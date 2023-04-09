Тур: 30. Стадион: Стад де Мустуар. Главный судья: Делажо Вилли
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Меите
Бамо
10
Аушиш
Адиль
21
Понсо
Жульен
14
Февр
Ромен
11
Бамба
Дьенг
16
Лопес
Пау
30
Тавареш
Нуну
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Меите БамоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Аушиш АдильПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Февр РоменНападающий
-
11 Бамба ДьенгНападающий
- Запасные игроки
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кари АйманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Elie Kroupi
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
- Защитник
-
29 Каборе ИссаЗащитник
- Защитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Элмаз БартугПолузащитник
- Нападающий
-
33 Муге ФрансуаНападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лорьян
Марсель
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
25 матчей
16%
24%
60%
4 победы 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
5 побед 5 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
18
Голов в среднем за матч
0.83
1.38
Среднее время на гол
108
65
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.85
1.83
Среднее время на гол
48
49
Всего голов
34
40
Голов в среднем за матч
1.36
1.6
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
66
56
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|12 (1)
|0.4
|Уттара Данго
|6
|0.2
|Ле Фе Энцо
|4
|0.13
|Коне Ибраима
|4 (1)
|0.13
|Бамба Дьенг
|3 (1)
|0.1
|Ле Бри Тео
|2
|0.07
|Диарра Стефан
|2
|0.07
|Понсо Жульен
|1
|0.03
|Тальби Монтассар
|1
|0.03
|Февр Ромен
|1
|0.03
|Катлайн Йоанн
|1
|0.03
|Буасгар Кентен
|1
|0.03
|Лорьенте Арман
|1
|0.03
|Меите Бамо
|1
|0.03
|Калюлю Гедеон
|0
|0
|Абергель Лоран
|0
|0
|Инносент Бонке
|0
|0
|Дукуре Сирине
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Алексис
|12 (2)
|0.4
|Тавареш Нуну
|6
|0.2
|Колашинац Сеад
|4
|0.13
|МБемба Шансель
|4
|0.13
|Верету Жордан
|3
|0.1
|Суарес Луис III
|3
|0.1
|Юндер Дженгиз
|2 (1)
|0.07
|Пайе Димитри
|2 (1)
|0.07
|Гендузи Маттео
|2 (1)
|0.07
|Жиго Самуэль
|2
|0.07
|Жерсон Сантос
|2
|0.07
|Клосс Жонатан
|1
|0.03
|Гуйе Папе
|1
|0.03
|Малиновский Руслан
|1
|0.03
|Ронжье Валентин
|1
|0.03
|Каборе Исса
|1
|0.03
|Унаи Аззедин
|1
|0.03
|Лопес Пау
|0
|0
|Бакамбу Седрик
|0
|0
|Балерди Леонардо
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|4
|1
|Инносент Бонке
|4
|0
|Калюлю Гедеон
|4
|0
|Уттара Данго
|2
|1
|Ле Фе Энцо
|3
|0
|Меите Бамо
|3
|0
|Силва Игор
|1
|1
|Коне Ибраима
|2
|0
|Манноне Вито
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Лапорт Жульен
|1
|0
|Буасгар Кентен
|1
|0
|Диарра Стефан
|1
|0
|Понсо Жульен
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|4
|2
|Балерди Леонардо
|5
|1
|Ронжье Валентин
|6
|0
|Тавареш Нуну
|4
|1
|Игорь Тудор
|5
|0
|Верету Жордан
|3
|0
|Малиновский Руслан
|3
|0
|Лопес Пау
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|3
|0
|Гендузи Маттео
|3
|0
|Санчес Алексис
|2
|0
|Колашинац Сеад
|2
|0
|МБемба Шансель
|2
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Гуйе Папе
|1
|0
|Эрик-Бертран Байи
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Клосс Жонатан
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Каборе Исса
|1
|0
|Туре Сулейман
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
Результаты матчей
Лорьян
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Марсель
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
4
3
Лорьян
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Марсель
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Сухие победы
1
7
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
16
8
Волевые поражения
14
23
Лорьян
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)
Марсель
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (12)
41% (12)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
24% (7)
34% (10)
Сухие победы
3
9
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
23
16
Волевые поражения
18
26
Голы по времени матча
Забито
20
26
11 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
4
20%
4
15%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
4
20%
7
27%
31-45
4
20%
7
27%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
15%
6
23%
76-90
Пропущено
16
12
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
25%
2
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
5
31%
3
25%
61-75
4
25%
4
33%
76-90
Забито
20
26
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
4
20%
2
8%
1-15
3
15%
3
12%
16-30
5
25%
4
15%
31-45
4
20%
9
35%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
4
20%
4
15%
76-90
Пропущено
26
19
8 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
2
8%
3
16%
1-15
3
12%
4
21%
16-30
3
12%
3
16%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
6
23%
1
5%
61-75
7
27%
7
37%
76-90
Забито
40
52
23 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 18
7 Не забивали 3
8
20%
6
12%
1-15
6
15%
5
10%
16-30
9
23%
11
21%
31-45
8
20%
16
31%
46-60
2
5%
4
8%
61-75
7
18%
10
19%
76-90
Пропущено
42
31
14 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 19
6
14%
5
16%
1-15
5
12%
4
13%
16-30
3
7%
5
16%
31-45
6
14%
2
6%
46-60
11
26%
4
13%
61-75
11
26%
11
35%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лилль - Лорьян 3:1 Ницца - Лорьян 1:1 Лорьян - Труа 2:0 Лион - Лорьян 0:0
