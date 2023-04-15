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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Яблонски Свен
Айнтрахт Фр
1:1
Конец матча
Боруссия М
0'
0:1
13' Гол
Хофманн Йонас
68' Желтая карточка
Камада Даити
77' Желтая карточка
Штиндль Ларс
1:1
83' Гол
Коло-Муани Рандаль
86' Желтая карточка
Коне Куадио
90'+6

Ход матча

13'
0:1
Хофманн Йонас
(Тюрам Маркус)
17'
Кнауфф Ансгар
Якич Кристиян
 
55'
Ааронсон Пакстен
Борре Рафаэль
 
55'
Эбимбе Эрик
Роде Себастьян
 
64'
 
Нгуму Натан
Плеа Алассан
68'
Камада Даити
 
74'
 
Штиндль Ларс
Нойхаус Флориан
76'
Аларио Лукас
Камада Даити
 
77'
Алиду Фариде
Кнауфф Ансгар
 
77'
 
Штиндль Ларс
83'
Коло-Муани Рандаль
(Алиду Фариде)
1:1
86'
 
Коне Куадио
90'
 
Нец Лука
Бенсебаини Рами
90'
 
Фридрих Марвин
Хофманн Йонас

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Айнтрахт Фр 63.4% (78)
X 24.4% (30)
Боруссия М 12.2% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
35
Тута
20
Хасебе
Макото
6
Якич
Кристиян
24
Бута
25
Ленц
Кристофер
17
Роде
Себастьян
8
Соу
Джибрил
19
Борре
Рафаэль
15
Камада
Даити
9
Коло-Муани
Рандаль
1
Омлин
Йонас
29
Скалли
Джозеф
3
Итакура
Ко
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
8
Вайгль
Юлиан
17
Коне
Куадио
23
Хофманн
Йонас
32
Нойхаус
Флориан
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Боруссия М
4-2-3-1

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Боруссия М

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

29 матчей

34.5%
20.7%
44.8%
10 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

Б
1:3
Б
1:1
Б
2:3
Б
4:0
Б
3:3
Б
1:3
Б
4:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:1
К
1:1
Б
0:0
Б
0:0
Б
3:0
Б
1:5
Б
0:0
Б
1:3
К
1:2
Б
1:0
Б
4:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
0:4
Б
2:0
Б
1:2
Б
4:1
Б
1:2

Голы

Всего голов

16
21

Голов в среднем за матч

1.14
1.4

Среднее время на гол

78
64

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.87
1.43

Среднее время на гол

48
63

Всего голов

44
41

Голов в среднем за матч

1.52
1.41

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26

Среднее время на гол

59
63

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 13 (2) 0.46
Камада Даити 7 (2) 0.25
Линдстрём Йеспер 7 0.25
Роде Себастьян 4 0.14
Соу Джибрил 4 0.14
Гётце Марио 2 0.07
Бута 2 0.07
Борре Рафаэль 2 (1) 0.07
Эбимбе Эрик 2 0.07
Кнауфф Ансгар 1 0.04
Тута 1 0.04
Аларио Лукас 1 0.04
Якич Кристиян 1 0.04
Н'Дика Эван 1 0.04
Ленц Кристофер 0 0
Макс Филипп 0 0
Алиду Фариде 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 13 0.46
Хофманн Йонас 9 0.32
Штиндль Ларс 5 0.18
Бенсебаини Рами 5 (1) 0.18
Эльведи Нико 3 0.11
Плеа Алассан 2 (1) 0.07
Вольф Ханнес 1 0.04
Коне Куадио 1 0.04
Херрманн Патрик 1 0.04
Фридрих Марвин 1 0.04
Нойхаус Флориан 1 0.04
Нгуму Натан 1 0.04
Итакура Ко 0 0
Нец Лука 0 0
Крамер Кристоф 0 0
Вайгль Юлиан 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соу Джибрил 7 0
Тута 5 0
Гётце Марио 5 0
Роде Себастьян 5 0
Коло-Муани Рандаль 3 1
Борре Рафаэль 4 0
Якич Кристиян 4 0
Н'Дика Эван 4 0
Камада Даити 3 0
Трапп Кевин 2 0
Линдстрём Йеспер 2 0
Эбимбе Эрик 2 0
Кнауфф Ансгар 2 0
Хасебе Макото 1 0
Костич Филип 1 0
Макс Филипп 1 0
Бута 1 0
Пеллегрини Лука 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 11 0
Штиндль Ларс 8 0
Бенсебаини Рами 5 1
Вайгль Юлиан 5 0
Плеа Алассан 4 0
Крамер Кристоф 3 0
Тюрам Маркус 3 0
Херрманн Патрик 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Итакура Ко 0 1
Зиппель Тобиас 1 0
Лайнер Штефан 1 0
Хофманн Йонас 1 0
Эльведи Нико 1 0
Фридрих Марвин 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Даниель Фарке 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Боруссия М
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

6
11
Айнтрахт Фр
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Боруссия М
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

12
7

Волевые поражения

18
26
Айнтрахт Фр
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Боруссия М
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
29% (8)
57% (16)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

16
8

Волевые поражения

24
37

Голы по времени матча

Забито

28
15
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 19
3
11%
3
20%
1-15
8
29%
1
7%
16-30
2
7%
4
27%
31-45
4
14%
1
7%
46-60
5
18%
3
20%
61-75
6
21%
3
20%
76-90

