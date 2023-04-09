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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Зрители: 23500
Ганза
2:3
Конец матча
Хольштайн Киль
0'
1:0
12' Гол
Ван Дронгелен Рик
16' Желтая карточка
Валь Хауке
1:1
44' Гол
Резе Фабиан
1:2
45' Гол
Зандер Филипп
1:3
47' Гол
Холтби Льюис
2:3
53' Гол
Хинтерзеер Лукас
84' Желтая карточка
Ван Дронгелен Рик
90'+7

Ход матча

12'
Ван Дронгелен Рик
1:0
16'
 
Валь Хауке
44'
1:1
Резе Фабиан
(Скрибски Стивен)
45'
1:2
Зандер Филипп
(Беккер Тимо)
47'
1:3
Холтби Льюис
53'
Хинтерзеер Лукас
(Лукас Фрёде)
2:3
64'
 
Вридт Квази
Фридьонссон Хольмберт
67'
Ли Дон-Ген
Дулевич Харис
 
70'
 
Шульц Марвин
Скрибски Стивен
79'
Фролинг Нильс
Шумахер Кевин
 
79'
Шретер Моррис
Найдхарт Нико
 
83'
 
Порат Финн
Холтби Льюис
83'
 
Бартельс Фин
Резе Фабиан
84'
Ван Дронгелен Рик
 
90'
Louis Koster
Лукас Фрёде
 

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 7
  • 14 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 288 Количество передач 357
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
1
Кольке
Маркус
7
Найдхарт
Нико
16
Мэлоун
Райан
5
Ван
Дронгелен
Рик
4
Россбах
Дамиан
19
Прёгер
Кай
34
Лукас
Фрёде
6
Dennis
Dressel
13
Шумахер
Кевин
22
Хинтерзеер
Лукас
10
Дулевич
Харис
35
Химмельман
Робин
17
Беккер
Тимо
24
Валь
Хауке
19
Лоренц
Симон
2
Киркесков
Миккель
10
Холтби
Льюис
4
Эррас
Патрик
16
Зандер
Филипп
7
Скрибски
Стивен
36
Фридьонссон
Хольмберт
11
Резе
Фабиан
Ганза
4-4-2
Хольштайн Киль
4-3-3

История личных встреч

Ганза
Хольштайн Киль

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
1:1
Б2
3:2
Б2
0:2
ТМС
3:1
Б3
2:1
Б3
1:4
Б3
1:0
Б3
0:0
Б3
0:4
Б3
2:0
Б3
2:2
Б3
0:0
К
0:2

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1
1.13

Среднее время на гол

90
80

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.25
2

Среднее время на гол

72
45

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

1.15
1.46

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

78
61

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прёгер Кай 7 0.26
Лукас Фрёде 4 0.15
Хинтерзеер Лукас 2 0.07
Шумахер Кевин 2 0.07
Ингельссон Сванте 1 0.04
Ферхук Йон 1 0.04
Dennis Dressel 1 0.04
Мэлоун Райан 1 (1) 0.04
Россбах Дамиан 1 0.04
Ван Дронгелен Рик 1 0.04
Фролинг Нильс 1 0.04
Дулевич Харис 0 0
Рейн Симон 0 0
Ли Дон-Ген 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 12 0.44
Резе Фабиан 8 (2) 0.3
Вридт Квази 3 0.11
Бартельс Фин 3 0.11
Беккер Тимо 2 0.07
Фридьонссон Хольмберт 2 0.07
Валь Хауке 2 0.07
Мюлинг Александер 2 (1) 0.07
Пихлер Бенедикт 2 (1) 0.07
Зандер Филипп 1 0.04
Холтби Льюис 1 0.04
Арп Янн-Фите 1 0.04
Корб Юлиан 1 0.04
Эррас Патрик 1 0.04
Порат Финн 1 0.04
Лоренц Симон 1 0.04
Коменда Марко 1 0.04
Шульц Марвин 0 0
Киркесков Миккель 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферхук Йон 7 2
Ингельссон Сванте 9 0
Россбах Дамиан 6 1
Лукас Фрёде 7 0
Мэлоун Райан 7 0
Шумахер Кевин 7 0
Ван Дронгелен Рик 4 0
Dennis Dressel 4 0
Найдхарт Нико 3 0
Анану Фредерик 3 0
Прёгер Кай 2 0
Лукоки Андерсон 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Майсснер Томас 1 0
Кольке Маркус 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Шерфф Лукас 1 0
Тилль Себастьян 1 0
Ли Дон-Ген 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валь Хауке 7 0
Эррас Патрик 6 0
Шульц Марвин 5 0
Порат Финн 5 0
Арп Янн-Фите 5 0
Киркесков Миккель 4 0
Зандер Филипп 4 0
Беккер Тимо 4 0
Лоренц Симон 3 0
Корб Юлиан 2 0
Мюлинг Александер 2 0
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Вридт Квази 1 0
Резе Фабиан 1 0
Коменда Марко 1 0
Пихлер Бенедикт 1 0
Шрайбер Тим 1 0
Обуз Марвин 1 0

