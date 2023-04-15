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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Кортус Бенжмани
Кёльн
0:1
Перерыв
Майнц
0'
8' Желтая карточка
Кайнц Флориан
0:1
17' Гол
Ажорк Людовик
35' Желтая карточка
Ажорк Людовик

Ход матча

8'
Кайнц Флориан
 
17'
0:1
Ажорк Людовик
(Видмер Сильван)
35'
 
Ажорк Людовик

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 124
Кёльн 30.6% (38)
X 51.6% (64)
Майнц 17.7% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Майнц
8.90
4.05
3.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
14
Хектор
Йонас
7
Любичич
Деян
6
Мартель
Эрик
17
Шиндлер
Кингсли
11
Кайнц
Флориан
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
27
Центнер
Робин
20
Фернандес
Эдимилсон
16
Бель
Штефан
25
Ханше-Ольсен
Андреас
30
Видмер
Сильван
19
Каси
Антони
8
Баррейро
Леандро
31
Кор
Доминик
9
Онисиво
Карим
6
Стах
Антон
17
Ажорк
Людовик
Кёльн
4-2-3-1
Майнц
3-4-2-1

История личных встреч

Кёльн
Майнц

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед

27 матчей

33.3%
25.9%
40.8%
9 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
25.9%
40.8%
9 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

Б
5:0
Б
3:2
Б
1:1
Б
2:3
Б
0:1
Б
2:2
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
0:0
ТМК
0:3
Б
2:3
ТМК
1:0
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:0
К
0:1
Б
4:0
Б
1:1
Б
4:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
1:0
К
3:1
Б2
2:0
Б2
1:0

Голы

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.64
0.69

Среднее время на гол

55
130

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

1.63
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

44
22

Голов в среднем за матч

1.63
0.81

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

55
110

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схири Эльес 6 0.21
Кайнц Флориан 5 (2) 0.18
Тиггес Штеффен 5 0.18
Майна Линтон 3 0.11
Любичич Деян 3 0.11
Гусенбашич Денис 3 0.11
Адамян Саркис 1 0.04
Тилманн Ян 1 0.04
Зельке Дейви 1 0.04
Шмиц Бенно 1 0.04
Хюберс Тимо 1 0.04
Дитц Флориан 1 0.04
Килиан Лука 1 0.04
Мартель Эрик 1 0.04
Шабо Юлиан 0 0
Шиндлер Кингсли 0 0
Хектор Йонас 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онисиво Карим 9 0.32
Ингвартсен Маркус 9 (4) 0.32
Чхэ-Сон Ли II 7 0.25
Ажорк Людовик 5 0.18
Аарон Мартин 3 0.11
Кор Доминик 3 0.11
Баррейро Леандро 2 0.07
Видмер Сильван 2 0.07
Каси Антони 2 0.07
Nelson Weiper 2 0.07
Стах Антон 1 0.04
Буркардт Джонатан 1 0.04
Да Коста Данни 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Баркок Аймен 0 0
Бюргзорг Делано 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайнц Флориан 5 1
Килиан Лука 3 2
Хюберс Тимо 6 0
Схири Эльес 5 0
Шиндлер Кингсли 4 0
Дуда Ондрей 4 0
Шмиц Бенно 4 0
Мартель Эрик 4 0
Адамян Саркис 3 0
Гусенбашич Денис 3 0
Стеффен Баумгарт 2 0
Ут Марк 2 0
Хектор Йонас 2 0
Шабо Юлиан 2 0
Тилманн Ян 2 0
Педерсен Кристиан 1 0
Тиггес Штеффен 1 0
Дитц Флориан 1 0
Любичич Деян 1 0
Сольдо Никола 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бель Штефан 6 0
Кор Доминик 6 0
Свенссон Бо 4 0
Онисиво Карим 4 0
Ханше-Ольсен Андреас 4 0
Стах Антон 4 0
Баррейро Леандро 4 0
Хак Александер 2 1
Фернандес Эдимилсон 3 0
Ажорк Людовик 3 0
Каси Антони 3 0
Ингвартсен Маркус 2 0
Чхэ-Сон Ли II 2 0
Бюргзорг Делано 2 0
Буркардт Джонатан 2 0
Аарон Мартин 1 0
Центнер Робин 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Баркок Аймен 1 0
Мустафа Сулиман 1 0

