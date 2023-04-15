  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Инглэнд Даррен
Манчестер Сити
2:0
Первый тайм: 16'
Лестер
0'
1:0
5' Гол
Стоунс Джон
2:0
13' Пенальти
Холанн Эрлинг

Ход матча

5'
Стоунс Джон
(Родри Эрнандес)
1:0
13'
Холанн Эрлинг
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 89 Владение мячом, % 11

Владение мячом

Прогнозы 131
Манчестер Сити 96.2% (126)
X 0.8% (1)
Лестер 3.1% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Лестер
1.16
9.60
66.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
14
Лапорт
Эмерик
5
Стоунс
Джон
16
Родри
Эрнандес
26
Марез
Рияд
17
Де
Брёйне
Кевин
20
Силва
Бернарду
10
Грилиш
Джек
9
Холанн
Эрлинг
31
Иверсен
Даниэль
15
Суттар
Гарри
4
Сёюнджю
Чаглар
3
Фас
Ваут
27
Кастань
Тимоти
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
25
Ндиди
Уилфред
8
Тилеманс
Юри
16
Кристиансен
Виктор
10
Мэддисон
Джеймс
9
Варди
Джейми
Манчестер Сити
3-2-4-1
Лестер
3-5-1-1

История личных встреч

Манчестер Сити
Лестер

16 матчей

100%
16 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 8 побед

23 матча

69.6%
8.7%
21.7%
16 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

47.8%
43.5%
8.7%
11 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
6:3
ПЛ
0:1
С
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:5
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
КЛ
1:1
ПЛ
5:1
КЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
КЛ
1:3
К
4:2
К
2:2

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

2.89
1.29

Среднее время на гол

31
70

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

0.86
1.78

Среднее время на гол

105
50

Всего голов

38
34

Голов в среднем за матч

1.65
1.48

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

54
60

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 30 (5) 1
Фоден Фил 9 0.3
Альварес Хулиан 7 (1) 0.23
Де Брёйне Кевин 5 0.17
Грилиш Джек 5 0.17
Марез Рияд 5 (1) 0.17
Силва Бернарду 4 0.13
Гюндоган Илкай 4 0.13
Родри Эрнандес 2 0.07
Канселу Жоау 2 0.07
Стоунс Джон 0 0
Эдерсон Мораес 0 0
Аканджи Мануэль 0 0
Гомес Серхио 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барнс Харви 10 0.32
Мэддисон Джеймс 9 0.29
Дака Патсон 4 0.13
Ихеаначо Келечи 3 0.1
Тилеманс Юри 3 (1) 0.1
Дьюсбери-Холл Кирнан 2 0.06
Варди Джейми 1 0.03
Кастань Тимоти 1 0.03
Рикарду Перейра II 1 0.03
Олбрайтон Марк 1 0.03
Менди Нампали 1 0.03
Прат Деннис 1 0.03
Тете 1 0.03
Перес Айосе 0 0
Фас Ваут 0 0
Суттар Гарри 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холанн Эрлинг 5 0
Канселу Жоау 3 1
Родри Эрнандес 4 0
Силва Бернарду 3 0
Уокер Кайл 2 0
Марез Рияд 2 0
Стоунс Джон 2 0
Аке Натан 2 0
Эдерсон Мораес 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Диаш Рубен 2 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Грилиш Джек 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Фоден Фил 1 0
Палмер Коул 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0
Льюис Рико 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэддисон Джеймс 8 0
Фас Ваут 5 1
Дьюсбери-Холл Кирнан 4 1
Сумаре Бубакари 5 0
Ндиди Уилфред 4 0
Тилеманс Юри 3 0
Кастань Тимоти 3 0
Суттар Гарри 2 0
Барнс Харви 2 0
Дака Патсон 2 0
Фофана Уэсли 2 0
Менди Нампали 1 0
Варди Джейми 1 0
Прат Деннис 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Томас Люк 1 0
Кристиансен Виктор 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
Лестер
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
1