Пропущено

17
27
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
5
29%
29%
5
19%
1-15
2
12%
3
11%
16-30
3
18%
1
4%
31-45
4
24%
3
11%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
2
12%
11
41%
76-90

Забито

21
29
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
4
19%
4
14%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
4
19%
5
17%
31-45
3
14%
5
17%
46-60
5
24%
4
14%
61-75
2
10%
7
24%
76-90

Пропущено

24
17
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
6
25%
1
6%
1-15
1
4%
4
24%
16-30
5
21%
6
35%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
5
21%
3
18%
76-90

Забито

49
44
24 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 14
3 Не забивали 8
7
14%
7
16%
1-15
11
22%
5
11%
16-30
6
12%
9
20%
31-45
7
14%
6
14%
46-60
10
20%
7
16%
61-75
8
16%
10
23%
76-90

Пропущено

41
44
22 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 21
11
27%
6
14%
1-15
3
7%
7
16%
16-30
8
20%
7
16%
31-45
7
17%
4
9%
46-60
5
12%
6
14%
61-75
7
17%
14
32%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Айнтрахт Фр - Лех 2:2 Лех - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:4
Боруссия М
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Кёльн - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0
Боруссия М - Фрайбург 0:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 3:2 Герта - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Боруссия М - Ольденбург 2:0 Боруссия М - Боруссия Д 4:2 Бохум - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:3

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Боруссия М

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:1
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
1:3
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
8 раз 29%
3:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 43%
0
4 раза 14%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
0
8 раз 29%
1
8 раз 29%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
3
7
7
1.5
9
5
5
9
2.5
6
8
3
11
3.5
2
12
1
13
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
5
5
9
1.5
3
11
3
11
2.5
1
13
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
4
0.5
Больше Меньше
20
8
12
16
1.5
12
16
8
20
2.5
7
21
4
24
3.5
3
25
1
27
4.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 28 17 8 3 78 - 30 59
2.
Боруссия Д
 Заявка 28 18 3 7 62 - 39 57
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 28 15 6 7 53 - 35 51
4.
Унион Берлин
 Заявка 27 15 6 6 42 - 30 51
5.
Фрайбург
 Заявка 27 13 8 6 39 - 36 47
6.
Байер Л
 Заявка 27 13 4 10 51 - 41 43
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 28 11 9 8 49 - 41 42
8.
Майнц
 Заявка 28 11 9 8 46 - 39 42
9.
Вольфсбург
 Заявка 27 10 9 8 46 - 36 39
10.
Боруссия М
 Заявка 28 9 9 10 43 - 45 36
11.
Вердер
 Заявка 27 9 5 13 42 - 52 32
12.
Кёльн
 Заявка 28 7 11 10 37 - 46 32
13.
Хоффенхайм
 Заявка 28 8 5 15 38 - 47 29
14.
Аугсбург
 Заявка 28 8 5 15 37 - 53 29
15.
Бохум
 Заявка 27 8 2 17 30 - 60 26
16.
Штутгарт
 Заявка 28 5 9 14 35 - 50 24
17.
Шальке 04
 Заявка 28 5 9 14 26 - 52 24
18.
Герта
 Заявка 28 5 7 16 33 - 55 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 13 11 1 1 38 - 13 34
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 10 2 2 31 - 15 32
3.
Бавария
 Заявка 14 9 5 0 44 - 14 32
4.
Унион Берлин
 Заявка 13 9 4 0 24 - 8 31
5.
Фрайбург
 Заявка 14 8 4 2 22 - 12 28
6.
Боруссия М
 Заявка 14 8 3 3 29 - 17 27
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
8.
Байер Л
 Заявка 14 7 2 5 30 - 19 23
9.
Майнц
 Заявка 14 5 6 3 25 - 17 21
10.
Кёльн
 Заявка 14 5 5 4 22 - 15 20
11.
Бохум
 Заявка 13 6 1 6 20 - 24 19
12.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 6 3 28 - 22 18
13.
Аугсбург
 Заявка 14 5 3 6 14 - 20 18
14.
Герта
 Заявка 14 4 5 5 19 - 21 17
15.
Хоффенхайм
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
16.
Вердер
 Заявка 14 5 1 8 23 - 23 16
17.
Штутгарт
 Заявка 14 4 4 6 19 - 19 16
18.
Шальке 04
 Заявка 15 4 4 7 19 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 14 8 3 3 34 - 16 27
2.
Боруссия Д
 Заявка 15 7 2 6 24 - 26 23
3.
Вольфсбург
 Заявка 14 6 3 5 18 - 14 21
4.
Майнц
 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
5.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 21 - 22 20
6.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
7.
Фрайбург
 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 25 17
10.
Вердер
 Заявка 13 4 4 5 19 - 29 16
11.
Хоффенхайм
 Заявка 14 3 3 8 18 - 24 12
12.
Кёльн
 Заявка 14 2 6 6 15 - 31 12
13.
Аугсбург
 Заявка 14 3 2 9 23 - 33 11
14.
Боруссия М
 Заявка 14 1 6 7 14 - 28 9
15.
Шальке 04
 Заявка 13 1 5 7 7 - 19 8
16.
Штутгарт
 Заявка 14 1 5 8 16 - 31 8
17.
Бохум
 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
18.
Герта
 Заявка 14 1 2 11 14 - 34 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
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Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Боруссия М Коне Куадио 11
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
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    Прогнозы 123
    Айнтрахт Фр 63.4% (78)
    X 24.4% (30)
    Боруссия М 12.2% (15)
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