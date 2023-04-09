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  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Нант
0:2
Первый тайм: 38'
Монако
0'
0:1
21' Гол
Дисаси Аксель
0:2
29' Гол
Матазо Элио

Ход матча

21'
0:1
Дисаси Аксель
(Кайо Энрике)
29'
0:2
Матазо Элио
(Кайо Энрике)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 123
Нант 2.4% (3)
X 17.9% (22)
Монако 79.7% (98)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Нант
Ничья
Монако
7.90
4.80
3.95
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
28
Сентонз
Фабьен
3
Жиротто
Андрей
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
24
Коршья
Себастьен
17
Сиссоко
Мусса
8
Мутуссами
Самуэль
7
Гессан
Эванн
25
Молле
Флоран
27
Саймон
Мозес
99
Делор
Анди
16
Нюбель
Александр
2
Скардовелли
Вандерсон
6
Дисаси
Аксель
3
Марипан
Гильермо
12
Кайо
Энрике
27
Дьятта
Крепен
4
Камара
Мохамед
VII
15
Матазо
Элио
17
Головин
Александр
44
Бен
Сехир
Элиссе
10
Бен-Йеддер
Виссам
Нант
4-2-3-1
Монако
4-4-2

История личных встреч

Нант
Монако

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед

25 матчей

20%
20%
60%
5 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

16%
32%
52%
4 победы 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

12%
60%
28%
3 победы 15 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
4:1
К
2:2
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
0:1
Л2
1:1
Л2
0:2
Л2
2:1
Л2
3:0
Л1
1:2
Л1
1:1

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

0.77
0.83

Среднее время на гол

117
108

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.83
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

1.28
0.92

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

70
97

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 6 0.2
Блас Людовик 6 (2) 0.2
Саймон Мозес 5 (1) 0.17
Ганаго Игнатиус 4 0.13
Гессан Эванн 2 0.07
Сиссоко Мусса 2 0.07
Молле Флоран 1 0.03
Жиротто Андрей 1 0.03
Коко Маркус 1 0.03
Мутуссами Самуэль 0 0
Жоао Виктор 0 0
Коршья Себастьен 0 0
Чиривелья Педро 0 0
Хаджам Жауэн 0 0
Мерлин Квентин 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 17 (4) 0.57
Эмболо Брель 12 0.4
Головин Александр 6 0.2
Бен Сехир Элиссе 4 0.13
Дисаси Аксель 3 0.1
Дьятта Крепен 3 0.1
Марипан Гильермо 3 0.1
Фолланд Кевин 2 0.07
Фофана Юссуф 2 0.07
Боаду Мирон 2 0.07
Бадьяшиль Бенуа 2 0.07
Кайо Энрике 1 0.03
Скардовелли Вандерсон 1 0.03
Минамино Такуми 1 0.03
Диоп Софьян 1 0.03
Матазо Элио 1 0.03
Диоп Эден 1 0.03
Камара Мохамед VII 0 0
Якобс Исмаил 0 0
Матсима Крислен 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мутуссами Самуэль 6 0
Жиротто Андрей 5 0
Антуан Комбуаре 4 0
Паллуа Николя 2 1
Сиссоко Мусса 3 0
Саймон Мозес 3 0
Сентонз Фабьен 3 0
Фабио да Сильва 1 1
Лафон Альбан 1 1
Жоао Виктор 2 0
Коршья Себастьен 2 0
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
Блас Людовик 2 0
Траоре Шарль 2 0
Гессан Эванн 2 0
Бамба Абдул-Кадер 0 1
Аппиа Деннис 1 0
Молле Флоран 1 0
Коко Маркус 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дескамп Реми 1 0
Хаджам Жауэн 1 0
Мерлин Квентин 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед VII 5 1
Фофана Юссуф 3 2
Головин Александр 4 0
Марипан Гильермо 2 1
Сарр Маланг 3 0
Кайо Энрике 3 0
Дьятта Крепен 3 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Аклиуш Манес 3 0
Скардовелли Вандерсон 1 1
Бен-Йеддер Виссам 2 0
Минамино Такуми 2 0
Эмболо Брель 2 0
Агилар Рубен 2 0
Нюбель Александр 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Якобс Исмаил 2 0
Матазо Элио 2 0
Клемент Филипп 1 0
Бен Сехир Элиссе 1 0

Результаты матчей

Нант
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Монако
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

7
8
Нант
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Монако
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

18
15

Волевые поражения

7
30
Нант
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (6)
62% (18)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Монако
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

