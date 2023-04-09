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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Лион
3:1
Конец матча
Ренн
0'
0:1
11' Гол
Гуйри Амин
26' Желтая карточка
Баркола Бредли
32' Желтая карточка
Кумбеди Саэль
34' Желтая карточка
Теате Артур
39' Желтая карточка
Майер Ловро
1:1
60' Гол
Толиссо Корентен
2:1
68' Гол
Ляказетт Александр
3:1
79' Гол
Баркола Бредли
90'+4

Ход матча

11'
0:1
Гуйри Амин
(Мюинга Арно)
26'
Баркола Бредли
 
32'
Кумбеди Саэль
 
34'
 
Теате Артур
39'
 
Майер Ловро
60'
Толиссо Корентен
(Какере Максанс)
1:1
68'
Ляказетт Александр
(Лепнан Йоанн)
2:1
69'
 
Дуэ Дезире
Угочукву Лесли
70'
 
Докю Жереми
Мюинга Арно
70'
 
Тэт Флавьен
Майер Ловро
79'
Баркола Бредли
(Шерки Райан)
3:1
80'
 
Салах Ибрагим
Сантамария Батист
87'
 
Дуэ Гела
Дуэ Дезире

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 2
  • 4 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Лион 68.5% (85)
X 27.4% (34)
Ренн 4% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лопеш
Антони
20
Кумбеди
Саэль
2
Диоманде
Синали
4
Люкеба
Кастелло
3
Тальяфико
Николас
24
Лепнан
Йоанн
88
Толиссо
Корентен
6
Какере
Максанс
18
Шерки
Райан
10
Ляказетт
Александр
26
Баркола
Бредли
1
Алемдар
Доган
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
5
Теате
Артур
25
Мелинг
Биргер
8
Сантамария
Батист
6
Угочукву
Лесли
14
Буриго
Бенжамен
21
Майер
Ловро
19
Гуйри
Амин
9
Мюинга
Арно
Лион
4-3-1-2
Ренн
4-2-3-1

История личных встреч

Лион
Ренн

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед

31 матч

32.3%
32.3%
35.4%
10 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

22.6%
41.9%
35.5%
7 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.5%
29%
35.5%
11 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
3:2
Л1
2:4
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:1
К
2:3
Л1
0:1
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
0:2

Голы

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

1
1.27

Среднее время на гол

90
71

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.4
1.25

Среднее время на гол

64
72

Всего голов

37
39

Голов в среднем за матч

1.19
1.26

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

75
71

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 18 (4) 0.6
Тете 6 0.2
Баркола Бредли 5 0.17
Токо-Экамби Карл 5 0.17
Шерки Райан 3 0.1
Дембеле Мусса II 3 0.1
Какере Максанс 1 0.03
Тальяфико Николас 1 0.03
Лепнан Йоанн 1 0.03
Мендес Тьяго 1 0.03
Толиссо Корентен 1 0.03
Ауа Уссем 1 0.03
Люкеба Кастелло 1 0.03
Сарр Амин 1 0.03
Гюсто Мало 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
Февр Ромен 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 10 0.33
Террье Мартен 9 0.3
Мюинга Арно 7 0.23
Буриго Бенжамен 3 (1) 0.1
Дуэ Дезире 3 0.1
Тэт Флавьен 2 0.07
Лаборд Гаэтан 2 0.07
Теате Артур 2 0.07
Майер Ловро 1 (1) 0.03
Траоре Амари 1 0.03
Сантамария Батист 1 0.03
Родон Джо 1 0.03
Докю Жереми 1 0.03
Сулемана Камалдин 1 0.03
Аблин Маттис 1 0.03
Трюффер Адриен 0 0
Манданда Стив 0 0
Баде Луак 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Угочукву Лесли 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбеди Саэль 6 0
Люкеба Кастелло 5 0
Тальяфико Николас 4 0
Лопеш Антони 2 1
Лепнан Йоанн 3 0
Шерки Райан 3 0
Баркола Бредли 3 0
Тете 3 0
Ловрен Деян 2 0
Ляказетт Александр 2 0
Да Сильва Дамьен 2 0
Мендес Тьяго 2 0
Толиссо Корентен 2 0
Ауа Уссем 2 0
Какере Максанс 2 0
Диоманде Синали 0 1
Токо-Экамби Карл 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Дембеле Мусса II 1 0
Гюсто Мало 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буриго Бенжамен 4 1
Теате Артур 5 0
Дуэ Дезире 5 0
Траоре Амари 4 0
Мелинг Биргер 2 1
Родон Джо 2 1
Омари Вармед 2 1
Майер Ловро 3 0
Гуйри Амин 3 0
Ву Кристофер 3 0
Сален Ромен 1 1
Угочукву Лесли 1 1
Тэт Флавьен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Ассиньон Лоренс 2 0
Bruno Genesio 2 0
Манданда Стив 1 0
Шека 1 0
Баде Луак 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Трюффер Адриен 1 0

