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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Осмерс Харм
Штутгарт
0:2
Перерыв
Боруссия Д
0'
0:1
26' Гол
Аллер Себастьян
0:2
33' Гол
Мален Дониэлл
35' Желтая карточка
Мавропанос Константинос
35' Желтая карточка
Эндо Ватару
39' Вторая желтая карточка
Мавропанос Константинос
Штутгарт - Боруссия Дортмунд. 0:...
Штутгарт - Боруссия Дортмунд. 0:...

Ход матча

26'
0:1
Аллер Себастьян
(Мален Дониэлл)
33'
0:2
Мален Дониэлл
35'
Мавропанос Константинос
 
35'
Эндо Ватару
 
39'
Мавропанос Константинос
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 127
Штутгарт 3.9% (5)
X 7.1% (9)
Боруссия Д 89% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штутгарт
Ничья
Боруссия Д
3.56
8.50
3.75
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Бредлов
Фабиан
5
Мавропанос
Константинос
23
Загаду
Дан-Аксель
2
Антон
Вальдемар
4
Вагноман
Жоша
24
Соса
Борна
16
Каразор
Атакан
3
Эндо
Ватару
8
Мийо
Энцо
22
Фюрих
Крис
9
Гирасси
Серу
1
Кобель
Грегор
26
Рюэрсон
Юлиан
23
Джан
Эмре
15
Хуммельс
Матс
13
Геррейру
Рафаэл
6
Эзкан
Салих
21
Мален
Дониэлл
22
Беллингем
Джуд
19
Брандт
Юлиан
27
Адейеми
Карим
9
Аллер
Себастьян
Штутгарт
3-4-2-1
Боруссия Д
4-1-4-1

История личных встреч

Штутгарт
Боруссия Д

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

140%
80%
7 побед 4 ничьи 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Второй тайм

13%
87%
0 побед 3 ничьи 14 побед

28 матчей

14.3%
21.4%
64.3%
4 победы 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
4 победы 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
7 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

Б
5:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
2:3
Б
1:5
Б
3:1
Б
0:4
Б
3:0
Б
2:1
Б
0:3
К
1:3
Б
4:1
Б
2:3
Б
2:2
Б
2:3
Б
6:1
Б
1:2
Б
0:0
Б
4:4
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:0
Б
3:2
Б
1:2

Голы

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.36
1.36

Среднее время на гол

66
66

Всего голов

38
32

Голов в среднем за матч

2.71
2.29

Среднее время на гол

33
39

Всего голов

57
51

Голов в среднем за матч

2.04
1.82

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

44
49

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 7 (1) 0.25
Мвумпа Силас 4 (1) 0.14
Фюрих Крис 4 (1) 0.14
Эндо Ватару 3 0.11
Соса Борна 2 0.07
Томаш Тьягу 2 0.07
Ахамада Науиру 2 0.07
Мавропанос Константинос 2 0.07
Ито Хироки 1 0.04
Диаш Жиль 1 0.04
Антон Вальдемар 1 0.04
Вагноман Жоша 1 0.04
Кулибали Танги 1 0.04
Переа Хуан 1 0.04
Калайджич Саша 0 0
Харагути Генки 0 0
Штенцель Паскаль 0 0
Каразор Атакан 0 0
Мийо Энцо 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брандт Юлиан 8 0.29
Мукоко Юссуфа 7 0.25
Ройс Марко 6 (1) 0.21
Мален Дониэлл 5 0.18
Рейна Джованни 5 (1) 0.18
Шлоттербек Нико 4 0.14
Беллингем Джуд 4 0.14
Аллер Себастьян 4 0.14
Геррейру Рафаэл 3 0.11
Адейеми Карим 3 0.11
Байно-Гиттенс Джейми 3 0.11
Модест Антони 2 0.07
Джан Эмре 2 (1) 0.07
Зюле Никлас 1 0.04
Вольф Мариус 1 0.04
Рюэрсон Юлиан 1 0.04
Эзкан Салих 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мавропанос Константинос 8 1
Каразор Атакан 9 0
Соса Борна 5 0
Гирасси Серу 3 1
Ахамада Науиру 3 1
Ито Хироки 4 0
Пеллегрино Матараццо 2 1
Антон Вальдемар 3 0
Мвумпа Силас 3 0
Мийо Энцо 3 0
Пфайффер Лука 1 1
Вагноман Жоша 1 1
Загаду Дан-Аксель 2 0
Фюрих Крис 2 0
Эндо Ватару 1 0
Харагути Генки 1 0
Бредлов Фабиан 1 0
Нартей Николас 1 0
Калайджич Саша 1 0
Мола Клинтон 1 0
Томаш Тьягу 1 0
Кулибали Танги 1 0
Эглофф Лилиан 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Эмре 7 0
Эзкан Салих 6 0
Адейеми Карим 6 0
Беллингем Джуд 6 0
Хуммельс Матс 4 0
Модест Антони 4 0
Ройс Марко 3 0
Геррейру Рафаэл 3 0
Шлоттербек Нико 3 0
Мёнье Тома 2 0
Зюле Никлас 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Азар Торган 1 0
Дауд Махмуд 1 0
Вольф Мариус 1 0
Рейна Джованни 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Боруссия Д
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

