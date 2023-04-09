Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Тактическая замена. Desire Doue уходит с поля и его заменяет Guela Doue

86' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Ibrahim Salah наказан за толчок Брэдли Баркола

83' Брэдли Баркола ослабляет давление, выбив мяч.

82' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Тактическая замена. Сантамария Батист уходит с поля и его заменяет Ibrahim Salah

79' Г О О О О Л - Брэдли Баркола забивает с правой ноги!

79' Шерки Райан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Кастелло Лукеба из команды Лион в офсайде

75' Синали Диоманде наказан за толчок Desire Doue

74' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

70' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лион будет все-таки засчитан.

69' Тактическая замена. Лесли Угочукву уходит с поля и его заменяет Desire Doue

69' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

68' Johann Lepenant сделал результативную передачу.

68' Г О О О О Л - Ляказетт Александр правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

66' Судья сигнализирует, что Лесли Угочукву из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Johann Lepenant

64' Брэдли Баркола из команды Лион в офсайде

64' Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Уормед Омари успешно блокирует удар.

62' Игра в одни ворота сейчас. Лион доминирует и владеет мячом

60' Г О О О О Л - Толиссо Корентен из команды Лион правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

60' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

59' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

58' Синали Диоманде нанес удар, но тот был заблокирован.

56' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Брэдли Баркола выиграл воздушное противоборство у Мелинг Биргер

56' Удар от ворот произведет Ренн

55' Алемдар Доган взял и забрал мяч на выходе

54' Гуйри Амин выиграл воздушное противоборство у Johann Lepenant.

54' Удар от ворот произведет Ренн

53' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Теате Артур выиграл воздушное противоборство у Брэдли Баркола.

50' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Мюинга Арно получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Мюинга Арно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.