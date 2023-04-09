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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Аяччо
0:2
Первый тайм: 40'
Осер
0'
0:1
3' Гол
Туре Бирама
5' Желтая карточка
Жанвье Жульян
0:2
6' Гол
Да Кошта Нуну

Ход матча

3'
0:1
Туре Бирама
5'
 
Жанвье Жульян
6'
0:2
Да Кошта Нуну
(Равелсон Райан)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 120
Аяччо 21.7% (26)
X 58.3% (70)
Осер 20% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аяччо
Ничья
Осер
24.00
8.50
3.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Леруа
Бенжамен
2
Альфонс
Микаэль
77
Майембо
Фернан
25
Гонсалес
Омар
II
99
Коне
Юссуф
4
Баррето
Микаэль
8
Маршетти
Венсан
6
Кутадьер
Матьё
27
Спадануда
Кевин
7
Эль-Идрисси
Мунем
17
Амума
Ромен
1
Ионуц
Андрей
Раду
97
Равелсон
Райан
4
Жубал
Мендес
27
Жанвье
Жульян
13
Зедатка
Аким
24
Бото
Кенжи-Ван
6
М'Чангама
Юссуф
12
Туре
Бирама
7
Эн
Готье
10
Перрен
Гаэтан
9
Да
Кошта
Нуну
Аяччо
4-4-2
Осер
3-4-2-1

История личных встреч

Аяччо
Осер

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

20 матчей

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

15%
65%
20%
3 победы 13 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
1:0
Л2
0:0
Л2
0:0
Л2
0:0
Л2
5:1
Л2
2:3
Л2
3:1
Л2
2:1
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
3:1
Л2
1:0
Л2
2:0
Л2
0:0
Л2
1:0
Л2
1:1
Л2
1:1
Л1
2:1
Л1
4:1
К
1:1

Голы

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.4
0.5

Среднее время на гол

64
180

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Среднее время на гол

56
112

Всего голов

30
13

Голов в среднем за матч

1.5
0.65

Тотал матчей

2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

60
138

Бомбардиры внутри турнира

Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белайли Юсеф 6 (5) 0.2
Эль-Идрисси Мунем 6 0.2
Амума Ромен 2 0.07
Нури Рияд 1 0.03
Баяла Сириль 1 0.03
Мангани Тома 1 (1) 0.03
Авинель Седрик 1 0.03
Муссити-Око Бевик 1 0.03
Сумано Мусса 1 0.03
Баррето Микаэль 0 0
Маршетти Венсан 0 0
Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Да Кошта Нуну 4 0.13
Ньянг М'Байе 4 (2) 0.13
Перрен Гаэтан 3 (1) 0.1
Отре Матиас 2 (1) 0.07
Жубал Мендес 2 0.07
Эн Готье 2 0.07
Сахи Хамза 1 0.03
Равелсон Райан 1 0.03
Шарбонье Гаэтан 1 0.03
Жанвье Жульян 1 0.03
Туре Бирама 1 0.03
Синайоко Лассин 0 0
Коэфф Александр 0 0
Дюжимон Реми 0 0
Бернар Кентин 0 0

Карточки

Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Омар II 8 0
Эль-Идрисси Мунем 8 0
Диалло Исмаэль 6 1
Юссуф Мохамед 5 1
Амума Ромен 3 2
Видаль Клеман 4 1
Баяла Сириль 3 1
Маршетти Венсан 4 0
Мангани Тома 3 0
Нури Рияд 3 0
Коне Юссуф 3 0
Авинель Седрик 1 1
Белайли Юсеф 2 0
Альфонс Микаэль 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Кутадьер Матьё 1 0
Баррето Микаэль 1 0
Леруа Бенжамен 1 0
Муссити-Око Бевик 1 0
Майембо Фернан 1 0
Шаброль Флорьян 1 0
Сумано Мусса 1 0
Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жанвье Жульян 4 1
Да Кошта Нуну 4 1
Ньянг М'Байе 2 2
Менса Гидеон 5 0
Туре Сулейман 3 1
Жубал Мендес 4 0
Туре Бирама 3 0
Синайоко Лассин 1 1
Jean-Marc Furlan 1 1
Зедатка Аким 2 0
Массенжо Хан-Ноа 2 0
Жоли Поль 2 0
Шарбонье Гаэтан 1 0
Дюжимон Реми 1 0
Сахи Хамза 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Эн Готье 1 0
Дембеле Сирики 1 0
Камара Усман 1 0
Руис-Атиль Кайс 1 0
Кристоф Пелиссье 1 0

Результаты матчей

Аяччо
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Осер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

