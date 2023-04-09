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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Лион
0:1
Первый тайм: 38'
Ренн
0'
0:1
11' Гол
Гуйри Амин
26' Желтая карточка
Баркола Бредли
32' Желтая карточка
Кумбеди Саэль
34' Желтая карточка
Теате Артур

Ход матча

11'
0:1
Гуйри Амин
(Мюинга Арно)
26'
Баркола Бредли
 
32'
Кумбеди Саэль
 
34'
 
Теате Артур

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 124
Лион 68.5% (85)
X 27.4% (34)
Ренн 4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лион
Ничья
Ренн
5.20
3.80
3.55
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лопеш
Антони
20
Кумбеди
Саэль
2
Диоманде
Синали
4
Люкеба
Кастелло
3
Тальяфико
Николас
24
Лепнан
Йоанн
88
Толиссо
Корентен
6
Какере
Максанс
18
Шерки
Райан
10
Ляказетт
Александр
26
Баркола
Бредли
1
Алемдар
Доган
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
5
Теате
Артур
25
Мелинг
Биргер
8
Сантамария
Батист
6
Угочукву
Лесли
14
Буриго
Бенжамен
21
Майер
Ловро
19
Гуйри
Амин
9
Мюинга
Арно
Лион
4-3-1-2
Ренн
4-2-3-1

История личных встреч

Лион
Ренн

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед

31 матч

32.3%
32.3%
35.4%
10 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

22.6%
41.9%
35.5%
7 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.5%
29%
35.5%
11 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
3:2
Л1
2:4
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:1
К
2:3
Л1
0:1
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
0:2

Голы

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

1
1.27

Среднее время на гол

90
71

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.4
1.25

Среднее время на гол

64
72

Всего голов

37
39

Голов в среднем за матч

1.19
1.26

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

75
71

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 17 (4) 0.57
Тете 6 0.2
Токо-Экамби Карл 5 0.17
Баркола Бредли 4 0.13
Шерки Райан 3 0.1
Дембеле Мусса II 3 0.1
Какере Максанс 1 0.03
Тальяфико Николас 1 0.03
Мендес Тьяго 1 0.03
Ауа Уссем 1 0.03
Лепнан Йоанн 1 0.03
Люкеба Кастелло 1 0.03
Сарр Амин 1 0.03
Гюсто Мало 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
Толиссо Корентен 0 0
Февр Ромен 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 10 0.33
Террье Мартен 9 0.3
Мюинга Арно 7 0.23
Буриго Бенжамен 3 (1) 0.1
Дуэ Дезире 3 0.1
Тэт Флавьен 2 0.07
Лаборд Гаэтан 2 0.07
Теате Артур 2 0.07
Майер Ловро 1 (1) 0.03
Траоре Амари 1 0.03
Сантамария Батист 1 0.03
Родон Джо 1 0.03
Докю Жереми 1 0.03
Сулемана Камалдин 1 0.03
Аблин Маттис 1 0.03
Трюффер Адриен 0 0
Манданда Стив 0 0
Баде Луак 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Угочукву Лесли 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Люкеба Кастелло 5 0
Кумбеди Саэль 5 0
Тальяфико Николас 4 0
Лопеш Антони 2 1
Лепнан Йоанн 3 0
Шерки Райан 3 0
Тете 3 0
Ловрен Деян 2 0
Ляказетт Александр 2 0
Да Сильва Дамьен 2 0
Мендес Тьяго 2 0
Толиссо Корентен 2 0
Ауа Уссем 2 0
Какере Максанс 2 0
Баркола Бредли 2 0
Диоманде Синали 0 1
Токо-Экамби Карл 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Дембеле Мусса II 1 0
Гюсто Мало 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буриго Бенжамен 4 1
Дуэ Дезире 5 0
Траоре Амари 4 0
Теате Артур 4 0
Мелинг Биргер 2 1
Родон Джо 2 1
Омари Вармед 2 1
Гуйри Амин 3 0
Ву Кристофер 3 0
Сален Ромен 1 1
Угочукву Лесли 1 1
Тэт Флавьен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Майер Ловро 2 0
Ассиньон Лоренс 2 0
Bruno Genesio 2 0
Манданда Стив 1 0
Шека 1 0
Баде Луак 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Трюффер Адриен 1 0