5
8
Штутгарт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Боруссия Д
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

21
3

Волевые поражения

10
36
Штутгарт
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (8)
52% (14)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
Боруссия Д
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
22% (6)
22% (6)
56% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
26% (7)
44% (12)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

24
7

Волевые поражения

15
44

Голы по времени матча

Забито

16
20
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
4
25%
2
10%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
2
13%
6
30%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
3
19%
2
10%
61-75
4
25%
6
30%
76-90

Пропущено

16
24
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
4
25%
5
21%
1-15
3
19%
6
25%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
3
19%
6
25%
46-60
1
6%
1
4%
61-75
3
19%
4
17%
76-90

Забито

17
38
7 В 1-м тайме 21
10 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 12
16 Не забивали 14
1
6%
6
16%
1-15
2
12%
7
18%
16-30
4
24%
8
21%
31-45
2
12%
3
8%
46-60
5
29%
29%
6
16%
61-75
3
18%
8
21%
76-90

Пропущено

30
13
14 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 1
13 Не пропускали 8
6
20%
0
0%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
4
13%
5
38%
31-45
7
23%
2
15%
46-60
2
7%
2
15%
61-75
7
23%
4
31%
76-90

Забито

33
58
15 В 1-м тайме 31
18 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 20
7 Не забивали 3
5
15%
8
14%
1-15
4
12%
9
16%
16-30
6
18%
14
24%
31-45
3
9%
5
9%
46-60
8
24%
8
14%
61-75
7
21%
14
24%
76-90

Пропущено

46
37
23 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 7
25 Не пропускали 19
10
22%
5
14%
1-15
7
15%
6
16%
16-30
6
13%
7
19%
31-45
10
22%
8
22%
46-60
3
7%
3
8%
61-75
10
22%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Бохум - Штутгарт 2:3 Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Хайденхайм 2:0
Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Бавария 1:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Кёльн 3:0 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Вердер 0:2 Падерборн - Штутгарт 1:2 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 0:2 Штутгарт - Сьон 3:0 Штутгарт - Люцерн 0:3 Кёльн - Штутгарт 2:4 Байер Л - Штутгарт 2:0
Боруссия Д
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 Бавария - Боруссия Д 4:2 Боруссия Д - Кёльн 6:1
Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Челси - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Герта 4:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Бохум - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Боруссия Д - Базель 6:0 Боруссия Д - Фортуна 5:1 Боруссия Д - Фиорентина 0:2 Рапид Бухарест - Боруссия Д 1:2