Результаты матчей

Лион
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Ренн
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

5
8
Лион
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Ренн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

19
29
Лион
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Ренн
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
23% (7)
30% (9)
47% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

17
7

Волевые поражения

24
37

Голы по времени матча

Забито

24
16
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
4
17%
1
6%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
3
13%
4
25%
31-45
4
17%
5
31%
46-60
6
25%
3
19%
61-75
3
13%
2
13%
76-90

Пропущено

11
23
8 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
18%
3
13%
1-15
1
9%
5
22%
16-30
5
45%
3
13%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
1
9%
5
22%
61-75
2
18%
3
13%
76-90

Забито

24
31
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 12
18 Не забивали 17
0
0%
5
16%
1-15
4
17%
5
16%
16-30
6
25%
2
6%
31-45
3
13%
5
16%
46-60
3
13%
5
16%
61-75
8
33%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

21
11
6 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
2
18%
16-30
3
14%
1
9%
31-45
6
29%
5
45%
46-60
5
24%
1
9%
61-75
4
19%
2
18%
76-90

Забито

48
47
21 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 29
16 Забивали первыми 18
7 Не забивали 5
4
8%
6
13%
1-15
8
17%
6
13%
16-30
9
19%
6
13%
31-45
7
15%
10
21%
46-60
9
19%
8
17%
61-75
11
23%
11
23%
76-90

Пропущено

32
34
14 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 20
3
9%
3
9%
1-15
3
9%
7
21%
16-30
8
25%
4
12%
31-45
6
19%
9
26%
46-60
6
19%
6
18%
61-75
6
19%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нант - Лион 1:0 ПСЖ - Лион 0:1 Лион - Нант 1:1 Лилль - Лион 3:3
Лион - Лорьян 0:0 Лион - Гренобль 2:1 Анже - Лион 1:3 Осер - Лион 2:1 Лион - Ланс 2:1 Лион - Лилль 2:2 Труа - Лион 1:3 Лион - Брест 0:0 Аяччо - Лион 0:2 Шамбери - Лион 0:3 Лион - Страсбург 1:2 Нант - Лион 0:0 Лион - Мец 2:1 Лион - Клермон 0:1 Брест - Лион 2:4 Лион - Монца 1:2
Ренн
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ренн - Ланс 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Осер - Ренн 0:0 Ренн - Марсель 0:1
Нант - Ренн 0:1 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Ренн - Клермон 2:0 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Тулуза - Ренн 3:1 Ренн - Лилль 1:3 Ренн - Страсбург 3:0 Лорьян - Ренн 2:1 Марсель - Ренн 1:0 Ренн - ПСЖ 1:0 Клермон - Ренн 2:1 Бордо - Ренн 1:2 Ренн - Ницца 2:1 Реймс - Ренн 3:1 Ренн - Брест 3:1 Ренн - Фейеноорд 2:1

