Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

35' Коне Юссуф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Зедатка Аким не может быть тем, кто коснется мяча после его отскока от рамки ворот. Непрямой штрафной удар!

33' М'Чангама Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Баррето Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Альфонс Микаэль из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Ох, нехорошо это выглядит. Альфонс Микаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Матч возобновится спорным мячом

30' Альфонс Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Коне Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Перрен Гаэтан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Кутадьер Матьё выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Баррето Микаэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Майембо Фернан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Перрен Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Эн Готье навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Эн Готье создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Туре Бирама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Аяччо

19' Перрен Гаэтан из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Удар от ворот произведет Осер

17' Команда Осер довольна результатом к этому моменту.

16' Удар от ворот произведет Аяччо

16' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Да Кошта Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Матч возобновлен

13' Жубал Мендес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Эль-Идрисси Мунем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Гонсалес Омар II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Зедатка Аким создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Майембо Фернан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Осер

10' Коне Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Маршетти Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Осер

8' Маршетти Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Осер будет все-таки засчитан.

7' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

6' Равелсон Райан из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Перрен Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Жанвье Жульян получил желтую карточку от судьи

4' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Маршетти Венсан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Равелсон Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Команда Осер забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

3' Г О О О О Л - Туре Бирама из команды Осер правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

2' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Матч возобновлен

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сегодня высокая влажность.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре