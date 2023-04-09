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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Реймс
0:1
Первый тайм: 42'
Брест
0'
0:1
6' Гол
Лис-Мелу Пьерр

Ход матча

6'
0:1
Лис-Мелу Пьерр
(Ле Дуарон Жереми)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 120
Реймс 86.7% (104)
X 10% (12)
Брест 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реймс
Ничья
Брест
5.80
4.34
5.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
25
Де
Смет
Тибо
21
Матусива
Азор
8
Каюсте
Йенс
39
Ито
Дзюня
15
Манетси
Маршал
70
Флипс
Алексис
29
Балогун
Фоларин
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
28
Локо
Брэдли
20
Лис-Мелу
Пьерр
9
Онора
Франк
7
Белькебла
Арис
45
Камара
Махди
22
Ле
Дуарон
Жереми
15
Мунье
Стив
Реймс
4-2-3-1
Брест
4-1-4-1

История личных встреч

Реймс
Брест

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

18 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
1:1
Л2
2:1
Л1
0:2
Л1
0:0
Л2
3:2
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:0

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

0.78
0.56

Среднее время на гол

115
162

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

0.78
0.67

Среднее время на гол

115
135

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

0.78
0.61

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

115
147

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 17 (4) 0.57
Манетси Маршал 6 0.2
Ито Дзюня 5 0.17
Флипс Алексис 4 0.13
Каюсте Йенс 3 0.1
Думбия Камори 2 (1) 0.07
Абдельамид Юнис 1 0.03
Маолида Мизиан 1 0.03
Зенели Арбер 0 0
Агбаду Эммануэль 0 0
Де Смет Тибо 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0
Бузи Максим 0 0
Лопи Дион 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ле Дуарон Жереми 7 0.23
Дель Кастильо Ромен 5 (4) 0.17
Онора Франк 5 0.17
Лис-Мелу Пьерр 5 0.17
Мунье Стив 5 (1) 0.17
Слимани Ислам 1 0.03
Перейра-Лаже Матиаш 1 0.03
Белькебла Арис 1 0.03
Камара Махди 1 0.03
Дари Ашраф 1 0.03
Фадига Ноа 1 0.03
Белайли Юсеф 0 0
Маньетти Уго 0 0
Уронен Йере 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каюсте Йенс 8 1
Лопи Дион 4 2
Агбаду Эммануэль 3 2
Ито Дзюня 3 1
Локо Брэдли 3 1
Гарсия Оскар 4 0
Манетси Маршал 4 0
Матусива Азор 4 0
Флипс Алексис 2 1
Абдельамид Юнис 3 0
Гравильон Эндрю 3 0
Бузи Максим 3 0
Балогун Фоларин 3 0
Фас Ваут 2 0
Де Смет Тибо 2 0
Диуф Йеванн 2 0
Адлен Мартин 2 0
Кейта Шейк 1 0
Пенц Патрик 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Хольм Ноа 1 0
Диаките Ибрахим 1 0
Уильям Стилл 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 8 1
Слимани Ислам 5 0
Шардонне Брендан 5 0
Бизот Марко 4 0
Белайли Юсеф 4 0
Брассье Лилиан 4 0
Камара Махди 2 1
Белькебла Арис 3 0
Лала Кенни 2 0
Эрей Кристоф 2 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Фадига Ноа 2 0
Мишель Тер-Закарян 2 0
Онора Франк 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Дари Ашраф 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0
Лемарешаль Феликс 1 0

Результаты матчей

Реймс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Брест
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

5
9
Реймс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Брест
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
18

Волевые поражения

15
13
Реймс
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
Брест
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

8
20

Волевые поражения

20
22

Голы по времени матча

Забито

23
16
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
5
22%
3
19%
1-15
5
22%
3
19%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
4
17%
5
31%
61-75
5
22%
1
6%
76-90

Пропущено

15
24
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 13
1
7%
1
4%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
3
20%
4
17%
31-45
2
13%
5
21%
46-60
2
13%
5
21%
61-75
5
33%
6
25%
76-90

Забито

17
18
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
3
18%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
3
18%
3
17%
31-45
3
18%
4
22%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
6
35%
4
22%
76-90

Пропущено

12
22
4 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
0
0%
4
18%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
4
33%
6
27%
31-45
3
25%
2
9%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
3
25%
3
14%
76-90

Забито

40
34
19 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 13
8 Не забивали 9
8
20%
5
15%
1-15
6
15%
5
15%
16-30
5
13%
5
15%
31-45
5
13%
6
18%
46-60
5
13%
8
24%
61-75
11
28%
5
15%
76-90