Результаты матчей

Лион
Ренн

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
11 раз 73%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 20%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
0
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
13 раз 43%
2
6 раз 20%
3
6 раз 20%
0
4 раза 13%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лион
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
6
9
1.5
10
5
3
12
2.5
6
9
2
13
3.5
1
14
1
14
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
1
7
8
1.5
3
12
4
11
2.5
1
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
26
4
13
17
1.5
13
17
7
23
2.5
7
23
3
27
3.5
1
29
1
29
4.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 30 22 3 5 70 - 29 69
2.
Ланс
 Заявка 30 18 9 3 50 - 22 63
3.
Марсель
 Заявка 29 18 6 5 54 - 29 60
4.
Монако
 Заявка 29 17 6 6 61 - 40 57
5.
Лилль
 Заявка 30 15 7 8 54 - 38 52
6.
Ренн
 Заявка 30 15 5 10 48 - 33 50
7.
Лион
 Заявка 30 13 8 9 47 - 33 47
8.
Реймс
 0:1 Заявка 30 11 13 6 39 - 29 46
9.
Ницца
 Заявка 30 11 12 7 38 - 28 45
10.
Лорьян
 Заявка 29 12 8 9 42 - 40 44
11.
Клермон
 2:0 Заявка 30 11 7 12 31 - 41 40
12.
Тулуза
 1:0 Заявка 30 11 5 14 45 - 51 38
13.
Монпелье
 0:1 Заявка 30 11 4 15 45 - 49 37
14.
Брест
 1:0 Заявка 30 7 9 14 34 - 47 30
15.
Нант
 Заявка 29 6 12 11 30 - 40 30
16.
Осер
 2:0 Заявка 30 7 8 15 26 - 51 29
17.
Страсбург
 Заявка 30 5 11 14 38 - 52 26
18.
Труа
 0:2 Заявка 30 4 9 17 38 - 64 21
19.
Аяччо
 0:2 Заявка 30 6 3 21 21 - 54 21
20.
Анже
 Заявка 30 3 5 22 23 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 15 13 1 1 31 - 11 40
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 2 2 34 - 18 35
3.
Ренн
 Заявка 15 11 0 4 30 - 12 33
4.
Лилль
 Заявка 15 9 4 2 31 - 22 31
5.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
6.
Монако
 Заявка 15 8 2 5 33 - 26 26
7.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
8.
Реймс
 0:1 Заявка 15 7 4 4 23 - 16 25
9.
Лорьян
 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
10.
Тулуза
 1:0 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 Заявка 15 5 6 4 18 - 14 21
12.
Монпелье
 0:1 Заявка 16 6 2 8 24 - 24 20
13.
Нант
 Заявка 14 4 6 4 15 - 17 18
14.
Клермон
 2:0 Заявка 15 5 3 7 13 - 26 18
15.
Осер
 2:0 Заявка 14 4 5 5 12 - 20 17
16.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
17.
Брест
 1:0 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
18.
Труа
 0:2 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 0:2 Заявка 15 3 1 11 9 - 24 10
20.
Анже
 Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 1 3 36 - 11 34
3.
Монако
 Заявка 14 9 4 1 28 - 14 31
4.
Ницца
 Заявка 15 6 6 3 20 - 14 24
5.
Ланс
 Заявка 15 5 8 2 19 - 11 23
6.
Клермон
 2:0 Заявка 15 6 4 5 18 - 15 22
7.
Лилль
 Заявка 15 6 3 6 23 - 16 21
8.
Лион
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
9.
Реймс
 0:1 Заявка 15 4 9 2 16 - 13 21
10.
Лорьян
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
11.
Ренн
 Заявка 15 4 5 6 18 - 21 17
12.
Монпелье
 0:1 Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
13.
Тулуза
 1:0 Заявка 15 5 1 9 20 - 28 16
14.
Брест
 1:0 Заявка 16 4 4 8 17 - 24 16
15.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
16.
Осер
 2:0 Заявка 16 3 3 10 14 - 31 12
17.
Аяччо
 0:2 Заявка 15 3 2 10 12 - 30 11
18.
Страсбург
 Заявка 15 2 5 8 20 - 30 11
19.
Труа
 0:2 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 18 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Реймс Балогун Фоларин 17 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Реймс Каюсте Йенс 1 8
Клермон Кофрие Максимилиано 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Лион владели мячом большую часть игры и выиграли.
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Лион: 60%, Ренн: 40%.
  • 94'
    Докю Жереми нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Алемдар Доган взял и забрал мяч на выходе
  • 93'
    Уормед Омари ошибается в защите.
  • 93'
    Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • 89'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Лион пытается что-то создать.
    • 88'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 88'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
    • 88'
      Траоре Амари из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 88'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Кастелло Лукеба из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Тактическая замена. Desire Doue уходит с поля и его заменяет Guela Doue
    • 86'
      Ренн контролирует мяч.
    • 86'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 86'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 85'
      Контроль мяча: Лион: 62%, Ренн: 38%.
    • Фол, нарушение
      85'
      Ibrahim Salah наказан за толчок Брэдли Баркола
    • 84'
      Ляказетт Александр выиграл воздушное противоборство у Теате Артур.
    • Фол, нарушение
      84'
      Desire Doue из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Тальяфико Николас заработал фол
    • 83'
      Брэдли Баркола ослабляет давление, выбив мяч.
