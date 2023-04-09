Тур: 30. Стадион: Стад де ля Моссон. Главный судья: Батта Флоран
0'
0:1
31' ГолДаллинга Тийс
58' Желтая карточкаГенро Денис
70' Желтая карточкаВан ден Бомен Бранко
0:2
85' ГолШаиби Фарес
1:2
88' ГолВахи Элю
90'+4
Ход матча
31'
0:1
58'
85'
0:2
88'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 8
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 19
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
77
Сако
Фалае
75
Сахо
Мамаду
11
Саванье
Тежи
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
21
Вахи
Элю
99
Хазри
Вахби
30
Дюпе
Максим
28
Шаиби
Фарес
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
-
75 Сахо МамадуЗащитник
- Защитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Нападающий
-
21 Вахи ЭлюНападающий
-
99 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Тамаш ТибоЗащитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
- Полузащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Шаиби ФаресПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьетил ХаугВратарь
-
14 Коста ЛоганЗащитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Said Hamulic
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Монпелье
Тулуза
19 матчей
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
31 матч
38.7%
35.5%
25.8%
12 побед 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
32.3%
35.5%
32.2%
10 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.7%
41.9%
19.4%
12 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.5
1.07
Среднее время на гол
60
84
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.27
0.94
Среднее время на гол
71
96
Всего голов
43
31
Голов в среднем за матч
1.39
1
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
64
90
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|13
|0.43
|Саванье Тежи
|10 (5)
|0.33
|Норден Арно
|5
|0.17
|Хазри Вахби
|4
|0.13
|Мауасса Фет
|3
|0.1
|Мавидиди Стефи
|2
|0.07
|Коцца Николя
|2
|0.07
|Жермен Валер
|2
|0.07
|Сент-Люс Тео
|1
|0.03
|Тшато Энзо
|1
|0.03
|Сахо Мамаду
|1
|0.03
|Делайе Саша
|1
|0.03
|Силла Иссиага
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Ферри Жордан
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Фаяд Халил
|0
|0
|Жюльен Кристофер
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|12
|0.4
|Абухляль Закария
|6
|0.2
|Ван ден Бомен Бранко
|5 (4)
|0.17
|Шаиби Фарес
|5
|0.17
|Ратао Рафаэл
|5
|0.17
|Деягере Брехт
|4
|0.13
|Онаиву Адо
|2
|0.07
|Руо Антони
|2
|0.07
|Спирингс Стейн
|2
|0.07
|Деслер Миккел
|1
|0.03
|Хили Рис
|1
|0.03
|Николайсен Расмус
|0
|0
|Диарра Мусса
|0
|0
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Генро Денис
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саванье Тежи
|4
|2
|Ферри Жордан
|5
|1
|Вахи Элю
|5
|1
|Леруа Лео
|6
|0
|Хазри Вахби
|4
|1
|Шотар Жорис
|4
|0
|Жюльен Кристофер
|3
|0
|Норден Арно
|3
|0
|Коцца Николя
|3
|0
|Эстев Максим
|3
|0
|Жермен Валер
|1
|1
|Мавидиди Стефи
|1
|1
|Омлин Йонас
|1
|1
|Фаяд Халил
|1
|1
|Сахо Мамаду
|2
|0
|Сако Фалае
|2
|0
|Суке Арно
|1
|0
|Камара Бингуру
|1
|0
|Куяте Кики
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Тшато Энзо
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николайсен Расмус
|5
|1
|Ван ден Бомен Бранко
|6
|0
|Деслер Миккел
|4
|1
|Деягере Брехт
|5
|0
|Руо Антони
|3
|1
|Абухляль Закария
|4
|0
|Даллинга Тийс
|4
|0
|Силла Иссиага
|3
|0
|Спирингс Стейн
|3
|0
|Генро Денис
|3
|0
|Ратао Рафаэл
|2
|0
|Шаиби Фарес
|2
|0
|Дюпе Максим
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Said Hamulic
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
|Мависса Кристиан
|1
|0
|Филипп Монтанье
|1
|0
Результаты матчей
Монпелье
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Тулуза
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
9
8
Монпелье
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Тулуза
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
22
11
Волевые поражения
15
24
Монпелье
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
27% (8)
33% (10)
Тулуза
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
33% (10)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
23% (7)
33% (10)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
27
14
Волевые поражения
24
32
Голы по времени матча
Забито
25
21
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
3
12%
3
14%
1-15
5
20%
2
10%
16-30
2
8%
5
24%
31-45
3
12%
5
24%
46-60
5
20%
3
14%
61-75
7
28%
3
14%
76-90
Пропущено
25
29
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
3
12%
5
17%
1-15
1
4%
2
7%
16-30
6
24%
3
10%
31-45
3
12%
8
28%
46-60
3
12%
4
14%
61-75
9
36%
7
24%
76-90
Забито
22
26
12 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
8
36%
2
8%
1-15
2
9%
6
23%
16-30
2
9%
7
27%
31-45
1
5%
5
19%
46-60
4
18%
4
15%
61-75
5
23%
2
8%
76-90
Пропущено
24
22
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
4
17%
3
14%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
5
21%
2
9%
31-45
3
13%
5
23%
46-60
5
21%
3
14%
61-75
4
17%
8
36%
76-90
Забито
47
47
22 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 13
5 Не забивали 7
11
23%
5
11%
1-15
7
15%
8
17%
16-30
4
9%
12
26%
31-45
4
9%
10
21%
46-60
9
19%
7
15%
61-75
12
26%
5
11%
76-90
Пропущено
49
51
22 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 35
14 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 25
7
14%
8
16%
1-15
4
8%
3
6%
16-30
11
22%
5
10%
31-45
6
12%
13
25%
46-60
8
16%
7
14%
61-75
13
27%
15
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Клермон 2:1 Аяччо - Монпелье 0:1 Монпелье - Анже 5:0
