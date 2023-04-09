Тур: 30. Стадион: Гроупама Арена. Главный судья: Бастьен Бенуа
0'
0:1
11' ГолГуйри Амин
26' Желтая карточкаБаркола Бредли
32' Желтая карточкаКумбеди Саэль
34' Желтая карточкаТеате Артур
39' Желтая карточкаМайер Ловро
1:1
60' ГолТолиссо Корентен
2:1
68' ГолЛяказетт Александр
3:1
79' ГолБаркола Бредли
90'+4
Ход матча
11'
0:1
26'
32'
34'
39'
60'
68'
79'
3:1
87'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
4 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Лепнан
Йоанн
18
Шерки
Райан
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
21
Майер
Ловро
19
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лепнан ЙоаннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Риу РемиВратарь
-
27 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Лега СекуНападающий
-
47 Jeffinho
-
Главный тренер: Блан Лоран
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
-
19 Гуйри АминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Сален РоменВратарь
-
15 Ву КристоферЗащитник
- Защитник
-
31 Дуэ ГелаЗащитник
-
90 Спенс ДжедЗащитник
-
10 Докю ЖеремиПолузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Лион
Ренн
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед
31 матч
32.3%
32.3%
35.4%
10 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
22.6%
41.9%
35.5%
7 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
35.5%
29%
35.5%
11 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
1
1.27
Среднее время на гол
90
71
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.4
1.25
Среднее время на гол
64
72
Всего голов
37
39
Голов в среднем за матч
1.19
1.26
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
75
71
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|18 (4)
|0.6
|Тете
|6
|0.2
|Баркола Бредли
|5
|0.17
|Токо-Экамби Карл
|5
|0.17
|Шерки Райан
|3
|0.1
|Дембеле Мусса II
|3
|0.1
|Какере Максанс
|1
|0.03
|Тальяфико Николас
|1
|0.03
|Лепнан Йоанн
|1
|0.03
|Мендес Тьяго
|1
|0.03
|Толиссо Корентен
|1
|0.03
|Ауа Уссем
|1
|0.03
|Люкеба Кастелло
|1
|0.03
|Сарр Амин
|1
|0.03
|Гюсто Мало
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
|Февр Ромен
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|10
|0.33
|Террье Мартен
|9
|0.3
|Мюинга Арно
|7
|0.23
|Буриго Бенжамен
|3 (1)
|0.1
|Дуэ Дезире
|3
|0.1
|Тэт Флавьен
|2
|0.07
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.07
|Теате Артур
|2
|0.07
|Майер Ловро
|1 (1)
|0.03
|Траоре Амари
|1
|0.03
|Сантамария Батист
|1
|0.03
|Родон Джо
|1
|0.03
|Докю Жереми
|1
|0.03
|Сулемана Камалдин
|1
|0.03
|Аблин Маттис
|1
|0.03
|Трюффер Адриен
|0
|0
|Манданда Стив
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
|Угочукву Лесли
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумбеди Саэль
|6
|0
|Люкеба Кастелло
|5
|0
|Тальяфико Николас
|4
|0
|Лопеш Антони
|2
|1
|Лепнан Йоанн
|3
|0
|Шерки Райан
|3
|0
|Баркола Бредли
|3
|0
|Тете
|3
|0
|Ловрен Деян
|2
|0
|Ляказетт Александр
|2
|0
|Да Сильва Дамьен
|2
|0
|Мендес Тьяго
|2
|0
|Толиссо Корентен
|2
|0
|Ауа Уссем
|2
|0
|Какере Максанс
|2
|0
|Диоманде Синали
|0
|1
|Токо-Экамби Карл
|1
|0
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|Дембеле Мусса II
|1
|0
|Гюсто Мало
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буриго Бенжамен
|4
|1
|Теате Артур
|5
|0
|Дуэ Дезире
|5
|0
|Траоре Амари
|4
|0
|Мелинг Биргер
|2
|1
|Родон Джо
|2
|1
|Омари Вармед
|2
|1
|Майер Ловро
|3
|0
|Гуйри Амин
|3
|0
|Ву Кристофер
|3
|0
|Сален Ромен
|1
|1
|Угочукву Лесли
|1
|1
|Тэт Флавьен
|2
|0
|Сантамария Батист
|2
|0
|Ассиньон Лоренс
|2
|0
|Bruno Genesio
|2
|0
|Манданда Стив
|1
|0
|Шека
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
Результаты матчей
Лион
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Ренн
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
5
8
Лион
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Ренн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
19
29
Лион
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Ренн
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
23% (7)
30% (9)
47% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
17
7
Волевые поражения
24
37
Голы по времени матча
Забито
24
16
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
4
17%
1
6%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
3
13%
4
25%
31-45
4
17%
5
31%
46-60
6
25%
3
19%
61-75
3
13%
2
13%
76-90
Пропущено
11
23
8 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
18%
3
13%
1-15
1
9%
5
22%
16-30
5
45%
3
13%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
1
9%
5
22%
61-75
2
18%
3
13%
76-90
Забито
24
31
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 12
18 Не забивали 17
0
0%
5
16%
1-15
4
17%
5
16%
16-30
6
25%
2
6%
31-45
3
13%
5
16%
46-60
3
13%
5
16%
61-75
8
33%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
21
11
6 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
2
18%
16-30
3
14%
1
9%
31-45
6
29%
5
45%
46-60
5
24%
1
9%
61-75
4
19%
2
18%
76-90
Забито
48
47
21 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 29
16 Забивали первыми 18
7 Не забивали 5
4
8%
6
13%
1-15
8
17%
6
13%
16-30
9
19%
6
13%
31-45
7
15%
10
21%
46-60
9
19%
8
17%
61-75
11
23%
11
23%
76-90
Пропущено
32
34
14 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 20
3
9%
3
9%
1-15
3
9%
7
21%
16-30
8
25%
4
12%
31-45
6
19%
9
26%
46-60
6
19%
6
18%
61-75
6
19%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нант - Лион 1:0 ПСЖ - Лион 0:1 Лион - Нант 1:1 Лилль - Лион 3:3