    • 83'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 82'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      82'
      Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Толиссо Корентен
    • 81'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 81'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 80'
      Тактическая замена. Сантамария Батист уходит с поля и его заменяет Ibrahim Salah
    • 79'
      Шерки Райан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      79'
      Г О О О О Л - Брэдли Баркола забивает с правой ноги!
    • 79'
      Шерки Райан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 79'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 78'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 78'
      Мелинг Биргер выиграл воздушное противоборство у Кумбеди Саэль.
    • Офсайд
      77'
      Кастелло Лукеба из команды Лион в офсайде
    • Угловой
      77'
      Толиссо Корентен из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
    • 76'
      Тэт Флавьен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      76'
      Какере Максанс из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
    • 76'
      Мелинг Биргер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 76'
      Лион пытается что-то создать.
    • 75'
      Контроль мяча: Лион: 65%, Ренн: 35%.
    • Фол, нарушение
      75'
      Синали Диоманде наказан за толчок Desire Doue
    • 74'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 74'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 73'
      Тактическая замена. Майер Ловро уходит с поля и его заменяет Тэт Флавьен
    • 72'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      72'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Шерки Райан.
    • Фол, нарушение
      71'
      Судья сигнализирует, что Тальяфико Николас из команды Лион поставил подножку. Пострадал Буриго Бенжамен
    • 70'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лион будет все-таки засчитан.
    • 70'
      Контроль мяча: Лион: 68%, Ренн: 32%.
    • 70'
      Тактическая замена. Мюинга Арно уходит с поля и его заменяет Докю Жереми
    • 69'
      Тактическая замена. Лесли Угочукву уходит с поля и его заменяет Desire Doue
    • Описание гола
      69'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 68'
      Johann Lepenant сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      68'
      Г О О О О Л - Ляказетт Александр правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • Угловой
      68'
      Тальяфико Николас из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
    • 68'
      Траоре Амари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      67'
      Судья сигнализирует, что Майер Ловро из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Тальяфико Николас
    • 66'
      Лион контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      66'
      Судья сигнализирует, что Лесли Угочукву из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Johann Lepenant
    • 65'
      Ренн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      65'
      Толиссо Корентен наказан за толчок Майер Ловро
    • 65'
      Контроль мяча: Лион: 68%, Ренн: 32%.
    • Фол, нарушение
      65'
      Майер Ловро из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Толиссо Корентен заработал фол
    • Офсайд
      64'
      Брэдли Баркола из команды Лион в офсайде
    • 64'
      Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 64'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 63'
      Лион контролирует мяч.
    • 63'
      Теате Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 62'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 62'
      Уормед Омари успешно блокирует удар.
    • 62'
      Ляказетт Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 62'
      Игра в одни ворота сейчас. Лион доминирует и владеет мячом
    • 62'
      Лион пытается что-то создать.
    • 61'
      Ренн контролирует мяч.
    • 61'
      Отличный гол забил Толиссо Корентен
    • 60'
      Какере Максанс сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      60'
      Г О О О О Л - Толиссо Корентен из команды Лион правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • Угловой
      60'
      Какере Максанс из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
    • 60'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 60'
      Контроль мяча: Лион: 66%, Ренн: 34%.
    • 59'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 59'
      Толиссо Корентен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 58'
      Синали Диоманде нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 58'
      Лион пытается что-то создать.
    • Офсайд
      57'
      Шерки Райан из команды Лион в офсайде
    • 56'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 56'
      Брэдли Баркола выиграл воздушное противоборство у Мелинг Биргер.
    • 56'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 56'
      Лион пытается что-то создать.
    • 55'
      Алемдар Доган взял и забрал мяч на выходе
    • 55'
      Контроль мяча: Лион: 62%, Ренн: 38%.