Результаты матчей

Лион
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Ренн
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

5
7
Лион
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Ренн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

19
29
Лион
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Ренн
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (6)
31% (9)
48% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

16
7

Волевые поражения

24
36

Голы по времени матча

Забито

21
15
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
4
19%
0
0%
1-15
4
19%
1
7%
16-30
3
14%
4
27%
31-45
3
14%
5
33%
46-60
5
24%
3
20%
61-75
2
10%
2
13%
76-90

Пропущено

10
20
7 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
10%
3
15%
1-15
1
10%
5
25%
16-30
5
50%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
10%
4
20%
61-75
2
20%
2
10%
76-90

Забито

24
31
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 12
17 Не забивали 16
0
0%
5
16%
1-15
4
17%
5
16%
16-30
6
25%
2
6%
31-45
3
13%
5
16%
46-60
3
13%
5
16%
61-75
8
33%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

21
11
6 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
2
18%
16-30
3
14%
1
9%
31-45
6
29%
5
45%
46-60
5
24%
1
9%
61-75
4
19%
2
18%
76-90

Забито

45
46
21 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 29
16 Забивали первыми 17
7 Не забивали 5
4
9%
5
11%
1-15
8
18%
6
13%
16-30
9
20%
6
13%
31-45
6
13%
10
22%
46-60
8
18%
8
17%
61-75
10
22%
11
24%
76-90

Пропущено

31
31
13 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 19
2
6%
3
10%
1-15
3
10%
7
23%
16-30
8
26%
4
13%
31-45
6
19%
8
26%
46-60
6
19%
5
16%
61-75
6
19%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нант - Лион 1:0 ПСЖ - Лион 0:1 Лион - Нант 1:1 Лилль - Лион 3:3
Лион - Лорьян 0:0 Лион - Гренобль 2:1 Анже - Лион 1:3 Осер - Лион 2:1 Лион - Ланс 2:1 Лион - Лилль 2:2 Труа - Лион 1:3 Лион - Брест 0:0 Аяччо - Лион 0:2 Шамбери - Лион 0:3 Лион - Страсбург 1:2 Нант - Лион 0:0 Лион - Мец 2:1 Лион - Клермон 0:1 Брест - Лион 2:4 Лион - Монца 1:2
Ренн
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ренн - Ланс 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Осер - Ренн 0:0 Ренн - Марсель 0:1
Нант - Ренн 0:1 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Ренн - Клермон 2:0 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Тулуза - Ренн 3:1 Ренн - Лилль 1:3 Ренн - Страсбург 3:0 Лорьян - Ренн 2:1 Марсель - Ренн 1:0 Ренн - ПСЖ 1:0 Клермон - Ренн 2:1 Бордо - Ренн 1:2 Ренн - Ницца 2:1 Реймс - Ренн 3:1 Ренн - Брест 3:1 Ренн - Фейеноорд 2:1

