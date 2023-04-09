Тур: 30. Стадион: Гроупама Арена. Главный судья: Бастьен Бенуа
0'
0:1
11' ГолГуйри Амин
26' Желтая карточкаБаркола Бредли
32' Желтая карточкаКумбеди Саэль
34' Желтая карточкаТеате Артур
Ход матча
11'
0:1
26'
32'
34'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Лепнан
Йоанн
18
Шерки
Райан
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
21
Майер
Ловро
19
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лепнан ЙоаннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Риу РемиВратарь
-
27 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Лега СекуНападающий
-
47 Jeffinho
-
Главный тренер: Блан Лоран
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
-
19 Гуйри АминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Сален РоменВратарь
-
15 Ву КристоферЗащитник
- Защитник
-
31 Дуэ ГелаЗащитник
-
90 Спенс ДжедЗащитник
-
10 Докю ЖеремиПолузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Лион
Ренн
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед
31 матч
32.3%
32.3%
35.4%
10 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
22.6%
41.9%
35.5%
7 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
35.5%
29%
35.5%
11 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
1
1.27
Среднее время на гол
90
71
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.4
1.25
Среднее время на гол
64
72
Всего голов
37
39
Голов в среднем за матч
1.19
1.26
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
75
71
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|17 (4)
|0.57
|Тете
|6
|0.2
|Токо-Экамби Карл
|5
|0.17
|Баркола Бредли
|4
|0.13
|Шерки Райан
|3
|0.1
|Дембеле Мусса II
|3
|0.1
|Какере Максанс
|1
|0.03
|Тальяфико Николас
|1
|0.03
|Мендес Тьяго
|1
|0.03
|Ауа Уссем
|1
|0.03
|Лепнан Йоанн
|1
|0.03
|Люкеба Кастелло
|1
|0.03
|Сарр Амин
|1
|0.03
|Гюсто Мало
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
|Толиссо Корентен
|0
|0
|Февр Ромен
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|10
|0.33
|Террье Мартен
|9
|0.3
|Мюинга Арно
|7
|0.23
|Буриго Бенжамен
|3 (1)
|0.1
|Дуэ Дезире
|3
|0.1
|Тэт Флавьен
|2
|0.07
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.07
|Теате Артур
|2
|0.07
|Майер Ловро
|1 (1)
|0.03
|Траоре Амари
|1
|0.03
|Сантамария Батист
|1
|0.03
|Родон Джо
|1
|0.03
|Докю Жереми
|1
|0.03
|Сулемана Камалдин
|1
|0.03
|Аблин Маттис
|1
|0.03
|Трюффер Адриен
|0
|0
|Манданда Стив
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
|Угочукву Лесли
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Люкеба Кастелло
|5
|0
|Кумбеди Саэль
|5
|0
|Тальяфико Николас
|4
|0
|Лопеш Антони
|2
|1
|Лепнан Йоанн
|3
|0
|Шерки Райан
|3
|0
|Тете
|3
|0
|Ловрен Деян
|2
|0
|Ляказетт Александр
|2
|0
|Да Сильва Дамьен
|2
|0
|Мендес Тьяго
|2
|0
|Толиссо Корентен
|2
|0
|Ауа Уссем
|2
|0
|Какере Максанс
|2
|0
|Баркола Бредли
|2
|0
|Диоманде Синали
|0
|1
|Токо-Экамби Карл
|1
|0
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|Дембеле Мусса II
|1
|0
|Гюсто Мало
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буриго Бенжамен
|4
|1
|Дуэ Дезире
|5
|0
|Траоре Амари
|4
|0
|Теате Артур
|4
|0
|Мелинг Биргер
|2
|1
|Родон Джо
|2
|1
|Омари Вармед
|2
|1
|Гуйри Амин
|3
|0
|Ву Кристофер
|3
|0
|Сален Ромен
|1
|1
|Угочукву Лесли
|1
|1
|Тэт Флавьен
|2
|0
|Сантамария Батист
|2
|0
|Майер Ловро
|2
|0
|Ассиньон Лоренс
|2
|0
|Bruno Genesio
|2
|0
|Манданда Стив
|1
|0
|Шека
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
Результаты матчей
Лион
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Ренн
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
5
7
Лион
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Ренн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
19
29
Лион
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Ренн
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (6)
31% (9)
48% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
16
7
Волевые поражения
24
36
Голы по времени матча
Забито
21
15
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
4
19%
0
0%
1-15
4
19%
1
7%
16-30
3
14%
4
27%
31-45
3
14%
5
33%
46-60
5
24%
3
20%
61-75
2
10%
2
13%
76-90
Пропущено
10
20
7 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
10%
3
15%
1-15
1
10%
5
25%
16-30
5
50%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
10%
4
20%
61-75
2
20%
2
10%
76-90
Забито
24
31
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 12
17 Не забивали 16
0
0%
5
16%
1-15
4
17%
5
16%
16-30
6
25%
2
6%
31-45
3
13%
5
16%
46-60
3
13%
5
16%
61-75
8
33%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
21
11
6 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
2
18%
16-30
3
14%
1
9%
31-45
6
29%
5
45%
46-60
5
24%
1
9%
61-75
4
19%
2
18%
76-90
Забито
45
46
21 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 29
16 Забивали первыми 17
7 Не забивали 5
4
9%
5
11%
1-15
8
18%
6
13%
16-30
9
20%
6
13%
31-45
6
13%
10
22%
46-60
8
18%
8
17%
61-75
10
22%
11
24%
76-90
Пропущено
31
31
13 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 19
2
6%
3
10%
1-15
3
10%
7
23%
16-30
8
26%
4
13%
31-45
6
19%
8
26%
46-60
6
19%
5
16%
61-75
6
19%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нант - Лион 1:0 ПСЖ - Лион 0:1 Лион - Нант 1:1 Лилль - Лион 3:3