    • 55'
      Лион пытается что-то создать.
    • 54'
      Гуйри Амин выиграл воздушное противоборство у Johann Lepenant.
    • 54'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 53'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Мелинг Биргер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Лион контролирует мяч.
    • 52'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      Мелинг Биргер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Теате Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Лион пытается что-то создать.
    • 51'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 51'
      Теате Артур выиграл воздушное противоборство у Брэдли Баркола.
    • Фол, нарушение
      50'
      Мюинга Арно из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Синали Диоманде.
    • 50'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Контроль мяча: Лион: 63%, Ренн: 37%.
    • 50'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Лион контролирует мяч.
    • 50'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 49'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Ренн пытается что-то создать.
    • Травма, повреждение
      48'
      Мюинга Арно возвращается на поле.
    • 48'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      48'
      Ох, нехорошо это выглядит. Мюинга Арно получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      47'
      Мюинга Арно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      47'
      Кумбеди Саэль из команды Лион опасно и грубо сыграл. Мюинга Арно пострадал.
    • Фол, нарушение
      47'
      Судья сигнализирует, что Майер Ловро из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Шерки Райан
    • 46'
      Ренн контролирует мяч.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Команда Ренн имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Лион: 64%, Ренн: 36%.
    • 46'
      Ренн контролирует мяч.
    • 46'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Мелинг Биргер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Лион пытается что-то создать.
    • 45'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Лион: 65%, Ренн: 35%.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 44'
      Лион пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      44'
      Гуйри Амин из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Толиссо Корентен.
    • 43'
      Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      42'
      Судья сигнализирует, что Кумбеди Саэль из команды Лион поставил подножку. Пострадал Гуйри Амин
    • 42'
      Ренн контролирует мяч.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 41'
      Мюинга Арно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 41'
      Ренн начинает контратаку
    • 41'
      Ляказетт Александр пробил со штрафного прямо в стенку
    • 40'
      Контроль мяча: Лион: 66%, Ренн: 34%.
    • 39'
      Траоре Амари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Ренн контролирует мяч.
    • 37'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Офсайд
      37'
      Какере Максанс из команды Лион в офсайде
    • Угловой
      36'
      Какере Максанс из команды Лион подал угловой справа.
    • 36'
      Теате Артур успешно блокирует удар.
    • 36'
      Ляказетт Александр из команды Лион нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 36'
      Брэдли Баркола из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Контроль мяча: Лион: 66%, Ренн: 34%.
    • Желтая карточка
      34'
      Теате Артур получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      34'
      Безумный фол. Теате Артур грубо играет против соперника. Пострадал Ляказетт Александр
    • Фол, нарушение
      34'
      Судья сигнализирует, что Johann Lepenant из команды Лион поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
    • Желтая карточка
      32'
      Кумбеди Саэль получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      32'
      Безумный фол. Кумбеди Саэль грубо играет против соперника. Пострадал Майер Ловро
    • 32'
      Шанс! Тальяфико Николас из команды Лион пробил головой, но мимо
    • Угловой
      31'
      Шерки Райан из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
    • 31'
      Уормед Омари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      31'
      Ох, нехорошо это выглядит. Траоре Амари получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 30'
      Контроль мяча: Лион: 68%, Ренн: 32%.
    • Травма, повреждение
      30'
      Траоре Амари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 30'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 29'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 29'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Теате Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Желтая карточка
      27'
      Судья подбегает и показывает Брэдли Баркола из команды Лион отложенную желтую карточку за фол.
    • Фол, нарушение
      27'
      Безумный фол. Брэдли Баркола грубо играет против соперника. Пострадал Мелинг Биргер
