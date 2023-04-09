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  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Аяччо
0:3
Конец матча
Осер
0'
0:1
3' Гол
Туре Бирама
5' Желтая карточка
Жанвье Жульян
0:2
6' Гол
Да Кошта Нуну
0:3
45' Гол в свои ворота
Альфонс Микаэль
50' Желтая карточка
Диалло Исмаэль
66' Желтая карточка
М'Чангама Юссуф
87' Желтая карточка
Зедатка Аким
90'+3

Ход матча

3'
0:1
Туре Бирама
5'
 
Жанвье Жульян
6'
0:2
Да Кошта Нуну
(Равелсон Райан)
45'
0:3
Альфонс Микаэль
46'
Авинель Седрик
Майембо Фернан
 
46'
Диалло Исмаэль
Альфонс Микаэль
 
50'
Диалло Исмаэль
 
66'
 
М'Чангама Юссуф
67'
 
Аблин Маттис
Да Кошта Нуну
71'
Сумано Мусса
Амума Ромен
 
76'
Нури Рияд
Спадануда Кевин
 
76'
Мангани Тома
Маршетти Венсан
 
76'
 
Ньянг М'Байе
Перрен Гаэтан
77'
 
Пелленар Тео
Равелсон Райан
77'
 
Отре Матиас
Эн Готье
87'
 
Зедатка Аким
89'
 
Дануа Кевин
Туре Бирама

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 5
  • 5 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Аяччо 21.7% (26)
X 58.3% (70)
Осер 20% (24)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Леруа
Бенжамен
2
Альфонс
Микаэль
77
Майембо
Фернан
25
Гонсалес
Омар
II
99
Коне
Юссуф
4
Баррето
Микаэль
8
Маршетти
Венсан
6
Кутадьер
Матьё
27
Спадануда
Кевин
7
Эль-Идрисси
Мунем
17
Амума
Ромен
1
Ионуц
Андрей
Раду
97
Равелсон
Райан
4
Жубал
Мендес
27
Жанвье
Жульян
13
Зедатка
Аким
24
Бото
Кенжи-Ван
6
М'Чангама
Юссуф
12
Туре
Бирама
7
Эн
Готье
10
Перрен
Гаэтан
9
Да
Кошта
Нуну
Аяччо
4-4-2
Осер
3-4-2-1

История личных встреч

Аяччо
Осер

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

20 матчей

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

15%
65%
20%
3 победы 13 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
1:0
Л2
0:0
Л2
0:0
Л2
0:0
Л2
5:1
Л2
2:3
Л2
3:1
Л2
2:1
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
3:1
Л2
1:0
Л2
2:0
Л2
0:0
Л2
1:0
Л2
1:1
Л2
1:1
Л1
2:1
Л1
4:1
К
1:1

Голы

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.4
0.5

Среднее время на гол

64
180

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Среднее время на гол

56
112

Всего голов

30
13

Голов в среднем за матч

1.5
0.65

Тотал матчей

2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

60
138

Бомбардиры внутри турнира

Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белайли Юсеф 6 (5) 0.2
Эль-Идрисси Мунем 6 0.2
Амума Ромен 2 0.07
Нури Рияд 1 0.03
Баяла Сириль 1 0.03
Мангани Тома 1 (1) 0.03
Авинель Седрик 1 0.03
Муссити-Око Бевик 1 0.03
Сумано Мусса 1 0.03
Баррето Микаэль 0 0
Маршетти Венсан 0 0
Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Да Кошта Нуну 4 0.13
Ньянг М'Байе 4 (2) 0.13
Перрен Гаэтан 3 (1) 0.1
Отре Матиас 2 (1) 0.07
Жубал Мендес 2 0.07
Эн Готье 2 0.07
Сахи Хамза 1 0.03
Равелсон Райан 1 0.03
Шарбонье Гаэтан 1 0.03
Жанвье Жульян 1 0.03
Туре Бирама 1 0.03
Синайоко Лассин 0 0
Коэфф Александр 0 0
Дюжимон Реми 0 0
Бернар Кентин 0 0

