Тур: 28. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг). Зрители: 47900 Главный судья: Фритц Марко
3:2
Конец матча
0'
0:1
5' ГолМайер Арне
1:1
10' ГолКампль Кевин
2:1
32' ГолВернер Тимо
3:1
35' ГолВернер Тимо
48' Желтая карточкаУдуохаи Феликс
49' Желтая карточкаИаго Лопес
63' Желтая карточкаГоувелеув Джеффри
74' Желтая карточкаРаум Давид
3:2
82' ГолВаргас Рубен
90' Желтая карточкаАндре Силва
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
5'
0:1
10'
1:1
32'
2:1
35'
3:1
48'
49'
74'
82'
3:2
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
4 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
5 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Бласвих
Янис
44
Кампль
Кевин
22
Раум
Давид
11
Вернер
Тимо
40
Коубек
Томаш
22
Иаго
Лопес
27
Энгельс
Арне
10
Майер
Арне
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Раум ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
-
25 Ба СануссуЗащитник
-
37 Диалло АбдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Андре СилваНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Чолина ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маассен Энрико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
РБ Лейпциг
Аугсбург
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
17 матчей
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.63
1.67
Среднее время на гол
55
54
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.29
1.24
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
69
72
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|12 (2)
|0.43
|Вернер Тимо
|9
|0.32
|Форсберг Эмиль
|6 (2)
|0.21
|Собослаи Доминик
|4
|0.14
|Андре Силва
|4
|0.14
|Орбан Вилли
|3
|0.11
|Ольмо Дани
|2
|0.07
|Хенрихс Бенджамин
|2
|0.07
|Айдара Амаду
|2
|0.07
|Кампль Кевин
|1
|0.04
|Симакан Мохамед
|1
|0.04
|Хальстенберг Марсель
|1
|0.04
|Поульсен Юссуф
|1
|0.04
|Шлагер Ксавер
|1
|0.04
|Лаймер Конрад
|1
|0.04
|Диалло Абду
|1
|0.04
|Гвардиол Йошко
|1
|0.04
|Новоа Уго
|1
|0.04
|Раум Давид
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Мергим
|9 (3)
|0.32
|Демирович Эрмедин
|7 (1)
|0.25
|Нидерлехнер Флориан
|4
|0.14
|Майер Арне
|4
|0.14
|Варгас Рубен
|3
|0.11
|Йенсен Фредрик
|2
|0.07
|Хан Андре
|2
|0.07
|Гумни Роберт
|1
|0.04
|Калиджиури Даниэль
|1
|0.04
|Кардона Ирвин
|1
|0.04
|Чолина Давид
|1
|0.04
|Бельо Дион Дрене
|1
|0.04
|Энгельс Арне
|0
|0
|Иаго Лопес
|0
|0
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Бауэр Максимилиан
|0
|0
|Удуохаи Феликс
|0
|0
|Винтер Фредерик
|0
|0
|Йебоа Келвин
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампль Кевин
|7
|0
|Хенрихс Бенджамин
|7
|0
|Лаймер Конрад
|6
|0
|Раум Давид
|5
|0
|Айдара Амаду
|4
|0
|Собослаи Доминик
|2
|1
|Андре Силва
|3
|0
|Розе Марко
|2
|0
|Форсберг Эмиль
|2
|0
|Орбан Вилли
|2
|0
|Вернер Тимо
|2
|0
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|Диалло Абду
|2
|0
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|Ольмо Дани
|2
|0
|Шлагер Ксавер
|2
|0
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Симакан Мохамед
|1
|0
|Гвардиол Йошко
|1
|0
|Тедеско Доменико
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоувелеув Джеффри
|10
|0
|Бериша Мергим
|8
|1
|Иаго Лопес
|5
|1
|Демирович Эрмедин
|5
|1
|Бауэр Максимилиан
|6
|0
|Педерсен Мадс
|5
|0
|Груэсо Карлос
|5
|0
|Реджбекай Элвис
|5
|0
|Гумни Роберт
|4
|0
|Варгас Рубен
|4
|0
|Энгельс Арне
|4
|0
|Гикевич Рафал
|3
|0
|Кардона Ирвин
|2
|0
|Майер Арне
|2
|0
|Удуохаи Феликс
|2
|0
|Вейга Ренату
|2
|0
|Йенсен Фредрик
|1
|0
|Калиджиури Даниэль
|1
|0
|Хан Андре
|1
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Дорш Никлас
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Бельо Дион Дрене
|1
|0
|Enrico Maassen
|1
|0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Аугсбург
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
79% (11)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
5
16
РБ Лейпциг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Аугсбург
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
14
Волевые поражения
20
11
РБ Лейпциг
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
54% (15)
21% (6)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
21% (6)
43% (12)
Аугсбург
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (5)
61% (17)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
14% (4)
46% (13)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
19
17
Волевые поражения
25
27
Голы по времени матча
Забито
32
22
17 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
5
16%
7
32%
1-15
5
16%
3
14%
16-30
7
22%
4
18%
31-45
7
22%
1
5%
46-60
2
6%
2
9%
61-75
6
19%
5
23%
76-90
Пропущено
14
34
4 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
2
14%
6
18%
1-15
0
0%
6
18%
16-30
2
14%
8
24%
31-45
1
7%
2
6%
46-60
8
57%
6
18%
61-75
1
7%
6
18%
76-90
Забито
22
14
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
5
23%
2
14%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
1
5%
6
43%
46-60
4
18%
1
7%
61-75
8
36%
2
14%
76-90
Пропущено
20
20
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
5%
2
10%
1-15
3
15%
3
15%
16-30
7
35%
1
5%
31-45
6
30%
5
25%
46-60
2
10%
3
15%
61-75
1
5%
6
30%
76-90
Забито
54
36
26 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 17
17 Забивали первыми 15
5 Не забивали 5
10
19%
9
25%
1-15
6
11%
4
11%
16-30
10
19%
6
17%
31-45
8
15%