Результаты матчей

Ганза
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Хольштайн Киль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

8
2

Волевые победы

2
9

Волевые поражения

5
9
Ганза
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Хольштайн Киль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

15
14

Волевые поражения

9
14
Ганза
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
37% (10)
26% (7)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
41% (11)
41% (11)
Хольштайн Киль
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

12
2

Волевые победы

17
23

Волевые поражения

14
23

Голы по времени матча

Забито

12
23
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
21 Не забивали 16
2
17%
2
9%
1-15
3
25%
5
22%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
2
17%
5
22%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
3
25%
3
13%
76-90

Пропущено

24
26
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
8%
5
19%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
6
25%
4
15%
31-45
4
17%
5
19%
46-60
1
4%
4
15%
61-75
7
29%
29%
5
19%
76-90

Забито

10
21
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 14
1
10%
2
10%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
1
10%
4
19%
31-45
3
30%
5
24%
46-60
1
10%
6
29%
61-75
3
30%
3
14%
76-90

Пропущено

20
21
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
10%
1
5%
1-15
7
35%
3
14%
16-30
1
5%
7
33%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
3
15%
6
29%
76-90

Забито

22
44
9 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 10
13 Не забивали 3
3
14%
4
9%
1-15
4
18%
6
14%
16-30
2
9%
8
18%
31-45
5
23%
10
23%
46-60
2
9%
10
23%
61-75
6
27%
6
14%
76-90

Пропущено

44
47
22 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 22
4
9%
6
13%
1-15
11
25%
6
13%
16-30
7
16%
11
23%
31-45
7
16%
6
13%
46-60
5
11%
7
15%
61-75
10
23%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Магдебург - Ганза 3:0 Ганза - Фортуна 2:5 Ганновер 96 - Ганза 1:1 Ганза - Карлсруэ 0:2
Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 0:1 Арминия - Ганза 0:1 Ганза - Гамбург 0:2 Хайденхайм - Ганза 2:0 Лех - Ганза 0:0 ЦСКА-1948 - Ганза 2:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Краковия - Ганза 0:6 Унион Берлин - Ганза 2:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ганза - Нюрнберг 1:1 Ганза - Зандхаузен 0:1 Ян - Ганза 0:3 Ганза - Кайзерслаутерн 0:2 Гройтер Фюрт - Ганза 2:2
Хольштайн Киль
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Хольштайн Киль - Орхус 0:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Ян 1:2
Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 ЧФР Клуж - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 5:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Хольштайн Киль 1:4 Хольштайн Киль - Фортуна 1:2 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Хайденхайм 3:1

