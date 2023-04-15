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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Зрители: 50000 Главный судья: Кортус Бенжмани
Кёльн
1:1
Конец матча
Майнц
0'
8' Желтая карточка
Кайнц Флориан
0:1
17' Гол
Ажорк Людовик
34' Желтая карточка
Ажорк Людовик
1:1
51' Гол
Любичич Деян
86' Желтая карточка
Хюберс Тимо
90' Желтая карточка
Кор Доминик
90' Желтая карточка
Тилманн Ян
90' Желтая карточка
Стеффен Баумгарт
90'+5
1:1. Гол Деяна Любичича (видео)....

Ход матча

8'
Кайнц Флориан
 
17'
0:1
Ажорк Людовик
(Видмер Сильван)
34'
 
Ажорк Людовик
51'
Любичич Деян
(Хектор Йонас)
1:1
63'
 
Ли Чхэ-Сон
Стах Антон
63'
Тилманн Ян
Шиндлер Кингсли
 
74'
Тиггес Штеффен
Зельке Дейви
 
74'
 
Аарон Мартин
Каси Антони
75'
 
Ингвартсен Маркус
Онисиво Карим
84'
Гусенбашич Денис
Кайнц Флориан
 
85'
Адамян Саркис
Майна Линтон
 
86'
Хюберс Тимо
 
90'
 
Да Коста Данни
Видмер Сильван
90'
 
Кор Доминик
90'
Тилманн Ян
 
90'
Стеффен Баумгарт
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Кёльн 30.4% (38)
X 51.2% (64)
Майнц 18.4% (23)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
14
Хектор
Йонас
7
Любичич
Деян
6
Мартель
Эрик
17
Шиндлер
Кингсли
11
Кайнц
Флориан
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
27
Центнер
Робин
20
Фернандес
Эдимилсон
16
Бель
Штефан
25
Ханше-Ольсен
Андреас
30
Видмер
Сильван
19
Каси
Антони
8
Баррейро
Леандро
31
Кор
Доминик
9
Онисиво
Карим
6
Стах
Антон
17
Ажорк
Людовик
Кёльн
4-2-3-1
Майнц
3-4-2-1

История личных встреч

Кёльн
Майнц

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед

27 матчей

33.3%
25.9%
40.8%
9 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
25.9%
40.8%
9 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

Б
5:0
Б
3:2
Б
1:1
Б
2:3
Б
0:1
Б
2:2
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
0:0
ТМК
0:3
Б
2:3
ТМК
1:0
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:0
К
0:1
Б
4:0
Б
1:1
Б
4:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
1:0
К
3:1
Б2
2:0
Б2
1:0

Голы

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.64
0.69

Среднее время на гол

55
130

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

1.63
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

44
22

Голов в среднем за матч

1.63
0.81

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

55
110

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схири Эльес 6 0.21
Кайнц Флориан 5 (2) 0.18
Тиггес Штеффен 5 0.18
Любичич Деян 4 0.14
Майна Линтон 3 0.11
Гусенбашич Денис 3 0.11
Адамян Саркис 1 0.04
Тилманн Ян 1 0.04
Зельке Дейви 1 0.04
Шмиц Бенно 1 0.04
Хюберс Тимо 1 0.04
Дитц Флориан 1 0.04
Килиан Лука 1 0.04
Мартель Эрик 1 0.04
Хектор Йонас 0 0
Шабо Юлиан 0 0
Шиндлер Кингсли 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онисиво Карим 9 0.32
Ингвартсен Маркус 9 (4) 0.32
Чхэ-Сон Ли II 7 0.25
Ажорк Людовик 5 0.18
Аарон Мартин 3 0.11
Кор Доминик 3 0.11
Баррейро Леандро 2 0.07
Видмер Сильван 2 0.07
Каси Антони 2 0.07
Nelson Weiper 2 0.07
Стах Антон 1 0.04
Буркардт Джонатан 1 0.04
Да Коста Данни 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Баркок Аймен 0 0
Бюргзорг Делано 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хюберс Тимо 7 0
Кайнц Флориан 5 1
Килиан Лука 3 2
Схири Эльес 5 0
Шиндлер Кингсли 4 0
Дуда Ондрей 4 0
Шмиц Бенно 4 0
Мартель Эрик 4 0
Стеффен Баумгарт 3 0
Адамян Саркис 3 0
Тилманн Ян 3 0
Гусенбашич Денис 3 0
Ут Марк 2 0
Хектор Йонас 2 0
Шабо Юлиан 2 0
Педерсен Кристиан 1 0
Тиггес Штеффен 1 0
Дитц Флориан 1 0
Любичич Деян 1 0
Сольдо Никола 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 7 0
Бель Штефан 6 0
Свенссон Бо 4 0
Онисиво Карим 4 0
Ханше-Ольсен Андреас 4 0
Стах Антон 4 0
Баррейро Леандро 4 0
Хак Александер 2 1
Фернандес Эдимилсон 3 0
Ажорк Людовик 3 0
Каси Антони 3 0
Ингвартсен Маркус 2 0
Чхэ-Сон Ли II 2 0
Бюргзорг Делано 2 0
Буркардт Джонатан 2 0
Аарон Мартин 1 0
Центнер Робин 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Баркок Аймен 1 0
Мустафа Сулиман 1 0