Волевые поражения

2
14
Манчестер Сити
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Лестер
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

4
15

Волевые поражения

26
13
Манчестер Сити
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
14% (4)
45% (13)
Лестер
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)

Сухие победы

7
9

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

15
16

Волевые поражения

28
27

Голы по времени матча

Забито

47
27
24 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
15 Не забивали 18
5
11%
8
30%
30%
1-15
7
15%
1
4%
16-30
12
26%
8
30%
30%
31-45
9
19%
3
11%
46-60
10
21%
3
11%
61-75
4
9%
4
15%
76-90

Пропущено

14
28
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
0
0%
3
11%
1-15
4
29%
3
11%
16-30
2
14%
3
11%
31-45
2
14%
6
21%
46-60
2
14%
8
29%
61-75
4
29%
5
18%
76-90

Забито

27
16
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 5
13 Забивали первыми 3
16 Не забивали 22
3
11%
0
0%
1-15
3
11%
4
25%
16-30
5
19%
7
44%
31-45
6
22%
2
13%
46-60
8
30%
30%
2
13%
61-75
2
7%
1
6%
76-90

Пропущено

14
21
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
1
7%
4
19%
1-15
1
7%
5
24%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
5
36%
5
24%
76-90

Забито

74
43
35 В 1-м тайме 28
39 Во 2-м тайме 15
24 Забивали первыми 11
2 Не забивали 10
8
11%
8
19%
1-15
10
14%
5
12%
16-30
17
23%
15
35%
31-45
15
20%
5
12%
46-60
18
24%
5
12%
61-75
6
8%
5
12%
76-90

Пропущено

28
49
10 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 28
5 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 24
1
4%
7
14%
1-15
5
18%
8
16%
16-30
4
14%
6
12%
31-45
4
14%
8
16%
46-60
5
18%
10
20%
61-75
9
32%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0
Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0 Манчестер Сити - Челси 4:0
Лестер
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Лестер - Борнмут 0:1 Лестер - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Брентфорд - Лестер 1:1
Лестер - Челси 1:3 Саутгемптон - Лестер 1:0 Лестер - Блэкберн 1:2 Лестер - Арсенал 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Уолсолл - Лестер 0:1 Лестер - Брайтон 2:2 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Джиллингем - Лестер 0:1 Лестер - Фулхэм 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:1 Лестер - Ньюкасл 0:3 Милтон-Кейнс Донс - Лестер 0:3

Результаты матчей

Манчестер Сити
Лестер

Точный счет

4:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%
0:1
5 раз 33%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

4
5 раз 36%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
6
2 раза 14%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%

