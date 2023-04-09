Тур: 30. Стадион: Стад Франсуа Коти. Главный судья: Дешепи Бастьен
Ход матча
3'
0:1
6'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
99
Коне
Юссуф
17
Амума
Ромен
13
Зедатка
Аким
12
Туре
Бирама
7
Эн
Готье
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Коне ЮссуфЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Амума РоменНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мангани ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ботье ЖанНападающий
-
34 Сумано МуссаНападающий
-
Главный тренер: Панталони Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Туре БирамаПолузащитник
-
7 Эн ГотьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Отре МатиасПолузащитник
-
35 Дануа КевинПолузащитник
-
19 Аблин МаттисНападающий
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аяччо
Осер
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
20 матчей
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
15%
65%
20%
3 победы 13 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
1.4
0.5
Среднее время на гол
64
180
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.6
0.8
Среднее время на гол
56
112
Всего голов
30
13
Голов в среднем за матч
1.5
0.65
Тотал матчей
2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
60
138
Бомбардиры внутри турнира
Аяччо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Белайли Юсеф
|6 (5)
|0.2
|Эль-Идрисси Мунем
|6
|0.2
|Амума Ромен
|2
|0.07
|Нури Рияд
|1
|0.03
|Баяла Сириль
|1
|0.03
|Мангани Тома
|1 (1)
|0.03
|Авинель Седрик
|1
|0.03
|Муссити-Око Бевик
|1
|0.03
|Сумано Мусса
|1
|0.03
|Баррето Микаэль
|0
|0
|Маршетти Венсан
|0
|0
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Да Кошта Нуну
|4
|0.13
|Ньянг М'Байе
|4 (2)
|0.13
|Перрен Гаэтан
|3 (1)
|0.1
|Отре Матиас
|2 (1)
|0.07
|Жубал Мендес
|2
|0.07
|Эн Готье
|2
|0.07
|Сахи Хамза
|1
|0.03
|Равелсон Райан
|1
|0.03
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0.03
|Жанвье Жульян
|1
|0.03
|Туре Бирама
|1
|0.03
|Синайоко Лассин
|0
|0
|Коэфф Александр
|0
|0
|Дюжимон Реми
|0
|0
|Бернар Кентин
|0
|0
Карточки
Аяччо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Омар II
|8
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|8
|0
|Диалло Исмаэль
|6
|1
|Юссуф Мохамед
|5
|1
|Амума Ромен
|3
|2
|Видаль Клеман
|4
|1
|Баяла Сириль
|3
|1
|Маршетти Венсан
|4
|0
|Мангани Тома
|3
|0
|Нури Рияд
|3
|0
|Коне Юссуф
|3
|0
|Авинель Седрик
|1
|1
|Белайли Юсеф
|2
|0
|Альфонс Микаэль
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Кутадьер Матьё
|1
|0
|Баррето Микаэль
|1
|0
|Леруа Бенжамен
|1
|0
|Муссити-Око Бевик
|1
|0
|Майембо Фернан
|1
|0
|Шаброль Флорьян
|1
|0
|Сумано Мусса
|1
|0
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жанвье Жульян
|4
|1
|Да Кошта Нуну
|4
|1
|Ньянг М'Байе
|2
|2
|Менса Гидеон
|5
|0
|Туре Сулейман
|3
|1
|Жубал Мендес
|4
|0
|Туре Бирама
|3
|0
|Синайоко Лассин
|1
|1
|Jean-Marc Furlan
|1
|1
|Зедатка Аким
|2
|0
|Массенжо Хан-Ноа
|2
|0
|Жоли Поль
|2
|0
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0
|Дюжимон Реми
|1
|0
|Сахи Хамза
|1
|0
|Перрен Гаэтан
|1
|0
|Эн Готье
|1
|0
|Дембеле Сирики
|1
|0
|Камара Усман
|1
|0
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|Кристоф Пелиссье
|1
|0
Результаты матчей
Аяччо
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Осер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
8
3
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
2
10
Аяччо
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Осер
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
25
16
Волевые поражения
7
8
Аяччо
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
Осер
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (4)
48% (14)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
9
8
Волевые победы
28
17
Волевые поражения
9
18
Голы по времени матча
Забито
9
13
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
24 Не забивали 19
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
56%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
33%
4
31%
61-75
1
11%
4
31%
76-90
Пропущено
22
30
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 13
3
14%
6
20%
1-15
6
27%
4
13%
16-30
1
5%
3
10%
31-45
1
5%
6
20%
46-60
5
23%
4
13%
61-75
6
27%
7
23%
76-90
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
1
9%
2
20%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
2
18%
3
30%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
2
18%
1
10%
76-90
Пропущено
31
22
15 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 9
8
26%
4
18%
1-15
5
16%
2
9%
16-30
2
6%
6
27%
31-45
4
13%
1
5%
46-60
5
16%
4
18%
61-75
7
23%
5
23%
76-90
Забито
20
23
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 10
1
5%
3
13%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
6
30%
3
13%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
6
30%
5
22%
61-75
3
15%
5
22%
76-90
Пропущено
53
52
25 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 27
24 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 22
11
21%
10
19%
1-15
11
21%
6
12%
16-30
3
6%
9
17%
31-45
5
9%
7
13%
46-60
10
19%
8
15%
61-75
13
25%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Аяччо
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Клермон - Аяччо 2:1 Аяччо - Монако 0:2 Аяччо - Монпелье 0:1 Реймс - Аяччо 1:0
