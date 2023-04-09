С левой стороны летит в штрафную хозяев высокая фланговая подача, и Самуэль Мутуссами выбивает мяч со сторого этажа.

Флоран Молле проник левым полуфлангом в чужую штрафную площадь и нанёс низовой удар, заблокированный Гильермо Марипаном.

Александр Нюбель уже тянет время, по мнению арбитра. Рефери предупреждает вратаря "Монако", что в следующий раз за такое будет показана жёлтая карточка.

Ошибаются монегаски на своей половине поля, вынося мяч за боковую в районе центральной линии. Потеряли чуть концентрацию.

Крепен Дьятта из зоны правого инсайда угрожал чужим воротам - его удар в ближнем углу отразил Альбан Лафон.

Когда Дьятта пробивал, мяч немного срикошетил от Коршья, и затем Дьятта размахнувшейся ногой по инерции попал ему по лицу, доставив бутсой небольшое рассечение под глазом возле носа. Медики сейчас на поле.

Впереди на правом фланге оказался на газоне Вандерсон Скардовелли. Отмахнулся от него локтем Саймон Мозес. Тут врачи на поле не потребовались.

Типа выход один на один мог получиться у Эванна Гессана, однако защитники монегасков сработали чётко в этой ситуации, не позволив оппоненту нормально завладеть мячом.

По статистике, "Монако" владеет мячом 56 процентов игрового времени. Визуально казалось, что меньше. Но доверимся автоматике.

Бен Сехир завершал контратаку на правом полуфланге и нанёс удар низом, а от Кастеллетто мяч укатился на угловой.

Дисаси дважды снова пытался оформить какой-нибудь трюк на подачах углового с левого края, результатом чего становились новые угловые "Монако".

АВТОГ-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2! Себастьен Коршья (в свои ворота)! Очередная подача с левого фланга гостевого корнера, Лафон плохо играет на выходе, и мяч от Коршья отскакивает с правый угол. Мутуссами выбивает его уже из-за ленточки, по версии арбитра.

Видеоассистенты подтверждают, что мяч пересёк линию ворот, так что гол засчитан. Это автогол Коршья всё-таки, а не гол Бен-Йеддера.

Вот так с помощью стандартных положений (угловых с левого фланга) "Монако" за полчаса организовывает себе преимущество в два мяча.

Непросто будет отыграться "Нанту" в такой ситуации. Хотя если он забьёт один гол, трибуны погонят его забивать второй.

Мохамед Камара в центральном круге сфолил против Мусса Сиссоко и выслушал устное предупреждение от арбитра.

Вряд ли болельщики "Монако" довольны такой игрой. Их любимцы практически не атакуют, а ведь монегаски борются за высокие места в турнирной таблице Лиги 1.

Эванн Гессан пробовал разогнаться по левому флангу, однако подножка от Вандерсона Скардовелли нарушила его планы.

Флоран Молле дважды навешивал с левого края - сначала со штрафного и потом с углового. Во втором случае мяч на ближней штанге поймал Александр Нюбель.

Дьятта пробовал сделать подачу с правой стороны - ему мешал Коршья. Удалось всё-таки Дьятта навесить со второй попытки, а дальше Гесса головой отправил мяч на корнер.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Аксель Дисаси! С левого фланга подал угловой Кайо Энрике в район 11-метровой отметки, где Дисаси, выиграв борьбу у Кастеллетто, принял мяч грудью и ногой всадил его по центру под перекладину.

Знали ли подопечные Филиппа Клемана, что реализуют первый же свой момент в сегодняшней встрече? Это вопрос риторический.

Мохамед Камара на центральной линии оказался лежащим на газоне - его подтолкнул Самуэль Мутуссами.

Можно ли сказать, что футболисты "Монако" реализовали свой класс, забив в чужие ворота после долгого оборонительного отрезка? Наверно, можно.

Кайо Энрике подхватил прострел с правого полуфланга уже в зоне левого инсайда, и пробивать по воротам ему было не с руки, а точнее, не с ноги. Поэтому и не случилось здесь удара.

16' Мутуссами уже сам нарушает правила в середине поля - от его действий оказывается на газоне Бен Сехир.

15' Игра возобновилась после врачебной паузы. Мячом снова владеет "Нант", гости пока в основном обороняются.

14' Оказывается медицинская помощь футболисту "Нанта" - это Самуэль Мутуссами.

13' Приноровился "Нант" к обеспечению себя угловыми ударами. С правого фланга теперь "канарейки" таковой исполнили. Опять стандарт подавал Молле - верх в своей штрафной выиграли монегаски.

12' Снова выполнял навес слева от флажка Молле - на этот раз получилось на ближнюю штангу, и в дело там вступил не вратарь гостей, а полевой игрок - Камара.

11' Флоран Молле слева с корнера выполнил подачу в перчатки Александра Нюбеля. Вскоре добился "Нант" ещё одного углового - мяч отскочил за пределы поля от Акселя Дисаси.

10' Зато Саймон Мозес на левом краю заработал для хозяев угловой, заставив Вандерсона выбить мяч за лицевую линию.

10' Флоран Молле разгонял было атаку "Нанту" по правому флангу, однако отдал неточный средний пас и обрезал свою команду.

9' Вандерсон Скардовелли осуществил доставку мяча с правога фланга аккурат в руки Альбана Лафона. Ничуть не опасно.

8' Александр Головин напомнил о себе небольшим нарушением правил. Штрафной исполнили хозяева с правого фланга - была снятая со второго этажа подача.

7' Игрок "Нанта" решил нанести удар по воротам с левого края чужой штрафной, но мяч сильно свалился у него с ноги и ушёл в аут.

6' Эванну Гессану не удалось пройти с мячом по правому флангу. Игру возобновит выносом от своих ворот Александр Нюбель.

5' Главный тренер "Нанта" Антуан Камбуаре на кромке поля стоит в чёрной кепке и жуёт жвачку. По-своему стильно.

4' Анди Делор похвалил своего партнёра за проникающую передачу со своей половины поля, хоть и не угнался за этим мячом.

3' Хозяева выполнили подачу слева со штрафного, и ничего опасного там не возникло, мяч переместился в руки Александра Нюбеля.

2' "Монако" играет в бело-красной форме, тогда как у "Нанта" жёлтая расцветка.