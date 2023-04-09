  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Монпелье
0:1
Первый тайм: 42'
Тулуза
0'
0:1
31' Гол
Даллинга Тийс

Ход матча

9'
 
Даллинга Тийс
Деягере Брехт
31'
0:1
Даллинга Тийс
(Генро Денис)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 121
Монпелье 71.9% (87)
X 20.7% (25)
Тулуза 7.4% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Тулуза
3.75
3.85
3.85
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Лекомт
Бенжамен
77
Сако
Фалае
6
Жюльен
Кристофер
75
Сахо
Мамаду
3
Силла
Иссиага
11
Саванье
Тежи
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
7
Норден
Арно
21
Вахи
Элю
99
Хазри
Вахби
30
Дюпе
Максим
3
Деслер
Миккел
4
Руо
Антони
2
Николайсен
Расмус
26
Каманзи
Уоррен
5
Генро
Денис
8
Ван
ден
Бомен
Бранко
13
Сьерро
Венсан
10
Деягере
Брехт
28
Шаиби
Фарес
7
Онаиву
Адо
Монпелье
4-3-3
Тулуза
4-2-3-1

История личных встреч

Монпелье
Тулуза

19 матчей

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

31 матч

38.7%
35.5%
25.8%
12 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

32.3%
35.5%
32.2%
10 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.7%
41.9%
19.4%
12 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
1:2
Л1
4:2
ТМК
4:5
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
1:0
ТМК
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
ТМК
3:0
Л1
2:0
Л1
1:1
ТМК
2:2
Л1
1:0
Л1
2:0
ТМС
2:2
Л1
2:1
Л1
1:1
ТМС
0:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:1
ТМС
2:2
Л1
0:1
Л1
1:0
ТМС
0:0
Л1
1:1
Л1
0:1

Голы

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.5
1.07

Среднее время на гол

60
84

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.27
0.94

Среднее время на гол

71
96

Всего голов

43
31

Голов в среднем за матч

1.39
1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 12 0.4
Саванье Тежи 10 (5) 0.33
Норден Арно 5 0.17
Хазри Вахби 4 0.13
Мауасса Фет 3 0.1
Мавидиди Стефи 2 0.07
Коцца Николя 2 0.07
Жермен Валер 2 0.07
Сент-Люс Тео 1 0.03
Тшато Энзо 1 0.03
Сахо Мамаду 1 0.03
Делайе Саша 1 0.03
Силла Иссиага 0 0
Сако Фалае 0 0
Ферри Жордан 0 0
Шотар Жорис 0 0
Фаяд Халил 0 0
Жюльен Кристофер 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 11 0.37
Абухляль Закария 6 0.2
Ван ден Бомен Бранко 5 (4) 0.17
Ратао Рафаэл 5 0.17
Шаиби Фарес 4 0.13
Деягере Брехт 4 0.13
Онаиву Адо 2 0.07
Руо Антони 2 0.07
Спирингс Стейн 2 0.07
Деслер Миккел 1 0.03
Хили Рис 1 0.03
Николайсен Расмус 0 0
Диарра Мусса 0 0
Суасо Габриэль 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саванье Тежи 4 2
Ферри Жордан 5 1
Вахи Элю 5 1
Леруа Лео 6 0
Хазри Вахби 4 1
Шотар Жорис 4 0
Жюльен Кристофер 3 0
Норден Арно 3 0
Коцца Николя 3 0
Эстев Максим 3 0
Жермен Валер 1 1
Мавидиди Стефи 1 1
Омлин Йонас 1 1
Фаяд Халил 1 1
Сахо Мамаду 2 0
Сако Фалае 2 0
Суке Арно 1 0
Камара Бингуру 1 0
Куяте Кики 1 0
Макуана Бени 1 0
Тшато Энзо 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николайсен Расмус 5 1
Деслер Миккел 4 1
Деягере Брехт 5 0
Ван ден Бомен Бранко 5 0
Руо Антони 3 1
Абухляль Закария 4 0
Даллинга Тийс 4 0
Силла Иссиага 3 0
Спирингс Стейн 3 0
Ратао Рафаэл 2 0
Генро Денис 2 0
Шаиби Фарес 2 0
Дюпе Максим 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Said Hamulic 1 0
Кебен Кевин 1 0
Мависса Кристиан 1 0
Филипп Монтанье 1 0

