Тур: 30. Стадион: Стад де ля Божуар. Главный судья: Тюрпен Клеман
История личных встреч
Нант
Монако
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед
25 матчей
20%
20%
60%
5 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
16%
32%
52%
4 победы 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
12%
60%
28%
3 победы 15 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
0.77
0.83
Среднее время на гол
117
108
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.83
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
1.28
0.92
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
70
97
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|6
|0.21
|Блас Людовик
|6 (2)
|0.21
|Саймон Мозес
|5 (1)
|0.17
|Ганаго Игнатиус
|4
|0.14
|Гессан Эванн
|2
|0.07
|Сиссоко Мусса
|2
|0.07
|Молле Флоран
|1
|0.03
|Жиротто Андрей
|1
|0.03
|Коко Маркус
|1
|0.03
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
|Жоао Виктор
|0
|0
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Чиривелья Педро
|0
|0
|Хаджам Жауэн
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|0.59
|Эмболо Брель
|12
|0.41
|Головин Александр
|6
|0.21
|Бен Сехир Элиссе
|4
|0.14
|Дьятта Крепен
|3
|0.1
|Марипан Гильермо
|3
|0.1
|Дисаси Аксель
|2
|0.07
|Фолланд Кевин
|2
|0.07
|Фофана Юссуф
|2
|0.07
|Боаду Мирон
|2
|0.07
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.07
|Кайо Энрике
|1
|0.03
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.03
|Минамино Такуми
|1
|0.03
|Диоп Софьян
|1
|0.03
|Диоп Эден
|1
|0.03
|Камара Мохамед VII
|0
|0
|Якобс Исмаил
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мутуссами Самуэль
|6
|0
|Жиротто Андрей
|5
|0
|Антуан Комбуаре
|4
|0
|Паллуа Николя
|2
|1
|Сиссоко Мусса
|3
|0
|Саймон Мозес
|3
|0
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|Фабио да Сильва
|1
|1
|Лафон Альбан
|1
|1
|Жоао Виктор
|2
|0
|Коршья Себастьен
|2
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0
|Блас Людовик
|2
|0
|Траоре Шарль
|2
|0
|Гессан Эванн
|2
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|0
|1
|Аппиа Деннис
|1
|0
|Молле Флоран
|1
|0
|Коко Маркус
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Хаджам Жауэн
|1
|0
|Мерлин Квентин
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Мохамед VII
|5
|1
|Фофана Юссуф
|3
|2
|Головин Александр
|4
|0
|Марипан Гильермо
|2
|1
|Сарр Маланг
|3
|0
|Кайо Энрике
|3
|0
|Дьятта Крепен
|3
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Аклиуш Манес
|3
|0
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|Минамино Такуми
|2
|0
|Эмболо Брель
|2
|0
|Агилар Рубен
|2
|0
|Нюбель Александр
|2
|0
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Якобс Исмаил
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Бен Сехир Элиссе
|1
|0
Результаты матчей
Нант
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Монако
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
7
8
Нант
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Монако
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
18
15
Волевые поражения
7
30
Нант
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (6)
62% (18)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Монако
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
20
18
Волевые поражения
14
38
Голы по времени матча
Забито
16
28
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 10
20 Не забивали 16
0
0%
2
7%
1-15
2
13%
2
7%
16-30
2
13%
6
21%
31-45
3
19%
6
21%
46-60
6
38%
4
14%
61-75
3
19%
8
29%
76-90
Пропущено
16
14
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
3
21%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
4
25%
1
7%
46-60
3
19%
5
36%
61-75
2
13%
3
21%
76-90
Забито
16
35
6 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 10
21 Не забивали 16
1
6%
7
20%
1-15
1
6%
6
17%
16-30
4
25%
6
17%
31-45
1
6%
5
14%
46-60
2
13%
8
23%
61-75
7
44%
3
9%
76-90
Пропущено
22
24
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
4
18%
3
13%
1-15
5
23%
2
8%
16-30
2
9%
6
25%
31-45
2
9%
5
21%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
6
27%
7
29%
29%
76-90
Забито
32
63
10 В 1-м тайме 29
22 Во 2-м тайме 34
8 Забивали первыми 20
12 Не забивали 3
1
3%
9
14%
1-15
3
9%
8
13%
16-30
6
19%
12
19%
31-45
4
13%
11
17%
46-60
8
25%
12
19%
61-75
10
31%
11
17%
76-90
Пропущено
38
38
18 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 20
6
16%
3
8%
1-15
8
21%
5
13%
16-30
4
11%
8
21%
31-45
6
16%
6
16%
46-60
6
16%
6
16%
61-75
8
21%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нант - Лион 1:0 Нант - Реймс 0:3 Лион - Нант 1:1 Нант - Ницца 2:2
ПСЖ - Нант 4:2 Нант - Ланс 2:1 Нант - Ренн 0:1 Нант - Ювентус 0:3 Ланс - Нант 3:1 Ювентус - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:0 Анже - Нант 1:1 Аяччо - Нант 0:2 Нант - Марсель 0:2 Клермон - Нант 0:0 Таон - Нант 0:0 Монпелье - Нант 0:3 Нант - Лион 0:0 Вир - Нант 0:2 Нант - Осер 1:0
Монако
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Монако - Страсбург 4:3 Аяччо - Монако 0:2 Монако - Реймс 0:1 Труа - Монако 2:2