Лион - Лорьян 0:0 Лион - Гренобль 2:1 Анже - Лион 1:3 Осер - Лион 2:1 Лион - Ланс 2:1 Лион - Лилль 2:2 Труа - Лион 1:3 Лион - Брест 0:0 Аяччо - Лион 0:2 Шамбери - Лион 0:3 Лион - Страсбург 1:2 Нант - Лион 0:0 Лион - Мец 2:1 Лион - Клермон 0:1 Брест - Лион 2:4 Лион - Монца 1:2
Ренн
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ренн - Ланс 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Осер - Ренн 0:0 Ренн - Марсель 0:1
Нант - Ренн 0:1 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Ренн - Клермон 2:0 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Тулуза - Ренн 3:1 Ренн - Лилль 1:3 Ренн - Страсбург 3:0 Лорьян - Ренн 2:1 Марсель - Ренн 1:0 Ренн - ПСЖ 1:0 Клермон - Ренн 2:1 Бордо - Ренн 1:2 Ренн - Ницца 2:1 Реймс - Ренн 3:1 Ренн - Брест 3:1 Ренн - Фейеноорд 2:1
Результаты матчей
Лион
Ренн
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
10 раз 71%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 21%
0:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
3:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 34%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
12 раз 41%
2
6 раз 21%
3
6 раз 21%
0
4 раза 14%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лион
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
123
59
105
212
69
212
114
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
131
78
311
411
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
254
1217
1316
623
722
326
128
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|22
|3
|5
|70 - 29
|69
|2.
|Заявка
|30
|18
|9
|3
|50 - 22
|63
|3.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|54 - 29
|60
|4.
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|61 - 40
|57
|5.
|1:0 Заявка
|30
|16
|5
|9
|48 - 30
|53
|6.
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|54 - 38
|52
|7.
|Заявка
|29
|11
|13
|5
|39 - 28
|46
|8.
|Заявка
|30
|11
|12
|7
|38 - 28
|45
|9.
|0:1 Заявка
|30
|12
|8
|10
|44 - 33
|44
|10.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|42 - 40
|44
|11.
|Заявка
|29
|11
|4
|14
|45 - 48
|37
|12.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|29 - 41
|37
|13.
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|44 - 51
|35
|14.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|30 - 40
|30
|15.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|33 - 47
|27
|16.
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|38 - 52
|26
|17.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|24 - 51
|26
|18.
|Заявка
|29
|4
|9
|16
|38 - 62
|21
|19.
|Заявка
|29
|6
|3
|20
|21 - 52
|21
|20.
|Заявка
|30
|3
|5
|22
|23 - 64
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|34 - 18
|35
|3.
|1:0 Заявка
|15
|11
|0
|4
|30 - 12
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|31 - 22
|31
|5.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|33 - 26
|26
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|23 - 15
|25
|7.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 15
|24
|9.
|0:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 12
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 23
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 14
|21
|12.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 23
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 26
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 17
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 20
|17
|16.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|17.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|18.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|16 - 22
|12
|19.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|9 - 22
|10
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 10
|35
|2.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|36 - 11
|34
|3.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|28 - 14
|31
|4.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|5.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|19 - 11
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 16
|21
|7.
|0:1 Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 21
|21
|8.
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|16 - 13
|21
|9.
|1:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 18
|20
|10.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|13.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|19 - 28
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 24
|13
|15.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 23
|12
|16.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 30
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 30
|11
|18.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|22 - 40
|9
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 31
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 33
|5
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|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|17 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|17 (2)
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 8
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 8
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лион 0:1 Ренн
Исход игры
Лион
68.5% (85)
Ничья
27.4% (34)
Ренн
4% (5)
Тотал 2.5
Больше
43.59% (51)
Меньше
56.41% (66)
Обе команды забьют
Да
67.52% (79)
Нет
32.48% (38)
Популярный счёт
2:1 Лион
38.7% (48)
1:1 Ничья
23.4% (29)
1:0 Лион
18.5% (23)
2:0 Лион
8.9% (11)
1:2 Ренн
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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