольштайн Киль
 26 8 10 8 43 - 43 34
11.
Магдебург
 0:0 27 9 5 13 34 - 45 32
12.
Гройтер Фюрт
 0:0 27 7 10 10 35 - 40 31
13.
Нюрнберг
 27 8 6 13 23 - 39 30
14.
Арминия
 0:0 27 8 5 14 39 - 43 29
15.
Айнтрахт Бр
 27 7 8 12 32 - 44 29
16.
Ян
 0:0 27 7 6 14 25 - 41 27
17.
Ганза
 26 7 4 15 21 - 40 25
18.
Зандхаузен
 0:0 27 5 7 15 27 - 51 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 14 10 3 1 37 - 16 33
2.
Дармштадт
 0:0 14 8 6 0 22 - 8 30
3.
Гамбург
 14 9 2 3 30 - 14 29
4.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 20 - 7 29
5.
Падерборн
 0:0 13 9 0 4 35 - 16 27
6.
Фортуна
 0:0 13 8 3 2 28 - 14 27
7.
Гройтер Фюрт
 0:0 13 6 6 1 20 - 14 24
8.
Ганновер 96
 13 6 3 4 21 - 17 21
9.
Кайзерслаутерн
 13 5 6 2 23 - 20 21
10.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 19 - 17 21
11.
Карлсруэ
 14 6 3 5 24 - 22 21
12.
Нюрнберг
 14 6 2 6 13 - 14 20
13.
Ян
 0:0 14 4 6 4 12 - 18 18
14.
Арминия
 0:0 14 5 2 7 22 - 21 17
15.
Хольштайн Киль
 13 4 4 5 22 - 20 16
16.
Магдебург
 0:0 13 4 3 6 13 - 16 15
17.
Зандхаузен
 0:0 13 3 4 6 13 - 25 13
18.
Ганза
 13 3 1 9 10 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 0:0 13 8 2 3 19 - 13 26
2.
Гамбург
 13 7 3 3 24 - 19 24
3.
Кайзерслаутерн
 14 5 4 5 18 - 17 19
4.
Санкт-Паули
 14 5 3 6 21 - 21 18
5.
Хайденхайм
 13 4 6 3 16 - 15 18
6.
Хольштайн Киль
 13 4 6 3 21 - 23 18
7.
Падерборн
 0:0 14 4 5 5 15 - 16 17
8.
Фортуна
 0:0 14 5 2 7 17 - 20 17
9.
Магдебург
 0:0 14 5 2 7 21 - 29 17
10.
Карлсруэ
 13 4 3 6 19 - 20 15
11.
Ганза
 13 4 3 6 11 - 19 15
12.
Ганновер 96
 14 3 4 7 16 - 23 13
13.
Арминия
 0:0 13 3 3 7 17 - 22 12
14.
Нюрнберг
 13 2 4 7 10 - 25 10
15.
Ян
 0:0 13 3 0 10 13 - 23 9
16.
Зандхаузен
 0:0 14 2 3 9 14 - 26 9
17.
Айнтрахт Бр
 13 1 5 7 13 - 27 8
18.
Гройтер Фюрт
 0:0 14 1 4 9 15 - 26 7
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 20 (5)
Гамбург Глацель Роберт 17 (2)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (7)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 12 (2)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Карлсруэ Франке Марсель 1 9
Ганза Ферхук Йон 2 7
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Ян Гимбер Бенедикт 10
Весь список
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зандхаузен
Ничья
Гройтер Фюрт
4.30
4.05
3.55
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