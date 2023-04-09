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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Лорьян
0:0
Конец матча
Марсель
0'
84' Желтая карточка
Малиновский Руслан
87' Желтая карточка
Балерди Леонардо
90'+5

Ход матча

74'
Диарра Стефан
Аушиш Адиль
 
81'
 
Малиновский Руслан
Гендузи Маттео
82'
 
Оливейра Витор
Санчес Алексис
82'
 
МБемба Шансель
Жиго Самуэль
83'
Коне Ибраима
Бамба Дьенг
 
84'
 
Малиновский Руслан
87'
 
Балерди Леонардо
90'
 
Эрик-Бертран Байи
Колашинац Сеад

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Лорьян 2.5% (3)
X 7.4% (9)
Марсель 90.1% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Манноне
Вито
18
Меите
Бамо
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
22
Катлайн
Йоанн
10
Аушиш
Адиль
17
Макенго
Жан-Виктор
21
Понсо
Жульен
12
Йонгва
Дарлин
14
Февр
Ромен
11
Бамба
Дьенг
16
Лопес
Пау
4
Жиго
Самуэль
5
Балерди
Леонардо
23
Колашинац
Сеад
7
Клосс
Жонатан
30
Тавареш
Нуну
21
Ронжье
Валентин
27
Верету
Жордан
17
Юндер
Дженгиз
6
Гендузи
Маттео
70
Санчес
Алексис
Лорьян
3-5-2
Марсель
3-4-2-1

История личных встреч

Лорьян
Марсель

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

25 матчей

16%
24%
60%
4 победы 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
5 побед 5 ничьих 15 побед

История матчей

Л1
3:1
Л1
0:3
Л1
4:1
Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
1:4
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:5
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
2:3
Л1
1:2
Л1
0:0

Голы

Всего голов

10
18

Голов в среднем за матч

0.83
1.38

Среднее время на гол

108
65

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.85
1.83

Среднее время на гол

48
49

Всего голов

34
40

Голов в среднем за матч

1.36
1.6

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

66
56

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 12 (1) 0.4
Уттара Данго 6 0.2
Ле Фе Энцо 4 0.13
Коне Ибраима 4 (1) 0.13
Бамба Дьенг 3 (1) 0.1
Ле Бри Тео 2 0.07
Диарра Стефан 2 0.07
Понсо Жульен 1 0.03
Тальби Монтассар 1 0.03
Февр Ромен 1 0.03
Катлайн Йоанн 1 0.03
Буасгар Кентен 1 0.03
Лорьенте Арман 1 0.03
Меите Бамо 1 0.03
Калюлю Гедеон 0 0
Абергель Лоран 0 0
Инносент Бонке 0 0
Дукуре Сирине 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 12 (2) 0.4
Тавареш Нуну 6 0.2
Колашинац Сеад 4 0.13
МБемба Шансель 4 0.13
Верету Жордан 3 0.1
Суарес Луис III 3 0.1
Юндер Дженгиз 2 (1) 0.07
Пайе Димитри 2 (1) 0.07
Гендузи Маттео 2 (1) 0.07
Жиго Самуэль 2 0.07
Жерсон Сантос 2 0.07
Клосс Жонатан 1 0.03
Гуйе Папе 1 0.03
Малиновский Руслан 1 0.03
Ронжье Валентин 1 0.03
Каборе Исса 1 0.03
Унаи Аззедин 1 0.03
Лопес Пау 0 0
Бакамбу Седрик 0 0
Балерди Леонардо 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 4 1
Инносент Бонке 4 0
Калюлю Гедеон 4 0
Уттара Данго 2 1
Ле Фе Энцо 3 0
Меите Бамо 3 0
Силва Игор 1 1
Коне Ибраима 2 0
Манноне Вито 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Буасгар Кентен 1 0
Диарра Стефан 1 0
Понсо Жульен 1 0
Моффи Теремас 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 6 1
Жиго Самуэль 4 2
Ронжье Валентин 6 0
Тавареш Нуну 4 1
Игорь Тудор 5 0
Малиновский Руслан 4 0
Верету Жордан 3 0
Лопес Пау 3 0
Юндер Дженгиз 3 0
Гендузи Маттео 3 0
Санчес Алексис 2 0
Колашинац Сеад 2 0
МБемба Шансель 2 0
Милик Аркадиуш 1 0
Гуйе Папе 1 0
Эрик-Бертран Байи 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Арит Амин 1 0
Суарес Луис III 1 0
Каборе Исса 1 0
Туре Сулейман 1 0
Бамба Дьенг 1 0