Пропущено

27
46
10 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 23
1
4%
5
11%
1-15
2
7%
7
15%
16-30
7
26%
10
22%
31-45
5
19%
7
15%
46-60
4
15%
8
17%
61-75
8
30%
30%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Нант - Реймс 0:3 Реймс - Марсель 1:2 Монако - Реймс 0:1 Реймс - Аяччо 1:0
Реймс - Тулуза 3:0 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Труа 4:0 Тулуза - Реймс 3:1 Осер - Реймс 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 ПСЖ - Реймс 1:1 Ле-Эрбье - Реймс 0:3 Реймс - Ницца 0:0 Аяччо - Реймс 0:1 Лон-Плаж - Реймс 0:7 Лилль - Реймс 1:1 Реймс - Ренн 3:1 Реймс - Ланс 1:2 Реймс - Сошо 3:0 Монпелье - Реймс 1:1
Брест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брест - Тулуза 3:1 Труа - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 1:2 Страсбург - Брест 0:1
Лилль - Брест 2:1 Брест - Монако 1:2 Монпелье - Брест 3:0 Брест - Ланс 1:1 Лион - Брест 0:0 Брест - Анже 4:0 Брест - Ланс 1:3 Тулуза - Брест 1:1 Брест - Лилль 0:0 Авранш - Брест 0:2 Монако - Брест 1:0 Брест - Лион 2:4 Ренн - Брест 3:1 Брест - Труа 2:1 Ницца - Брест 1:0 Брест - Реймс 0:0

Результаты матчей

Реймс
Брест

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:0
6 раз 21%
1:1
6 раз 21%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:7
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
0
8 раз 28%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
1
12 раз 41%
0
9 раз 31%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реймс
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
6
8
1.5
4
10
4
10
2.5
2
12
2
12
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
5
3
12
1.5
4
11
2
13
2.5
2
13
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
20
9
9
20
1.5
8
21
6
23
2.5
4
25
3
26
3.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 30 22 3 5 70 - 29 69
2.
Ланс
 Заявка 30 18 9 3 50 - 22 63
3.
Марсель
 Заявка 29 18 6 5 54 - 29 60
4.
Монако
 Заявка 29 17 6 6 61 - 40 57
5.
Лилль
 Заявка 30 15 7 8 54 - 38 52
6.
Ренн
 Заявка 30 15 5 10 48 - 33 50
7.
Лион
 Заявка 30 13 8 9 47 - 33 47
8.
Реймс
 0:1 Заявка 30 11 13 6 39 - 29 46
9.
Ницца
 Заявка 30 11 12 7 38 - 28 45
10.
Лорьян
 Заявка 29 12 8 9 42 - 40 44
11.
Клермон
 2:0 Заявка 30 11 7 12 31 - 41 40
12.
Тулуза
 1:0 Заявка 30 11 5 14 45 - 51 38
13.
Монпелье
 0:1 Заявка 30 11 4 15 45 - 49 37
14.
Брест
 1:0 Заявка 30 7 9 14 34 - 47 30
15.
Нант
 Заявка 29 6 12 11 30 - 40 30
16.
Осер
 2:0 Заявка 30 7 8 15 26 - 51 29
17.
Страсбург
 Заявка 30 5 11 14 38 - 52 26
18.
Труа
 0:2 Заявка 30 4 9 17 38 - 64 21
19.
Аяччо
 0:2 Заявка 30 6 3 21 21 - 54 21
20.
Анже
 Заявка 30 3 5 22 23 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 15 13 1 1 31 - 11 40
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 2 2 34 - 18 35
3.
Ренн
 Заявка 15 11 0 4 30 - 12 33
4.
Лилль
 Заявка 15 9 4 2 31 - 22 31
5.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
6.
Монако
 Заявка 15 8 2 5 33 - 26 26
7.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
8.
Реймс
 0:1 Заявка 15 7 4 4 23 - 16 25
9.
Лорьян
 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
10.
Тулуза
 1:0 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 Заявка 15 5 6 4 18 - 14 21
12.
Монпелье
 0:1 Заявка 16 6 2 8 24 - 24 20
13.
Нант
 Заявка 14 4 6 4 15 - 17 18
14.
Клермон
 2:0 Заявка 15 5 3 7 13 - 26 18
15.
Осер
 2:0 Заявка 14 4 5 5 12 - 20 17
16.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
17.
Брест
 1:0 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
18.
Труа
 0:2 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 0:2 Заявка 15 3 1 11 9 - 24 10
20.
Анже
 Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 1 3 36 - 11 34
3.
Монако
 Заявка 14 9 4 1 28 - 14 31
4.
Ницца
 Заявка 15 6 6 3 20 - 14 24
5.
Ланс
 Заявка 15 5 8 2 19 - 11 23
6.
Клермон
 2:0 Заявка 15 6 4 5 18 - 15 22
7.
Лилль
 Заявка 15 6 3 6 23 - 16 21
8.
Лион
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
9.
Реймс
 0:1 Заявка 15 4 9 2 16 - 13 21
10.
Лорьян
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
11.
Ренн
 Заявка 15 4 5 6 18 - 21 17
12.
Монпелье
 0:1 Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
13.
Тулуза
 1:0 Заявка 15 5 1 9 20 - 28 16
14.
Брест
 1:0 Заявка 16 4 4 8 17 - 24 16
15.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
16.
Осер
 2:0 Заявка 16 3 3 10 14 - 31 12
17.
Аяччо
 0:2 Заявка 15 3 2 10 12 - 30 11
18.
Страсбург
 Заявка 15 2 5 8 20 - 30 11
19.
Труа
 0:2 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 18 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Реймс Балогун Фоларин 17 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Реймс Каюсте Йенс 1 8
Клермон Кофрие Максимилиано 1 7
Весь список
  • Травма, повреждение
    39'
    Манетси Маршал возвращается на поле.
  • 38'
    Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 38'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 38'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    38'
    Ох, нехорошо это выглядит. Манетси Маршал получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    37'
    Манетси Маршал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 37'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 37'
    Шанс! Манетси Маршал из команды Реймс пробил головой, но мимо
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 33'
      Фоларин Балогун из команды Реймс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 33'
      Де Смет Тибо из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Лала Кенни из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Локо Брэдли из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      32'
      Флипс Алексис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 31'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Контроль мяча: Реймс: 59%, Брест: 41%.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 31'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Реймс пробьет пенальти!
    • 30'
      Фоларин Балогун нанес удар головой, но Марко Бизот спокойно отбил мяч.
    • 30'
      Фоке Томас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 29'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Брест контролирует мяч.
    • 28'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 28'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 27'
      Реймс контролирует мяч.
    • 26'
      Жереми Ле Дуарон нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      26'
      Онора Франк из команды Брест подал угловой справа.
    • 26'
      Агбаду Эммануэль успешно блокирует удар.
    • 26'
      Камара Махди нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 26'
      Мунье Стив создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 25'
      Камара Махди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Контроль мяча: Реймс: 59%, Брест: 41%.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 25'
      Фоларин Балогун из команды Реймс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      25'
      Ито Дзюня из команды Реймс подал угловой справа.
    • 24'
      Жереми Ле Дуарон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      24'
      Судья сигнализирует, что Лала Кенни из команды Брест поставил подножку. Пострадал Флипс Алексис
    • 24'
      Флипс Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Брест пытается что-то создать.
    • 22'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 22'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Реймс контролирует мяч.
    • 21'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Контроль мяча: Реймс: 61%, Брест: 39%.
    • 21'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      20'
      Мунье Стив наказан за толчок Матусива Азор
    • 20'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 19'
      Лис-Мелу Пьерр из команды Брест наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 19'
      Фоларин Балогун из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      19'
      Онора Франк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 17'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 16'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 16'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Реймс: 61%, Брест: 39%.
    • 15'
      Онора Франк нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.
    • 15'
      Мунье Стив создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      Игрок из команды Брест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 14'
      Абдельамид Юнис успешно блокирует удар.
    • 14'
      Онора Франк нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Реймс контролирует мяч.
    • 12'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Реймс контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Реймс: 64%, Брест: 36%.
    • Фол, нарушение
      10'
      Брассье Лилиан наказан за толчок Ито Дзюня
    • 10'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 9'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      9'
      Манетси Маршал из команды Реймс подал угловой справа.
    • 8'
      Брассье Лилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Брест контролирует мяч.
    • 8'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Реймс контролирует мяч.
    • 6'
      Жереми Ле Дуарон сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      6'
      ГОООООЛ - Лис-Мелу Пьерр Брест забивает ударом головой
    • 6'
      Жереми Ле Дуарон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 5'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 5'
      Контроль мяча: Реймс: 65%, Брест: 35%.
    • 4'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Хорошую попытку сделал Каюсте Йенс. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 4'
      Манетси Маршал создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Камара Махди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      3'
      Мунье Стив наказан за толчок Абдельамид Юнис
    • 2'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 2'
      Реймс контролирует мяч.
    • 1'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Реймс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится ничьей.
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    Прогнозы 120
    Реймс 86.7% (104)
    X 10% (12)
    Брест 3.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реймс
    Ничья
    Брест
    5.80
    4.34
    5.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Реймс 0:1 Брест онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 0:1 Брест

    Исход игры
    Реймс
    85.8% (103)
    Ничья
    10.8% (13)
    Брест
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.24% (49)
    Меньше
    57.76% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    49.14% (57)
    Нет
    50.86% (59)
    Популярный счёт
    2:1 Реймс
    34.2% (41)
    1:0 Реймс
    31.7% (38)
    2:0 Реймс
    15% (18)
    1:1 Ничья
    7.5% (9)
    1:2 Брест
    2.5% (3)
    3:1 Реймс
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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