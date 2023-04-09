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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Монпелье
1:2
Конец матча
Тулуза
0'
0:1
31' Гол
Даллинга Тийс
58' Желтая карточка
Генро Денис
70' Желтая карточка
Ван ден Бомен Бранко
0:2
85' Гол
Шаиби Фарес
1:2
88' Гол
Вахи Элю
90'+4

Ход матча

9'
 
Даллинга Тийс
Деягере Брехт
31'
0:1
Даллинга Тийс
(Генро Денис)
58'
 
Генро Денис
69'
 
Спирингс Стейн
Генро Денис
69'
 
Абухляль Закария
Онаиву Адо
70'
 
Ван ден Бомен Бранко
71'
Мавидиди Стефи
Норден Арно
 
71'
Леруа Лео
Ферри Жордан
 
78'
Мендеш Педру
Сахо Мамаду
 
85'
0:2
Шаиби Фарес
86'
 
Суасо Габриэль
Шаиби Фарес
88'
Вахи Элю
1:2

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 19
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Монпелье 71.9% (87)
X 20.7% (25)
Тулуза 7.4% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Лекомт
Бенжамен
77
Сако
Фалае
6
Жюльен
Кристофер
75
Сахо
Мамаду
3
Силла
Иссиага
11
Саванье
Тежи
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
7
Норден
Арно
21
Вахи
Элю
99
Хазри
Вахби
30
Дюпе
Максим
3
Деслер
Миккел
4
Руо
Антони
2
Николайсен
Расмус
26
Каманзи
Уоррен
5
Генро
Денис
8
Ван
ден
Бомен
Бранко
13
Сьерро
Венсан
10
Деягере
Брехт
28
Шаиби
Фарес
7
Онаиву
Адо
Монпелье
4-3-3
Тулуза
4-2-3-1

История личных встреч

Монпелье
Тулуза

19 матчей

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

31 матч

38.7%
35.5%
25.8%
12 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

32.3%
35.5%
32.2%
10 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.7%
41.9%
19.4%
12 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
1:2
Л1
4:2
ТМК
4:5
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
1:0
ТМК
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
ТМК
3:0
Л1
2:0
Л1
1:1
ТМК
2:2
Л1
1:0
Л1
2:0
ТМС
2:2
Л1
2:1
Л1
1:1
ТМС
0:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:1
ТМС
2:2
Л1
0:1
Л1
1:0
ТМС
0:0
Л1
1:1
Л1
0:1

Голы

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.5
1.07

Среднее время на гол

60
84

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.27
0.94

Среднее время на гол

71
96

Всего голов

43
31

Голов в среднем за матч

1.39
1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 13 0.43
Саванье Тежи 10 (5) 0.33
Норден Арно 5 0.17
Хазри Вахби 4 0.13
Мауасса Фет 3 0.1
Мавидиди Стефи 2 0.07
Коцца Николя 2 0.07
Жермен Валер 2 0.07
Сент-Люс Тео 1 0.03
Тшато Энзо 1 0.03
Сахо Мамаду 1 0.03
Делайе Саша 1 0.03
Силла Иссиага 0 0
Сако Фалае 0 0
Ферри Жордан 0 0
Шотар Жорис 0 0
Фаяд Халил 0 0
Жюльен Кристофер 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 12 0.4
Абухляль Закария 6 0.2
Ван ден Бомен Бранко 5 (4) 0.17
Шаиби Фарес 5 0.17
Ратао Рафаэл 5 0.17
Деягере Брехт 4 0.13
Онаиву Адо 2 0.07
Руо Антони 2 0.07
Спирингс Стейн 2 0.07
Деслер Миккел 1 0.03
Хили Рис 1 0.03
Николайсен Расмус 0 0
Диарра Мусса 0 0
Суасо Габриэль 0 0
Генро Денис 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саванье Тежи 4 2
Ферри Жордан 5 1
Вахи Элю 5 1
Леруа Лео 6 0
Хазри Вахби 4 1
Шотар Жорис 4 0
Жюльен Кристофер 3 0
Норден Арно 3 0
Коцца Николя 3 0
Эстев Максим 3 0
Жермен Валер 1 1
Мавидиди Стефи 1 1
Омлин Йонас 1 1
Фаяд Халил 1 1
Сахо Мамаду 2 0
Сако Фалае 2 0
Суке Арно 1 0
Камара Бингуру 1 0
Куяте Кики 1 0
Макуана Бени 1 0
Тшато Энзо 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николайсен Расмус 5 1
Ван ден Бомен Бранко 6 0
Деслер Миккел 4 1
Деягере Брехт 5 0
Руо Антони 3 1
Абухляль Закария 4 0
Даллинга Тийс 4 0
Силла Иссиага 3 0
Спирингс Стейн 3 0
Генро Денис 3 0
Ратао Рафаэл 2 0
Шаиби Фарес 2 0
Дюпе Максим 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Said Hamulic 1 0
Кебен Кевин 1 0
Мависса Кристиан 1 0
Филипп Монтанье 1 0