8
3

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

2
10
Аяччо
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Осер
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

25
16

Волевые поражения

7
8
Аяччо
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
Осер
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (4)
48% (14)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

9
8

Волевые победы

28
17

Волевые поражения

9
18

Голы по времени матча

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
24 Не забивали 19
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
56%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
33%
4
31%
61-75
1
11%
4
31%
76-90

Пропущено

22
30
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 13
3
14%
6
20%
1-15
6
27%
4
13%
16-30
1
5%
3
10%
31-45
1
5%
6
20%
46-60
5
23%
4
13%
61-75
6
27%
7
23%
76-90

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
1
9%
2
20%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
2
18%
3
30%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
2
18%
1
10%
76-90

Пропущено

31
22
15 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 9
8
26%
4
18%
1-15
5
16%
2
9%
16-30
2
6%
6
27%
31-45
4
13%
1
5%
46-60
5
16%
4
18%
61-75
7
23%
5
23%
76-90

Забито

20
23
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 10
1
5%
3
13%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
6
30%
3
13%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
6
30%
5
22%
61-75
3
15%
5
22%
76-90

Пропущено

53
52
25 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 27
24 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 22
11
21%
10
19%
1-15
11
21%
6
12%
16-30
3
6%
9
17%
31-45
5
9%
7
13%
46-60
10
19%
8
15%
61-75
13
25%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Аяччо
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Клермон - Аяччо 2:1 Аяччо - Монако 0:2 Аяччо - Монпелье 0:1 Реймс - Аяччо 1:0
Аяччо - Труа 2:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Ницца - Аяччо 3:0 Аяччо - Нант 0:2 Анже - Аяччо 1:2 Аяччо - Лион 0:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Монако - Аяччо 7:1 Аяччо - Реймс 0:1 Юра Сюд - Аяччо 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Аяччо - Анже 1:0 Сент-Этьен - Аяччо 0:1 Нант - Аяччо 2:2 Аяччо - Страсбург 4:2 Осер - Аяччо 1:0
Осер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Осер - Труа 1:0 Страсбург - Осер 2:0 Осер - Ренн 0:0 Ницца - Осер 1:1
Лорьян - Осер 0:1 Осер - Лион 2:1 Анже - Осер 1:1 Осер - Родез 2:3 Осер - Реймс 0:0 Монако - Осер 3:2 Осер - Монпелье 0:2 Ньор - Осер 0:4 Ланс - Осер 1:0 Осер - Тулуза 0:5 Дюнкерк - Осер 2:2 Нант - Осер 1:0 Осер - Монако 2:3 Осер - Хайдук 1:0 Анже - Осер 2:2 Мец - Осер 1:5

Результаты матчей

Аяччо
Осер

Точный счет

0:1
4 раза 29%
0:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 52%
1
9 раз 31%
2
4 раза 14%
4
1 раз 3%
1
14 раз 48%
0
10 раз 34%
2
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