Монпелье - Ланс 1:1 Труа - Монпелье 0:1 Монпелье - Брест 3:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 1:3 Осер - Монпелье 0:2 Монпелье - Нант 0:3 Ницца - Монпелье 6:1 По - Монпелье 2:1 Монпелье - Марсель 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Родез 5:0 Монпелье - Ланс 1:2 Монпелье - Реймс 1:1 Клермон - Монпелье 1:1
Тулуза
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Анси - Тулуза 1:2 Брест - Тулуза 3:1 Тулуза - Родез 4:0 Тулуза - Лилль 0:2
Анже - Тулуза 0:2 Тулуза - Клермон 0:1 Тулуза - Родез 6:1 Реймс - Тулуза 3:0 Тулуза - Марсель 2:3 Тулуза - Ренн 3:1 Тулуза - Реймс 3:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Тулуза - Труа 4:1 Страсбург - Тулуза 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Тулуза - Брест 1:1 Осер - Тулуза 0:5 Ланьон - Тулуза 1:7 Тулуза - Аяччо 2:0 Марсель - Тулуза 6:1
Результаты матчей
Монпелье
Тулуза
Точный счет
1:2
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
7
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 47%
2
7 раз 23%
0
5 раз 17%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
10 раз 33%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Монпелье
Тулуза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
114
610
87
313
411
115
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
123
59
510
113
213
113
114
113
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
237
1119
1317
426
624
228
327
228
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|22
|3
|5
|70 - 29
|69
|2.
|Заявка
|30
|18
|9
|3
|50 - 22
|63
|3.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|54 - 29
|60
|4.
|2:0 Заявка
|30
|18
|6
|6
|63 - 40
|60
|5.
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|54 - 38
|52
|6.
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|48 - 33
|50
|7.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|47 - 33
|47
|8.
|Заявка
|30
|11
|14
|5
|40 - 29
|47
|9.
|Заявка
|30
|11
|12
|7
|38 - 28
|45
|10.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|42 - 40
|44
|11.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|31 - 41
|40
|12.
|Заявка
|30
|11
|5
|14
|46 - 52
|38
|13.
|Заявка
|30
|11
|4
|15
|46 - 50
|37
|14.
|0:2 Заявка
|30
|6
|12
|12
|30 - 42
|30
|15.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|27 - 51
|29
|16.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|34 - 48
|28
|17.
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|38 - 52
|26
|18.
|Заявка
|30
|4
|9
|17
|38 - 64
|21
|19.
|Заявка
|30
|6
|3
|21
|21 - 55
|21
|20.
|Заявка
|30
|3
|5
|22
|23 - 64
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|34 - 18
|35
|3.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|30 - 12
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|31 - 22
|31
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|23 - 12
|26
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 16
|26
|7.
|2:0 Заявка
|15
|8
|2
|5
|33 - 26
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|9.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 15
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 23
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 14
|21
|12.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 25
|20
|13.
|0:2 Заявка
|15
|4
|6
|5
|15 - 19
|18
|14.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 26
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 20
|17
|16.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|17.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|16 - 24
|12
|19.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|9 - 25
|10
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 10
|35
|2.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|36 - 11
|34
|3.
|2:0 Заявка
|15
|10
|4
|1
|30 - 14
|34
|4.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|5.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|19 - 11
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 15
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 16
|21
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 21
|21
|9.
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|16 - 13
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 21
|17
|12.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|13.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|21 - 29
|16
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 25
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 31
|12
|16.
|0:2 Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 23
|12
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 30
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 30
|11
|19.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|22 - 40
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 33
|5
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|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|18 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 8
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 8
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монпелье 1:2 Тулуза
Исход игры
Монпелье
71.9% (87)
Ничья
20.7% (25)
Тулуза
7.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
52.14% (61)
Меньше
47.86% (56)
Обе команды забьют
Да
69.23% (81)
Нет
30.77% (36)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
41.3% (50)
1:0 Монпелье
21.5% (26)
1:1 Ничья
16.5% (20)
2:0 Монпелье
5.8% (7)
1:2 Тулуза
5% (6)
2:2 Ничья
1.7% (2)
3:1 Монпелье
1.7% (2)
0:1 Тулуза
1.7% (2)
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