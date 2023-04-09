Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Anthony Rouault выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Тулуза

45' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Удар от ворот произведет Тулуза

44' Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Удар от ворот произведет Монпелье

42' Онаиву Адо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Деслер Миккел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Удар от ворот произведет Монпелье

41' Даллинга Тийс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Хорошую попытку сделал Шаиби Фарес . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Удар от ворот произведет Монпелье

39' Удар от ворот произведет Тулуза

39' Саванье Тежи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Норден Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Сахо Мамаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Каманзи Уоррен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Сахо Мамаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Удар от ворот произведет Монпелье

35' Деслер Миккел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Удар от ворот произведет Монпелье

33' Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе

31' Г О О О О Л - Даллинга Тийс забивает с левой ноги!

29' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе

22' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе

20' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Хорошую попытку сделал Норден Арно . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Вахи Элю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Тулуза

19' Саванье Тежи решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

17' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе

14' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удар от ворот произведет Тулуза

13' Оооо... вот это был удар! Вахи Элю должен был забить с этой позиции.

12' Хорошую попытку сделал Вахи Элю . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Деслер Миккел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Матч возобновлен

9' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

6' Деягере Брехт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

3' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Anthony Rouault выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе

1' Норден Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Тулуза начинает с центра поля