Тур: 27. Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor. Зрители: 17000
0'
1:0
35' ГолБадер Маттиас
38' Желтая карточкаМуслия Флоран
1:1
44' ПенальтиМуслия Флоран
45' Желтая карточкаОбермайр Рафаэль
49' Желтая карточкаШалленберг Рон
50' Желтая карточкаКарич Эмир
2:1
59' ГолМану Брайдон
90'+5
Ход матча
35'
1:0
38'
44'
1:1
45'
49'
50'
59'
2:1
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 6
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
350 Количество передач 510
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
20
Мюллер
Янник
19
Карич
Эмир
21
Хут
Янник
10
Юстван
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Юстван ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Бувинк ПеллеВратарь
- Защитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Niclas Nadj
-
27 Kai Klefisch
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
История личных встреч
Дармштадт
Падерборн
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
1.33
1.8
Среднее время на гол
67
50
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.75
1.63
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
51
55
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|8
|0.3
|Ману Брайдон
|6
|0.22
|Хонзак Матиас
|4
|0.15
|Пфайффер Патрик
|4
|0.15
|Кемпе Тобиас
|3 (2)
|0.11
|Мелем Марвин
|3
|0.11
|Стожилкович Филип
|3
|0.11
|Бадер Маттиас
|2
|0.07
|Ронштадт Франк
|2
|0.07
|Карич Эмир
|2
|0.07
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0.07
|Холланд Фабиан
|1
|0.04
|Мюллер Янник
|1
|0.04
|Сейдель Аарон
|1
|0.04
|Шнелльхардт Фабиан
|0
|0
|Шуэн Марсель
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лайпертц Роберт
|11
|0.41
|Пирингер Марвин
|8
|0.3
|Платте Феликс
|6
|0.22
|Муслия Флоран
|6 (5)
|0.22
|Sirlord Conteh
|4
|0.15
|Юстван Юлиан
|3
|0.11
|Шалленберг Рон
|3
|0.11
|Хеуэр Яннис
|3
|0.11
|Србени Деннис
|2
|0.07
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.04
|Рор Максимилиан
|1
|0.04
|Marcel Hoffmeier
|1
|0.04
|Клаас Себастьян
|0
|0
|Карльс Йонас
|0
|0
|Хамфрейс Башир
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холланд Фабиан
|10
|0
|Мелем Марвин
|8
|0
|Пфайффер Патрик
|6
|1
|Мюллер Янник
|4
|0
|Карич Эмир
|4
|0
|Гьясула Клаус
|2
|1
|Кемпе Тобиас
|3
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|3
|0
|Шуэн Марсель
|3
|0
|Циммерман Кристоф
|3
|0
|Титц Филлип
|3
|0
|Ману Брайдон
|3
|0
|Сейдель Аарон
|2
|0
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Брунст Александер
|1
|0
|Ишервуд Томас
|1
|0
|Ронштадт Франк
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Ридель Клеменс
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирингер Марвин
|5
|1
|Шалленберг Рон
|6
|0
|Муслия Флоран
|6
|0
|Marcel Hoffmeier
|4
|0
|Рор Максимилиан
|4
|0
|Хут Янник
|2
|1
|Sirlord Conteh
|2
|1
|Tobias Mueller
|3
|0
|Хюнемайер Уве
|2
|0
|Обермайр Рафаэль
|2
|0
|Юстван Юлиан
|2
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
|Kai Klefisch
|1
|0
|Хамфрейс Башир
|1
|0
|Niclas Nadj
|1
|0
Результаты матчей
Дармштадт
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Падерборн
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
6
7
Дармштадт
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Падерборн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
6
10
Волевые поражения
17
30
Дармштадт
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
26% (7)
26% (7)
Падерборн
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
33% (9)
52% (14)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
9
13
Волевые поражения
23
37
Голы по времени матча
Забито
24
16
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
5
21%
1
6%
1-15
4
17%
3
19%
16-30
4
17%
3
19%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
4
17%
5
31%
76-90
Пропущено
9
18
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
11%
3
17%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
3
33%
4
22%
31-45
1
11%
3
17%
46-60
1
11%
2
11%
61-75
2
22%
5
28%
76-90
Забито
18
33
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 10
17 Не забивали 16
4
22%
6
18%
1-15
2
11%
3
9%
16-30
1
6%
2
6%
31-45
5
28%
7
21%
46-60
0
0%
8
24%
61-75
6
33%
7
21%
76-90
Пропущено
14
18
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
14%
4
22%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
1
7%
6
33%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
6
43%
2
11%
76-90
Забито
42
49
20 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 31
19 Забивали первыми 15
3 Не забивали 6
9
21%
7
14%
1-15
6
14%
6
12%
16-30
5
12%
5
10%
31-45
8
19%
9
18%
46-60
4
10%
10
20%
61-75
10
24%
12
24%
76-90
Пропущено
23
36
9 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
3
13%
7
19%
1-15
2
9%
4
11%
16-30
4
17%
10
28%
31-45
1
4%
5
14%
46-60
5
22%
3
8%
61-75
8
35%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Арминия - Дармштадт 3:1
Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Ганза - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Дармштадт - Ян 2:0 Дармштадт - Виль 1:0 Дармштадт - ЧФР Клуж 1:0 Веен Висбаден - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Янг Бойз 2:0 Дармштадт - Морлаутерн 3:0 Дармштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Магдебург - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганновер 96 1:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:1
Падерборн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Ян - Падерборн 1:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Падерборн - Санкт-Паули 1:2
Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Падерборн - Фортуна 4:1 Падерборн - Штутгарт 1:2 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Арминия - Падерборн 1:1 Мурсия - Падерборн 1:3 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1 Падерборн - Дуйсбург 4:0 Рот-Вайсс Эссен - Падерборн 3:2 Падерборн - Бохум 1:1 Падерборн - Оснабрюк 1:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Нюрнберг - Падерборн 2:1 Падерборн - Арминия 0:2
Результаты матчей
Дармштадт
Падерборн
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
1
6 раз 43%
4
1 раз 7%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 31%
1:2
3 раза 23%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
3:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
7:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
2
10 раз 37%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
3 раза 11%
2
2 раза 7%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Дармштадт
Падерборн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
85
113
76
113
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
104
58
311
211
212
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
252
Больше Меньше
225
1314
1116
324
918
225
522
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|20 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (7)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|12 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|11 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10