Карточки

Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диалло Исмаэль 7 1
Гонсалес Омар II 8 0
Эль-Идрисси Мунем 8 0
Юссуф Мохамед 5 1
Амума Ромен 3 2
Видаль Клеман 4 1
Баяла Сириль 3 1
Маршетти Венсан 4 0
Мангани Тома 3 0
Нури Рияд 3 0
Коне Юссуф 3 0
Авинель Седрик 1 1
Белайли Юсеф 2 0
Альфонс Микаэль 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Кутадьер Матьё 1 0
Баррето Микаэль 1 0
Леруа Бенжамен 1 0
Муссити-Око Бевик 1 0
Майембо Фернан 1 0
Шаброль Флорьян 1 0
Сумано Мусса 1 0
Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жанвье Жульян 4 1
Да Кошта Нуну 4 1
Ньянг М'Байе 2 2
Менса Гидеон 5 0
Туре Сулейман 3 1
Жубал Мендес 4 0
Туре Бирама 3 0
Зедатка Аким 3 0
Синайоко Лассин 1 1
Jean-Marc Furlan 1 1
Массенжо Хан-Ноа 2 0
Жоли Поль 2 0
Шарбонье Гаэтан 1 0
Дюжимон Реми 1 0
М'Чангама Юссуф 1 0
Сахи Хамза 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Эн Готье 1 0
Дембеле Сирики 1 0
Камара Усман 1 0
Руис-Атиль Кайс 1 0
Кристоф Пелиссье 1 0

Результаты матчей

Аяччо
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Осер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

9
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
10
Аяччо
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Осер
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

25
16

Волевые поражения

7
8
Аяччо
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
Осер
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
47% (14)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

10
8

Волевые победы

28
18

Волевые поражения

10
18

Голы по времени матча

Забито

10
15
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
24 Не забивали 19
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
6
60%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
30%
4
27%
61-75
1
10%
4
27%
76-90

Пропущено

24
31
12 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
5
21%
6
19%
1-15
6
25%
4
13%
16-30
1
4%
4
13%
31-45
1
4%
6
19%
46-60
5
21%
4
13%
61-75
6
25%
7
23%
76-90

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
21 Не забивали 21
1
9%
2
20%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
2
18%
3
30%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
2
18%
1
10%
76-90

Пропущено

31
22
15 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 9
8
26%
4
18%
1-15
5
16%
2
9%
16-30
2
6%
6
27%
31-45
4
13%
1
5%
46-60
5
16%
4
18%
61-75
7
23%
5
23%
76-90

Забито

21
25
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
15 Не забивали 10
1
5%
5
20%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
7
33%
3
12%
31-45
2
10%
4
16%
46-60
6
29%
5
20%
61-75
3
14%
5
20%
76-90

Пропущено

55
53
27 В 1-м тайме 26
28 Во 2-м тайме 27
25 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 23
13
24%
10
19%
1-15
11
20%
6
11%
16-30
3
5%
10
19%
31-45
5
9%
7
13%
46-60
10
18%
8
15%
61-75
13
24%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Аяччо
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Клермон - Аяччо 2:1 Аяччо - Монако 0:2 Аяччо - Монпелье 0:1 Реймс - Аяччо 1:0
Аяччо - Труа 2:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Ницца - Аяччо 3:0 Аяччо - Нант 0:2 Анже - Аяччо 1:2 Аяччо - Лион 0:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Монако - Аяччо 7:1 Аяччо - Реймс 0:1 Юра Сюд - Аяччо 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Аяччо - Анже 1:0 Сент-Этьен - Аяччо 0:1 Нант - Аяччо 2:2 Аяччо - Страсбург 4:2 Осер - Аяччо 1:0
Осер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Осер - Труа 1:0 Страсбург - Осер 2:0 Осер - Ренн 0:0 Ницца - Осер 1:1
Лорьян - Осер 0:1 Осер - Лион 2:1 Анже - Осер 1:1 Осер - Родез 2:3 Осер - Реймс 0:0 Монако - Осер 3:2 Осер - Монпелье 0:2 Ньор - Осер 0:4 Ланс - Осер 1:0 Осер - Тулуза 0:5 Дюнкерк - Осер 2:2 Нант - Осер 1:0 Осер - Монако 2:3 Осер - Хайдук 1:0 Анже - Осер 2:2 Мец - Осер 1:5

