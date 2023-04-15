В жёстком единоборстве пострадал Грилиш, оказавшись в небольшом нокдауне. Но, получив некоторое время на восстановление, футболист показал, что он способен продолжать игру.

Не очень громко на трибунах "Этихад Стэдиум". Во время матча с "Баварией" здесь было гораздо громче. Сейчас публика просто наслаждается игрой на одной стороне поля, когда их любимцы постоянно атакуют.

89 на 11 - таково сейчас преимущество "Манчестер Сити" по владению мячом в процентном соотношении в этом матче.

Штрафной удар в глубине поля на правом фланге заработали "небесно-голубые". Тилеманс не по правилам вёл борьбу против соперника.

Де Брёйне со стандарта выполнял резкую подачу в штрафную площадку, но низковато летел мяч, что ближайший защитник допрыгнул и головой выбил игровой снаряд за боковую линию.

На данную минуту в турнирной таблице АПЛ борьба обостряется - отставание "Манчестер Сити" от "Арсенала" уменьшилось до 3 очков. После этой встречи обеим лидерам предстоит сыграть по 8 матчей до завершения турнира.

Аут на своей половине поля заработали "лисы". Давление "Сити" настолько сильно, что Кастань попросту не видит вариантов, на кого можно вбросить мяч.

15' Очень легко всё складывается для "Манчестер Сити" в первую треть тайма. Похоже, что здесь дело может закончиться очень крупным разгромом.

14' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Эрлинг Холанн!!!

Норвежский нападающий пробил точно в правый нижний угол ворот. Иверсен угадал направление удара, но в прыжке не дотянулся до игрового снаряда.

13' ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ЛЕСТЕРА"! Ндиди действительно сыграл рукой после прострела Грилиша. Главный арбитр пересмотрел эпизод на повторе, после чего указал на точку.

12' Грилиш на средней высоте простреливал с левого фланга, но попал в защитника. Показывает Джек, что была игра рукой, но судья снова считает, что надо подавать угловой.

11' После подачи углового Иверсен неуверенно сыграл на выходе, но в панике лестерцы всё же кое-как сумели выбить мяч вперёд.

10' Грилиш на левом фланге падал в борьбе на линии штрафной площади, но, по мнению арбитра, Фас не нарушал правила в этом эпизоде, так что показывает только на угловой.

9' Не слишком пока меняется игра "Лестера", который снова всеми силами играет только на отбой на собственной трети поля.