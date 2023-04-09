33' Манноне Вито взял и забрал мяч на выходе

32' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Тальби Монтассар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Жиго Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Макенго Жан-Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Тавареш Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Ахмаду Бамба Дьенг наказан за толчок Верету Жордан

27' Матч возобновлен

27' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

26' Клосс Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Марсель

24' Юндер Дженгиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Манноне Вито взял и забрал мяч на выходе

21' Хорошую попытку сделал Февр Ромен . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Ахмаду Бамба Дьенг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Марсель

19' Матч возобновлен

17' Жиго Самуэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Йонгва Дарлин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Хорошую попытку сделал Аушиш Адиль . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Аушиш Адиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Колашинац Сеад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Макенго Жан-Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Хорошую попытку сделал Юндер Дженгиз . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Санчес Алексис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Жиго Самуэль выиграл воздушное противоборство у Ахмаду Бамба Дьенг.

12' Понсо Жульен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Ахмаду Бамба Дьенг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Меите Бамо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Верету Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Yoann Cathline выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Хорошую попытку сделал Февр Ромен . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Верету Жордан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Меите Бамо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Тавареш Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Yoann Cathline выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Лорьян

1' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лорьян начинает с центра поля