Результаты матчей

Кёльн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Майнц
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

4
8
Кёльн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Майнц
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

23
8

Волевые поражения

11
24
Кёльн
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
36% (10)
18% (5)
Майнц
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (7)
32% (9)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

29
12

Волевые поражения

15
32

Голы по времени матча

Забито

23
21
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
3
13%
1
5%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
1
4%
5
24%
31-45
7
30%
4
19%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
4
17%
6
29%
76-90

Пропущено

14
22
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
21%
3
14%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
3
21%
7
32%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
4
29%
1
5%
61-75
3
21%
5
23%
76-90

Забито

14
25
9 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
20 Не забивали 17
3
21%
3
12%
1-15
2
14%
5
20%
16-30
4
29%
5
20%
31-45
1
7%
3
12%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
4
29%
7
28%
76-90

Пропущено

32
17
15 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
5
16%
1
6%
1-15
3
9%
3
18%
16-30
7
22%
3
18%
31-45
5
16%
1
6%
46-60
7
22%
4
24%
61-75
5
16%
5
29%
29%
76-90

Забито

37
46
17 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 16
11 Не забивали 4
6
16%
4
9%
1-15
6
16%
8
17%
16-30
5
14%
10
22%
31-45
8
22%
7
15%
46-60
4
11%
4
9%
61-75
8
22%
13
28%
76-90

Пропущено

46
39
22 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 21
8
17%
4
10%
1-15
4
9%
5
13%
16-30
10
22%
10
26%
31-45
5
11%
5
13%
46-60
11
24%
5
13%
61-75
8
17%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аугсбург - Кёльн 1:3 Кёльн - Боруссия М 0:0 Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Боруссия Д - Кёльн 6:1
Кёльн - Бохум 0:2 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Штутгарт - Кёльн 3:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Бавария - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 7:1 Кёльн - Ломмель 5:0 Кёльн - Гамбург 4:0 Кёльн - Меппен 1:0 Кёльн - Штутгарт 2:4 Герта - Кёльн 2:0 Кёльн - Байер Л 1:2 Фрайбург - Кёльн 2:0
Майнц
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Майнц - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Майнц - Фрайбург 1:1 Герта - Майнц 1:1
Майнц - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Байер Л - Майнц 2:3 Майнц - Аугсбург 3:1 Унион Берлин - Майнц 2:1 Майнц - Бавария 0:4 Майнц - Бохум 5:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Люцерн - Майнц 1:5 Мальорка - Майнц 2:2 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Шальке 04 - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 0:3 Бавария - Майнц 6:2