Точный счет

0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:4
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
5:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 28%
3
7 раз 24%
4
7 раз 24%
2
3 раза 10%
0
2 раза 7%
6
2 раза 7%
0
10 раз 33%
1
8 раз 27%
2
8 раз 27%
4
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Лестер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
1.5
Больше Меньше
5
10
10
4
2.5
2
13
7
7
3.5
2
13
2
12
4.5
2
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
7
8
6
9
2.5
2
13
2
13
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
2
0.5
Больше Меньше
20
10
19
10
1.5
12
18
16
13
2.5
4
26
9
20
3.5
4
26
2
27
4.5
2
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 30 23 4 3 72 - 29 73
2.
Манчестер Сити
 1:0 Заявка 30 22 4 4 76 - 27 70
3.
Ньюкасл
 Заявка 30 15 11 4 48 - 24 56
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 29 17 5 7 44 - 37 56
5.
Тоттенхэм
 Заявка 31 16 5 10 57 - 45 53
6.
Астон Вилла
 Заявка 31 15 5 11 44 - 40 50
7.
Брайтон
 Заявка 29 14 7 8 54 - 37 49
8.
Ливерпуль
 Заявка 29 12 8 9 50 - 35 44
9.
Брентфорд
 Заявка 31 10 13 8 47 - 42 43
10.
Фулхэм
 Заявка 30 12 6 12 42 - 41 42
11.
Челси
 Заявка 31 10 9 12 30 - 33 39
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 31 9 9 13 31 - 40 36
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 31 9 7 15 26 - 42 34
14.
Борнмут
 Заявка 31 9 6 16 31 - 59 33
15.
Вест Хэм
 Заявка 29 8 6 15 27 - 39 30
16.
Лидс
 Заявка 30 7 8 15 39 - 54 29
17.
Эвертон
 Заявка 31 6 9 16 24 - 46 27
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 30 6 9 15 24 - 54 27
19.
Лестер
 0:1 Заявка 31 7 4 20 40 - 53 25
20.
Саутгемптон
 Заявка 31 6 5 20 24 - 53 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1:0 Заявка 15 13 1 1 48 - 14 40
2.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 11 0 5 33 - 20 33
5.
Ливерпуль
 Заявка 14 9 4 1 36 - 11 31
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 9 2 5 28 - 19 29
7.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
8.
Брентфорд
 Заявка 15 7 6 2 29 - 16 27
9.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 7 2 7 15 - 19 23
11.
Челси
 Заявка 16 6 5 5 17 - 14 23
12.
Фулхэм
 Заявка 15 6 4 5 21 - 21 22
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 5 6 4 19 - 18 21
14.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
15.
Лидс
 Заявка 15 5 5 5 21 - 24 20
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
17.
Борнмут
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
18.
Эвертон
 Заявка 16 5 3 8 14 - 20 18
19.
Лестер
 0:1 Заявка 15 3 3 9 17 - 20 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 2 4 10 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 11 2 2 30 - 11 35
2.
Манчестер Сити
 1:0 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 7 6 3 25 - 15 27
4.
Брайтон
 Заявка 15 7 4 4 29 - 23 25
5.
Астон Вилла
 Заявка 15 6 3 6 16 - 21 21
6.
Фулхэм
 Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
7.
Тоттенхэм
 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 29 20
9.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 4 4 8 17 - 21 16
11.
Брентфорд
 Заявка 16 3 7 6 18 - 26 16
12.
Борнмут
 Заявка 16 4 2 10 16 - 40 14
13.
Саутгемптон
 Заявка 15 4 1 10 9 - 23 13
14.
Лестер
 0:1 Заявка 16 4 1 11 23 - 33 13
15.
Ливерпуль
 Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
17.
Вест Хэм
 Заявка 14 2 3 9 8 - 20 9
18.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
19.
Эвертон
 Заявка 15 1 6 8 10 - 26 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 1 3 11 5 - 36 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 30 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 23 (2)
Брентфорд Тони Айвен 18 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 15 (4)
Астон Вилла Уоткинс Олли 14 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Аут на своей половине поля заработали "лисы". Давление "Сити" настолько сильно, что Кастань попросту не видит вариантов, на кого можно вбросить мяч.
  • 21'
    На данную минуту в турнирной таблице АПЛ борьба обостряется - отставание "Манчестер Сити" от "Арсенала" уменьшилось до 3 очков. После этой встречи обеим лидерам предстоит сыграть по 8 матчей до завершения турнира.
  • 20'
    Де Брёйне со стандарта выполнял резкую подачу в штрафную площадку, но низковато летел мяч, что ближайший защитник допрыгнул и головой выбил игровой снаряд за боковую линию.
