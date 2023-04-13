Тур: 28. Стадион: Мерседес-Бенц-Арена.
Позже
История личных встреч
Штутгарт
Боруссия Д
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
140%
80%
7 побед 4 ничьи 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Второй тайм
13%
87%
0 побед 3 ничьи 14 побед
28 матчей
14.3%
21.4%
64.3%
4 победы 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
4 победы 8 ничьих 16 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
7 побед 7 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.36
1.36
Среднее время на гол
66
66
Всего голов
38
32
Голов в среднем за матч
2.71
2.29
Среднее время на гол
33
39
Всего голов
57
51
Голов в среднем за матч
2.04
1.82
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
44
49
Бомбардиры внутри турнира
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|7 (1)
|0.26
|Мвумпа Силас
|4 (1)
|0.15
|Фюрих Крис
|4 (1)
|0.15
|Эндо Ватару
|3
|0.11
|Соса Борна
|2
|0.07
|Томаш Тьягу
|2
|0.07
|Ахамада Науиру
|2
|0.07
|Мавропанос Константинос
|2
|0.07
|Ито Хироки
|1
|0.04
|Диаш Жиль
|1
|0.04
|Антон Вальдемар
|1
|0.04
|Вагноман Жоша
|1
|0.04
|Кулибали Танги
|1
|0.04
|Переа Хуан
|1
|0.04
|Калайджич Саша
|0
|0
|Харагути Генки
|0
|0
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Мийо Энцо
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брандт Юлиан
|8
|0.3
|Мукоко Юссуфа
|7
|0.26
|Ройс Марко
|6 (1)
|0.22
|Рейна Джованни
|5 (1)
|0.19
|Шлоттербек Нико
|4
|0.15
|Беллингем Джуд
|4
|0.15
|Мален Дониэлл
|4
|0.15
|Геррейру Рафаэл
|3
|0.11
|Адейеми Карим
|3
|0.11
|Аллер Себастьян
|3
|0.11
|Байно-Гиттенс Джейми
|3
|0.11
|Модест Антони
|2
|0.07
|Джан Эмре
|2 (1)
|0.07
|Зюле Никлас
|1
|0.04
|Вольф Мариус
|1
|0.04
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0.04
|Эзкан Салих
|0
|0
Карточки
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|9
|0
|Мавропанос Константинос
|7
|0
|Соса Борна
|5
|0
|Гирасси Серу
|3
|1
|Ахамада Науиру
|3
|1
|Ито Хироки
|4
|0
|Пеллегрино Матараццо
|2
|1
|Антон Вальдемар
|3
|0
|Мвумпа Силас
|3
|0
|Мийо Энцо
|3
|0
|Пфайффер Лука
|1
|1
|Вагноман Жоша
|1
|1
|Загаду Дан-Аксель
|2
|0
|Фюрих Крис
|2
|0
|Харагути Генки
|1
|0
|Бредлов Фабиан
|1
|0
|Нартей Николас
|1
|0
|Калайджич Саша
|1
|0
|Мола Клинтон
|1
|0
|Томаш Тьягу
|1
|0
|Кулибали Танги
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джан Эмре
|7
|0
|Эзкан Салих
|6
|0
|Адейеми Карим
|6
|0
|Беллингем Джуд
|6
|0
|Хуммельс Матс
|4
|0
|Модест Антони
|4
|0
|Ройс Марко
|3
|0
|Геррейру Рафаэл
|3
|0
|Шлоттербек Нико
|3
|0
|Мёнье Тома
|2
|0
|Зюле Никлас
|2
|0
|Брандт Юлиан
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Дауд Махмуд
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Рейна Джованни
|1
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0
Результаты матчей
Штутгарт
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Боруссия Д
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
5
8
Штутгарт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Боруссия Д
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
21
3
Волевые поражения
10
36
Штутгарт
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (8)
52% (14)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
Боруссия Д
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
22% (6)
22% (6)
56% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
26% (7)
44% (12)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
24
7
Волевые поражения
15
44
Голы по времени матча
Забито
16
20
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
4
25%
2
10%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
2
13%
6
30%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
3
19%
2
10%
61-75
4
25%
6
30%
76-90
Пропущено
16
24
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
4
25%
5
21%
1-15
3
19%
6
25%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
3
19%
6
25%
46-60
1
6%
1
4%
61-75
3
19%
4
17%
76-90
Забито
17
38
7 В 1-м тайме 21
10 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 12
16 Не забивали 14
1
6%
6
16%
1-15
2
12%
7
18%
16-30
4
24%
8
21%
31-45
2
12%
3
8%
46-60
5
29%
29%
6
16%
61-75
3
18%
8
21%
76-90
Пропущено
30
13
14 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 1
13 Не пропускали 8
6
20%
0
0%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
4
13%
5
38%
31-45
7
23%
2
15%
46-60
2
7%
2
15%
61-75
7
23%
4
31%
76-90
Забито
33
58
15 В 1-м тайме 31
18 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 20
7 Не забивали 3
5
15%
8
14%
1-15
4
12%
9
16%
16-30
6
18%
14
24%
31-45
3
9%
5
9%
46-60
8
24%
8
14%
61-75
7
21%
14
24%
76-90
Пропущено
46
37
23 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 7
25 Не пропускали 19
10
22%
5
14%
1-15
7
15%
6
16%
16-30
6
13%
7
19%
31-45
10
22%
8
22%
46-60
3
7%
3
8%
61-75
10
22%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Штутгарт
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Бохум - Штутгарт 2:3 Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Хайденхайм 2:0
Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Бавария 1:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Кёльн 3:0 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Вердер 0:2 Падерборн - Штутгарт 1:2 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 0:2 Штутгарт - Сьон 3:0 Штутгарт - Люцерн 0:3 Кёльн - Штутгарт 2:4 Байер Л - Штутгарт 2:0
Боруссия Д
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 Бавария - Боруссия Д 4:2 Боруссия Д - Кёльн 6:1
Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Челси - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Герта 4:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Бохум - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Боруссия Д - Базель 6:0 Боруссия Д - Фортуна 5:1 Боруссия Д - Фиорентина 0:2 Рапид Бухарест - Боруссия Д 1:2
Результаты матчей
Штутгарт
Боруссия Д
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
2
8 раз 57%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
2
12 раз 44%
1
5 раз 19%
0
3 раза 11%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Штутгарт
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
49
103
211
67
112
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
59
95
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
243
918
198
324
720
126
522
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|77 - 29
|58
|2.
|Заявка
|27
|18
|2
|7
|59 - 36
|56
|3.
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|42 - 30
|51
|4.
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|50 - 33
|48
|5.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|39 - 36
|47
|6.
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|51 - 41
|43
|7.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|48 - 40
|41
|8.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|45 - 38
|41
|9.
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|46 - 36
|39
|10.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|42 - 44
|35
|11.
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|42 - 52
|32
|12.
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|36 - 45
|31
|13.
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|35 - 50
|29
|14.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|37 - 46
|28
|15.
|Заявка
|27
|8
|2
|17
|30 - 60
|26
|16.
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|32 - 47
|23
|17.
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|31 - 50
|22
|18.
|Заявка
|27
|4
|9
|14
|21 - 50
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|38 - 13
|34
|2.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|43 - 13
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|24 - 8
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 13
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|22 - 12
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 17
|27
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 15
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|30 - 19
|23
|9.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|25 - 17
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|20 - 24
|19
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 14
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 20
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|28 - 22
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 21
|17
|15.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|16.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|23 - 23
|16
|17.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|18.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|34 - 16
|27
|2.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|21 - 23
|22
|3.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 14
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 21
|20
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 22
|20
|6.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 24
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|9.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 25
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 29
|16
|11.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|15 - 31
|12
|12.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 23
|11
|13.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 30
|11
|14.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|7 - 19
|8
|15.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 27
|8
|16.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 31
|8
|17.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 36
|7
|18.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 29
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (4)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|12 (10)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 8
|Боруссия М
|Коне Куадио
|10
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|9
Прогнозы на матч Штутгарт - Боруссия Д
Исход игры
Штутгарт
2.2% (1)
Ничья
4.3% (2)
Боруссия Д
93.5% (43)
Тотал 2.5
Больше
75.56% (34)
Меньше
24.44% (11)
Обе команды забьют
Да
75.56% (34)
Нет
24.44% (11)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
47.8% (22)
0:2 Боруссия Д
17.4% (8)
1:3 Боруссия Д
17.4% (8)
0:1 Боруссия Д
4.3% (2)
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