Тур: 27. Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor.
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
20
Мюллер
Янник
19
Карич
Эмир
21
Хут
Янник
10
Юстван
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Юстван ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Бувинк ПеллеВратарь
- Защитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Niclas Nadj
-
27 Kai Klefisch
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
История личных встреч
Дармштадт
Падерборн
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
1.33
1.8
Среднее время на гол
67
50
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.75
1.63
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
51
55
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|8
|0.31
|Ману Брайдон
|5
|0.19
|Хонзак Матиас
|4
|0.15
|Пфайффер Патрик
|4
|0.15
|Кемпе Тобиас
|3 (2)
|0.12
|Мелем Марвин
|3
|0.12
|Стожилкович Филип
|3
|0.12
|Ронштадт Франк
|2
|0.08
|Карич Эмир
|2
|0.08
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0.08
|Холланд Фабиан
|1
|0.04
|Бадер Маттиас
|1
|0.04
|Мюллер Янник
|1
|0.04
|Сейдель Аарон
|1
|0.04
|Шнелльхардт Фабиан
|0
|0
|Шуэн Марсель
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лайпертц Роберт
|11
|0.42
|Пирингер Марвин
|8
|0.31
|Платте Феликс
|6
|0.23
|Муслия Флоран
|5 (4)
|0.19
|Sirlord Conteh
|4
|0.15
|Юстван Юлиан
|3
|0.12
|Шалленберг Рон
|3
|0.12
|Хеуэр Яннис
|3
|0.12
|Србени Деннис
|2
|0.08
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.04
|Рор Максимилиан
|1
|0.04
|Marcel Hoffmeier
|1
|0.04
|Клаас Себастьян
|0
|0
|Карльс Йонас
|0
|0
|Хамфрейс Башир
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холланд Фабиан
|10
|0
|Мелем Марвин
|8
|0
|Пфайффер Патрик
|6
|1
|Мюллер Янник
|4
|0
|Гьясула Клаус
|2
|1
|Кемпе Тобиас
|3
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|3
|0
|Шуэн Марсель
|3
|0
|Циммерман Кристоф
|3
|0
|Титц Филлип
|3
|0
|Карич Эмир
|3
|0
|Ману Брайдон
|3
|0
|Сейдель Аарон
|2
|0
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Брунст Александер
|1
|0
|Ишервуд Томас
|1
|0
|Ронштадт Франк
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Ридель Клеменс
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирингер Марвин
|5
|1
|Шалленберг Рон
|5
|0
|Муслия Флоран
|5
|0
|Marcel Hoffmeier
|4
|0
|Рор Максимилиан
|4
|0
|Хут Янник
|2
|1
|Sirlord Conteh
|2
|1
|Tobias Mueller
|3
|0
|Хюнемайер Уве
|2
|0
|Юстван Юлиан
|2
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Обермайр Рафаэль
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
|Kai Klefisch
|1
|0
|Хамфрейс Башир
|1
|0
|Niclas Nadj
|1
|0
Результаты матчей
Дармштадт
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Падерборн
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
6
6
Дармштадт
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Падерборн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
6
10
Волевые поражения
17
30
Дармштадт
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Падерборн
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
35% (9)
50% (13)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
8
13
Волевые поражения
23
36
Голы по времени матча
Забито
22
15
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
5
23%
1
7%
1-15
4
18%
3
20%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
4
18%
2
13%
61-75
4
18%
5
33%
76-90
Пропущено
8
16
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
13%
3
19%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
2
25%
3
19%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
2
25%
5
31%
76-90
Забито
18
33
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 10
16 Не забивали 15
4
22%
6
18%
1-15
2
11%
3
9%
16-30
1
6%
2
6%
31-45
5
28%
7
21%
46-60
0
0%
8
24%
61-75
6
33%
7
21%
76-90
Пропущено
14
18
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
14%
4
22%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
1
7%
6
33%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
6
43%
2
11%
76-90
Забито
40
48
19 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 31
18 Забивали первыми 15
3 Не забивали 6
9
23%
7
15%
1-15
6
15%
6
13%
16-30
4
10%
4
8%
31-45
7
18%
9
19%
46-60
4
10%
10
21%
61-75
10
25%
12
25%
76-90
Пропущено
22
34
8 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
3
14%
7
21%
1-15
2
9%
4
12%
16-30
3
14%
9
26%
31-45
1
5%
4
12%
46-60
5
23%
3
9%
61-75
8
36%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Арминия - Дармштадт 3:1
Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Ганза - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Дармштадт - Ян 2:0 Дармштадт - Виль 1:0 Дармштадт - ЧФР Клуж 1:0 Веен Висбаден - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Янг Бойз 2:0 Дармштадт - Морлаутерн 3:0 Дармштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Магдебург - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганновер 96 1:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:1
Падерборн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Ян - Падерборн 1:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Падерборн - Санкт-Паули 1:2
Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Падерборн - Фортуна 4:1 Падерборн - Штутгарт 1:2 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Арминия - Падерборн 1:1 Мурсия - Падерборн 1:3 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1 Падерборн - Дуйсбург 4:0 Рот-Вайсс Эссен - Падерборн 3:2 Падерборн - Бохум 1:1 Падерборн - Оснабрюк 1:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Нюрнберг - Падерборн 2:1 Падерборн - Арминия 0:2
Результаты матчей
Дармштадт
Падерборн
Точный счет
1:1
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
6 раз 46%
4
1 раз 8%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 31%
1:2
3 раза 23%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
7:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 46%
2
9 раз 35%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
3 раза 12%
2
2 раза 8%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Дармштадт
Падерборн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
85
112
76
112
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
58
310
211
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
242
Больше Меньше
215
1214
1115
323
917
224
521
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|27
|16
|8
|3
|41 - 21
|56
|2.