Результаты матчей

Кёльн
Майнц

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
7
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
5
2 раза 14%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
0:3
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 43%
1
7 раз 25%
3
5 раз 18%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
13 раз 46%
2
5 раз 18%
0
4 раза 14%
3
3 раза 11%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
5
9
5
9
2.5
4
10
1
13
3.5
3
11
1
13
4.5
2
12
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
13
1
4
10
1.5
6
8
2
12
2.5
2
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
12
0.5
Больше Меньше
24
4
9
19
1.5
11
17
7
21
2.5
6
22
2
26
3.5
3
25
1
27
4.5
2
26
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 28 17 8 3 78 - 30 59
2.
Боруссия Д
 Заявка 28 18 3 7 62 - 39 57
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 28 15 6 7 53 - 35 51
4.
Унион Берлин
 Заявка 27 15 6 6 42 - 30 51
5.
Фрайбург
 Заявка 27 13 8 6 39 - 36 47
6.
Байер Л
 Заявка 27 13 4 10 51 - 41 43
7.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 28 11 9 8 48 - 40 42
8.
Майнц
 Заявка 28 11 9 8 46 - 39 42
9.
Вольфсбург
 Заявка 27 10 9 8 46 - 36 39
10.
Боруссия М
 0:0 Заявка 28 9 9 10 42 - 44 36
11.
Вердер
 Заявка 27 9 5 13 42 - 52 32
12.
Кёльн
 Заявка 28 7 11 10 37 - 46 32
13.
Хоффенхайм
 Заявка 28 8 5 15 38 - 47 29
14.
Аугсбург
 Заявка 28 8 5 15 37 - 53 29
15.
Бохум
 Заявка 27 8 2 17 30 - 60 26
16.
Штутгарт
 Заявка 28 5 9 14 35 - 50 24
17.
Шальке 04
 Заявка 28 5 9 14 26 - 52 24
18.
Герта
 Заявка 28 5 7 16 33 - 55 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 13 11 1 1 38 - 13 34
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 10 2 2 31 - 15 32
3.
Бавария
 Заявка 14 9 5 0 44 - 14 32
4.
Унион Берлин
 Заявка 13 9 4 0 24 - 8 31
5.
Фрайбург
 Заявка 14 8 4 2 22 - 12 28
6.
Боруссия М
 0:0 Заявка 14 8 3 3 29 - 17 27
7.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 14 7 4 3 28 - 15 25
8.
Байер Л
 Заявка 14 7 2 5 30 - 19 23
9.
Майнц
 Заявка 14 5 6 3 25 - 17 21
10.
Кёльн
 Заявка 14 5 5 4 22 - 15 20
11.
Бохум
 Заявка 13 6 1 6 20 - 24 19
12.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 6 3 28 - 22 18
13.
Аугсбург
 Заявка 14 5 3 6 14 - 20 18
14.
Герта
 Заявка 14 4 5 5 19 - 21 17
15.
Хоффенхайм
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
16.
Вердер
 Заявка 14 5 1 8 23 - 23 16
17.
Штутгарт
 Заявка 14 4 4 6 19 - 19 16
18.
Шальке 04
 Заявка 15 4 4 7 19 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 14 8 3 3 34 - 16 27
2.
Боруссия Д
 Заявка 15 7 2 6 24 - 26 23
3.
Вольфсбург
 Заявка 14 6 3 5 18 - 14 21
4.
Майнц
 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
5.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 21 - 22 20
6.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
7.
Фрайбург
 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
9.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 14 4 5 5 20 - 25 17
10.
Вердер
 Заявка 13 4 4 5 19 - 29 16
11.
Хоффенхайм
 Заявка 14 3 3 8 18 - 24 12
12.
Кёльн
 Заявка 14 2 6 6 15 - 31 12
13.
Аугсбург
 Заявка 14 3 2 9 23 - 33 11
14.
Боруссия М
 0:0 Заявка 14 1 6 7 13 - 27 9
15.
Шальке 04
 Заявка 13 1 5 7 7 - 19 8
16.
Штутгарт
 Заявка 14 1 5 8 16 - 31 8
17.
Бохум
 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
18.
Герта
 Заявка 14 1 2 11 14 - 34 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (4)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 12 (10)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 10
Боруссия М Коне Куадио 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Кёльн: 56%, Майнц: 44%.
  • 94'
    Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Желтая карточка
    93'
    Рефери не любит споров - именно за это Штеффен Баумгарт сейчас получил желтую
  • Желтая карточка
    92'
    Кор Доминик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    92'
    Аарон Мартин из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Ян Тильман пострадал.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Шабо Юлиан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Кёльн: 62%, Майнц: 38%.
    • Угловой
      47'
      Кайнц Флориан из команды Кёльн подал угловой справа.
    • 47'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Бель Штефан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 46'
      Контроль мяча: Кёльн: 63%, Майнц: 37%.
    • 45'
      Шанс! Зельке Дейви из команды Кёльн пробил головой, но мимо
    • Угловой
      45'
      Кайнц Флориан из команды Кёльн подал угловой справа.
    • 44'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 43'
      Фернандес Эдимилсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Бель Штефан из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Хорошую попытку сделал Майна Линтон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 42'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      42'
      Видмер Сильван наказан за толчок Хектор Йонас
    • 42'
      Мартель Эрик из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 39'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      38'
      Судья сигнализирует, что Каси Антони из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Шиндлер Кингсли
    • Фол, нарушение
      37'
      Зельке Дейви из команды Кёльн заходит слишком далеко, он валит Бель Штефан.
    • Фол, нарушение
      36'
      Судья сигнализирует, что Баррейро Леандро из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Зельке Дейви
    • 36'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 36'
      Мартель Эрик не смог попасть в створ ударом издали
    • Желтая карточка
