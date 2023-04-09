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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Труа
0:2
Первый тайм: 42'
Клермон
0'
20' Желтая карточка
Куаме Роминигуе
0:1
27' Гол
Чам Мухаммед
0:2
30' Гол
Гастьен Йоан
39' Желтая карточка
Сальмье Йоанн

Ход матча

20'
Куаме Роминигуе
 
27'
0:1
Чам Мухаммед
(Аллевина Джим)
30'
0:2
Гастьен Йоан
(Рашани Эльбасан)
39'
Сальмье Йоанн
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 119
Труа 37% (44)
X 40.3% (48)
Клермон 22.7% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Труа
Ничья
Клермон
7.00
4.05
3.55
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Галлон
Готье
4
Палмер-Браун
Эрик
23
Рами
Адиль
17
Сальмье
Йоанн
18
Бальде
Тьерно
26
Яде
Папа
Ндиага
6
Куаме
Роминигуе
8
Агум
Люсьен
11
Лопеш
Рони
29
Одоберт
Уилсон
7
Бальде
Мама
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
4
Ветеска
Матеуш
5
Кофрие
Максимилиано
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
12
Гоналон
Максим
25
Гастьен
Йоан
11
Аллевина
Джим
70
Чам
Мухаммед
18
Рашани
Эльбасан
95
Киэ
Грежон
Труа
3-4-2-1
Клермон
4-2-3-1

История личных встреч

Труа
Клермон

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
27.3%
11 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

25 матчей

36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

28%
48%
24%
7 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

44%
28%
28%
11 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:3
Л1
0:1
Л1
2:0
ТМК
2:1
Л2
2:1
Л2
1:0
ТМС
0:0
Л2
3:2
Л2
1:2
Л2
2:4
Л2
0:1
КЛ
3:1
Л2
1:1
Л2
1:0
Л2
2:0
Л2
1:0
Л2
0:3
Л2
2:2
Л2
3:2
Л2
1:1
Л2
2:2
Л2
1:1
Л2
0:1
Л2
2:1
Л2
1:2

Голы

Всего голов

14
21

Голов в среднем за матч

1.27
1.5

Среднее время на гол

70
60

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

34
32

Голов в среднем за матч

1.36
1.28

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

66
70

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 10 (1) 0.33
Лопеш Рони 5 0.17
Рипар Рено 4 0.13
Одоберт Уилсон 3 0.1
Тардьё Флориан 3 (3) 0.1
Шавалерин Ксавье 2 0.07
Угбо Ике 2 0.07
Поросо Джексон 2 0.07
Конте Абду 1 0.03
Куаме Роминигуе 1 0.03
Сальмье Йоанн 1 0.03
Палаверса Анте 1 0.03
Ларуси Яссер 1 0.03
Бруус Андреас 0 0
Рами Адиль 0 0
Агум Люсьен 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 5 (1) 0.17
Киэ Грежон 5 (2) 0.17
Хауи Саиф-Эдин 4 0.13
Андрич Комнен 4 (1) 0.13
Гастьен Йоан 3 0.1
Рашани Эльбасан 3 0.1
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 2 0.07
Бела Жереми 1 0.03
Аллевина Джим 1 0.03
Гоналон Максим 1 0.03
Доссу Жодель 1 0.03
Ожье Флоран 0 0
Ветеска Матеуш 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальде Мама 4 2
Куаме Роминигуе 6 0
Сальмье Йоанн 4 1
Рипар Рено 4 0
Палмер-Браун Эрик 4 0
Агум Люсьен 4 0
Шавалерин Ксавье 3 0
Галлон Готье 3 0
Поросо Джексон 3 0
Яде Папа Ндиага 1 1
Лопеш Рони 2 0
Тардьё Флориан 2 0
Бруус Андреас 2 0
Рами Адиль 1 0
Лис Матеуш 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Бальде Тьерно 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 7 1
Сейду Алиду 7 0
Гастьен Йоан 6 0
Ветеска Матеуш 5 0
Маньен Йоанн 5 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 3 1
Хауи Саиф-Эдин 4 0
Гоналон Максим 3 0
Ожье Флоран 3 0
Андрич Комнен 3 0
Рашани Эльбасан 2 0
Киэ Грежон 2 0
Аллевина Джим 2 0
Чам Мухаммед 2 0
Pascal Gastien 2 0
Cheick Oumar Konate 2 0
Зеффан Мехди 1 0

Результаты матчей

Труа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Клермон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

13
4
Труа
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Клермон
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