Результаты матчей

Монпелье
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Тулуза
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

9
8
Монпелье
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Тулуза
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

22
11

Волевые поражения

15
24
Монпелье
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
27% (8)
33% (10)
Тулуза
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
33% (10)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
23% (7)
33% (10)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

27
14

Волевые поражения

24
32

Голы по времени матча

Забито

25
21
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
3
12%
3
14%
1-15
5
20%
2
10%
16-30
2
8%
5
24%
31-45
3
12%
5
24%
46-60
5
20%
3
14%
61-75
7
28%
3
14%
76-90

Пропущено

25
29
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
3
12%
5
17%
1-15
1
4%
2
7%
16-30
6
24%
3
10%
31-45
3
12%
8
28%
46-60
3
12%
4
14%
61-75
9
36%
7
24%
76-90

Забито

22
26
12 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
8
36%
2
8%
1-15
2
9%
6
23%
16-30
2
9%
7
27%
31-45
1
5%
5
19%
46-60
4
18%
4
15%
61-75
5
23%
2
8%
76-90

Пропущено

24
22
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
4
17%
3
14%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
5
21%
2
9%
31-45
3
13%
5
23%
46-60
5
21%
3
14%
61-75
4
17%
8
36%
76-90

Забито

47
47
22 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 13
5 Не забивали 7
11
23%
5
11%
1-15
7
15%
8
17%
16-30
4
9%
12
26%
31-45
4
9%
10
21%
46-60
9
19%
7
15%
61-75
12
26%
5
11%
76-90

Пропущено

49
51
22 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 35
14 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 25
7
14%
8
16%
1-15
4
8%
3
6%
16-30
11
22%
5
10%
31-45
6
12%
13
25%
46-60
8
16%
7
14%
61-75
13
27%
15
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Клермон 2:1 Аяччо - Монпелье 0:1 Монпелье - Анже 5:0
Монпелье - Ланс 1:1 Труа - Монпелье 0:1 Монпелье - Брест 3:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 1:3 Осер - Монпелье 0:2 Монпелье - Нант 0:3 Ницца - Монпелье 6:1 По - Монпелье 2:1 Монпелье - Марсель 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Родез 5:0 Монпелье - Ланс 1:2 Монпелье - Реймс 1:1 Клермон - Монпелье 1:1
Тулуза
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Анси - Тулуза 1:2 Брест - Тулуза 3:1 Тулуза - Родез 4:0 Тулуза - Лилль 0:2
Анже - Тулуза 0:2 Тулуза - Клермон 0:1 Тулуза - Родез 6:1 Реймс - Тулуза 3:0 Тулуза - Марсель 2:3 Тулуза - Ренн 3:1 Тулуза - Реймс 3:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Тулуза - Труа 4:1 Страсбург - Тулуза 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Тулуза - Брест 1:1 Осер - Тулуза 0:5 Ланьон - Тулуза 1:7 Тулуза - Аяччо 2:0 Марсель - Тулуза 6:1