Результаты матчей

Кёльн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Майнц
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

3
7
Кёльн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Майнц
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

23
8

Волевые поражения

11
24
Кёльн
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
37% (10)
19% (5)
Майнц
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

29
12

Волевые поражения

14
31

Голы по времени матча

Забито

22
20
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 15
3
14%
1
5%
1-15
4
18%
2
10%
16-30
1
5%
5
25%
31-45
6
27%
4
20%
46-60
4
18%
2
10%
61-75
4
18%
6
30%
76-90

Пропущено

13
21
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
3
23%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
23%
7
33%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
4
31%
1
5%
61-75
3
23%
5
24%
76-90

Забито

14
25
9 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
3
21%
3
12%
1-15
2
14%
5
20%
16-30
4
29%
5
20%
31-45
1
7%
3
12%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
4
29%
7
28%
76-90

Пропущено

32
17
15 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
5
16%
1
6%
1-15
3
9%
3
18%
16-30
7
22%
3
18%
31-45
5
16%
1
6%
46-60
7
22%
4
24%
61-75
5
16%
5
29%
29%
76-90

Забито

36
45
17 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 15
11 Не забивали 4
6
17%
4
9%
1-15
6
17%
7
16%
16-30
5
14%
10
22%
31-45
7
19%
7
16%
46-60
4
11%
4
9%
61-75
8
22%
13
29%
76-90

Пропущено

45
38
21 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 20
8
18%
4
11%
1-15
3
7%
5
13%
16-30
10
22%
10
26%
31-45
5
11%
4
11%
46-60
11
24%
5
13%
61-75
8
18%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аугсбург - Кёльн 1:3 Кёльн - Боруссия М 0:0 Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Боруссия Д - Кёльн 6:1
Кёльн - Бохум 0:2 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Штутгарт - Кёльн 3:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Бавария - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 7:1 Кёльн - Ломмель 5:0 Кёльн - Гамбург 4:0 Кёльн - Меппен 1:0 Кёльн - Штутгарт 2:4 Герта - Кёльн 2:0 Кёльн - Байер Л 1:2 Фрайбург - Кёльн 2:0
Майнц
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Майнц - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Майнц - Фрайбург 1:1 Герта - Майнц 1:1
Майнц - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Байер Л - Майнц 2:3 Майнц - Аугсбург 3:1 Унион Берлин - Майнц 2:1 Майнц - Бавария 0:4 Майнц - Бохум 5:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Люцерн - Майнц 1:5 Мальорка - Майнц 2:2 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Шальке 04 - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 0:3 Бавария - Майнц 6:2