7
19%
46-60
6
11%
3
8%
61-75
14
26%
7
19%
76-90
Пропущено
34
54
15 В 1-м тайме 26
19 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 23
3
9%
8
15%
1-15
3
9%
9
17%
16-30
9
26%
9
17%
31-45
7
21%
7
13%
46-60
10
29%
29%
9
17%
61-75
2
6%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Герта - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Бохум - РБ Лейпциг 1:0
Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 4:0 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:4 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1 РБ Лейпциг - Радомьяк Радом 6:0
Аугсбург
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Аугсбург - Кёльн 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Аугсбург - Шальке 04 1:1
Бавария - Аугсбург 5:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Герта - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Байер Л 1:0 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Ференцварош 0:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Аугсбург 4:1 Аугсбург - Хайденхайм 2:0 Аугсбург - Грасcхоппер 3:0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
Аугсбург
Точный счет
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
3
5 раз 36%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
9 раз 64%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
3
8 раз 29%
1
7 раз 25%
2
6 раз 21%
0
5 раз 18%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
13 раз 46%
2
6 раз 21%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
РБ Лейпциг
Аугсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
113
113
212
68
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
122
59
86
410
311
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
235
1612
1018
1018
424
226
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|78 - 30
|59
|2.
|Заявка
|28
|18
|3
|7
|62 - 39
|57
|3.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|53 - 35
|51
|4.
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|42 - 30
|51
|5.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|39 - 36
|47
|6.
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|51 - 41
|43
|7.
|0:0 Заявка
|28
|11
|9
|8
|48 - 40
|42
|8.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|46 - 39
|42
|9.
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|46 - 36
|39
|10.
|0:0 Заявка
|28
|9
|9
|10
|42 - 44
|36
|11.
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|42 - 52
|32
|12.
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|37 - 46
|32
|13.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|38 - 47
|29
|14.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|37 - 53
|29
|15.
|Заявка
|27
|8
|2
|17
|30 - 60
|26
|16.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|35 - 50
|24
|17.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|26 - 52
|24
|18.
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|33 - 55
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|38 - 13
|34
|2.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|31 - 15
|32
|3.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|44 - 14
|32
|4.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|24 - 8
|31
|5.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|22 - 12
|28
|6.
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 17
|27
|7.
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 15
|25
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|30 - 19
|23
|9.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|25 - 17
|21
|10.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 15
|20
|11.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|20 - 24
|19
|12.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|28 - 22
|18
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 20
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 21
|17
|15.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|16.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|23 - 23
|16
|17.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 19
|16
|18.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|34 - 16
|27
|2.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 26
|23
|3.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 14
|21
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 22
|20
|6.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 24
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|9.
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 25
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 29
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|18 - 24
|12
|12.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|15 - 31
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|23 - 33
|11
|14.
|0:0 Заявка
|14
|1
|6
|7
|13 - 27
|9
|15.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|7 - 19
|8
|16.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 31
|8
|17.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 36
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 34
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (4)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|12 (10)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 8
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|10
|Боруссия М
|Коне Куадио
|10
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8