Результаты матчей

Лорьян
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Марсель
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

4
3
Лорьян
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Марсель
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)

Сухие победы

1
7

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

16
8

Волевые поражения

14
23
Лорьян
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (11)
43% (13)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)
Марсель
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (12)
43% (13)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
27% (8)
33% (10)

Сухие победы

3
9

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

23
16

Волевые поражения

18
26

Голы по времени матча

Забито

20
26
11 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
20 Не забивали 17
4
20%
4
15%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
4
20%
7
27%
31-45
4
20%
7
27%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
15%
6
23%
76-90

Пропущено

16
12
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
25%
2
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
5
31%
3
25%
61-75
4
25%
4
33%
76-90

Забито

20
26
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
4
20%
2
8%
1-15
3
15%
3
12%
16-30
5
25%
4
15%
31-45
4
20%
9
35%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
4
20%
4
15%
76-90

Пропущено

26
19
8 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
2
8%
3
16%
1-15
3
12%
4
21%
16-30
3
12%
3
16%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
6
23%
1
5%
61-75
7
27%
7
37%
76-90

Забито

40
52
23 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 18
8 Не забивали 4
8
20%
6
12%
1-15
6
15%
5
10%
16-30
9
23%
11
21%
31-45
8
20%
16
31%
46-60
2
5%
4
8%
61-75
7
18%
10
19%
76-90

Пропущено

42
31
14 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 19
6
14%
5
16%
1-15
5
12%
4
13%
16-30
3
7%
5
16%
31-45
6
14%
2
6%
46-60
11
26%
4
13%
61-75
11
26%
11
35%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лилль - Лорьян 3:1 Ницца - Лорьян 1:1 Лорьян - Труа 2:0 Лион - Лорьян 0:0
Лорьян - Осер 0:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Нант - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 Лорьян - Ренн 2:1 Бастия - Лорьян 1:1 Марсель - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 2:2 Шатеньере - Лорьян 0:6 Анже - Лорьян 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Лорьян - Нант 2:1 Генгам - Лорьян 1:0 Осасуна - Лорьян 1:1
Марсель
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Марсель - Монпелье 1:1 Реймс - Марсель 1:2 Марсель - Страсбург 2:2 Ренн - Марсель 0:1
Марсель - Анси 2:2 Марсель - ПСЖ 0:3 Тулуза - Марсель 2:3 Клермон - Марсель 0:2 Марсель - ПСЖ 2:1 Марсель - Ницца 1:3 Нант - Марсель 0:2 Марсель - Монако 1:1 Марсель - Ренн 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Труа - Марсель 0:2 Йер - Марсель 0:2 Монпелье - Марсель 1:2 Марсель - Тулуза 6:1 Сассуоло - Марсель 3:2 Монако - Марсель 2:3