Результаты матчей

Аяччо
Осер

Точный счет

0:1
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 53%
1
9 раз 30%
2
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
14 раз 47%
0
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аяччо
Осер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
10
0.5
Больше Меньше
9
5
2
13
1.5
3
11
1
14
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
5
3
12
1.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
16
0.5
Больше Меньше
20
10
5
25
1.5
6
24
1
29
2.5
1
29
1
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 30 22 3 5 70 - 29 69
2.
Ланс
 Заявка 30 18 9 3 50 - 22 63
3.
Марсель
 Заявка 29 18 6 5 54 - 29 60
4.
Монако
 2:0 Заявка 30 18 6 6 63 - 40 60
5.
Лилль
 Заявка 30 15 7 8 54 - 38 52
6.
Ренн
 Заявка 30 15 5 10 48 - 33 50
7.
Лион
 Заявка 30 13 8 9 47 - 33 47
8.
Реймс
 Заявка 30 11 14 5 40 - 29 47
9.
Ницца
 Заявка 30 11 12 7 38 - 28 45
10.
Лорьян
 Заявка 29 12 8 9 42 - 40 44
11.
Клермон
 Заявка 30 11 7 12 31 - 41 40
12.
Тулуза
 Заявка 30 11 5 14 46 - 52 38
13.
Монпелье
 Заявка 30 11 4 15 46 - 50 37
14.
Нант
 0:2 Заявка 30 6 12 12 30 - 42 30
15.
Осер
 Заявка 30 7 8 15 27 - 51 29
16.
Брест
 Заявка 30 6 10 14 34 - 48 28
17.
Страсбург
 Заявка 30 5 11 14 38 - 52 26
18.
Труа
 Заявка 30 4 9 17 38 - 64 21
19.
Аяччо
 Заявка 30 6 3 21 21 - 55 21
20.
Анже
 Заявка 30 3 5 22 23 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 15 13 1 1 31 - 11 40
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 2 2 34 - 18 35
3.
Ренн
 Заявка 15 11 0 4 30 - 12 33
4.
Лилль
 Заявка 15 9 4 2 31 - 22 31
5.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
6.
Реймс
 Заявка 15 7 5 3 24 - 16 26
7.
Монако
 2:0 Заявка 15 8 2 5 33 - 26 26
8.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
9.
Лорьян
 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
10.
Тулуза
 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 Заявка 15 5 6 4 18 - 14 21
12.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 25 - 25 20
13.
Нант
 0:2 Заявка 15 4 6 5 15 - 19 18
14.
Клермон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 26 18
15.
Осер
 Заявка 14 4 5 5 12 - 20 17
16.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
17.
Брест
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
18.
Труа
 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 Заявка 15 3 1 11 9 - 25 10
20.
Анже
 Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 1 3 36 - 11 34
3.
Монако
 2:0 Заявка 15 10 4 1 30 - 14 34
4.
Ницца
 Заявка 15 6 6 3 20 - 14 24
5.
Ланс
 Заявка 15 5 8 2 19 - 11 23
6.
Клермон
 Заявка 15 6 4 5 18 - 15 22
7.
Лилль
 Заявка 15 6 3 6 23 - 16 21
8.
Лион
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
9.
Реймс
 Заявка 15 4 9 2 16 - 13 21
10.
Лорьян
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
11.
Ренн
 Заявка 15 4 5 6 18 - 21 17
12.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
13.
Тулуза
 Заявка 15 5 1 9 21 - 29 16
14.
Брест
 Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14
15.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
16.
Нант
 0:2 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
17.
Аяччо
 Заявка 15 3 2 10 12 - 30 11
18.
Страсбург
 Заявка 15 2 5 8 20 - 30 11
19.
Труа
 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 18 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Реймс Каюсте Йенс 1 8
Аяччо Диалло Исмаэль 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 91'
    Аяччо пытается что-то создать.
  • 91'
    Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Фол, нарушение
    91'
    Жанвье Жульян наказан за толчок Гонсалес Омар II
  • 90'
    Гонсалес Омар II из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    90'
    Kevin Danois навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 90'
    Контроль мяча: Аяччо: 57%, Осер: 43%.
  • 90'
    Авинель Седрик из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 89'
      Осер начинает контратаку
    • 89'
      Отре Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Гонсалес Омар II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Ньянг М'Байе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 89'
      Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 89'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 89'
      Тактическая замена. Туре Бирама уходит с поля и его заменяет Kevin Danois
    • Фол, нарушение
      88'
      Нури Рияд наказан за толчок Бото Кенжи-Ван
    • 88'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Жубал Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
    • Первый тайм
    • 48'
      Это был отличный перфоманс от команды Осер, есть о чем петь фанатам в перерыве.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Аяччо: 53%, Осер: 47%.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Альфонс Микаэль уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Угловой
      46'
