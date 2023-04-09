  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Дармштадт
0:0
Первый тайм: 8'
Падерборн
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дармштадт
Ничья
Падерборн
3.20
3.75
3.80
Все Коэффициенты
1
Шуэн
Марсель
38
Ридель
Клеменс
4
Циммерман
Кристоф
20
Мюллер
Янник
26
Бадер
Маттиас
19
Карич
Эмир
8
Шнелльхардт
Фабиан
6
Мелем
Марвин
7
Ману
Брайдон
9
Титц
Филлип
40
Стожилкович
Филип
21
Хут
Янник
33
Marcel
Hoffmeier
15
Tobias
Mueller
3
Хамфрейс
Башир
10
Юстван
Юлиан
23
Обермайр
Рафаэль
31
Рор
Максимилиан
8
Шалленберг
Рон
11
Sirlord
Conteh
30
Муслия
Флоран
13
Лайпертц
Роберт
Дармштадт
3-4-1-2
Падерборн
3-4-2-1

История личных встреч

Дармштадт
Падерборн

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
1:2
Б2
3:0
Б2
0:1
Б2
2:3
Б2
0:4
Б2
6:2
Б2
1:0
ТМК
1:1

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.8

Среднее время на гол

67
50

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.75
1.63

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

51
55

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 8 0.31
Ману Брайдон 5 0.19
Хонзак Матиас 4 0.15
Пфайффер Патрик 4 0.15
Кемпе Тобиас 3 (2) 0.12
Мелем Марвин 3 0.12
Стожилкович Филип 3 0.12
Ронштадт Франк 2 0.08
Карич Эмир 2 0.08
Вильхельмссон Оскар 2 0.08
Холланд Фабиан 1 0.04
Бадер Маттиас 1 0.04
Мюллер Янник 1 0.04
Сейдель Аарон 1 0.04
Шнелльхардт Фабиан 0 0
Шуэн Марсель 0 0
Гьясула Клаус 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лайпертц Роберт 11 0.42
Пирингер Марвин 8 0.31
Платте Феликс 6 0.23
Муслия Флоран 5 (4) 0.19
Sirlord Conteh 4 0.15
Юстван Юлиан 3 0.12
Шалленберг Рон 3 0.12
Хеуэр Яннис 3 0.12
Србени Деннис 2 0.08
Обермайр Рафаэль 1 0.04
Рор Максимилиан 1 0.04
Marcel Hoffmeier 1 0.04
Клаас Себастьян 0 0
Карльс Йонас 0 0
Хамфрейс Башир 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холланд Фабиан 10 0
Мелем Марвин 8 0
Пфайффер Патрик 6 1
Мюллер Янник 4 0
Гьясула Клаус 2 1
Кемпе Тобиас 3 0
Шнелльхардт Фабиан 3 0
Шуэн Марсель 3 0
Циммерман Кристоф 3 0
Титц Филлип 3 0
Карич Эмир 3 0
Ману Брайдон 3 0
Сейдель Аарон 2 0
Вильхельмссон Оскар 2 0
Бадер Маттиас 1 0
Брунст Александер 1 0
Ишервуд Томас 1 0
Ронштадт Франк 1 0
Варминг Магнус 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Ридель Клеменс 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирингер Марвин 5 1
Шалленберг Рон 5 0
Муслия Флоран 5 0
Marcel Hoffmeier 4 0
Рор Максимилиан 4 0
Хут Янник 2 1
Sirlord Conteh 2 1
Tobias Mueller 3 0
Хюнемайер Уве 2 0
Юстван Юлиан 2 0
Шустер Марко 1 0
Србени Деннис 1 0
Платте Феликс 1 0
Карльс Йонас 1 0
Обермайр Рафаэль 1 0
Хеуэр Яннис 1 0
Kai Klefisch 1 0
Хамфрейс Башир 1 0
Niclas Nadj 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Падерборн
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

6
6
Дармштадт
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Падерборн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

6
10

Волевые поражения

17
30
Дармштадт
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Падерборн
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
35% (9)
50% (13)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

8
13

Волевые поражения

23
36

Голы по времени матча

Забито

22
15
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
5
23%
1
7%
1-15
4
18%
3
20%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
4
18%
2
13%
61-75
4
18%
5
33%
76-90

Пропущено

8
16
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
13%
3
19%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
2
25%
3
19%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
2
25%
5
31%
76-90

Забито

18
33
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 10
16 Не забивали 15
4
22%
6
18%
1-15
2
11%
3
9%
16-30
1
6%
2
6%
31-45
5
28%
7
21%
46-60
0
0%
8
24%
61-75
6
33%
7
21%
76-90

Пропущено

14
18
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
14%
4
22%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
1
7%
6
33%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
6
43%
2
11%
76-90

Забито

40
48
19 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 31
18 Забивали первыми 15
3 Не забивали 6
9
23%
7
15%
1-15
6
15%
6
13%
16-30
4
10%
4
8%
31-45
7
18%
9
19%
46-60
4
10%
10
21%
61-75
10
25%
12
25%
76-90

