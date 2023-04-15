Отдавал проникающий пас в штрафную соперника Кадержабек на ход Бебу, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.

Крамарич забросил в штрафную соперника, уда ворвался Бебу и пробил по воротам, но мяч от ноги Де Лигта полетела на угловой.

С углового навесил на ближнюю штангу Штиллер, но здесь выиграл борьбу Упамекано и вынес мяч головой подальше от ворот.

С угла поля теперь уже подавал Киммих и навесил на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.

С дальней дистанции пробил по воротам Гнабри после скидки от Сане, но мяч полетел немного выше перекладины.

Тонко отдавал в штрафную соперника Мюллер на ход Коману, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе против Брукса.

37' Перехватил мяч на чужой половине поля Гнабри после ошибки защитника и тут же пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.

36' Ворвался в штрафную соперника Мюллер, но в борьбе с защитником оказался на газоне. Судья не стал здесь назначать пенальти.

35' С правого фланга прострелил вдоль ворот Сане в штрафную на Мюллера, но тому пробить по воротам в борьбе с защитником не удлалось.

34' В центре поля Де Лигт руками уложил на газон Бебу в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Хоффенхайма".

33' Накрутил соперника на фланге финтом Мюллер и навесил на дальнюю штангу, но здесь на выходе забрал мяч в свои руки Бауманн.

32' Со штрафного навесил на дальнюю штангу Киммих, но здесь Гайгер выиграл верх и вынес сферу на угловой.

31' Теперь уже сам Коман получил по ногам в борьбе с защитником. Опасный стандарт исполнять будут футболисты "Баварии".