Результаты матчей

Штутгарт
Боруссия Д

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
2
8 раз 57%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
2
12 раз 44%
1
5 раз 19%
0
3 раза 11%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
4
9
1.5
10
3
2
11
2.5
6
7
1
12
3.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
9
5
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
24
3
9
18
1.5
19
8
3
24
2.5
7
20
1
26
3.5
5
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:0 Заявка 28 18 7 3 78 - 29 61
2.
Боруссия Д
 2:0 Заявка 28 19 2 7 61 - 36 59
3.
РБ Лейпциг
 3:1 Заявка 28 15 6 7 53 - 34 51
4.
Унион Берлин
 Заявка 27 15 6 6 42 - 30 51
5.
Фрайбург
 Заявка 27 13 8 6 39 - 36 47
6.
Майнц
 1:0 Заявка 28 12 8 8 46 - 38 44
7.
Байер Л
 Заявка 27 13 4 10 51 - 41 43
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 27 11 8 8 48 - 40 41
9.
Вольфсбург
 Заявка 27 10 9 8 46 - 36 39
10.
Боруссия М
 Заявка 27 9 8 10 42 - 44 35
11.
Вердер
 Заявка 27 9 5 13 42 - 52 32
12.
Кёльн
 0:1 Заявка 28 7 10 11 36 - 46 31
13.
Аугсбург
 1:3 Заявка 28 8 5 15 36 - 53 29
14.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 28 8 4 16 37 - 47 28
15.
Бохум
 Заявка 27 8 2 17 30 - 60 26
16.
Шальке 04
 Заявка 28 5 9 14 26 - 52 24
17.
Штутгарт
 0:2 Заявка 28 5 8 15 32 - 49 23
18.
Герта
 Заявка 28 5 7 16 33 - 55 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 2:0 Заявка 13 11 1 1 38 - 13 34
2.
Бавария
 1:0 Заявка 14 10 4 0 44 - 13 34
3.
РБ Лейпциг
 3:1 Заявка 14 10 2 2 31 - 14 32
4.
Унион Берлин
 Заявка 13 9 4 0 24 - 8 31
5.
Фрайбург
 Заявка 14 8 4 2 22 - 12 28
6.
Боруссия М
 Заявка 14 8 3 3 29 - 17 27
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
8.
Байер Л
 Заявка 14 7 2 5 30 - 19 23
9.
Майнц
 1:0 Заявка 14 5 6 3 25 - 17 21
10.
Бохум
 Заявка 13 6 1 6 20 - 24 19
11.
Кёльн
 0:1 Заявка 14 5 4 5 21 - 15 19
12.
Аугсбург
 1:3 Заявка 14 5 3 6 14 - 20 18
13.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 6 3 28 - 22 18
14.
Герта
 Заявка 14 4 5 5 19 - 21 17
15.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
16.
Вердер
 Заявка 14 5 1 8 23 - 23 16
17.
Шальке 04
 Заявка 15 4 4 7 19 - 33 16
18.
Штутгарт
 0:2 Заявка 14 4 3 7 16 - 18 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:0 Заявка 14 8 3 3 34 - 16 27
2.
Боруссия Д
 2:0 Заявка 15 8 1 6 23 - 23 25
3.
Майнц
 1:0 Заявка 14 7 2 5 21 - 21 23
4.
Вольфсбург
 Заявка 14 6 3 5 18 - 14 21
5.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 21 - 22 20
6.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
7.
Фрайбург
 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
8.
РБ Лейпциг
 3:1 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 25 17
10.
Вердер
 Заявка 13 4 4 5 19 - 29 16
11.
Кёльн
 0:1 Заявка 14 2 6 6 15 - 31 12
12.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 14 3 2 9 17 - 24 11
13.
Аугсбург
 1:3 Заявка 14 3 2 9 22 - 33 11
14.
Шальке 04
 Заявка 13 1 5 7 7 - 19 8
15.
Боруссия М
 Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
16.
Штутгарт
 0:2 Заявка 14 1 5 8 16 - 31 8
17.
Бохум
 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
18.
Герта
 Заявка 14 1 2 11 14 - 34 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (4)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 12 (10)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Боруссия М Коне Куадио 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Боруссия" уверенно переигрывает в гостях "Штутгарт", также получив для себя численное преимущество.
  • Угловой
    45'
    Угловой в контратаке на левом фланге смогли заработать швабы. Подача последовала в гущу футболистов, но там выше всех удалось выпрыгнуть Беллингему.
  • 45'
    Геррейру задумался с мячом на левом фланге атаки, из-за чего на нём буквально повисли два защитника, а под таким давлением Рафаэл не сумел найти никакого выхода.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты компенсировано.
  • 44'
    Передача на правый край штрафной площади хозяев следовала на ход Адейеми, но Загаду в этом эпизоде великолепно отыграл корпусом, позволив мячу просто выкатиться за лицевую линию.
  • Опасный момент
    43'
    С левого фланга Беллингем здорово прострелил в центр штрафной площади на Малена, но тот в борьбе с защитником не сумел нанести акцентированный удар, так что Бредлов достаточно уверенно забрал мяч в руки.
  • 42'
    Пока что хозяева стараются просто играть на время, чтобы хотя бы при таком счёте дожить до свистка на перерыв, а там уже можно будет обдумать свои дальнейшие действия.
