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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Штутгарт
 
Позже
Боруссия Д
Прогнозы 46
Штутгарт 2.2% (1)
X 4.3% (2)
Боруссия Д 93.5% (43)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Штутгарт
Ничья
Боруссия Д
3.72
4.10
4.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Штутгарт
Боруссия Д

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

140%
80%
7 побед 4 ничьи 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Второй тайм

13%
87%
0 побед 3 ничьи 14 побед

28 матчей

14.3%
21.4%
64.3%
4 победы 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
4 победы 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
7 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

Б
5:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
2:3
Б
1:5
Б
3:1
Б
0:4
Б
3:0
Б
2:1
Б
0:3
К
1:3
Б
4:1
Б
2:3
Б
2:2
Б
2:3
Б
6:1
Б
1:2
Б
0:0
Б
4:4
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:0
Б
3:2
Б
1:2

Голы

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.36
1.36

Среднее время на гол

66
66

Всего голов

38
32

Голов в среднем за матч

2.71
2.29

Среднее время на гол

33
39

Всего голов

57
51

Голов в среднем за матч

2.04
1.82

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

44
49

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 7 (1) 0.26
Мвумпа Силас 4 (1) 0.15
Фюрих Крис 4 (1) 0.15
Эндо Ватару 3 0.11
Соса Борна 2 0.07
Томаш Тьягу 2 0.07
Ахамада Науиру 2 0.07
Мавропанос Константинос 2 0.07
Ито Хироки 1 0.04
Диаш Жиль 1 0.04
Антон Вальдемар 1 0.04
Вагноман Жоша 1 0.04
Кулибали Танги 1 0.04
Переа Хуан 1 0.04
Калайджич Саша 0 0
Харагути Генки 0 0
Штенцель Паскаль 0 0
Каразор Атакан 0 0
Мийо Энцо 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брандт Юлиан 8 0.3
Мукоко Юссуфа 7 0.26
Ройс Марко 6 (1) 0.22
Рейна Джованни 5 (1) 0.19
Шлоттербек Нико 4 0.15
Беллингем Джуд 4 0.15
Мален Дониэлл 4 0.15
Геррейру Рафаэл 3 0.11
Адейеми Карим 3 0.11
Аллер Себастьян 3 0.11
Байно-Гиттенс Джейми 3 0.11
Модест Антони 2 0.07
Джан Эмре 2 (1) 0.07
Зюле Никлас 1 0.04
Вольф Мариус 1 0.04
Рюэрсон Юлиан 1 0.04
Эзкан Салих 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 9 0
Мавропанос Константинос 7 0
Соса Борна 5 0
Гирасси Серу 3 1
Ахамада Науиру 3 1
Ито Хироки 4 0
Пеллегрино Матараццо 2 1
Антон Вальдемар 3 0
Мвумпа Силас 3 0
Мийо Энцо 3 0
Пфайффер Лука 1 1
Вагноман Жоша 1 1
Загаду Дан-Аксель 2 0
Фюрих Крис 2 0
Харагути Генки 1 0
Бредлов Фабиан 1 0
Нартей Николас 1 0
Калайджич Саша 1 0
Мола Клинтон 1 0
Томаш Тьягу 1 0
Кулибали Танги 1 0
Эглофф Лилиан 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Эмре 7 0
Эзкан Салих 6 0
Адейеми Карим 6 0
Беллингем Джуд 6 0
Хуммельс Матс 4 0
Модест Антони 4 0
Ройс Марко 3 0
Геррейру Рафаэл 3 0
Шлоттербек Нико 3 0
Мёнье Тома 2 0
Зюле Никлас 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Азар Торган 1 0
Дауд Махмуд 1 0
Вольф Мариус 1 0
Рейна Джованни 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Боруссия Д
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

5
8
Штутгарт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Боруссия Д
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

21
3

Волевые поражения

10
36
Штутгарт
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (8)
52% (14)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
Боруссия Д
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
22% (6)
22% (6)
56% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
26% (7)
44% (12)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

24
7

Волевые поражения

15
44

Голы по времени матча

Забито

16
20
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
4
25%
2
10%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
2
13%
6
30%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
3
19%
2
10%
61-75
4
25%
6
30%
76-90

Пропущено

16
24
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
4
25%
5
21%
1-15
3
19%
6
25%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
3
19%
6
25%
46-60
1
6%
1
4%
61-75
3
19%
4
17%
76-90

Забито

17
38
7 В 1-м тайме 21
10 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 12
16 Не забивали 14
1
6%
6
16%
1-15
2
12%
7
18%
16-30
4
24%
8
21%
31-45
2
12%
3
8%
46-60
5
29%
29%
6
16%
61-75
3
18%
8
21%
76-90

Пропущено

30
13
14 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 1
13 Не пропускали 8
6
20%
0
0%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
4
13%
5
38%
31-45
7
23%
2
15%
46-60
2
7%
2
15%
61-75
7
23%
4
31%
76-90

Забито

33
58
15 В 1-м тайме 31
18 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 20
7 Не забивали 3
5
15%
8
14%
1-15
4
12%
9
16%
16-30
6
18%
14
24%
31-45
3
9%
5
9%
46-60
8
24%
8
14%
61-75
7
21%
14
24%
76-90

