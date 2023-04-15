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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Данкерт Бастиан
Бавария
1:0
Перерыв
Хоффенхайм
0'
1:0
17' Гол
Павар Бенжамен

Ход матча

17'
Павар Бенжамен
(Коман Кингсли)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 130
Бавария 96.9% (126)
X 1.5% (2)
Хоффенхайм 1.5% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Бавария
Ничья
Хоффенхайм
1.22
9.70
9.00
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27
Зоммер
Янн
5
Павар
Бенжамен
2
Упамекано
Дайо
4
Де
Лигт
Маттейс
22
Канселу
Жоау
6
Киммих
Йозуа
8
Горецка
Леон
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
11
Коман
Кингсли
7
Гнабри
Серж
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
23
Брукс
Джон
25
Акпогума
Кевин
3
Кадержабек
Павел
27
Крамарич
Андрей
8
Гайгер
Деннис
13
Штиллер
Анджело
11
Анхелиньо
Хосе
9
Бебу
Ила
14
Баумгартнер
Кристоф
Бавария
4-2-3-1
Хоффенхайм
3-5-2

История личных встреч

Бавария
Хоффенхайм

23 матча

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.6%
21.7%
8.7%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
8.7%
21.7%
16 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 8 ничьих 5 побед

31 матч

67.7%
19.4%
12.9%
21 победа 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

51.6%
35.5%
12.9%
16 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

51.6%
32.3%
16.1%
16 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

Б
0:2
Б
1:1
Б
4:0
Б
4:1
Б
4:1
Б
0:6
К
4:3
Б
1:2
Б
1:3
Б
3:1
Б
5:2
Б
2:0
ТК
1:0
Б
1:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
4:0
Б
3:3
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:0
Б
7:1
Б
0:0
Б
4:0
Б
1:2
Б
2:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
2:1

Голы

Всего голов

49
25

Голов в среднем за матч

3.06
1.67

Среднее время на гол

29
54

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1
0.94

Среднее время на гол

90
96

Всего голов

64
40

Голов в среднем за матч

2.06
1.29

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

43
69

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусиала Джамал 11 0.39
Чупо-Мотинг Эрик 10 0.36
Гнабри Серж 9 (1) 0.32
Сане Лерой 7 0.25
Мюллер Томас 6 0.21
Коман Кингсли 6 0.21
Мане Садио 6 (1) 0.21
Киммих Йозуа 4 0.14
Павар Бенжамен 4 0.14
Тель Матис 4 0.14
Горецка Леон 3 0.11
Де Лигт Маттейс 3 0.11
Дэвис Альфонсо 1 0.04
Канселу Жоау 1 0.04
Забитцер Марсель 1 0.04
Мазрауи Нуссаир 0 0
Упамекано Дайо 0 0
Gabriel Vidovic 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 8 (2) 0.29
Баумгартнер Кристоф 6 0.21
Даббур Мунас 5 0.18
Бебу Ила 4 (1) 0.14
Сков Роберт 3 (2) 0.11
Кабак Озан 2 0.07
Рюттер Жоржиньо 2 0.07
Гайгер Деннис 1 0.04
Кадержабек Павел 1 0.04
Прёмель Гриша 1 0.04
Штиллер Анджело 1 0.04
Нсоки Стенли 1 0.04
Ларсен Якоб-Бруун 1 0.04
Анхелиньо Хосе 0 0
Руди Себастьян 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киммих Йозуа 5 1
Упамекано Дайо 5 1
Горецка Леон 4 0
Сане Лерой 4 0
Павар Бенжамен 4 0
Де Лигт Маттейс 4 0
Юлиан Нагельсман 3 0
Коман Кингсли 1 1
Забитцер Марсель 2 0
Мане Садио 2 0
Тель Матис 2 0
Ульрайх Свен 1 0
Зоммер Янн 1 0
Канселу Жоау 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Станишич Йосип 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Ваннер Пауль 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабак Озан 10 2
Гайгер Деннис 9 0
Фогт Кевин 8 0
Акпогума Кевин 8 0
Баумгартнер Кристоф 7 0
Даббур Мунас 2 1
Брукс Джон 3 0
Прёмель Гриша 3 0
Пош Штефан 1 1
Руди Себастьян 2 0
Анхелиньо Хосе 2 0
Нсоки Стенли 2 0
Рюттер Жоржиньо 2 0
Крамарич Андрей 1 0
Бауманн Оливер 1 0
Кадержабек Павел 1 0
Бебу Ила 1 0
Сков Роберт 1 0
Самассеку Диади 1 0
Андре Брейтенрейтер 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
85% (11)
0% (0)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Хоффенхайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

