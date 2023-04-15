Тур: 28. Стадион: Рейн Энерги. Главный судья: Кортус Бенжмани
Ход матча
17'
0:1
35'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Швебе
Марвин
24
Шабо
Юлиан
14
Хектор
Йонас
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
16
Бель
Штефан
19
Каси
Антони
31
Кор
Доминик
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Кёльн
Майнц
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед
27 матчей
33.3%
25.9%
40.8%
9 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
25.9%
40.8%
9 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.64
0.69
Среднее время на гол
55
130
Всего голов
26
11
Голов в среднем за матч
1.63
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
44
22
Голов в среднем за матч
1.63
0.81
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
55
110
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схири Эльес
|6
|0.21
|Кайнц Флориан
|5 (2)
|0.18
|Тиггес Штеффен
|5
|0.18
|Майна Линтон
|3
|0.11
|Любичич Деян
|3
|0.11
|Гусенбашич Денис
|3
|0.11
|Адамян Саркис
|1
|0.04
|Тилманн Ян
|1
|0.04
|Зельке Дейви
|1
|0.04
|Шмиц Бенно
|1
|0.04
|Хюберс Тимо
|1
|0.04
|Дитц Флориан
|1
|0.04
|Килиан Лука
|1
|0.04
|Мартель Эрик
|1
|0.04
|Шабо Юлиан
|0
|0
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
|Хектор Йонас
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онисиво Карим
|9
|0.32
|Ингвартсен Маркус
|9 (4)
|0.32
|Чхэ-Сон Ли II
|7
|0.25
|Ажорк Людовик
|5
|0.18
|Аарон Мартин
|3
|0.11
|Кор Доминик
|3
|0.11
|Баррейро Леандро
|2
|0.07
|Видмер Сильван
|2
|0.07
|Каси Антони
|2
|0.07
|Nelson Weiper
|2
|0.07
|Стах Антон
|1
|0.04
|Буркардт Джонатан
|1
|0.04
|Да Коста Данни
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Баркок Аймен
|0
|0
|Бюргзорг Делано
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайнц Флориан
|5
|1
|Килиан Лука
|3
|2
|Хюберс Тимо
|6
|0
|Схири Эльес
|5
|0
|Шиндлер Кингсли
|4
|0
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Шмиц Бенно
|4
|0
|Мартель Эрик
|4
|0
|Адамян Саркис
|3
|0
|Гусенбашич Денис
|3
|0
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Ут Марк
|2
|0
|Хектор Йонас
|2
|0
|Шабо Юлиан
|2
|0
|Тилманн Ян
|2
|0
|Педерсен Кристиан
|1
|0
|Тиггес Штеффен
|1
|0
|Дитц Флориан
|1
|0
|Любичич Деян
|1
|0
|Сольдо Никола
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бель Штефан
|6
|0
|Кор Доминик
|6
|0
|Свенссон Бо
|4
|0
|Онисиво Карим
|4
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|4
|0
|Стах Антон
|4
|0
|Баррейро Леандро
|4
|0
|Хак Александер
|2
|1
|Фернандес Эдимилсон
|3
|0
|Ажорк Людовик
|3
|0
|Каси Антони
|3
|0
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|2
|0
|Бюргзорг Делано
|2
|0
|Буркардт Джонатан
|2
|0
|Аарон Мартин
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|Баркок Аймен
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
Результаты матчей
Кёльн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Майнц
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
3
7
Кёльн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Майнц
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
23
8
Волевые поражения
11
24
Кёльн
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
37% (10)
19% (5)
Майнц
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
29
12
Волевые поражения
14
31
Голы по времени матча
Забито
22
20
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 15
3
14%
1
5%
1-15
4
18%
2
10%
16-30
1
5%
5
25%
31-45
6
27%
4
20%
46-60
4
18%
2
10%
61-75
4
18%
6
30%
76-90
Пропущено
13
21
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
3
23%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
23%
7
33%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
4
31%
1
5%
61-75
3
23%
5
24%
76-90
Забито
14
25
9 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
3
21%
3
12%
1-15
2
14%
5
20%
16-30
4
29%
5
20%
31-45
1
7%
3
12%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
4
29%
7
28%
76-90
Пропущено
32
17
15 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
5
16%
1
6%
1-15
3
9%
3
18%
16-30
7
22%
3
18%
31-45
5
16%
1
6%
46-60
7
22%
4
24%
61-75
5
16%
5
29%
29%
76-90
Забито
36
45
17 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 15
11 Не забивали 4
6
17%
4
9%
1-15
6
17%
7
16%
16-30
5
14%
10
22%
31-45
7
19%
7
16%
46-60
4
11%
4
9%
61-75
8
22%
13
29%
76-90
Пропущено
45
38
21 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 20
8
18%
4
11%
1-15
3
7%
5
13%
16-30
10
22%
10
26%
31-45
5
11%
4
11%
46-60
11
24%
5
13%
61-75
8
18%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аугсбург - Кёльн 1:3 Кёльн - Боруссия М 0:0 Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Боруссия Д - Кёльн 6:1
Кёльн - Бохум 0:2 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Штутгарт - Кёльн 3:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Бавария - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 7:1 Кёльн - Ломмель 5:0 Кёльн - Гамбург 4:0 Кёльн - Меппен 1:0 Кёльн - Штутгарт 2:4 Герта - Кёльн 2:0 Кёльн - Байер Л 1:2 Фрайбург - Кёльн 2:0
Майнц
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Майнц - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Майнц - Фрайбург 1:1 Герта - Майнц 1:1