Результаты матчей

Монпелье
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Тулуза
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

8
8
Монпелье
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Тулуза
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

22
11

Волевые поражения

15
24
Монпелье
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
24% (7)
34% (10)
Тулуза
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (6)
34% (10)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
21% (6)
34% (10)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

27
13

Волевые поражения

23
32

Голы по времени матча

Забито

24
19
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
3
13%
3
16%
1-15
5
21%
2
11%
16-30
2
8%
4
21%
31-45
3
13%
5
26%
46-60
5
21%
3
16%
61-75
6
25%
2
11%
76-90

Пропущено

23
28
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
3
13%
5
18%
1-15
1
4%
2
7%
16-30
5
22%
3
11%
31-45
3
13%
8
29%
46-60
3
13%
4
14%
61-75
8
35%
6
21%
76-90

Забито

22
26
12 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
8
36%
2
8%
1-15
2
9%
6
23%
16-30
2
9%
7
27%
31-45
1
5%
5
19%
46-60
4
18%
4
15%
61-75
5
23%
2
8%
76-90

Пропущено

24
22
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
4
17%
3
14%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
5
21%
2
9%
31-45
3
13%
5
23%
46-60
5
21%
3
14%
61-75
4
17%
8
36%
76-90

Забито

46
45
22 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 12
5 Не забивали 7
11
24%
5
11%
1-15
7
15%
8
18%
16-30
4
9%
11
24%
31-45
4
9%
10
22%
46-60
9
20%
7
16%
61-75
11
24%
4
9%
76-90

Пропущено

47
50
21 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 34
13 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 24
7
15%
8
16%
1-15
4
9%
3
6%
16-30
10
21%
5
10%
31-45
6
13%
13
26%
46-60
8
17%
7
14%
61-75
12
26%
14
28%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Клермон 2:1 Аяччо - Монпелье 0:1 Монпелье - Анже 5:0
Монпелье - Ланс 1:1 Труа - Монпелье 0:1 Монпелье - Брест 3:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 1:3 Осер - Монпелье 0:2 Монпелье - Нант 0:3 Ницца - Монпелье 6:1 По - Монпелье 2:1 Монпелье - Марсель 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Родез 5:0 Монпелье - Ланс 1:2 Монпелье - Реймс 1:1 Клермон - Монпелье 1:1
Тулуза
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Анси - Тулуза 1:2 Брест - Тулуза 3:1 Тулуза - Родез 4:0 Тулуза - Лилль 0:2
Анже - Тулуза 0:2 Тулуза - Клермон 0:1 Тулуза - Родез 6:1 Реймс - Тулуза 3:0 Тулуза - Марсель 2:3 Тулуза - Ренн 3:1 Тулуза - Реймс 3:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Тулуза - Труа 4:1 Страсбург - Тулуза 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Тулуза - Брест 1:1 Осер - Тулуза 0:5 Ланьон - Тулуза 1:7 Тулуза - Аяччо 2:0 Марсель - Тулуза 6:1