5
9
Бавария
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (4)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Хоффенхайм
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
16

Волевые поражения

30
14
Бавария
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (11)
15% (4)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
30% (8)
26% (7)
Хоффенхайм
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

15
17

Волевые поражения

35
23

Голы по времени матча

Забито

42
17
26 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
5
12%
2
12%
1-15
8
19%
2
12%
16-30
13
31%
5
29%
29%
31-45
5
12%
6
35%
46-60
3
7%
0
0%
61-75
8
19%
2
12%
76-90

Пропущено

14
23
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
4
29%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
14%
4
17%
31-45
2
14%
1
4%
46-60
2
14%
3
13%
61-75
4
29%
7
30%
76-90

Забито

33
20
24 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
7
21%
2
10%
1-15
5
15%
2
10%
16-30
12
36%
5
25%
31-45
4
12%
3
15%
46-60
2
6%
2
10%
61-75
3
9%
6
30%
76-90

Пропущено

17
23
5 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
12%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
18%
4
17%
31-45
4
24%
4
17%
46-60
4
24%
1
4%
61-75
4
24%
6
26%
76-90

Забито

75
37
50 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 19
20 Забивали первыми 11
1 Не забивали 6
12
16%
4
11%
1-15
13
17%
4
11%
16-30
25
33%
10
27%
31-45
9
12%
9
24%
46-60
5
7%
2
5%
61-75
11
15%
8
22%
76-90

Пропущено

31
46
11 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 23
6
19%
8
17%
1-15
0
0%
8
17%
16-30
5
16%
8
17%
31-45
6
19%
5
11%
46-60
6
19%
4
9%
61-75
8
26%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Манчестер Сити - Бавария 3:0 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Бавария - Боруссия Д 4:2
Байер Л - Бавария 2:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Бавария - ПСЖ 2:0 Штутгарт - Бавария 1:2 Бавария - Унион Берлин 3:0 Боруссия М - Бавария 3:2 ПСЖ - Бавария 0:1 Бавария - Бохум 3:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Майнц - Бавария 0:4 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Бавария - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 4:4 Шальке 04 - Бавария 0:2 Бавария - Вердер 6:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Вердер - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Герта 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1
Майнц - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Бохум - Хоффенхайм 5:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Серветт - Хоффенхайм 1:3 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 3:3 Хоффенхайм - Мюнхен-1860 3:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 4:3 Хоффенхайм - Вольфсбург 1:2

