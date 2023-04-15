Тур: 28. Стадион: Дойче банк Парк. Главный судья: Яблонски Свен
0:1
Первый тайм: 16'
Ход матча
13'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
35
Тута
24
Бута
15
Камада
Даити
30
Эльведи
Нико
17
Коне
Куадио
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 БутаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
-
26 Эбимбе ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алиду ФаридеНападающий
-
21 Аларио ЛукасНападающий
-
46 Dario Gebuhr
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусНападающий
- Запасные игроки
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
19 Нгуму НатанПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Боруссия М
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед
29 матчей
34.5%
20.7%
44.8%
10 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
21
Голов в среднем за матч
1.14
1.4
Среднее время на гол
78
64
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
1.87
1.43
Среднее время на гол
48
63
Всего голов
44
41
Голов в среднем за матч
1.52
1.41
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
Среднее время на гол
59
63
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|12 (2)
|0.43
|Камада Даити
|7 (2)
|0.25
|Линдстрём Йеспер
|7
|0.25
|Роде Себастьян
|4
|0.14
|Соу Джибрил
|4
|0.14
|Гётце Марио
|2
|0.07
|Бута
|2
|0.07
|Борре Рафаэль
|2 (1)
|0.07
|Эбимбе Эрик
|2
|0.07
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.04
|Тута
|1
|0.04
|Аларио Лукас
|1
|0.04
|Якич Кристиян
|1
|0.04
|Н'Дика Эван
|1
|0.04
|Ленц Кристофер
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Маркус
|13
|0.46
|Хофманн Йонас
|8
|0.29
|Штиндль Ларс
|5
|0.18
|Бенсебаини Рами
|5 (1)
|0.18
|Эльведи Нико
|3
|0.11
|Плеа Алассан
|2 (1)
|0.07
|Вольф Ханнес
|1
|0.04
|Коне Куадио
|1
|0.04
|Херрманн Патрик
|1
|0.04
|Фридрих Марвин
|1
|0.04
|Нойхаус Флориан
|1
|0.04
|Нгуму Натан
|1
|0.04
|Итакура Ко
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
|Крамер Кристоф
|0
|0
|Вайгль Юлиан
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соу Джибрил
|7
|0
|Тута
|5
|0
|Гётце Марио
|5
|0
|Роде Себастьян
|5
|0
|Коло-Муани Рандаль
|3
|1
|Борре Рафаэль
|4
|0
|Якич Кристиян
|4
|0
|Н'Дика Эван
|4
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Камада Даити
|2
|0
|Линдстрём Йеспер
|2
|0
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|Кнауфф Ансгар
|2
|0
|Хасебе Макото
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Макс Филипп
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Пеллегрини Лука
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Куадио
|10
|0
|Штиндль Ларс
|7
|0
|Бенсебаини Рами
|5
|1
|Вайгль Юлиан
|5
|0
|Плеа Алассан
|4
|0
|Крамер Кристоф
|3
|0
|Тюрам Маркус
|3
|0
|Херрманн Патрик
|2
|0
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Итакура Ко
|0
|1
|Зиппель Тобиас
|1
|0
|Лайнер Штефан
|1
|0
|Хофманн Йонас
|1
|0
|Эльведи Нико
|1
|0
|Фридрих Марвин
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Даниель Фарке
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Боруссия М
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
5
10
Айнтрахт Фр
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Боруссия М
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
7
Волевые поражения
18
26
Айнтрахт Фр
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (12)
37% (10)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Боруссия М
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
30% (8)
56% (15)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
16
8
Волевые поражения
23
36
Голы по времени матча
Забито
27
14
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
3
11%
2
14%
1-15
8
30%
30%
1
7%
16-30
2
7%
4
29%
31-45
4
15%
1
7%
46-60
5
19%
3
21%
61-75
5
19%
3
21%
76-90
Пропущено
16
26
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
4
25%
5
19%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
3
19%
1
4%
31-45
4
25%
3
12%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
2
13%
10
38%
76-90
Забито
21
29
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
4
19%
4
14%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
4
19%
5
17%
31-45
3
14%
5
17%
46-60
5
24%
4
14%
61-75
2
10%
7
24%
76-90
Пропущено
24
17
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
6
25%
1
6%
1-15
1
4%
4
24%
16-30
5
21%
6
35%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
5
21%
3
18%
76-90
Забито
48
43
24 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 13
3 Не забивали 8
7
15%
6
14%
1-15
11
23%
5
12%
16-30
6
13%
9
21%
31-45
7
15%
6
14%
46-60
10
21%
7
16%
61-75
7
15%
10
23%
76-90
Пропущено
40
43
21 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 20
10
25%
6
14%
1-15
3
8%
7
16%
16-30
8
20%
7
16%
31-45
7
18%
4
9%
46-60
5
13%
6
14%
61-75
7
18%
13
30%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Айнтрахт Фр - Лех 2:2 Лех - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:4
Боруссия М
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Кёльн - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0