Результаты матчей

Лион
Ренн

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
10 раз 71%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 21%
0:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
3:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 34%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
12 раз 41%
2
6 раз 21%
3
6 раз 21%
0
4 раза 14%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лион
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
3
5
9
1.5
10
5
2
12
2.5
6
9
2
12
3.5
1
14
1
13
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
1
7
8
1.5
3
11
4
11
2.5
1
13
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
25
4
12
17
1.5
13
16
6
23
2.5
7
22
3
26
3.5
1
28
1
28
4.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 30 22 3 5 70 - 29 69
2.
Ланс
 Заявка 30 18 9 3 50 - 22 63
3.
Марсель
 Заявка 29 18 6 5 54 - 29 60
4.
Монако
 Заявка 29 17 6 6 61 - 40 57
5.
Ренн
 1:0 Заявка 30 16 5 9 48 - 30 53
6.
Лилль
 Заявка 30 15 7 8 54 - 38 52
7.
Реймс
 Заявка 29 11 13 5 39 - 28 46
8.
Ницца
 Заявка 30 11 12 7 38 - 28 45
9.
Лион
 0:1 Заявка 30 12 8 10 44 - 33 44
10.
Лорьян
 Заявка 29 12 8 9 42 - 40 44
11.
Монпелье
 Заявка 29 11 4 14 45 - 48 37
12.
Клермон
 Заявка 29 10 7 12 29 - 41 37
13.
Тулуза
 Заявка 29 10 5 14 44 - 51 35
14.
Нант
 Заявка 29 6 12 11 30 - 40 30
15.
Брест
 Заявка 29 6 9 14 33 - 47 27
16.
Страсбург
 Заявка 30 5 11 14 38 - 52 26
17.
Осер
 Заявка 29 6 8 15 24 - 51 26
18.
Труа
 Заявка 29 4 9 16 38 - 62 21
19.
Аяччо
 Заявка 29 6 3 20 21 - 52 21
20.
Анже
 Заявка 30 3 5 22 23 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 15 13 1 1 31 - 11 40
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 2 2 34 - 18 35
3.
Ренн
 1:0 Заявка 15 11 0 4 30 - 12 33
4.
Лилль
 Заявка 15 9 4 2 31 - 22 31
5.
Монако
 Заявка 15 8 2 5 33 - 26 26
6.
Реймс
 Заявка 14 7 4 3 23 - 15 25
7.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
8.
Лорьян
 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
9.
Лион
 0:1 Заявка 15 6 5 4 20 - 12 23
10.
Тулуза
 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 Заявка 15 5 6 4 18 - 14 21
12.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 24 - 23 20
13.
Клермон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 26 18
14.
Нант
 Заявка 14 4 6 4 15 - 17 18
15.
Осер
 Заявка 14 4 5 5 12 - 20 17
16.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
17.
Брест
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
18.
Труа
 Заявка 14 1 9 4 16 - 22 12
19.
Аяччо
 Заявка 14 3 1 10 9 - 22 10
20.
Анже
 Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 1 3 36 - 11 34
3.
Монако
 Заявка 14 9 4 1 28 - 14 31
4.
Ницца
 Заявка 15 6 6 3 20 - 14 24
5.
Ланс
 Заявка 15 5 8 2 19 - 11 23
6.
Лилль
 Заявка 15 6 3 6 23 - 16 21
7.
Лион
 0:1 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
8.
Реймс
 Заявка 15 4 9 2 16 - 13 21
9.
Ренн
 1:0 Заявка 15 5 5 5 18 - 18 20
10.
Лорьян
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
11.
Клермон
 Заявка 14 5 4 5 16 - 15 19
12.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
13.
Тулуза
 Заявка 14 4 1 9 19 - 28 13
14.
Брест
 Заявка 15 3 4 8 16 - 24 13
15.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
16.
Аяччо
 Заявка 15 3 2 10 12 - 30 11
17.
Страсбург
 Заявка 15 2 5 8 20 - 30 11
18.
Труа
 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
19.
Осер
 Заявка 15 2 3 10 12 - 31 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 17 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Реймс Балогун Фоларин 17 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Реймс Каюсте Йенс 1 8
Клермон Кофрие Максимилиано 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 32'
      Шанс! Тальяфико Николас из команды Лион пробил головой, но мимо
    • Угловой
      31'
      Шерки Райан из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
    • 31'
      Уормед Омари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      31'
      Ох, нехорошо это выглядит. Траоре Амари получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 30'
      Контроль мяча: Лион: 68%, Ренн: 32%.
    • Травма, повреждение
      30'
      Траоре Амари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 30'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 29'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 29'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Теате Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Желтая карточка
      27'
      Судья подбегает и показывает Брэдли Баркола из команды Лион отложенную желтую карточку за фол.
    • Фол, нарушение
      27'
      Безумный фол. Брэдли Баркола грубо играет против соперника. Пострадал Мелинг Биргер
    • 26'
      Хорошую попытку сделал Сантамария Батист. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 26'
      Мелинг Биргер из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 26'
      Ренн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      26'
      Судья сигнализирует, что Тальяфико Николас из команды Лион поставил подножку. Пострадал Майер Ловро
