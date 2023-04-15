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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Фритц Марко
РБ Лейпциг
3:1
Перерыв
Аугсбург
0'
0:1
5' Гол
Майер Арне
1:1
10' Гол
Кампль Кевин
2:1
32' Гол
Вернер Тимо
3:1
36' Гол
Вернер Тимо

Ход матча

5'
0:1
Майер Арне
(Иаго Лопес)
10'
Кампль Кевин
(Вернер Тимо)
1:1
32'
Вернер Тимо
(Хенрихс Бенджамин)
2:1
36'
Вернер Тимо
(Кампль Кевин)
3:1
38'
 
Йенсен Фредрик
Гумни Роберт

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 124
РБ Лейпциг 97.6% (121)
X 0.8% (1)
Аугсбург 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Аугсбург
1.53
7.20
6.55
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Бласвих
Янис
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
39
Хенрихс
Бенджамин
44
Кампль
Кевин
8
Айдара
Амаду
22
Раум
Давид
17
Собослаи
Доминик
11
Вернер
Тимо
7
Ольмо
Дани
40
Коубек
Томаш
23
Бауэр
Максимилиан
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
2
Гумни
Роберт
22
Иаго
Лопес
27
Энгельс
Арне
13
Реджбекай
Элвис
10
Майер
Арне
3
Педерсен
Мадс
7
Бельо
Дион
Дрене
РБ Лейпциг
3-4-3
Аугсбург
3-4-2-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Аугсбург

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

17 матчей

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Б
3:3
Б
4:0
Б
1:1
Б
2:1
К
0:3
Б
0:2
Б
1:2
Б
3:1
К
1:2
Б
0:0
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
2:2
Б
2:1
К
0:2
К
0:1

Голы

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.63
1.67

Среднее время на гол

55
54

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.29
1.24

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

69
72

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 12 (2) 0.43
Вернер Тимо 7 0.25
Форсберг Эмиль 6 (2) 0.21
Собослаи Доминик 4 0.14
Андре Силва 4 0.14
Орбан Вилли 3 0.11
Ольмо Дани 2 0.07
Хенрихс Бенджамин 2 0.07
Айдара Амаду 2 0.07
Симакан Мохамед 1 0.04
Кампль Кевин 1 0.04
Хальстенберг Марсель 1 0.04
Поульсен Юссуф 1 0.04
Шлагер Ксавер 1 0.04
Лаймер Конрад 1 0.04
Диалло Абду 1 0.04
Гвардиол Йошко 1 0.04
Новоа Уго 1 0.04
Раум Давид 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Мергим 9 (3) 0.32
Демирович Эрмедин 7 (1) 0.25
Нидерлехнер Флориан 4 0.14
Майер Арне 4 0.14
Варгас Рубен 2 0.07
Йенсен Фредрик 2 0.07
Хан Андре 2 0.07
Гумни Роберт 1 0.04
Калиджиури Даниэль 1 0.04
Кардона Ирвин 1 0.04
Чолина Давид 1 0.04
Бельо Дион Дрене 1 0.04
Энгельс Арне 0 0
Иаго Лопес 0 0
Гоувелеув Джеффри 0 0
Бауэр Максимилиан 0 0
Удуохаи Феликс 0 0
Винтер Фредерик 0 0
Йебоа Келвин 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампль Кевин 7 0
Хенрихс Бенджамин 7 0
Лаймер Конрад 6 0
Айдара Амаду 4 0
Раум Давид 4 0
Собослаи Доминик 2 1
Розе Марко 2 0
Форсберг Эмиль 2 0
Орбан Вилли 2 0
Вернер Тимо 2 0
Хальстенберг Марсель 2 0
Андре Силва 2 0
Диалло Абду 2 0
Нкунку Кристофер 2 0
Ольмо Дани 2 0
Шлагер Ксавер 2 0
Поульсен Юссуф 1 0
Сорлот Александр 1 0
Симакан Мохамед 1 0
Гвардиол Йошко 1 0
Тедеско Доменико 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бериша Мергим 8 1
Гоувелеув Джеффри 9 0
Демирович Эрмедин 5 1
Бауэр Максимилиан 6 0
Иаго Лопес 4 1
Педерсен Мадс 5 0
Груэсо Карлос 5 0
Реджбекай Элвис 5 0
Гумни Роберт 4 0
Варгас Рубен 4 0
Энгельс Арне 4 0
Гикевич Рафал 3 0
Кардона Ирвин 2 0
Майер Арне 2 0
Вейга Ренату 2 0
Йенсен Фредрик 1 0
Калиджиури Даниэль 1 0
Хан Андре 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Дорш Никлас 1 0
Удуохаи Феликс 1 0
Петков Лукас 1 0
Бельо Дион Дрене 1 0
Enrico Maassen 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Аугсбург
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
79% (11)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

