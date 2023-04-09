Тур: 27. Стадион: Ostseestadion. Зрители: 23500
2:3
Конец матча
0'
1:0
12' ГолВан Дронгелен Рик
16' Желтая карточкаВаль Хауке
1:1
44' ГолРезе Фабиан
1:2
45' ГолЗандер Филипп
1:3
47' ГолХолтби Льюис
2:3
53' ГолХинтерзеер Лукас
84' Желтая карточкаВан Дронгелен Рик
90'+7
Ход матча
12'
16'
44'
1:1
45'
1:2
47'
1:3
53'
2:3
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 7
-
14 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
288 Количество передач 357
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
16
Мэлоун
Райан
19
Прёгер
Кай
34
Лукас
Фрёде
17
Беккер
Тимо
24
Валь
Хауке
19
Лоренц
Симон
10
Холтби
Льюис
11
Резе
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Прёгер КайПолузащитник
-
34 Лукас ФрёдеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Шерфф ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ли Дон-ГенПолузащитник
- Нападающий
-
37 Louis Koster
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Беккер ТимоЗащитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
- Защитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Резе ФабианНападающий
- Запасные игроки
-
33 Вайнер ТимонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Шульц МарвинПолузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
-
31 Бартельс ФинПолузащитник
-
18 Вридт КвазиНападающий
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
Главный тренер: Рапп Марсель
История личных встреч
Ганза
Хольштайн Киль
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
1
1.13
Среднее время на гол
90
80
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.25
2
Среднее время на гол
72
45
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
1.15
1.46
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
78
61
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прёгер Кай
|7
|0.26
|Лукас Фрёде
|4
|0.15
|Хинтерзеер Лукас
|2
|0.07
|Шумахер Кевин
|2
|0.07
|Ингельссон Сванте
|1
|0.04
|Ферхук Йон
|1
|0.04
|Dennis Dressel
|1
|0.04
|Мэлоун Райан
|1 (1)
|0.04
|Россбах Дамиан
|1
|0.04
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0.04
|Фролинг Нильс
|1
|0.04
|Дулевич Харис
|0
|0
|Рейн Симон
|0
|0
|Ли Дон-Ген
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|12
|0.44
|Резе Фабиан
|8 (2)
|0.3
|Вридт Квази
|3
|0.11
|Бартельс Фин
|3
|0.11
|Беккер Тимо
|2
|0.07
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0.07
|Валь Хауке
|2
|0.07
|Мюлинг Александер
|2 (1)
|0.07
|Пихлер Бенедикт
|2 (1)
|0.07
|Зандер Филипп
|1
|0.04
|Холтби Льюис
|1
|0.04
|Арп Янн-Фите
|1
|0.04
|Корб Юлиан
|1
|0.04
|Эррас Патрик
|1
|0.04
|Порат Финн
|1
|0.04
|Лоренц Симон
|1
|0.04
|Коменда Марко
|1
|0.04
|Шульц Марвин
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферхук Йон
|7
|2
|Ингельссон Сванте
|9
|0
|Россбах Дамиан
|6
|1
|Лукас Фрёде
|7
|0
|Мэлоун Райан
|7
|0
|Шумахер Кевин
|7
|0
|Ван Дронгелен Рик
|4
|0
|Dennis Dressel
|4
|0
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Анану Фредерик
|3
|0
|Прёгер Кай
|2
|0
|Лукоки Андерсон
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Майсснер Томас
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Шерфф Лукас
|1
|0
|Тилль Себастьян
|1
|0
|Ли Дон-Ген
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валь Хауке
|7
|0
|Эррас Патрик
|6
|0
|Шульц Марвин
|5
|0
|Порат Финн
|5
|0
|Арп Янн-Фите
|5
|0
|Киркесков Миккель
|4
|0
|Зандер Филипп
|4
|0
|Беккер Тимо
|4
|0
|Лоренц Симон
|3
|0
|Корб Юлиан
|2
|0
|Мюлинг Александер
|2
|0
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Вридт Квази
|1
|0
|Резе Фабиан
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
|Пихлер Бенедикт
|1
|0
|Шрайбер Тим
|1
|0
|Обуз Марвин
|1
|0
Результаты матчей
Ганза
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Хольштайн Киль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
8
2
Волевые победы
2
9
Волевые поражения
5
9
Ганза
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Хольштайн Киль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
15
14
Волевые поражения
9
14
Ганза
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
37% (10)
26% (7)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
41% (11)
41% (11)
Хольштайн Киль
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
12
2
Волевые победы
17
23
Волевые поражения
14
23
Голы по времени матча
Забито
12
23
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
21 Не забивали 16
2
17%
2
9%
1-15
3
25%
5
22%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
2
17%
5
22%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
3
25%
3
13%
76-90
Пропущено
24
26
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
8%
5
19%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
6
25%
4
15%
31-45
4
17%
5
19%
46-60
1
4%
4
15%
61-75
7
29%
29%
5
19%
76-90
Забито
10
21
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 14
1
10%
2
10%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
1
10%
4
19%
31-45
3
30%
5
24%
46-60
1
10%
6
29%
61-75
3
30%
3
14%
76-90
Пропущено
20
21
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
10%
1
5%
1-15
7
35%
3
14%
16-30
1
5%
7
33%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
3
15%
6
29%
76-90
Забито
22
44
9 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 10
13 Не забивали 3
3
14%
4
9%
1-15
4
18%
6
14%
16-30
2
9%
8
18%
31-45
5
23%
10
23%
46-60
2
9%
10
23%
61-75
6
27%
6
14%
76-90
Пропущено
44
47
22 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 22
4
9%
6
13%
1-15
11
25%
6
13%
16-30
7
16%
11
23%
31-45
7
16%
6
13%
46-60
5
11%
7
15%
61-75
10
23%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Магдебург - Ганза 3:0 Ганза - Фортуна 2:5 Ганновер 96 - Ганза 1:1 Ганза - Карлсруэ 0:2
Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 0:1 Арминия - Ганза 0:1 Ганза - Гамбург 0:2 Хайденхайм - Ганза 2:0 Лех - Ганза 0:0 ЦСКА-1948 - Ганза 2:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Краковия - Ганза 0:6 Унион Берлин - Ганза 2:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ганза - Нюрнберг 1:1 Ганза - Зандхаузен 0:1 Ян - Ганза 0:3 Ганза - Кайзерслаутерн 0:2 Гройтер Фюрт - Ганза 2:2
Хольштайн Киль
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Хольштайн Киль - Орхус 0:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Ян 1:2
Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 ЧФР Клуж - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 5:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Хольштайн Киль 1:4 Хольштайн Киль - Фортуна 1:2 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Хайденхайм 3:1
Результаты матчей
Ганза
Хольштайн Киль
Точный счет
0:1
4 раза 29%
0:2
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
2:3
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
2
4 раза 29%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
3
2 раза 15%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:3
3 раза 21%
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
7 раз 26%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:3
6 раз 22%
1:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 48%
1
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
2
9 раз 33%
1
9 раз 33%
3
5 раз 19%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ганза
Хольштайн Киль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
59
76
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
113
211
86
112
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1413
Больше Меньше
243
720
1512
225
621
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|20 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (7)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|12 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|11 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10