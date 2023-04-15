Тур: 28. Стадион: Альянц Арена. Главный судья: Данкерт Бастиан
1:0
Перерыв
Ход матча
17'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Зоммер
Янн
22
Канселу
Жоау
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
23
Брукс
Джон
9
Бебу
Ила
- Основной состав
-
27 Зоммер ЯннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Канселу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
-
20 Сарр БунаЗащитник
-
23 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Тель МатисПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Мане СадиоНападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
-
29 Сков РобертЗащитник
-
34 Нсоки СтенлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Бавария
Хоффенхайм
23 матча
91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.6%
21.7%
8.7%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
8.7%
21.7%
16 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 8 ничьих 5 побед
31 матч
67.7%
19.4%
12.9%
21 победа 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
51.6%
35.5%
12.9%
16 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
51.6%
32.3%
16.1%
16 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
49
25
Голов в среднем за матч
3.06
1.67
Среднее время на гол
29
54
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1
0.94
Среднее время на гол
90
96
Всего голов
64
40
Голов в среднем за матч
2.06
1.29
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
43
69
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусиала Джамал
|11
|0.39
|Чупо-Мотинг Эрик
|10
|0.36
|Гнабри Серж
|9 (1)
|0.32
|Сане Лерой
|7
|0.25
|Мюллер Томас
|6
|0.21
|Коман Кингсли
|6
|0.21
|Мане Садио
|6 (1)
|0.21
|Киммих Йозуа
|4
|0.14
|Павар Бенжамен
|4
|0.14
|Тель Матис
|4
|0.14
|Горецка Леон
|3
|0.11
|Де Лигт Маттейс
|3
|0.11
|Дэвис Альфонсо
|1
|0.04
|Канселу Жоау
|1
|0.04
|Забитцер Марсель
|1
|0.04
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
|Упамекано Дайо
|0
|0
|Gabriel Vidovic
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Андрей
|8 (2)
|0.29
|Баумгартнер Кристоф
|6
|0.21
|Даббур Мунас
|5
|0.18
|Бебу Ила
|4 (1)
|0.14
|Сков Роберт
|3 (2)
|0.11
|Кабак Озан
|2
|0.07
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0.07
|Гайгер Деннис
|1
|0.04
|Кадержабек Павел
|1
|0.04
|Прёмель Гриша
|1
|0.04
|Штиллер Анджело
|1
|0.04
|Нсоки Стенли
|1
|0.04
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0.04
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Руди Себастьян
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киммих Йозуа
|5
|1
|Упамекано Дайо
|5
|1
|Горецка Леон
|4
|0
|Сане Лерой
|4
|0
|Павар Бенжамен
|4
|0
|Де Лигт Маттейс
|4
|0
|Юлиан Нагельсман
|3
|0
|Коман Кингсли
|1
|1
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Мане Садио
|2
|0
|Тель Матис
|2
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Канселу Жоау
|1
|0
|Эрнандес Люка
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабак Озан
|10
|2
|Гайгер Деннис
|9
|0
|Фогт Кевин
|8
|0
|Акпогума Кевин
|8
|0
|Баумгартнер Кристоф
|7
|0
|Даббур Мунас
|2
|1
|Брукс Джон
|3
|0
|Прёмель Гриша
|3
|0
|Пош Штефан
|1
|1
|Руди Себастьян
|2
|0
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|Нсоки Стенли
|2
|0
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0
|Крамарич Андрей
|1
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Кадержабек Павел
|1
|0
|Бебу Ила
|1
|0
|Сков Роберт
|1
|0
|Самассеку Диади
|1
|0
|Андре Брейтенрейтер
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
85% (11)
0% (0)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Хоффенхайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
5
9
Бавария
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (4)
71% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Хоффенхайм
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
16
Волевые поражения
30
14
Бавария
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (11)
15% (4)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
30% (8)
26% (7)
Хоффенхайм
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
15
17
Волевые поражения
35
23
Голы по времени матча
Забито
42
17
26 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
5
12%
2
12%
1-15
8
19%
2
12%
16-30
13
31%
5
29%
29%
31-45
5
12%
6
35%
46-60
3
7%
0
0%
61-75
8
19%
2
12%
76-90
Пропущено
14
23
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
4
29%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
14%
4
17%
31-45
2
14%
1
4%
46-60
2
14%
3
13%
61-75
4
29%
7
30%
76-90
Забито
33
20
24 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
7
21%
2
10%
1-15
5
15%
2
10%
16-30
12
36%
5
25%
31-45
4
12%
3
15%
46-60
2
6%
2
10%
61-75
3
9%
6
30%
76-90
Пропущено
17
23
5 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
12%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
18%
4
17%
31-45
4
24%
4
17%
46-60
4
24%
1
4%
61-75
4
24%
6
26%
76-90
Забито
75
37
50 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 19
20 Забивали первыми 11
1 Не забивали 6
12
16%
4
11%
1-15
13
17%
4
11%
16-30
25
33%
10
27%
31-45
9
12%
9
24%
46-60
5
7%
2
5%
61-75
11
15%
8
22%
76-90
Пропущено
31
46
11 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 23
6
19%
8
17%
1-15
0
0%
8
17%
16-30
5
16%
8
17%
31-45
6
19%
5
11%
46-60
6
19%
4
9%
61-75
8
26%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Манчестер Сити - Бавария 3:0 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Бавария - Боруссия Д 4:2