20
18

Волевые поражения

14
38

Голы по времени матча

Забито

16
28
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 10
20 Не забивали 16
0
0%
2
7%
1-15
2
13%
2
7%
16-30
2
13%
6
21%
31-45
3
19%
6
21%
46-60
6
38%
4
14%
61-75
3
19%
8
29%
76-90

Пропущено

16
14
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
3
21%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
4
25%
1
7%
46-60
3
19%
5
36%
61-75
2
13%
3
21%
76-90

Забито

16
35
6 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 10
21 Не забивали 16
1
6%
7
20%
1-15
1
6%
6
17%
16-30
4
25%
6
17%
31-45
1
6%
5
14%
46-60
2
13%
8
23%
61-75
7
44%
3
9%
76-90

Пропущено

22
24
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
4
18%
3
13%
1-15
5
23%
2
8%
16-30
2
9%
6
25%
31-45
2
9%
5
21%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
6
27%
7
29%
29%
76-90

Забито

32
63
10 В 1-м тайме 29
22 Во 2-м тайме 34
8 Забивали первыми 20
12 Не забивали 3
1
3%
9
14%
1-15
3
9%
8
13%
16-30
6
19%
12
19%
31-45
4
13%
11
17%
46-60
8
25%
12
19%
61-75
10
31%
11
17%
76-90

Пропущено

38
38
18 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 20
6
16%
3
8%
1-15
8
21%
5
13%
16-30
4
11%
8
21%
31-45
6
16%
6
16%
46-60
6
16%
6
16%
61-75
8
21%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нант - Лион 1:0 Нант - Реймс 0:3 Лион - Нант 1:1 Нант - Ницца 2:2
ПСЖ - Нант 4:2 Нант - Ланс 2:1 Нант - Ренн 0:1 Нант - Ювентус 0:3 Ланс - Нант 3:1 Ювентус - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:0 Анже - Нант 1:1 Аяччо - Нант 0:2 Нант - Марсель 0:2 Клермон - Нант 0:0 Таон - Нант 0:0 Монпелье - Нант 0:3 Нант - Лион 0:0 Вир - Нант 0:2 Нант - Осер 1:0
Монако
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Монако - Страсбург 4:3 Аяччо - Монако 0:2 Монако - Реймс 0:1 Труа - Монако 2:2
Монако - Ницца 0:3 Монако - Байер Л 2:3 Брест - Монако 1:2 Байер Л - Монако 2:3 Монако - ПСЖ 3:1 Клермон - Монако 0:2 Монако - Осер 3:2 Марсель - Монако 1:1 Монако - Аяччо 7:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Родез 2:2 Монако - Брест 1:0 Осер - Монако 2:3 Лидс - Монако 2:4 Фиорентина - Монако 1:1 Эмполи - Монако 0:1