Результаты матчей

Бавария
Хоффенхайм

Точный счет

1:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
6
2 раза 15%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
3:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 26%
2
7 раз 26%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
6
3 раза 11%
5
2 раза 7%
0
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Бавария
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
1.5
Больше Меньше
5
9
8
5
2.5
3
11
6
7
3.5
1
13
4
9
4.5
2
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
3
9
5
1.5
5
8
4
10
2.5
2
11
3
11
3.5
2
12
4.5
2
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
1
0.5
Больше Меньше
21
6
19
8
1.5
10
17
12
15
2.5
5
22
9
18
3.5
1
26
6
21
4.5
4
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:0 Заявка 28 18 7 3 78 - 29 61
2.
Боруссия Д
 2:0 Заявка 28 19 2 7 61 - 36 59
3.
РБ Лейпциг
 3:1 Заявка 28 15 6 7 53 - 34 51
4.
Унион Берлин
 Заявка 27 15 6 6 42 - 30 51
5.
Фрайбург
 Заявка 27 13 8 6 39 - 36 47
6.
Майнц
 1:0 Заявка 28 12 8 8 46 - 38 44
7.
Байер Л
 Заявка 27 13 4 10 51 - 41 43
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 27 11 8 8 48 - 40 41
9.
Вольфсбург
 Заявка 27 10 9 8 46 - 36 39
10.
Боруссия М
 Заявка 27 9 8 10 42 - 44 35
11.
Вердер
 Заявка 27 9 5 13 42 - 52 32
12.
Кёльн
 0:1 Заявка 28 7 10 11 36 - 46 31
13.
Аугсбург
 1:3 Заявка 28 8 5 15 36 - 53 29
14.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 28 8 4 16 37 - 47 28
15.
Бохум
 Заявка 27 8 2 17 30 - 60 26
16.
Шальке 04
 Заявка 28 5 9 14 26 - 52 24
17.
Штутгарт
 0:2 Заявка 28 5 8 15 32 - 49 23
18.
Герта
 Заявка 28 5 7 16 33 - 55 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 2:0 Заявка 13 11 1 1 38 - 13 34
2.
Бавария
 1:0 Заявка 14 10 4 0 44 - 13 34
3.
РБ Лейпциг
 3:1 Заявка 14 10 2 2 31 - 14 32
4.
Унион Берлин
 Заявка 13 9 4 0 24 - 8 31
5.
Фрайбург
 Заявка 14 8 4 2 22 - 12 28
6.
Боруссия М
 Заявка 14 8 3 3 29 - 17 27
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
8.
Байер Л
 Заявка 14 7 2 5 30 - 19 23
9.
Майнц
 1:0 Заявка 14 5 6 3 25 - 17 21
10.
Бохум
 Заявка 13 6 1 6 20 - 24 19
11.
Кёльн
 0:1 Заявка 14 5 4 5 21 - 15 19
12.
Аугсбург
 1:3 Заявка 14 5 3 6 14 - 20 18
13.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 6 3 28 - 22 18
14.
Герта
 Заявка 14 4 5 5 19 - 21 17
15.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
16.
Вердер
 Заявка 14 5 1 8 23 - 23 16
17.
Шальке 04
 Заявка 15 4 4 7 19 - 33 16
18.
Штутгарт
 0:2 Заявка 14 4 3 7 16 - 18 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:0 Заявка 14 8 3 3 34 - 16 27
2.
Боруссия Д
 2:0 Заявка 15 8 1 6 23 - 23 25
3.
Майнц
 1:0 Заявка 14 7 2 5 21 - 21 23
4.
Вольфсбург
 Заявка 14 6 3 5 18 - 14 21
5.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 21 - 22 20
6.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
7.
Фрайбург
 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
8.
РБ Лейпциг
 3:1 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 25 17
10.
Вердер
 Заявка 13 4 4 5 19 - 29 16
11.
Кёльн
 0:1 Заявка 14 2 6 6 15 - 31 12
12.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 14 3 2 9 17 - 24 11
13.
Аугсбург
 1:3 Заявка 14 3 2 9 22 - 33 11
14.
Шальке 04
 Заявка 13 1 5 7 7 - 19 8
15.
Боруссия М
 Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
16.
Штутгарт
 0:2 Заявка 14 1 5 8 16 - 31 8
17.
Бохум
 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
18.
Герта
 Заявка 14 1 2 11 14 - 34 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (4)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 12 (10)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Боруссия М Коне Куадио 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне "Баварии".
  • 44'
    Тонко отдавал в штрафную соперника Мюллер на ход Коману, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе против Брукса.
  • 43'
    С дальней дистанции пробил по воротам Гнабри после скидки от Сане, но мяч полетел немного выше перекладины.
  • 41'
    С угла поля теперь уже подавал Киммих и навесил на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 40'
    С углового навесил на ближнюю штангу Штиллер, но здесь выиграл борьбу Упамекано и вынес мяч головой подальше от ворот.
  • Угловой
    39'
    Крамарич забросил в штрафную соперника, уда ворвался Бебу и пробил по воротам, но мяч от ноги Де Лигта полетела на угловой.
  • 38'
    Отдавал проникающий пас в штрафную соперника Кадержабек на ход Бебу, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.
  • 37'
    Перехватил мяч на чужой половине поля Гнабри после ошибки защитника и тут же пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.
  • 36'
    Ворвался в штрафную соперника Мюллер, но в борьбе с защитником оказался на газоне. Судья не стал здесь назначать пенальти.
  • 35'
    С правого фланга прострелил вдоль ворот Сане в штрафную на Мюллера, но тому пробить по воротам в борьбе с защитником не удлалось.
  • 34'
    В центре поля Де Лигт руками уложил на газон Бебу в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Хоффенхайма".
  • 33'