Результаты матчей

Ганза
Хольштайн Киль

Точный счет

0:1
4 раза 29%
0:2
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
2:3
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
2
4 раза 29%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:3
3 раза 21%
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
7 раз 26%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:3
6 раз 22%
1:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 48%
1
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
2
9 раз 33%
1
9 раз 33%
3
5 раз 19%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ганза
Хольштайн Киль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
5
9
1.5
7
6
1
13
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
3
2
11
1.5
8
6
1
12
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
13
0.5
Больше Меньше
24
3
7
20
1.5
15
12
2
25
2.5
6
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 27 17 7 3 43 - 22 58
2.
Гамбург
 27 16 5 6 54 - 33 53
3.
Хайденхайм
 27 14 9 4 53 - 31 51
4.
Санкт-Паули
 27 13 8 6 41 - 28 47
5.
Фортуна
 27 13 5 9 47 - 36 44
6.
Падерборн
 27 13 4 10 51 - 34 43
7.
Кайзерслаутерн
 27 10 10 7 41 - 37 40
8.
Хольштайн Киль
 27 9 10 8 46 - 45 37
9.
Карлсруэ
 27 10 6 11 43 - 42 36
10.
Ганновер 96
 27 9 7 11 37 - 40 34
11.
Гройтер Фюрт
 27 8 9 10 37 - 40 33
12.
Магдебург
 27 9 5 13 36 - 47 32
13.
Нюрнберг
 27 8 6 13 23 - 39 30
14.
Арминия
 27 8 5 14 41 - 45 29
15.
Айнтрахт Бр
 27 7 8 12 32 - 44 29
16.
Ян
 27 7 6 14 27 - 43 27
17.
Ганза
 27 7 4 16 23 - 43 25
18.
Зандхаузен
 27 5 6 16 27 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 14 10 3 1 37 - 16 33
2.
Дармштадт
 14 9 5 0 24 - 9 32
3.
Гамбург
 14 9 2 3 30 - 14 29
4.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 20 - 7 29
5.
Падерборн
 13 9 0 4 35 - 16 27
6.
Фортуна
 13 8 3 2 28 - 14 27
7.
Гройтер Фюрт
 13 6 6 1 20 - 14 24
8.
Ганновер 96
 13 6 3 4 21 - 17 21
9.
Карлсруэ
 14 6 3 5 24 - 22 21
10.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 19 - 17 21
11.
Кайзерслаутерн
 13 5 6 2 23 - 20 21
12.
Нюрнберг
 14 6 2 6 13 - 14 20
13.
Ян
 14 4 6 4 14 - 20 18
14.
Арминия
 14 5 2 7 24 - 23 17
15.
Хольштайн Киль
 13 4 4 5 22 - 20 16
16.
Магдебург
 13 4 3 6 13 - 16 15
17.
Зандхаузен
 13 3 3 7 13 - 27 12
18.
Ганза
 14 3 1 10 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 13 8 2 3 19 - 13 26
2.
Гамбург
 13 7 3 3 24 - 19 24
3.
Хольштайн Киль
 14 5 6 3 24 - 25 21
4.
Кайзерслаутерн
 14 5 4 5 18 - 17 19
5.
Санкт-Паули
 14 5 3 6 21 - 21 18
6.
Хайденхайм
 13 4 6 3 16 - 15 18
7.
Фортуна
 14 5 2 7 19 - 22 17
8.
Магдебург
 14 5 2 7 23 - 31 17
9.
Падерборн
 14 4 4 6 16 - 18 16
10.
Карлсруэ
 13 4 3 6 19 - 20 15
11.
Ганза
 13 4 3 6 11 - 19 15
12.
Ганновер 96
 14 3 4 7 16 - 23 13
13.
Арминия
 13 3 3 7 17 - 22 12
14.
Нюрнберг
 13 2 4 7 10 - 25 10
15.
Гройтер Фюрт
 14 2 3 9 17 - 26 9
16.
Ян
 13 3 0 10 13 - 23 9
17.
Зандхаузен
 14 2 3 9 14 - 26 9
18.
Айнтрахт Бр
 13 1 5 7 13 - 27 8
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 20 (5)
Гамбург Глацель Роберт 17 (2)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (7)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 12 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Ян Гимбер Бенедикт 11
Карлсруэ Франке Марсель 1 9
Ганза Ферхук Йон 2 7
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Беккер Тимо сделал результативную передачу.
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