Результаты матчей

Нант
Монако

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
7
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
8 раз 57%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 38%
1
10 раз 34%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
2
12 раз 41%
1
7 раз 24%
3
5 раз 17%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Нант
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
13
2
4
10
1.5
9
6
2
12
2.5
5
10
1
13
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
4
11
1.5
11
3
1
14
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
27
2
8
21
1.5
20
9
3
26
2.5
8
21
1
28
3.5
3
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 30 22 3 5 70 - 29 69
2.
Ланс
 Заявка 30 18 9 3 50 - 22 63
3.
Марсель
 Заявка 29 18 6 5 54 - 29 60
4.
Монако
 2:0 Заявка 30 18 6 6 63 - 40 60
5.
Лилль
 Заявка 30 15 7 8 54 - 38 52
6.
Ренн
 Заявка 30 15 5 10 48 - 33 50
7.
Лион
 Заявка 30 13 8 9 47 - 33 47
8.
Реймс
 Заявка 30 11 14 5 40 - 29 47
9.
Ницца
 Заявка 30 11 12 7 38 - 28 45
10.
Лорьян
 Заявка 29 12 8 9 42 - 40 44
11.
Клермон
 Заявка 30 11 7 12 31 - 41 40
12.
Тулуза
 Заявка 30 11 5 14 46 - 52 38
13.
Монпелье
 Заявка 30 11 4 15 46 - 50 37
14.
Нант
 0:2 Заявка 30 6 12 12 30 - 42 30
15.
Осер
 Заявка 30 7 8 15 27 - 51 29
16.
Брест
 Заявка 30 6 10 14 34 - 48 28
17.
Страсбург
 Заявка 30 5 11 14 38 - 52 26
18.
Труа
 Заявка 30 4 9 17 38 - 64 21
19.
Аяччо
 Заявка 30 6 3 21 21 - 55 21
20.
Анже
 Заявка 30 3 5 22 23 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 15 13 1 1 31 - 11 40
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 2 2 34 - 18 35
3.
Ренн
 Заявка 15 11 0 4 30 - 12 33
4.
Лилль
 Заявка 15 9 4 2 31 - 22 31
5.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
6.
Реймс
 Заявка 15 7 5 3 24 - 16 26
7.
Монако
 2:0 Заявка 15 8 2 5 33 - 26 26
8.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
9.
Лорьян
 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
10.
Тулуза
 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 Заявка 15 5 6 4 18 - 14 21
12.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 25 - 25 20
13.
Нант
 0:2 Заявка 15 4 6 5 15 - 19 18
14.
Клермон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 26 18
15.
Осер
 Заявка 14 4 5 5 12 - 20 17
16.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
17.
Брест
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
18.
Труа
 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 Заявка 15 3 1 11 9 - 25 10
20.
Анже
 Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 1 3 36 - 11 34
3.
Монако
 2:0 Заявка 15 10 4 1 30 - 14 34
4.
Ницца
 Заявка 15 6 6 3 20 - 14 24
5.
Ланс
 Заявка 15 5 8 2 19 - 11 23
6.
Клермон
 Заявка 15 6 4 5 18 - 15 22
7.
Лилль
 Заявка 15 6 3 6 23 - 16 21
8.
Лион
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
9.
Реймс
 Заявка 15 4 9 2 16 - 13 21
10.
Лорьян
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
11.
Ренн
 Заявка 15 4 5 6 18 - 21 17
12.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
13.
Тулуза
 Заявка 15 5 1 9 21 - 29 16
14.
Брест
 Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14
15.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
16.
Нант
 0:2 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
17.
Аяччо
 Заявка 15 3 2 10 12 - 30 11
18.
Страсбург
 Заявка 15 2 5 8 20 - 30 11
19.
Труа
 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 18 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Реймс Каюсте Йенс 1 8
Аяччо Диалло Исмаэль 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    40'
    Впереди на правом фланге оказался на газоне Вандерсон Скардовелли. Отмахнулся от него локтем Саймон Мозес. Тут врачи на поле не потребовались.
  • Травма, повреждение
    39'
    Когда Дьятта пробивал, мяч немного срикошетил от Коршья, и затем Дьятта размахнувшейся ногой по инерции попал ему по лицу, доставив бутсой небольшое рассечение под глазом возле носа. Медики сейчас на поле.
  • Опасный момент
    38'
    Крепен Дьятта из зоны правого инсайда угрожал чужим воротам - его удар в ближнем углу отразил Альбан Лафон. 
  • 37'
    Ошибаются монегаски на своей половине поля, вынося мяч за боковую в районе центральной линии. Потеряли чуть концентрацию.
  • Судья
    36'
    Александр Нюбель уже тянет время, по мнению арбитра. Рефери предупреждает вратаря "Монако", что в следующий раз за такое будет показана жёлтая карточка.
  • 35'
    Флоран Молле проник левым полуфлангом в чужую штрафную площадь и нанёс низовой удар, заблокированный Гильермо Марипаном.
  • 34'
    С левой стороны летит в штрафную хозяев высокая фланговая подача, и Самуэль Мутуссами выбивает мяч со сторого этажа.
  • 33'
    Непросто будет отыграться "Нанту" в такой ситуации. Хотя если он забьёт один гол, трибуны погонят его забивать второй.
  • 32'
    Вот так с помощью стандартных положений (угловых с левого фланга) "Монако" за полчаса организовывает себе преимущество в два мяча.
  • Видеоповтор
    31'
    Видеоассистенты подтверждают, что мяч пересёк линию ворот, так что гол засчитан. Это автогол Коршья всё-таки, а не гол Бен-Йеддера.
  • Гол в свои ворота
    30'
    АВТОГ-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2! Себастьен Коршья (в свои ворота)! 
    Очередная подача с левого фланга гостевого корнера, Лафон плохо играет на выходе, и мяч от Коршья отскакивает с правый угол. Мутуссами выбивает его уже из-за ленточки, по версии арбитра.
  • Угловой
    29'
    Дисаси дважды снова пытался оформить какой-нибудь трюк на подачах углового с левого края, результатом чего становились новые угловые "Монако". 
  • Угловой
    28'
