Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Пакстен Ааронсон нанес удар, но тот был заблокирован.

Хорошую попытку сделал Пакстен Ааронсон. Удар в створ, но вратарь начеку

Пакстен Ааронсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

49' Команда Боруссия М имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Роде Себастьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Кнауфф Ансгар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Оооо... вот это был удар! Коло-Муани Рандаль должен был забить с этой позиции.

45' Хорошую попытку сделал Коло-Муани Рандаль . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Бута из команды Айнтрахт Фр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Бенсебаини Рами выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Роде Себастьян не смог попасть в створ ударом издали

39' Коло-Муани Рандаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Ленц Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Бута из команды Айнтрахт Фр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Хасебе Макото выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Ленц Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Тюрам Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Ленц Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Соу Джибрил пробует нанести удар издали, но Йонас Омлин держит все под контролем

23' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Бута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Якич Кристиян получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Якич Кристиян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Нойхаус Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Команда Боруссия М забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

13' Тюрам Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Тута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Вайгль Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Нойхаус Флориан не смог попасть в створ ударом издали

9' Тюрам Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Роде Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Ленц Кристофер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Вайгль Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Камада Даити выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.