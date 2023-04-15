Пока что хозяева стараются просто играть на время, чтобы хотя бы при таком счёте дожить до свистка на перерыв, а там уже можно будет обдумать свои дальнейшие действия.

С левого фланга Беллингем здорово прострелил в центр штрафной площади на Малена, но тот в борьбе с защитником не сумел нанести акцентированный удар, так что Бредлов достаточно уверенно забрал мяч в руки.

Передача на правый край штрафной площади хозяев следовала на ход Адейеми, но Загаду в этом эпизоде великолепно отыграл корпусом, позволив мячу просто выкатиться за лицевую линию.

Геррейру задумался с мячом на левом фланге атаки, из-за чего на нём буквально повисли два защитника, а под таким давлением Рафаэл не сумел найти никакого выхода.

Угловой в контратаке на левом фланге смогли заработать швабы. Подача последовала в гущу футболистов, но там выше всех удалось выпрыгнуть Беллингему.

Первый тайм окончен! "Боруссия" уверенно переигрывает в гостях "Штутгарт", также получив для себя численное преимущество.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Дониэлл Мален!!! Угловой на левом фланге заработали "шмели". После подачи Брандта швабы недалеко отбили мяч, но на подборе сыграл Мален, который эффектно накрутил двух соперников и мощно пробил низом с линии штрафной площади - Бредлов не успел сложиться.

Недовольно свистят и гудят болельщики на трибунах. По-моему, у них есть какие-то претензии к судейской бригаде. Но VAR признал, что гол был забит чисто, так что игра продолжается.

Мавропанос сорвал фолом перспективную атаку "Боруссии", за что справедливо получил жёлтую карточку. Эндо бросился что-то объяснять судье, но в итоге также получил предупреждение.

Очень тяжёлое положение сейчас для "Штутгарта" - отыграть два мяча даже в домашнем матче с одной из сильнейших команд страны крайне сложно.

Мийо смело ринулся на двух защитников на левый край штрафной площади гостей, где упал, но никакого фола здесь не было, так что свисток судьи молчит.

Очень бурно продолжают реагировать болельщики на трибунах на все решения судьи, которые их не устраивают, что только подогревает накал матча.

Ой-ой-ой! КРАСНАЯ КАРТОЧКА! "Штутгарт" остаётся в меньшинстве, так как нарвался на ещё одну контратаку, которую опять-таки фолом сорвал Мавропанос.

Похоже, интрига в этом матче уже умерла. Сложно представить, что швабы в меньшинстве смогут здесь вытащить ничью, не говоря уже о победе. Но в футболе порой случаются чудеса, так что посмотрим.

После дальнего удара случился рикошет, который поймал на противоходе Кобеля, но, на счастье дортмундцев, Вагноман не обработал сложный мяч, так что упустил шанс отправить мяч в полупустые ворота.

Себастьян Хенесс от кромки поля активно жестикулирует, подсказывая своим подопечным, кому и куда надо перемещаться в той или иной ситуации.

Новую затяжную позиционную атаку провели швабы, но до удара по воротам Кобеля дело в итоге не дошло.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Себастьян Аллер!!! Ничего не предвещало беды для "Штутгарта", но "Боруссия" внезапно забила. Мален по правому флангу протащил мяч к лицевой линии, финтами запутал защитника, после чего прострелил в центр на Аллера, а тот в касание мощно пробил - мяч от перекладины оказался в воротах.

Тут же притихли болельщики на трибунах "Мерседес-Бенц Арены", в то время как в гостевом "жёлто-чёрном" секторе начались празднования, песни, танцы и прыжки.

Снова взяли мяч под контроль дортмундцы, спокойно пасуясь на своей половине поля. Деморализованные швабы не могут сейчас организовать качественный прессинг.

Адейеми протащил мяч на правый край чужой штрафной площади, где красиво обыграл одного соперника, но у "Штутгарта" сработала взаимная подстраховка, так что до удара по воротам дело не дошло.

ОПАСНО! Фюрих в контратаке по центральной оси протащил мяч, обыграв двух соперников, после чего сыграл налево на Гирасси, который под углом вышел 1 на 1 с Кобелем, но не смог пробить вражеского вратаря.

Снова отбились гости после подачи углового у своих ворот. На этот раз на подборе сработал Эндо, который решил попытать счастья дальним ударом, но получилось весьма неточно.