  • Фол, нарушение
    19'
    Штрафной удар в глубине поля на правом фланге заработали "небесно-голубые". Тилеманс не по правилам вёл борьбу против соперника.
  • 18'
    89 на 11 - таково сейчас преимущество "Манчестер Сити" по владению мячом в процентном соотношении в этом матче.
  • 17'
    Не очень громко на трибунах "Этихад Стэдиум". Во время матча с "Баварией" здесь было гораздо громче. Сейчас публика просто наслаждается игрой на одной стороне поля, когда их любимцы постоянно атакуют.
  • Травма, повреждение
    16'
    В жёстком единоборстве пострадал Грилиш, оказавшись в небольшом нокдауне. Но, получив некоторое время на восстановление, футболист показал, что он способен продолжать игру.
  • 15'
    Очень легко всё складывается для "Манчестер Сити" в первую треть тайма. Похоже, что здесь дело может закончиться очень крупным разгромом.
  • Пенальти
    14'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Эрлинг Холанн!!!
    Норвежский нападающий пробил точно в правый нижний угол ворот. Иверсен угадал направление удара, но в прыжке не дотянулся до игрового снаряда.
  • Пенальти!
    13'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ЛЕСТЕРА"! Ндиди действительно сыграл рукой после прострела Грилиша. Главный арбитр пересмотрел эпизод на повторе, после чего указал на точку.
  • Судья
    12'
    Грилиш на средней высоте простреливал с левого фланга, но попал в защитника. Показывает Джек, что была игра рукой, но судья снова считает, что надо подавать угловой.
  • Угловой
    11'
    После подачи углового Иверсен неуверенно сыграл на выходе, но в панике лестерцы всё же кое-как сумели выбить мяч вперёд.
  • Судья
    10'
    Грилиш на левом фланге падал в борьбе на линии штрафной площади, но, по мнению арбитра, Фас не нарушал правила в этом эпизоде, так что показывает только на угловой.
  • 9'
    Не слишком пока меняется игра "Лестера", который снова всеми силами играет только на отбой на собственной трети поля.
  • 8'
    Пасуются сейчас "горожане" на своей половине поля. Несколько игроков "Лестера" находятся высоко, но при этом по их действиям не сказать, что они работают в прессинге - всё очень пассивно.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 7'
      Не сработала тактика "Лестера" на защиту всем составом. Посмотрим, как он перестроится после пропущенного гола...
    • Описание гола
      6'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Джон Стоунс!!!
      Долго гости не могли выбить мяч подальше из своей штрафной площади. В итоге Стоунс с левой ноги с 17 метров с полулёта пробил точно в правый верхний угол.
    • Угловой
      5'
      "Лисы" уже вжались всем составом в свою штрафную площадку. С правого угла вратарской площади пробивал Марез, но защитник в полуподкате отбил мяч на угловой.
    • 4'
      После навеса с левого фланга мяч на дальнем краю штрафной площади принял Марез, который простреливал вдоль ворот, но защитники "Лестера" отбились. Немного позже была блокирована прострельная передача Уокера справа.
    • 3'
      "Ман Сити" не стремится с первых минут яростно атаковать насыщенные оборонительное порядки соперника. Пока что хозяева просто спокойно пасуются, надеясь выискать какие-то слабые места у оппонентов.
    • 2'
      "Лисы" сразу всем составом обосновались на одной трети поля. Не исключено, что Дин Смит придумал в качестве тактики на игру "паркование автобуса". Посмотрим, что будет на самом деле...
    • 1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 3:0 – на это поставили 27.3% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Манчестер Сити 2:0 Лестер онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Сити 2:0 Лестер

    Исход игры
    Манчестер Сити
    96.2% (127)
    Ничья
    0.8% (1)
    Лестер
    3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.86% (93)
    Меньше
    23.14% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    41.32% (50)
    Нет
    58.68% (71)
    Популярный счёт
    3:0 Манчестер Сити
    27.3% (36)
    3:1 Манчестер Сити
    19.7% (26)
    2:0 Манчестер Сити
    19.7% (26)
    2:1 Манчестер Сити
    8.3% (11)
    4:1 Манчестер Сити
    7.6% (10)
    4:0 Манчестер Сити
    4.5% (6)
    1:0 Манчестер Сити
    1.5% (2)
    5:1 Манчестер Сити
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Манчестер Сити
    Лестер
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     