Майнц - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Байер Л - Майнц 2:3 Майнц - Аугсбург 3:1 Унион Берлин - Майнц 2:1 Майнц - Бавария 0:4 Майнц - Бохум 5:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Люцерн - Майнц 1:5 Мальорка - Майнц 2:2 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Шальке 04 - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 0:3 Бавария - Майнц 6:2
Результаты матчей
Кёльн
Майнц
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
0:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
7
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
5
2 раза 14%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
0:3
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 44%
1
6 раз 22%
3
5 раз 19%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
12 раз 44%
2
5 раз 19%
0
4 раза 15%
3
3 раза 11%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Кёльн
Майнц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
113
58
59
58
410
112
311
112
212
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
121
410
67
212
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1512
Больше Меньше
234
918
1116
720
621
225
324
126
225
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|28
|18
|7
|3
|78 - 29
|61
|2.
|2:0 Заявка
|28
|19
|2
|7
|61 - 36
|59
|3.
|3:1 Заявка
|28
|15
|6
|7
|53 - 34
|51
|4.
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|42 - 30
|51
|5.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|39 - 36
|47
|6.
|1:0 Заявка
|28
|12
|8
|8
|46 - 38
|44
|7.
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|51 - 41
|43
|8.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|48 - 40
|41
|9.
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|46 - 36
|39
|10.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|42 - 44
|35
|11.
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|42 - 52
|32
|12.
|0:1 Заявка
|28
|7
|10
|11
|36 - 46
|31
|13.
|1:3 Заявка
|28
|8
|5
|15
|36 - 53
|29
|14.
|0:1 Заявка
|28
|8
|4
|16
|37 - 47
|28
|15.
|Заявка
|27
|8
|2
|17
|30 - 60
|26
|16.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|26 - 52
|24
|17.
|0:2 Заявка
|28
|5
|8
|15
|32 - 49
|23
|18.
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|33 - 55
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|13
|11
|1
|1
|38 - 13
|34
|2.
|1:0 Заявка
|14
|10
|4
|0
|44 - 13
|34
|3.
|3:1 Заявка
|14
|10
|2
|2
|31 - 14
|32
|4.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|24 - 8
|31
|5.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|22 - 12
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 17
|27
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 15
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|30 - 19
|23
|9.
|1:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|25 - 17
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|20 - 24
|19
|11.
|0:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 15
|19
|12.
|1:3 Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 20
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|28 - 22
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 21
|17
|15.
|0:1 Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|16.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|23 - 23
|16
|17.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 33
|16
|18.
|0:2 Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 18
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|34 - 16
|27
|2.
|2:0 Заявка
|15
|8
|1
|6
|23 - 23
|25
|3.
|1:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 21
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 14
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 22
|20
|6.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 24
|19
|8.
|3:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|9.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 25
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 29
|16
|11.
|0:1 Заявка
|14
|2
|6
|6
|15 - 31
|12
|12.
|0:1 Заявка
|14
|3
|2
|9
|17 - 24
|11
|13.
|1:3 Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 33
|11
|14.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|7 - 19
|8
|15.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 27
|8
|16.
|0:2 Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 31
|8
|17.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 36
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 34
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (4)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|12 (10)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 8
|Боруссия М
|Коне Куадио
|10
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|9
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кёльн 0:1 Майнц
Исход игры
Кёльн
30.4% (38)
Ничья
51.2% (64)
Майнц
18.4% (23)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (50)
Меньше
58.33% (70)
Обе команды забьют
Да
85% (102)
Нет
15% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.6% (52)
2:1 Кёльн
16.8% (21)
1:2 Майнц
14.4% (18)
1:0 Кёльн
9.6% (12)
2:2 Ничья
8% (10)
2:0 Кёльн
1.6% (2)
0:2 Майнц
1.6% (2)
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