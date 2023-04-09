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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Лорьян
0:0
Первый тайм: 42'
Марсель
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Прогнозы 121
Лорьян 2.5% (3)
X 7.4% (9)
Марсель 90.1% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Марсель
5.90
6.30
4.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Манноне
Вито
18
Меите
Бамо
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
22
Катлайн
Йоанн
10
Аушиш
Адиль
17
Макенго
Жан-Виктор
21
Понсо
Жульен
12
Йонгва
Дарлин
14
Февр
Ромен
11
Бамба
Дьенг
16
Лопес
Пау
4
Жиго
Самуэль
5
Балерди
Леонардо
23
Колашинац
Сеад
7
Клосс
Жонатан
30
Тавареш
Нуну
21
Ронжье
Валентин
27
Верету
Жордан
17
Юндер
Дженгиз
6
Гендузи
Маттео
70
Санчес
Алексис
Лорьян
3-5-2
Марсель
3-4-2-1

История личных встреч

Лорьян
Марсель

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

25 матчей

16%
24%
60%
4 победы 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
5 побед 5 ничьих 15 побед

История матчей

Л1
3:1
Л1
0:3
Л1
4:1
Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
1:4
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:5
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
2:3
Л1
1:2
Л1
0:0

Голы

Всего голов

10
18

Голов в среднем за матч

0.83
1.38

Среднее время на гол

108
65

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.85
1.83

Среднее время на гол

48
49

Всего голов

34
40

Голов в среднем за матч

1.36
1.6

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

66
56

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 12 (1) 0.4
Уттара Данго 6 0.2
Ле Фе Энцо 4 0.13
Коне Ибраима 4 (1) 0.13
Бамба Дьенг 3 (1) 0.1
Ле Бри Тео 2 0.07
Диарра Стефан 2 0.07
Понсо Жульен 1 0.03
Тальби Монтассар 1 0.03
Февр Ромен 1 0.03
Катлайн Йоанн 1 0.03
Буасгар Кентен 1 0.03
Лорьенте Арман 1 0.03
Меите Бамо 1 0.03
Калюлю Гедеон 0 0
Абергель Лоран 0 0
Инносент Бонке 0 0
Дукуре Сирине 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 12 (2) 0.4
Тавареш Нуну 6 0.2
Колашинац Сеад 4 0.13
МБемба Шансель 4 0.13
Верету Жордан 3 0.1
Суарес Луис III 3 0.1
Юндер Дженгиз 2 (1) 0.07
Пайе Димитри 2 (1) 0.07
Гендузи Маттео 2 (1) 0.07
Жиго Самуэль 2 0.07
Жерсон Сантос 2 0.07
Клосс Жонатан 1 0.03
Гуйе Папе 1 0.03
Малиновский Руслан 1 0.03
Ронжье Валентин 1 0.03
Каборе Исса 1 0.03
Унаи Аззедин 1 0.03
Лопес Пау 0 0
Бакамбу Седрик 0 0
Балерди Леонардо 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 4 1
Инносент Бонке 4 0
Калюлю Гедеон 4 0
Уттара Данго 2 1
Ле Фе Энцо 3 0
Меите Бамо 3 0
Силва Игор 1 1
Коне Ибраима 2 0
Манноне Вито 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Буасгар Кентен 1 0
Диарра Стефан 1 0
Понсо Жульен 1 0
Моффи Теремас 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 4 2
Балерди Леонардо 5 1
Ронжье Валентин 6 0
Тавареш Нуну 4 1
Игорь Тудор 5 0
Верету Жордан 3 0
Малиновский Руслан 3 0
Лопес Пау 3 0
Юндер Дженгиз 3 0
Гендузи Маттео 3 0
Санчес Алексис 2 0
Колашинац Сеад 2 0
МБемба Шансель 2 0
Милик Аркадиуш 1 0
Гуйе Папе 1 0
Эрик-Бертран Байи 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Арит Амин 1 0
Суарес Луис III 1 0
Каборе Исса 1 0
Туре Сулейман 1 0
Бамба Дьенг 1 0

Результаты матчей

Лорьян
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Марсель
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

4
3
Лорьян
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Марсель
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)

Сухие победы

1
7

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

16
8

Волевые поражения

14
23
Лорьян
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)
Марсель
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (12)
41% (12)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
24% (7)
34% (10)

Сухие победы

3
9

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

23
16

Волевые поражения

18
26

Голы по времени матча

Забито

20
26
11 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
4
20%
4
15%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
4
20%
7
27%
31-45
4
20%
7
27%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
15%
6
23%
76-90

Пропущено

16
12
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
25%
2
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
5
31%
3
25%
61-75
4
25%
4
33%
76-90

Забито

20
26
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
4
20%
2
8%
1-15
3
15%
3
12%
16-30
5
25%
4
15%
31-45
4
20%
9
35%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
4
20%
4
15%
76-90

Пропущено

26
19
8 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
2
8%
3
16%
1-15
3
12%
4
21%
16-30
3
12%
3
16%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
6
23%
1
5%
61-75
7
27%
7
37%
76-90

Забито

40
52
23 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 18
7 Не забивали 3
8
20%
6
12%
1-15
6
15%
5
10%
16-30
9
23%
11
21%
31-45
8
20%
16
31%
46-60
2
5%
4
8%
61-75
7
18%
10
19%
76-90

