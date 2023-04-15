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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Зрители: 47900 Главный судья: Фритц Марко
РБ Лейпциг
3:2
Конец матча
Аугсбург
0'
0:1
5' Гол
Майер Арне
1:1
10' Гол
Кампль Кевин
2:1
32' Гол
Вернер Тимо
3:1
35' Гол
Вернер Тимо
48' Желтая карточка
Удуохаи Феликс
49' Желтая карточка
Иаго Лопес
63' Желтая карточка
Гоувелеув Джеффри
74' Желтая карточка
Раум Давид
3:2
82' Гол
Варгас Рубен
90' Желтая карточка
Андре Силва
90'+5
3:2. Гол Рубена Варгаса (видео)....

Ход матча

5'
0:1
Майер Арне
(Иаго Лопес)
10'
Кампль Кевин
(Вернер Тимо)
1:1
32'
Вернер Тимо
(Хенрихс Бенджамин)
2:1
35'
Вернер Тимо
(Кампль Кевин)
3:1
38'
 
Йенсен Фредрик
Гумни Роберт
46'
 
Баумгартлингер Юлиан
Энгельс Арне
48'
 
Удуохаи Феликс
49'
 
Иаго Лопес
61'
 
Варгас Рубен
Майер Арне
61'
 
Кардона Ирвин
Бельо Дион Дрене
63'
 
Гоувелеув Джеффри
73'
Нкунку Кристофер
Ольмо Дани
 
74'
Раум Давид
 
78'
 
Вейга Ренату
Удуохаи Феликс
79'
Лаймер Конрад
Кампль Кевин
 
82'
3:2
Варгас Рубен
85'
Хальстенберг Марсель
Собослаи Доминик
 
85'
Диалло Абду
Раум Давид
 
85'
Андре Силва
Вернер Тимо
 
90'
Андре Силва
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 5 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
РБ Лейпциг 97.6% (122)
X 0.8% (1)
Аугсбург 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Бласвих
Янис
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
39
Хенрихс
Бенджамин
44
Кампль
Кевин
8
Айдара
Амаду
22
Раум
Давид
17
Собослаи
Доминик
11
Вернер
Тимо
7
Ольмо
Дани
40
Коубек
Томаш
23
Бауэр
Максимилиан
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
2
Гумни
Роберт
22
Иаго
Лопес
27
Энгельс
Арне
13
Реджбекай
Элвис
10
Майер
Арне
3
Педерсен
Мадс
7
Бельо
Дион
Дрене
РБ Лейпциг
3-4-3
Аугсбург
3-4-2-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Аугсбург

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

17 матчей

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Б
3:3
Б
4:0
Б
1:1
Б
2:1
К
0:3
Б
0:2
Б
1:2
Б
3:1
К
1:2
Б
0:0
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
2:2
Б
2:1
К
0:2
К
0:1