36
21

Волевые поражения

10
11
Труа
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
17% (5)
41% (12)
Клермон
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

37
25

Волевые поражения

23
15

Голы по времени матча

Забито

16
15
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
2
13%
1
7%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
3
19%
3
20%
61-75
4
25%
5
33%
76-90

Пропущено

22
16
5 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
2
9%
0
0%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
2
9%
4
25%
31-45
6
27%
2
13%
46-60
2
9%
6
38%
61-75
9
41%
1
6%
76-90

Забито

21
13
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
3
14%
2
15%
1-15
6
29%
0
0%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
3
14%
4
31%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
6
29%
4
31%
76-90

Пропущено

41
26
17 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
8
20%
5
19%
1-15
3
7%
4
15%
16-30
6
15%
5
19%
31-45
10
24%
2
8%
46-60
7
17%
3
12%
61-75
7
17%
7
27%
76-90

Забито

37
28
18 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 11
8 Не забивали 11
5
14%
3
11%
1-15
7
19%
0
0%
16-30
6
16%
3
11%
31-45
5
14%
8
29%
46-60
4
11%
5
18%
61-75
10
27%
9
32%
76-90

Пропущено

63
42
22 В 1-м тайме 21
41 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 22
10
16%
5
12%
1-15
4
6%
7
17%
16-30
8
13%
9
21%
31-45
16
25%
4
10%
46-60
9
14%
9
21%
61-75
16
25%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Осер - Труа 1:0 Труа - Брест 2:2 Лорьян - Труа 2:0 Труа - Монако 2:2
Аяччо - Труа 2:1 Труа - Монпелье 0:1 Реймс - Труа 4:0 Труа - Лион 1:3 Тулуза - Труа 4:1 Труа - Ланс 1:1 Лилль - Труа 5:1 Труа - Марсель 0:2 Лилль - Труа 2:0 Страсбург - Труа 2:3 Труа - Нант 0:0 Париж - Труа 1:0 Лестер - Труа 0:0 Брест - Труа 2:1 Труа - Осер 1:1 ПСЖ - Труа 4:3
Клермон
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Клермон - Аяччо 2:1 Монпелье - Клермон 2:1 Клермон - Ланс 0:4 Тулуза - Клермон 0:1
Клермон - Страсбург 1:1 Ренн - Клермон 2:0 Клермон - Марсель 0:2 Клермон - Монако 0:2 Лилль - Клермон 0:0 Клермон - Нант 0:0 Анже - Клермон 1:2 Клермон - Ренн 2:1 Страсбург Кёнигсхоффен - Клермон 0:0 Лион - Клермон 0:1 Клермон - Лилль 0:2 Клермон - Сошо 0:1 Вальядолид - Клермон 0:0 Валенсия - Клермон 4:2 Ланс - Клермон 2:1 Клермон - Монпелье 1:1

