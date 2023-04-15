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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Яблонски Свен
Айнтрахт Фр
0:1
Первый тайм: 16'
Боруссия М
0'
0:1
13' Гол
Хофманн Йонас

Ход матча

13'
0:1
Хофманн Йонас
(Тюрам Маркус)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 123
Айнтрахт Фр 63.4% (78)
X 24.4% (30)
Боруссия М 12.2% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Боруссия М
1.95
4.28
4.38
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
35
Тута
20
Хасебе
Макото
6
Якич
Кристиян
24
Бута
25
Ленц
Кристофер
17
Роде
Себастьян
8
Соу
Джибрил
19
Борре
Рафаэль
15
Камада
Даити
9
Коло-Муани
Рандаль
1
Омлин
Йонас
29
Скалли
Джозеф
3
Итакура
Ко
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
8
Вайгль
Юлиан
17
Коне
Куадио
23
Хофманн
Йонас
32
Нойхаус
Флориан
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Боруссия М
4-2-3-1

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Боруссия М

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

29 матчей

34.5%
20.7%
44.8%
10 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

Б
1:3
Б
1:1
Б
2:3
Б
4:0
Б
3:3
Б
1:3
Б
4:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:1
К
1:1
Б
0:0
Б
0:0
Б
3:0
Б
1:5
Б
0:0
Б
1:3
К
1:2
Б
1:0
Б
4:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
0:4
Б
2:0
Б
1:2
Б
4:1
Б
1:2

Голы

Всего голов

16
21

Голов в среднем за матч

1.14
1.4

Среднее время на гол

78
64

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.87
1.43

Среднее время на гол

48
63

Всего голов

44
41

Голов в среднем за матч

1.52
1.41

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26

Среднее время на гол

59
63

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 12 (2) 0.43
Камада Даити 7 (2) 0.25
Линдстрём Йеспер 7 0.25
Роде Себастьян 4 0.14
Соу Джибрил 4 0.14
Гётце Марио 2 0.07
Бута 2 0.07
Борре Рафаэль 2 (1) 0.07
Эбимбе Эрик 2 0.07
Кнауфф Ансгар 1 0.04
Тута 1 0.04
Аларио Лукас 1 0.04
Якич Кристиян 1 0.04
Н'Дика Эван 1 0.04
Ленц Кристофер 0 0
Макс Филипп 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 13 0.46
Хофманн Йонас 8 0.29
Штиндль Ларс 5 0.18
Бенсебаини Рами 5 (1) 0.18
Эльведи Нико 3 0.11
Плеа Алассан 2 (1) 0.07
Вольф Ханнес 1 0.04
Коне Куадио 1 0.04
Херрманн Патрик 1 0.04
Фридрих Марвин 1 0.04
Нойхаус Флориан 1 0.04
Нгуму Натан 1 0.04
Итакура Ко 0 0
Нец Лука 0 0
Крамер Кристоф 0 0
Вайгль Юлиан 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соу Джибрил 7 0
Тута 5 0
Гётце Марио 5 0
Роде Себастьян 5 0
Коло-Муани Рандаль 3 1
Борре Рафаэль 4 0
Якич Кристиян 4 0
Н'Дика Эван 4 0
Трапп Кевин 2 0
Камада Даити 2 0
Линдстрём Йеспер 2 0
Эбимбе Эрик 2 0
Кнауфф Ансгар 2 0
Хасебе Макото 1 0
Костич Филип 1 0
Макс Филипп 1 0
Бута 1 0
Пеллегрини Лука 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 10 0
Штиндль Ларс 7 0
Бенсебаини Рами 5 1
Вайгль Юлиан 5 0
Плеа Алассан 4 0
Крамер Кристоф 3 0
Тюрам Маркус 3 0
Херрманн Патрик 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Итакура Ко 0 1
Зиппель Тобиас 1 0
Лайнер Штефан 1 0
Хофманн Йонас 1 0
Эльведи Нико 1 0
Фридрих Марвин 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Даниель Фарке 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Боруссия М
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

5
10
Айнтрахт Фр
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Боруссия М
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

12
7

Волевые поражения

18
26
Айнтрахт Фр
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (12)
37% (10)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Боруссия М
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
30% (8)
56% (15)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

16
8

Волевые поражения

23
36

Голы по времени матча

Забито

27
14
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
3
11%
2
14%
1-15
8
30%
30%
1
7%
16-30
2
7%
4
29%
31-45
4
15%
1
7%
46-60
5
19%
3
21%
61-75
5
19%
3
21%
76-90

Пропущено

16
26
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
4
25%
5
19%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
3
19%
1
4%
31-45
4
25%
3
12%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
2
13%
10
38%
76-90

Забито

21
29
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
4
19%
4
14%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
4
19%
5
17%
31-45
3
14%
5
17%
46-60
5
24%
4
14%
61-75
2
10%
7
24%
76-90

Пропущено

24
17
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
6
25%
1
6%
1-15
1
4%
4
24%
16-30
5
21%
6
35%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
5
21%
3
18%
76-90

Забито

48
43
24 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 13
3 Не забивали 8
7
15%
6
14%
1-15
11
23%
5
12%
16-30
6
13%
9
21%
31-45
7
15%
6
14%
46-60
10
21%
7
16%
61-75
7
15%
10
23%
76-90

