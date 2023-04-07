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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Нант
 
Позже
Монако
Прогнозы 41
Нант 0% (0)
X 19.5% (8)
Монако 80.5% (33)
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Нант
Ничья
Монако
3.90
3.90
3.85
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Нант
Монако

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед

25 матчей

20%
20%
60%
5 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

16%
32%
52%
4 победы 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

12%
60%
28%
3 победы 15 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
4:1
К
2:2
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
0:1
Л2
1:1
Л2
0:2
Л2
2:1
Л2
3:0
Л1
1:2
Л1
1:1

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

0.77
0.83

Среднее время на гол

117
108

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.83
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

1.28
0.92

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

70
97

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 6 0.21
Блас Людовик 6 (2) 0.21
Саймон Мозес 5 (1) 0.17
Ганаго Игнатиус 4 0.14
Гессан Эванн 2 0.07
Сиссоко Мусса 2 0.07
Молле Флоран 1 0.03
Жиротто Андрей 1 0.03
Коко Маркус 1 0.03
Мутуссами Самуэль 0 0
Жоао Виктор 0 0
Коршья Себастьен 0 0
Чиривелья Педро 0 0
Хаджам Жауэн 0 0
Мерлин Квентин 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 17 (4) 0.59
Эмболо Брель 12 0.41
Головин Александр 6 0.21
Бен Сехир Элиссе 4 0.14
Дьятта Крепен 3 0.1
Марипан Гильермо 3 0.1
Дисаси Аксель 2 0.07
Фолланд Кевин 2 0.07
Фофана Юссуф 2 0.07
Боаду Мирон 2 0.07
Бадьяшиль Бенуа 2 0.07
Кайо Энрике 1 0.03
Скардовелли Вандерсон 1 0.03
Минамино Такуми 1 0.03
Диоп Софьян 1 0.03
Диоп Эден 1 0.03
Камара Мохамед VII 0 0
Якобс Исмаил 0 0
Матсима Крислен 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мутуссами Самуэль 6 0
Жиротто Андрей 5 0
Антуан Комбуаре 4 0
Паллуа Николя 2 1
Сиссоко Мусса 3 0
Саймон Мозес 3 0
Сентонз Фабьен 3 0
Фабио да Сильва 1 1
Лафон Альбан 1 1
Жоао Виктор 2 0
Коршья Себастьен 2 0
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
Блас Людовик 2 0
Траоре Шарль 2 0
Гессан Эванн 2 0
Бамба Абдул-Кадер 0 1
Аппиа Деннис 1 0
Молле Флоран 1 0
Коко Маркус 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дескамп Реми 1 0
Хаджам Жауэн 1 0
Мерлин Квентин 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед VII 5 1
Фофана Юссуф 3 2
Головин Александр 4 0
Марипан Гильермо 2 1
Сарр Маланг 3 0
Кайо Энрике 3 0
Дьятта Крепен 3 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Аклиуш Манес 3 0
Скардовелли Вандерсон 1 1
Бен-Йеддер Виссам 2 0
Минамино Такуми 2 0
Эмболо Брель 2 0
Агилар Рубен 2 0
Нюбель Александр 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Якобс Исмаил 2 0
Матазо Элио 2 0
Клемент Филипп 1 0
Бен Сехир Элиссе 1 0

Результаты матчей

Нант
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Монако
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

7
8
Нант
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Монако
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

18
15

Волевые поражения

7
30
Нант
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (6)
62% (18)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Монако
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

20
18

Волевые поражения

14
38

Голы по времени матча

Забито

16
28
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 10
20 Не забивали 16
0
0%
2
7%
1-15
2
13%
2
7%
16-30
2
13%
6
21%
31-45
3
19%
6
21%
46-60
6
38%
4
14%
61-75
3
19%
8
29%
76-90

Пропущено

16
14
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
3
21%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
4
25%
1
7%
46-60
3
19%
5
36%
61-75
2
13%
3
21%
76-90

Забито

16
35
6 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 10
21 Не забивали 16
1
6%
7
20%
1-15
1
6%
6
17%
16-30
4
25%
6
17%
31-45
1
6%
5
14%
46-60
2
13%
8
23%
61-75
7
44%
3
9%
76-90

Пропущено

22
24
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
4
18%
3
13%
1-15
5
23%
2
8%
16-30
2
9%
6
25%
31-45
2
9%
5
21%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
6
27%
7
29%
29%
76-90

Забито

32
63
10 В 1-м тайме 29
22 Во 2-м тайме 34
8 Забивали первыми 20
12 Не забивали 3
1
3%
9
14%
1-15
3
9%
8
13%
16-30
6
19%
12
19%
31-45
4
13%
11
17%
46-60
8
25%
12
19%
61-75
10
31%
11
17%
76-90

Пропущено

38
38
18 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 20
6
16%
3
8%
1-15
8
21%
5
13%
16-30
4
11%
8
21%
31-45
6
16%
6
16%
46-60
6
16%
6
16%
61-75
8
21%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нант - Лион 1:0 Нант - Реймс 0:3 Лион - Нант 1:1 Нант - Ницца 2:2
ПСЖ - Нант 4:2 Нант - Ланс 2:1 Нант - Ренн 0:1 Нант - Ювентус 0:3 Ланс - Нант 3:1 Ювентус - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:0 Анже - Нант 1:1 Аяччо - Нант 0:2 Нант - Марсель 0:2 Клермон - Нант 0:0 Таон - Нант 0:0 Монпелье - Нант 0:3 Нант - Лион 0:0 Вир - Нант 0:2 Нант - Осер 1:0
Монако
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Монако - Страсбург 4:3 Аяччо - Монако 0:2 Монако - Реймс 0:1 Труа - Монако 2:2
Монако - Ницца 0:3 Монако - Байер Л 2:3 Брест - Монако 1:2 Байер Л - Монако 2:3 Монако - ПСЖ 3:1 Клермон - Монако 0:2 Монако - Осер 3:2 Марсель - Монако 1:1 Монако - Аяччо 7:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Родез 2:2 Монако - Брест 1:0 Осер - Монако 2:3 Лидс - Монако 2:4 Фиорентина - Монако 1:1 Эмполи - Монако 0:1