5
14
РБ Лейпциг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Аугсбург
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
14

Волевые поражения

20
11
РБ Лейпциг
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
52% (14)
22% (6)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
22% (6)
41% (11)
Аугсбург
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
63% (17)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
15% (4)
48% (13)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

17
17

Волевые поражения

25
25

Голы по времени матча

Забито

29
20
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
4
14%
6
30%
1-15
5
17%
3
15%
16-30
5
17%
4
20%
31-45
7
24%
1
5%
46-60
2
7%
2
10%
61-75
6
21%
4
20%
76-90

Пропущено

12
31
3 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
1
8%
5
16%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
2
17%
6
19%
31-45
1
8%
2
6%
46-60
8
67%
6
19%
61-75
0
0%
6
19%
76-90

Забито

22
14
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
5
23%
2
14%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
1
5%
6
43%
46-60
4
18%
1
7%
61-75
8
36%
2
14%
76-90

Пропущено

20
20
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
5%
2
10%
1-15
3
15%
3
15%
16-30
7
35%
1
5%
31-45
6
30%
5
25%
46-60
2
10%
3
15%
61-75
1
5%
6
30%
76-90

Забито

51
34
23 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 16
17 Забивали первыми 14
5 Не забивали 5
9
18%
8
24%
1-15
6
12%
4
12%
16-30
8
16%
6
18%
31-45
8
16%
7
21%
46-60
6
12%
3
9%
61-75
14
27%
6
18%
76-90

Пропущено

32
51
14 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 22
2
6%
7
14%
1-15
3
9%
9
18%
16-30
9
28%
7
14%
31-45
7
22%
7
14%
46-60
10
31%
9
18%
61-75
1
3%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Герта - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Бохум - РБ Лейпциг 1:0
Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 4:0 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:4 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1 РБ Лейпциг - Радомьяк Радом 6:0
Аугсбург
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Аугсбург - Кёльн 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Аугсбург - Шальке 04 1:1
Бавария - Аугсбург 5:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Герта - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Байер Л 1:0 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Ференцварош 0:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Аугсбург 4:1 Аугсбург - Хайденхайм 2:0 Аугсбург - Грасcхоппер 3:0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Аугсбург