Результаты матчей

Труа
Клермон

Точный счет

2:2
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
4:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 34%
0
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
10 раз 34%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Труа
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
6
5
9
1.5
4
11
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
4
6
9
1.5
3
11
4
11
2.5
2
12
1
14
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
19
10
11
18
1.5
7
22
5
24
2.5
2
27
1
28
3.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 30 22 3 5 70 - 29 69
2.
Ланс
 Заявка 30 18 9 3 50 - 22 63
3.
Марсель
 Заявка 29 18 6 5 54 - 29 60
4.
Монако
 Заявка 29 17 6 6 61 - 40 57
5.
Лилль
 Заявка 30 15 7 8 54 - 38 52
6.
Ренн
 Заявка 30 15 5 10 48 - 33 50
7.
Лион
 Заявка 30 13 8 9 47 - 33 47
8.
Реймс
 0:1 Заявка 30 11 13 6 39 - 29 46
9.
Ницца
 Заявка 30 11 12 7 38 - 28 45
10.
Лорьян
 Заявка 29 12 8 9 42 - 40 44
11.
Клермон
 2:0 Заявка 30 11 7 12 31 - 41 40
12.
Тулуза
 1:0 Заявка 30 11 5 14 45 - 51 38
13.
Монпелье
 0:1 Заявка 30 11 4 15 45 - 49 37
14.
Брест
 1:0 Заявка 30 7 9 14 34 - 47 30
15.
Нант
 Заявка 29 6 12 11 30 - 40 30
16.
Осер
 2:0 Заявка 30 7 8 15 26 - 51 29
17.
Страсбург
 Заявка 30 5 11 14 38 - 52 26
18.
Труа
 0:2 Заявка 30 4 9 17 38 - 64 21
19.
Аяччо
 0:2 Заявка 30 6 3 21 21 - 54 21
20.
Анже
 Заявка 30 3 5 22 23 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 15 13 1 1 31 - 11 40
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 2 2 34 - 18 35
3.
Ренн
 Заявка 15 11 0 4 30 - 12 33
4.
Лилль
 Заявка 15 9 4 2 31 - 22 31
5.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
6.
Монако
 Заявка 15 8 2 5 33 - 26 26
7.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
8.
Реймс
 0:1 Заявка 15 7 4 4 23 - 16 25
9.
Лорьян
 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
10.
Тулуза
 1:0 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 Заявка 15 5 6 4 18 - 14 21
12.
Монпелье
 0:1 Заявка 16 6 2 8 24 - 24 20
13.
Нант
 Заявка 14 4 6 4 15 - 17 18
14.
Клермон
 2:0 Заявка 15 5 3 7 13 - 26 18
15.
Осер
 2:0 Заявка 14 4 5 5 12 - 20 17
16.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
17.
Брест
 1:0 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
18.
Труа
 0:2 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 0:2 Заявка 15 3 1 11 9 - 24 10
20.
Анже
 Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 1 3 36 - 11 34
3.
Монако
 Заявка 14 9 4 1 28 - 14 31
4.
Ницца
 Заявка 15 6 6 3 20 - 14 24
5.
Ланс
 Заявка 15 5 8 2 19 - 11 23
6.
Клермон
 2:0 Заявка 15 6 4 5 18 - 15 22
7.
Лилль
 Заявка 15 6 3 6 23 - 16 21
8.
Лион
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
9.
Реймс
 0:1 Заявка 15 4 9 2 16 - 13 21
10.
Лорьян
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
11.
Ренн
 Заявка 15 4 5 6 18 - 21 17
12.
Монпелье
 0:1 Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
13.
Тулуза
 1:0 Заявка 15 5 1 9 20 - 28 16
14.
Брест
 1:0 Заявка 16 4 4 8 17 - 24 16
15.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
16.
Осер
 2:0 Заявка 16 3 3 10 14 - 31 12
17.
Аяччо
 0:2 Заявка 15 3 2 10 12 - 30 11
18.
Страсбург
 Заявка 15 2 5 8 20 - 30 11
19.
Труа
 0:2 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 18 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Реймс Балогун Фоларин 17 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Реймс Каюсте Йенс 1 8
Клермон Кофрие Максимилиано 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 42'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 42'
    Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 42'
    Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 41'
    Труа пытается что-то создать.
  • 41'
    Галлон Готье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 41'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 41'
    Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 38'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 37'
      Клермон контролирует мяч.
    • 37'
      Диао Мори из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Труа пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      36'
      Судья сигнализирует, что Киэ Грежон из команды Клермон поставил подножку. Пострадал Сальмье Йоанн
    • 36'
      Диао Мори из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      35'
      Судья сигнализирует, что Рашани Эльбасан из команды Клермон поставил подножку. Пострадал Тьерно Бальде
    • 35'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Труа пытается что-то создать.
    • 35'
      Труа контролирует мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Труа: 47%, Клермон: 53%.
    • 35'
      Гастьен Йоан пробует нанести удар издали, но Готье Галлон держит все под контролем
    • 34'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 34'
      Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Труа начинает контратаку
    • 34'
      Бальде Мама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Рами Адиль успешно блокирует удар.
    • 34'
      Гастьен Йоан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 34'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 34'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 33'
      Клермон контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      33'
      Судья сигнализирует, что Агум Люсьен из команды Труа поставил подножку. Пострадал Чам Мухаммед
    • 32'
      Клермон контролирует мяч.
    • 32'
      Гастьен Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Труа пытается что-то создать.
    • 32'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Труа пытается что-то создать.
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Гастьен Йоан из команды Клермон правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 30'
      Рашани Эльбасан сделал результативную передачу.
    • 30'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Труа: 49%, Клермон: 51%.
    • 30'
      Клермон контролирует мяч.
    • 30'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Клермон контролирует мяч.
    • 29'
      Одоберт Уилсон нанес удар головой, но Mory Diaw спокойно отбил мяч.
    • 29'
      Лопеш Рони из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 29'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Аллевина Джим сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Чам Мухаммед забивает с левой ноги!
    • 27'
      Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Клермон пытается что-то создать.
    • Травма, повреждение
      27'