Монако - Ницца 0:3 Монако - Байер Л 2:3 Брест - Монако 1:2 Байер Л - Монако 2:3 Монако - ПСЖ 3:1 Клермон - Монако 0:2 Монако - Осер 3:2 Марсель - Монако 1:1 Монако - Аяччо 7:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Родез 2:2 Монако - Брест 1:0 Осер - Монако 2:3 Лидс - Монако 2:4 Фиорентина - Монако 1:1 Эмполи - Монако 0:1
Результаты матчей
Нант
Монако
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
7
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
8 раз 57%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Точный счет
0:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 38%
1
10 раз 34%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
2
12 раз 41%
1
7 раз 24%
3
5 раз 17%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Нант
Монако
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
132
410
96
212
510
113
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
411
113
114
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
272
821
209
326
821
128
326
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|21
|3
|5
|68 - 29
|66
|2.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|54 - 29
|60
|3.
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|48 - 21
|60
|4.
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|61 - 40
|57
|5.
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|54 - 37
|52
|6.
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|47 - 30
|50
|7.
|Заявка
|29
|11
|13
|5
|39 - 28
|46
|8.
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|38 - 26
|45
|9.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|44 - 32
|44
|10.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|42 - 40
|44
|11.
|Заявка
|29
|11
|4
|14
|45 - 48
|37
|12.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|29 - 41
|37
|13.
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|44 - 51
|35
|14.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|30 - 40
|30
|15.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|33 - 47
|27
|16.
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|37 - 50
|26
|17.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|24 - 51
|26
|18.
|Заявка
|29
|4
|9
|16
|38 - 62
|21
|19.
|Заявка
|29
|6
|3
|20
|21 - 52
|21
|20.
|Заявка
|29
|2
|5
|22
|22 - 64
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|29 - 10
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|34 - 18
|35
|3.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|30 - 12
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|31 - 22
|31
|5.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|33 - 26
|26
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|23 - 15
|25
|7.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 15
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 11
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 23
|22
|11.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 12
|21
|12.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 23
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 26
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 17
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 20
|17
|16.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|17.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|18.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|16 - 22
|12
|19.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|9 - 22
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|15 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 10
|35
|2.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 11
|31
|3.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|28 - 14
|31
|4.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|5.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|19 - 11
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 15
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 21
|21
|8.
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|16 - 13
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 18
|17
|13.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|19 - 28
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 24
|13
|15.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 23
|12
|16.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 30
|11
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|19 - 28
|11
|18.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|22 - 40
|9
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 31
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 33
|5
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|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|17 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|17 (2)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 8
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 8
|Лилль
|Андре Бенжамин
|9
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 7
Прогнозы на матч Нант - Монако
Исход игры
Нант
0% (0)
Ничья
19% (8)
Монако
81% (34)
Тотал 2.5
Больше
53.66% (22)
Меньше
46.34% (19)
Обе команды забьют
Да
73.17% (30)
Нет
26.83% (11)
Популярный счёт
1:2 Монако
50% (21)
1:1 Ничья
19% (8)
0:1 Монако
16.7% (7)
0:2 Монако
9.5% (4)
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