      35'
      Ажорк Людовик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      34'
      Судья сигнализирует, что Ажорк Людовик из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Хюберс Тимо
    • 34'
      Стах Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • Офсайд
      33'
      Зельке Дейви из команды Кёльн в офсайде
    • 32'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 31'
      Шиндлер Кингсли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 31'
      Кёльн начинает контратаку
    • 31'
      Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
    • 31'
      Шабо Юлиан из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      31'
      Фернандес Эдимилсон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 30'
      Мартель Эрик из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Контроль мяча: Кёльн: 60%, Майнц: 40%.
    • Фол, нарушение
      30'
      Зельке Дейви наказан за толчок Ханше-Ольсен Андреас
    • 29'
      Баррейро Леандро выиграл воздушное противоборство у Мартель Эрик.
    • 28'
      Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 26'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      26'
      Судья сигнализирует, что Стах Антон из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Хектор Йонас
    • 25'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 25'
      Кор Доминик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 25'
      Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 25'
      Контроль мяча: Кёльн: 60%, Майнц: 40%.
    • 25'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Шабо Юлиан выиграл воздушное противоборство у Видмер Сильван.
    • 24'
      Мартель Эрик пробует нанести удар издали, но Робин Центнер держит все под контролем
    • 24'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      23'
      Бель Штефан наказан за толчок Шиндлер Кингсли
    • Фол, нарушение
      23'
      Мартель Эрик задерживает мяч рукой
    • 22'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Хектор Йонас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Швебе Марвин ошибается в защите.
    • 21'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Кёльн: 58%, Майнц: 42%.
    • 20'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      19'
      Шабо Юлиан наказан за толчок Онисиво Карим
    • 19'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      18'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 18'
      Кор Доминик сделал ключевой пас для гола!
    • 17'
      Видмер Сильван сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О О Л - Ажорк Людовик из команды Майнц легко посылает мяч в пустые ворота левой! Ажорк Людовик легко с этим справился!
    • 17'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 15'
      Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Кёльн начинает контратаку
    • 15'
      Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 15'
      Контроль мяча: Кёльн: 64%, Майнц: 36%.
    • 14'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Матч возобновлен
    • 13'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 12'
      Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Фернандес Эдимилсон из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 11'
      Шанс! Стах Антон из команды Майнц пробил головой, но мимо
    • 11'
      Кор Доминик из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      11'
      Судья сигнализирует, что Мартель Эрик из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Стах Антон
    • 10'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Хектор Йонас из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      10'
      Фернандес Эдимилсон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 10'
      Контроль мяча: Кёльн: 67%, Майнц: 33%.
    • 10'
      Шмиц Бенно ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Хектор Йонас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • Желтая карточка
      8'
      Кайнц Флориан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      8'
      Кайнц Флориан из команды Кёльн опасно и грубо сыграл. Ажорк Людовик пострадал.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 7'
      Стах Антон не смог попасть в створ ударом издали
    • 7'
      Майнц начинает контратаку
    • 6'
      Баррейро Леандро из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 5'
      Каси Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Контроль мяча: Кёльн: 48%, Майнц: 52%.
    • Офсайд
      4'
      Ажорк Людовик из команды Майнц в офсайде
    • 3'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Матч возобновлен
    • 2'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 2'
      Любичич Деян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 2'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Майнц начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Кёльн 30.4% (38)
    X 51.2% (64)
    Майнц 18.4% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Кёльн 1:1 Майнц онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кёльн 1:1 Майнц

    Исход игры
    Кёльн
    30.4% (38)
    Ничья
    51.2% (64)
    Майнц
    18.4% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (50)
    Меньше
    58.33% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    85% (102)
    Нет
    15% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.6% (52)
    2:1 Кёльн
    16.8% (21)
    1:2 Майнц
    14.4% (18)
    1:0 Кёльн
    9.6% (12)
    2:2 Ничья
    8% (10)
    2:0 Кёльн
    1.6% (2)
    0:2 Майнц
    1.6% (2)
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