Пропущено

42
31
14 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 19
6
14%
5
16%
1-15
5
12%
4
13%
16-30
3
7%
5
16%
31-45
6
14%
2
6%
46-60
11
26%
4
13%
61-75
11
26%
11
35%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лилль - Лорьян 3:1 Ницца - Лорьян 1:1 Лорьян - Труа 2:0 Лион - Лорьян 0:0
Лорьян - Осер 0:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Нант - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 Лорьян - Ренн 2:1 Бастия - Лорьян 1:1 Марсель - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 2:2 Шатеньере - Лорьян 0:6 Анже - Лорьян 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Лорьян - Нант 2:1 Генгам - Лорьян 1:0 Осасуна - Лорьян 1:1
Марсель
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Марсель - Монпелье 1:1 Реймс - Марсель 1:2 Марсель - Страсбург 2:2 Ренн - Марсель 0:1
Марсель - Анси 2:2 Марсель - ПСЖ 0:3 Тулуза - Марсель 2:3 Клермон - Марсель 0:2 Марсель - ПСЖ 2:1 Марсель - Ницца 1:3 Нант - Марсель 0:2 Марсель - Монако 1:1 Марсель - Ренн 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Труа - Марсель 0:2 Йер - Марсель 0:2 Монпелье - Марсель 1:2 Марсель - Тулуза 6:1 Сассуоло - Марсель 3:2 Монако - Марсель 2:3

Результаты матчей

Лорьян
Марсель

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:2
4 раза 29%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
7 раз 50%
3
4 раза 29%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 38%
1
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
2
10 раз 34%
1
9 раз 31%
3
5 раз 17%
0
3 раза 10%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лорьян
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
13
2
8
6
1.5
6
9
3
11
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
13
1
7
8
1.5
11
3
1
14
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
26
3
15
14
1.5
17
12
4
25
2.5
7
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 30 22 3 5 70 - 29 69
2.
Ланс
 Заявка 30 18 9 3 50 - 22 63
3.
Марсель
 0:0 Заявка 30 18 7 5 54 - 29 61
4.
Монако
 Заявка 30 17 7 6 63 - 42 58
5.
Лилль
 Заявка 30 15 7 8 54 - 38 52
6.
Ренн
 Заявка 30 15 5 10 48 - 33 50
7.
Лион
 Заявка 30 13 8 9 47 - 33 47
8.
Реймс
 Заявка 30 11 14 5 40 - 29 47
9.
Ницца
 Заявка 30 11 12 7 38 - 28 45
10.
Лорьян
 0:0 Заявка 30 12 9 9 42 - 40 45
11.
Клермон
 Заявка 30 11 7 12 31 - 41 40
12.
Тулуза
 Заявка 30 11 5 14 46 - 52 38
13.
Монпелье
 Заявка 30 11 4 15 46 - 50 37
14.
Нант
 Заявка 30 6 13 11 32 - 42 31
15.
Осер
 Заявка 30 7 8 15 27 - 51 29
16.
Брест
 Заявка 30 6 10 14 34 - 48 28
17.
Страсбург
 Заявка 30 5 11 14 38 - 52 26
18.
Труа
 Заявка 30 4 9 17 38 - 64 21
19.
Аяччо
 Заявка 30 6 3 21 21 - 55 21
20.
Анже
 Заявка 30 3 5 22 23 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 15 13 1 1 31 - 11 40
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 2 2 34 - 18 35
3.
Ренн
 Заявка 15 11 0 4 30 - 12 33
4.
Лилль
 Заявка 15 9 4 2 31 - 22 31
5.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
6.
Реймс
 Заявка 15 7 5 3 24 - 16 26
7.
Монако
 Заявка 15 8 2 5 33 - 26 26
8.
Марсель
 0:0 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
9.
Лорьян
 0:0 Заявка 15 7 4 4 21 - 15 25
10.
Тулуза
 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 Заявка 15 5 6 4 18 - 14 21
12.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 25 - 25 20
13.
Нант
 Заявка 15 4 7 4 17 - 19 19
14.
Клермон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 26 18
15.
Осер
 Заявка 14 4 5 5 12 - 20 17
16.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
17.
Брест
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
18.
Труа
 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 Заявка 15 3 1 11 9 - 25 10
20.
Анже
 Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 0:0 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 1 3 36 - 11 34
3.
Монако
 Заявка 15 9 5 1 30 - 16 32
4.
Ницца
 Заявка 15 6 6 3 20 - 14 24
5.
Ланс
 Заявка 15 5 8 2 19 - 11 23
6.
Клермон
 Заявка 15 6 4 5 18 - 15 22
7.
Лилль
 Заявка 15 6 3 6 23 - 16 21
8.
Лион
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
9.
Реймс
 Заявка 15 4 9 2 16 - 13 21
10.
Лорьян
 0:0 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
11.
Ренн
 Заявка 15 4 5 6 18 - 21 17
12.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
13.
Тулуза
 Заявка 15 5 1 9 21 - 29 16
14.
Брест
 Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14
15.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
16.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
17.
Аяччо
 Заявка 15 3 2 10 12 - 30 11
18.
Страсбург
 Заявка 15 2 5 8 20 - 30 11
19.
Труа
 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 18 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Реймс Каюсте Йенс 1 8
Аяччо Диалло Исмаэль 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 76 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 121
    Лорьян 2.5% (3)
    X 7.4% (9)
    Марсель 90.1% (109)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лорьян
    Ничья
    Марсель
    5.90
    6.30
    4.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лорьян 0:0 Марсель онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Марсель

    Исход игры
    Лорьян
    2.5% (3)
    Ничья
    7.4% (9)
    Марсель
    90.1% (109)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.41% (76)
    Меньше
    35.59% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    67.8% (80)
    Нет
    32.2% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Марсель
    54.5% (66)
    0:1 Марсель
    19% (23)
    0:2 Марсель
    11.6% (14)
    1:1 Ничья
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    1:3 Марсель
    1.7% (2)
    2:3 Марсель
    1.7% (2)
    2:1 Лорьян
    1.7% (2)
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