Точный счет

2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
9 раз 64%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 26%
3
7 раз 26%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
13 раз 48%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
3
10
3
1.5
2
12
5
8
2.5
1
13
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
2
5
9
1.5
7
6
4
10
2.5
3
10
1
13
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
22
5
15
12
1.5
9
18
9
18
2.5
4
23
2
25
3.5
1
26
4.5
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:0 Заявка 28 18 7 3 78 - 29 61
2.
Боруссия Д
 2:0 Заявка 28 19 2 7 61 - 36 59
3.
РБ Лейпциг
 3:1 Заявка 28 15 6 7 53 - 34 51
4.
Унион Берлин
 Заявка 27 15 6 6 42 - 30 51
5.
Фрайбург
 Заявка 27 13 8 6 39 - 36 47
6.
Майнц
 1:0 Заявка 28 12 8 8 46 - 38 44
7.
Байер Л
 Заявка 27 13 4 10 51 - 41 43
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 27 11 8 8 48 - 40 41
9.
Вольфсбург
 Заявка 27 10 9 8 46 - 36 39
10.
Боруссия М
 Заявка 27 9 8 10 42 - 44 35
11.
Вердер
 Заявка 27 9 5 13 42 - 52 32
12.
Кёльн
 0:1 Заявка 28 7 10 11 36 - 46 31
13.
Аугсбург
 1:3 Заявка 28 8 5 15 36 - 53 29
14.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 28 8 4 16 37 - 47 28
15.
Бохум
 Заявка 27 8 2 17 30 - 60 26
16.
Шальке 04
 Заявка 28 5 9 14 26 - 52 24
17.
Штутгарт
 0:2 Заявка 28 5 8 15 32 - 49 23
18.
Герта
 Заявка 28 5 7 16 33 - 55 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 2:0 Заявка 13 11 1 1 38 - 13 34
2.
Бавария
 1:0 Заявка 14 10 4 0 44 - 13 34
3.
РБ Лейпциг
 3:1 Заявка 14 10 2 2 31 - 14 32
4.
Унион Берлин
 Заявка 13 9 4 0 24 - 8 31
5.
Фрайбург
 Заявка 14 8 4 2 22 - 12 28
6.
Боруссия М
 Заявка 14 8 3 3 29 - 17 27
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
8.
Байер Л
 Заявка 14 7 2 5 30 - 19 23
9.
Майнц
 1:0 Заявка 14 5 6 3 25 - 17 21
10.
Бохум
 Заявка 13 6 1 6 20 - 24 19
11.
Кёльн
 0:1 Заявка 14 5 4 5 21 - 15 19
12.
Аугсбург
 1:3 Заявка 14 5 3 6 14 - 20 18
13.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 6 3 28 - 22 18
14.
Герта
 Заявка 14 4 5 5 19 - 21 17
15.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
16.
Вердер
 Заявка 14 5 1 8 23 - 23 16
17.
Шальке 04
 Заявка 15 4 4 7 19 - 33 16
18.
Штутгарт
 0:2 Заявка 14 4 3 7 16 - 18 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:0 Заявка 14 8 3 3 34 - 16 27
2.
Боруссия Д
 2:0 Заявка 15 8 1 6 23 - 23 25
3.
Майнц
 1:0 Заявка 14 7 2 5 21 - 21 23
4.
Вольфсбург
 Заявка 14 6 3 5 18 - 14 21
5.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 21 - 22 20
6.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
7.
Фрайбург
 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
8.
РБ Лейпциг
 3:1 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 25 17
10.
Вердер
 Заявка 13 4 4 5 19 - 29 16
11.
Кёльн
 0:1 Заявка 14 2 6 6 15 - 31 12
12.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 14 3 2 9 17 - 24 11
13.
Аугсбург
 1:3 Заявка 14 3 2 9 22 - 33 11
14.
Шальке 04
 Заявка 13 1 5 7 7 - 19 8
15.
Боруссия М
 Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
16.
Штутгарт
 0:2 Заявка 14 1 5 8 16 - 31 8
17.
Бохум
 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
18.
Герта
 Заявка 14 1 2 11 14 - 34 5
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Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (4)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 12 (10)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Боруссия М Коне Куадио 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
Весь список
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    Прогнозы 124
    РБ Лейпциг 97.6% (121)
    X 0.8% (1)
    Аугсбург 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Аугсбург
    1.53
    7.20
    6.55
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    97.6% (122)
    Ничья
    0.8% (1)
    Аугсбург
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (72)
    Меньше
    40% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    54.17% (65)
    Нет
    45.83% (55)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    39.2% (49)
    2:0 РБ Лейпциг
    32% (40)
    3:1 РБ Лейпциг
    11.2% (14)
    1:0 РБ Лейпциг
    6.4% (8)
    3:0 РБ Лейпциг
    5.6% (7)
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