      Эн Готье из команды Осер разыграл угловой с правого угла.
    • 46'
      Эн Готье создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Осер начинает контратаку
    • 46'
      Перрен Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Перрен Гаэтан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Контроль мяча: Аяччо: 55%, Осер: 45%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Аяччо
    • 44'
      Бото Кенжи-Ван из команды Осер наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 44'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Осер пытается что-то создать.
    • 43'
      Осер контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      43'
      Судья сигнализирует, что Коне Юссуф из команды Аяччо поставил подножку. Пострадал Эн Готье
    • 42'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Ионуц Андрей Раду взял и забрал мяч на выходе
    • 41'
      Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Аяччо
    • 40'
      М'Чангама Юссуф из команды Осер наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 40'
      Майембо Фернан из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Осер начинает контратаку
    • 40'
      Эн Готье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      40'
      Судья сигнализирует, что Да Кошта Нуну из команды Осер поставил подножку. Пострадал Коне Юссуф
    • 39'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 39'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 38'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • Травма, повреждение
      38'
      Кутадьер Матьё на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 38'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 38'
      М'Чангама Юссуф из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 36'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 35'
      М'Чангама Юссуф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Коне Юссуф создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      Контроль мяча: Аяччо: 52%, Осер: 48%.
    • 35'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 35'
      Коне Юссуф из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Осер пытается что-то создать.
    • 34'
      Ионуц Андрей Раду взял и забрал мяч на выходе
    • 34'
      Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      34'
      Зедатка Аким не может быть тем, кто коснется мяча после его отскока от рамки ворот. Непрямой штрафной удар!
    • Фол, нарушение
      34'
      Судья сигнализирует, что Маршетти Венсан из команды Аяччо поставил подножку. Пострадал Зедатка Аким
    • 33'
      М'Чангама Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Баррето Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      33'
      Назначен штрафной. Пострадал Да Кошта Нуну, его свалил Майембо Фернан.
    • 33'
      Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Альфонс Микаэль из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Осер контролирует мяч.
    • Травма, повреждение
      32'
      Альфонс Микаэль возвращается на поле.
    • Травма, повреждение
      32'
      Ох, нехорошо это выглядит. Альфонс Микаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 32'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      30'
      Альфонс Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 30'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 30'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 30'
      Коне Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Аяччо: 49%, Осер: 51%.
    • 29'
      Перрен Гаэтан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 29'
      Жанвье Жульян из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 29'
      Кутадьер Матьё выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Да Кошта Нуну выиграл воздушное противоборство у Гонсалес Омар II.
    • Офсайд
      28'
      Эль-Идрисси Мунем из команды Аяччо в офсайде
    • 28'
      Перрен Гаэтан из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Ионуц Андрей Раду из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      28'
      Баррето Микаэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 27'
      Зедатка Аким ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 26'
      Майембо Фернан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Осер пытается что-то создать.
    • 25'
      Перрен Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Кутадьер Матьё ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Аяччо: 47%, Осер: 53%.
    • 24'
      Ионуц Андрей Раду взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 24'
      Леруа Бенжамен из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      24'
      Эн Готье навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 23'
      Гонсалес Омар II ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Эн Готье создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 23'
      Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Туре Бирама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Майембо Фернан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Осер контролирует мяч.
    • 21'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 20'
      Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Аяччо: 48%, Осер: 52%.
    • 19'
      Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Удар от ворот произведет Аяччо
    • 19'
      Равелсон Райан из команды Осер наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 19'
      Перрен Гаэтан из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      18'
      Судья сигнализирует, что Гонсалес Омар II из команды Аяччо поставил подножку. Пострадал Да Кошта Нуну
    • 17'
      Да Кошта Нуну выиграл воздушное противоборство у Гонсалес Омар II.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 17'
      Команда Осер довольна результатом к этому моменту.
    • 17'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 16'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 16'
      Жанвье Жульян выиграл воздушное противоборство у Баррето Микаэль.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Аяччо
    • 16'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Гонсалес Омар II из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Осер пытается что-то создать.
    • 15'
      Да Кошта Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      13'
      Жубал Мендес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Травма, повреждение
      13'
      Эль-Идрисси Мунем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 13'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 13'
      Жубал Мендес выиграл воздушное противоборство у Эль-Идрисси Мунем.
    • 12'
      Гонсалес Омар II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Зедатка Аким создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Осер пытается что-то создать.
    • 12'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Майембо Фернан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Равелсон Райан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Да Кошта Нуну выиграл воздушное противоборство у Майембо Фернан.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 10'
      Контроль мяча: Аяччо: 43%, Осер: 57%.
    • 10'
      Туре Бирама ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Аяччо начинает контратаку
    • 10'
      Коне Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Маршетти Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 9'
      Шанс! Гонсалес Омар II из команды Аяччо пробил головой, но мимо
    • Угловой
      9'
      Баррето Микаэль из команды Аяччо подал угловой справа.
    • 8'
      Равелсон Райан из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Аяччо начинает контратаку
    • 8'
      Маршетти Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Осер контролирует мяч.
    • 7'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Осер будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      7'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 7'
      Зедатка Аким сделал ключевой пас для гола!
    • 6'
      Равелсон Райан сделал результативную передачу.
    • 6'
      Равелсон Райан из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Осер пытается что-то создать.
    • 6'
      Перрен Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Туре Бирама из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Контроль мяча: Аяччо: 41%, Осер: 59%.
    • Желтая карточка
      5'
      Жанвье Жульян получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      5'
      Судья сигнализирует, что Жанвье Жульян из команды Осер поставил подножку. Пострадал Альфонс Микаэль
    • 5'
      Аяччо начинает контратаку
    • 5'
      Да Кошта Нуну выиграл воздушное противоборство у Майембо Фернан.
    • Офсайд
      4'
      Амума Ромен из команды Аяччо в офсайде
    • 4'
      Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Маршетти Венсан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Равелсон Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Команда Осер забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Туре Бирама из команды Осер правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 3'
      Перрен Гаэтан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 3'
      Гонсалес Омар II из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Осер пытается что-то создать.
    • 2'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Матч возобновлен
    • 1'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Сегодня высокая влажность.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francois Coty. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Аяччо 21.7% (26)
    X 58.3% (70)
    Осер 20% (24)
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