Боруссия М - Фрайбург 0:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 3:2 Герта - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Боруссия М - Ольденбург 2:0 Боруссия М - Боруссия Д 4:2 Бохум - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:3
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
Боруссия М
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:1
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
1:3
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
7 раз 26%
3:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
0
4 раза 15%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
0
8 раз 30%
1
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Фр
Боруссия М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
113
76
95
58
68
310
212
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
85
59
310
311
112
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
234
Больше Меньше
198
1215
1215
819
720
423
324
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|78 - 30
|59
|2.
|Заявка
|28
|18
|3
|7
|62 - 39
|57
|3.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|53 - 35
|51
|4.
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|42 - 30
|51
|5.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|39 - 36
|47
|6.
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|51 - 41
|43
|7.
|0:0 Заявка
|28
|11
|9
|8
|48 - 40
|42
|8.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|46 - 39
|42
|9.
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|46 - 36
|39
|10.
|0:0 Заявка
|28
|9
|9
|10
|42 - 44
|36
|11.
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|42 - 52
|32
|12.
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|37 - 46
|32
|13.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|38 - 47
|29
|14.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|37 - 53
|29
|15.
|Заявка
|27
|8
|2
|17
|30 - 60
|26
|16.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|35 - 50
|24
|17.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|26 - 52
|24
|18.
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|33 - 55
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|38 - 13
|34
|2.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|31 - 15
|32
|3.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|44 - 14
|32
|4.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|24 - 8
|31
|5.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|22 - 12
|28
|6.
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 17
|27
|7.
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 15
|25
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|30 - 19
|23
|9.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|25 - 17
|21
|10.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 15
|20
|11.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|20 - 24
|19
|12.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|28 - 22
|18
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 20
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 21
|17
|15.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|16.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|23 - 23
|16
|17.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 19
|16
|18.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|34 - 16
|27
|2.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 26
|23
|3.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 14
|21
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 22
|20
|6.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 24
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|9.
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 25
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 29
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|18 - 24
|12
|12.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|15 - 31
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|23 - 33
|11
|14.
|0:0 Заявка
|14
|1
|6
|7
|13 - 27
|9
|15.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|7 - 19
|8
|16.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 31
|8
|17.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 36
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 34
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (4)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|12 (10)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 8
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|10
|Боруссия М
|Коне Куадио
|10
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:1 Боруссия М
Исход игры
Айнтрахт Фр
63.4% (78)
Ничья
24.4% (30)
Боруссия М
12.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
69.75% (83)
Меньше
30.25% (36)
Обе команды забьют
Да
88.24% (105)
Нет
11.76% (14)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
47.2% (58)
1:1 Ничья
18.7% (23)
1:2 Боруссия М
7.3% (9)
1:0 Айнтрахт Фр
5.7% (7)
3:1 Айнтрахт Фр
4.9% (6)
2:2 Ничья
4.9% (6)
0:1 Боруссия М
3.3% (4)
3:2 Айнтрахт Фр
2.4% (3)
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