Пропущено

40
43
21 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 20
10
25%
6
14%
1-15
3
8%
7
16%
16-30
8
20%
7
16%
31-45
7
18%
4
9%
46-60
5
13%
6
14%
61-75
7
18%
13
30%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Айнтрахт Фр - Лех 2:2 Лех - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:4
Боруссия М
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Кёльн - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0
Боруссия М - Фрайбург 0:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 3:2 Герта - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Боруссия М - Ольденбург 2:0 Боруссия М - Боруссия Д 4:2 Бохум - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:3

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Боруссия М

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:1
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
1:3
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
7 раз 26%
3:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
0
4 раза 15%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
0
8 раз 30%
1
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
3
7
6
1.5
9
5
5
8
2.5
6
8
3
10
3.5
2
12
1
12
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
5
5
9
1.5
3
10
3
11
2.5
1
12
1
13
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
4
0.5
Больше Меньше
19
8
12
15
1.5
12
15
8
19
2.5
7
20
4
23
3.5
3
24
1
26
4.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 28 17 8 3 78 - 30 59
2.
Боруссия Д
 Заявка 28 18 3 7 62 - 39 57
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 28 15 6 7 53 - 35 51
4.
Унион Берлин
 Заявка 27 15 6 6 42 - 30 51
5.
Фрайбург
 Заявка 27 13 8 6 39 - 36 47
6.
Байер Л
 Заявка 27 13 4 10 51 - 41 43
7.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 28 11 9 8 48 - 40 42
8.
Майнц
 Заявка 28 11 9 8 46 - 39 42
9.
Вольфсбург
 Заявка 27 10 9 8 46 - 36 39
10.
Боруссия М
 0:0 Заявка 28 9 9 10 42 - 44 36
11.
Вердер
 Заявка 27 9 5 13 42 - 52 32
12.
Кёльн
 Заявка 28 7 11 10 37 - 46 32
13.
Хоффенхайм
 Заявка 28 8 5 15 38 - 47 29
14.
Аугсбург
 Заявка 28 8 5 15 37 - 53 29
15.
Бохум
 Заявка 27 8 2 17 30 - 60 26
16.
Штутгарт
 Заявка 28 5 9 14 35 - 50 24
17.
Шальке 04
 Заявка 28 5 9 14 26 - 52 24
18.
Герта
 Заявка 28 5 7 16 33 - 55 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 13 11 1 1 38 - 13 34
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 10 2 2 31 - 15 32
3.
Бавария
 Заявка 14 9 5 0 44 - 14 32
4.
Унион Берлин
 Заявка 13 9 4 0 24 - 8 31
5.
Фрайбург
 Заявка 14 8 4 2 22 - 12 28
6.
Боруссия М
 0:0 Заявка 14 8 3 3 29 - 17 27
7.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 14 7 4 3 28 - 15 25
8.
Байер Л
 Заявка 14 7 2 5 30 - 19 23
9.
Майнц
 Заявка 14 5 6 3 25 - 17 21
10.
Кёльн
 Заявка 14 5 5 4 22 - 15 20
11.
Бохум
 Заявка 13 6 1 6 20 - 24 19
12.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 6 3 28 - 22 18
13.
Аугсбург
 Заявка 14 5 3 6 14 - 20 18
14.
Герта
 Заявка 14 4 5 5 19 - 21 17
15.
Хоффенхайм
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
16.
Вердер
 Заявка 14 5 1 8 23 - 23 16
17.
Штутгарт
 Заявка 14 4 4 6 19 - 19 16
18.
Шальке 04
 Заявка 15 4 4 7 19 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 14 8 3 3 34 - 16 27
2.
Боруссия Д
 Заявка 15 7 2 6 24 - 26 23
3.
Вольфсбург
 Заявка 14 6 3 5 18 - 14 21
4.
Майнц
 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
5.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 21 - 22 20
6.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
7.
Фрайбург
 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
9.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 14 4 5 5 20 - 25 17
10.
Вердер
 Заявка 13 4 4 5 19 - 29 16
11.
Хоффенхайм
 Заявка 14 3 3 8 18 - 24 12
12.
Кёльн
 Заявка 14 2 6 6 15 - 31 12
13.
Аугсбург
 Заявка 14 3 2 9 23 - 33 11
14.
Боруссия М
 0:0 Заявка 14 1 6 7 13 - 27 9
15.
Шальке 04
 Заявка 13 1 5 7 7 - 19 8
16.
Штутгарт
 Заявка 14 1 5 8 16 - 31 8
17.
Бохум
 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
18.
Герта
 Заявка 14 1 2 11 14 - 34 5
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Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (4)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 12 (10)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 10
Боруссия М Коне Куадио 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Весь список
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    Прогнозы 123
    Айнтрахт Фр 63.4% (78)
    X 24.4% (30)
    Боруссия М 12.2% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Айнтрахт Фр
    Ничья
    Боруссия М
    1.95
    4.28
    4.38
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:1 Боруссия М

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    63.4% (78)
    Ничья
    24.4% (30)
    Боруссия М
    12.2% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.75% (83)
    Меньше
    30.25% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    88.24% (105)
    Нет
    11.76% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Айнтрахт Фр
    47.2% (58)
    1:1 Ничья
    18.7% (23)
    1:2 Боруссия М
    7.3% (9)
    1:0 Айнтрахт Фр
    5.7% (7)
    3:1 Айнтрахт Фр
    4.9% (6)
    2:2 Ничья
    4.9% (6)
    0:1 Боруссия М
    3.3% (4)
    3:2 Айнтрахт Фр
    2.4% (3)
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    Боруссия М
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