Результаты матчей

Кёльн
Майнц

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
0:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
7
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
5
2 раза 14%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
0:3
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 44%
1
6 раз 22%
3
5 раз 19%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
12 раз 44%
2
5 раз 19%
0
4 раза 15%
3
3 раза 11%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
11
3
5
8
1.5
5
9
5
8
2.5
4
10
1
12
3.5
3
11
1
12
4.5
2
12
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
12
1
4
10
1.5
6
7
2
12
2.5
2
11
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
12
0.5
Больше Меньше
23
4
9
18
1.5
11
16
7
20
2.5
6
21
2
25
3.5
3
24
1
26
4.5
2
25
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:0 Заявка 28 18 7 3 78 - 29 61
2.
Боруссия Д
 2:0 Заявка 28 19 2 7 61 - 36 59
3.
РБ Лейпциг
 3:1 Заявка 28 15 6 7 53 - 34 51
4.
Унион Берлин
 Заявка 27 15 6 6 42 - 30 51
5.
Фрайбург
 Заявка 27 13 8 6 39 - 36 47
6.
Майнц
 1:0 Заявка 28 12 8 8 46 - 38 44
7.
Байер Л
 Заявка 27 13 4 10 51 - 41 43
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 27 11 8 8 48 - 40 41
9.
Вольфсбург
 Заявка 27 10 9 8 46 - 36 39
10.
Боруссия М
 Заявка 27 9 8 10 42 - 44 35
11.
Вердер
 Заявка 27 9 5 13 42 - 52 32
12.
Кёльн
 0:1 Заявка 28 7 10 11 36 - 46 31
13.
Аугсбург
 1:3 Заявка 28 8 5 15 36 - 53 29
14.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 28 8 4 16 37 - 47 28
15.
Бохум
 Заявка 27 8 2 17 30 - 60 26
16.
Шальке 04
 Заявка 28 5 9 14 26 - 52 24
17.
Штутгарт
 0:2 Заявка 28 5 8 15 32 - 49 23
18.
Герта
 Заявка 28 5 7 16 33 - 55 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 2:0 Заявка 13 11 1 1 38 - 13 34
2.
Бавария
 1:0 Заявка 14 10 4 0 44 - 13 34
3.
РБ Лейпциг
 3:1 Заявка 14 10 2 2 31 - 14 32
4.
Унион Берлин
 Заявка 13 9 4 0 24 - 8 31
5.
Фрайбург
 Заявка 14 8 4 2 22 - 12 28
6.
Боруссия М
 Заявка 14 8 3 3 29 - 17 27
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
8.
Байер Л
 Заявка 14 7 2 5 30 - 19 23
9.
Майнц
 1:0 Заявка 14 5 6 3 25 - 17 21
10.
Бохум
 Заявка 13 6 1 6 20 - 24 19
11.
Кёльн
 0:1 Заявка 14 5 4 5 21 - 15 19
12.
Аугсбург
 1:3 Заявка 14 5 3 6 14 - 20 18
13.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 6 3 28 - 22 18
14.
Герта
 Заявка 14 4 5 5 19 - 21 17
15.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
16.
Вердер
 Заявка 14 5 1 8 23 - 23 16
17.
Шальке 04
 Заявка 15 4 4 7 19 - 33 16
18.
Штутгарт
 0:2 Заявка 14 4 3 7 16 - 18 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:0 Заявка 14 8 3 3 34 - 16 27
2.
Боруссия Д
 2:0 Заявка 15 8 1 6 23 - 23 25
3.
Майнц
 1:0 Заявка 14 7 2 5 21 - 21 23
4.
Вольфсбург
 Заявка 14 6 3 5 18 - 14 21
5.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 21 - 22 20
6.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
7.
Фрайбург
 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
8.
РБ Лейпциг
 3:1 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 25 17
10.
Вердер
 Заявка 13 4 4 5 19 - 29 16
11.
Кёльн
 0:1 Заявка 14 2 6 6 15 - 31 12
12.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 14 3 2 9 17 - 24 11
13.
Аугсбург
 1:3 Заявка 14 3 2 9 22 - 33 11
14.
Шальке 04
 Заявка 13 1 5 7 7 - 19 8
15.
Боруссия М
 Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
16.
Штутгарт
 0:2 Заявка 14 1 5 8 16 - 31 8
17.
Бохум
 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
18.
Герта
 Заявка 14 1 2 11 14 - 34 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (4)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 12 (10)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Боруссия М Коне Куадио 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Шабо Юлиан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: Кёльн: 62%, Майнц: 38%.
  • Угловой
    47'
    Кайнц Флориан из команды Кёльн подал угловой справа.
  • 47'
    Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 47'
    Бель Штефан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 46'
    Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      36'
      Судья сигнализирует, что Баррейро Леандро из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Зельке Дейви
    • 36'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 36'
      Мартель Эрик не смог попасть в створ ударом издали
    • Желтая карточка
      35'
      Ажорк Людовик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      34'
      Судья сигнализирует, что Ажорк Людовик из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Хюберс Тимо
    • 34'
      Стах Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • Офсайд
      33'
      Зельке Дейви из команды Кёльн в офсайде
    • 32'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 31'
      Шиндлер Кингсли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 31'
      Кёльн начинает контратаку
    • 31'
      Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
    • 31'
      Шабо Юлиан из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      31'
      Фернандес Эдимилсон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 30'