Аяччо
Осер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
9
5
2
12
1.5
3
11
1
13
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
5
3
12
1.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
15
0.5
Больше Меньше
19
10
5
24
1.5
5
24
1
28
2.5
1
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 30 22 3 5 70 - 29 69
2.
Ланс
 Заявка 30 18 9 3 50 - 22 63
3.
Марсель
 Заявка 29 18 6 5 54 - 29 60
4.
Монако
 Заявка 29 17 6 6 61 - 40 57
5.
Лилль
 Заявка 30 15 7 8 54 - 38 52
6.
Ренн
 Заявка 30 15 5 10 48 - 33 50
7.
Лион
 Заявка 30 13 8 9 47 - 33 47
8.
Реймс
 0:1 Заявка 30 11 13 6 39 - 29 46
9.
Ницца
 Заявка 30 11 12 7 38 - 28 45
10.
Лорьян
 Заявка 29 12 8 9 42 - 40 44
11.
Клермон
 2:0 Заявка 30 11 7 12 31 - 41 40
12.
Тулуза
 1:0 Заявка 30 11 5 14 45 - 51 38
13.
Монпелье
 0:1 Заявка 30 11 4 15 45 - 49 37
14.
Брест
 1:0 Заявка 30 7 9 14 34 - 47 30
15.
Нант
 Заявка 29 6 12 11 30 - 40 30
16.
Осер
 2:0 Заявка 30 7 8 15 26 - 51 29
17.
Страсбург
 Заявка 30 5 11 14 38 - 52 26
18.
Труа
 0:2 Заявка 30 4 9 17 38 - 64 21
19.
Аяччо
 0:2 Заявка 30 6 3 21 21 - 54 21
20.
Анже
 Заявка 30 3 5 22 23 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 15 13 1 1 31 - 11 40
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 2 2 34 - 18 35
3.
Ренн
 Заявка 15 11 0 4 30 - 12 33
4.
Лилль
 Заявка 15 9 4 2 31 - 22 31
5.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
6.
Монако
 Заявка 15 8 2 5 33 - 26 26
7.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
8.
Реймс
 0:1 Заявка 15 7 4 4 23 - 16 25
9.
Лорьян
 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
10.
Тулуза
 1:0 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 Заявка 15 5 6 4 18 - 14 21
12.
Монпелье
 0:1 Заявка 16 6 2 8 24 - 24 20
13.
Нант
 Заявка 14 4 6 4 15 - 17 18
14.
Клермон
 2:0 Заявка 15 5 3 7 13 - 26 18
15.
Осер
 2:0 Заявка 14 4 5 5 12 - 20 17
16.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
17.
Брест
 1:0 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
18.
Труа
 0:2 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 0:2 Заявка 15 3 1 11 9 - 24 10
20.
Анже
 Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 1 3 36 - 11 34
3.
Монако
 Заявка 14 9 4 1 28 - 14 31
4.
Ницца
 Заявка 15 6 6 3 20 - 14 24
5.
Ланс
 Заявка 15 5 8 2 19 - 11 23
6.
Клермон
 2:0 Заявка 15 6 4 5 18 - 15 22
7.
Лилль
 Заявка 15 6 3 6 23 - 16 21
8.
Лион
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
9.
Реймс
 0:1 Заявка 15 4 9 2 16 - 13 21
10.
Лорьян
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
11.
Ренн
 Заявка 15 4 5 6 18 - 21 17
12.
Монпелье
 0:1 Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
13.
Тулуза
 1:0 Заявка 15 5 1 9 20 - 28 16
14.
Брест
 1:0 Заявка 16 4 4 8 17 - 24 16
15.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
16.
Осер
 2:0 Заявка 16 3 3 10 14 - 31 12
17.
Аяччо
 0:2 Заявка 15 3 2 10 12 - 30 11
18.
Страсбург
 Заявка 15 2 5 8 20 - 30 11
19.
Труа
 0:2 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 18 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Реймс Балогун Фоларин 17 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Реймс Каюсте Йенс 1 8
Клермон Кофрие Максимилиано 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 42'
    Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 42'
    Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 42'
    Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 42'
    Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 41'
    Ионуц Андрей Раду взял и забрал мяч на выходе
  • 41'
    Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 41'
    Удар от ворот произведет Аяччо
  • 40'
    М'Чангама Юссуф из команды Осер наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
  • 40'
    Майембо Фернан из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 40'
    Осер начинает контратаку
  • 40'
    Эн Готье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Да Кошта Нуну из команды Осер поставил подножку. Пострадал Коне Юссуф
  • 39'
    Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 39'
    Аяччо пытается что-то создать.
  • 39'
    Матч возобновится спорным мячом
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    • 38'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • Травма, повреждение
      38'
      Кутадьер Матьё на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 38'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 38'
      М'Чангама Юссуф из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 36'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 35'
      М'Чангама Юссуф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Коне Юссуф создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      Контроль мяча: Аяччо: 52%, Осер: 48%.
    • 35'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 35'
      Коне Юссуф из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Осер пытается что-то создать.
    • 34'
      Ионуц Андрей Раду взял и забрал мяч на выходе
    • 34'
      Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      34'
      Зедатка Аким не может быть тем, кто коснется мяча после его отскока от рамки ворот. Непрямой штрафной удар!
    • Фол, нарушение
      34'
      Судья сигнализирует, что Маршетти Венсан из команды Аяччо поставил подножку. Пострадал Зедатка Аким
    • 33'
      М'Чангама Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Баррето Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      33'
      Назначен штрафной. Пострадал Да Кошта Нуну, его свалил Майембо Фернан.
    • 33'
      Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Альфонс Микаэль из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Осер контролирует мяч.
    • Травма, повреждение
      32'
      Альфонс Микаэль возвращается на поле.
    • Травма, повреждение
      32'
      Ох, нехорошо это выглядит. Альфонс Микаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 32'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      30'
      Альфонс Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 30'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 30'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 30'
      Коне Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Аяччо: 49%, Осер: 51%.
    • 29'
      Перрен Гаэтан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 29'
      Жанвье Жульян из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 29'
      Кутадьер Матьё выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Да Кошта Нуну выиграл воздушное противоборство у Гонсалес Омар II.
    • Офсайд
      28'
      Эль-Идрисси Мунем из команды Аяччо в офсайде
    • 28'
      Перрен Гаэтан из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Ионуц Андрей Раду из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      28'