    • 24'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Теате Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Гуйри Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 23'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 23'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Сантамария Батист выиграл воздушное противоборство у Johann Lepenant.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 22'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
    • 22'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Ренн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      21'
      Судья сигнализирует, что Майер Ловро из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Johann Lepenant
    • 21'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Лион контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Лион: 67%, Ренн: 33%.
    • Фол, нарушение
      20'
      Кастелло Лукеба наказан за толчок Майер Ловро
    • 19'
      Ренн контролирует мяч.
    • 19'
      Лион контролирует мяч.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 19'
      Шанс! Кастелло Лукеба из команды Лион пробил головой, но мимо
    • 18'
      Брэдли Баркола из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      18'
      Шерки Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 18'
      Мелинг Биргер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Лион пытается что-то создать.
    • 17'
      Ренн контролирует мяч.
    • 17'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 16'
      Буриго Бенжамен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 15'
      Контроль мяча: Лион: 68%, Ренн: 32%.
    • Фол, нарушение
      15'
      Судья сигнализирует, что Синали Диоманде из команды Лион поставил подножку. Пострадал Гуйри Амин
    • 14'
      Теате Артур из команды Ренн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      14'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
    • 14'
      Кастелло Лукеба ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 13'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Лион контролирует мяч.
    • 12'
      Отличный гол забил Гуйри Амин
    • 11'
      Мюинга Арно сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Гуйри Амин забивает с правой ноги!
    • 11'
      Ренн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      11'
      Судья сигнализирует, что Майер Ловро из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Какере Максанс
    • 10'
      Контроль мяча: Лион: 67%, Ренн: 33%.
    • Фол, нарушение
      10'
      Брэдли Баркола из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Мелинг Биргер.
    • 10'
      Мелинг Биргер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Лион контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      8'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Ляказетт Александр.
    • Угловой
      7'
      Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Johann Lepenant из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      6'
      Кастелло Лукеба наказан за толчок Мюинга Арно
    • 6'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      5'
      Судья сигнализирует, что Майер Ловро из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Толиссо Корентен
    • 5'
      Контроль мяча: Лион: 50%, Ренн: 50%.
    • 5'
      Лион контролирует мяч.
    • 4'
      Ренн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      3'
      Брэдли Баркола из команды Лион опасно и грубо сыграл. Теате Артур пострадал.
    • 3'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Кумбеди Саэль успешно блокирует удар.
    • 2'
      Буриго Бенжамен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 2'
      Ренн контролирует мяч.
    • 2'
      Синали Диоманде выиграл воздушное противоборство у Мюинга Арно.
    • 2'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Лион контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Лион начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится победой Лион.
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      BetBoom
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    Прогнозы 124
    Лион 68.5% (85)
    X 27.4% (34)
    Ренн 4% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Ренн
    5.20
    3.80
    3.55
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лион 0:1 Ренн онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион 0:1 Ренн

    Исход игры
    Лион
    68.5% (85)
    Ничья
    27.4% (34)
    Ренн
    4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.59% (51)
    Меньше
    56.41% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    67.52% (79)
    Нет
    32.48% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    38.7% (48)
    1:1 Ничья
    23.4% (29)
    1:0 Лион
    18.5% (23)
    2:0 Лион
    8.9% (11)
    1:2 Ренн
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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