    Бен Сехир завершал контратаку на правом полуфланге и нанёс удар низом, а от Кастеллетто мяч укатился на угловой.
  • 28'
    По статистике, "Монако" владеет мячом 56 процентов игрового времени. Визуально казалось, что меньше. Но доверимся автоматике.
  • 27'
    Типа выход один на один мог получиться у Эванна Гессана, однако защитники монегасков сработали чётко в этой ситуации, не позволив оппоненту нормально завладеть мячом.
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    • 25'
      Кайо Энрике подхватил прострел с правого полуфланга уже в зоне левого инсайда, и пробивать по воротам ему было не с руки, а точнее, не с ноги. Поэтому и не случилось здесь удара.
    • 24'
      Можно ли сказать, что футболисты "Монако" реализовали свой класс, забив в чужие ворота после долгого оборонительного отрезка? Наверно, можно.
    • Фол, нарушение
      24'
      Мохамед Камара на центральной линии оказался лежащим на газоне - его подтолкнул Самуэль Мутуссами.
    • 22'
      Знали ли подопечные Филиппа Клемана, что реализуют первый же свой момент в сегодняшней встрече? Это вопрос риторический.
    • Описание гола
      21'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Аксель Дисаси!
      С левого фланга подал угловой Кайо Энрике в район 11-метровой отметки, где Дисаси, выиграв борьбу у Кастеллетто, принял мяч грудью и ногой всадил его по центру под перекладину.
    • Угловой
      21'
      Дьятта пробовал сделать подачу с правой стороны - ему мешал Коршья. Удалось всё-таки Дьятта навесить со второй попытки, а дальше Гесса головой отправил мяч на корнер.
    • Угловой
      20'
      Флоран Молле дважды навешивал с левого края - сначала со штрафного и потом с углового. Во втором случае мяч на ближней штанге поймал Александр Нюбель.
    • Фол, нарушение
      19'
      Эванн Гессан пробовал разогнаться по левому флангу, однако подножка от Вандерсона Скардовелли нарушила его планы.
    • 18'
      Вряд ли болельщики "Монако" довольны такой игрой. Их любимцы практически не атакуют, а ведь монегаски борются за высокие места в турнирной таблице Лиги 1.
    • Фол, нарушение
      17'
      Мохамед Камара в центральном круге сфолил против Мусса Сиссоко и выслушал устное предупреждение от арбитра.
    • Фол, нарушение
      16'
      Мутуссами уже сам нарушает правила в середине поля - от его действий оказывается на газоне Бен Сехир.
    • 15'
      Игра возобновилась после врачебной паузы. Мячом снова владеет "Нант", гости пока в основном обороняются.
    • Травма, повреждение
      14'
      Оказывается медицинская помощь футболисту "Нанта" - это Самуэль Мутуссами.
    • Угловой
      13'
      Приноровился "Нант" к обеспечению себя угловыми ударами. С правого фланга теперь "канарейки" таковой исполнили. Опять стандарт подавал Молле - верх в своей штрафной выиграли монегаски.
    • 12'
      Снова выполнял навес слева от флажка Молле - на этот раз получилось на ближнюю штангу, и в дело там вступил не вратарь гостей, а полевой игрок - Камара.
    • Угловой
      11'
      Флоран Молле слева с корнера выполнил подачу в перчатки Александра Нюбеля. Вскоре добился "Нант" ещё одного углового - мяч отскочил за пределы поля от Акселя Дисаси.
    • Угловой
      10'
      Зато Саймон Мозес на левом краю заработал для хозяев угловой, заставив Вандерсона выбить мяч за лицевую линию.
    • 10'
      Флоран Молле разгонял было атаку "Нанту" по правому флангу, однако отдал неточный средний пас и обрезал свою команду.
    • 9'
      Вандерсон Скардовелли осуществил доставку мяча с правога фланга аккурат в руки Альбана Лафона. Ничуть не опасно.
    • Фол, нарушение
      8'
      Александр Головин напомнил о себе небольшим нарушением правил. Штрафной исполнили хозяева с правого фланга - была снятая со второго этажа подача. 
    • 7'
      Игрок "Нанта" решил нанести удар по воротам с левого края чужой штрафной, но мяч сильно свалился у него с ноги и ушёл в аут.
    • 6'
      Эванну Гессану не удалось пройти с мячом по правому флангу. Игру возобновит выносом от своих ворот Александр Нюбель.
    • Судья
      5'
      Главный тренер "Нанта" Антуан Камбуаре на кромке поля стоит в чёрной кепке и жуёт жвачку. По-своему стильно.
    • 4'
      Анди Делор похвалил своего партнёра за проникающую передачу со своей половины поля, хоть и не угнался за этим мячом.
    • 3'
      Хозяева выполнили подачу слева со штрафного, и ничего опасного там не возникло, мяч переместился в руки Александра Нюбеля.
    • 2'
      "Монако" играет в бело-красной форме, тогда как у "Нанта" жёлтая расцветка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • Первый тайм
    • 41'
      Контроль мяча: Нант: 43%, Монако: 57%.
    • Фол, нарушение
      40'
      Бен Сехир Элиссе наказан за толчок Коршья Себастьен
    • Травма, повреждение
      38'
      Коршья Себастьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 38'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 38'
      Хорошую попытку сделал Дьятта Крепен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 38'
      Монако начинает контратаку
    • 37'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Монако пытается что-то создать.
    • 36'
      Контроль мяча: Нант: 45%, Монако: 55%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Монако
    • 35'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Молле Флоран нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Монако пытается что-то создать.
    • 32'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Монако будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      31'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 31'