      Мартель Эрик из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Контроль мяча: Кёльн: 60%, Майнц: 40%.
    • Фол, нарушение
      30'
      Зельке Дейви наказан за толчок Ханше-Ольсен Андреас
    • 29'
      Баррейро Леандро выиграл воздушное противоборство у Мартель Эрик.
    • 28'
      Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 26'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      26'
      Судья сигнализирует, что Стах Антон из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Хектор Йонас
    • 25'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 25'
      Кор Доминик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 25'
      Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 25'
      Контроль мяча: Кёльн: 60%, Майнц: 40%.
    • 25'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Шабо Юлиан выиграл воздушное противоборство у Видмер Сильван.
    • 24'
      Мартель Эрик пробует нанести удар издали, но Робин Центнер держит все под контролем
    • 24'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      23'
      Бель Штефан наказан за толчок Шиндлер Кингсли
    • Фол, нарушение
      23'
      Мартель Эрик задерживает мяч рукой
    • 22'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Хектор Йонас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Швебе Марвин ошибается в защите.
    • 21'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Кёльн: 58%, Майнц: 42%.
    • 20'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      19'
      Шабо Юлиан наказан за толчок Онисиво Карим
    • 19'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      18'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 18'
      Кор Доминик сделал ключевой пас для гола!
    • 17'
      Видмер Сильван сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О О Л - Ажорк Людовик из команды Майнц легко посылает мяч в пустые ворота левой! Ажорк Людовик легко с этим справился!
    • 17'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 15'
      Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Кёльн начинает контратаку
    • 15'
      Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 15'
      Контроль мяча: Кёльн: 64%, Майнц: 36%.
    • 14'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Матч возобновлен
    • 13'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 12'
      Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Фернандес Эдимилсон из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 11'
      Шанс! Стах Антон из команды Майнц пробил головой, но мимо
    • 11'
      Кор Доминик из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      11'
      Судья сигнализирует, что Мартель Эрик из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Стах Антон
    • 10'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Хектор Йонас из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      10'
      Фернандес Эдимилсон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 10'
      Контроль мяча: Кёльн: 67%, Майнц: 33%.
    • 10'
      Шмиц Бенно ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Хектор Йонас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • Желтая карточка
      8'
      Кайнц Флориан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      8'
      Кайнц Флориан из команды Кёльн опасно и грубо сыграл. Ажорк Людовик пострадал.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 7'
      Стах Антон не смог попасть в створ ударом издали
    • 7'
      Майнц начинает контратаку
    • 6'
      Баррейро Леандро из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 5'
      Каси Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Контроль мяча: Кёльн: 48%, Майнц: 52%.
    • Офсайд
      4'
      Ажорк Людовик из команды Майнц в офсайде
    • 3'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Матч возобновлен
    • 2'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 2'
      Любичич Деян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 2'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Майнц начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится ничьей.
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      BetBoom
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    Прогнозы 124
    Кёльн 30.6% (38)
    X 51.6% (64)
    Майнц 17.7% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кёльн
    Ничья
    Майнц
    8.90
    4.05
    3.25
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Кёльн 0:1 Майнц онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кёльн 0:1 Майнц

    Исход игры
    Кёльн
    30.4% (38)
    Ничья
    51.2% (64)
    Майнц
    18.4% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (50)
    Меньше
    58.33% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    85% (102)
    Нет
    15% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.6% (52)
    2:1 Кёльн
    16.8% (21)
    1:2 Майнц
    14.4% (18)
    1:0 Кёльн
    9.6% (12)
    2:2 Ничья
    8% (10)
    2:0 Кёльн
    1.6% (2)
    0:2 Майнц
    1.6% (2)
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