Аяччо - Труа 2:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Ницца - Аяччо 3:0 Аяччо - Нант 0:2 Анже - Аяччо 1:2 Аяччо - Лион 0:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Монако - Аяччо 7:1 Аяччо - Реймс 0:1 Юра Сюд - Аяччо 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Аяччо - Анже 1:0 Сент-Этьен - Аяччо 0:1 Нант - Аяччо 2:2 Аяччо - Страсбург 4:2 Осер - Аяччо 1:0
Осер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Осер - Труа 1:0 Страсбург - Осер 2:0 Осер - Ренн 0:0 Ницца - Осер 1:1
Лорьян - Осер 0:1 Осер - Лион 2:1 Анже - Осер 1:1 Осер - Родез 2:3 Осер - Реймс 0:0 Монако - Осер 3:2 Осер - Монпелье 0:2 Ньор - Осер 0:4 Ланс - Осер 1:0 Осер - Тулуза 0:5 Дюнкерк - Осер 2:2 Нант - Осер 1:0 Осер - Монако 2:3 Осер - Хайдук 1:0 Анже - Осер 2:2 Мец - Осер 1:5
Результаты матчей
Аяччо
Осер
Точный счет
0:1
4 раза 29%
0:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 52%
1
9 раз 31%
2
4 раза 14%
4
1 раз 3%
1
14 раз 48%
0
10 раз 34%
2
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
Аяччо
Осер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
95
212
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
105
312
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1415
Больше Меньше
1910
524
524
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|22
|3
|5
|70 - 29
|69
|2.
|Заявка
|30
|18
|9
|3
|50 - 22
|63
|3.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|54 - 29
|60
|4.
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|61 - 40
|57
|5.
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|54 - 38
|52
|6.
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|48 - 33
|50
|7.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|47 - 33
|47
|8.
|0:1 Заявка
|30
|11
|13
|6
|39 - 29
|46
|9.
|Заявка
|30
|11
|12
|7
|38 - 28
|45
|10.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|42 - 40
|44
|11.
|2:0 Заявка
|30
|11
|7
|12
|31 - 41
|40
|12.
|1:0 Заявка
|30
|11
|5
|14
|45 - 51
|38
|13.
|0:1 Заявка
|30
|11
|4
|15
|45 - 49
|37
|14.
|1:0 Заявка
|30
|7
|9
|14
|34 - 47
|30
|15.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|30 - 40
|30
|16.
|2:0 Заявка
|30
|7
|8
|15
|26 - 51
|29
|17.
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|38 - 52
|26
|18.
|0:2 Заявка
|30
|4
|9
|17
|38 - 64
|21
|19.
|0:2 Заявка
|30
|6
|3
|21
|21 - 54
|21
|20.
|Заявка
|30
|3
|5
|22
|23 - 64
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|34 - 18
|35
|3.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|30 - 12
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|31 - 22
|31
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|23 - 12
|26
|6.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|33 - 26
|26
|7.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|8.
|0:1 Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 16
|25
|9.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 15
|24
|10.
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 23
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 14
|21
|12.
|0:1 Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 24
|20
|13.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 17
|18
|14.
|2:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 26
|18
|15.
|2:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 20
|17
|16.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|17.
|1:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|18.
|0:2 Заявка
|15
|1
|9
|5
|16 - 24
|12
|19.
|0:2 Заявка
|15
|3
|1
|11
|9 - 24
|10
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 10
|35
|2.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|36 - 11
|34
|3.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|28 - 14
|31
|4.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|5.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|19 - 11
|23
|6.
|2:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 15
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 16
|21
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 21
|21
|9.
|0:1 Заявка
|15
|4
|9
|2
|16 - 13
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 21
|17
|12.
|0:1 Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|13.
|1:0 Заявка
|15
|5
|1
|9
|20 - 28
|16
|14.
|1:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 24
|16
|15.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 23
|12
|16.
|2:0 Заявка
|16
|3
|3
|10
|14 - 31
|12
|17.
|0:2 Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 30
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 30
|11
|19.
|0:2 Заявка
|15
|3
|0
|12
|22 - 40
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 33
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|18 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|17 (2)
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 8
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 8
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аяччо 0:2 Осер
Исход игры
Аяччо
21.7% (26)
Ничья
58.3% (70)
Осер
20% (24)
Тотал 2.5
Больше
8.62% (10)
Меньше
91.38% (106)
Обе команды забьют
Да
61.21% (71)
Нет
38.79% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.8% (61)
1:0 Аяччо
14.2% (17)
0:1 Осер
14.2% (17)
0:0 Ничья
6.7% (8)
2:1 Аяччо
5.8% (7)
1:2 Осер
2.5% (3)
0:2 Осер
1.7% (2)
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