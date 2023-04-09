Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Хорошую попытку сделал Ахмаду Бамба Дьенг. Удар в створ, но вратарь начеку

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Тавареш Нуну наказан за толчок Yoann Cathline

46' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Тальби Монтассар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Удар от ворот произведет Лорьян

40' Клосс Жонатан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Верету Жордан выиграл воздушное противоборство у Ахмаду Бамба Дьенг.

39' Удар от ворот произведет Лорьян

39' Балерди Леонардо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Лорьян

36' Юндер Дженгиз оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Манноне Вито взял и забрал мяч на выходе

32' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Тальби Монтассар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Жиго Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Макенго Жан-Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Тавареш Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Ахмаду Бамба Дьенг наказан за толчок Верету Жордан

27' Матч возобновлен

27' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

26' Клосс Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Марсель

24' Юндер Дженгиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Манноне Вито взял и забрал мяч на выходе

21' Хорошую попытку сделал Февр Ромен . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Ахмаду Бамба Дьенг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Марсель

19' Матч возобновлен

17' Жиго Самуэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Йонгва Дарлин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Хорошую попытку сделал Аушиш Адиль . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Аушиш Адиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Колашинац Сеад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Макенго Жан-Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Хорошую попытку сделал Юндер Дженгиз . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Санчес Алексис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Жиго Самуэль выиграл воздушное противоборство у Ахмаду Бамба Дьенг.

12' Понсо Жульен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Ахмаду Бамба Дьенг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Меите Бамо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Верету Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Yoann Cathline выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Хорошую попытку сделал Февр Ромен . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Верету Жордан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Меите Бамо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Тавареш Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Yoann Cathline выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Лорьян

1' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лорьян начинает с центра поля