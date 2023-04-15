Рефери не любит споров - именно за это Штеффен Баумгарт сейчас получил желтую

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Ян Тильман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Кёльн

85' Тактическая замена. Кайнц Флориан уходит с поля и его заменяет Denis Huseinbasic

84' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

84' Шабо Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Хюберс Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Удар от ворот произведет Майнц

82' Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Удар от ворот произведет Майнц

81' Майна Линтон не смог попасть в створ ударом издали

81' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Хорошую попытку сделал Ян Тильман. Удар в створ, но вратарь начеку

79' Кайнц Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Хюберс Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Майнц

77' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Аарон Мартин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Аарон Мартин из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Кёльн

74' Удар от ворот произведет Кёльн

72' Игрок из команды Кёльн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

71' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

71' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Удар от ворот произведет Майнц

70' Оооо... вот это был удар! Майна Линтон должен был забить с этой позиции.

70' Майна Линтон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Матч возобновлен

68' Ханше-Ольсен Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Кёльн

66' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Майнц

64' Тактическая замена. Шиндлер Кингсли уходит с поля и его заменяет Ян Тильман

63' Кайнц Флориан из команды Кёльн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

63' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Хюберс Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Майнц

59' Хектор Йонас из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Матч возобновлен

54' Шиндлер Кингсли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Каси Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Г О О О О Л - Любичич Деян забивает с правой ноги!

51' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Майна Линтон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

48' Видмер Сильван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Каси Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Мартель Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.