Лион - Лорьян 0:0 Лион - Гренобль 2:1 Анже - Лион 1:3 Осер - Лион 2:1 Лион - Ланс 2:1 Лион - Лилль 2:2 Труа - Лион 1:3 Лион - Брест 0:0 Аяччо - Лион 0:2 Шамбери - Лион 0:3 Лион - Страсбург 1:2 Нант - Лион 0:0 Лион - Мец 2:1 Лион - Клермон 0:1 Брест - Лион 2:4 Лион - Монца 1:2
Ренн
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ренн - Ланс 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Осер - Ренн 0:0 Ренн - Марсель 0:1
Нант - Ренн 0:1 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Ренн - Клермон 2:0 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Тулуза - Ренн 3:1 Ренн - Лилль 1:3 Ренн - Страсбург 3:0 Лорьян - Ренн 2:1 Марсель - Ренн 1:0 Ренн - ПСЖ 1:0 Клермон - Ренн 2:1 Бордо - Ренн 1:2 Ренн - Ницца 2:1 Реймс - Ренн 3:1 Ренн - Брест 3:1 Ренн - Фейеноорд 2:1
Результаты матчей
Лион
Ренн
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
11 раз 73%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 20%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
0
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
13 раз 43%
2
6 раз 20%
3
6 раз 20%
0
4 раза 13%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лион
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
69
105
312
69
213
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
141
78
312
411
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
264
1317
1317
723
723
327
129
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|22
|3
|5
|70 - 29
|69
|2.
|Заявка
|30
|18
|9
|3
|50 - 22
|63
|3.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|54 - 29
|60
|4.
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|61 - 40
|57
|5.
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|54 - 38
|52
|6.
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|48 - 33
|50
|7.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|47 - 33
|47
|8.
|0:1 Заявка
|30
|11
|13
|6
|39 - 29
|46
|9.
|Заявка
|30
|11
|12
|7
|38 - 28
|45
|10.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|42 - 40
|44
|11.
|2:0 Заявка
|30
|11
|7
|12
|31 - 41
|40
|12.
|1:0 Заявка
|30
|11
|5
|14
|45 - 51
|38
|13.
|0:1 Заявка
|30
|11
|4
|15
|45 - 49
|37
|14.
|1:0 Заявка
|30
|7
|9
|14
|34 - 47
|30
|15.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|30 - 40
|30
|16.
|2:0 Заявка
|30
|7
|8
|15
|26 - 51
|29
|17.
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|38 - 52
|26
|18.
|0:2 Заявка
|30
|4
|9
|17
|38 - 64
|21
|19.
|0:2 Заявка
|30
|6
|3
|21
|21 - 54
|21
|20.
|Заявка
|30
|3
|5
|22
|23 - 64
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|34 - 18
|35
|3.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|30 - 12
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|31 - 22
|31
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|23 - 12
|26
|6.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|33 - 26
|26
|7.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|8.
|0:1 Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 16
|25
|9.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 15
|24
|10.
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 23
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 14
|21
|12.
|0:1 Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 24
|20
|13.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 17
|18
|14.
|2:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 26
|18
|15.
|2:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 20
|17
|16.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|17.
|1:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|18.
|0:2 Заявка
|15
|1
|9
|5
|16 - 24
|12
|19.
|0:2 Заявка
|15
|3
|1
|11
|9 - 24
|10
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 10
|35
|2.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|36 - 11
|34
|3.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|28 - 14
|31
|4.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|5.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|19 - 11
|23
|6.
|2:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 15
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 16
|21
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 21
|21
|9.
|0:1 Заявка
|15
|4
|9
|2
|16 - 13
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 21
|17
|12.
|0:1 Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|13.
|1:0 Заявка
|15
|5
|1
|9
|20 - 28
|16
|14.
|1:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 24
|16
|15.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 23
|12
|16.
|2:0 Заявка
|16
|3
|3
|10
|14 - 31
|12
|17.
|0:2 Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 30
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 30
|11
|19.
|0:2 Заявка
|15
|3
|0
|12
|22 - 40
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 33
|5
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|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|18 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|17 (2)
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 8
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 8
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лион 3:1 Ренн
Исход игры
Лион
68.5% (85)
Ничья
27.4% (34)
Ренн
4% (5)
Тотал 2.5
Больше
43.59% (51)
Меньше
56.41% (66)
Обе команды забьют
Да
67.52% (79)
Нет
32.48% (38)
Популярный счёт
2:1 Лион
38.7% (48)
1:1 Ничья
23.4% (29)
1:0 Лион
18.5% (23)
2:0 Лион
8.9% (11)
1:2 Ренн
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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