  • 41'
    Похоже, интрига в этом матче уже умерла. Сложно представить, что швабы в меньшинстве смогут здесь вытащить ничью, не говоря уже о победе. Но в футболе порой случаются чудеса, так что посмотрим.
  • Жёлтая и сразу красная
    40'
    Ой-ой-ой! КРАСНАЯ КАРТОЧКА! "Штутгарт" остаётся в меньшинстве, так как нарвался на ещё одну контратаку, которую опять-таки фолом сорвал Мавропанос.
  • 39'
    Очень бурно продолжают реагировать болельщики на трибунах на все решения судьи, которые их не устраивают, что только подогревает накал матча.
  • Судья
    38'
    Мийо смело ринулся на двух защитников на левый край штрафной площади гостей, где упал, но никакого фола здесь не было, так что свисток судьи молчит.
  • 37'
    Очень тяжёлое положение сейчас для "Штутгарта" - отыграть два мяча даже в домашнем матче с одной из сильнейших команд страны крайне сложно.
  • Желтая карточка
    36'
    Мавропанос сорвал фолом перспективную атаку "Боруссии", за что справедливо получил жёлтую карточку. Эндо бросился что-то объяснять судье, но в итоге также получил предупреждение.
  • 35'
    Недовольно свистят и гудят болельщики на трибунах. По-моему, у них есть какие-то претензии к судейской бригаде. Но VAR признал, что гол был забит чисто, так что игра продолжается.
  • Описание гола
    34'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Дониэлл Мален!!!
    Угловой на левом фланге заработали "шмели". После подачи Брандта швабы недалеко отбили мяч, но на подборе сыграл Мален, который эффектно накрутил двух соперников и мощно пробил низом с линии штрафной площади - Бредлов не успел сложиться.
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    • Фол, нарушение
      33'
      Рюэрсон в глубине поля на правом фланге заработал штрафной удар для "Боруссии". Эндо недоволен свистком, считая, что он сыграл в мяч. Болельщики на трибунах поддерживают японца в этом мнении.
    • Угловой
      32'
      Снова отбились гости после подачи углового у своих ворот. На этот раз на подборе сработал Эндо, который решил попытать счастья дальним ударом, но получилось весьма неточно.
    • Опасный момент
      31'
      ОПАСНО! Фюрих в контратаке по центральной оси протащил мяч, обыграв двух соперников, после чего сыграл налево на Гирасси, который под углом вышел 1 на 1 с Кобелем, но не смог пробить вражеского вратаря.
    • 30'
      Адейеми протащил мяч на правый край чужой штрафной площади, где красиво обыграл одного соперника, но у "Штутгарта" сработала взаимная подстраховка, так что до удара по воротам дело не дошло.
    • 29'
      Снова взяли мяч под контроль дортмундцы, спокойно пасуясь на своей половине поля. Деморализованные швабы не могут сейчас организовать качественный прессинг.
    • 28'
      Тут же притихли болельщики на трибунах "Мерседес-Бенц Арены", в то время как в гостевом "жёлто-чёрном" секторе начались празднования, песни, танцы и прыжки.
    • Описание гола
      27'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Себастьян Аллер!!!
      Ничего не предвещало беды для "Штутгарта", но "Боруссия" внезапно забила. Мален по правому флангу протащил мяч к лицевой линии, финтами запутал защитника, после чего прострелил в центр на Аллера, а тот в касание мощно пробил - мяч от перекладины оказался в воротах.
    • 26'
      Новую затяжную позиционную атаку провели швабы, но до удара по воротам Кобеля дело в итоге не дошло.
    • 25'
      Себастьян Хенесс от кромки поля активно жестикулирует, подсказывая своим подопечным, кому и куда надо перемещаться в той или иной ситуации.
    • Опасный момент
      24'
      После дальнего удара случился рикошет, который поймал на противоходе Кобеля, но, на счастье дортмундцев, Вагноман не обработал сложный мяч, так что упустил шанс отправить мяч в полупустые ворота.
    • 23'
      В последние минуты уже "Штутгарт" больше владеет мячом. "Боруссия" старается прессинговать большими силами, но пока что безрезультатно.
    • Угловой
      22'
      Отбились гости после подачи углового с левого фланга. Швабы провели атаку вторым темпом, но упустил мяч за лицевую линию Мийо, так что теперь будет удар от ворот.
    • Опасный момент
      21'
      ОПАСНО! С левого края прошла диагональная подача на дальний угол вратарской площади, откуда Вагноман выполнял скидку головой в центр, где Хуммельс с четырёх метров едва не срезал мяч в собственные ворота, но игровой снаряд всё же прошёл над перекладиной.
    • 20'