Пропущено

22
34
8 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
3
14%
7
21%
1-15
2
9%
4
12%
16-30
3
14%
9
26%
31-45
1
5%
4
12%
46-60
5
23%
3
9%
61-75
8
36%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Арминия - Дармштадт 3:1
Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Ганза - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Дармштадт - Ян 2:0 Дармштадт - Виль 1:0 Дармштадт - ЧФР Клуж 1:0 Веен Висбаден - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Янг Бойз 2:0 Дармштадт - Морлаутерн 3:0 Дармштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Магдебург - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганновер 96 1:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:1
Падерборн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Ян - Падерборн 1:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Падерборн - Санкт-Паули 1:2
Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Падерборн - Фортуна 4:1 Падерборн - Штутгарт 1:2 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Арминия - Падерборн 1:1 Мурсия - Падерборн 1:3 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1 Падерборн - Дуйсбург 4:0 Рот-Вайсс Эссен - Падерборн 3:2 Падерборн - Бохум 1:1 Падерборн - Оснабрюк 1:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Нюрнберг - Падерборн 2:1 Падерборн - Арминия 0:2

Результаты матчей

Дармштадт
Падерборн

Точный счет

1:1
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
6 раз 46%
4
1 раз 8%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 31%
1:2
3 раза 23%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
7:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 46%
2
9 раз 35%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
3 раза 12%
2
2 раза 8%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
1.5
Больше Меньше
8
5
1
12
2.5
7
6
1
12
3.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
3
10
2
11
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
2
0.5
Больше Меньше
21
5
12
14
1.5
11
15
3
23
2.5
9
17
2
24
3.5
5
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 0:0 27 16 8 3 41 - 21 56
2.
Гамбург
 27 16 5 6 54 - 33 53
3.
Хайденхайм
 27 14 9 4 53 - 31 51
4.
Санкт-Паули
 27 13 8 6 41 - 28 47
5.
Падерборн
 0:0 27 13 5 9 50 - 32 44
6.
Фортуна
 0:0 27 13 5 9 45 - 34 44
7.
Кайзерслаутерн
 27 10 10 7 41 - 37 40
8.
Карлсруэ
 27 10 6 11 43 - 42 36
9.
Ганновер 96
 27 9 7 11 37 - 40 34
10.
Хольштайн Киль
 26 8 10 8 43 - 43 34
11.
Магдебург
 0:0 27 9 5 13 34 - 45 32
12.
Гройтер Фюрт
 0:0 27 7 10 10 35 - 40 31
13.
Нюрнберг
 27 8 6 13 23 - 39 30
14.
Арминия
 0:0 27 8 5 14 39 - 43 29
15.
Айнтрахт Бр
 27 7 8 12 32 - 44 29
16.
Ян
 0:0 27 7 6 14 25 - 41 27
17.
Ганза
 26 7 4 15 21 - 40 25
18.
Зандхаузен
 0:0 27 5 7 15 27 - 51 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 14 10 3 1 37 - 16 33
2.
Дармштадт
 0:0 14 8 6 0 22 - 8 30
3.
Гамбург
 14 9 2 3 30 - 14 29
4.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 20 - 7 29
5.
Падерборн
 0:0 13 9 0 4 35 - 16 27
6.
Фортуна
 0:0 13 8 3 2 28 - 14 27
7.
Гройтер Фюрт
 0:0 13 6 6 1 20 - 14 24
8.
Ганновер 96
 13 6 3 4 21 - 17 21
9.
Кайзерслаутерн
 13 5 6 2 23 - 20 21
10.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 19 - 17 21
11.
Карлсруэ
 14 6 3 5 24 - 22 21
12.
Нюрнберг
 14 6 2 6 13 - 14 20
13.
Ян
 0:0 14 4 6 4 12 - 18 18
14.
Арминия
 0:0 14 5 2 7 22 - 21 17
15.
Хольштайн Киль
 13 4 4 5 22 - 20 16
16.
Магдебург
 0:0 13 4 3 6 13 - 16 15
17.
Зандхаузен
 0:0 13 3 4 6 13 - 25 13
18.
Ганза
 13 3 1 9 10 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 0:0 13 8 2 3 19 - 13 26
2.
Гамбург
 13 7 3 3 24 - 19 24
3.
Кайзерслаутерн
 14 5 4 5 18 - 17 19
4.
Санкт-Паули
 14 5 3 6 21 - 21 18
5.
Хайденхайм
 13 4 6 3 16 - 15 18
6.
Хольштайн Киль
 13 4 6 3 21 - 23 18
7.
Падерборн
 0:0 14 4 5 5 15 - 16 17
8.
Фортуна
 0:0 14 5 2 7 17 - 20 17
9.
Магдебург
 0:0 14 5 2 7 21 - 29 17
10.
Карлсруэ
 13 4 3 6 19 - 20 15
11.
Ганза
 13 4 3 6 11 - 19 15
12.
Ганновер 96
 14 3 4 7 16 - 23 13
13.
Арминия
 0:0 13 3 3 7 17 - 22 12
14.
Нюрнберг
 13 2 4 7 10 - 25 10
15.
Ян
 0:0 13 3 0 10 13 - 23 9
16.
Зандхаузен
 0:0 14 2 3 9 14 - 26 9
17.
Айнтрахт Бр
 13 1 5 7 13 - 27 8
18.
Гройтер Фюрт
 0:0 14 1 4 9 15 - 26 7
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 20 (5)
Гамбург Глацель Роберт 17 (2)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (7)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 12 (2)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Карлсруэ Франке Марсель 1 9
Ганза Ферхук Йон 2 7
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Ян Гимбер Бенедикт 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дармштадт
Ничья
Падерборн
3.20
3.75
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дармштадт 0:0 Падерборн онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Дармштадт
Падерборн
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 