Голы

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.63
1.67

Среднее время на гол

55
54

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.29
1.24

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

69
72

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 12 (2) 0.43
Вернер Тимо 9 0.32
Форсберг Эмиль 6 (2) 0.21
Собослаи Доминик 4 0.14
Андре Силва 4 0.14
Орбан Вилли 3 0.11
Ольмо Дани 2 0.07
Хенрихс Бенджамин 2 0.07
Айдара Амаду 2 0.07
Кампль Кевин 1 0.04
Симакан Мохамед 1 0.04
Хальстенберг Марсель 1 0.04
Поульсен Юссуф 1 0.04
Шлагер Ксавер 1 0.04
Лаймер Конрад 1 0.04
Диалло Абду 1 0.04
Гвардиол Йошко 1 0.04
Новоа Уго 1 0.04
Раум Давид 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Мергим 9 (3) 0.32
Демирович Эрмедин 7 (1) 0.25
Нидерлехнер Флориан 4 0.14
Майер Арне 4 0.14
Варгас Рубен 3 0.11
Йенсен Фредрик 2 0.07
Хан Андре 2 0.07
Гумни Роберт 1 0.04
Калиджиури Даниэль 1 0.04
Кардона Ирвин 1 0.04
Чолина Давид 1 0.04
Бельо Дион Дрене 1 0.04
Энгельс Арне 0 0
Иаго Лопес 0 0
Гоувелеув Джеффри 0 0
Бауэр Максимилиан 0 0
Удуохаи Феликс 0 0
Винтер Фредерик 0 0
Йебоа Келвин 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампль Кевин 7 0
Хенрихс Бенджамин 7 0
Лаймер Конрад 6 0
Раум Давид 5 0
Айдара Амаду 4 0
Собослаи Доминик 2 1
Андре Силва 3 0
Розе Марко 2 0
Форсберг Эмиль 2 0
Орбан Вилли 2 0
Вернер Тимо 2 0
Хальстенберг Марсель 2 0
Диалло Абду 2 0
Нкунку Кристофер 2 0
Ольмо Дани 2 0
Шлагер Ксавер 2 0
Поульсен Юссуф 1 0
Сорлот Александр 1 0
Симакан Мохамед 1 0
Гвардиол Йошко 1 0
Тедеско Доменико 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 10 0
Бериша Мергим 8 1
Иаго Лопес 5 1
Демирович Эрмедин 5 1
Бауэр Максимилиан 6 0
Педерсен Мадс 5 0
Груэсо Карлос 5 0
Реджбекай Элвис 5 0
Гумни Роберт 4 0
Варгас Рубен 4 0
Энгельс Арне 4 0
Гикевич Рафал 3 0
Кардона Ирвин 2 0
Майер Арне 2 0
Удуохаи Феликс 2 0
Вейга Ренату 2 0
Йенсен Фредрик 1 0
Калиджиури Даниэль 1 0
Хан Андре 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Дорш Никлас 1 0
Петков Лукас 1 0
Бельо Дион Дрене 1 0
Enrico Maassen 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Аугсбург
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
79% (11)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

5
16
РБ Лейпциг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Аугсбург
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
14

Волевые поражения

20
11
РБ Лейпциг
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
54% (15)
21% (6)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
21% (6)
43% (12)
Аугсбург
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (5)
61% (17)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
14% (4)
46% (13)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

19
17

Волевые поражения

25
27

Голы по времени матча

Забито

32
22
17 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
5
16%
7
32%
1-15
5
16%
3
14%
16-30
7
22%
4
18%
31-45
7
22%
1
5%
46-60
2
6%
2
9%
61-75
6
19%
5
23%
76-90

Пропущено

14
34
4 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
2
14%
6
18%
1-15
0
0%
6
18%
16-30
2
14%
8
24%
31-45
1
7%
2
6%
46-60
8
57%
6
18%
61-75
1
7%
6
18%
76-90

Забито

22
14
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
5
23%
2
14%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
1
5%
6
43%
46-60
4
18%
1
7%
61-75
8
36%
2
14%
76-90

Пропущено

20
20
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
5%
2
10%
1-15
3
15%
3
15%
16-30
7
35%
1
5%
31-45
6
30%
5
25%
46-60
2
10%
3
15%
61-75
1
5%
6
30%
76-90

Забито

54
36
26 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 17
17 Забивали первыми 15
5 Не забивали 5
10
19%
9
25%
1-15
6
11%
4
11%
16-30
10
19%
6
17%
31-45
8
15%
7
19%
46-60
6
11%
3
8%
61-75
14
26%
7
19%
76-90

Пропущено

34
54
15 В 1-м тайме 26
19 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 23
3
9%
8
15%
1-15
3
9%
9
17%
16-30
9
26%
9
17%
31-45
7
21%
7
13%
46-60
10
29%
29%
9
17%
61-75
2
6%
12
22%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Герта - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Бохум - РБ Лейпциг 1:0
Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 4:0 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:4 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1 РБ Лейпциг - Радомьяк Радом 6:0
Аугсбург
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Аугсбург - Кёльн 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Аугсбург - Шальке 04 1:1
Бавария - Аугсбург 5:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Герта - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Байер Л 1:0 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Ференцварош 0:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Аугсбург 4:1 Аугсбург - Хайденхайм 2:0 Аугсбург - Грасcхоппер 3:0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Аугсбург