      Кобеля теперь запрессинговали атакующие футболисты "Штутгарта", так что вратарю гостей пришлось просто выбивать мяч в аут, дабы грубо не ошибиться.
    • 19'
      Пошли сейчас в прессинг швабы и отобрали мяч на чужой половине поля, но подача с левого фланга в штрафную площадку была ликвидирована. В касание с подбора пробивал Загаду, но мяч полетел намного выше ворот.
    • Фол, нарушение
      18'
      После потери мяча Аллер опоздал к ответному отбору, шипами "погладив" ахилл Каразору. Арбитр снова воспринимает это в качестве рядового фола и не достаёт карточку.
    • 17'
      Стартовый сумбур матча уже полностью стих. Игровой ритм сейчас можно назвать посредственным. "Боруссия" продолжает владеть мячом, но не стремясь агрессивно себя вести в позиционных атаках.
    • 16'
      Решили дортмундцы сейчас покатать мяч непосредственно в своей штрафной площади, задумав таким образом выманивать побольше сил "Штуттгарта" на свою половину поля, чтобы впереди открывались всё-таки свободные зоны.
    • 15'
      Подопечные Себастьяна Хенесса не стремятся организовывать агрессивный высокий коллективный прессинг, практически всем составом окопавшись на своей трети поля, стараясь отрезать для соперников все зоны подступов к своим владениям.
    • 14'
      От Геррейру следовал планирующий заброс с левого края в штрафную площадку, но Бредлов смело пошёл на выход, сумев забрать мяч в руки.
    • 13'
      "Боруссия" начала доминировать в центральной зоне, забирая все подборы, что позволяет контролировать мяч. Большинству болельщиков на трибунах это не нравится, так что они подняли свист.
    • Опасный момент
      12'
      Из-за пределов штрафной площади с подбора нанёс удар в правый нижний угол Эзкан, но в броске Бредлову удалось поймать мяч намертво.
    • Опасный момент
      11'
      ОПАСНО! После заброса на правый край штрафной площади хозяев последовала скидка на Аллера, который в касание плотно пробивал с 12 метров, но Бредлов парировал мяч перед собой.
    • Угловой
      10'
      На левом фланге атаки своей первый угловой заработали боруссцы. От Геррейру последовала подача в район дальней штанги, но там защитники швабов были на высоте.
    • 9'
      Длинный заброс на левый край штрафной площади следовал на Брандта, но защитник "Штутгарта" отработал достаточно качественно, из-за чего Юлиан не смог нанести удар по воротам.
    • 8'
      Хозяева поля успокаивают сейчас игру поперечными перепасовками на своей половине. Ввязываться в открытый футбол с более классным соперником им не стоит.
    • 7'
      Быстрой контратакой дортмундцы ответили правым флангом, где мяч вперёд протащил Мален и простреливал в центр штрафной площади, но Антон просто вынес мяч в аут.
    • Опасный момент
      6'
      Левым флангом провели атаку швабы с прострельной передачей в район 11-метровой отметки на Вагномана, но тому пришлось пробивать из-под себя, из-за чего мяч полетел далековато от створа ворот.
    • 5'
      Конструктива пока что в игре очень мало. Достаточно серьёзный стартовый сумбур, но всё же он в ближайшее время должен пойти на спад.
    • Фол, нарушение
      4'
      Жёстко теперь нарушены правила в середине поля против Мавропаноса. Судья пока что продолжает либеральничать. Важно не допустить хаоса на футбольном поле представителю Фемиды.
    • Судья
      3'
      Джан уже выражает своё недовольство судейством, так как против него не был зафиксирован грубый фол со стороны Гирасси, за который строгий судья вполне мог дать прямую красную карточку.
    • 2'
      Прекрасная атмосфера на "Мерседес-Бенц-Арене". Местная публика верит, что местная команда сумеет спастись от вылета во Вторую Бундеслигу. Хотя и солидный фан-сектор "Боруссии" ведёт себя очень активно.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Штутгарт 0:2 Боруссия Д

    Исход игры
    Штутгарт
    3.9% (5)
    Ничья
    7.8% (10)
    Боруссия Д
    88.4% (114)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.17% (95)
    Меньше
    20.83% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    84.17% (101)
    Нет
    15.83% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    52.7% (68)
    1:3 Боруссия Д
    11.6% (15)
    0:2 Боруссия Д
    10.1% (13)
    1:1 Ничья
    5.4% (7)
    0:1 Боруссия Д
    3.9% (5)
    2:1 Штутгарт
    2.3% (3)
    2:3 Боруссия Д
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
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    Боруссия Д
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