      Баррето Микаэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 27'
      Зедатка Аким ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 26'
      Майембо Фернан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Осер пытается что-то создать.
    • 25'
      Перрен Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Кутадьер Матьё ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Аяччо: 47%, Осер: 53%.
    • 24'
      Ионуц Андрей Раду взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 24'
      Леруа Бенжамен из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      24'
      Эн Готье навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 23'
      Гонсалес Омар II ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Эн Готье создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 23'
      Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Туре Бирама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Майембо Фернан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Осер контролирует мяч.
    • 21'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 20'
      Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Аяччо: 48%, Осер: 52%.
    • 19'
      Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Удар от ворот произведет Аяччо
    • 19'
      Равелсон Райан из команды Осер наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 19'
      Перрен Гаэтан из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      18'
      Судья сигнализирует, что Гонсалес Омар II из команды Аяччо поставил подножку. Пострадал Да Кошта Нуну
    • 17'
      Да Кошта Нуну выиграл воздушное противоборство у Гонсалес Омар II.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 17'
      Команда Осер довольна результатом к этому моменту.
    • 17'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 16'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 16'
      Жанвье Жульян выиграл воздушное противоборство у Баррето Микаэль.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Аяччо
    • 16'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Гонсалес Омар II из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Осер пытается что-то создать.
    • 15'
      Да Кошта Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      13'
      Жубал Мендес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Травма, повреждение
      13'
      Эль-Идрисси Мунем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 13'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 13'
      Жубал Мендес выиграл воздушное противоборство у Эль-Идрисси Мунем.
    • 12'
      Гонсалес Омар II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Зедатка Аким создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Осер пытается что-то создать.
    • 12'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Майембо Фернан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Равелсон Райан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Да Кошта Нуну выиграл воздушное противоборство у Майембо Фернан.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 10'
      Контроль мяча: Аяччо: 43%, Осер: 57%.
    • 10'
      Туре Бирама ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Аяччо начинает контратаку
    • 10'
      Коне Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Маршетти Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 9'
      Шанс! Гонсалес Омар II из команды Аяччо пробил головой, но мимо
    • Угловой
      9'
      Баррето Микаэль из команды Аяччо подал угловой справа.
    • 8'
      Равелсон Райан из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Аяччо начинает контратаку
    • 8'
      Маршетти Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Осер контролирует мяч.
    • 7'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Осер будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      7'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 7'
      Зедатка Аким сделал ключевой пас для гола!
    • 6'
      Равелсон Райан сделал результативную передачу.
    • 6'
      Равелсон Райан из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Осер пытается что-то создать.
    • 6'
      Перрен Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Туре Бирама из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Контроль мяча: Аяччо: 41%, Осер: 59%.
    • Желтая карточка
      5'
      Жанвье Жульян получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      5'
      Судья сигнализирует, что Жанвье Жульян из команды Осер поставил подножку. Пострадал Альфонс Микаэль
    • 5'
      Аяччо начинает контратаку
    • 5'
      Да Кошта Нуну выиграл воздушное противоборство у Майембо Фернан.
    • Офсайд
      4'
      Амума Ромен из команды Аяччо в офсайде
    • 4'
      Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Маршетти Венсан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Равелсон Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Команда Осер забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Туре Бирама из команды Осер правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 3'
      Перрен Гаэтан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 3'
      Гонсалес Омар II из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Осер пытается что-то создать.
    • 2'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Матч возобновлен
    • 1'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Сегодня высокая влажность.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francois Coty. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 36% завершится ничьей.
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      BetBoom
      2.77 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 120
    Аяччо 21.7% (26)
    X 58.3% (70)
    Осер 20% (24)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аяччо
    Ничья
    Осер
    24.00
    8.50
    3.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аяччо 0:2 Осер онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аяччо 0:2 Осер

    Исход игры
    Аяччо
    21.7% (26)
    Ничья
    58.3% (70)
    Осер
    20% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    8.62% (10)
    Меньше
    91.38% (106)
    Обе команды забьют
    Да
    61.21% (71)
    Нет
    38.79% (45)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    50.8% (61)
    1:0 Аяччо
    14.2% (17)
    0:1 Осер
    14.2% (17)
    0:0 Ничья
    6.7% (8)
    2:1 Аяччо
    5.8% (7)
    1:2 Осер
    2.5% (3)
    0:2 Осер
    1.7% (2)
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    Аяччо
    Осер
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