Результаты матчей

Лорьян
Марсель

Точный счет

0:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
7 раз 47%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 37%
1
8 раз 27%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%
2
10 раз 33%
1
9 раз 30%
3
5 раз 17%
0
4 раза 13%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лорьян
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
2
8
7
1.5
6
9
3
12
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
13
2
7
8
1.5
11
4
1
14
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
26
4
15
15
1.5
17
13
4
26
2.5
7
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 30 22 3 5 70 - 29 69
2.
Ланс
 Заявка 30 18 9 3 50 - 22 63
3.
Марсель
 Заявка 30 18 7 5 54 - 29 61
4.
Монако
 Заявка 30 17 7 6 63 - 42 58
5.
Лилль
 Заявка 30 15 7 8 54 - 38 52
6.
Ренн
 Заявка 30 15 5 10 48 - 33 50
7.
Лион
 Заявка 30 13 8 9 47 - 33 47
8.
Реймс
 Заявка 30 11 14 5 40 - 29 47
9.
Ницца
 Заявка 30 11 12 7 38 - 28 45
10.
Лорьян
 Заявка 30 12 9 9 42 - 40 45
11.
Клермон
 Заявка 30 11 7 12 31 - 41 40
12.
Тулуза
 Заявка 30 11 5 14 46 - 52 38
13.
Монпелье
 Заявка 30 11 4 15 46 - 50 37
14.
Нант
 Заявка 30 6 13 11 32 - 42 31
15.
Осер
 Заявка 30 7 8 15 27 - 51 29
16.
Брест
 Заявка 30 6 10 14 34 - 48 28
17.
Страсбург
 Заявка 30 5 11 14 38 - 52 26
18.
Труа
 Заявка 30 4 9 17 38 - 64 21
19.
Аяччо
 Заявка 30 6 3 21 21 - 55 21
20.
Анже
 Заявка 30 3 5 22 23 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 15 13 1 1 31 - 11 40
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 2 2 34 - 18 35
3.
Ренн
 Заявка 15 11 0 4 30 - 12 33
4.
Лилль
 Заявка 15 9 4 2 31 - 22 31
5.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
6.
Реймс
 Заявка 15 7 5 3 24 - 16 26
7.
Монако
 Заявка 15 8 2 5 33 - 26 26
8.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
9.
Лорьян
 Заявка 15 7 4 4 21 - 15 25
10.
Тулуза
 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 Заявка 15 5 6 4 18 - 14 21
12.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 25 - 25 20
13.
Нант
 Заявка 15 4 7 4 17 - 19 19
14.
Клермон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 26 18
15.
Осер
 Заявка 14 4 5 5 12 - 20 17
16.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
17.
Брест
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
18.
Труа
 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 Заявка 15 3 1 11 9 - 25 10
20.
Анже
 Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 1 3 36 - 11 34
3.
Монако
 Заявка 15 9 5 1 30 - 16 32
4.
Ницца
 Заявка 15 6 6 3 20 - 14 24
5.
Ланс
 Заявка 15 5 8 2 19 - 11 23
6.
Клермон
 Заявка 15 6 4 5 18 - 15 22
7.
Лилль
 Заявка 15 6 3 6 23 - 16 21
8.
Лион
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
9.
Реймс
 Заявка 15 4 9 2 16 - 13 21
10.
Лорьян
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
11.
Ренн
 Заявка 15 4 5 6 18 - 21 17
12.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
13.
Тулуза
 Заявка 15 5 1 9 21 - 29 16
14.
Брест
 Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14
15.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
16.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
17.
Аяччо
 Заявка 15 3 2 10 12 - 30 11
18.
Страсбург
 Заявка 15 2 5 8 20 - 30 11
19.
Труа
 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 18 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Реймс Каюсте Йенс 1 8
Аяччо Диалло Исмаэль 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Лорьян 2.5% (3)
    X 7.4% (9)
    Марсель 90.1% (109)
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    Где смотреть матч Лорьян 0:0 Марсель онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Марсель

    Исход игры
    Лорьян
    2.5% (3)
    Ничья
    7.4% (9)
    Марсель
    90.1% (109)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.41% (76)
    Меньше
    35.59% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    67.8% (80)
    Нет
    32.2% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Марсель
    54.5% (66)
    0:1 Марсель
    19% (23)
    0:2 Марсель
    11.6% (14)
    1:1 Ничья
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    1:3 Марсель
    1.7% (2)
    2:3 Марсель
    1.7% (2)
    2:1 Лорьян
    1.7% (2)
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