    • 26'
      Хорошую попытку сделал Сантамария Батист. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 26'
      Мелинг Биргер из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 26'
      Ренн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      26'
      Судья сигнализирует, что Тальяфико Николас из команды Лион поставил подножку. Пострадал Майер Ловро
    • 24'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Теате Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Гуйри Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 23'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 23'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Сантамария Батист выиграл воздушное противоборство у Johann Lepenant.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 22'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
    • 22'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Ренн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      21'
      Судья сигнализирует, что Майер Ловро из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Johann Lepenant
    • 21'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Лион контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Лион: 67%, Ренн: 33%.
    • Фол, нарушение
      20'
      Кастелло Лукеба наказан за толчок Майер Ловро
    • 19'
      Ренн контролирует мяч.
    • 19'
      Лион контролирует мяч.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 19'
      Шанс! Кастелло Лукеба из команды Лион пробил головой, но мимо
    • 18'
      Брэдли Баркола из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      18'
      Шерки Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 18'
      Мелинг Биргер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Лион пытается что-то создать.
    • 17'
      Ренн контролирует мяч.
    • 17'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 16'
      Буриго Бенжамен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 15'
      Контроль мяча: Лион: 68%, Ренн: 32%.
    • Фол, нарушение
      15'
      Судья сигнализирует, что Синали Диоманде из команды Лион поставил подножку. Пострадал Гуйри Амин
    • 14'
      Теате Артур из команды Ренн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      14'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
    • 14'
      Кастелло Лукеба ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 13'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Лион контролирует мяч.
    • 12'
      Отличный гол забил Гуйри Амин
    • 11'
      Мюинга Арно сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Гуйри Амин забивает с правой ноги!
    • 11'
      Ренн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      11'
      Судья сигнализирует, что Майер Ловро из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Какере Максанс
    • 10'
      Контроль мяча: Лион: 67%, Ренн: 33%.
    • Фол, нарушение
      10'
      Брэдли Баркола из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Мелинг Биргер.
    • 10'
      Мелинг Биргер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Лион контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      8'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Ляказетт Александр.
    • Угловой
      7'
      Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Johann Lepenant из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      6'
      Кастелло Лукеба наказан за толчок Мюинга Арно
    • 6'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      5'
      Судья сигнализирует, что Майер Ловро из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Толиссо Корентен
    • 5'
      Контроль мяча: Лион: 50%, Ренн: 50%.
    • 5'
      Лион контролирует мяч.
    • 4'
      Ренн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      3'
      Брэдли Баркола из команды Лион опасно и грубо сыграл. Теате Артур пострадал.
    • 3'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Кумбеди Саэль успешно блокирует удар.
    • 2'
      Буриго Бенжамен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 2'
      Ренн контролирует мяч.
    • 2'
      Синали Диоманде выиграл воздушное противоборство у Мюинга Арно.
    • 2'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Лион контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Лион начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Лион 68.5% (85)
    X 27.4% (34)
    Ренн 4% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лион 3:1 Ренн онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион 3:1 Ренн

    Исход игры
    Лион
    68.5% (85)
    Ничья
    27.4% (34)
    Ренн
    4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.59% (51)
    Меньше
    56.41% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    67.52% (79)
    Нет
    32.48% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    38.7% (48)
    1:1 Ничья
    23.4% (29)
    1:0 Лион
    18.5% (23)
    2:0 Лион
    8.9% (11)
    1:2 Ренн
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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