Байер Л - Бавария 2:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Бавария - ПСЖ 2:0 Штутгарт - Бавария 1:2 Бавария - Унион Берлин 3:0 Боруссия М - Бавария 3:2 ПСЖ - Бавария 0:1 Бавария - Бохум 3:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Майнц - Бавария 0:4 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Бавария - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 4:4 Шальке 04 - Бавария 0:2 Бавария - Вердер 6:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Вердер - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Герта 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1
Майнц - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Бохум - Хоффенхайм 5:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Серветт - Хоффенхайм 1:3 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 3:3 Хоффенхайм - Мюнхен-1860 3:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 4:3 Хоффенхайм - Вольфсбург 1:2
Результаты матчей
Бавария
Хоффенхайм
Точный счет
1:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
6
2 раза 15%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
3:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 26%
2
7 раз 26%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
6
3 раза 11%
5
2 раза 7%
0
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Бавария
Хоффенхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
59
85
311
67
113
49
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
103
95
58
410
211
311
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
261
Больше Меньше
216
198
1017
1215
522
918
126
621
423
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|28
|18
|7
|3
|78 - 29
|61
|2.
|2:0 Заявка
|28
|19
|2
|7
|61 - 36
|59
|3.
|3:1 Заявка
|28
|15
|6
|7
|53 - 34
|51
|4.
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|42 - 30
|51
|5.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|39 - 36
|47
|6.
|1:0 Заявка
|28
|12
|8
|8
|46 - 38
|44
|7.
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|51 - 41
|43
|8.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|48 - 40
|41
|9.
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|46 - 36
|39
|10.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|42 - 44
|35
|11.
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|42 - 52
|32
|12.
|0:1 Заявка
|28
|7
|10
|11
|36 - 46
|31
|13.
|1:3 Заявка
|28
|8
|5
|15
|36 - 53
|29
|14.
|0:1 Заявка
|28
|8
|4
|16
|37 - 47
|28
|15.
|Заявка
|27
|8
|2
|17
|30 - 60
|26
|16.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|26 - 52
|24
|17.
|0:2 Заявка
|28
|5
|8
|15
|32 - 49
|23
|18.
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|33 - 55
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|13
|11
|1
|1
|38 - 13
|34
|2.
|1:0 Заявка
|14
|10
|4
|0
|44 - 13
|34
|3.
|3:1 Заявка
|14
|10
|2
|2
|31 - 14
|32
|4.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|24 - 8
|31
|5.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|22 - 12
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 17
|27
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 15
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|30 - 19
|23
|9.
|1:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|25 - 17
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|20 - 24
|19
|11.
|0:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 15
|19
|12.
|1:3 Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 20
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|28 - 22
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 21
|17
|15.
|0:1 Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|16.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|23 - 23
|16
|17.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 33
|16
|18.
|0:2 Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 18
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|34 - 16
|27
|2.
|2:0 Заявка
|15
|8
|1
|6
|23 - 23
|25
|3.
|1:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 21
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 14
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 22
|20
|6.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 24
|19
|8.
|3:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|9.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 25
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 29
|16
|11.
|0:1 Заявка
|14
|2
|6
|6
|15 - 31
|12
|12.
|0:1 Заявка
|14
|3
|2
|9
|17 - 24
|11
|13.
|1:3 Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 33
|11
|14.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|7 - 19
|8
|15.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 27
|8
|16.
|0:2 Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 31
|8
|17.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 36
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 34
|5
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (4)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|12 (10)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 8
|Боруссия М
|Коне Куадио
|10
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|9
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бавария 1:0 Хоффенхайм
Исход игры
Бавария
97% (128)
Ничья
1.5% (2)
Хоффенхайм
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
65.57% (80)
Меньше
34.43% (42)
Обе команды забьют
Да
52.46% (64)
Нет
47.54% (58)
Популярный счёт
2:0 Бавария
31.1% (41)
3:1 Бавария
30.3% (40)
3:0 Бавария
11.4% (15)
2:1 Бавария
10.6% (14)
4:1 Бавария
3.8% (5)
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