Пропущено

46
37
23 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 7
25 Не пропускали 19
10
22%
5
14%
1-15
7
15%
6
16%
16-30
6
13%
7
19%
31-45
10
22%
8
22%
46-60
3
7%
3
8%
61-75
10
22%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Бохум - Штутгарт 2:3 Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Хайденхайм 2:0
Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Бавария 1:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Кёльн 3:0 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Вердер 0:2 Падерборн - Штутгарт 1:2 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 0:2 Штутгарт - Сьон 3:0 Штутгарт - Люцерн 0:3 Кёльн - Штутгарт 2:4 Байер Л - Штутгарт 2:0
Боруссия Д
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 Бавария - Боруссия Д 4:2 Боруссия Д - Кёльн 6:1
Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Челси - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Герта 4:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Бохум - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Боруссия Д - Базель 6:0 Боруссия Д - Фортуна 5:1 Боруссия Д - Фиорентина 0:2 Рапид Бухарест - Боруссия Д 1:2

Результаты матчей

Штутгарт
Боруссия Д

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
2
8 раз 57%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
2
12 раз 44%
1
5 раз 19%
0
3 раза 11%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
4
9
1.5
10
3
2
11
2.5
6
7
1
12
3.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
9
5
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
24
3
9
18
1.5
19
8
3
24
2.5
7
20
1
26
3.5
5
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 27 17 7 3 77 - 29 58
2.
Боруссия Д
 Заявка 27 18 2 7 59 - 36 56
3.
Унион Берлин
 Заявка 27 15 6 6 42 - 30 51
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 27 14 6 7 50 - 33 48
5.
Фрайбург
 Заявка 27 13 8 6 39 - 36 47
6.
Байер Л
 Заявка 27 13 4 10 51 - 41 43
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 27 11 8 8 48 - 40 41
8.
Майнц
 Заявка 27 11 8 8 45 - 38 41
9.
Вольфсбург
 Заявка 27 10 9 8 46 - 36 39
10.
Боруссия М
 Заявка 27 9 8 10 42 - 44 35
11.
Вердер
 Заявка 27 9 5 13 42 - 52 32
12.
Кёльн
 Заявка 27 7 10 10 36 - 45 31
13.
Аугсбург
 Заявка 27 8 5 14 35 - 50 29
14.
Хоффенхайм
 Заявка 27 8 4 15 37 - 46 28
15.
Бохум
 Заявка 27 8 2 17 30 - 60 26
16.
Штутгарт
 Заявка 27 5 8 14 32 - 47 23
17.
Герта
 Заявка 27 5 7 15 31 - 50 22
18.
Шальке 04
 Заявка 27 4 9 14 21 - 50 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 13 11 1 1 38 - 13 34
2.
Бавария
 Заявка 13 9 4 0 43 - 13 31
3.
Унион Берлин
 Заявка 13 9 4 0 24 - 8 31
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 28 - 13 29
5.
Фрайбург
 Заявка 14 8 4 2 22 - 12 28
6.
Боруссия М
 Заявка 14 8 3 3 29 - 17 27
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
8.
Байер Л
 Заявка 14 7 2 5 30 - 19 23
9.
Майнц
 Заявка 14 5 6 3 25 - 17 21
10.
Бохум
 Заявка 13 6 1 6 20 - 24 19
11.
Кёльн
 Заявка 13 5 4 4 21 - 14 19
12.
Аугсбург
 Заявка 14 5 3 6 14 - 20 18
13.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 6 3 28 - 22 18
14.
Герта
 Заявка 14 4 5 5 19 - 21 17
15.
Хоффенхайм
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
16.
Вердер
 Заявка 14 5 1 8 23 - 23 16
17.
Штутгарт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
18.
Шальке 04
 Заявка 14 3 4 7 14 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 14 8 3 3 34 - 16 27
2.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 1 6 21 - 23 22
3.
Вольфсбург
 Заявка 14 6 3 5 18 - 14 21
4.
Майнц
 Заявка 13 6 2 5 20 - 21 20
5.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 21 - 22 20
6.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
7.
Фрайбург
 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 25 17
10.
Вердер
 Заявка 13 4 4 5 19 - 29 16
11.
Кёльн
 Заявка 14 2 6 6 15 - 31 12
12.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
13.
Аугсбург
 Заявка 13 3 2 8 21 - 30 11
14.
Шальке 04
 Заявка 13 1 5 7 7 - 19 8
15.
Боруссия М
 Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
16.
Штутгарт
 Заявка 14 1 5 8 16 - 31 8
17.
Бохум
 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
18.
Герта
 Заявка 13 1 2 10 12 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (4)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 12 (10)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Боруссия М Коне Куадио 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Штутгарт - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 апреля 2023, осталось 2 дня 5 часов 40 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 47.8% пользователей.
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    • Прогнозы 46
    Штутгарт 2.2% (1)
    X 4.3% (2)
    Боруссия Д 93.5% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Штутгарт
    Ничья
    Боруссия Д
    3.72
    4.10
    4.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Штутгарт - Боруссия Д онлайн

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    Прогнозы на матч Штутгарт - Боруссия Д

    Исход игры
    Штутгарт
    2.2% (1)
    Ничья
    4.3% (2)
    Боруссия Д
    93.5% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.56% (34)
    Меньше
    24.44% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    75.56% (34)
    Нет
    24.44% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    47.8% (22)
    0:2 Боруссия Д
    17.4% (8)
    1:3 Боруссия Д
    17.4% (8)
    0:1 Боруссия Д
    4.3% (2)
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