      Контроль мяча: Нант: 44%, Монако: 56%.
    • 30'
      Кайо Энрике сделал результативную передачу.
    • Угловой
      30'
      Кайо Энрике из команды Монако подал угловой слева.
    • Описание гола
      30'
      ГОООООЛ - Элиот Матазо Монако забивает ударом головой
    • 30'
      Кастеллетто Жан-Шарль ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      30'
      Кайо Энрике навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Угловой
      29'
      Кайо Энрике навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 28'
      Бен Сехир Элиссе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 28'
      Головин Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Монако начинает контратаку
    • 28'
      Нант пытается что-то создать.
    • 27'
      Кайо Энрике ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Нант пытается что-то создать.
    • 26'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Монако контролирует мяч.
    • 26'
      Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Контроль мяча: Нант: 45%, Монако: 55%.
    • 25'
      Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Жиротто Андрей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Саймон Мозес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      24'
      Мутуссами Самуэль наказан за толчок Элиот Матазо
    • 23'
      Нант пытается что-то создать.
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Дисаси Аксель забивает ударом с левой ноги!
    • 21'
      Кайо Энрике сделал результативную передачу.
    • Угловой
      21'
      Кайо Энрике из команды Монако исполняет угловой.
    • 21'
      Гессан Эванн из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Коршья Себастьен из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Монако пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Нант: 48%, Монако: 52%.
    • 20'
      Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      20'
      Молле Флоран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Дисаси Аксель из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Молле Флоран из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      19'
      Судья сигнализирует, что Вандерсон из команды Монако поставил подножку. Пострадал Гессан Эванн
    • 18'
      Вандерсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Нант пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      17'
      Судья сигнализирует, что Камара Мохамед VII из команды Монако поставил подножку. Пострадал Сиссоко Мусса
    • Фол, нарушение
      17'
      Судья свистит. Мутуссами Самуэль атаковал сзади соперника. Это Бен Сехир Элиссе заработал своей команде штрафной
    • 15'
      Контроль мяча: Нант: 50%, Монако: 50%.
    • 15'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      14'
      Мутуссами Самуэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 14'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 13'
      Дисаси Аксель из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      13'
      Молле Флоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Камара Мохамед VII выиграл воздушное противоборство у Мутуссами Самуэль.
    • Угловой
      12'
      Молле Флоран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Вандерсон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Контроль мяча: Нант: 45%, Монако: 55%.
    • 11'
      Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      11'
      Молле Флоран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Дьятта Крепен из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Нант начинает контратаку
    • 10'
      Кастеллетто Жан-Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Лафон Альбан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Монако пытается что-то создать.
    • 9'
      Вандерсон из команды Монако перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья сигнализирует, что Головин Александр из команды Монако поставил подножку. Пострадал Гессан Эванн
    • 8'
      Сентонз Фабьен выиграл воздушное противоборство у Головин Александр.
    • 8'
      Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Удар от ворот произведет Монако
    • 5'
      Контроль мяча: Нант: 45%, Монако: 55%.
    • 5'
      Кастеллетто Жан-Шарль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Монако пытается что-то создать.
    • 4'
      Монако контролирует мяч.
    • 3'
      Монако пытается что-то создать.
    • 3'
      Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья сигнализирует, что Вандерсон из команды Монако поставил подножку. Пострадал Коршья Себастьен
    • 2'
      Нант пытается что-то создать.
    • 2'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Головин Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Нант пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Монако начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 52.8% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 0:2 Монако

    Исход игры
    Нант
    2.4% (3)
    Ничья
    17.9% (22)
    Монако
    79.7% (98)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.71% (74)
    Меньше
    37.29% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    77.12% (91)
    Нет
    22.88% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    52.8% (65)
    1:1 Ничья
    13.8% (17)
    0:1 Монако
    13% (16)
    0:2 Монако
    7.3% (9)
    1:3 Монако
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
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    Монако
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