Результаты матчей

Нант
Монако

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
7
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
8 раз 57%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 38%
1
10 раз 34%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
2
12 раз 41%
1
7 раз 24%
3
5 раз 17%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Нант
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
13
2
4
10
1.5
9
6
2
12
2.5
5
10
1
13
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
4
11
1.5
11
3
1
14
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
27
2
8
21
1.5
20
9
3
26
2.5
8
21
1
28
3.5
3
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 29 21 3 5 68 - 29 66
2.
Марсель
 Заявка 29 18 6 5 54 - 29 60
3.
Ланс
 Заявка 29 17 9 3 48 - 21 60
4.
Монако
 Заявка 29 17 6 6 61 - 40 57
5.
Лилль
 Заявка 29 15 7 7 54 - 37 52
6.
Ренн
 Заявка 29 15 5 9 47 - 30 50
7.
Реймс
 Заявка 29 11 13 5 39 - 28 46
8.
Ницца
 Заявка 29 11 12 6 38 - 26 45
9.
Лион
 Заявка 29 12 8 9 44 - 32 44
10.
Лорьян
 Заявка 29 12 8 9 42 - 40 44
11.
Монпелье
 Заявка 29 11 4 14 45 - 48 37
12.
Клермон
 Заявка 29 10 7 12 29 - 41 37
13.
Тулуза
 Заявка 29 10 5 14 44 - 51 35
14.
Нант
 Заявка 29 6 12 11 30 - 40 30
15.
Брест
 Заявка 29 6 9 14 33 - 47 27
16.
Страсбург
 Заявка 29 5 11 13 37 - 50 26
17.
Осер
 Заявка 29 6 8 15 24 - 51 26
18.
Труа
 Заявка 29 4 9 16 38 - 62 21
19.
Аяччо
 Заявка 29 6 3 20 21 - 52 21
20.
Анже
 Заявка 29 2 5 22 22 - 64 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 14 12 1 1 29 - 10 37
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 2 2 34 - 18 35
3.
Ренн
 Заявка 15 11 0 4 30 - 12 33
4.
Лилль
 Заявка 15 9 4 2 31 - 22 31
5.
Монако
 Заявка 15 8 2 5 33 - 26 26
6.
Реймс
 Заявка 14 7 4 3 23 - 15 25
7.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
8.
Лорьян
 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
9.
Лион
 Заявка 14 6 5 3 20 - 11 23
10.
Тулуза
 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 Заявка 14 5 6 3 18 - 12 21
12.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 24 - 23 20
13.
Клермон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 26 18
14.
Нант
 Заявка 14 4 6 4 15 - 17 18
15.
Осер
 Заявка 14 4 5 5 12 - 20 17
16.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
17.
Брест
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
18.
Труа
 Заявка 14 1 9 4 16 - 22 12
19.
Аяччо
 Заявка 14 3 1 10 9 - 22 10
20.
Анже
 Заявка 15 1 3 11 15 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
ПСЖ
 Заявка 14 10 1 3 34 - 11 31
3.
Монако
 Заявка 14 9 4 1 28 - 14 31
4.
Ницца
 Заявка 15 6 6 3 20 - 14 24
5.
Ланс
 Заявка 15 5 8 2 19 - 11 23
6.
Лилль
 Заявка 14 6 3 5 23 - 15 21
7.
Лион
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
8.
Реймс
 Заявка 15 4 9 2 16 - 13 21
9.
Лорьян
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
10.
Клермон
 Заявка 14 5 4 5 16 - 15 19
11.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
12.
Ренн
 Заявка 14 4 5 5 17 - 18 17
13.
Тулуза
 Заявка 14 4 1 9 19 - 28 13
14.
Брест
 Заявка 15 3 4 8 16 - 24 13
15.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
16.
Аяччо
 Заявка 15 3 2 10 12 - 30 11
17.
Страсбург
 Заявка 14 2 5 7 19 - 28 11
18.
Труа
 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
19.
Осер
 Заявка 15 2 3 10 12 - 31 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 17 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Реймс Балогун Фоларин 17 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Реймс Каюсте Йенс 1 8
Лилль Андре Бенжамин 9
Клермон Кофрие Максимилиано 1 7
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нант - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 апреля 2023, осталось 2 дня 8 часов 15 минут.

    Главный судья: Тюрпен Клеман

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  • 22 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 41
    Нант 0% (0)
    X 19.5% (8)
    Монако 80.5% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нант
    Ничья
    Монако
    3.90
    3.90
    3.85
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Нант - Монако онлайн

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    Прогнозы на матч Нант - Монако

    Исход игры
    Нант
    0% (0)
    Ничья
    19% (8)
    Монако
    81% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.66% (22)
    Меньше
    46.34% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    73.17% (30)
    Нет
    26.83% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    50% (21)
    1:1 Ничья
    19% (8)
    0:1 Монако
    16.7% (7)
    0:2 Монако
    9.5% (4)
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    Монако
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