      Бальде Мама возвращается на поле.
    • 27'
      Клермон контролирует мяч.
    • 27'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      27'
      Ох, нехорошо это выглядит. Бальде Мама получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 25'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 25'
      Контроль мяча: Труа: 49%, Клермон: 51%.
    • 25'
      Рами Адиль из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 25'
      Клермон начинает контратаку
    • 25'
      Гоналон Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Труа контролирует мяч.
    • 24'
      Клермон контролирует мяч.
    • 24'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      23'
      Судья сигнализирует, что Яде Папа Ндиага из команды Труа поставил подножку. Пострадал Аллевина Джим
    • 23'
      Труа контролирует мяч.
    • 23'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 22'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 22'
      Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Сальмье Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 21'
      Чам Мухаммед бьет со штрафного в створ, но Готье Галлон держит все под контролем
    • 20'
      Контроль мяча: Труа: 56%, Клермон: 44%.
    • Желтая карточка
      20'
      Куаме Роминигуе из команды Труа получает желтую после опасной игры.
    • Фол, нарушение
      20'
      Судья сигнализирует, что Куаме Роминигуе из команды Труа поставил подножку. Пострадал Аллевина Джим
    • 19'
      Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 19'
      Рами Адиль из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 18'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 17'
      Диао Мори выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Труа начинает контратаку
    • 17'
      Рами Адиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 17'
      Клермон контролирует мяч.
    • 17'
      Гоналон Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Труа пытается что-то создать.
    • 17'
      Труа начинает контратаку
    • 17'
      Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 16'
      Шанс! Рашани Эльбасан из команды Клермон пробил головой, но мимо
    • 16'
      Аллевина Джим из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Рами Адиль из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Игрок из команды Клермон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 15'
      Контроль мяча: Труа: 61%, Клермон: 39%.
    • 15'
      Куаме Роминигуе из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 15'
      Клермон контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      14'
      Судья сигнализирует, что Куаме Роминигуе из команды Труа поставил подножку. Пострадал Гастьен Йоан
    • 14'
      Вивальдо Боргес до Сантос Нето из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Сейду Алиду из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      14'
      Лопеш Рони навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Угловой
      14'
      Лопеш Рони из команды Труа разыграл угловой с правого угла.
    • 13'
      Ветеска Матеуш из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Труа пытается что-то создать.
    • 13'
      Куаме Роминигуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Труа пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      12'
      Судья сигнализирует, что Лопеш Рони из команды Труа поставил подножку. Пострадал Киэ Грежон
    • 11'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Труа пытается что-то создать.
    • 10'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Труа пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Труа: 65%, Клермон: 35%.
    • 10'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 10'
      Клермон контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      9'
      Судья сигнализирует, что Куаме Роминигуе из команды Труа поставил подножку. Пострадал Гастьен Йоан
    • 9'
      Клермон контролирует мяч.
    • 9'
      Диао Мори взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Труа пытается что-то создать.
    • 8'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Труа пытается что-то создать.
    • 7'
      Труа начинает контратаку
    • 7'
      Тьерно Бальде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 7'
      Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Труа пытается что-то создать.
    • 7'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Клермон контролирует мяч.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Клермон
    • 6'
      Сальмье Йоанн не смог попасть в створ ударом издали
    • 5'
      Труа пытается что-то создать.
    • 5'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Гоналон Максим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Труа пытается что-то создать.
    • 5'
      Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Труа: 63%, Клермон: 37%.
    • 5'
      Лопеш Рони пробует нанести удар издали, но Mory Diaw держит все под контролем
    • 4'
      Труа пытается что-то создать.
    • 4'
      Труа контролирует мяч.
    • 3'
      Киэ Грежон выиграл воздушное противоборство у Сальмье Йоанн.
    • 3'
      Клермон контролирует мяч.
    • 3'
      Диао Мори из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      3'
      Лопеш Рони навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 2'
      Вивальдо Боргес до Сантос Нето из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Труа пытается что-то создать.
    • 1'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Труа начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится победой Труа.
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    Прогнозы 119
    Труа 37% (44)
    X 40.3% (48)
    Клермон 22.7% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Труа
    Ничья
    Клермон
    7.00
    4.05
    3.55
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Труа 0:2 Клермон онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Труа 0:2 Клермон

    Исход игры
    Труа
    37% (44)
    Ничья
    40.3% (48)
    Клермон
    22.7% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.06% (34)
    Меньше
    70.94% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (78)
    Нет
    33.33% (39)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37% (44)
    1:0 Труа
    21% (25)
    2:1 Труа
    14.3% (17)
    1:2 Клермон
    10.9% (13)
    0:1 Клермон
    10.1% (12)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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