|27
|16
|5
|6
|54 - 33
|53
|3.
|27
|14
|9
|4
|53 - 31
|51
|4.
|27
|13
|8
|6
|41 - 28
|47
|5.
|0:0
|27
|13
|5
|9
|50 - 32
|44
|6.
|0:0
|27
|13
|5
|9
|45 - 34
|44
|7.
|27
|10
|10
|7
|41 - 37
|40
|8.
|27
|10
|6
|11
|43 - 42
|36
|9.
|27
|9
|7
|11
|37 - 40
|34
|10.
|26
|8
|10
|8
|43 - 43
|34
|11.
|0:0
|27
|9
|5
|13
|34 - 45
|32
|12.
|0:0
|27
|7
|10
|10
|35 - 40
|31
|13.
|27
|8
|6
|13
|23 - 39
|30
|14.
|0:0
|27
|8
|5
|14
|39 - 43
|29
|15.
|27
|7
|8
|12
|32 - 44
|29
|16.
|0:0
|27
|7
|6
|14
|25 - 41
|27
|17.
|26
|7
|4
|15
|21 - 40
|25
|18.
|0:0
|27
|5
|7
|15
|27 - 51
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|37 - 16
|33
|2.
|0:0
|14
|8
|6
|0
|22 - 8
|30
|3.
|14
|9
|2
|3
|30 - 14
|29
|4.
|13
|8
|5
|0
|20 - 7
|29
|5.
|0:0
|13
|9
|0
|4
|35 - 16
|27
|6.
|0:0
|13
|8
|3
|2
|28 - 14
|27
|7.
|0:0
|13
|6
|6
|1
|20 - 14
|24
|8.
|13
|6
|3
|4
|21 - 17
|21
|9.
|13
|5
|6
|2
|23 - 20
|21
|10.
|14
|6
|3
|5
|19 - 17
|21
|11.
|14
|6
|3
|5
|24 - 22
|21
|12.
|14
|6
|2
|6
|13 - 14
|20
|13.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|12 - 18
|18
|14.
|0:0
|14
|5
|2
|7
|22 - 21
|17
|15.
|13
|4
|4
|5
|22 - 20
|16
|16.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|13 - 16
|15
|17.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|13 - 25
|13
|18.
|13
|3
|1
|9
|10 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|8
|2
|3
|19 - 13
|26
|2.
|13
|7
|3
|3
|24 - 19
|24
|3.
|14
|5
|4
|5
|18 - 17
|19
|4.
|14
|5
|3
|6
|21 - 21
|18
|5.
|13
|4
|6
|3
|16 - 15
|18
|6.
|13
|4
|6
|3
|21 - 23
|18
|7.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|15 - 16
|17
|8.
|0:0
|14
|5
|2
|7
|17 - 20
|17
|9.
|0:0
|14
|5
|2
|7
|21 - 29
|17
|10.
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|11.
|13
|4
|3
|6
|11 - 19
|15
|12.
|14
|3
|4
|7
|16 - 23
|13
|13.
|0:0
|13
|3
|3
|7
|17 - 22
|12
|14.
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|15.
|0:0
|13
|3
|0
|10
|13 - 23
|9
|16.
|0:0
|14
|2
|3
|9
|14 - 26
|9
|17.
|13
|1
|5
|7
|13 - 27
|8
|18.
|0:0
|14
|1
|4
|9
|15 - 26
|7
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|20 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (7)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|12 (2)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|11 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|10