Результаты матчей

Монпелье
Тулуза

Точный счет

1:2
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
7
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 47%
2
7 раз 23%
0
5 раз 17%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
10 раз 33%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
4
6
10
1.5
8
7
3
13
2.5
4
11
1
15
3.5
2
13
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
3
5
9
1.5
5
10
1
13
2.5
2
13
1
13
3.5
1
14
1
13
4.5
1
14
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
23
7
11
19
1.5
13
17
4
26
2.5
6
24
2
28
3.5
3
27
2
28
4.5
1
29
1
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 30 22 3 5 70 - 29 69
2.
Ланс
 Заявка 30 18 9 3 50 - 22 63
3.
Марсель
 Заявка 29 18 6 5 54 - 29 60
4.
Монако
 2:0 Заявка 30 18 6 6 63 - 40 60
5.
Лилль
 Заявка 30 15 7 8 54 - 38 52
6.
Ренн
 Заявка 30 15 5 10 48 - 33 50
7.
Лион
 Заявка 30 13 8 9 47 - 33 47
8.
Реймс
 Заявка 30 11 14 5 40 - 29 47
9.
Ницца
 Заявка 30 11 12 7 38 - 28 45
10.
Лорьян
 Заявка 29 12 8 9 42 - 40 44
11.
Клермон
 Заявка 30 11 7 12 31 - 41 40
12.
Тулуза
 Заявка 30 11 5 14 46 - 52 38
13.
Монпелье
 Заявка 30 11 4 15 46 - 50 37
14.
Нант
 0:2 Заявка 30 6 12 12 30 - 42 30
15.
Осер
 Заявка 30 7 8 15 27 - 51 29
16.
Брест
 Заявка 30 6 10 14 34 - 48 28
17.
Страсбург
 Заявка 30 5 11 14 38 - 52 26
18.
Труа
 Заявка 30 4 9 17 38 - 64 21
19.
Аяччо
 Заявка 30 6 3 21 21 - 55 21
20.
Анже
 Заявка 30 3 5 22 23 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 15 13 1 1 31 - 11 40
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 2 2 34 - 18 35
3.
Ренн
 Заявка 15 11 0 4 30 - 12 33
4.
Лилль
 Заявка 15 9 4 2 31 - 22 31
5.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
6.
Реймс
 Заявка 15 7 5 3 24 - 16 26
7.
Монако
 2:0 Заявка 15 8 2 5 33 - 26 26
8.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
9.
Лорьян
 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
10.
Тулуза
 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 Заявка 15 5 6 4 18 - 14 21
12.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 25 - 25 20
13.
Нант
 0:2 Заявка 15 4 6 5 15 - 19 18
14.
Клермон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 26 18
15.
Осер
 Заявка 14 4 5 5 12 - 20 17
16.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
17.
Брест
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
18.
Труа
 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 Заявка 15 3 1 11 9 - 25 10
20.
Анже
 Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 1 3 36 - 11 34
3.
Монако
 2:0 Заявка 15 10 4 1 30 - 14 34
4.
Ницца
 Заявка 15 6 6 3 20 - 14 24
5.
Ланс
 Заявка 15 5 8 2 19 - 11 23
6.
Клермон
 Заявка 15 6 4 5 18 - 15 22
7.
Лилль
 Заявка 15 6 3 6 23 - 16 21
8.
Лион
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
9.
Реймс
 Заявка 15 4 9 2 16 - 13 21
10.
Лорьян
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
11.
Ренн
 Заявка 15 4 5 6 18 - 21 17
12.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
13.
Тулуза
 Заявка 15 5 1 9 21 - 29 16
14.
Брест
 Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14
15.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
16.
Нант
 0:2 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
17.
Аяччо
 Заявка 15 3 2 10 12 - 30 11
18.
Страсбург
 Заявка 15 2 5 8 20 - 30 11
19.
Труа
 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 18 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Реймс Каюсте Йенс 1 8
Аяччо Диалло Исмаэль 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 91'
    Игрок из команды Монпелье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 91'
    Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Удар от ворот произведет Монпелье
  • Фол, нарушение
    90'
    Судья сигнализирует, что Леруа Лео из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Сьерро Венсан
  • 90'
    Контроль мяча: Монпелье: 51%, Тулуза: 49%.
  • 90'
    Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 89'
    Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Монпелье 71.9% (87)
    X 20.7% (25)
    Тулуза 7.4% (9)
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    Где смотреть матч Монпелье 1:2 Тулуза онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 1:2 Тулуза

    Исход игры
    Монпелье
    71.9% (87)
    Ничья
    20.7% (25)
    Тулуза
    7.4% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.14% (61)
    Меньше
    47.86% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    69.23% (81)
    Нет
    30.77% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Монпелье
    41.3% (50)
    1:0 Монпелье
    21.5% (26)
    1:1 Ничья
    16.5% (20)
    2:0 Монпелье
    5.8% (7)
    1:2 Тулуза
    5% (6)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    3:1 Монпелье
    1.7% (2)
    0:1 Тулуза
    1.7% (2)
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