Результаты матчей

Монпелье
Тулуза

Точный счет

1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
7
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
2
7 раз 24%
0
5 раз 17%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
10 раз 34%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
6
9
1.5
8
7
3
12
2.5
4
11
1
14
3.5
2
13
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
4
10
1
13
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
1
13
4.5
1
13
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
22
7
11
18
1.5
12
17
4
25
2.5
6
23
2
27
3.5
3
26
2
27
4.5
1
28
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 30 22 3 5 70 - 29 69
2.
Ланс
 Заявка 30 18 9 3 50 - 22 63
3.
Марсель
 Заявка 29 18 6 5 54 - 29 60
4.
Монако
 Заявка 29 17 6 6 61 - 40 57
5.
Лилль
 Заявка 30 15 7 8 54 - 38 52
6.
Ренн
 Заявка 30 15 5 10 48 - 33 50
7.
Лион
 Заявка 30 13 8 9 47 - 33 47
8.
Реймс
 0:1 Заявка 30 11 13 6 39 - 29 46
9.
Ницца
 Заявка 30 11 12 7 38 - 28 45
10.
Лорьян
 Заявка 29 12 8 9 42 - 40 44
11.
Клермон
 2:0 Заявка 30 11 7 12 31 - 41 40
12.
Тулуза
 1:0 Заявка 30 11 5 14 45 - 51 38
13.
Монпелье
 0:1 Заявка 30 11 4 15 45 - 49 37
14.
Брест
 1:0 Заявка 30 7 9 14 34 - 47 30
15.
Нант
 Заявка 29 6 12 11 30 - 40 30
16.
Осер
 2:0 Заявка 30 7 8 15 26 - 51 29
17.
Страсбург
 Заявка 30 5 11 14 38 - 52 26
18.
Труа
 0:2 Заявка 30 4 9 17 38 - 64 21
19.
Аяччо
 0:2 Заявка 30 6 3 21 21 - 54 21
20.
Анже
 Заявка 30 3 5 22 23 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 15 13 1 1 31 - 11 40
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 2 2 34 - 18 35
3.
Ренн
 Заявка 15 11 0 4 30 - 12 33
4.
Лилль
 Заявка 15 9 4 2 31 - 22 31
5.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
6.
Монако
 Заявка 15 8 2 5 33 - 26 26
7.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
8.
Реймс
 0:1 Заявка 15 7 4 4 23 - 16 25
9.
Лорьян
 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
10.
Тулуза
 1:0 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 Заявка 15 5 6 4 18 - 14 21
12.
Монпелье
 0:1 Заявка 16 6 2 8 24 - 24 20
13.
Нант
 Заявка 14 4 6 4 15 - 17 18
14.
Клермон
 2:0 Заявка 15 5 3 7 13 - 26 18
15.
Осер
 2:0 Заявка 14 4 5 5 12 - 20 17
16.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
17.
Брест
 1:0 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
18.
Труа
 0:2 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 0:2 Заявка 15 3 1 11 9 - 24 10
20.
Анже
 Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 1 3 36 - 11 34
3.
Монако
 Заявка 14 9 4 1 28 - 14 31
4.
Ницца
 Заявка 15 6 6 3 20 - 14 24
5.
Ланс
 Заявка 15 5 8 2 19 - 11 23
6.
Клермон
 2:0 Заявка 15 6 4 5 18 - 15 22
7.
Лилль
 Заявка 15 6 3 6 23 - 16 21
8.
Лион
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
9.
Реймс
 0:1 Заявка 15 4 9 2 16 - 13 21
10.
Лорьян
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
11.
Ренн
 Заявка 15 4 5 6 18 - 21 17
12.
Монпелье
 0:1 Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
13.
Тулуза
 1:0 Заявка 15 5 1 9 20 - 28 16
14.
Брест
 1:0 Заявка 16 4 4 8 17 - 24 16
15.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
16.
Осер
 2:0 Заявка 16 3 3 10 14 - 31 12
17.
Аяччо
 0:2 Заявка 15 3 2 10 12 - 30 11
18.
Страсбург
 Заявка 15 2 5 8 20 - 30 11
19.
Труа
 0:2 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 18 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Реймс Балогун Фоларин 17 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Реймс Каюсте Йенс 1 8
Клермон Кофрие Максимилиано 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 39'
      Норден Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      37'
      Судья сигнализирует, что Хазри Вахби из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Anthony Rouault
    • 36'
      Сахо Мамаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Каманзи Уоррен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Сахо Мамаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Монпелье: 55%, Тулуза: 45%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 35'
      Деслер Миккел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 61 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 121
    Монпелье 71.9% (87)
    X 20.7% (25)
    Тулуза 7.4% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монпелье
    Ничья
    Тулуза
    3.75
    3.85
    3.85
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Монпелье 0:1 Тулуза онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 0:1 Тулуза

    Исход игры
    Монпелье
    71.9% (87)
    Ничья
    20.7% (25)
    Тулуза
    7.4% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.14% (61)
    Меньше
    47.86% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    69.23% (81)
    Нет
    30.77% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Монпелье
    41.3% (50)
    1:0 Монпелье
    21.5% (26)
    1:1 Ничья
    16.5% (20)
    2:0 Монпелье
    5.8% (7)
    1:2 Тулуза
    5% (6)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    3:1 Монпелье
    1.7% (2)
    0:1 Тулуза
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Монпелье
    Тулуза
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     