Рюэрсон в глубине поля на правом фланге заработал штрафной удар для "Боруссии". Эндо недоволен свистком, считая, что он сыграл в мяч. Болельщики на трибунах поддерживают японца в этом мнении.

23' В последние минуты уже "Штутгарт" больше владеет мячом. "Боруссия" старается прессинговать большими силами, но пока что безрезультатно.

22' Отбились гости после подачи углового с левого фланга. Швабы провели атаку вторым темпом, но упустил мяч за лицевую линию Мийо, так что теперь будет удар от ворот.

21' ОПАСНО! С левого края прошла диагональная подача на дальний угол вратарской площади, откуда Вагноман выполнял скидку головой в центр, где Хуммельс с четырёх метров едва не срезал мяч в собственные ворота, но игровой снаряд всё же прошёл над перекладиной.

20' Кобеля теперь запрессинговали атакующие футболисты "Штутгарта", так что вратарю гостей пришлось просто выбивать мяч в аут, дабы грубо не ошибиться.

19' Пошли сейчас в прессинг швабы и отобрали мяч на чужой половине поля, но подача с левого фланга в штрафную площадку была ликвидирована. В касание с подбора пробивал Загаду, но мяч полетел намного выше ворот.

18' После потери мяча Аллер опоздал к ответному отбору, шипами "погладив" ахилл Каразору. Арбитр снова воспринимает это в качестве рядового фола и не достаёт карточку.

17' Стартовый сумбур матча уже полностью стих. Игровой ритм сейчас можно назвать посредственным. "Боруссия" продолжает владеть мячом, но не стремясь агрессивно себя вести в позиционных атаках.

16' Решили дортмундцы сейчас покатать мяч непосредственно в своей штрафной площади, задумав таким образом выманивать побольше сил "Штуттгарта" на свою половину поля, чтобы впереди открывались всё-таки свободные зоны.

15' Подопечные Себастьяна Хенесса не стремятся организовывать агрессивный высокий коллективный прессинг, практически всем составом окопавшись на своей трети поля, стараясь отрезать для соперников все зоны подступов к своим владениям.

14' От Геррейру следовал планирующий заброс с левого края в штрафную площадку, но Бредлов смело пошёл на выход, сумев забрать мяч в руки.

13' "Боруссия" начала доминировать в центральной зоне, забирая все подборы, что позволяет контролировать мяч. Большинству болельщиков на трибунах это не нравится, так что они подняли свист.

12' Из-за пределов штрафной площади с подбора нанёс удар в правый нижний угол Эзкан, но в броске Бредлову удалось поймать мяч намертво.

11' ОПАСНО! После заброса на правый край штрафной площади хозяев последовала скидка на Аллера, который в касание плотно пробивал с 12 метров, но Бредлов парировал мяч перед собой.

10' На левом фланге атаки своей первый угловой заработали боруссцы. От Геррейру последовала подача в район дальней штанги, но там защитники швабов были на высоте.

9' Длинный заброс на левый край штрафной площади следовал на Брандта, но защитник "Штутгарта" отработал достаточно качественно, из-за чего Юлиан не смог нанести удар по воротам.

8' Хозяева поля успокаивают сейчас игру поперечными перепасовками на своей половине. Ввязываться в открытый футбол с более классным соперником им не стоит.

7' Быстрой контратакой дортмундцы ответили правым флангом, где мяч вперёд протащил Мален и простреливал в центр штрафной площади, но Антон просто вынес мяч в аут.

6' Левым флангом провели атаку швабы с прострельной передачей в район 11-метровой отметки на Вагномана, но тому пришлось пробивать из-под себя, из-за чего мяч полетел далековато от створа ворот.

5' Конструктива пока что в игре очень мало. Достаточно серьёзный стартовый сумбур, но всё же он в ближайшее время должен пойти на спад.

4' Жёстко теперь нарушены правила в середине поля против Мавропаноса. Судья пока что продолжает либеральничать. Важно не допустить хаоса на футбольном поле представителю Фемиды.

3' Джан уже выражает своё недовольство судейством, так как против него не был зафиксирован грубый фол со стороны Гирасси, за который строгий судья вполне мог дать прямую красную карточку.

2' Прекрасная атмосфера на "Мерседес-Бенц-Арене". Местная публика верит, что местная команда сумеет спастись от вылета во Вторую Бундеслигу. Хотя и солидный фан-сектор "Боруссии" ведёт себя очень активно.