    Накрутил соперника на фланге финтом Мюллер и навесил на дальнюю штангу, но здесь на выходе забрал мяч в свои руки Бауманн.
  • Угловой
    32'
    Со штрафного навесил на дальнюю штангу Киммих, но здесь Гайгер выиграл верх и вынес сферу на угловой.
  • Фол, нарушение
    31'
    Теперь уже сам Коман получил по ногам в борьбе с защитником. Опасный стандарт исполнять будут футболисты "Баварии".
  • 30'
    С правого фланга прострелил в центр штрафной Сане. Здесь пытался пробить по воротам Коман, но нарушил он правила в борьбе с защитником.
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    • 29'
      Проникающий пас исполнял Гайгер в штрафную соперника на ход Баумгартнеру, но тот не смог догнать сферу в пределах поля.
    • 28'
      Оторвался от соперника по флангу Анхелиньо и подал в центр штрафной, но здесь спокойно Упамекано сбросил мяч в руки голкиперу.
    • 27'
      Долго катают мяч гости в центре поля, пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.
    • 26'
      Со штрафного навесил Гайгер на дальнюю штангу, где пробивал головой Крамарич, но мяч полетел немного неточно.
    • 25'
      На чужой половине поля грамотно подставился Бебу и заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • 24'
      Пробивал по воротам с дальней дистанции Мюллера, но мяч рикошетом от спины защитника полетел в руки Бауманну.
    • 23'
      Коман забрасывал в штрафную соперника на ход Сане, но тот с лету пробил точно в спину Акпогуме в подкате.
    • 22'
      Отдавал проникающий пас с правого фланга Сане на ход Гнабри, но того опередил Кабак и вынес сферу за пределы поля.
    • 21'
      Проникающий пас исполнял Коман в штрафную соперника на Гнабри, но тот пробил с разворота точно в защитника.
    • 20'
      В центре поля наступил на ногу Горецке в силовой борьбе Крамарич. Штрафной удар исполнять будут игроки "Баварии".
    • 19'
      Дальний заброс исполнял в штрафную Де Лигт на ход Мюллеру, но тому добраться до мяча не позволил Брукс.
    • Описание гола
      18'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Бенжамен Павар! Смогли хозяева открыть счет в матче. Выиграл подбор у штрафной соперника Гнабри и прострелил на дальнюю штангу, где совсем один оказался Павар и вторым касанием отправил снаряд точно в сетку.
    • Угловой
      17'
      После прострела с фланга от Павара пробил с разворота Гнабри, но мяч Кабак перевел в падении на угловой.
    • 16'
      Зацепился за мяч Гнабри в штрафной соперника и скинул под удар Горецке, но выстрел последнего накрыли защитники.
    • 15'
      Догнал мяч у лицевой линии Павар и тут же подал на угол вратарской, но здесь пробить Сане не позволили защитники.
    • 14'
      Проникающий пас Канселу отдавал в штрафную на Комана, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Брукс.
    • 13'
      С угла поля навесил Канселу на ближнюю штангу, но здесь Кабак выиграл верховую борьбу и вынес мяч в центр поля.
    • Угловой
      12'
      Догнал мяч на правой бровке Павар и прострелил тут же в штрафную, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
    • 11'
      Накрутил соперника на фланге Канселу и навесил на дальнюю штангу, но никого из партнеров здесь не оказалось.
    • 10'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Мюллер и отдал поперек на Гнабри, но тому помешал пробить Брукс в силовой борьбе.
    • 9'
      С центра поля Упамекано забросил в штрафную соперника на ход Гнабри, но в последний момент мяч смог перехватить Кабак.
    • 8'
      Коман в центре поля получил по ногам в подкате от Крамарича. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Баварии".
    • 7'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил по голове Баумгартнер. Потребуется ему помощь медиков.
    • 6'
      Теперь уже Павар пробил с дальней дистанции после поперечного паса от Киммиха, но мяч пролетел над перекладиной.
    • 5'
      Сместился с фланга к линии штрафной Канселу и пробил по воротам, но на пути мяча оказалась спина Брукса.
    • 4'
      С угла поля навесил Анхелиньо на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Де лигт и вынес сферу головой на фланг.
    • 3'
      Убежал сразу же в атаку по флангу Сане и прострелил низом в штрафную, но этот пас перехватили защитники
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе бело-синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток. матч начался!
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бавария 1:0 Хоффенхайм

    Исход игры
    Бавария
    97% (128)
    Ничья
    1.5% (2)
    Хоффенхайм
    1.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.57% (80)
    Меньше
    34.43% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    52.46% (64)
    Нет
    47.54% (58)
    Популярный счёт
    2:0 Бавария
    31.1% (41)
    3:1 Бавария
    30.3% (40)
    3:0 Бавария
    11.4% (15)
    2:1 Бавария
    10.6% (14)
    4:1 Бавария
    3.8% (5)
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    Хоффенхайм
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