Лорьян - Осер 0:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Нант - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 Лорьян - Ренн 2:1 Бастия - Лорьян 1:1 Марсель - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 2:2 Шатеньере - Лорьян 0:6 Анже - Лорьян 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Лорьян - Нант 2:1 Генгам - Лорьян 1:0 Осасуна - Лорьян 1:1
Марсель
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Марсель - Монпелье 1:1 Реймс - Марсель 1:2 Марсель - Страсбург 2:2 Ренн - Марсель 0:1
Марсель - Анси 2:2 Марсель - ПСЖ 0:3 Тулуза - Марсель 2:3 Клермон - Марсель 0:2 Марсель - ПСЖ 2:1 Марсель - Ницца 1:3 Нант - Марсель 0:2 Марсель - Монако 1:1 Марсель - Ренн 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Труа - Марсель 0:2 Йер - Марсель 0:2 Монпелье - Марсель 1:2 Марсель - Тулуза 6:1 Сассуоло - Марсель 3:2 Монако - Марсель 2:3
Результаты матчей
Лорьян
Марсель
Точный счет
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:2
4 раза 29%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
7 раз 50%
3
4 раза 29%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 38%
1
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
2
10 раз 34%
1
9 раз 31%
3
5 раз 17%
0
3 раза 10%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лорьян
Марсель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
132
86
69
311
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
131
78
113
114
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
263
1514
1712
425
722
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|22
|3
|5
|70 - 29
|69
|2.
|Заявка
|30
|18
|9
|3
|50 - 22
|63
|3.
|0:0 Заявка
|30
|18
|7
|5
|54 - 29
|61
|4.
|Заявка
|30
|17
|7
|6
|63 - 42
|58
|5.
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|54 - 38
|52
|6.
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|48 - 33
|50
|7.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|47 - 33
|47
|8.
|Заявка
|30
|11
|14
|5
|40 - 29
|47
|9.
|Заявка
|30
|11
|12
|7
|38 - 28
|45
|10.
|0:0 Заявка
|30
|12
|9
|9
|42 - 40
|45
|11.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|31 - 41
|40
|12.
|Заявка
|30
|11
|5
|14
|46 - 52
|38
|13.
|Заявка
|30
|11
|4
|15
|46 - 50
|37
|14.
|Заявка
|30
|6
|13
|11
|32 - 42
|31
|15.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|27 - 51
|29
|16.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|34 - 48
|28
|17.
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|38 - 52
|26
|18.
|Заявка
|30
|4
|9
|17
|38 - 64
|21
|19.
|Заявка
|30
|6
|3
|21
|21 - 55
|21
|20.
|Заявка
|30
|3
|5
|22
|23 - 64
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|34 - 18
|35
|3.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|30 - 12
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|31 - 22
|31
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|23 - 12
|26
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 16
|26
|7.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|33 - 26
|26
|8.
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|9.
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 15
|25
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 23
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 14
|21
|12.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 25
|20
|13.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 19
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 26
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 20
|17
|16.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|17.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|16 - 24
|12
|19.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|9 - 25
|10
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 10
|36
|2.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|36 - 11
|34
|3.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|30 - 16
|32
|4.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|5.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|19 - 11
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 15
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 16
|21
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 21
|21
|9.
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|16 - 13
|21
|10.
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 21
|17
|12.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|13.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|21 - 29
|16
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 25
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 31
|12
|16.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 23
|12
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 30
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 30
|11
|19.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|22 - 40
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 33
|5
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- — Вылет в Лигу 2
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|18 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 8
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 8
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Марсель
Исход игры
Лорьян
2.5% (3)
Ничья
7.4% (9)
Марсель
90.1% (109)
Тотал 2.5
Больше
64.41% (76)
Меньше
35.59% (42)
Обе команды забьют
Да
67.8% (80)
Нет
32.2% (38)
Популярный счёт
1:2 Марсель
54.5% (66)
0:1 Марсель
19% (23)
0:2 Марсель
11.6% (14)
1:1 Ничья
4.1% (5)
2:2 Ничья
2.5% (3)
1:3 Марсель
1.7% (2)
2:3 Марсель
1.7% (2)
2:1 Лорьян
1.7% (2)
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