Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Ольмо Дани получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Отличная индивидуальная работа от Вернер Тимо , гол забит с изяществом.

35' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Г О О О О Л - Вернер Тимо забивает с правой ноги!

30' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Удар от ворот произведет Аугсбург

27' Хенрихс Бенджамин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Реджбекай Элвис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

24' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Педерсен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

17' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Иаго Лопес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Иаго Лопес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

13' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Г О О О О Л - Кампль Кевин забивает с правой ноги!

11' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Вернер Тимо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Удар от ворот произведет Аугсбург

9' Орбан Вилли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Хенрихс Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удуохаи Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Команда Аугсбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

5' Иаго Лопес из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Г О О О О Л - Майер Арне забивает с правой ноги!

5' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе

3' Хорошую попытку сделал Собослаи Доминик . Удар в створ, но вратарь начеку

3' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Гоувелеув Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Вернер Тимо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Аугсбург начинает с центра поля