Точный счет

2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
3
5 раз 36%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
9 раз 64%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 29%
1
7 раз 25%
2
6 раз 21%
0
5 раз 18%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
13 раз 46%
2
6 раз 21%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
3
11
3
1.5
2
12
6
8
2.5
1
13
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
2
5
9
1.5
8
6
4
10
2.5
3
11
1
13
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
23
5
16
12
1.5
10
18
10
18
2.5
4
24
2
26
3.5
1
27
4.5
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 28 17 8 3 78 - 30 59
2.
Боруссия Д
 Заявка 28 18 3 7 62 - 39 57
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 28 15 6 7 53 - 35 51
4.
Унион Берлин
 Заявка 27 15 6 6 42 - 30 51
5.
Фрайбург
 Заявка 27 13 8 6 39 - 36 47
6.
Байер Л
 Заявка 27 13 4 10 51 - 41 43
7.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 28 11 9 8 48 - 40 42
8.
Майнц
 Заявка 28 11 9 8 46 - 39 42
9.
Вольфсбург
 Заявка 27 10 9 8 46 - 36 39
10.
Боруссия М
 0:0 Заявка 28 9 9 10 42 - 44 36
11.
Вердер
 Заявка 27 9 5 13 42 - 52 32
12.
Кёльн
 Заявка 28 7 11 10 37 - 46 32
13.
Хоффенхайм
 Заявка 28 8 5 15 38 - 47 29
14.
Аугсбург
 Заявка 28 8 5 15 37 - 53 29
15.
Бохум
 Заявка 27 8 2 17 30 - 60 26
16.
Штутгарт
 Заявка 28 5 9 14 35 - 50 24
17.
Шальке 04
 Заявка 28 5 9 14 26 - 52 24
18.
Герта
 Заявка 28 5 7 16 33 - 55 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 13 11 1 1 38 - 13 34
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 10 2 2 31 - 15 32
3.
Бавария
 Заявка 14 9 5 0 44 - 14 32
4.
Унион Берлин
 Заявка 13 9 4 0 24 - 8 31
5.
Фрайбург
 Заявка 14 8 4 2 22 - 12 28
6.
Боруссия М
 0:0 Заявка 14 8 3 3 29 - 17 27
7.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 14 7 4 3 28 - 15 25
8.
Байер Л
 Заявка 14 7 2 5 30 - 19 23
9.
Майнц
 Заявка 14 5 6 3 25 - 17 21
10.
Кёльн
 Заявка 14 5 5 4 22 - 15 20
11.
Бохум
 Заявка 13 6 1 6 20 - 24 19
12.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 6 3 28 - 22 18
13.
Аугсбург
 Заявка 14 5 3 6 14 - 20 18
14.
Герта
 Заявка 14 4 5 5 19 - 21 17
15.
Хоффенхайм
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
16.
Вердер
 Заявка 14 5 1 8 23 - 23 16
17.
Штутгарт
 Заявка 14 4 4 6 19 - 19 16
18.
Шальке 04
 Заявка 15 4 4 7 19 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 14 8 3 3 34 - 16 27
2.
Боруссия Д
 Заявка 15 7 2 6 24 - 26 23
3.
Вольфсбург
 Заявка 14 6 3 5 18 - 14 21
4.
Майнц
 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
5.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 21 - 22 20
6.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
7.
Фрайбург
 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
9.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 14 4 5 5 20 - 25 17
10.
Вердер
 Заявка 13 4 4 5 19 - 29 16
11.
Хоффенхайм
 Заявка 14 3 3 8 18 - 24 12
12.
Кёльн
 Заявка 14 2 6 6 15 - 31 12
13.
Аугсбург
 Заявка 14 3 2 9 23 - 33 11
14.
Боруссия М
 0:0 Заявка 14 1 6 7 13 - 27 9
15.
Шальке 04
 Заявка 13 1 5 7 7 - 19 8
16.
Штутгарт
 Заявка 14 1 5 8 16 - 31 8
17.
Бохум
 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
18.
Герта
 Заявка 14 1 2 11 14 - 34 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (4)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 12 (10)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
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Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 10
Боруссия М Коне Куадио 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
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